Армия Византии VI в. Снабжение и состояние войск
Финансирование, снабжение, обеспечение вооруженных сил
Важной составляющей ведения боевых действий является бесперебойное снабжение армии необходимыми ресурсами.
Снабжение армии осуществлялось посредством денежного довольствия всем категориям военнослужащих, выделением земельных наделов кадровым и пограничным военнослужащим, обеспечение армии вооружением и необходимыми ресурсами для ведения боевых действий.
1. Annona militatis – денежное довольствие, которое должно было выплачиваться воинам, включенным в Каталоги (воинские списки). Оплата производилась исходя из срока службы: чем младше призыв, тем меньше оплата. В эту категорию попадали только стратиоты.
2. Annona foederatica — денежное довольствие, которое должно было выплачиваться федератам. Денежное довольствие выплачивалось в зависимости от выслуги лет.
3. Донатив — сумма, которая выплачивалась каждому воину при вступлении на престол императора, и каждые пять лет впоследствии.
4. Воинское сословие для успешного обеспечения службой наделялось земельными участками. Воины, возможно, используя свое привилегированное состояние, а, возможно, в силу этнической психологии (германцы), притесняли простых землевладельцев и арендаторов. [Кулаковский Ю. История Византии (515-601гг). Т. II. СПб., 2003. С.238-239.].
5. Дети воинов зачислялись в каталожные списки полков по наследству.
Можно предполагать, что в этот период еще существовала четкая и продуманная система снабжения армии, в которой сказывалось наследие римской империи. В стране существовали государственные мастерские по производству: оружия, снаряжения, обмундирования и одежды для солдат. Такие мастерские располагались в разных регионах. В Египте были ткацкие мастерские, во Фракии — оружейные, но особенно много их было в столице. Снаряжение складировалось в государственных арсеналах. На границах располагались госпитали.
Воин должен был являться на службу со стрелковым вооружением: носить токсофаретру то же самое, что «быть под ружьем», «быть на службе». Всадники должны были заботиться о собственном снаряжении и вооружении, в то время как снаряжения коня поставляло государство. Новобранцы снабжались одеждой, что в условиях материальной скудности того периода было крайне актуально. Так, Герман, упрекая солдат-мятежников Стоцы, говорит им, что до армейской службы они носили рваные одежды. Велисарий в армии на Востоке, нашел в Месопотамии солдат, «бывших по большей части голыми и невооруженными». Унификация одежды в армии была таковой, что во время сражения Германа с дезертирами Стоцей в Африке, воины противоборствующих сторон ничем не отличались ни по снаряжению, ни по одежде.
Питание (из одного котла), как и проживание (в одной палатке), осуществлялась в рамках контубернии – низовой воинской ячейки.
В походах армия снабжалась хлебом или зерном, вином и другими продуктами, кормом для лошадей. Актуальным оставалось снабжение армии за счет врага, т. е. посредством грабежа. Войско сопровождал огромный обоз, где было все имущество воинов и полководцев. В обозе были маркитанты, жены воинов и полководцев, купцы, гетеры, слуги и рабы. «Византийское войско, — по меткому выражению Ф. Кардини, — … являлось весьма своеобразным сочетанием армии с караваном и «коммерческим предприятием». [Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С.255.]. С середины VI в., финансирование армии стало спорадическим. Так как, «полки», выступали в поход не в полном составе, а по найму, то актуальным вставал вопрос денежного обеспечения стратиотов. Отправляясь во вторую компанию против готов в Италию, Велисарий, из-за политических интриг, принял на себя обязательства по содержанию войска за свой счет, в результате он бездействовал в течение пяти лет, и компенсировал свои финансовые потери путем взыскания налоговых недоимок с населения разоренной Италии. В предыдущем же походе Велисарий покупал снаряжение щитоносцам и копьеносцам за свой счет.
Задержки выплаты жалования были обычным явлениям, что вызывало солдатские мятежи, узурпации. Попытки экономить на обороне, говоря современным языком, привели к тому, что без финансирования оставались целые подразделения:
1. Под предлогом заключенного мира с Персией при императоре Юстиниане I лимитанам не платили жалование по пять лет, что вело к резкому уменьшению численности пограничных войск и как результат, арабским вторжениям на незащищенные земли.
2. Юстиниан I прекратил традицию Донатива. Но данная акция не вызвала реакции в войсках, возможно из-за огромной ротации вследствие войн.
3. Во время войны с Хосровом I в 540 г., после капитуляции акрополя Верои (Халлеба) отпущенные воины массово перешли к персам, обосновав это тем, что казна давно не платит им денег.
4. В 588 г. император Маврикий издал указ об уменьшении анноны на четверть, что вызвало крайнее недовольство в действующих частях. [Феофилакт Симокатта История М., 1996. С.68.].
5. Маврикий послал части дунайской армии в славянские земли зимой для «самообеспечения» и с целью экономии средств на содержания войск на зимних квартирах, чем вызвал мятеж и свою гибель.
Финансовые проблемы порождали недоукомплектованность туземных вооруженных сил, что вынуждало военных администраторов производить неразборчивый набор воинских контингентов из числа варварских народов и племен. Подобная политика приводила к таким результатам, как захват Италии лангобардами, познакомившимися с ней во время похода в рядах армии Нарсеса.
Ради справедливости следует отметить, что параллельно со снабжением армии огромные ресурсы государства, особенно в правление Юстиниана, затрачивались на фортификационные системы: возведение и реконструкция крепостей и городских стен.
Только нормальное финансовое обеспечение давало возможность успешно проводить военные операции, тому же Нарсесу, для его похода в Италию, была предоставлена большая касса, с помощью которой он смог нанять большое войско.
Традиционно регулярные части имели места дислокации. В этих местах находились семьи и земельные наделы воинов. Семейные, очевидно, проживали в своих домах. Также в этих местах имелись казармы. Войска размещались на постой и у населения.
Существовало ряд должностных лиц, отвечавших за армейское снабжение.
Эпарх войска – интендант вооруженных сил, назначаемый императором в действующую армию. Когда магистр армии, патрикий и двоюродный брат базилевса, Герман отправился в Африку, при нем эпархом был сенатор Симмах. Первым делом Герман вынужден был проверить по Каталогам секретарей: сколько реально солдат в строю. Таким способом, в условиях сложной финансовой обстановки всегда можно было выяснить сколько реально воинов в строю, сколько дезертиров (в конкретном случае в Африке их было очень много), сколько воруют секретари финансового ведомства. В то же время «интенданты», путем изощренных ухищрений коварно наживались на воинских поставка. Так эпарх двора Иоанн, поставил флоту, отправляющемуся в Африку, гнилой хлеб.
Логофет – чиновник, который ведал: распределением оплаты солдатам за их труд, согласно Каталогам и продвижению по службе, в зависимости от срока службы. Прокопий писал о том, что, так как логофеты получали 12% от недоплаченных сумм, они всяческими способами пытались сократить оплаты солдатам. Так логофет Александр жестоко взыскивал подати с «освобожденных» от готов итальянцев, в тоже время ничего не платил солдатам, давая им повод к дезертирству. [Прокопий Кесарийский Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. СПб., 1998. С. 324-325.] Готы указывали италийцам на то, что при их правлении Италию не разоряли логофеты императора. Логофеты, изыскивая способы наживы, лишали жалования как ветеранов, так и действующих солдат, обвиняя их в подделки воинских грамот и пр.
Секретарь (γραμματεîς) – рядовой чиновник финансового армейского ведомства, составляющий списки солдат, предназначенных для оплаты.
Оптион – чиновник, который возглавлял тагму федератов в мирное время и ведавший довольствием воинов.
Моральное состояние вооруженных сил
Что же касается психологического настроя вооруженных сил державы, то следует обозначить, что военное дело в этот период во многом превратилось в промысел. Обогащение на войне стало обычным делом: полководцы сколачивали фантастические состояния. Единственным, ключевым стимулом для многих воинов стало примитивное мародерство. Традиционным стал неконтролируемый грабеж лагеря противника после сражений, разграбление взятых городов, что резко отличает этот период от классических традиций римской дисциплины времен республики и даже империи: то есть, разграбления лагерей и городов присутствовали, но по команде и контролируемые полководцами.
В таких условиях войска становились неуправляемыми, и часто, даже такие великие полководцы, как Велисарий, боялись потерять плоды победы, из-за солдат, занимающихся разорением вражеских лагерей и городов, иногда городов союзных или собственных, освобожденных от врага.
Несоблюдение закона и произвол, в котором задавал тон великий кодификатор римского права — сам император Юстиниан, приводил к произволу на войне, в чем обвиняли, например, и Велисария, и Соломона.
В армии существовал дисциплинарный устав, но его правоприменение резко зависело от особенностей текущего момента. Естественно, дисциплина поддерживалась жестокими наказаниями. Велисарий посадил на кол мародеров-гуннов, Прииск посадил на кол командиров напившихся солдат, а рядовых бичевал. Сожгли предателей, которые сдали персам город Мартирополь. Но эти расправы были не по Уставу, а по факту возникшей проблемы. Встречаем мы и децимацию.
Эти меры были действенны до той поры, пока полководцам удавалось вовремя выплачивать жалования солдатам, или завлекать их будущими трофеями. Но так как речь шла (особенно во время войн в Африке и Италии) о территориях, которые римляне должны были освободить, то трофеев быть не могло. Затягивание войн, чуждость освободителей и освобождаемых, хроническое недофинансирование армии приводило к постоянному ограблению освобожденных территорий.
Состав войска (солдаты и наемники), традиции (солдатские «императоры» и диктаторы), отсутствие своевременного финансирования, вели к предательству, дезертирству и солдатским узурпациям.
Система материального и морального поощрения – dona militaria, в VI в. претерпела значительные изменения, потеряв стройность имперского периода. В чести были драгоценные подарки: гривны, торквесы, фибулы, фалеры, браслеты, игравшие роль знаков воинской славы. Агафий описывая победу у Касулина в 553г., упомянул, казалось бы, давно ушедшие армейские награды – венки, игравшие уже другую роль: «Распевая песни и украсив себя венками, в прекрасном порядке, сопровождая полководца, они возвратились в Рим». Феофилакт Симокатта описывает награждение в 586 г: «…золотое и серебряное украшение было ответным даром за доблесть их духа, и степени перенесенных опасностей соответствовала важность вознаграждения. Одному высокое звание было наградой за его смелость, другому — персидский конь, прекрасный по виду, отличный в сражениях; иной получил серебряный шлем и колчан, а другой — щит, панцирь и копье. Одним словом, ромеи столько получили богатых даров, сколько в их войске было людей». [Феофилакт Симокатта История. М., 1996. С.43.]
У населения империи воинская служба не была престижна, хотя всеобщую воинскую обязанность никто не отменял. Несмотря на то, что враг часто вторгался и подвергал разграблению земли, давно освоенные греками на Ближнем Востоке, в Месопотамии, на Дунае и даже в Греции, отношение населения собственной территории метрополии империи к воинской службе можно охарактеризовать словами Прокопия из Кесарии: «Они хотели быть свидетелями новых приключений, хотя и сопряженных с опасностями для других». [Прокопий Кесарийский Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. СПб., 1998. С. 169.]. Все это осложнялось этническими, и особенно, религиозными разногласиями, которые буквально весь VI век раздирали империю, а в последующем, привели к завоеванию Египта, Сирии и Палестины арабами. Презрение вызывали воины «греки», наемники-ариане часто переходили на службу к врагам, своим братьям по вере и т.п.
Традиционно войско размещалось на постое у населения, что вызывало недовольство последнего. Вот как описывает подобную ситуацию Иешу Стилист в «Хронике»: «Простой люд роптал, кричал и говорил: «Несправедливо, что у нас расположились готы, а не у деревенских господ, потому что им помогли этой отменой [подати]». Эпарх приказал выполнить их просьбу, а когда начали приводить ее в исполнение, собрались все знатные города к Роману дуксу и упрашивали его, говоря ему: «Пусть прикажет твоя милость, что должен получать каждый из готов в месяц, чтобы они, войдя в дома богатых людей, не ограбили их так, как они ограбили простых». Он исполнил их просьбу и приказал [воинам], чтобы они получали масла в месяц 200 литр, дров, кровать и матрац на двоих. Готы, услыхав этот приказ, бросились к Роману дуксу, во двор семьи Барса, чтобы убить его».
Такое войско выгоднее всего было держать не на своей территории, а в походе на чужой земле. Поэтому войско готов, описанное выше, полководцы повели в Персию.
Основной костяк армии состоял из профессиональных, опытных в военном отношении наемников и солдат, с низким моральным сознанием своего воинского долга. Но следует особо подчеркнуть, что сохраняющийся дух имперской универсальной традиции способствовал объединению разноплеменных воинских подразделений, самоидентификации с римской традицией. Важным моментом, кроме имперского римского духа (надо отметить, что основным языком в армии в VI в. был латинский: все команды в мирное и военное время, в походе и лагере, все вооружение, вся армейская терминология была на латинском языке) была все более укрепляющаяся религия — христианство.
Важной составляющей ведения боевых действий является бесперебойное снабжение армии необходимыми ресурсами.
Снабжение армии осуществлялось посредством денежного довольствия всем категориям военнослужащих, выделением земельных наделов кадровым и пограничным военнослужащим, обеспечение армии вооружением и необходимыми ресурсами для ведения боевых действий.
1. Annona militatis – денежное довольствие, которое должно было выплачиваться воинам, включенным в Каталоги (воинские списки). Оплата производилась исходя из срока службы: чем младше призыв, тем меньше оплата. В эту категорию попадали только стратиоты.
2. Annona foederatica — денежное довольствие, которое должно было выплачиваться федератам. Денежное довольствие выплачивалось в зависимости от выслуги лет.
3. Донатив — сумма, которая выплачивалась каждому воину при вступлении на престол императора, и каждые пять лет впоследствии.
4. Воинское сословие для успешного обеспечения службой наделялось земельными участками. Воины, возможно, используя свое привилегированное состояние, а, возможно, в силу этнической психологии (германцы), притесняли простых землевладельцев и арендаторов. [Кулаковский Ю. История Византии (515-601гг). Т. II. СПб., 2003. С.238-239.].
5. Дети воинов зачислялись в каталожные списки полков по наследству.
Можно предполагать, что в этот период еще существовала четкая и продуманная система снабжения армии, в которой сказывалось наследие римской империи. В стране существовали государственные мастерские по производству: оружия, снаряжения, обмундирования и одежды для солдат. Такие мастерские располагались в разных регионах. В Египте были ткацкие мастерские, во Фракии — оружейные, но особенно много их было в столице. Снаряжение складировалось в государственных арсеналах. На границах располагались госпитали.
Воин должен был являться на службу со стрелковым вооружением: носить токсофаретру то же самое, что «быть под ружьем», «быть на службе». Всадники должны были заботиться о собственном снаряжении и вооружении, в то время как снаряжения коня поставляло государство. Новобранцы снабжались одеждой, что в условиях материальной скудности того периода было крайне актуально. Так, Герман, упрекая солдат-мятежников Стоцы, говорит им, что до армейской службы они носили рваные одежды. Велисарий в армии на Востоке, нашел в Месопотамии солдат, «бывших по большей части голыми и невооруженными». Унификация одежды в армии была таковой, что во время сражения Германа с дезертирами Стоцей в Африке, воины противоборствующих сторон ничем не отличались ни по снаряжению, ни по одежде.
Питание (из одного котла), как и проживание (в одной палатке), осуществлялась в рамках контубернии – низовой воинской ячейки.
В походах армия снабжалась хлебом или зерном, вином и другими продуктами, кормом для лошадей. Актуальным оставалось снабжение армии за счет врага, т. е. посредством грабежа. Войско сопровождал огромный обоз, где было все имущество воинов и полководцев. В обозе были маркитанты, жены воинов и полководцев, купцы, гетеры, слуги и рабы. «Византийское войско, — по меткому выражению Ф. Кардини, — … являлось весьма своеобразным сочетанием армии с караваном и «коммерческим предприятием». [Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987. С.255.]. С середины VI в., финансирование армии стало спорадическим. Так как, «полки», выступали в поход не в полном составе, а по найму, то актуальным вставал вопрос денежного обеспечения стратиотов. Отправляясь во вторую компанию против готов в Италию, Велисарий, из-за политических интриг, принял на себя обязательства по содержанию войска за свой счет, в результате он бездействовал в течение пяти лет, и компенсировал свои финансовые потери путем взыскания налоговых недоимок с населения разоренной Италии. В предыдущем же походе Велисарий покупал снаряжение щитоносцам и копьеносцам за свой счет.
Задержки выплаты жалования были обычным явлениям, что вызывало солдатские мятежи, узурпации. Попытки экономить на обороне, говоря современным языком, привели к тому, что без финансирования оставались целые подразделения:
1. Под предлогом заключенного мира с Персией при императоре Юстиниане I лимитанам не платили жалование по пять лет, что вело к резкому уменьшению численности пограничных войск и как результат, арабским вторжениям на незащищенные земли.
2. Юстиниан I прекратил традицию Донатива. Но данная акция не вызвала реакции в войсках, возможно из-за огромной ротации вследствие войн.
3. Во время войны с Хосровом I в 540 г., после капитуляции акрополя Верои (Халлеба) отпущенные воины массово перешли к персам, обосновав это тем, что казна давно не платит им денег.
4. В 588 г. император Маврикий издал указ об уменьшении анноны на четверть, что вызвало крайнее недовольство в действующих частях. [Феофилакт Симокатта История М., 1996. С.68.].
5. Маврикий послал части дунайской армии в славянские земли зимой для «самообеспечения» и с целью экономии средств на содержания войск на зимних квартирах, чем вызвал мятеж и свою гибель.
Финансовые проблемы порождали недоукомплектованность туземных вооруженных сил, что вынуждало военных администраторов производить неразборчивый набор воинских контингентов из числа варварских народов и племен. Подобная политика приводила к таким результатам, как захват Италии лангобардами, познакомившимися с ней во время похода в рядах армии Нарсеса.
Ради справедливости следует отметить, что параллельно со снабжением армии огромные ресурсы государства, особенно в правление Юстиниана, затрачивались на фортификационные системы: возведение и реконструкция крепостей и городских стен.
Только нормальное финансовое обеспечение давало возможность успешно проводить военные операции, тому же Нарсесу, для его похода в Италию, была предоставлена большая касса, с помощью которой он смог нанять большое войско.
Традиционно регулярные части имели места дислокации. В этих местах находились семьи и земельные наделы воинов. Семейные, очевидно, проживали в своих домах. Также в этих местах имелись казармы. Войска размещались на постой и у населения.
Существовало ряд должностных лиц, отвечавших за армейское снабжение.
Эпарх войска – интендант вооруженных сил, назначаемый императором в действующую армию. Когда магистр армии, патрикий и двоюродный брат базилевса, Герман отправился в Африку, при нем эпархом был сенатор Симмах. Первым делом Герман вынужден был проверить по Каталогам секретарей: сколько реально солдат в строю. Таким способом, в условиях сложной финансовой обстановки всегда можно было выяснить сколько реально воинов в строю, сколько дезертиров (в конкретном случае в Африке их было очень много), сколько воруют секретари финансового ведомства. В то же время «интенданты», путем изощренных ухищрений коварно наживались на воинских поставка. Так эпарх двора Иоанн, поставил флоту, отправляющемуся в Африку, гнилой хлеб.
Логофет – чиновник, который ведал: распределением оплаты солдатам за их труд, согласно Каталогам и продвижению по службе, в зависимости от срока службы. Прокопий писал о том, что, так как логофеты получали 12% от недоплаченных сумм, они всяческими способами пытались сократить оплаты солдатам. Так логофет Александр жестоко взыскивал подати с «освобожденных» от готов итальянцев, в тоже время ничего не платил солдатам, давая им повод к дезертирству. [Прокопий Кесарийский Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. СПб., 1998. С. 324-325.] Готы указывали италийцам на то, что при их правлении Италию не разоряли логофеты императора. Логофеты, изыскивая способы наживы, лишали жалования как ветеранов, так и действующих солдат, обвиняя их в подделки воинских грамот и пр.
Секретарь (γραμματεîς) – рядовой чиновник финансового армейского ведомства, составляющий списки солдат, предназначенных для оплаты.
Оптион – чиновник, который возглавлял тагму федератов в мирное время и ведавший довольствием воинов.
Моральное состояние вооруженных сил
Что же касается психологического настроя вооруженных сил державы, то следует обозначить, что военное дело в этот период во многом превратилось в промысел. Обогащение на войне стало обычным делом: полководцы сколачивали фантастические состояния. Единственным, ключевым стимулом для многих воинов стало примитивное мародерство. Традиционным стал неконтролируемый грабеж лагеря противника после сражений, разграбление взятых городов, что резко отличает этот период от классических традиций римской дисциплины времен республики и даже империи: то есть, разграбления лагерей и городов присутствовали, но по команде и контролируемые полководцами.
В таких условиях войска становились неуправляемыми, и часто, даже такие великие полководцы, как Велисарий, боялись потерять плоды победы, из-за солдат, занимающихся разорением вражеских лагерей и городов, иногда городов союзных или собственных, освобожденных от врага.
Несоблюдение закона и произвол, в котором задавал тон великий кодификатор римского права — сам император Юстиниан, приводил к произволу на войне, в чем обвиняли, например, и Велисария, и Соломона.
В армии существовал дисциплинарный устав, но его правоприменение резко зависело от особенностей текущего момента. Естественно, дисциплина поддерживалась жестокими наказаниями. Велисарий посадил на кол мародеров-гуннов, Прииск посадил на кол командиров напившихся солдат, а рядовых бичевал. Сожгли предателей, которые сдали персам город Мартирополь. Но эти расправы были не по Уставу, а по факту возникшей проблемы. Встречаем мы и децимацию.
Эти меры были действенны до той поры, пока полководцам удавалось вовремя выплачивать жалования солдатам, или завлекать их будущими трофеями. Но так как речь шла (особенно во время войн в Африке и Италии) о территориях, которые римляне должны были освободить, то трофеев быть не могло. Затягивание войн, чуждость освободителей и освобождаемых, хроническое недофинансирование армии приводило к постоянному ограблению освобожденных территорий.
Состав войска (солдаты и наемники), традиции (солдатские «императоры» и диктаторы), отсутствие своевременного финансирования, вели к предательству, дезертирству и солдатским узурпациям.
Система материального и морального поощрения – dona militaria, в VI в. претерпела значительные изменения, потеряв стройность имперского периода. В чести были драгоценные подарки: гривны, торквесы, фибулы, фалеры, браслеты, игравшие роль знаков воинской славы. Агафий описывая победу у Касулина в 553г., упомянул, казалось бы, давно ушедшие армейские награды – венки, игравшие уже другую роль: «Распевая песни и украсив себя венками, в прекрасном порядке, сопровождая полководца, они возвратились в Рим». Феофилакт Симокатта описывает награждение в 586 г: «…золотое и серебряное украшение было ответным даром за доблесть их духа, и степени перенесенных опасностей соответствовала важность вознаграждения. Одному высокое звание было наградой за его смелость, другому — персидский конь, прекрасный по виду, отличный в сражениях; иной получил серебряный шлем и колчан, а другой — щит, панцирь и копье. Одним словом, ромеи столько получили богатых даров, сколько в их войске было людей». [Феофилакт Симокатта История. М., 1996. С.43.]
У населения империи воинская служба не была престижна, хотя всеобщую воинскую обязанность никто не отменял. Несмотря на то, что враг часто вторгался и подвергал разграблению земли, давно освоенные греками на Ближнем Востоке, в Месопотамии, на Дунае и даже в Греции, отношение населения собственной территории метрополии империи к воинской службе можно охарактеризовать словами Прокопия из Кесарии: «Они хотели быть свидетелями новых приключений, хотя и сопряженных с опасностями для других». [Прокопий Кесарийский Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. СПб., 1998. С. 169.]. Все это осложнялось этническими, и особенно, религиозными разногласиями, которые буквально весь VI век раздирали империю, а в последующем, привели к завоеванию Египта, Сирии и Палестины арабами. Презрение вызывали воины «греки», наемники-ариане часто переходили на службу к врагам, своим братьям по вере и т.п.
Традиционно войско размещалось на постое у населения, что вызывало недовольство последнего. Вот как описывает подобную ситуацию Иешу Стилист в «Хронике»: «Простой люд роптал, кричал и говорил: «Несправедливо, что у нас расположились готы, а не у деревенских господ, потому что им помогли этой отменой [подати]». Эпарх приказал выполнить их просьбу, а когда начали приводить ее в исполнение, собрались все знатные города к Роману дуксу и упрашивали его, говоря ему: «Пусть прикажет твоя милость, что должен получать каждый из готов в месяц, чтобы они, войдя в дома богатых людей, не ограбили их так, как они ограбили простых». Он исполнил их просьбу и приказал [воинам], чтобы они получали масла в месяц 200 литр, дров, кровать и матрац на двоих. Готы, услыхав этот приказ, бросились к Роману дуксу, во двор семьи Барса, чтобы убить его».
Такое войско выгоднее всего было держать не на своей территории, а в походе на чужой земле. Поэтому войско готов, описанное выше, полководцы повели в Персию.
Основной костяк армии состоял из профессиональных, опытных в военном отношении наемников и солдат, с низким моральным сознанием своего воинского долга. Но следует особо подчеркнуть, что сохраняющийся дух имперской универсальной традиции способствовал объединению разноплеменных воинских подразделений, самоидентификации с римской традицией. Важным моментом, кроме имперского римского духа (надо отметить, что основным языком в армии в VI в. был латинский: все команды в мирное и военное время, в походе и лагере, все вооружение, вся армейская терминология была на латинском языке) была все более укрепляющаяся религия — христианство.
- Автор:
- Ващенко Эдуард, к.и.н.
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