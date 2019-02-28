Системы управления огнём танка. Ч. 4. Первые СУО на танках М60А2, Т-64Б, "Леопард А4"
Внедрение на танке лазерных дальномеров и баллистических вычислителей было связано не только с необходимостью обеспечений эффективной стрельбы артиллерийскими снарядами. В конце 60-х начали предприниматься попытки создания управляемого вооружения для танков, для которых лазерные дальномеры и баллистические вычислители были одними из ключевых элементов.
Внедрение на танках М60А2 и Т-64Б управляемого вооружения привело к созданию первых СУО и во многом стимулировало их совершенствование. На танке М60А2 управляемое вооружение «Шиллейла» не прижилось, но способствовало развитию более совершенных составных частей СУО, которые устанавливались на танке без управляемого вооружения.
На танке Т-64Б концепция управляемого вооружения «Кобра» с использованием штатной танковой пушки и СУО, решающей задачи обеспечения ведения огня как артиллерийскими снарядами, так и управляемой ракетой, показала свою эффективность и проложила путь к созданию более совершенных комплексов артиллерийского и управляемого вооружения танка.
СУО танка М60А2
Первая СУО была внедрена на американском танке М60А2 (1968). Цифровой баллистический вычислитель М21 объединял прицелы, стабилизатор вооружения, лазерный дальномер и датчики входной информации (скорости танка, положения башни по отношению к корпусу танка, скорости и направления ветра, крена оси цапф пушки) в единую систему, обеспечивал оптимальные условия для стрельбы управляемой ракетой, производил расчет углов прицеливания и упреждения для артиллерийских снарядов и вводил их в прицелы. Характеристики износа канала ствола, температуры и давления воздуха, температуры заряда вводились в ТБВ вручную.
По сравнению с танком М60 на этом танке у командира вместо оптического прицела-дальномера М17С был установлен прицел-дальномер AN/WG-2 с лазерным дальномером, обеспечивающим точность измерения дальности до 10 м, а вместо дневного прицела командира ХМ34 устанавливался дневно-ночной прицел М36Е1, работающий в активном и пассивном режимах. У наводчика вместо основного дневного перископического прицела М31 устанавливался дневно-ночной прицел М35Е1, также работающий в активном и пассивном режимах, сохранился и вспомогательный прицел наводчика М105. Остальные приборы наблюдения и прицелы качественных изменений не претерпели.
На танке был внедрен стабилизатор вооружения с электрогидравлическими приводами пушки и башни. Прицелы наводчика и командира были не стабилизированы и имели зависимую стабилизацию поля зрения по вертикали и горизонту от стабилизатора вооружения, что ограничивало их возможности.
Вместо штатной танковой пушки на этой модификации танка было установлено короткоствольное 152-мм орудие для стрельбы управляемыми ракетами «Шиллейла» с инфракрасным каналом наведения на дальности до 3000 м. Баллистические характеристики орудия не позволили эффективно стрелять артиллерийскими снарядами, управляемое вооружение из-за своего несовершенства и ненадежности также себя не оправдало. В результате эта модификация танка была снята с вооружения и на последующих модификациях танка М60 вернулись к установке 105 мм пушки без применения управляемого вооружения.
Зависимая стабилизация поля зрения прицелов от стабилизатора вооружения не позволила в полной мере реализовать преимущества СУО с ТБВ, углы прицеливания и бокового упреждения невозможно было автоматически ввести в приводы пушки и башни и стрельба сходу на М60А2 была проблематичной.
Несмотря на все недостатки и проблемные вопросы, которые не удалось решить при создании СУО танка М60А2, это была первая попытка увязать приборы и системы управления огнем танка в автоматизированную систему, обеспечивающую измерение параметров, влияющих на точность ведения огня, и выработку данных для стрельбы, давшая определенный импульс в развитии танковых СУО.
СУО танка «Леопард А4»
На немецком танке «Леопард А4» (1974) концепция построения СУО была взята с танка М60А2, отличие заключалось в использовании панорамного прицела командира с независимой по вертикали и горизонту стабилизацией поля зрения.
На этой модификации танка «Леопард А4» стереоскопический прицел наводчика TEM-1A был заменен на дневно-ночной прицел EMES 12A1 с зависимой двухплоскостной стабилизацией поля зрения от стабилизатора вооружения, обеспечивающий более точное измерение дальности стереоскопическим и лазерным дальномерами и видение ночью в массивном режиме. У наводчика бал сохранен вспомогательный телескопический шарнирный прицел FERO-Z12.
У командира вместо панорамного нестабилизированного прицела TRP-2A был установлен панорамный прицел PERI R12 с независимой двухплоскостной стабилизацией поля зрения, с помощью которого можно было при согласовании с продольной осью прицела наводчика вести огонь из пушки, используя лазерный дальномер и ночной канал прицела наводчика.
Стабилизатор вооружения с электрогидравлическими приводами пушки и башни, управлялся с пультов наводчика и командира и обеспечивал удержание пушки в заданном направлении.
Центральным элементом СУО был баллистический вычислитель FLER-H, учитывающий метеобаллистические параметры стрельбы с набором датчиков, аналогично СУО танка М60А2, и обеспечивающий автоматический расчет углов прицеливания и упреждения.
СУО танка «Леопард А4» обладало тем же недостатком, что и СУО М60А2, углы прицеливания и упреждения нельзя было автоматически ввести в приводы пушки из-за отсутствия независимой стабилизации поля зрения прицела наводчика. Это возможно было только при стрельбе с места командира через панорамный прицел. Прицел наводчика с независимой стабилизацией поля зрения EMES 15 был установлен только на танке Леопард 2. Многие элементы СУО танка «Леопард А4» впоследствии были использованы на танке Леопард 2.
СУО танка Т-64Б
На советских танках первая СУО была внедрена на танке Т-64Б (1973) при создании управляемого вооружения «Кобра» с двухканальной системой наведения, оптическим каналом определения координат ракеты по отношению к линии прицеливания и радиокомандным каналом наведения ракеты.
Головным по танковым СУО на то время был ЦНИИАГ (Москва), определявший требования, структуру и приборный состав СУО. Под его руководством была разработана и внедрена на танке Т-64Б СУО 1А33 «Обь», ставшая базой для всех последующих систем управления огнем советских танков.
В 1974 году танковая промышленность лишилась головного по разработке СУО, ЦНИИАГ был переведен на разработку систем управления оперативно-тактических ракет. Головным по СУО было назначено ЦКБ КМЗ (Красногорск), которое разрабатывало только танковые прицелы, никогда не занималось разработкой систем такого класса и не имело опыта в этом вопросе. Все это сказалось на работах в этом направлении, при фактическом отсутствии головного по СУО разработка структуры и приборного состава систем следующего поколения проводилась в танковых КБ в Харькове и Ленинграде.
Центральным объединяющим элементом СУО 1А33 танка Т-64Б (объект 447А) был цифровой танковый баллистический вычислитель 1В517 разработки МИЭТ (Москва). ТБВ объединял прицел наводчика, лазерный дальномер, стабилизатор вооружения, комплекс управляемого вооружения и датчики входной информации в единую автоматизированную систему. ТБВ производил расчет углов прицеливания и упреждения и автоматически вводил их в приводы пушки и башни, существенно упрощая работу наводчика при ведении огня и повышая точность стрельбы.
Датчики входной информации автоматически измеряли скорость движения танка, угол положения башни по отношению к корпусу, угловую скорость движения танка и цели, крен оси цапф пушки, скорость бокового ветра и вводили их в ТБВ. Температура заряда, износ канала ствола пушки, температура и давление воздуха вводились в ТБВ вручную.
СУО первых партий танков Т-64Б, выпущенных в 1973 году, было построено на базе прицела наводчика 1Г21 «Кадр». Головной разработчик танковых прицелов ЦКБ КМЗ начало разработку для СУО 1А33 прицела «Кадр-1» с лазерным дальномером и не смогло завершить разработку такого прицела. Задел был передан в ЦКБ «Точприбор» (Новосибирск), которое разработало прицел и предоставило образцы на испытания.
Первые партии танков имели много недостатков по СУО «Обь» и комплексу «Кобра», в том числе по прицелу «Кадр» и лазерному дальномеру. Прицел «Кадр» требовал доработки из-за несовершенства системы стабилизации и вибрации поля зрения, затрудняющей управление ракетой, недостаточно точного координатора, фиксирующего положение ракеты по отношению к линии прицеливания и необходимости охлаждения лазера. Например, для охлаждения лазера в танке устанавливался небольшой бачок со спиртом, соединенный с прицелом резиновым шлангом в бронированной оплетке. В войсках лазеры начали выходить из строя, выяснилось, что спирт непонятным образом испаряется из бачка. Позже было установлено, что солдаты изгибали шланг и медицинским шприцем через бронированную оплетку извлекали спирт, от такого охлаждения пришлось срочно избавляться.
В 1975 году ЦКБ «Точприбор» разработало новый прицел 1Г42 «Обь» с усовершенствованной независимой стабилизацией поля зрения по вертикали и горизонту, более совершенным лазером без охлаждения и точным каналом определения координат управляемой ракеты. Прицел имел оптический канал с плавно изменяющимся увеличением 3,9…9x при поле зрения 20…8 град., лазерный канал и оптико — электронный канал с координатором фиксации положения ракеты по отношению к линии прицеливания. Лазерный дальномер обеспечивал измерение дальности в диапазоне 500…4000 м с точностью 10 м.
Прицел 1Г42
СУО включало стабилизатор вооружения 2Э26М с электрогидравлическими приводами пушки и башни, привод башни при модернизации был заменен на привод с электромашинным усилителем.
Ночные прицелы и приборы командира принципиально не изменились. Рядом с прицелом наводчика 1Г42 устанавливалась модификация нестабилизированного прицела наводчика ТПН1-49-23, обеспечивающего дальность видения ночью в активном режиме с прожектором Л-4А до 1000 м. В 1975 году он был заменен на ночной прицел ТПН-3 «Кристалл ПА», работающий в пассивно-активном режиме и обеспечивающий дальность в пассивном режиме 550 м и в активном режиме 1300 м. У командира остался модернизированный дневно-ночной прицел ТКН-3В с дальностью видения ночью в активном режиме до 400 м и дистанционно управляемая при закрытом люке командира зенитная установка с прицелом ПЗУ-5. Дублированное ведение огня из пушки с места командира было невозможно.
На завершающем этапе испытаний СУО «Обь» и комплекса «Кобра» на танке Т-64Б в 1976 году башня одного из танков была установлена на корпус танка Т-80, который прошел испытания и в 1978 году был принят на вооружение как танк Т-80Б.
Следует отметить, что вклад ЦКБ КМЗ в СУО «Обь» заключался только в создания блока разрешения выстрела 1Г43, который формировал зону разрешения выстрела при согласовании линии прицеливания и пушки. Для этих целей был разработан отдельный блок, хотя эту задачу элементарно мог решать ТБВ практически без дополнительных аппаратных затрат при введении углов прицеливания и упреждения в приводы стабилизатора вооружения. Это «недоразумение» до сих производится и устанавливается на танки.
Разработка СУО «Обь» была этапной в советском танкостроении, более совершенные СУО на последующих модификациях танков Т-64 и Т-80 создавались на базе этой системы и прицелы для них разрабатывало ЦКБ «Точприбор». ЦКБ КМЗ оказалось способным только модернизировать и разрабатывать прицелы ТПД-К1 и 1А40 с лазерными дальномерами на базе прицела ТПД-2-49 с одноплоскостной системой стабилизации поля зрения для упрощенных СУО семейства танков Т-72.
На этом этапе СУО танка Т-64Б за счет установки прицела с независимой стабилизацией поля зрения и внедрения эффективного управляемого вооружения, не ухудшающего характеристики артиллерийского вооружения, было лишено недостатков СУО танков М60А2 и Леопард А4 и позволяла существенно повысить эффективность ведения огня из танка. Но приборы командира так и остались несовершенными и никак не были увязаны в единый комплекс с приборами наводчика.
При этом на танках М60А2 и «Леопард А4» были приборы и прицелы ночного видения следующего поколения, у наводчика на пушке устанавливался резервный прицел для ведения огня в случае выхода из строя основных прицелов и командир имел возможность дублированного ведения огня из пушки вместо наводчика. К тому же на «Леопарде А4» был уже внедрен стабилизированный в двух плоскостях панорамный прицел командира с вращающейся на 360 градусов головкой прицела.
Внедрение на танках М60А2 и Т-64Б управляемого вооружения привело к созданию первых СУО и во многом стимулировало их совершенствование. На танке М60А2 управляемое вооружение «Шиллейла» не прижилось, но способствовало развитию более совершенных составных частей СУО, которые устанавливались на танке без управляемого вооружения.
На танке Т-64Б концепция управляемого вооружения «Кобра» с использованием штатной танковой пушки и СУО, решающей задачи обеспечения ведения огня как артиллерийскими снарядами, так и управляемой ракетой, показала свою эффективность и проложила путь к созданию более совершенных комплексов артиллерийского и управляемого вооружения танка.
СУО танка М60А2
Первая СУО была внедрена на американском танке М60А2 (1968). Цифровой баллистический вычислитель М21 объединял прицелы, стабилизатор вооружения, лазерный дальномер и датчики входной информации (скорости танка, положения башни по отношению к корпусу танка, скорости и направления ветра, крена оси цапф пушки) в единую систему, обеспечивал оптимальные условия для стрельбы управляемой ракетой, производил расчет углов прицеливания и упреждения для артиллерийских снарядов и вводил их в прицелы. Характеристики износа канала ствола, температуры и давления воздуха, температуры заряда вводились в ТБВ вручную.
По сравнению с танком М60 на этом танке у командира вместо оптического прицела-дальномера М17С был установлен прицел-дальномер AN/WG-2 с лазерным дальномером, обеспечивающим точность измерения дальности до 10 м, а вместо дневного прицела командира ХМ34 устанавливался дневно-ночной прицел М36Е1, работающий в активном и пассивном режимах. У наводчика вместо основного дневного перископического прицела М31 устанавливался дневно-ночной прицел М35Е1, также работающий в активном и пассивном режимах, сохранился и вспомогательный прицел наводчика М105. Остальные приборы наблюдения и прицелы качественных изменений не претерпели.
На танке был внедрен стабилизатор вооружения с электрогидравлическими приводами пушки и башни. Прицелы наводчика и командира были не стабилизированы и имели зависимую стабилизацию поля зрения по вертикали и горизонту от стабилизатора вооружения, что ограничивало их возможности.
Вместо штатной танковой пушки на этой модификации танка было установлено короткоствольное 152-мм орудие для стрельбы управляемыми ракетами «Шиллейла» с инфракрасным каналом наведения на дальности до 3000 м. Баллистические характеристики орудия не позволили эффективно стрелять артиллерийскими снарядами, управляемое вооружение из-за своего несовершенства и ненадежности также себя не оправдало. В результате эта модификация танка была снята с вооружения и на последующих модификациях танка М60 вернулись к установке 105 мм пушки без применения управляемого вооружения.
Зависимая стабилизация поля зрения прицелов от стабилизатора вооружения не позволила в полной мере реализовать преимущества СУО с ТБВ, углы прицеливания и бокового упреждения невозможно было автоматически ввести в приводы пушки и башни и стрельба сходу на М60А2 была проблематичной.
Несмотря на все недостатки и проблемные вопросы, которые не удалось решить при создании СУО танка М60А2, это была первая попытка увязать приборы и системы управления огнем танка в автоматизированную систему, обеспечивающую измерение параметров, влияющих на точность ведения огня, и выработку данных для стрельбы, давшая определенный импульс в развитии танковых СУО.
СУО танка «Леопард А4»
На немецком танке «Леопард А4» (1974) концепция построения СУО была взята с танка М60А2, отличие заключалось в использовании панорамного прицела командира с независимой по вертикали и горизонту стабилизацией поля зрения.
На этой модификации танка «Леопард А4» стереоскопический прицел наводчика TEM-1A был заменен на дневно-ночной прицел EMES 12A1 с зависимой двухплоскостной стабилизацией поля зрения от стабилизатора вооружения, обеспечивающий более точное измерение дальности стереоскопическим и лазерным дальномерами и видение ночью в массивном режиме. У наводчика бал сохранен вспомогательный телескопический шарнирный прицел FERO-Z12.
У командира вместо панорамного нестабилизированного прицела TRP-2A был установлен панорамный прицел PERI R12 с независимой двухплоскостной стабилизацией поля зрения, с помощью которого можно было при согласовании с продольной осью прицела наводчика вести огонь из пушки, используя лазерный дальномер и ночной канал прицела наводчика.
Стабилизатор вооружения с электрогидравлическими приводами пушки и башни, управлялся с пультов наводчика и командира и обеспечивал удержание пушки в заданном направлении.
Центральным элементом СУО был баллистический вычислитель FLER-H, учитывающий метеобаллистические параметры стрельбы с набором датчиков, аналогично СУО танка М60А2, и обеспечивающий автоматический расчет углов прицеливания и упреждения.
СУО танка «Леопард А4» обладало тем же недостатком, что и СУО М60А2, углы прицеливания и упреждения нельзя было автоматически ввести в приводы пушки из-за отсутствия независимой стабилизации поля зрения прицела наводчика. Это возможно было только при стрельбе с места командира через панорамный прицел. Прицел наводчика с независимой стабилизацией поля зрения EMES 15 был установлен только на танке Леопард 2. Многие элементы СУО танка «Леопард А4» впоследствии были использованы на танке Леопард 2.
СУО танка Т-64Б
На советских танках первая СУО была внедрена на танке Т-64Б (1973) при создании управляемого вооружения «Кобра» с двухканальной системой наведения, оптическим каналом определения координат ракеты по отношению к линии прицеливания и радиокомандным каналом наведения ракеты.
Головным по танковым СУО на то время был ЦНИИАГ (Москва), определявший требования, структуру и приборный состав СУО. Под его руководством была разработана и внедрена на танке Т-64Б СУО 1А33 «Обь», ставшая базой для всех последующих систем управления огнем советских танков.
В 1974 году танковая промышленность лишилась головного по разработке СУО, ЦНИИАГ был переведен на разработку систем управления оперативно-тактических ракет. Головным по СУО было назначено ЦКБ КМЗ (Красногорск), которое разрабатывало только танковые прицелы, никогда не занималось разработкой систем такого класса и не имело опыта в этом вопросе. Все это сказалось на работах в этом направлении, при фактическом отсутствии головного по СУО разработка структуры и приборного состава систем следующего поколения проводилась в танковых КБ в Харькове и Ленинграде.
Центральным объединяющим элементом СУО 1А33 танка Т-64Б (объект 447А) был цифровой танковый баллистический вычислитель 1В517 разработки МИЭТ (Москва). ТБВ объединял прицел наводчика, лазерный дальномер, стабилизатор вооружения, комплекс управляемого вооружения и датчики входной информации в единую автоматизированную систему. ТБВ производил расчет углов прицеливания и упреждения и автоматически вводил их в приводы пушки и башни, существенно упрощая работу наводчика при ведении огня и повышая точность стрельбы.
Датчики входной информации автоматически измеряли скорость движения танка, угол положения башни по отношению к корпусу, угловую скорость движения танка и цели, крен оси цапф пушки, скорость бокового ветра и вводили их в ТБВ. Температура заряда, износ канала ствола пушки, температура и давление воздуха вводились в ТБВ вручную.
СУО первых партий танков Т-64Б, выпущенных в 1973 году, было построено на базе прицела наводчика 1Г21 «Кадр». Головной разработчик танковых прицелов ЦКБ КМЗ начало разработку для СУО 1А33 прицела «Кадр-1» с лазерным дальномером и не смогло завершить разработку такого прицела. Задел был передан в ЦКБ «Точприбор» (Новосибирск), которое разработало прицел и предоставило образцы на испытания.
Первые партии танков имели много недостатков по СУО «Обь» и комплексу «Кобра», в том числе по прицелу «Кадр» и лазерному дальномеру. Прицел «Кадр» требовал доработки из-за несовершенства системы стабилизации и вибрации поля зрения, затрудняющей управление ракетой, недостаточно точного координатора, фиксирующего положение ракеты по отношению к линии прицеливания и необходимости охлаждения лазера. Например, для охлаждения лазера в танке устанавливался небольшой бачок со спиртом, соединенный с прицелом резиновым шлангом в бронированной оплетке. В войсках лазеры начали выходить из строя, выяснилось, что спирт непонятным образом испаряется из бачка. Позже было установлено, что солдаты изгибали шланг и медицинским шприцем через бронированную оплетку извлекали спирт, от такого охлаждения пришлось срочно избавляться.
В 1975 году ЦКБ «Точприбор» разработало новый прицел 1Г42 «Обь» с усовершенствованной независимой стабилизацией поля зрения по вертикали и горизонту, более совершенным лазером без охлаждения и точным каналом определения координат управляемой ракеты. Прицел имел оптический канал с плавно изменяющимся увеличением 3,9…9x при поле зрения 20…8 град., лазерный канал и оптико — электронный канал с координатором фиксации положения ракеты по отношению к линии прицеливания. Лазерный дальномер обеспечивал измерение дальности в диапазоне 500…4000 м с точностью 10 м.
Прицел 1Г42
СУО включало стабилизатор вооружения 2Э26М с электрогидравлическими приводами пушки и башни, привод башни при модернизации был заменен на привод с электромашинным усилителем.
Ночные прицелы и приборы командира принципиально не изменились. Рядом с прицелом наводчика 1Г42 устанавливалась модификация нестабилизированного прицела наводчика ТПН1-49-23, обеспечивающего дальность видения ночью в активном режиме с прожектором Л-4А до 1000 м. В 1975 году он был заменен на ночной прицел ТПН-3 «Кристалл ПА», работающий в пассивно-активном режиме и обеспечивающий дальность в пассивном режиме 550 м и в активном режиме 1300 м. У командира остался модернизированный дневно-ночной прицел ТКН-3В с дальностью видения ночью в активном режиме до 400 м и дистанционно управляемая при закрытом люке командира зенитная установка с прицелом ПЗУ-5. Дублированное ведение огня из пушки с места командира было невозможно.
На завершающем этапе испытаний СУО «Обь» и комплекса «Кобра» на танке Т-64Б в 1976 году башня одного из танков была установлена на корпус танка Т-80, который прошел испытания и в 1978 году был принят на вооружение как танк Т-80Б.
Следует отметить, что вклад ЦКБ КМЗ в СУО «Обь» заключался только в создания блока разрешения выстрела 1Г43, который формировал зону разрешения выстрела при согласовании линии прицеливания и пушки. Для этих целей был разработан отдельный блок, хотя эту задачу элементарно мог решать ТБВ практически без дополнительных аппаратных затрат при введении углов прицеливания и упреждения в приводы стабилизатора вооружения. Это «недоразумение» до сих производится и устанавливается на танки.
Разработка СУО «Обь» была этапной в советском танкостроении, более совершенные СУО на последующих модификациях танков Т-64 и Т-80 создавались на базе этой системы и прицелы для них разрабатывало ЦКБ «Точприбор». ЦКБ КМЗ оказалось способным только модернизировать и разрабатывать прицелы ТПД-К1 и 1А40 с лазерными дальномерами на базе прицела ТПД-2-49 с одноплоскостной системой стабилизации поля зрения для упрощенных СУО семейства танков Т-72.
На этом этапе СУО танка Т-64Б за счет установки прицела с независимой стабилизацией поля зрения и внедрения эффективного управляемого вооружения, не ухудшающего характеристики артиллерийского вооружения, было лишено недостатков СУО танков М60А2 и Леопард А4 и позволяла существенно повысить эффективность ведения огня из танка. Но приборы командира так и остались несовершенными и никак не были увязаны в единый комплекс с приборами наводчика.
При этом на танках М60А2 и «Леопард А4» были приборы и прицелы ночного видения следующего поколения, у наводчика на пушке устанавливался резервный прицел для ведения огня в случае выхода из строя основных прицелов и командир имел возможность дублированного ведения огня из пушки вместо наводчика. К тому же на «Леопарде А4» был уже внедрен стабилизированный в двух плоскостях панорамный прицел командира с вращающейся на 360 градусов головкой прицела.
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- topwar.ru, btvt.info
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