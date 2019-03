Там, где советские войска (в Афганистане) несли потери, американцы научились вполне успешно бороться с обстрелами из миномётов и мобильных реактивных систем залпового огня. Заградительным огнём скорострельные пулемёты просто сбивали все подлетающие мины и реактивные снаряды.

Давайте начнём с того, что реальные цифры вряд ли удастся найти. Ибо публикация подобной статистики позволит выявить слабые места такой зенитной техники. Собственно, что американцы, что израильтяне, заявляют, что техника подобного класса применяется достаточно эффективно и вполне успешно. Но вот насколько успешно? Помалкивают. Так что же тогда вы хотите от статьи про политику, где технические аспекты вставлены именно для привлечения внимания читателей, к проблематике противодействия американской военной доктрине…

РЛС контрбатарейной борьбы AN / TPQ-36 Firefinder

РЛС контрбатарейной борьбы AN / TPQ-53

Хотя эта публикация посвящена американской 20-мм скорострельной малокалиберной артиллерийской зенитной установке, начать её я хочу с признания – признания в любви к «Военному обозрению».Отношения наши, как и у большинства влюблённых, не всегда были простыми. Тем не менее, «ВО» стало частью моей жизни, и вдвойне приятно в преддверии Дня защитника Отечества было узнать, что авторитетный израильско-британский проект SimilarWeb, занимающийся веб-аналитикой, глубоким анализом данных и исследованием интернета, признал Topwar.ru самым посещаемым ресурсом в мире среди сайтов, пишущих на оборонную тематику. Это стало возможным во многом благодаря редакционной политике, которая позволяет авторам с самыми различными взглядами и уровнем знаний предоставлять на суд читателей свои публикации. У каждого зарегистрированного на сайте пользователя имеется реальная возможность опубликовать статью, отражающую его взгляды на различные темы, касающиеся оборонной тематики. Но иногда оборотной стороной такой открытости становится появление фантастических рассказов, в которых говориться о российской системе противоракетной обороны на Курильских островах или предрекается появление во флотах ведущих военно-морских держав современных аналогов тяжело бронированных линкоров.Именно такие публикации и чрезмерные «урякания» отдельных посетителей «ВО» стали причиной того, что я, несмотря на подтрунивание со стороны моей «второй половины», занялся «писательством». Так, совсем недавно спор с группой посетителей сайта, крайне нелестно высказывавшихся о возможностях китайской промышленности строить современные истребители и системы противовоздушной обороны, привёл к созданию сильно затянувшегося цикла о ПВО КНР. Впрочем, несмотря на приглашение принять участие в обсуждении, комментаторы, утверждавшие ранее, что «копия всегда хуже оригинала» и «китайцы ничего самостоятельно спроектировать не способны», к большому моему сожалению, не сочли возможным представить подтверждённые фактами доказательства своей правоты.На создание данной публикации, посвящённой американскому зенитно-артиллерийскому комплексу, меня подтолкнула статья «Угроза, приходящая с неба» , в которой автор на основании картинок, опубликованных в журналах 50-60-летней давности и американских комиксов предлагает создать оружие которое даст потенциальным агрессорам «асимметричный ответ». Но меня заинтересовали не «весёлые картинки» уровня журнала «Мурзилка», а описание применения вполне конкретного образца вооружения, о котором говорится буквально следующее:Заинтересовавшись, я задал автору, выступающему под псевдонимом Аркадий Гайдар, вопрос, что это за образец, каковы его характеристики и реальные достижения? На что получил следующий ответ:Не добившись от уважаемого автора «статьи про политику» внятного ответа, я решил сам выяснить, что же это за «скорострельные пулемёты», которые столь эффективно защищают американские военные базы от массированных ударов РСЗО и артиллерийско-миномётных обстрелов. Вскоре стало понятно, что речь, по всей видимости, идёт об 20-мм скорострельной артиллерийской установке Centurion C-RAM – сухопутной модификации широко распространенного американского корабельного зенитно-артиллерийского комплекса Mark 15 Phalanx CIWS. Аббревиатура C-RAM расшифровывается: Counter Rocket, Artillery and Mortars — против неуправляемых ракет, артиллерийских снарядов и минометных выстрелов.После вторжения весной 2003 года в Ирак, американским войскам удалось достаточно быстро подавить сопротивление регулярных иракских сил. Но вскоре на территории захваченной американской коалицией началась партизанская борьба. Так как союзнические силы несли серьёзные потери от регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов своих баз, американское командование озаботилось мерами противодействия. Ситуация осложнялась тем, что миномёты и пусковые установки РСЗО повстанцев зачастую располагались в жилых кварталах, и ответный огонь американской артиллерии приводил к большим жертвам среди мирного населения. В этих условиях корпорация Raytheon предложила использовать для перехвата НАР и миномётных мин адаптированный для использования на суше 20-мм корабельный артиллерийский комплекс Mark 15 Phalanx CIWS .В базовой версии ЗАК «Фаланкс» предназначается для защиты боевых кораблей от противокорабельных ракет, самолётов и вертолетов на малой дальности, малоразмерных быстроходных боевых катеров и уничтожения плавающих мин. 20-мм шестиствольные пушки со скорострельностью 4500 выстр/мин управляются РЛС, которая обнаруживает и осуществляет сопровождение ракет и самолётов и надводных целей. Морской «Фаланкс» представляет собой 20-мм скорострельную шестиствольную артиллерийскую установку с вращающимся блоком стволов, установленную на едином лафете с двумя РЛС обнаружения и сопровождения цели. Также в состав ЗАК входит стойка с электронными блоками и пульт дистанционного управления. Масса артиллерийской системы – около 6 тонн.Первоначально зенитно-артиллерийский комплекс Centurion C-RAM представлял собой морскую установку, с минимальными изменениями переставленную на буксируемую платформу, предназначенную для перевозки тяжелой бронетехники. Так как на трейлере помимо самой артиллерийской установки с боекомплектом разместили аппаратуру обнаружения и наведения, а также оборудование энергоснабжения — масса наземного комплекса превысила 24 тонны. Это сделало Centurion C-RAM маломобильным. Комплекс не укладывался в требуемые стандарты, согласно которым зенитные комплексы малой дальности должны иметь возможность перевозки военно-транспортными самолётами C-130J Super Hercules. «Центурион» мог перебрасываться на значительные расстояния только тяжелыми C-5В/М Galaxy или морским транспортом. Скорость буксировки по дороге с твёрдым покрытием не превышает 20 км/ч.Зенитно-артиллерийский комплекс «Центурион» предназначен для прикрытия важных наземных объектов от средств воздушного нападения на предельно малых и малых высотах, ракет РСЗО, артиллерийских снарядов и минометных мин, а также для поражения живой силы и легкобронированных целей противника в сложных условиях обстановки и в любое время суток. При создании Centurion C-RAM специалисты компании Raytheon использовали наработки и боевой опыт, полученные при создании и эксплуатации ЗСУ М163 Vulcan на базе БТР М113 и последних модификаций морского ЗАК Phalanx CIWS. По сравнению с зенитной самоходной установкой «Вулкан» удалось существенно сократить время реакции комплекса, повысить степень автоматизации и увеличить точность стрельбы.При высокой степени преемственности с морским Mark 15 Phalanx CIWS в последствии были уменьшены габариты и масса, что дало возможность разместить все элементы ЗАК на тяжелом армейском грузовике. В связи с изменившейся спецификой применения и другим типом воздушных целей существенной доработке подвергся прицельно-обзорный комплекс, были внесены аппаратные и программные изменения в системы управления и наведения.Как известно, корабельный ЗАК «Фаланкс» в основном предназначен для противодействия противокорабельным крылатым ракетам, для чего в боекомплекте имеются 20-мм снаряды с сердечником из U-238. Этот изотоп урана обладает плотностью 19,1 г/см³ (железо 7,8 г/см³). Снаряд из обеднённого урана имеет меньший диаметр, чем эквивалентный по массе снаряд из другого металла, и меньшее аэродинамическое сопротивление. Из-за более высокого удельного давления в момент попадания в цель, он способен пробить более толстую броню. Кроме того, урановая пыль, образующаяся при частичном разрушении сердечника пирофорна, и обладает высоким зажигательным действием. Таким образом, снаряды, с сердечником из U-238 , при высоком бронебойном действие и вызывают существенные разрушения после преодоления брони. Это особенно важно при стрельбе по противокорабельным ракетам, которые могут быть оснащены дополнительной защитой головной части. В то же время использование снарядов содержащих обеднённый уран против миномётных мин, артиллерийских и реактивных снарядов признано малоэффективным и неоправданным. Так как разрушение с высокой степенью вероятности неуправляемого артиллерийского боеприпаса может быть достигнуто в результате детонации взрывчатого вещества содержащегося в прочном корпусе, необходимо добиться попадания в его головную часть. Кроме того артиллерийские снаряды и мины помимо меньшей уязвимости к внешнему воздействию, по сравнению с крылатыми ракетами обладают гораздо более скромными геометрическими размерами.В ходе боевых действий на Ближнем Востоке и Балканах выяснилось, что частицы U-238 рассеянные на местности, при попадании внутрь организма человека в силу своей высокой токсичности и альфа-излучения представляет большую угрозу здоровью людей. Опасность загрязнения территории обеднённым ураном, риск падения снарядов с высоты и неэффективность бронебойных снарядов против малоразмерных баллистических целей – всё это стало причиной того, что в боекомплекте артиллерийской установки Centurion C-RAM используются осколочно-трассирующие снаряды М246 и осколочно-фугасные М940. Для безопасности людей находящихся на земле все снаряды снабжены самоликвидаторами, подрывающими их через заданный временной интервал. Общий боезапас составляет 1500 выстрелов.Так как сухопутная ЗАК Centurion C-RAM функционально сильно отличалась от морской установки Mark 15 Phalanx CIWS в её составе использовалось иное радиолокационное и оптоэлектронное оборудование, а также другой алгоритм действий. Сухопутный «Центурион» также как и корабельный зенитный комплекс осуществляет поиск и поражение целей в автоматическом режиме. Функции оператора при несении боевого дежурства сводятся к контролю работоспособности, подтверждение запроса на поражение цели вошедшей в охраняемый периметр и пресечению нештатных ситуаций. В отличие от морского ЗАК, для расчёта баллистической траектории артиллерийского или реактивного снаряда и определения, представляет ли он угрозу прикрываемому объекту и есть ли необходимость в его обстреле, «Центуриону» придается РЛС контрбатарейной борьбы AN / TPQ-36 Firefinder. Информация об обнаруженных целях в реальном режиме времени передаётся на пункт управления зенитно-артиллерийскими комплексами по радиорелейным каналам связи на частоте 2,4 ГГц или по оптоволоконному кабелю.Компактный буксируемый радиолокатор с ФАР AN / TPQ-36 Firefinder способен обнаруживать снаряды и ракеты РСЗО на дальности 18-24 км, одновременно сопровождать до 20 целей и на основе расчёта их траекторий с высокой точностью определять координаты артиллерийских позиций. С 2009 года для раннего обнаружения мин, ракет и снарядов на траектории используется РЛС AN/TPQ-53 Target Acquisition Radar, с максимальной дальностью работы по 122-мм реактивным снарядам — 60 км.Все элементы РЛС контрбатарейной борьбы AN / TPQ-53 размещаются на шасси 5-тонного бронированного грузовика FMTV, который способен двигаться по шоссе со скоростью более 80 км/ч.На первом варианте ЗАК Centurion C-RAM для обнаружения миномётных мин и снарядов в непосредственной близости от защищаемой зоны использовалась РЛС AN/TPQ-48. Комплект аппаратуры станции весит 220 кг, дальность обнаружения 120-мм мины – 5 км. Однако после ряда инцидентов, когда аппаратура AN/TPQ-48 пропустила несколько вражеских снарядов, она была заменена станцией AN/TPQ-49. Фактически AN/TPQ-49 это улучшенный вариант радара AN/TPQ-48, разработанный для использования экспедиционными силами. Помимо повышения надёжности, и снижения массы до 70 кг, дальность обнаружения 120-мм мин доведена до 10 км. Для применения в составе ЗАК Centurion C-RAM компания Raytheon разработала радар Ku-диапазона (10,7- 12,75 ГГц) MFRFS (Multi-Function RF System) с сектором сканирования 360 градусов. Его характеристики не разглашаются, но после введения РЛС MFRFS в состав аппаратной части ЗАК «Центурион» эффективность комплекса существенно возросла. Кроме того для поиска и ведения огня по воздушным и наземным целям типа предназначена оптоэлектронная аппаратура с тепловизионным каналом (FLIR) и автоматическим сопровождением захваченных движущихся объектов. Это даёт возможность помимо уничтожения артиллерийских снарядов в любое время суток и в сложных погодных условиях противодействовать крылатым ракетам, беспилотным летательным аппаратам, низколетящим самолётам и вертолётам, а также использовать комплекс для самообороны в случае непосредственного нападения вражеских сил на позицию.Темп стрельбы сухопутного зенитного комплекса Centurion C-RAM по сравнению с морским Mark 15 Phalanx CIWS снижен примерно в 2 раза и составляет 2000-2200 выстр/мин. По всей видимости, это сделано для сбережения ресурса блока стволов, так как на суше артиллерийской части установки приходится работать в гораздо более тяжелых условиях.В ноябре 2004 года, перед тем как отправить «Центурион» в зону боевых действий комплексы прошли цикл испытаний на полигоне Юма в штате Аризона. В ходе тестовых стрельб проводимых днём и ночью было установлено, что зенитно-артиллерийский комплекс действительно способен перехватывать одиночные 81-120-мм миномётные мины. Наибольшая эффективность достигалась когда по одной цели вели огонь несколько установок.Первые установки Centurion C-RAM были развёрнуты в Ираке летом 2005 года. Они защищали «Зелёную зону» в Багдаде общей площадью около 10 км ², территорию в районе международного аэропорта известную как Camp Victory, авиабазу Балад и британские стационарные объекты в Южном Ираке. К 2008 году на иракской территории имелось более 20 артиллерийских комплексов «Центурион». Представитель корпорации Raytheon в интервью Navy Times заявил, что огнём 20-мм защитных артиллерийских комплексов было уничтожено 105 баллистических целей и примерно 2/3 из них – это миномётные мины. В ходе боевого применения выяснилось, что один ЗАК способен прикрыть территорию площадью 1,3 км². Как сообщается, в сентябре 2008 года было дополнительно заказано ещё 23 установки Centurion C-RAM. Помимо Ирака «Центурионы» защищали американские объекты в Афганистане.Исходя из опыта боевого применения Centurion C-RAM, Корпус морской пехоты США заказал мобильный вариант на шасси четырёхосного полноприводного 14-тонного автомобиля Heavy Expanded Mobility Tactical Truck (HEMTT). В феврале 2019 года компания Raytheon объявила о подписании соглашения на поставку зенитных артиллерийских комплексов «Фаланкс» в наземной версии. Общая стоимость контракта составила $205,2 млн. Полностью контракт должен быть исполнен к 27 декабря 2023 года.Впрочем, в США нашлось не мало критиков концепции перехвата артиллерийских и реактивных снарядов при помощи 20-мм скорострельной артиллерийской установки. Достоверно известно, что в прошлом морской зенитный комплекс «Фаланкс» не мог гарантировать с достаточной степенью вероятности поражения сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет. Он демонстрировал вполне приличные результаты при перехвате дозвуковых мишеней имитирующих советские ПКР П-15 или французские Exocet. Для испытаний и контрольно-учебных стрельб в 1996 году ВМС США закупили в России партию из 34 ракет-мишеней М-31 созданных на базе ПКР Х-31А.Результаты стрельб с участием ракет-мишеней М-31 до сих пор достоверно не известны. Однако в 1999 году американские адмиралы заговорили о необходимости совершенствования ближней ПВО боевых кораблей. На фоне информации об имеющихся трудностях с защитой от ПКР заявления об успехах «Центурионов» вызывают удивление. Ведь артиллерийский снаряд, миномётная мина или ракета РСЗО являются более трудными целями, чем ПКР. Хотя артиллерийские снаряды после выстрела не маневрируют, а летят по легко рассчитываемой баллистической траектории в силу гораздо меньших размеров и прочного корпуса поразить их сложней. Попадание даже одного 20-мм снаряда в противокорабельную ракету, напичканную сложной электроникой с большой долей вероятности приведёт к выходу её из строя. А удар в хвостовую часть 122-мм реактивного снаряда РСЗО «Град» только изменит его траекторию, и это вовсе не означает, что он не сможет нанести ущерб прикрываемым объектам и живой силе. Более того, в СМИ просочилась информация, что «Центурионы» смогли сбить немногим более 30% обстрелянных целей, притом, что огонь зачастую велся по одиночным минам и 107-122-мм реактивным снарядам одновременно 2-3 зенитными установками. Отразить одновременный удар 120-мм миномётной батареи или боевой машины БМ-21 с 40 направляющими ЗАК Centurion C-RAM не имеет никакой возможности. В Афганистане был случай, когда ввиду несогласованных действий оператора РЛС дальнего обнаружения и офицера управления и неверной оценки ситуации, до дежурного расчёта ЗАК Centurion C-RAM не была доведена информация об обстреле 122-мм реактивными снарядами установки «Град», запущенными талибами с кустарных пусковых установок. В результате падения двух снарядов на территории контролируемой американцами имелись убитые и раненые.Надёжность комплексов также оставляла желать лучшего. В 2009 году средняя наработка на отказ составляла 356 часов. В течение первых трех месяцев эксплуатации 22% радаров AN/TPQ-48 были неисправны. Впоследствии коэффициент технической надёжности составлял не менее 0,85. Электроника и механическая часть комплексов рассчитанных для размещения на боевых кораблях оказалась слишком нежной для жестких условий Ирака и Афганистана. Среднее время необходимое для ремонта и восстановления после выхода ЗАК из строя с учётом доставки запчастей составило 8,6 часов.Таким образом, утверждать, что «американцы научились вполне успешно бороться с обстрелами из миномётов и мобильных реактивных систем залпового огня. Заградительным огнём скорострельные пулемёты просто сбивали все подлетающие мины и реактивные снаряды», слишком оптимистично.В то же время считать «вероятных партнёров» откровенно «неумными людьми» нет оснований. У думающих читателей может возникнуть вопрос, а для чего же Centurion C-RAM тогда нужен армии и КМП США? Для ответа стоит взглянуть на структуру и вооружение подразделений американской войсковой ПВО. В данный момент единственным средством борьбы с маловысотными воздушными целями являются ПЗРК FIM-92 Stinger и ЗРК M1097 Avenger, в котором также используются ракеты от «Стингера». После списания в середине 1990-х последних ЗСУ М163 Vulcan американские сухопутные подразделения остались без ствольных зенитных установок.Как известно, в США основную роль в обеспечении противовоздушной обороны играют истребители. Относительно немногочисленные ЗРК большой дальности MIM-104 Patriot PAC-3 должны обеспечивать защиту от вражеских бомбардировщиков и оперативно-тактических ракет скоплений войск и особо важных объектов. В то же время защитить войска на всей протяженности линии фронта от атак прорвавшихся штурмовиков и боевых вертолётов одними ПЗРК не всегда возможно. Очевидно, инициировав разработку ЗАК Centurion C-RAM, американские военные решили «убить двух зайцев» — получить средство способное с определённой степенью вероятности перехватывать мины и снаряды, а также бороться с самолётами, вертолётами и крылатыми ракетами на малых высотах. Кроме того, в последнее время всё большее распространение получают дистанционно пилотируемые летательные аппараты. Они появились не только в армиях технологически развитых государств, но и в распоряжении различных иррегулярных формирований, иногда откровенно террористического толка. Продемонстрировав не слишком блестящие результаты при перехвате мин и реактивных снарядов зенитно-артиллерийский комплекс «Центурион» не оставляет никаких шансов на выживание беспилотникам попавшим в зону его действия.