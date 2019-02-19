Лучшие автоматические гранатомёты мира. Часть 2. HK GMG (Германия)
Рейтинг лучших автоматических станковых гранатометов современности невозможно было бы представить без немецкой модели этого оружия от знаменитой на весь мир компании Heckler & Koch. Созданный специалистами данной компании в середине 1990-х годов автоматический гранатомет HK GMG состоит на вооружении Бундесвера, а также активно поставляется на экспорт. Операторами данного оружия являются также Канада, Греция, Ирландия, Норвегия, Польша, Новая Зеландия, Латвия, Литва и другие страны по всему миру.
В современных реалиях армии всех стран мира заинтересованы в средстве универсальной огневой поддержки. Ранее эту роль выполняли или тяжелые станковые пулеметы или гранатометы, при этом они не были идеальным решением всех проблем. Обычное стрелковое оружие имеет очевидное ограничение по дальности стрельбы, дистанция эффективного выстрела сравнительно невысока. Помимо всего прочего обычные патроны винтовочного калибра неэффективны против бронетехники и не формируют осколков. А различные виды гранатометов обладают существенным недостатком в виде низкой скорострельности.
Автоматические станковые гранатометы во всем мире стали тем оружием, которое смогло объединить в себе лучшие свойства пулеметов и гранатометов, став эффективным оружием огневой поддержки пехоты. Автоматическая стрельба и высокая скорострельность, большая дальность эффективного выстрела, осколочный эффект и бронебойные качества гранат делают современные автоматические гранатометы грозным оружием на поле боя. Гранатомет HK GMG, созданный конструкторами компании Heckler & Koch, также объединяет в себе указанные выше качества. По заверениям компании-производителя, HK GMG является одним из самых технологичных автоматических гранатометов в мире. Заявление нескромное, но оружие совершенно точно обладает экспортным потенциалом и востребовано военными многих стран.
Автоматический станковый гранатомет HK GMG предназначен для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности или в открытых укрытиях (окопы, траншеи, складки местности), а также различной небронированной и легкобронированной техники противника. Гранатомет может использоваться как на специальном треножном станке в качестве оружия пехоты, так и на специальном креплении, которое допускает установку на различные наземные транспортные средства, а также патрульные катера. При установке автоматического гранатомета на военную технику обычный ударно-спусковой механизм заменяется на электроспуск.
Автоматический гранатомет разработки компании Heckler & Koch использует автоматику со свободным затвором, огонь из него ведется с открытого затвора. Механизм подачи выстрелов из ленты был позаимствован у знаменитого единого пулемета MG42, при этом лента может подаваться как с левой, так и справой стороны гранатомета. Для переключения направления подачи ленты с гранатами не требуется использования какого-либо специального инструмента. Предохранитель объединен с переводчиком огня и обладает тремя положениями: предохранитель, огонь одиночными выстрелами и автоматический огонь. При включении предохранитель гранатомета блокирует ударно-спусковой механизм и дополнительно затвор в приоткрытом его положении. При этом дослать выстрел в патронник, или извлечь его оттуда стрелок может, не снимая оружие с предохранителя. Помимо этого конструкторами был предусмотрен автоматический предохранитель, он блокирует ударник, до нажатия на гашетку. Рукоятка взведения затвора находится на тыльной стороне ствольной коробки, внизу. При перегреве ствол автоматического гранатомета HK GMG можно легко заменить на запасной, эта особенность также объединяет его с едиными пулеметами MG42 и его современным усовершенствованным вариантом MG3. В задней части автоматического гранатомета находятся две вертикальные рукоятки управления огнем со спусковой клавишей, расположенной между ними.
Питание выстрелами ленточное, при этом подача рассыпной металлической ленты возможна с любой стороны гранатомета. Для стрельбы используются стандартные для НАТО 40-мм боеприпасы, это делает оружие совместимым со всей номенклатурой производимых в мире боеприпасов данного калибра, в том числе американских выстрелов. Стандартная лента гранатомета HK GMG вмещает в себя 32 выстрела, на ее замену расчету требуется не более 30 секунд.
40х53 мм – это стандартный типоразмер американских унитарных выстрелов к автоматическим гранатометам, впервые использованный во время войны во Вьетнаме. Со временем данный унитарный выстрел стал стандартным боеприпасом для автоматических гранатометов всех стран НАТО. По данным на начало 2015 года гранаты 40х53 мм изготавливались 15 различными компаниями в 12 странах мира. При этом разработка и изготовление данных боеприпасов для нужд собственных армий, а также для поставок на экспорт сосредоточены в основном в США, Австрии, Германии, Швеции, Сингапуре и ЮАР.
Распространение в мире и большое количество производителей обеспечивают широкую номенклатуру имеющихся видов гранат, среди которых выделяют осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочно-фугасные, осветительные (красного, зеленого и белого цвета), учебные, а также гранаты с зажигательно-дымовым составом, со специальными стреловидными поражающими элементами, с дымообразующим зарядом зеленого, красного и желтого цветов. При этом к наиболее распространенным унитарным выстрелам 40х53 мм относят осколочно-фугасный трассирующий выстрел, созданный в 1996 году немецкой компанией Diehl Gmbh и предназначенный для поражения легкозащищенной живой силы противника. Одними из самых современных гранат калибра 40х53 мм являются выстрелы с программируемым дистанционным взрывателем.
Автоматический станковый гранатомет HK GMG обеспечивает ведение огня одиночными выстрелами или очередями. Эффективная дальность стрельбы составляет 1500 метров, максимальная дальность стрельбы – 2200 метров. При этом гранатомет выгодно выделяется своей высокой скорострельностью – порядка 340 выстрелов в минуту.
Автоматический гранатомет HK GMG может устанавливаться непосредственно на пехотный станок-треногу, либо на крепление-станок на транспортном средстве, либо с использованием специальной промежуточной амортизирующей люльки, которая хоть и увеличивает вес всей конструкции, однако позволяет снизить воздействие отдачи от выстрелов на станок и самого стрелка, повышая, таким образом, точность и кучность стрельбы. При этом на люльке имеются дополнительные горизонтальные рукоятки управления огнем и дополнительный же спусковой крючок.
Чаще всего автоматические гранатометы HK GMG комплектуется дневным коллиматорным прицелом, который используется в качестве штатного прицела для ведения огня на дальность до 1500 метров. Также на оружии имеется обычный механический секторный прицел, который рассчитан на ведение огня на дальность до 600 метров. Помимо этого на крышке ствольной коробки имеются крепления, которые позволяют разместить оптические прицелы и тепловизионные прицелы.
Тактико-технические характеристики HK GMG:
Калибр – 40 мм.
Граната – 40х53 мм.
Длина – 1175 мм (без станка), 1505 мм (со станком)
Длина ствола – 577 мм.
Высота – 215 мм (без станка), 469 мм (со станком).
Ширина – 252 мм (без станка), 797 мм (со станком и коробкой с выстрелами)
Масса – 29 кг (без станка, прицела и коробки с выстрелами).
Масса станка-треноги – 10,7 кг.
Масса амортизирующей люльки – 8 кг.
Масса коробки со снаряженной лентой из 32 выстрелов – 20,2 кг.
Скорострельность – около 340 выстр/мин.
Начальная скорость гранаты – 241 м/с.
Питание – лента на 32 выстрела.
Эффективная дальность стрельбы – 1500 м.
Максимальная дальность стрельбы – 2200 м.
Источники информации:
https://www.heckler-koch.com
http://zonwar.ru
http://weaponland.ru
https://ria.ru
Материалы из открытых источников
В современных реалиях армии всех стран мира заинтересованы в средстве универсальной огневой поддержки. Ранее эту роль выполняли или тяжелые станковые пулеметы или гранатометы, при этом они не были идеальным решением всех проблем. Обычное стрелковое оружие имеет очевидное ограничение по дальности стрельбы, дистанция эффективного выстрела сравнительно невысока. Помимо всего прочего обычные патроны винтовочного калибра неэффективны против бронетехники и не формируют осколков. А различные виды гранатометов обладают существенным недостатком в виде низкой скорострельности.
40-мм автоматический гранатомет HK GMG
Автоматические станковые гранатометы во всем мире стали тем оружием, которое смогло объединить в себе лучшие свойства пулеметов и гранатометов, став эффективным оружием огневой поддержки пехоты. Автоматическая стрельба и высокая скорострельность, большая дальность эффективного выстрела, осколочный эффект и бронебойные качества гранат делают современные автоматические гранатометы грозным оружием на поле боя. Гранатомет HK GMG, созданный конструкторами компании Heckler & Koch, также объединяет в себе указанные выше качества. По заверениям компании-производителя, HK GMG является одним из самых технологичных автоматических гранатометов в мире. Заявление нескромное, но оружие совершенно точно обладает экспортным потенциалом и востребовано военными многих стран.
Автоматический станковый гранатомет HK GMG предназначен для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности или в открытых укрытиях (окопы, траншеи, складки местности), а также различной небронированной и легкобронированной техники противника. Гранатомет может использоваться как на специальном треножном станке в качестве оружия пехоты, так и на специальном креплении, которое допускает установку на различные наземные транспортные средства, а также патрульные катера. При установке автоматического гранатомета на военную технику обычный ударно-спусковой механизм заменяется на электроспуск.
40-мм автоматический гранатомет HK GMG
Автоматический гранатомет разработки компании Heckler & Koch использует автоматику со свободным затвором, огонь из него ведется с открытого затвора. Механизм подачи выстрелов из ленты был позаимствован у знаменитого единого пулемета MG42, при этом лента может подаваться как с левой, так и справой стороны гранатомета. Для переключения направления подачи ленты с гранатами не требуется использования какого-либо специального инструмента. Предохранитель объединен с переводчиком огня и обладает тремя положениями: предохранитель, огонь одиночными выстрелами и автоматический огонь. При включении предохранитель гранатомета блокирует ударно-спусковой механизм и дополнительно затвор в приоткрытом его положении. При этом дослать выстрел в патронник, или извлечь его оттуда стрелок может, не снимая оружие с предохранителя. Помимо этого конструкторами был предусмотрен автоматический предохранитель, он блокирует ударник, до нажатия на гашетку. Рукоятка взведения затвора находится на тыльной стороне ствольной коробки, внизу. При перегреве ствол автоматического гранатомета HK GMG можно легко заменить на запасной, эта особенность также объединяет его с едиными пулеметами MG42 и его современным усовершенствованным вариантом MG3. В задней части автоматического гранатомета находятся две вертикальные рукоятки управления огнем со спусковой клавишей, расположенной между ними.
Питание выстрелами ленточное, при этом подача рассыпной металлической ленты возможна с любой стороны гранатомета. Для стрельбы используются стандартные для НАТО 40-мм боеприпасы, это делает оружие совместимым со всей номенклатурой производимых в мире боеприпасов данного калибра, в том числе американских выстрелов. Стандартная лента гранатомета HK GMG вмещает в себя 32 выстрела, на ее замену расчету требуется не более 30 секунд.
40х53 мм – это стандартный типоразмер американских унитарных выстрелов к автоматическим гранатометам, впервые использованный во время войны во Вьетнаме. Со временем данный унитарный выстрел стал стандартным боеприпасом для автоматических гранатометов всех стран НАТО. По данным на начало 2015 года гранаты 40х53 мм изготавливались 15 различными компаниями в 12 странах мира. При этом разработка и изготовление данных боеприпасов для нужд собственных армий, а также для поставок на экспорт сосредоточены в основном в США, Австрии, Германии, Швеции, Сингапуре и ЮАР.
Распространение в мире и большое количество производителей обеспечивают широкую номенклатуру имеющихся видов гранат, среди которых выделяют осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочно-фугасные, осветительные (красного, зеленого и белого цвета), учебные, а также гранаты с зажигательно-дымовым составом, со специальными стреловидными поражающими элементами, с дымообразующим зарядом зеленого, красного и желтого цветов. При этом к наиболее распространенным унитарным выстрелам 40х53 мм относят осколочно-фугасный трассирующий выстрел, созданный в 1996 году немецкой компанией Diehl Gmbh и предназначенный для поражения легкозащищенной живой силы противника. Одними из самых современных гранат калибра 40х53 мм являются выстрелы с программируемым дистанционным взрывателем.
Автоматический станковый гранатомет HK GMG обеспечивает ведение огня одиночными выстрелами или очередями. Эффективная дальность стрельбы составляет 1500 метров, максимальная дальность стрельбы – 2200 метров. При этом гранатомет выгодно выделяется своей высокой скорострельностью – порядка 340 выстрелов в минуту.
Автоматический гранатомет HK GMG может устанавливаться непосредственно на пехотный станок-треногу, либо на крепление-станок на транспортном средстве, либо с использованием специальной промежуточной амортизирующей люльки, которая хоть и увеличивает вес всей конструкции, однако позволяет снизить воздействие отдачи от выстрелов на станок и самого стрелка, повышая, таким образом, точность и кучность стрельбы. При этом на люльке имеются дополнительные горизонтальные рукоятки управления огнем и дополнительный же спусковой крючок.
Автоматический гранатомет HK GMG в финской армии
Чаще всего автоматические гранатометы HK GMG комплектуется дневным коллиматорным прицелом, который используется в качестве штатного прицела для ведения огня на дальность до 1500 метров. Также на оружии имеется обычный механический секторный прицел, который рассчитан на ведение огня на дальность до 600 метров. Помимо этого на крышке ствольной коробки имеются крепления, которые позволяют разместить оптические прицелы и тепловизионные прицелы.
Тактико-технические характеристики HK GMG:
Калибр – 40 мм.
Граната – 40х53 мм.
Длина – 1175 мм (без станка), 1505 мм (со станком)
Длина ствола – 577 мм.
Высота – 215 мм (без станка), 469 мм (со станком).
Ширина – 252 мм (без станка), 797 мм (со станком и коробкой с выстрелами)
Масса – 29 кг (без станка, прицела и коробки с выстрелами).
Масса станка-треноги – 10,7 кг.
Масса амортизирующей люльки – 8 кг.
Масса коробки со снаряженной лентой из 32 выстрелов – 20,2 кг.
Скорострельность – около 340 выстр/мин.
Начальная скорость гранаты – 241 м/с.
Питание – лента на 32 выстрела.
Эффективная дальность стрельбы – 1500 м.
Максимальная дальность стрельбы – 2200 м.
Источники информации:
https://www.heckler-koch.com
http://zonwar.ru
http://weaponland.ru
https://ria.ru
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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