Пистолет-пулемёт: вчера, сегодня, завтра. Часть 2. Необычный ПП из первого поколения
Ну а какой был самый интересный пистолет-пулемет первого поколения по конструкции? Если мы все их разложим в один ряд, то… выбор будет сделать нетрудно. По совокупности всех показателей таковым окажется… да-да, не удивляйтесь – не германский, не швейцарский (хотя он тоже германский по сути) и не чехословацкий образец, а… финский пистолет-пулемет «Суоми» m/31 конструкции Аймо Лахти.
Пистолет-пулемет «Суоми» с принадлежностями и магазинами.
Полное его имя было Аймо Йоханнес Лахти, а разработкой собственного пистолета-пулемета он занялся с 1921 года, едва только лишь германский МР-18 попал ему в руки. Впрочем, может быть это был и МР-19, выпускавшийся в рамках положений Версальского мирного договора для нужд полиции Веймарской республики. И он ему, безусловно, понравился, иначе бы он им не занялся. Но понравившись, этот пистолет-пулемет заставил Лахти задуматься о том, а как сделать исходный образец еще лучше и совершеннее во всех отношения. Первый его образец, воплощенный в металле, имел калибр 7,65-мм и назывался KP/-26 (konepistooli Suomi m/26), и он сразу же в том же году пошел в производство. Правда, производился он в количествах не слишком больших. Ну, а слово Suomi – означало название его страны, то есть – Финляндии.
Первый образец часто бывает весьма странным. Вот и «Суоми» m/26 тоже выглядел, как совершенное «нечто»…
Однако совершенствование данного образца он не прекращал, что в итоге привело к появлению в 1931 году другой модели под названием Suomi-KP Model 1931. Выпуск данного образца продолжался довольно долго – до 1953 года, а всего их было изготовлено около 80 тысяч.
Удивительно, но «Суоми» рассматривался военными скорее, как эрзац легкого ручного пулемета, чем оружие штурмовых подразделений. Вышло так, что таких пулеметов не хватало, но тут подоспел как раз «Суоми» и… военные потребовали поставить на него сменный ствол большой длины, а также придать ему магазин большой емкости, а также сошки. Так что не одни только чехи видели в пистолетах-пулеметах некий вариант облегченного пулемета. И, кстати говоря, это имело место в то самое время, когда этот же конструктор, еще в 1926 году предложил армии свой ручной пулемет под винтовочный патрон «Лахти-Солоранта» L/S-26. Ну производите его, насыщайте войска, а то купите пулемет у чехов, у немцев, если уж чешский показался им не слишком подходящим из-за малой емкости магазина. Но нет – решили компенсировать нехватку пулеметом наличием пистолетов-пулеметов. Да так, что некоторые образцы «Суоми» выпускались в варианте для ДОТов, то есть с пистолетной рукояткой и без приклада вообще!
Около 500 экземпляров «Суоми» предназначались для оснащения бункеров и дотов.
Но эффективность этого пистолета-пулемета в качестве именно ручного пулемета была невысока из-за низкой поражающей способности пистолетных пуль. Поэтому финнам пришлось уже непосредственно во время боевых действий начавшейся «Зимней войны» пересматривать свою военную доктрину и спешно увеличивать производство «Лахти-Солоранта» L/S-26. Тут им на счастье, правда, подвернулся трофейный ДП-27, оказавшийся намного лучше своего финского коллеги. Но зато они увеличили количество ПП с 1 штуки до 2-3 на отделение, что сразу сказалось на повышении огневой мощи финской пехоты. Как бы там ни было, нужно отметить, что «Суоми» как пистолет-пулемет первого поколения весьма далеко ушел от МР-18 и стал удачным образцом, хотя и он тоже имел свои, причем весьма специфические недостатки. С другой стороны, некоторые из них ему скорее приписывались. Например, можно в нашей литературе прочитать о том, что недостатком было отсутствие цевья под стволом за магазином, из-за чего при стрельбе приходилось удерживать его за магазин. Но точно такая же конструкция была и у ППШ. Но… этот недостаток у нашего образца почему-то не усматривается. Впрочем, «Суоми» действительно требовал хорошей обученности личного состава, поскольку вакуумный замедлитель затвора, на нем стоявший, был весьма чувствителен к малейшему загрязнению, пыли и даже простому запотеванию. К слову, пистолет-пулемет Аймо Лахти понравился не только у него на родине. Лицензию на его производство купила Дания, где он выпускался под обозначением m/41, Швеция (m/37), Швейцария (а уж там толк в хороших изделиях понимали!). Здесь он пошел в производство под обозначением MP.43/44, а всего выпущено их было 22 500. Болгария в 1940—1942 годах закупили 5505 экземпляров «Суоми». Швеция 420 штук закупила, а произвела у себя M/37 35 тысяч единиц. Примерно по 500 единиц закупили Хорватия и Эстония, а Германия — получила 3 042 пистолетов-пулеметов «Суоми» финского производства, которые пошли на вооружение подразделений Ваффен-СС в Карелии и Лапландии. Ими также вооружался 3-й финский батальон полка «Нордланд», принадлежавший 5-й танковой дивизии СС «Викинг». Из Дании немцы получили некоторое количество ПП «Мадсен-Суоми», которым они дали обозначение MP.746(d). Каким-то образом неопределенное количество «Суоми» попало в охваченную гражданской войной Испанию. Трофейные «Суоми» воевали в РККА и в ходе «Зимней войны, и во время Великой Отечественной.
Как же был устроен этот довольно оригинальный пистолет-пулемет, задавший своего рода тренд, говоря современным языком, конструкторам многих стран мира. В целом «Суоми» был типичным ПП первого поколения, что вели свою «родословную» начиная с MP-18. Так, затвор походил на немецкий от MP-19, (предка австро-швейцарского «Штейр-Солотурн S1-100), но при этом он имел и свои оригинальные конструкторские изюминки. Впрочем, об этом немного позже, а пока важно отметить, что данный образец был изготовлен по очень высоким стандартам качества, очень добротно, но… с применением большого количества металлорежущих станков. Затворную раму нужно было фрезеровать из цельной стальной поковки, переводя в стружку целые килограммы металла! Прочность получалась высокой, но и вес (в снаряженном состоянии более 7 кг) был не маленьким, а уж о стоимости нечего и говорить. Кстати, это одна из причин, почему этот ПП был выпущен в относительно небольшом количестве.
Пистолет-пулемет имел простейшую автоматику, действовавшую за счет отдачи свободного затвора, и с открытого затвора же и стрелял. То есть ударник на затворе закреплялся неподвижно, а сам ствол при выстреле не запирался! Такая конструкция для замедления темпа стрельбы требует или большой массы затвора, либо каких-то приспособлений. И вот на «Суоми» таким «приспособлением», вернее «изюминкой» ее конструкции, стал вакуумный тормоз затвора, устроенный весьма оригинальным образом. Ствольная коробка цилиндрической формы и затвор тоже в виде цилиндра были так плотно подогнаны друг к другу, что прорыв воздуха между ними при движении затвора внутри ствольной коробки полностью исключался. В задней крышке ствольной коробки находился клапан, который позволял находившемуся там воздуху выходить наружу, а вот наоборот его не пропускал. Когда после выстрела затвор шел назад, он выжимал воздух из задней части ствольной коробки наружу через этот клапан. При этом возникало избыточное давление, и вот оно-то и тормозило при этом затвор. Когда же под действием возвратной пружины затвор начинал движение вперед, то клапан закрывался, и позади затвора возникало разрежение, которое тоже замедляло его движение. Такое устройство позволило решить сразу несколько важных задач: добиться замедления движения затвора при движении сразу в обе стороны, а значит, и снижения темпа стрельбы, а еще повысить плавность его хода, что самым благоприятным образом отразилось на меткости стрельбы.
Чтобы через прорезь для рукоятки затвора внутрь не попадала пыль и грязь и, конечно же, в целях повышения герметичности ствольной коробки, рукоятку затвора Г-образной формы конструктор расположил отдельно от него, под самым затыльником ствольной коробки, и устроена она была так, что при стрельбе она оставалась неподвижной.
Пистолет-пулемет «Суоми». Внешний вид и вид с разрезами. Хорошо видна Г-образная рукоятка перезаряжания, расположенная сзади слева.
Другой особенностью «Суоми» была конструкция кожуха ствола и сам ствол, которые вместе легко снимались, что позволяло заменять перегревшиеся стволы и поддерживать высокий темп стрельбы. Хотя секторный прицел был проградуирован на расстояние до 500 м, реальная дальность при стрельбе очередями не превышала 200 м.
Магазины для «Суоми» были нескольких типов. Один из них коробчатый на 20 патронов, затем дисковый на 40 патронов, конструкции самого Лахти, и, наконец, еще один барабанный магазин на 70 патронов, разработанный инженером Коскиненом в 1936 году и весивший при этом столько же, сколько весил и 40-зарядный. В Швеции были сконструированы четырехрядные коробчатые магазины емкостью 50 патронов. В 1950-е годы начал использоваться коробчатый магазин на 36 патронов от шведского пистолета-пулемета «Карл Густов» M/45. Солдатам финской армии, как, впрочем, и солдатам всех прочих стран мира, было категорически запрещено держать пистолет-пулемет при стрельбе за магазин, чтобы не расшатывать его защелки и горловину приемник. Но этот запрет в боевой обстановке практически всегда нарушался.
Барабанный магазин пистолета-пулемета «Суоми».
Несмотря на то, что объемы производства «Суоми» были в целом невелики, финны продемонстрировали их умелое применение в боях в ходе Советско-финской войны 1939−1940 г. Тогда эти пистолеты-пулеметы произвели сильное впечатление как на рядовой, так и на командный состав РККА. По сути именно это заставило наших военных форсировать производство и массовый выпуск для армии этого нового вида оружия. Причем, планы по развертыванию производства ПП в СССР были приняты даже до Финской войны, но осуществление их на практике шло медленно. А тут – все увидели, а многие еще и испытали на собственном опыте, что значит иметь под руками пистолет-пулемет с большим запасом патронов в лесистой местности, и неудивительно, что на «автоматизацию» бойцов РККА были сразу же брошены все силы. Помимо того, что со складов изъяли и вернули в строй даже автоматы Федорова, спешно увеличили выпуск пистолетов-пулеметов конструкции Дегтярева, а заодно их еще и модернизировали.
Финский солдат в лесу в засаде с пистолетом-пулеметом «Суоми» в руках.
Кстати, пиком использования барабанных магазинов стала как раз «зимняя война». Их тут же приняли на вооружение РККА и Великую Отечественную войну наши автоматчики встретили именно с такими магазинами большой емкости. И… уже в ее ходе выяснилась поистине удивительная вещь, впрочем, очевидная с самого начала. Использование таких магазинов по большей части… не оправдано. Они сложнее и намного дороже в производстве, а еще они менее надежны, чем «рожковые» коробчатые. К тому же они утяжеляют оружие и лишают его маневренности. Сменить магазин много времени не надо, а вот запас патронов куда удобнее переносить в подсумках. И недаром в СССР, взяв барабанный магазин от «Суоми» за основу для поздней модификации ППД и ППШ-41, уже на втором году войны вновь вернулись к традиционным коробчатым магазинам. Правда в кино (ох уж это кино!), а также на кадрах кинохроники у пистолетов-пулеметов в руках наших бойцов намного чаще имеют барабанные магазины.
Продолжение следует…
Пистолет-пулемет «Суоми» с принадлежностями и магазинами.
Полное его имя было Аймо Йоханнес Лахти, а разработкой собственного пистолета-пулемета он занялся с 1921 года, едва только лишь германский МР-18 попал ему в руки. Впрочем, может быть это был и МР-19, выпускавшийся в рамках положений Версальского мирного договора для нужд полиции Веймарской республики. И он ему, безусловно, понравился, иначе бы он им не занялся. Но понравившись, этот пистолет-пулемет заставил Лахти задуматься о том, а как сделать исходный образец еще лучше и совершеннее во всех отношения. Первый его образец, воплощенный в металле, имел калибр 7,65-мм и назывался KP/-26 (konepistooli Suomi m/26), и он сразу же в том же году пошел в производство. Правда, производился он в количествах не слишком больших. Ну, а слово Suomi – означало название его страны, то есть – Финляндии.
Первый образец часто бывает весьма странным. Вот и «Суоми» m/26 тоже выглядел, как совершенное «нечто»…
Однако совершенствование данного образца он не прекращал, что в итоге привело к появлению в 1931 году другой модели под названием Suomi-KP Model 1931. Выпуск данного образца продолжался довольно долго – до 1953 года, а всего их было изготовлено около 80 тысяч.
Удивительно, но «Суоми» рассматривался военными скорее, как эрзац легкого ручного пулемета, чем оружие штурмовых подразделений. Вышло так, что таких пулеметов не хватало, но тут подоспел как раз «Суоми» и… военные потребовали поставить на него сменный ствол большой длины, а также придать ему магазин большой емкости, а также сошки. Так что не одни только чехи видели в пистолетах-пулеметах некий вариант облегченного пулемета. И, кстати говоря, это имело место в то самое время, когда этот же конструктор, еще в 1926 году предложил армии свой ручной пулемет под винтовочный патрон «Лахти-Солоранта» L/S-26. Ну производите его, насыщайте войска, а то купите пулемет у чехов, у немцев, если уж чешский показался им не слишком подходящим из-за малой емкости магазина. Но нет – решили компенсировать нехватку пулеметом наличием пистолетов-пулеметов. Да так, что некоторые образцы «Суоми» выпускались в варианте для ДОТов, то есть с пистолетной рукояткой и без приклада вообще!
Около 500 экземпляров «Суоми» предназначались для оснащения бункеров и дотов.
Но эффективность этого пистолета-пулемета в качестве именно ручного пулемета была невысока из-за низкой поражающей способности пистолетных пуль. Поэтому финнам пришлось уже непосредственно во время боевых действий начавшейся «Зимней войны» пересматривать свою военную доктрину и спешно увеличивать производство «Лахти-Солоранта» L/S-26. Тут им на счастье, правда, подвернулся трофейный ДП-27, оказавшийся намного лучше своего финского коллеги. Но зато они увеличили количество ПП с 1 штуки до 2-3 на отделение, что сразу сказалось на повышении огневой мощи финской пехоты. Как бы там ни было, нужно отметить, что «Суоми» как пистолет-пулемет первого поколения весьма далеко ушел от МР-18 и стал удачным образцом, хотя и он тоже имел свои, причем весьма специфические недостатки. С другой стороны, некоторые из них ему скорее приписывались. Например, можно в нашей литературе прочитать о том, что недостатком было отсутствие цевья под стволом за магазином, из-за чего при стрельбе приходилось удерживать его за магазин. Но точно такая же конструкция была и у ППШ. Но… этот недостаток у нашего образца почему-то не усматривается. Впрочем, «Суоми» действительно требовал хорошей обученности личного состава, поскольку вакуумный замедлитель затвора, на нем стоявший, был весьма чувствителен к малейшему загрязнению, пыли и даже простому запотеванию. К слову, пистолет-пулемет Аймо Лахти понравился не только у него на родине. Лицензию на его производство купила Дания, где он выпускался под обозначением m/41, Швеция (m/37), Швейцария (а уж там толк в хороших изделиях понимали!). Здесь он пошел в производство под обозначением MP.43/44, а всего выпущено их было 22 500. Болгария в 1940—1942 годах закупили 5505 экземпляров «Суоми». Швеция 420 штук закупила, а произвела у себя M/37 35 тысяч единиц. Примерно по 500 единиц закупили Хорватия и Эстония, а Германия — получила 3 042 пистолетов-пулеметов «Суоми» финского производства, которые пошли на вооружение подразделений Ваффен-СС в Карелии и Лапландии. Ими также вооружался 3-й финский батальон полка «Нордланд», принадлежавший 5-й танковой дивизии СС «Викинг». Из Дании немцы получили некоторое количество ПП «Мадсен-Суоми», которым они дали обозначение MP.746(d). Каким-то образом неопределенное количество «Суоми» попало в охваченную гражданской войной Испанию. Трофейные «Суоми» воевали в РККА и в ходе «Зимней войны, и во время Великой Отечественной.
Как же был устроен этот довольно оригинальный пистолет-пулемет, задавший своего рода тренд, говоря современным языком, конструкторам многих стран мира. В целом «Суоми» был типичным ПП первого поколения, что вели свою «родословную» начиная с MP-18. Так, затвор походил на немецкий от MP-19, (предка австро-швейцарского «Штейр-Солотурн S1-100), но при этом он имел и свои оригинальные конструкторские изюминки. Впрочем, об этом немного позже, а пока важно отметить, что данный образец был изготовлен по очень высоким стандартам качества, очень добротно, но… с применением большого количества металлорежущих станков. Затворную раму нужно было фрезеровать из цельной стальной поковки, переводя в стружку целые килограммы металла! Прочность получалась высокой, но и вес (в снаряженном состоянии более 7 кг) был не маленьким, а уж о стоимости нечего и говорить. Кстати, это одна из причин, почему этот ПП был выпущен в относительно небольшом количестве.
Пистолет-пулемет имел простейшую автоматику, действовавшую за счет отдачи свободного затвора, и с открытого затвора же и стрелял. То есть ударник на затворе закреплялся неподвижно, а сам ствол при выстреле не запирался! Такая конструкция для замедления темпа стрельбы требует или большой массы затвора, либо каких-то приспособлений. И вот на «Суоми» таким «приспособлением», вернее «изюминкой» ее конструкции, стал вакуумный тормоз затвора, устроенный весьма оригинальным образом. Ствольная коробка цилиндрической формы и затвор тоже в виде цилиндра были так плотно подогнаны друг к другу, что прорыв воздуха между ними при движении затвора внутри ствольной коробки полностью исключался. В задней крышке ствольной коробки находился клапан, который позволял находившемуся там воздуху выходить наружу, а вот наоборот его не пропускал. Когда после выстрела затвор шел назад, он выжимал воздух из задней части ствольной коробки наружу через этот клапан. При этом возникало избыточное давление, и вот оно-то и тормозило при этом затвор. Когда же под действием возвратной пружины затвор начинал движение вперед, то клапан закрывался, и позади затвора возникало разрежение, которое тоже замедляло его движение. Такое устройство позволило решить сразу несколько важных задач: добиться замедления движения затвора при движении сразу в обе стороны, а значит, и снижения темпа стрельбы, а еще повысить плавность его хода, что самым благоприятным образом отразилось на меткости стрельбы.
Чтобы через прорезь для рукоятки затвора внутрь не попадала пыль и грязь и, конечно же, в целях повышения герметичности ствольной коробки, рукоятку затвора Г-образной формы конструктор расположил отдельно от него, под самым затыльником ствольной коробки, и устроена она была так, что при стрельбе она оставалась неподвижной.
Пистолет-пулемет «Суоми». Внешний вид и вид с разрезами. Хорошо видна Г-образная рукоятка перезаряжания, расположенная сзади слева.
Другой особенностью «Суоми» была конструкция кожуха ствола и сам ствол, которые вместе легко снимались, что позволяло заменять перегревшиеся стволы и поддерживать высокий темп стрельбы. Хотя секторный прицел был проградуирован на расстояние до 500 м, реальная дальность при стрельбе очередями не превышала 200 м.
Магазины для «Суоми» были нескольких типов. Один из них коробчатый на 20 патронов, затем дисковый на 40 патронов, конструкции самого Лахти, и, наконец, еще один барабанный магазин на 70 патронов, разработанный инженером Коскиненом в 1936 году и весивший при этом столько же, сколько весил и 40-зарядный. В Швеции были сконструированы четырехрядные коробчатые магазины емкостью 50 патронов. В 1950-е годы начал использоваться коробчатый магазин на 36 патронов от шведского пистолета-пулемета «Карл Густов» M/45. Солдатам финской армии, как, впрочем, и солдатам всех прочих стран мира, было категорически запрещено держать пистолет-пулемет при стрельбе за магазин, чтобы не расшатывать его защелки и горловину приемник. Но этот запрет в боевой обстановке практически всегда нарушался.
Барабанный магазин пистолета-пулемета «Суоми».
Несмотря на то, что объемы производства «Суоми» были в целом невелики, финны продемонстрировали их умелое применение в боях в ходе Советско-финской войны 1939−1940 г. Тогда эти пистолеты-пулеметы произвели сильное впечатление как на рядовой, так и на командный состав РККА. По сути именно это заставило наших военных форсировать производство и массовый выпуск для армии этого нового вида оружия. Причем, планы по развертыванию производства ПП в СССР были приняты даже до Финской войны, но осуществление их на практике шло медленно. А тут – все увидели, а многие еще и испытали на собственном опыте, что значит иметь под руками пистолет-пулемет с большим запасом патронов в лесистой местности, и неудивительно, что на «автоматизацию» бойцов РККА были сразу же брошены все силы. Помимо того, что со складов изъяли и вернули в строй даже автоматы Федорова, спешно увеличили выпуск пистолетов-пулеметов конструкции Дегтярева, а заодно их еще и модернизировали.
Финский солдат в лесу в засаде с пистолетом-пулеметом «Суоми» в руках.
Кстати, пиком использования барабанных магазинов стала как раз «зимняя война». Их тут же приняли на вооружение РККА и Великую Отечественную войну наши автоматчики встретили именно с такими магазинами большой емкости. И… уже в ее ходе выяснилась поистине удивительная вещь, впрочем, очевидная с самого начала. Использование таких магазинов по большей части… не оправдано. Они сложнее и намного дороже в производстве, а еще они менее надежны, чем «рожковые» коробчатые. К тому же они утяжеляют оружие и лишают его маневренности. Сменить магазин много времени не надо, а вот запас патронов куда удобнее переносить в подсумках. И недаром в СССР, взяв барабанный магазин от «Суоми» за основу для поздней модификации ППД и ППШ-41, уже на втором году войны вновь вернулись к традиционным коробчатым магазинам. Правда в кино (ох уж это кино!), а также на кадрах кинохроники у пистолетов-пулеметов в руках наших бойцов намного чаще имеют барабанные магазины.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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