Давид и Голиаф. Иллюстрированная история генезиса западноевропейских средневековых доспехов. Ч. 2

Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить Филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю; ты видел это и радовался; для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?

Первая книга царств, 19:5

Начнем же мы с раннего изображения Давида и Голиафа из французского манускрипта 700-799 гг., который находится в муниципальной библиотеке французского городка Булонь-сюр-Мер. Его население состоит всего из 42 тысяч жителей, однако в его библиотеке есть очень редкие средневековые манускрипты, в одном из которых как раз и находится данная миниатюра, изображение на которой полностью соответствует своей эпохе.А вот это миниатюра из знаменитой «Штутгартской псалтири», 801-850 гг. Создана она была в Париже, во Франции, но сегодня хранится в Государственной библиотеке Вюртемберга, в Германии. Здесь Голиаф одет как типичный франкский воин и даже щит у него с характерным умбоном, каролингский шлем и очень характерный меч.Голиаф из «Дижонской Библии» 1126-1150 гг. Бургундия, Франция. (Муниципальная библиотека Дижона) На нем кольчуга с капюшоном и широкими рукавами, характерными для французских кольчужных доспехов на протяжении всего периода «эпохи кольчуги».Еще одну интересующую нас библейскую парочку мы встречаем на страницах так называемой «Вормской Библии» из Франкенхаля, Германия, датированной 1148 годом. (Британская библиотека, Лондон) Здесь, если присмотреться, хорошо видно, что Голиаф одет в доспехи и вооружен точно так же, как и нормандские всадники на «полотне из Байё». Хотя прошло уже немало лет, но, видимо, особого смысла изменять свое вооружение рыцари того времени в Германии не ощущали. Им и этого вполне хватало.Знаменитая «Винчестерская Библия», 1160-1180 гг. из библиотеки и музея Пирпонта Моргана в Нью-Йорке. Здесь на Голиафе полностью кольчужный доспех, куполовидный шлем с наносником и большой миндалевидный щит. На щите – гуж, ремень, чтобы было удобно забрасывать его за спину.На этот источник здесь на ВО мы ссылались уже неоднократно, и вообще эта миниатюра из «Библии Мациевского» (1240—1250 гг.) кочует и по Интернету, и по различным печатным изданиям. Голиаф на этой ее миниатюре изображен и в сюрко, и в «железной», да еще и раскрашенной «шляпе», щитом в форме утюга и с защитными пластинами на ногах ниже колен, тогда как сами колени защищены у него стеганными наколенниками. Как видите, у рыцарей появилась мода на сюрко, и больше Голиафа в «голых» доспехах никто из иллюстраторов не изображает. (Библиотека и музей Пирпонта Моргана в Нью-Йорке)Также в кольчужных доспехах с головы до ног, в сюрко и утюгообразным щитом изображен Голиаф на миниатюре из «Суассонской псалтири», 1200-1297 гг. (Муниципальная медиотека Луиса Арагона, Ле-Ман, Франция)А вот эта миниатюра, вписанная в заглавную букву, очень интересна. Во-первых, временем создания. Поскольку этот манускрипт из муниципальной библиотеки города Лиона, в котором эта миниатюра и находится, относится по времени к 1215-1240 гг. То есть практически он появился в одно время с «Библией Мациевского». Во-вторых, на ней изображен очень уж необычно снарядившийся для боя филистимлянин Голиаф. На нем кольчужные поножи явно устаревшего образца, но зато закрытый шлем с маской. Ведь невольно тогда возникает вопрос, а каким же образом поразил его Давид камнем в лоб, если тот носил на голове шлем… с маской?Еще один Голиаф в сюрко и в стеганых наколенниках. «Библия морализе», 1225-1249 гг. Париж. (Национальная библиотека Австрии, Вена)Здесь перед нами Голиаф-оригинал. На ногах у него уже традиционные для французского рыцарства этого времени наголенники и наколенники, но вот на плечах у него… эллеты, причем почему-то разные. То есть «этот Голиаф» не только следил за рыцарской модой, но вдобавок… носил очень странные, если можно так сказать, эллеты. «Историческая библия». Первая часть. Ок.1300-1325 гг. Сент-Омер, Франция. (Национальная библиотека Франции, Париж)Наверное, едва ли не самое необычное изображение Голиафа, ничего общего с библейским сюжетом не имеющее вообще. На нем у Голиафа на голове шлем с забралом и погибает он из-за того, что… вовремя его не опустил! Кстати, копья у него почему-то нет совсем. «Историческая библия». Ок. 1300-1325 гг. Париж, Франция. (Медиатека Троянской агломерации, коммуна Троя, Франция)Ну, а здесь мы и вовсе видим у Голиафа полностью закрытый «большой шлем». То есть он явно рыцарь, потому что пехотинцы таких шлемов просто не носили. Но… надеть на голову он его видно позабыл, потому и получил смертельный удар камнем по лбу! «Зерцало человеческого спасения», ок.1350-1399 гг. Нюрнберг, Германия. (Музей и библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк)Еще одну совершенно поразительную миниатюру можно увидеть в манускрипте из Вестфалии «Зерцало человеческого спасения» (1360 год). На ней Голиаф изображен в полностью закрытом рыцарском шлеме типа «сахарная голова», да еще и с рогами на шлеме и на щите, то есть таким был его герб! На нем застегнутый спереди на пуговицы джупон или бригандина, а на руках латные перчатки. И здесь же изображены камни, поражающие его в голову и даже брызжущая кровь! Интересно, что подобные шлемы с рогами были в то время очень популярны именно в Германии, что подтверждают и… эффигии! (Университетская и государственная библиотека Дармштадта)На этой миниатюре типичный рыцарь конца XIV в. Типичный «собачий шлем», шлем-бацинет с забралом, латные поножи, наколенники и набедренники, а на торсе – короткий джупон, возможно с подбоем из металлических пластин. На шее характерный горжет. «Бревиарий Мартина Арагонского». Ок. 1398-1403 гг. Каталония, Испания. (Национальная библиотека, Мадрид)Глядя на этот рисунок создается впечатление, что его автор Библию вообще не читал. Ведь Давид снял с себя доспехи, данные ему Саулом… « История Библии и Успения Богоматери», 1380-1399 гг. Париж. (Музей и библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк)Что касается изображения Голиафа вот на этой миниатюре 1400 года, то оно является просто прекрасной иллюстрацией доспехов самого начала «эпохи белой брони». Голиаф с головы до ног обряжен в кованные доспехи, «юбка» в форме туристического стаканчика из заходящих одно на другое колец, на голове шлем-бацинет со съемным забралом, но бармица все еще кольчужная. «Зерцало человеческого спасения», 1400 г. Йоркшир, Англия. (Музей и библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк)Миниатюра 1410 г. И на ней у Голиафа за плечами чисто турнирный шлем «жабья голова». То есть автор миниатюры видел такие шлемы на турнирах, но был настолько далек от знания реалий военного дела, что нарисовал его воину, вышедшему на бой, тогда как в бою такие шлемы не носили никогда! А еще он зачем-то нарисовал ему в качестве оружия какие-то «грабли». Причем ни один подобный «наконечник» до нас не дошел и больше ни на одной миниатюре не изображался!«Зерцало человеческого спасения», 1410 г. Базель, Швейцария. (Национальная библиотека Франции, Париж)«Последний Голиаф» в нашей серии миниатюр выглядит как типичный рыцарь «переходного периода»: кованая кираса, латные прикрытия рук и ног, но кольчужная юбка и бармица. Что подтверждают многочисленные эффигии. Понятно, почему у него нет щита. С такими доспехами в это время щиты носить уже перестали. SBB Ms. germ. fol. «Мировая хроника», Мюнхен, Германия, 1410-1415 гг. (Государственная библиотека Берлина)Итак, мы видим, что изображение воинского снаряжения Голиафа с течением времени менялось, причем аналогичным образом оно менялось и на надгробных скульптурах – эффигиях. Поскольку и эффигии, и миниатюры в основном датированы, налицо хронологическая шкала таких изменений в вооружении, которые подтверждаются содержанием текстов – описями, отчетами, договорами о купле-продаже, перепиской монархов и представителей знати. То есть перекрестными ссылками. Очевидно, что такой огромный массив информации невозможно ни подделать, ни внести в него сколько-нибудь заметные изменения. Это как река, в которую сколько ни мочись, а заметна твоя струйка все равно не будет! Таким образом, в виде миниатюр из средневековых манускриптов мы имеем надежный источник информации о доспехах и оружии своего времени – это во-первых, а во-вторых – точную шкалу датировок генезиса вооружения минувших столетий.