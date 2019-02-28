Системы управления огнём танка. Ч. 4. Первые СУО на танках М60А2, Т-64Б, "Леопард А4"

Внедрение на танке лазерных дальномеров и баллистических вычислителей было связано не только с необходимостью обеспечений эффективной стрельбы артиллерийскими снарядами. В конце 60-х начали предприниматься попытки создания управляемого вооружения для танков, для которых лазерные дальномеры и баллистические вычислители были одними из ключевых элементов.Внедрение на танках М60А2 и Т-64Б управляемого вооружения привело к созданию первых СУО и во многом стимулировало их совершенствование. На танке М60А2 управляемое вооружение «Шиллейла» не прижилось, но способствовало развитию более совершенных составных частей СУО, которые устанавливались на танке без управляемого вооружения.На танке Т-64Б концепция управляемого вооружения «Кобра» с использованием штатной танковой пушки и СУО, решающей задачи обеспечения ведения огня как артиллерийскими снарядами, так и управляемой ракетой, показала свою эффективность и проложила путь к созданию более совершенных комплексов артиллерийского и управляемого вооружения танка.Первая СУО была внедрена на американском танке М60А2 (1968). Цифровой баллистический вычислитель М21 объединял прицелы, стабилизатор вооружения, лазерный дальномер и датчики входной информации (скорости танка, положения башни по отношению к корпусу танка, скорости и направления ветра, крена оси цапф пушки) в единую систему, обеспечивал оптимальные условия для стрельбы управляемой ракетой, производил расчет углов прицеливания и упреждения для артиллерийских снарядов и вводил их в прицелы. Характеристики износа канала ствола, температуры и давления воздуха, температуры заряда вводились в ТБВ вручную.По сравнению с танком М60 на этом танке у командира вместо оптического прицела-дальномера М17С был установлен прицел-дальномер AN/WG-2 с лазерным дальномером, обеспечивающим точность измерения дальности до 10 м, а вместо дневного прицела командира ХМ34 устанавливался дневно-ночной прицел М36Е1, работающий в активном и пассивном режимах. У наводчика вместо основного дневного перископического прицела М31 устанавливался дневно-ночной прицел М35Е1, также работающий в активном и пассивном режимах, сохранился и вспомогательный прицел наводчика М105. Остальные приборы наблюдения и прицелы качественных изменений не претерпели.На танке был внедрен стабилизатор вооружения с электрогидравлическими приводами пушки и башни. Прицелы наводчика и командира были не стабилизированы и имели зависимую стабилизацию поля зрения по вертикали и горизонту от стабилизатора вооружения, что ограничивало их возможности.Вместо штатной танковой пушки на этой модификации танка было установлено короткоствольное 152-мм орудие для стрельбы управляемыми ракетами «Шиллейла» с инфракрасным каналом наведения на дальности до 3000 м. Баллистические характеристики орудия не позволили эффективно стрелять артиллерийскими снарядами, управляемое вооружение из-за своего несовершенства и ненадежности также себя не оправдало. В результате эта модификация танка была снята с вооружения и на последующих модификациях танка М60 вернулись к установке 105 мм пушки без применения управляемого вооружения.Зависимая стабилизация поля зрения прицелов от стабилизатора вооружения не позволила в полной мере реализовать преимущества СУО с ТБВ, углы прицеливания и бокового упреждения невозможно было автоматически ввести в приводы пушки и башни и стрельба сходу на М60А2 была проблематичной.Несмотря на все недостатки и проблемные вопросы, которые не удалось решить при создании СУО танка М60А2, это была первая попытка увязать приборы и системы управления огнем танка в автоматизированную систему, обеспечивающую измерение параметров, влияющих на точность ведения огня, и выработку данных для стрельбы, давшая определенный импульс в развитии танковых СУО.На немецком танке «Леопард А4» (1974) концепция построения СУО была взята с танка М60А2, отличие заключалось в использовании панорамного прицела командира с независимой по вертикали и горизонту стабилизацией поля зрения.На этой модификации танка «Леопард А4» стереоскопический прицел наводчика TEM-1A был заменен на дневно-ночной прицел EMES 12A1 с зависимой двухплоскостной стабилизацией поля зрения от стабилизатора вооружения, обеспечивающий более точное измерение дальности стереоскопическим и лазерным дальномерами и видение ночью в массивном режиме. У наводчика бал сохранен вспомогательный телескопический шарнирный прицел FERO-Z12.У командира вместо панорамного нестабилизированного прицела TRP-2A был установлен панорамный прицел PERI R12 с независимой двухплоскостной стабилизацией поля зрения, с помощью которого можно было при согласовании с продольной осью прицела наводчика вести огонь из пушки, используя лазерный дальномер и ночной канал прицела наводчика.Стабилизатор вооружения с электрогидравлическими приводами пушки и башни, управлялся с пультов наводчика и командира и обеспечивал удержание пушки в заданном направлении.Центральным элементом СУО был баллистический вычислитель FLER-H, учитывающий метеобаллистические параметры стрельбы с набором датчиков, аналогично СУО танка М60А2, и обеспечивающий автоматический расчет углов прицеливания и упреждения.СУО танка «Леопард А4» обладало тем же недостатком, что и СУО М60А2, углы прицеливания и упреждения нельзя было автоматически ввести в приводы пушки из-за отсутствия независимой стабилизации поля зрения прицела наводчика. Это возможно было только при стрельбе с места командира через панорамный прицел. Прицел наводчика с независимой стабилизацией поля зрения EMES 15 был установлен только на танке Леопард 2. Многие элементы СУО танка «Леопард А4» впоследствии были использованы на танке Леопард 2.На советских танках первая СУО была внедрена на танке Т-64Б (1973) при создании управляемого вооружения «Кобра» с двухканальной системой наведения, оптическим каналом определения координат ракеты по отношению к линии прицеливания и радиокомандным каналом наведения ракеты.Головным по танковым СУО на то время был ЦНИИАГ (Москва), определявший требования, структуру и приборный состав СУО. Под его руководством была разработана и внедрена на танке Т-64Б СУО 1А33 «Обь», ставшая базой для всех последующих систем управления огнем советских танков.В 1974 году танковая промышленность лишилась головного по разработке СУО, ЦНИИАГ был переведен на разработку систем управления оперативно-тактических ракет. Головным по СУО было назначено ЦКБ КМЗ (Красногорск), которое разрабатывало только танковые прицелы, никогда не занималось разработкой систем такого класса и не имело опыта в этом вопросе. Все это сказалось на работах в этом направлении, при фактическом отсутствии головного по СУО разработка структуры и приборного состава систем следующего поколения проводилась в танковых КБ в Харькове и Ленинграде.Центральным объединяющим элементом СУО 1А33 танка Т-64Б (объект 447А) был цифровой танковый баллистический вычислитель 1В517 разработки МИЭТ (Москва). ТБВ объединял прицел наводчика, лазерный дальномер, стабилизатор вооружения, комплекс управляемого вооружения и датчики входной информации в единую автоматизированную систему. ТБВ производил расчет углов прицеливания и упреждения и автоматически вводил их в приводы пушки и башни, существенно упрощая работу наводчика при ведении огня и повышая точность стрельбы.Датчики входной информации автоматически измеряли скорость движения танка, угол положения башни по отношению к корпусу, угловую скорость движения танка и цели, крен оси цапф пушки, скорость бокового ветра и вводили их в ТБВ. Температура заряда, износ канала ствола пушки, температура и давление воздуха вводились в ТБВ вручную.СУО первых партий танков Т-64Б, выпущенных в 1973 году, было построено на базе прицела наводчика 1Г21 «Кадр». Головной разработчик танковых прицелов ЦКБ КМЗ начало разработку для СУО 1А33 прицела «Кадр-1» с лазерным дальномером и не смогло завершить разработку такого прицела. Задел был передан в ЦКБ «Точприбор» (Новосибирск), которое разработало прицел и предоставило образцы на испытания.Первые партии танков имели много недостатков по СУО «Обь» и комплексу «Кобра», в том числе по прицелу «Кадр» и лазерному дальномеру. Прицел «Кадр» требовал доработки из-за несовершенства системы стабилизации и вибрации поля зрения, затрудняющей управление ракетой, недостаточно точного координатора, фиксирующего положение ракеты по отношению к линии прицеливания и необходимости охлаждения лазера. Например, для охлаждения лазера в танке устанавливался небольшой бачок со спиртом, соединенный с прицелом резиновым шлангом в бронированной оплетке. В войсках лазеры начали выходить из строя, выяснилось, что спирт непонятным образом испаряется из бачка. Позже было установлено, что солдаты изгибали шланг и медицинским шприцем через бронированную оплетку извлекали спирт, от такого охлаждения пришлось срочно избавляться.В 1975 году ЦКБ «Точприбор» разработало новый прицел 1Г42 «Обь» с усовершенствованной независимой стабилизацией поля зрения по вертикали и горизонту, более совершенным лазером без охлаждения и точным каналом определения координат управляемой ракеты. Прицел имел оптический канал с плавно изменяющимся увеличением 3,9…9x при поле зрения 20…8 град., лазерный канал и оптико — электронный канал с координатором фиксации положения ракеты по отношению к линии прицеливания. Лазерный дальномер обеспечивал измерение дальности в диапазоне 500…4000 м с точностью 10 м.Прицел 1Г42СУО включало стабилизатор вооружения 2Э26М с электрогидравлическими приводами пушки и башни, привод башни при модернизации был заменен на привод с электромашинным усилителем.Ночные прицелы и приборы командира принципиально не изменились. Рядом с прицелом наводчика 1Г42 устанавливалась модификация нестабилизированного прицела наводчика ТПН1-49-23, обеспечивающего дальность видения ночью в активном режиме с прожектором Л-4А до 1000 м. В 1975 году он был заменен на ночной прицел ТПН-3 «Кристалл ПА», работающий в пассивно-активном режиме и обеспечивающий дальность в пассивном режиме 550 м и в активном режиме 1300 м. У командира остался модернизированный дневно-ночной прицел ТКН-3В с дальностью видения ночью в активном режиме до 400 м и дистанционно управляемая при закрытом люке командира зенитная установка с прицелом ПЗУ-5. Дублированное ведение огня из пушки с места командира было невозможно.На завершающем этапе испытаний СУО «Обь» и комплекса «Кобра» на танке Т-64Б в 1976 году башня одного из танков была установлена на корпус танка Т-80, который прошел испытания и в 1978 году был принят на вооружение как танк Т-80Б.Следует отметить, что вклад ЦКБ КМЗ в СУО «Обь» заключался только в создания блока разрешения выстрела 1Г43, который формировал зону разрешения выстрела при согласовании линии прицеливания и пушки. Для этих целей был разработан отдельный блок, хотя эту задачу элементарно мог решать ТБВ практически без дополнительных аппаратных затрат при введении углов прицеливания и упреждения в приводы стабилизатора вооружения. Это «недоразумение» до сих производится и устанавливается на танки.Разработка СУО «Обь» была этапной в советском танкостроении, более совершенные СУО на последующих модификациях танков Т-64 и Т-80 создавались на базе этой системы и прицелы для них разрабатывало ЦКБ «Точприбор». ЦКБ КМЗ оказалось способным только модернизировать и разрабатывать прицелы ТПД-К1 и 1А40 с лазерными дальномерами на базе прицела ТПД-2-49 с одноплоскостной системой стабилизации поля зрения для упрощенных СУО семейства танков Т-72.На этом этапе СУО танка Т-64Б за счет установки прицела с независимой стабилизацией поля зрения и внедрения эффективного управляемого вооружения, не ухудшающего характеристики артиллерийского вооружения, было лишено недостатков СУО танков М60А2 и Леопард А4 и позволяла существенно повысить эффективность ведения огня из танка. Но приборы командира так и остались несовершенными и никак не были увязаны в единый комплекс с приборами наводчика.При этом на танках М60А2 и «Леопард А4» были приборы и прицелы ночного видения следующего поколения, у наводчика на пушке устанавливался резервный прицел для ведения огня в случае выхода из строя основных прицелов и командир имел возможность дублированного ведения огня из пушки вместо наводчика. К тому же на «Леопарде А4» был уже внедрен стабилизированный в двух плоскостях панорамный прицел командира с вращающейся на 360 градусов головкой прицела.