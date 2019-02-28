Кавалерийские звёзды ВСЮР. Ч. 2. Конные армии барона Врангеля и генерала Павлова
Конная армия барона Врангеля
Как мы знаем, Петр Николаевич Врангель (1878 – 1928) – русский генерал, выдающийся деятель Белого движения.
П. Н. Врангель
В образовательном активе будущего генерала — Ростовское реальное училище и Санкт-петербургский Горный институт.
Вольноопределяющийся П. Н. Врангель сдал экзамен на офицерский чин при Николаевском кавалерийском училище – и стал корнетом Конной гвардии. Добровольцем участвовал в Русско-японской войне, а в 1907 г. вновь вернулся в лейб-гвардии Конный полк. И хотя в 1910 г. окончил курс Николаевской академии Генштаба, решил остаться в родном полку. В 1910 г. оканчивает курс Офицерской кавалерийской школы.
Командир эскадрона Его Величества ротмистр П. Н. Врангель — один из первых георгиевских кавалеров русской армии Первой мировой войны. Орден Святого Георгия 4-й степени заслужил за атаку в конном строю (также одну из первых на Русском фронте) против действующей артиллерийской батареи противника – в бою 6 августа 1914 г. при Каушене.
Были взяты 2 действующие полевые пушки, 4 зарядных ящика и вышка. Под П. Н. Врангелем была убита лошадь, но атака стала переломным событием важного боя.
После Каушенского боя
Важной вехой фронтовой карьеры барона было командование 1-м Нерчинским полком Забайкальского казачьего войска, входившего в состав выдающегося соединения русской кавалерии — Уссурийской конной бригады (затем – дивизии) и 2-й и 1-й бригадами дивизии.
Успел он покомандовать Уссурийской конной и 7-й кавалерийской дивизиями, Сводным кавалерийским (отличился в ходе Летнего наступления 1917 г.) корпусом.
После Октябрьской революции помогал в формировании Донской армии атаману генералу A. M. Каледину.
Оказавшись в августе 1918 г. в Добровольческой армии, П. Н. Врангель занимал ряд важнейших кавалерийских (командовал 1-й Конной дивизией, 1-м Конным корпусом) и общевойсковых (командующий Кавказской добровольческой и Кавказской армией ВСЮР) должностей.
Под командованием П. Н. Врангеля была осуществлена успешная операция по овладению Царицыном (город взят 17 (30) июня 1919 г.).
Войска Кавказской армии на городской площади Царицына — перед парадом по случаю взятия города
П. Н. Врангель был одним из немногих среди добровольцев кавалерийским генералом императорского производства, и имел опыт командования крупными кавалерийскими соединениями.
И 18-го июня 1919 г. генералы П. Н. Врангель и Я. Д. Юзефович (генерал-лейтенант Я. Д. Юзефович — начальник штаба Кавказской Добровольческой армии П. Н. Врангеля; также из кавалерийских генералов императорского производства — генерал-майором стал в 1915 г. за отличия Кавказской туземной конной дивизии, начальником штаба которой являлся) подали главкому ВСЮР А. И. Деникину рапорт с проектом создания крупной конной массы (фактически конной армии). Документ, отмечая факт отсутствия резервов при большой растянутости фронта, предлагал временно закрепиться на участке Царицын – Екатеринослав. Фланги обеспечивались крупными водными преградами. Самое главное: предлагалось сосредоточить в районе Харькова мощную конную массу (силой в 3 – 4 корпуса) — эта группа должна была действовать по кратчайшим направлениям к Москве, нанося красным армиям удары в тыл.
Сам П. Н. Врангель в своих воспоминаниях отмечает, что важнейшими аргументами для принятия этого важного организационного и оперативно-стратегического решения, являлось: отсутствие резервов, растяжка фронта (при стремительности наступлений Добровольческой и Донской армий Вооруженных Сил Юга России) и неорганизованность тыла. Силы должны были быть выделены за счет Кавказской армии. Причем конная армия должна была не только приблизить час взятия Москвы, но и содействовать Астраханской операции.
Но, по словам П. Н. Врангеля, главком ВСЮР А. И. Деникин, усмехнувшись, укорил П. Н. Врангеля и Я. Д. Юзефовича, что они первыми хотят попасть в Москву.
Ставка не смогла оценить силу конной массы – то что увидели и позднее использовали большевики. Рапорт вызвал лишь недовольство Ставки и взаимное отчуждение командующих.
А. И. Деникин объяснял свой отказ на предложение сосредоточить на курском и воронежском направлениях 3,5 конные дивизии, взятые из состава Кавказской армии, опасением потерять Царицын с выходом советских войск в тыл Ростову.
Проект мог привести к существенному изменению обстановки на фронте – но не был поддержан «генералами-пехотинцами», занимавшими высшие должности в Вооруженных Силах Юга России. Зато был реализован оппонентом – конные армии которого стали локомотивом, толкающим вперед общевойсковые объединения, и ключом к победе над ВСЮР.
«Московскую директиву» А. И. Деникина, несвоевременную и не обеспеченную необходимыми ресурсами, П. Н. Врангель считал началом конца Белого движения на Юге России.
Т. о., П. Н. Врангель стал не только преемником А. И. Деникина, главкомом Русской армии и инициатором ряда реформ, но и автором весьма интересного проекта создания конной армии – значительно опередившим по времени советский аналог.
Экспромт генерала Павлова
Жизнь требовала свое – и белому командованию, не пошедшему по пути создания полноценного объединения, пришлось пойти на импровизацию. Одной из таковых стала конная группа генерал-лейтенанта Александра Александровича Павлова (1867 – 1935).
Полковник А. А. Павлов в бытность командиром 1-го Нерчинского полка (фото сделано после мая 1903 г.).
Фронтовик Русско-японской и Первой мировой войн (участник знаменитого боя у Бучача и Карпатской битвы) кавалер Георгиевского оружия и ордена Святого Георгия 4-й степени генерал Павлов в январе – феврале 1920 г. занимал должность командира 4-го Донского казачьего корпуса ВСЮР – приняв должность у заболевшего К. К. Мамонтова.
15 – 16 января Павлов нанес сильный удар 1-й Конной под Ростовом — отбросив красных за Дон.
И в феврале он был назначен командиром импровизированной конной группы (армии) в составе 2-го и 4-го Донских казачьих корпусов.
Группа первоначально действовала успешно – нанеся на среднем Маныче в районе хут. Веселый 3-го февраля поражение кавкорпусу Думенко.
Удачная операция против Думенко окрылила донцов, но 1-й Конной армии – следующего противника — не оказалось в прежнем районе. 1-я Конная очутилась в районе Великокняжеской.
Группа Павлова из района хут. Процыков двинулась против Буденного.
Но… генералом был выбран неверный маршрут – по малонаселенному берегу Маныча. Группа Павлова двинулась на ст. Платовская — Великокняжеская, но из-за сильной метели и тумана сбилась с дороги и, не имея сил дойти до ст. Платовская, расположилась на ночлег в зим. Сопрунов — Жеребково и Корольково — Янов.
Марш группы Павлова был короче марша, который пришлось совершить 1-й Конной армии, но протекал в более тяжелых условиях.
Буденный избрал более длинный путь — вдоль р. Сал, а не вдоль Маныча, как рекомендовало командование фронтом. Это решение имело ключевое значение. Путь 1-й Конной армии пролегал через большие хутора и слободы, что обеспечивало ее частям достаточно удобные ночлеги, избавляло части от обмораживания и разрешало вопрос с питанием.
Конная же группа Павлова из района хут. Процыков вынуждена была совершать марш по снежной пустыне. Район ее марша представлял собой степи западного донского коннозаводства — на сотни километров здесь отсутствовали какие-либо населенные пункты. Изредка встречавшиеся небольшие экономии коннозаводчиков в ходе Гражданской войны были большей частью разрушены. Вследствие этого огромная конная масса, в условиях жестоких морозов, в течение нескольких дней марша не имела крова, водопоев и зернофуража. Все это привело к истощению конского состава, переутомлению людей. Огромное число людей и лошадей замерзло и было обморожено.
В поисках населенных пунктов кавалерийская группа Павлова двинулась в направлении на ст. Торговая, куда подошла в ночь на 6-е февраля.
Командарм 1-й Конной, учитывая опасность удара павловской группы по тылам его армии, а также невыясненную обстановку и последствия потерь, в случае вынужденного обхода крупных населенных пунктов при ударивших морозах, решил временно приостановить наступление, сосредоточившись в районе Екатериновка — Воронцовская, и активно оборонять его, ведя усиленную разведку в направлениях зим. К. Корольков, зим. Пишванов, Средне-Егорлыкское, Песчанокопская и Красная Поляна.
Несмотря на то, что удара белых можно было ожидать каждую минуту, охранение, выставленное от кавалерийских дивизий, несло свою службу плохо. Под влиянием жестокого мороза и ветра сторожевые заставы и посты забились в теплые хаты окраин села Воронцовское. Непрерывного наблюдения не имелось.
В ночь на 6-е февраля две авангардные дивизии Павлова подошли к Торговой и остановились в непосредственной близости села, отделенные от него речкой Средний Егорлык. Видя приветливо мигающие огоньки в полузанесенных снегом хатах с. Воронцовское и движимые желанием как можно скорее добраться до теплого крова (но не зная что в Воронцовском сосредоточена почти вся 1-я Конная армия) три полка белой конницы атаковали селение в конном строю и с криком «ура» ворвались на западную окраину селения — на стыке красных 4-й и 6-й кавалерийских дивизий.
Но попытка взять налетом селение оказалась безуспешной — дежурные части 6-й кавалерийской дивизии, которым белые в свою очередь угрожали потерей теплого крова, энергичной контратакой, при поддержке винтовочного и пулеметного огня, опрокинули ворвавшиеся в село части белых и отбросили их к остальной группе. На шум боя, с группой ординарцев, выскочили К. Е. Ворошилов и С. М. Буденный. На площади, у церкви, где был намечен сборный пункт частей 4-й кавалерийской дивизии, они неожиданно наткнулись на значительную группу белых, квартирьеры которой уже ходили по дворам, отыскивая своим частям ночлег.
РВС Конной быстро ускакал на соседнюю улицу, откуда выдвигались части 4-й кавалерийской дивизии.
Преследование дивизиями 1-й Конной армии отброшенных частей Павлова продолжалось недолго. Кавалеристы, скакавшие против жестокого встречного ветра при 25-градусном морозе, буквально коченели.
Встретив энергичный отпор, но не зная количества сил, оборонявших с. Воронцовское, спустя примерно полчаса, белые, введя уже более крупные силы конницы – 4-ю дивизию 2-го Донского корпуса, — снова атаковали селение. Однако и на этот раз, после полуторачасового ночного боя, ворвавшиеся в селение части были смяты, и группа Павлова, оставив на поле боя несколько сотен убитых, замерзших и пленных, отошла км на 10 к западу от селения, где и ночевала в поле, греясь у подожженных стогов сена и соломенных скирд.
К утру, оставляя по пути замерзших людей и лошадей, белые отошли в направлении на станицу Егорлыкскую.
Греков М. «Замерзшие казаки генерала Павлова». 1927.
Конная группа понесла тяжелые потери, на время утратив боеспособность. Неудачными были и последующие действия.
Превратности судьбы сыграли злую шутку с А. А. Павловым – прекрасным кавалерийским командиром, в активе которого не только восстановление бывшего «мамонтовского» корпуса после длительного рейда, но и победы над 1-й Конной армией под Ростовом, кавкорпусом Думенко на Маныче, разгром конной дивизии Г. Д. Гая и 1-й Донской (Хоперской) дивизии, уничтожение 28-й стрелковой дивизии, победа у Среднеегорлыкской.
В конечном итоге импровизированную группу Павлова ждало поражение, а ее командира – отставка.
Не родившаяся конная армия генерала Улагая
Также одним из наиболее выдающихся кавалерийских командиров Белого движения был Сергей Георгиевич Улагай (1875 – 1944).
Шапсуг С. Г. Улагай родился в семье крещеного черкесского офицера — полковника на русской службе. В активе будущего генерала — Воронежский кадетский корпус и сотня Николаевского кавалерийского училища.
Участник Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. – причем был награжден рядом орденов.
С. Г. Улагай
Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия полковник С. Г. Улагай встретил Октябрьскую революцию в должности командира 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска.
С. Г. Улагай — активный участник Белого движения на юге России. После излечения от ран, полученных в Первом Кубанском (Ледяном) походе, он был назначен начальником 2-й Кубанской казачьей дивизии.
В конце августа 1918 г. его соединение нанесло поражение красным в районе Благодатного — что помогло окружить Ставрополь с севера. И 12 ноября С. Г. Улагай стал генерал-майором.
В декабре дивизия участвовала в освобождении бывшей Терской области, овладев г. Святой Крест.
Отличился при разгроме 11-й армии красных во время Северо-Кавказской операции ВСЮР в ноябре – декабре (дивизия действовала в составе 1-го Конного корпуса П. Н. Врангеля). А. И. Деникин отмечал фланговый удар П. Н. Врангеля – в ходе которого С. Г. Улагай, действуя быстро и искусно, разгромил 2 группировки красных.
С 27 февраля 1919 г. генерал-лейтенант С. Г. Улагай – командир 2-го Кубанского корпуса. В районе Ремонтной (севернее Маныча) разгромил конный корпус Думенко.
В начале мая 1919 г. успешно действовал в сражении под Великокняжеской, а в июне-августе того же года командовал конной группой Кавказской армии под Царицыном.
Именно удар 17-го июня конной группы С. Г. Улагая привел к падению «Красного Вердена».
Наконец, в декабре новый командующий Добровольческой армией П. Н. Врангель назначает С. Г. Улагая командующим объединенной конной группой из донских и кубанских соединений. Мы вновь видим попытку создать импровизированное кавалерийское объединение. Но С. Г. Улагай, убедившись в низкой боеспособности группы, отказался от командования, став 14 февраля 1920 г. командующим Кубанской армией ВСЮР.
В августе 1920 г. Улагай командовал Группой войск Особого назначения на Кубани (Улагаевский десант — о нем в перспективе мы расскажем подробнее). С. Г. Улагаю не удалось добиться победы, но разгрома десанта он не допустил – эвакуировав в Крым даже больных и раненых (в т. ч. пленных).
П. Н. Врангель характеризовал С. Г. Улагая как одного из самых популярных казачьих генералов, генерала с большим военным чутьем, выдающегося кавалерийского военачальника — разбирающегося в обстановке, смелого и решительного, который во главе казачьей конницы мог творить чудеса. Отрицательные качества — отсутствие способности к организации и легкий переход от подъема духа к унынию.
А. И. Деникин писал об С. Г. Улагае как о доблестном воине, чуждом политики, и безупречном человеке.
Да, действия плеяды кавалерийских генералов ВСЮР и Русской армии не привели к победе белых сил Юга России. Хоть ими и был выигран ряд больших и малых боев, накоплен дополнительный боевой опыт. Не последнюю роль в этом результате сыграло и отсутствие важнейшего организационного решения – связанного с формированием конных армий уже в начале лета 1919 г. О последствиях такого решения в обстановке высокоманевренной Гражданской войны говорить не приходится. Фактом является то, что Конные армии РККА стали тараном для общевойсковых объединений, настоящим локомотивом победы – позволившим переломить ход Гражданской войны на юге России в пользу советского оружия.
Как мы знаем, Петр Николаевич Врангель (1878 – 1928) – русский генерал, выдающийся деятель Белого движения.
П. Н. Врангель
В образовательном активе будущего генерала — Ростовское реальное училище и Санкт-петербургский Горный институт.
Вольноопределяющийся П. Н. Врангель сдал экзамен на офицерский чин при Николаевском кавалерийском училище – и стал корнетом Конной гвардии. Добровольцем участвовал в Русско-японской войне, а в 1907 г. вновь вернулся в лейб-гвардии Конный полк. И хотя в 1910 г. окончил курс Николаевской академии Генштаба, решил остаться в родном полку. В 1910 г. оканчивает курс Офицерской кавалерийской школы.
Командир эскадрона Его Величества ротмистр П. Н. Врангель — один из первых георгиевских кавалеров русской армии Первой мировой войны. Орден Святого Георгия 4-й степени заслужил за атаку в конном строю (также одну из первых на Русском фронте) против действующей артиллерийской батареи противника – в бою 6 августа 1914 г. при Каушене.
Были взяты 2 действующие полевые пушки, 4 зарядных ящика и вышка. Под П. Н. Врангелем была убита лошадь, но атака стала переломным событием важного боя.
После Каушенского боя
Важной вехой фронтовой карьеры барона было командование 1-м Нерчинским полком Забайкальского казачьего войска, входившего в состав выдающегося соединения русской кавалерии — Уссурийской конной бригады (затем – дивизии) и 2-й и 1-й бригадами дивизии.
Успел он покомандовать Уссурийской конной и 7-й кавалерийской дивизиями, Сводным кавалерийским (отличился в ходе Летнего наступления 1917 г.) корпусом.
После Октябрьской революции помогал в формировании Донской армии атаману генералу A. M. Каледину.
Оказавшись в августе 1918 г. в Добровольческой армии, П. Н. Врангель занимал ряд важнейших кавалерийских (командовал 1-й Конной дивизией, 1-м Конным корпусом) и общевойсковых (командующий Кавказской добровольческой и Кавказской армией ВСЮР) должностей.
Под командованием П. Н. Врангеля была осуществлена успешная операция по овладению Царицыном (город взят 17 (30) июня 1919 г.).
Войска Кавказской армии на городской площади Царицына — перед парадом по случаю взятия города
П. Н. Врангель был одним из немногих среди добровольцев кавалерийским генералом императорского производства, и имел опыт командования крупными кавалерийскими соединениями.
И 18-го июня 1919 г. генералы П. Н. Врангель и Я. Д. Юзефович (генерал-лейтенант Я. Д. Юзефович — начальник штаба Кавказской Добровольческой армии П. Н. Врангеля; также из кавалерийских генералов императорского производства — генерал-майором стал в 1915 г. за отличия Кавказской туземной конной дивизии, начальником штаба которой являлся) подали главкому ВСЮР А. И. Деникину рапорт с проектом создания крупной конной массы (фактически конной армии). Документ, отмечая факт отсутствия резервов при большой растянутости фронта, предлагал временно закрепиться на участке Царицын – Екатеринослав. Фланги обеспечивались крупными водными преградами. Самое главное: предлагалось сосредоточить в районе Харькова мощную конную массу (силой в 3 – 4 корпуса) — эта группа должна была действовать по кратчайшим направлениям к Москве, нанося красным армиям удары в тыл.
Сам П. Н. Врангель в своих воспоминаниях отмечает, что важнейшими аргументами для принятия этого важного организационного и оперативно-стратегического решения, являлось: отсутствие резервов, растяжка фронта (при стремительности наступлений Добровольческой и Донской армий Вооруженных Сил Юга России) и неорганизованность тыла. Силы должны были быть выделены за счет Кавказской армии. Причем конная армия должна была не только приблизить час взятия Москвы, но и содействовать Астраханской операции.
Но, по словам П. Н. Врангеля, главком ВСЮР А. И. Деникин, усмехнувшись, укорил П. Н. Врангеля и Я. Д. Юзефовича, что они первыми хотят попасть в Москву.
Ставка не смогла оценить силу конной массы – то что увидели и позднее использовали большевики. Рапорт вызвал лишь недовольство Ставки и взаимное отчуждение командующих.
А. И. Деникин объяснял свой отказ на предложение сосредоточить на курском и воронежском направлениях 3,5 конные дивизии, взятые из состава Кавказской армии, опасением потерять Царицын с выходом советских войск в тыл Ростову.
Проект мог привести к существенному изменению обстановки на фронте – но не был поддержан «генералами-пехотинцами», занимавшими высшие должности в Вооруженных Силах Юга России. Зато был реализован оппонентом – конные армии которого стали локомотивом, толкающим вперед общевойсковые объединения, и ключом к победе над ВСЮР.
«Московскую директиву» А. И. Деникина, несвоевременную и не обеспеченную необходимыми ресурсами, П. Н. Врангель считал началом конца Белого движения на Юге России.
Т. о., П. Н. Врангель стал не только преемником А. И. Деникина, главкомом Русской армии и инициатором ряда реформ, но и автором весьма интересного проекта создания конной армии – значительно опередившим по времени советский аналог.
Экспромт генерала Павлова
Жизнь требовала свое – и белому командованию, не пошедшему по пути создания полноценного объединения, пришлось пойти на импровизацию. Одной из таковых стала конная группа генерал-лейтенанта Александра Александровича Павлова (1867 – 1935).
Полковник А. А. Павлов в бытность командиром 1-го Нерчинского полка (фото сделано после мая 1903 г.).
Фронтовик Русско-японской и Первой мировой войн (участник знаменитого боя у Бучача и Карпатской битвы) кавалер Георгиевского оружия и ордена Святого Георгия 4-й степени генерал Павлов в январе – феврале 1920 г. занимал должность командира 4-го Донского казачьего корпуса ВСЮР – приняв должность у заболевшего К. К. Мамонтова.
15 – 16 января Павлов нанес сильный удар 1-й Конной под Ростовом — отбросив красных за Дон.
И в феврале он был назначен командиром импровизированной конной группы (армии) в составе 2-го и 4-го Донских казачьих корпусов.
Группа первоначально действовала успешно – нанеся на среднем Маныче в районе хут. Веселый 3-го февраля поражение кавкорпусу Думенко.
Удачная операция против Думенко окрылила донцов, но 1-й Конной армии – следующего противника — не оказалось в прежнем районе. 1-я Конная очутилась в районе Великокняжеской.
Группа Павлова из района хут. Процыков двинулась против Буденного.
Но… генералом был выбран неверный маршрут – по малонаселенному берегу Маныча. Группа Павлова двинулась на ст. Платовская — Великокняжеская, но из-за сильной метели и тумана сбилась с дороги и, не имея сил дойти до ст. Платовская, расположилась на ночлег в зим. Сопрунов — Жеребково и Корольково — Янов.
Марш группы Павлова был короче марша, который пришлось совершить 1-й Конной армии, но протекал в более тяжелых условиях.
Буденный избрал более длинный путь — вдоль р. Сал, а не вдоль Маныча, как рекомендовало командование фронтом. Это решение имело ключевое значение. Путь 1-й Конной армии пролегал через большие хутора и слободы, что обеспечивало ее частям достаточно удобные ночлеги, избавляло части от обмораживания и разрешало вопрос с питанием.
Конная же группа Павлова из района хут. Процыков вынуждена была совершать марш по снежной пустыне. Район ее марша представлял собой степи западного донского коннозаводства — на сотни километров здесь отсутствовали какие-либо населенные пункты. Изредка встречавшиеся небольшие экономии коннозаводчиков в ходе Гражданской войны были большей частью разрушены. Вследствие этого огромная конная масса, в условиях жестоких морозов, в течение нескольких дней марша не имела крова, водопоев и зернофуража. Все это привело к истощению конского состава, переутомлению людей. Огромное число людей и лошадей замерзло и было обморожено.
В поисках населенных пунктов кавалерийская группа Павлова двинулась в направлении на ст. Торговая, куда подошла в ночь на 6-е февраля.
Командарм 1-й Конной, учитывая опасность удара павловской группы по тылам его армии, а также невыясненную обстановку и последствия потерь, в случае вынужденного обхода крупных населенных пунктов при ударивших морозах, решил временно приостановить наступление, сосредоточившись в районе Екатериновка — Воронцовская, и активно оборонять его, ведя усиленную разведку в направлениях зим. К. Корольков, зим. Пишванов, Средне-Егорлыкское, Песчанокопская и Красная Поляна.
Несмотря на то, что удара белых можно было ожидать каждую минуту, охранение, выставленное от кавалерийских дивизий, несло свою службу плохо. Под влиянием жестокого мороза и ветра сторожевые заставы и посты забились в теплые хаты окраин села Воронцовское. Непрерывного наблюдения не имелось.
В ночь на 6-е февраля две авангардные дивизии Павлова подошли к Торговой и остановились в непосредственной близости села, отделенные от него речкой Средний Егорлык. Видя приветливо мигающие огоньки в полузанесенных снегом хатах с. Воронцовское и движимые желанием как можно скорее добраться до теплого крова (но не зная что в Воронцовском сосредоточена почти вся 1-я Конная армия) три полка белой конницы атаковали селение в конном строю и с криком «ура» ворвались на западную окраину селения — на стыке красных 4-й и 6-й кавалерийских дивизий.
Но попытка взять налетом селение оказалась безуспешной — дежурные части 6-й кавалерийской дивизии, которым белые в свою очередь угрожали потерей теплого крова, энергичной контратакой, при поддержке винтовочного и пулеметного огня, опрокинули ворвавшиеся в село части белых и отбросили их к остальной группе. На шум боя, с группой ординарцев, выскочили К. Е. Ворошилов и С. М. Буденный. На площади, у церкви, где был намечен сборный пункт частей 4-й кавалерийской дивизии, они неожиданно наткнулись на значительную группу белых, квартирьеры которой уже ходили по дворам, отыскивая своим частям ночлег.
РВС Конной быстро ускакал на соседнюю улицу, откуда выдвигались части 4-й кавалерийской дивизии.
Преследование дивизиями 1-й Конной армии отброшенных частей Павлова продолжалось недолго. Кавалеристы, скакавшие против жестокого встречного ветра при 25-градусном морозе, буквально коченели.
Встретив энергичный отпор, но не зная количества сил, оборонявших с. Воронцовское, спустя примерно полчаса, белые, введя уже более крупные силы конницы – 4-ю дивизию 2-го Донского корпуса, — снова атаковали селение. Однако и на этот раз, после полуторачасового ночного боя, ворвавшиеся в селение части были смяты, и группа Павлова, оставив на поле боя несколько сотен убитых, замерзших и пленных, отошла км на 10 к западу от селения, где и ночевала в поле, греясь у подожженных стогов сена и соломенных скирд.
К утру, оставляя по пути замерзших людей и лошадей, белые отошли в направлении на станицу Егорлыкскую.
Греков М. «Замерзшие казаки генерала Павлова». 1927.
Конная группа понесла тяжелые потери, на время утратив боеспособность. Неудачными были и последующие действия.
Превратности судьбы сыграли злую шутку с А. А. Павловым – прекрасным кавалерийским командиром, в активе которого не только восстановление бывшего «мамонтовского» корпуса после длительного рейда, но и победы над 1-й Конной армией под Ростовом, кавкорпусом Думенко на Маныче, разгром конной дивизии Г. Д. Гая и 1-й Донской (Хоперской) дивизии, уничтожение 28-й стрелковой дивизии, победа у Среднеегорлыкской.
В конечном итоге импровизированную группу Павлова ждало поражение, а ее командира – отставка.
Не родившаяся конная армия генерала Улагая
Также одним из наиболее выдающихся кавалерийских командиров Белого движения был Сергей Георгиевич Улагай (1875 – 1944).
Шапсуг С. Г. Улагай родился в семье крещеного черкесского офицера — полковника на русской службе. В активе будущего генерала — Воронежский кадетский корпус и сотня Николаевского кавалерийского училища.
Участник Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. – причем был награжден рядом орденов.
С. Г. Улагай
Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени и Георгиевского оружия полковник С. Г. Улагай встретил Октябрьскую революцию в должности командира 2-го Запорожского полка Кубанского казачьего войска.
С. Г. Улагай — активный участник Белого движения на юге России. После излечения от ран, полученных в Первом Кубанском (Ледяном) походе, он был назначен начальником 2-й Кубанской казачьей дивизии.
В конце августа 1918 г. его соединение нанесло поражение красным в районе Благодатного — что помогло окружить Ставрополь с севера. И 12 ноября С. Г. Улагай стал генерал-майором.
В декабре дивизия участвовала в освобождении бывшей Терской области, овладев г. Святой Крест.
Отличился при разгроме 11-й армии красных во время Северо-Кавказской операции ВСЮР в ноябре – декабре (дивизия действовала в составе 1-го Конного корпуса П. Н. Врангеля). А. И. Деникин отмечал фланговый удар П. Н. Врангеля – в ходе которого С. Г. Улагай, действуя быстро и искусно, разгромил 2 группировки красных.
С 27 февраля 1919 г. генерал-лейтенант С. Г. Улагай – командир 2-го Кубанского корпуса. В районе Ремонтной (севернее Маныча) разгромил конный корпус Думенко.
В начале мая 1919 г. успешно действовал в сражении под Великокняжеской, а в июне-августе того же года командовал конной группой Кавказской армии под Царицыном.
Именно удар 17-го июня конной группы С. Г. Улагая привел к падению «Красного Вердена».
Наконец, в декабре новый командующий Добровольческой армией П. Н. Врангель назначает С. Г. Улагая командующим объединенной конной группой из донских и кубанских соединений. Мы вновь видим попытку создать импровизированное кавалерийское объединение. Но С. Г. Улагай, убедившись в низкой боеспособности группы, отказался от командования, став 14 февраля 1920 г. командующим Кубанской армией ВСЮР.
В августе 1920 г. Улагай командовал Группой войск Особого назначения на Кубани (Улагаевский десант — о нем в перспективе мы расскажем подробнее). С. Г. Улагаю не удалось добиться победы, но разгрома десанта он не допустил – эвакуировав в Крым даже больных и раненых (в т. ч. пленных).
П. Н. Врангель характеризовал С. Г. Улагая как одного из самых популярных казачьих генералов, генерала с большим военным чутьем, выдающегося кавалерийского военачальника — разбирающегося в обстановке, смелого и решительного, который во главе казачьей конницы мог творить чудеса. Отрицательные качества — отсутствие способности к организации и легкий переход от подъема духа к унынию.
А. И. Деникин писал об С. Г. Улагае как о доблестном воине, чуждом политики, и безупречном человеке.
Да, действия плеяды кавалерийских генералов ВСЮР и Русской армии не привели к победе белых сил Юга России. Хоть ими и был выигран ряд больших и малых боев, накоплен дополнительный боевой опыт. Не последнюю роль в этом результате сыграло и отсутствие важнейшего организационного решения – связанного с формированием конных армий уже в начале лета 1919 г. О последствиях такого решения в обстановке высокоманевренной Гражданской войны говорить не приходится. Фактом является то, что Конные армии РККА стали тараном для общевойсковых объединений, настоящим локомотивом победы – позволившим переломить ход Гражданской войны на юге России в пользу советского оружия.
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