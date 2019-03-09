Боевая летопись 1-й Конной. Ч. 2. Борьба за Воронеж

21-го октября командования дивизий и 1-го Конного корпуса провели личную рекогносцировку, в результате чего было принято решение форсировать р. Воронеж. Форсирование провести в ночь с 23-го на 24-е октября в районе ст. Ромонь - 4-й кавалерийской дивизией, и в районе Отрожка-Придача-Монастырщина - 6-й кавалерийской дивизией. Вся артиллерия, без одной батареи 2-й бригады 4-й кавалерийской дивизии, была сконцентрирована на огневых позициях 6-й кавалерийской дивизии. 22 - 23 октября была произведена перегруппировка и подготовка к переправе.Белые, считая в этом районе свою позицию очень сильной, ожидали наступления красных южнее.В ночь на 24-е октября 6-я кавалерийская дивизия, выставив 40 пулеметов на линии Придача-Монастырщина и имея в своем районе всю артиллерию корпуса (до 20-ти орудий), в пешем строю при помощи плотов и вброд переправляется на правый берег, снимает там заставу белых, а затем, под прикрытием ураганного артиллерийского и пулеметного огня, врывается на восточную окраину города. Завязывается уличный бой. В это время 4-я кавалерийская дивизия также переправилась на правый берег и с рассветом двинулась по Задонскому шоссе - атаковать г. Воронеж с севера.Левее, в районе ст. Масловка, 23-го октября подошла 12-й стрелковая дивизия 8-й армии, которая в ночь с 23-го на 24-е октября наступала в западном направлении.К 10.00. 24-го октября ожесточенный конный и пеший бой разыгрывается на северной и восточной окраинах г. Воронежа.4-я кавалерийская дивизия в районе Троицкая наталкивается на проволочные заграждения – 2-я бригада спешивается и начинает преодолевать их в пешем строю. 1-й бригаде приказано обходить г. Воронеж с запада.Конница Шкуро, боясь быть отрезанной и уничтоженной между устьем р. Воронеж и р. Дон, оставляет г. Воронеж и стремительно отступает в район Семилуки за р. Дон.На первом этапе операции показательны активная оборона Конного корпуса (которая так гибко применена на практике в бою 19-го октября), а также инициатива и взаимодействие всех частей. Решительность и смелость, проявляемые в боях, и соблюдение принципа внезапности в нанесении удара, позволили форсировать р. Воронеж там, где противник не ожидал.К началу 2-го этапа, несмотря на превосходство в технике и укрепленную естественной преградой оборону в районе г. Воронежа, конница Шкуро понесла большие потери. Она не только не выполнила свою задачу, но и не смогла даже парировать удар Буденного, потеряв 10% своих сил. Отойдя 25-го октября за реку Дон и, прикрывшись этой, еще более серьезной естественной преградой, чем р. Воронеж, она намеревалась совместно с конным корпусом Мамонтова нанести Буденному сокрушительный удар - воспользовавшись серьезной водной преградой р. Дон, на переправах этой реки сильно потрепать, а затем, пропустив корпус Буденного на правый берег, прижать его к реке Дон и нанести поражение.Конному корпусу после взятия Воронежа было приказано нанести удар в направлении на Курск - с целью отрезать войска белых, действующие к северу железной дороги Воронеж - Курск.Имея перед собой достаточно серьезную преграду – р. Дон - и предполагая встретить за Доном превосходящие силы конницы белых, Буденный подчиняет себе 12-ю и 16-ю стрелковые дивизии, поставив перед пехотой задачу обеспечения переправ и взаимодействия с конницей.Командование корпуса намеревалось форсировать р. Дон и в тот же день захватить такой плацдарм, который дал бы возможность широкого оперативного маневра. Форсирование было намечено в районе Панская - Гвоздовка силами 4-й кавалерийской дивизии, на остальном же участке корпуса, занимаемом 6-й кавалерийской и 12-й и 16-й стрелковыми дивизиями на 40-45-км фронте, осуществлялась демонстрация, отвлекавшая и рассредоточившая силы белых. Т. к. надежды на быстрое наведение мостов было мало, еще накануне Буденный приказал своим дивизиям, осуществив предварительную рекогносцировку р. Дон, отыскать как можно больше бродов. Вследствие наличия глубоких бродов орудия переправляли с вынутыми затворами, а чтобы не подмочить снаряды, было приказано переправлять их конными всадниками - по одному снаряду на всадника.Вместе с этими указаниями распоряжением начдива 4-й кавалерийской обеспечивалось огневое прикрытие переправы.Шкуро в районе Семилуки приводил свои части в порядок, подчинив себе временно находящийся в районе Девица, Устье конный корпус Мамонтова. Заняв переправы через р. Дон на участке Гвоздовка, Семилуки, Устье, Шкуро главные силы сгруппировал в районе Хващеватка, Гвоздовка, Медвежья, Семилуки, Девица.Севернее Медовки частями 4-й кавалерийской дивизии был найден брод, который и был намечен для переправы 1-го эшелона. Ремонтировался также плавучий мост, который позволял переправить одиночных пеших бойцов и протащить пулеметы. Огневые позиции для артиллерийских и пулеметных батарей были выбраны в лесу южнее Н. Животинное, и непосредственно на левом берегу р. Дон.Днем 27-го октября, когда части 4-й кавалерийской дивизии пытались подходить к переправам, противник открывал артиллерийский и пулеметный огонь по подступам и подходящим к переправе эскадронам. Форсирование было отложено на 28-е октября.28-го октября, с рассветом, при поддержке 18-ти орудий и 32-х станковых пулеметов, сосредоточенных на позициях юго-восточнее Н. Животинное, 1-я кавалерийская бригада во главе с 19-м кавалерийским полком начала переправу. Белые открыли по переправе сильный огонь из двух батарей и 8-ми пулеметов. Для того чтобы отвлечь главные силы белых от основной переправы Н. Животинное, начдив-4 бросает один полк 2-й кавалерийской бригады в район Кулешовка. 1-я бригада продолжала под огнем противника переправляться. К 16-ти часам главные силы 4-й кавалерийской дивизии (1-я и 3-я кавалерийские бригады) были переброшены на правый берег Дона.Конница белых, оборонявшаяся в этом районе силой до трех кавалерийских полков, после упорной обороны, переходившей несколько раз в контрнаступление в конном строю, отошла по направлению к Перловке.На участке 6-й кавалерийской и 12-й стрелковой дивизий также шел сильный бой. Дивизии вели активную демонстрацию - пытались форсировать р. Дон в районе своих участков. Благодаря этому, к моменту окончания переправы главных сил 4-й кавалерийской дивизии, в район ее переправы была переброшена 2-я бригада 6-й кавалерийской дивизии, которая переправлялась вслед за 4-й кавалерийской дивизией.В ночь с 28-го на 29-е октября переправившиеся части 4-й и 6-й кавалерийских дивизий без артиллерии сосредоточились в районе Ольховатка, Хвощеватка, Гвоздовка. Артиллерия снялась с огневых позиций с темнотой - и переправилась к рассвету 29-го октября.29 - 30 октября шел сильный дождь, но, несмотря на это, Конный корпус продолжал вести наступление за расширение плацдарма на правом берегу р. Дон. В свою очередь белая конница напрягала усилия, стремясь опрокинуть красных в р. Дон. В результате ожесточенные бои с переменным успехом продолжались до 30-го октября.30-го октября конница белых, оставив на линии Перловка, Шумейка, ст. Латная свои передовые части, производила перегруппировку. Конный корпус Шкуро группировался в районе Землянск, корпус Мамонтова находился в районе ст. Турово. Белые предполагали затянуть Буденного на юго-запад, а затем нанести ему удар из района Землянска.Командование Конного корпуса поставило перед своими соединениями задачу закрепить за собой достигнутые пункты на линии Перловка - Шумейка - Девица и обеспечивать себя справа, со стороны Землянска.31-го октября Конный корпус Буденного занимает оборонительную позицию: 4-я кавалерийская дивизия на линии Перловка, Перловский, имея 3-ю кавалерийскую бригаду в Чистая Поляна (заслон с севера), 6-я кавалерийская дивизия - хут. Удачный, Титовка, Шумейка.К 12-ти часам, только что заняв оборонительную позицию, 4-я кавалерийская дивизия обнаружила наступление белой конницы с двух направлений: до трех полков наступали со стороны Гнилуша и около четырех полков - со стороны Стадница на Перловка.Отбросив красные передовые части, конница белых, увлекаясь преследованием, в 14 часов подверглась удару с фланга и тыла - со стороны 3-й кавалерийской бригады. В результате 4-я кавалерийская дивизия в ходе упорного напряженного боя опрокидывает 1-ю конную и 1-ю Терскую дивизии, захватывает у них около 20 пулеметов и до 300 пленных.Этим боем закрепляется инициатива Конного корпуса Буденного на правом берегу р. Дон. Белая же конница отходит для прикрытия и удержания последнего узла сопротивления - ст. Касторная, где она, опираясь на 7 бронепоездов и пехотные дивизии, вновь пыталась разбить Конный корпус.На втором этапе операции обращают на себя внимание техника форсирования р. Дон, а также оперативно-тактическая маскировка форсирования путем активных действий на участках 6-й кавалерийской дивизии и 12-й и 16-й стрелковых дивизий. Показательны искусные действия Конного корпуса за овладение плацдармом на правом берегу и, наконец, полное закрепление его за собой - как по фронту, так и в глубину.Эти действия в значительной степени позволили развить наступление 8-й и 13-й армий.Боевые действия под Воронежем, форсирование р. Дон, бои в районе Землянска и, наконец, дождливая осенняя погода сильно переутомили Конный корпус. Была сильно потрепана и переутомлена этими же боями и белая конница. Несмотря на это, как перед красной, так и перед белой конницей в первой половине ноября продолжала стоять задача борьбы на уничтожение.Успехи красных в Орлово-Кромском сражении, действия Конного корпуса под г. Воронежем, форсирование р. Дон поколебали фронт белых. Инициатива на Южном фронте перешла в руки красных. Конный корпус Буденного нацелился на ст. Касторная.