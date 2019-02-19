Наша память. Русская императорская армия в Болгарии. Часть вторая

После выхода первой части нашего с Евгением повествования я был уверен, что найдутся любители побурчать. Побурчать и пошипеть, демонстрируя собственное невежество и безнравственность.Что же, господа патриоты-против-всех, смотрите, читайте и, умоляю, читайте не через абзац, а построчно. И пусть вам будет стыдно, поскольку мы переходим к основной части нашего болгарско-российского эпоса, повествующего о памяти, почитании и понимании.Всех остальных просто приглашаю на экскурсию по памятным местам Болгарии. Местам, где помнят и чтут русского солдата и русского офицера.Это центр Софии. Напротив памятника стоит болгарский парламент, позади парламента храм-памятник святому Александру Невскому (который еще и самый большой православный храм на Балканах). Слева находится здание Болгарской Академии наук, а справа – Софийский университет св. Климента Охридски. Это один из символов Софии.Памятник царю Александру Второму Освободителю. Скульптор Арнольдо Дзоки (Arnaldo Zòcchi). Открыт в 1907 годуИдея создания памятника датируется 1898 годом, когда было принято решение о создании. И вскоре началась работа над памятником.Сперва — деньги. 50 тысяч золотых левов вносит болгарский князь Фердинанд, 300 тысяч золотом собирают депутаты болгарского парламента, кроме того, деньги собирает большое количество общественных организаций. Также была выпущена почтовая марка с ликом Александра Второго. Вскоре необходимую сумму собрали, работа началась.Памятник представляет из себя 4,5-метровую скульптуру царя Александра Второго верхом на коне, сделанную из бронзы, стоящую на гранитном постаменте. Средняя часть памятника изображает богиню Нике, ведущую народ к победе.По кругу барельефа отображены фигуры полководцев и общественных деятелей, связанных с той войной – генерал Михаил Скобелев, генерал Йосиф Гурко, граф Николай Игнатиев, князь Николай Николаевич (старший) и другие Общая высота памятника – 12 метров.Фронтальная часть содержит лавровый венок (подарок от румынского короля Кароля I, в память погибших румынских воинов) и надпись: „Царю Освободителю – признателна България“.После 1944 года коммунистические власти изменяют надпись и вместо „Царю Освободителю“ делают надпись „Братьям-освободителям“. Оригинальная надпись возвращена после 1989 года.На торжественном освящении памятника, состоявшееся 30 августа 1907 года, присутствуют болгарский Князь Фердинанд с сыновьями, великий князь Владимир Александрович, сын Александра II, военный министр генерал Каульбарс, генерал Столетов, комендант Санкт-Петербурга генерал Паренсов и много других почетных гостей.Речи произносят князь Фердинанд и князь Владимир. Проходят маршем воинские части, ополченцы и проносятся русские боевые знамена и Самарское знамя (первое боевое знамя болгарской армии).Вот что пишет скульптор Дзоки в своих мемуарах: „Все, гордые и молчаливые, отправились в церковь, где пали на колена помолиться. Выглядели как тени падших воинов. Эта картина проняла меня до слез, и я ее никогда не забуду. Вечером, на официальном приеме, болгарский царь поднял бокал в мою честь – за искусство“.В 2013 году памятник претерпел глубокую реконструкцию и ремонт, и теперь опять стоит во всей своей красе.Первый памятник, который построен в свободной болгарской Софии, был поставлен 29 июня 1882 года. Памятник находится на одноименной площади, где пересекаются бульвары „Македония“, „Тотлебен“ и „Скобелев“.„Руски паметник“, София, 2015 год. Архитектор В. Йосифов ШервурдПамятник построен на средства, собранные русским народом, и стоил он 25 000 золотых левов.Представляет из себя обелиск – четырехгранную пирамиду. На восточной стороне стоит русский державный герб и Георгиевский крест. Надпись гласит: „В царствованіи Александра II-го императора всероссійского волею и любовью его освобождена Болгария 19 февраля 1878 года“.На западной стороне стоит надпись: „Не намъ. Не намъ, а имени твоему. 1877 – 1878“.В 1944 году памятник пострадал от англо-американских бомбардировок Софии, но быстро был восстановлен. В 2015 году площадь, как и сам памятник, подверглись глубокой реконструкции и восстановлению.В самом центре Софии, между Национальной библиотекой святых Кирилла и Методия и Софийским университетом, находится Докторский сад. Он назван в честь памятника, который возвышается в нем.„Докторски паметник“, София, 2018 годПамятник был создан по инициативе русских военных медиков в 1884 году, а подписка и сбор средств начался еще раньше — в 1878 году. Был выбран проект русского архитектора чешского происхождения Антония Осиповича Томишко, а скульптором позвали итальянца Луиджи Фарабоско.Монумент создался в честь медицинских чинов, погибших в Русско-турецкой войне и представляет собой четырехугольную пирамиду с саркофагом наверху. По сторонам написаны места четырех самых больших сражений той войны: Плевен, Пловдив, село Мечка, Шипка.На камнях, составляющих пирамиду, выгравированы имена 529 медицинских чинов, погибших в Русско-турецкой войне. Каждый год 3-го марта болгарский Красный крест и Болгарская военно-медицинская академия проводят торжественные мероприятия перед памятником, а офицеры и гвардейцы Болгарской национальной гвардии отдают честь погибшим.В 2008 году, по программе муниципалитета Софии, памятник подвергся глубокой реконструкции, в ходе которой был исследован и обработан химическими, противобиологическими и механическими способами. Имена на камнях были обновлены.Памятник посвящен не генералу или полководцу, а обыкновенному солдату – полковому трубачу отряда генерала Николая Леонова, казаку Ивану Петлаку. С возвышенности над городом Врацем своей трубой он возвестил победу над турецким войском и пришедшим освобождением.Вестник Свободы, открытие – 10 ноября 1961 года. Архитектор Стоян ДончевИ сегодня, в 21 веке, каждое воскресенье, в 12 часов 30 минут с горы разносится звук трубы, в честь освобождения города от турок.Лейб-гвардейский Финляндский полк Русской Императорской армии принимал участие в Русско-турецкой войне, а также в Первой мировой войне. В войну полк вошёл численностью 900 человек в составе 4-х рот. Командовал полком генерал Василий Лавров.Полк участвовал в тяжелых боях под Плевной, в отряде генерала Гурко прошёл Старую Планину и покрыл себя славой в боях за Пловдив и Софию.Памятник посвящен погибшим воинам этого полка — командиру генерал-майору Василию Николаевичу Лаврову, полковникам Эльдару Федоровичу Прокопе и Николаю Федоровичу Ожаревскому, поручику Николаю Николаевичу Пораженко, подпоручикам Сергею Михайловичу Воробьеву и Александру Федоровичу Гагману, а также еще 17 унтер-офицерам, 80 рядовым и одному полковому музыканту. Явно музыканты в той войне не только музицировали.Интересный момент: сразу после войны болгарскими министрами обороны становятся финские офицеры русской армии – генерал Казимир Эрнрот и полковник Александр Редигер.Это то место около города Свиштова, где русская армия вступила на болгарскую землю.Командующий операцией генерал Драгомиров обратился тогда к солдатам: „На нас смотрит вся Россия. Для нас нет фланга и нет тыла. Есть только фронт. Перед нами только Дунай, и мы перейдем его“.В результате кровопролитных боев Свиштов стал первым освобожденным от турок болгарским городом.Идея увековечения подвига русских солдат погибших (812 человек) в этой операции, возникает еще на не остывшем поле сражения в лагере русских войск. Идея памятника первой победе и первым потерям. Годом рождения идеи считается 1877 год. Работы по созданию памятников начинаются в следующем, 1878 году, а необходимые средства в размере 165 000 рублей золотом выделил на создание монумента российский император.Братская могила, город Свиштов, 2018 год. Построено в 1878 годуОчень скоро на месте были воздвигнуты семь мраморных обелисков, сделанные в Одессе, высотой в 2,4 метра, а в центре возвышается центральный обелиск высотой 4,5 метра.Несколько лет спустя, в 1881 году, по инициативе Болгарского комитета помощи жертвам войны, в нескольких сотнях метров в сторону от Братской могилы, был создан памятник русскому императору Александру Второму. Высота памятника 11 метров. На памятнике изображен герб Российской империи и имеется надпись: „Въ царствоване руссiкого императора Александър Втори 15 юния 1877 г.”.В октябре 2018 года Министерский совет Болгарии выделил 40 000 левов на реставрацию памятника, Братской могилы и близлежащей территории.В 1979 году в той же местности в честь столетия освобождения Болгарии построен еще один памятник этому событию. Памятник представляет собой монумент высотой в 24 метра, на внутренних сторонах стеллы изображены русские солдаты в полный рост и в боевом снаряжении."Боже, прости им, ибо не ведают, что творят". Вот что хотелось сказать в адрес тех, кто бездумно обвиняет сегодня болгар в том, что они "не братушки". Но пусть говорят. Годы идут, это течение не остановить, как не внушить правды тем, кто так хочет заблуждаться.Могилы русских солдат в Болгарии, какими бы ни были отношения между двумя странами, есть честь и достоинство Болгарии. И к ним всегда будет уважение, им всегда будет почет и уход.Продолжение следует…