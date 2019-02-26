Гибель донецкого аэропорта. Киборги. Окончание

"Прибился к нам на работу беженец с Донецка... Один из его бывших сотрудников напился стекломоя и пошел воевать за "ДНР". Звонит наш беженец сегодня узнать, как дела у этого кренделя. Через минуту разговора зовет всех и включает громкую связь. Далее вещает боец "Новороссии": говорит, я, блин, не знаю, кто защищает донецкий аэропорт, но мы их три месяца выбить не можем. Пробовали штурмовать – нам таких вломили – мы отошли. Начали накрывать "Градами" – они ныряют в подземные коллекторы канализации... Решили коллекторы залить стоками канализации. Зафигачили "градами" – они под землю, мы заливаем коллекторы. И, типа, захватываем территорию аэропорта. Они по коллекторам перебрались аж до Авдеевки, поднялись наверх, вернулись по верху в аэропорт и опять нам наваляли, и нас выгнали. При этом захватили наше оружие , нашу технику и взяли у нас несколько десятков пленных... Я, говорит, не знаю, кто там сидит, но это не люди – это киборги".

«Утром 13 января боевики выдвигают ультиматум: до 17:00 «киборги» должны уйти из аэропорта или будут уничтожены. Украинские военные отказываются и просят у командования подкрепления и поддержки артиллерией. 15 января снова начинается атака на украинские позиции: боевики весь день пытаются оттеснить бойцов из нового терминала, обстреливая его из минометов и «Градов». В ДАП с боем прорывается подкрепление украинских десантников, «киборги» контратакуют террористов и выбивают их из 2 этажа нового терминала. По данным украинского Генштаба, в боях за аэропорт 15 января погибли двое бойцов. Волонтеры говорят еще о 6 раненых, 2 из которых ― тяжелые. 16 января защитники ДАП сообщают, что часть этажей терминала захвачена пророссийскими боевиками, которые пускают неизвестный газ. Бои начинаются около 6 утра и заканчиваются только на следующий день, около 3 ночи 17 января. 17 января, после относительного затишья, в донецком аэропорту начинается ожесточенный бой: позиции «киборгов» интенсивно обстреливают из «Градов». Ближе к вечеру к ним пробивается помощь: удается вывезти 3 погибших и 20 раненых».

Официальная украинская пропаганда гласит, что звучное имя «киборг» появилось с подачи противоборствующей стороны. На сайте segodnya.ua приведен рассказ одного радикального украинца:Однако подобной стойкостью отличались не только обороняющиеся – практически ежедневные потери несли бронегруппы киборгов, курсирующие между ДАП (донецкий аэропорт) и местами дислокации ВСУ. Обширные ровные площади, прилегающие к ВПП аэропорта, очень хорошо подходили для снайперской стрельбы из танковых орудий ополчения. Так, 29 сентября от 125-мм снаряда погиб БТР 79-й аэромобильной бригады, набитый киборгами. В итоге на тот свет отправились 16 бойцов. Интересно, что на время жестокого противостояния ополчения с киборгами приходится не самый однозначный поступок актера Михаила Пореченкова, который 30 сентября из крупнокалиберного пулемета обстрелял позиции ВСУ в аэропорту. Михаил забыл предварительно снять опознавательные знаки PRESS…Для того чтобы оправдать постепенное выдавливание подразделений ВСУ и добробатов из аэропорта, украинское командование заявило о массе российских войск, штурмующих киборгов. Так, в атаках на донецкий аэропорт якобы принимали участие 16-я бригада спецназа ГРУ ГШ РФ, 200-я бригада особого назначения Южного военного округа из Ростова, мотострелковый батальон и танковая рота 4-й отдельной гвардейской Кантемировской танковой бригады, батальон 22-й отдельной бригады ГРУ ГШ РФ, штурмовая рота 106-й гвардейской дивизии ВДВ. В общем, весь цвет российской армии в течение нескольких месяцев выбивал из ДАП стойких киборгов. Мало того, в начале декабря, по «достоверным» украинским данным, в районе аэропорта погибло более 30 бойцов элитного подразделения ФСБ России «Вымпел». Особую гордость украинцев вызывает факт того, что за всю предшествующую историю «Вымпела» бойцы потеряли всего 29 человек, а тут за два дня сразу порядка 30.Справедливости ради стоит отметить, что провалы были и в действиях ополчения в аэропорту. 14 ноября ополченцы заняли пожарную часть аэропорты и достаточно серьезно трепали колонны ВСУ, двигавшиеся к терминалам. Но бои тогда вели «сомалийцы», прошедшие к тому времени огонь и воду боев на Донбассе. А вот когда их заменили на бравых, но необстрелянных казаков, разразилась трагедия. К пожарной части подошли шесть танков и с расстояния в 150 метров расстреляли опорный пункт. Казаки не смогли по неопытности ответить имеющимися на вооружении «Фаготами» и потеряли от танкового огня семерых бойцов.Со временем подразделения киборгов были вытеснены из старого терминала с гостиницей, и линия фронта стала прерывистой. Это создало очень неудобные условия для артиллерийской поддержки со стороны ВСУ – теперь минометами и снарядами можно было запросто накрыть собственные силы. При этом ополчение не оставляло шансов всем, кто пытался в светлое время суток прорваться к осажденным киборгам. Всю работу по доставке грузов, продовольствия и эвакуации раненых приходилось делать по ночам. К середине декабря ВСУ осуществили операцию по ротации киборгов, эвакуировав из аэропорта около 50 бойцов. В ходе этого произошла знаменитая встреча Моторолы с комбатом украинского десанта Куполом. Последний позже скажет: "Я очень доволен, что мы нашли общий язык. Как у нас договор был, так все и произошло, без изменений. Очень было приятно познакомиться с командирами. Я очень рад, что так получилось. Я думаю, мировую мы еще будем праздновать. Я считаю, что это братская война, главное, чтобы верха разобрались, а мы солдаты, мы ждем. Нам сказали — мы делаем". До сих пор достоверно неизвестно, из какого подразделения был Купол – из 93-й или 95-й бригады. Как и непонятны до конца мотивы молчаливого наблюдения ополченцев за ротацией киборгов. По одной из версий, это стало уступкой в обмен на сохранность объектов инфраструктур Донецка, уничтожение которых артиллерией ВСУ привело бы к гуманитарной катастрофе.К середине января 2015 года начинается фаза уничтожения остатков киборгов в донецком аэропорту. Вот как на это смотрит украинская сторона (информация с ресурса nakipelo.ua).Фактически всю работу за ополчение сделали «Грады» и неизвестный газ – такова версия ВСУ.Реальная работа по взятию аэропорта началась с нескольких точных выстрелов из танковых пушек, в результате которых вышка диспетчеров рухнула. Теперь у артиллерии ВСУ пропали «глаза». Следующим шагом стал профессиональная работа специалистов РЭБ, которые грамотно заглушили все переговоры киборгов между собой и с внешними силами. Особую роль сыграли танки, которые маневренным огнем быстро подавляли вспышки сопротивления в аэропорту, при этом уходя из-под ответного огня. Далее на крышу терминала обрушили пару инженерных боеприпасов разминирования, что вызвало её обрушение. Каждая штурмовая группа, действовавшая в недрах аэропорта, обязательно имела в составе саперов, которые зарядами разносили препятствия и баррикады в щепки. В итоге теперь уже подразделениям ВСУ пришлось предпринимать шаги по возвращению аэропорта под свой контроль.Самым разумным стал удар 18 января, в ходе которого киборги пытались через Спартак и Путиловскую развязку выйти к терминалу с востока. Но на развязке несколько украинских танков было подбито, а взрыв БК на одном из них обрушил Путиловский мост. К оставшимся в блокаде нескольким десяткам киборгам помощь так и не дошла – технику и живую силу неизменно обстреливали ополченцы.21 января было все кончено – донецкий аэропорт перешел в руки ополчения, а вымотанные и еле живые киборги сдались в плен. Примечательно, финальный штурм ДАП был произведен ополчением столь мастерски, что у ВСУ до сих пор нет никакого желания забирать аэропорт обратно.По материалам:Норин Евгений. Падение донецкого аэропорта: как это было.Цыганок Анатолий. Донбасс: неоконченная война. Гражданская война на Украине (2014-2015): русский взгляд.Широкорад Александр. Война на Донбассе. Оружие и тактика.segodnya.uaniklife.com.uakorrespondent.netnakipelo.ua