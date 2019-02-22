Почему белая раса обречена на вымирание

Развитие человеческой цивилизации зашло в тупик, что вызвало системный глобальный кризис, ведущий к катастрофе. При этом огромные массы населения на планете, особенно на Юге, не имеют будущего. Нет ни местного, ни глобального проекта развития, который бы позволил сотням миллионов, миллиардам людей иметь будущее, надежду на светлое завтра. Эти люди просто лишние, они нужны только себе.Дело в том, что на планете Земля на протяжении всей известной нам истории человечества, при всём внешнем разнообразии культур, цивилизационных проектов, всегда существовало два замысла, матрицы-концепции развития человечества. В мировоззренческом отношении – это битва вселенского Добра и зла, созидание и разрушение. В христианстве – это противостояние Бога и дьявола (сатаны).– замысел жизни людей в ладу с законами Мироздания, Природы и Божественным разумом (Богом, Божьим Промыслом). Этому человечество учили все Великие учителя – Рама, Кришна, Будда, Иисус, Мухаммед и многие другие. Это нравственная концепция добронравия, жизни по совести, правде и справедливости.Второй замысел, глобальный план в отношении человечества – этоТёмная, сатанинская концепция вопреки Божьему Промыслу. В её рамках люди – это разумные животные, хищники и паразиты, каждый живёт в рамках звериного эгоизма: «каждый сам за себя», «бери от жизни всё», «человек человеку волк» и т. п. При этом среди хищников выделяются «суперхищники», которые используют массы людей в своих личных и узкогрупповых, корпоративных целях. «Элита», «избранные», «господа-рабовладельцы», которые возглавили процесс глобализации, создания нового мирового порядка – глобальной рабовладельческой цивилизации.Они заложили основу западного проекта, который в итоге стал глобальным и взял вверх на планете. Эти хищники поработили созидателей — производителей и были ведущей силой в рабовладельческих государствах Древнего мира – Египта, Вавилона, Аккада, в античной Греции и Риме. Эта модель и стала основой для западного проекта развития, западной матрицы. Деградационно-паразитической, рабовладельческой системы. От Древнего Рима и Рима католического эта модель перешла к хозяевам Лондона и Вашингтона. Капитализм, по своей сути, это наивысшее развитие этого мира рабовладельцев и рабов.Основа западной матрицы – это паразитирование на производительных, созидательных силах, когда кучка «избранных» присваивает себе большую часть трудов всего общества. Существует эта модель только при постоянном расширении «жизненного пространства». Западной цивилизации, как упырю-вампиру, постоянно требуется свежая кровь, ресурсы, энергия. Когда захваченные земли и ресурсы истощены, требуется новая территория для разграбления. Отсюда постоянная экспансия Рима, католического, а затем и протестантского мира, «крестовые походы» на славян-русов, на Ближний Восток. А затем бросок западного хищника через океаны – в Америку, Африку, Индию и Индокитай.Многотысячелетним противником западного мира была Русь – русская цивилизация. Русский суперэтнос, русы-русские были наиболее опасны Западу, так как являются носителями «русского кода-матрицы» — концепции жизни по совести, по правде. Поэтому русских нельзя покорить, перекодировать, перепрограммировать, подчинить западной матрице. Как только государственная верхушка окончательно вырождается, отказывается от «русской миссии» и подчиняется западной модели развития, нарушает социальную справедливость, начинается смута – цивилизационный механизм очищения и обновления, позволяющий провести смену элиты и дающий возможность вернуть цивилизацию и государство на самобытный, самодержавный путь развития. Отсюда стремление хозяев уничтожить русское государство и русский суперэтнос, как носителей альтернативного проекта глобализации, создания мирового порядка на справедливых началах, замысла сопроцветания всех культур, цивилизаций и народов на Земле, чтобы превратить планету в цветущий сад.Поэтому история Руси-России – это путь войны, путь воина и мыслителя-священника. Запад из века в век пытается сокрушить, расчленить и уничтожить Русскую землю. Однако Бог не в силе, а в правде! Войны сделали Русь самой великой державой на планете. Русские – это прирождённые воины и брахманы-священники, честные труженики и созидатели, творцы. Власть же торгашей и шудр ведёт только к разложению и смуте.Союз предлагал человечеству совместное развитие, отказываясь от паразитирования немногих «избранных» над всеми остальными.Это была стратегия общего развития, создание солнечной цивилизации будущего. Это был путь общего спасения, процветания и развития, рывка в будущее. Человек становился созидателем и творцом, а не «двуногим орудием», рабом-потребителем. Он выходил за пределы своей огромной колыбели – Земли, устремлялся к звездам. Советский Союз стал передовой цивилизацией всего человечества.Отсюда такое внимание в СССР к образованию, науке и культуре. Стране и планете нужны были не рабы и «пушечное мясо», а учителя, врачи, инженеры, конструкторы, ученые, писатели, космонавты. Советская цивилизация рвалась к «звездам», давая шанс на совместное процветание и развитие буквально всем, всему человечеству, на не только «избранным».Западный мир, система капитализма оказались под угрозой гибели. Хозяева Запада развязали две мировые войны – Вторую и Третью мировые войны. В первой Союз выстоял и одержал блестящую победу. Третья мировая, «холодная война», была проиграна. Хозяева Запада смогли победить в идеологической, информационной войне, сломить, перепрограммировать и обмануть часть советской верхушки. Советская верхушка, после ликвидации Сталина, в лице Хрущева и Брежнева отказалась от дальнейшего развития, рывка в будущее. Предпочла вернуться в старый, привычный мир, искать пути соглашения с Западом, совместного развития двух миров (социалистического и капиталистического). Андропов пошёл дальше – решил отказаться от идеи самостоятельного развития, сделать Россию частью Запада. Интегрировать Россию в Запад. Сделать Россию полноправной частью, частью развитого ядра западной цивилизации. При Горбачёве план модернизации и конвергенции вышел из-под контроля, и всё закончилось катастрофой советской цивилизации. Глобальная элита установила свой контроль над русской цивилизацией, сделав её культурной и экономической периферией, полуколонией Запада и Востока.Таким образом, на планете одержал вверх западный проект, он стал основой глобализации. Глобальная мафия практически завершила процесс концентрации управления производительными силами человечества. Но получив огромную власть над планетой и человечеством западный проект, капитализм упёрся в «пределы роста» по ресурсам, экологии и долгового «пузыря» на основе нефтедолларовой системы. Изначально ошибочно выбранный путь развития привёл теперь уже не только Запад, но всё человечество к глобальному биосферно-экологическому кризису. Отсюда же деградация, упрощение всего человечества, вымирание белой расы, кризис капитализма, финансово-экономический кризис, кризис США, ведущих стран Европы, России, Японии, всей планеты.Ошибки в глобальном управлении и порочная культура, рожденная порочной концепцией развития, суть которой в лозунге – «бери от жизни всё», «живем один раз», привели всё человечество на грань катастрофы, к угрозе гибели, вымирания, возможно, полномасштабной деградации выживших остатков человечества. Глобальная мафия, осознав всю степень угрозы, решило произвести «перезагрузку матрицы». Сократить потребление ресурсов и энергии за счёт радикального сокращения народонаселения планеты. А оставшейся части населения планеты сократить потребление, сохранив сверхпотребление для «элиты». При таком сценарии лишние – большая часть человечества, включая народы европейской и русской цивилизаций.Таким образом, огромные массы населения в Евразии, Африке и Америке не имеют будущего. Нет ни местного, ни глобального проекта развития, в котором люди нужны. Большие войны с огромными миллионными армиями ушли в прошлое, наступает эра войн, которые предсказали в фильмах вроде «Терминатора» — боевые беспилотные машины воюющие на суше, в воздухе и море. Ими управляют немногочисленные операторы. Необходимы специалисты высокого класса – спецназ, ВВС, космические силы, флот, ракетные войска, кибервойска, то есть миллионы солдат, «пушечное мясо» утратило актуальность. Скоро, в условиях перехода к новому технологическому укладу, автоматизациии и роботизации производства, не станут нужны и миллионы рабочих. Этот процесс уже набирает обороты.В рамках западного проекта (ставшего глобальным) «лишних» людей приговорили к физическому уничтожению. Советский проект глобализаторы уничтожили. Также уничтожили и региональный африканский проект М. Каддафи – на основе социализма и ислама. Запад его разрушил с помощью низшего силового приоритета. Китайская цивилизация в союзе с частью мировой элиты продвигает свой глобальный проект «Новый Шелковый путь» на основе «китайской фабрики» и золотой валюты. Однако это только экономический приоритет. Большой идеи, силы духа, которая способна воодушевить, вдохновить человечество, у китайского дракона нет. «Генератор идей», в том числе и для Китая, находится на Севере – это русская цивилизация. Выходит так, что западная зависимость, кабала, сменяется на китайскую.В итоге миллиарды людей на планете лишние. Они никому не нужны, кроме себя. Особенно это заметно на Юге – в бедных странах исламского мира, Чёрной Африке, Южной Азии, Латинской Америке. При этом победа на планете западного, капиталистического, потребительского общества ведёт к ускоренной гибели человечества. По сути, это общество истребления и самоистребления. Люди потребляют всё больше и желают потреблять ещё больше, по западным, американским стандартам. А ресурсов все меньше. При этом культура порочная, потребительская – «после нас хоть потоп». Отсюда масштабная вырубка лесов по всей планете, быстрая гибель всего живого, загрязнение почвы, рек и озёр, мирового океана. Люди в рамках потребительской модели ведут себя как паразиты, вирус, убивают биосферу, Землю. Ряд серьёзных признаков говорит о приближении глобальной катастрофы.Жители Юга желая потреблять как в развитых странах глобального Севера, при этом уничтожая свою экологическую нишу (уничтожение лесов, загрязнение земли и воды), начинают новое великое переселение. У этого явления несколько базовых причин. Во-первых, политика бездетности, «контроля рождаемости» пока одержала вверх в основном на развитом Севере. Белая раса вымирает, как и японцы и некоторые другие народы. Юг же продолжает бурно плодиться. На Юге перенаселение.Во-вторых, глобализация привела к тому, что с помощью ТВ и интернета нищие и обездоленные жители Юга увидели сверкающий, богатый, сытый и красивый мир Севера (Запада). Там даже нищих кормят, поят, обогревают, лечат и предоставляют жилье, пособия. Где бездельники и тунеядцы получают хорошие пособия и социальное жилье. Где наказания за преступления незначительные, а жизнь в местах заключения лучше, чем трущобах Юга (регулярное питание, медобслуживание, крыша над головой, какие-то развлечения и т. д.). Вот «новые варвары» всеми силами и пытаются попасть в «рай».В-третьих, развитие коммуникаций привело к тому, что резко облегчилась возможность миграции с Юга на Север. Самолеты, суда, поезда, шоссе связали планету в одно целое. Африканцы, арабы, азиаты всеми правдами и неправдами пытаются прорваться в «землю обетованную». Западные же элиты пытаются отгородиться от бедного Юга стенами, барьерами. Первыми поняли эту опасность в Израиле, еврейское государство уже давно отгородилось от бедного арабского мира и из года в год усиливает барьеры. В этом же направлении работают в США. Там ещё до Трампа стали возводить заграждения на границе с Мексикой, чтобы отделить США от бедного латиноамериканского Юга. Трамп только продолжает политику предшественников, но более резко, честно, не скрывается. В Европе, во время последних волн миграции – в период «арабской весны» и открытия Ближневосточного фронта, также стали пытаться возводить барьеры и стены. В Испании, Греции, Венгрии, Болгарии. Турция стала строить стену на границе с Сирией.В-четвертых, либеральная политика, политика мультикультурализма, толерантности. А также необходимость низкоквалифицированной рабочей силы. Ещё в XX столетии Запад открыл границы для выходцев с Юга, чтобы решить свои экономические проблемы. Нужна была дешёвая рабсила. Вплоть до настоящего времени либералы настаивают на том, что Европе, России и США нужны миллионы мигрантов на малопрестижные, грязные работы. Чтобы заменить вымирающее и стареющее коренное население. Это позволило мигрантам создать мощные общины во Франции, Англии, Германии и других странах. Переселенцы перевозили свои семьи, родственников. По проложенному пути двинулись и остальные. Теперь европейцы с ужасом видят, что их вытесняют более жизнеспособные и энергичные «новые варвары», не желающие ассимилироваться, наоборот, вводящие в «европейском монастыре» свой устав.В-пятых, на планете развязана новая мировая война – Четвёртая. Одна за другой рухнули ранее вполне стабильные страны Юга, такие, как Ирак, Ливия и Сирия, которые сами были барьером на пути миграционных волн из ещё более бедных государств Юга. Ввергнут в хаос Йемен. Ближний Восток стал полем боя. Миллионы людей погибли, другие миллионы стали беженцами. Страны разрушены, они не могут прокормить, обеспечить работой, жильем своё население. Люди ищут спасения. Они пытаются любой ценой добраться до спокойных регионов. И ситуация становится только хуже. В частности, есть угроза тотального разрушения Египта и Ирана, хаос подбирается к Турции и Саудовской Аравии. На очереди открытие «центральноазиатского фронта» — война идёт в бывшие среднеазиатские республики СССР. То есть новые миллионы беженцев накроют Европу и Россию.