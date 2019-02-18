Наш друг Китай

Вот таки знаете, так и хочется вскричать: ага! Нет, даже не так: АГА! Раскрыт тайный и секретный план злых американцев натравить на Китай Россию. То есть если кто-то где-то в российской прессе негативно отзывается о Китае — это значит только и исключительно одно: эта деятельность щедро проплачивается из-за океана, и рыльце у блогера однозначно «в пушку».Такие, значится, дела. Вот мы и раскрыли «мировой заговор» — кто пишет против Китая в роспрессе, тот однозначно агент госдепа. Иначе и быть не может. Просто нам как раз последние лет 15 (если не больше) расписывают про перспективы российско-китайского сотрудничества, называют Китай стратегическим партнёром, и Си вместе с Путиным весело улыбаются с фотографий.На первый взгляд: какие тут могут быть сомнения? Россия и Китай абсолютно неизбежно обязаны составить некий «альянс», противостоящий всяким там «редискам» с Запада… Вот в таком ключе и работала все эти годы российская пропаганда (особенно после 2014-го). И всё было просто, понятно и логично. А потом случился «сюрпрайз».Вот такая у нас «пекинская утка под соусом» получилась, по сути дела,полностью опровергает всё то, что все эти годы нам «втирали» про Китай.То есть вот такой «нежданчик». Но в принципе ещё раньше, после введения санкций в 2014-м, представители «Внешэкономбанка» громко заявили… что не дают нам китайские банкиры кредитов, не дают. И как-то это тогда глухо прозвучало, без акцента. Без продолжения. Ну не дают и не дают.На самом деле всё гораздо серьёзней. Значительно. Вот, извините, но позиция Китая как раз приводит меня в жуткое изумление. По вполне понятным причинам Америка не могла быть «другом и союзником» китайского народа. То есть имея уже где-то процентов 20 мирового производства, Америка продолжала потреблять процентов 40-50 мирового пирога (ещё совсем недавно!). Вот именно это и объясняло высочайший жизненный уровень в США (не у всех, как ни странно!). То есть отход от модели колониальной эксплуатации всего мира фактически однозначно вёл к резкому падению уровня жизни в США. Любое крупное и сильное независимое государство типа Китая, России, Ирана неизбежно (самим фактом своего существования!) бросало вызов американской гегемонии.То есть американцев не устраивает не какая-то конкретная политика Москвы, Пекина, Тегерана, Багдада, а сам факт их наличия на карте. Любое сильное государство будет резко и категорически возражать против «неэквивалентного обмена», то есть бусы в обмен на золото, долларовые бумажки в обмен на нефть. А именно это является основой западного благосостояния. Что в принципе автоматически делало Москву и Пекин союзниками.И вот в момент геополитического кризиса небывалых масштабов китайское руководство в конце концов принимает решение ввести международные (а на самом деле американские) санкции против России. Как-то это самое решение многими недооценивается (и в рамках российско-китайских отношений, и в целом в рамках международной политики). Тем самым Китай демонстрирует две вещи. Первая: значение отношений с США для него на порядок превышает значимость отношений с Россией. Просто прекрасно, но тогда о каком «альянсе» может идти речь? Вторая: даже в условиях жесточайшего противостояния с США он не готов проводить по-настоящему самостоятельную внешнюю политику.Вот примерно такая «дружба» и такое «партнёрство» получаются у нас с «Великим Китаем». Внезапно, да? Ну, типа да, полностью неожиданно. Никто не ждал от Китая какой-то «сверхпомощи», но, как уже было сказано, предполагалось, что мы как бы «на одной стороне истории». Так вот, по ходу дела выяснилось, что всё-таки на разных. Что, откровенно говоря, вызывает искреннее недоумение. Китай планирует «плыть» в одиночку? Или как?Знаете, вот уже немного «утомило» вот это самое «ограниченное» сотрудничество, которое нам предлагают, то есть сотрудничество в отдельных областях. То есть «великий Китай» интересует сотрудничество именно в военно-политической области? А как это будет выглядеть в реальности? То есть получается, что Китай просто-напросто очень большая страна, заинтересованная в работе с Россией по отдельным вопросам (очень отдельным)?Но, простите, тогда ни о каком «альянсе» говорить нельзя. Тогда вот каждый такой «отдельный» вопрос будет тщательно изучаться в Кремле на предмет его выгоды/невыгоды для России. Кстати, да, газопровод «Сила Сибири», который уводит нас от зависимости только от европейского рынка газа, реально выгоден России. Это если смотреть стратегически. Именно поэтому европейские дипломаты прилагали определённые усилия для его блокировки.Но что дальше? Что ещё? В чём ещё мы можем посотрудничать? В основном имела место некая общность позиций вокруг Северной Кореи. Но как раз та самая Северная Корея гораздо более интересна Китаю (по историческим и географическим причинам), но не России. Вот говорят, что Россия «возится» с «малозначимой» Украиной, ну да, а Китай, точно так же «возится» с Северной Кореей. По сути дела — ещё менее значимой. Причина? Тесные исторические связи Китая и Кореи. Так что это — не пример.Тут опять же таки активно путают теорию с практикой: да, Россия и Китай находятся рядом, неплохо друг друга дополняют и могли бы сотрудничать. Но на практике всё выглядит несколько иначе. Беда тут в отсутствии у Китая подлинной национальной стратегии, рассчитанной на десятилетия вперёд. Причина, по которой он ввёл санкции в банковском секторе против России, проста: Китай экономически очень тесно завязан на Штаты и категорически не хочет с ними ссориться.То есть никакой «самостоятельной» политики Китай (как выяснилось!) не проводит. Он действительно «прокачивает» свою экономику, и это безусловно хорошо, он размещает свои военные базы на морских торговых путях. Он активно вкладывается в разные сектора по всему миру. Но «без разрешения американцев» он кредиты России давать не будет. Такие дела. То есть Америкаим это делать, и они этого не делают.То есть, как выяснилось, Китай вполне себе живёт в «однополярном» мире и прекрасно себя там чувствует. И в рамках вот этого самого «однополярного мира» он пытается отстаивать свои интересы. Не больше и не меньше. Стратегия на самом дела весьма спорная: Китайслишком большой, чтобы американцы его «не замечали». Иллюзия есть такая у китайского руководства, что линию сверхбыстрого развития на западные кредиты можно продлить бесконечно. Увы, это не так. Эта самая «линия» уже безвозвратно закончилась. США приступили к «сдерживанию» Китая.И эта линия в американо-китайских отношениях будет превалировать. Кстати, полезно почитать англоязычную китайскую прессу (и даже просто посмотреть карикатуры) — китайцы прекрасно знают, что Америка осуществляет «стратегию окружения Китая». Япония, Ю. Корея, Тайвань, Филиппины, Австралия, Вьетнам, Малайзия, Индия… Все эти страны как бы «окружают» Китай и все эти страны имеют политические/территориальные противоречия с ним.И за всем этим стоит Америка. Ну а как же иначе? Каждой пьесе нужен свой режиссёр. И вот, будучи в таком «элегантном» стратегическом окружении, Китай вводит (а по факту это так!) экономические санкции против России. Выстрел «себе в ногу» засчитан.То есть по факту (несмотря на американское политическое давление на сам Китай) китайские банки играют в западном финансовом поле по западным правилам. Ну так это же хорошо и здорово, скажет кто-то. Да как сказать. Америка (в отличие от СССР-России) никогда не признавала Тайвань/Тибет частью Китая. С точки зрения американцев Тибет «оккупирован», а независимость Тайваня они поддерживают военно-политическими средствами вплоть до посылки ударных авианосцев. На Западе активно поддерживают борьбу уйгур за свои права и проклинают китайские репрессии. При этом для Китая территориальная целостность (включая Тайвань!) — нечто исключительно принципиальное и обсуждению не подлежащее, так вот, почему-то в итоге экономические соображения в Китае превалируют над политическими. То есть если совсем упростить: американские доллары для них гораздо важнее, чем вопрос собственной территориальной целостности (страна-то —!)И по итогам они вводят экономические «крымские» санкции против России (которая, безусловно, признаёт их территориальную целостность) вместе с США (которые их территориальную целостность не признают принципиально). Возможно, России тоже следует несколько «скорректировать» свою внешнюю политику, так как однозначная поддержка Китая в принципиальных для него вопросах почему-то никаких дивидендов России не приносила, не приносит и каких-то перспектив в данном вопросе не просматривается. Россия (в отличие от очень многих стран)не рассматривала Тайвань отдельно от КНР. Китай же «в благодарность» не только не признал Крым (а как же китайская супердержавность?), но и транслировал экономические санкции США на российских контрагентов.Знаете, складывается впечатление, что что-то мы делаем неправильно. В смысле — совсем неправильно. То есть тот факт, что вот такая разница в позициях между США и СССР/РФ по Уйгурии/Тибету/Тайваню не принесла России/СССРникаких политических дивидендов и не помешала установлению теснейших партнёрских отношений между Пекином и Вашингтоном (то есть китайцы даже не требуют изменения позиции США по этим вопросам как условие продолжения диалога!). Что свидетельствует о том, что международная политика — это отнюдь не так просто и однозначно, как кажется многим комментаторам.