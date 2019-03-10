Донская пехота Первой мировой. 3-й Донской казачий отдельный батальон. Ч. 4. Трагедия на горе Лимос
С 22-го мая по 6-е июня батальон нес сторожевую службу на занимаемых позициях, укреплял позицию и вел разведку в направлении на д.д. Орта-Куми и Зуму-Куми.
6-го июня батальон в 20 часов выступил из дер. Еникей в дер. Зазалар — куда прибыл 7 июня в 11 часов. И оставался в данном населенном пункте до 22 июня — в составе корпусного резерва.
А затем, переместившись в дер. Бардах, 25-го июня в 13 часов 15 минут 1-я и 2-я сотни (согласно телефонограммы начальника бригады № 21) под командованием есаула Богаевского выступили в сел. Халтак, поступив в распоряжение генерал-майора Ардживанидзе (остальные три сотни и пулеметная команда оставались в сел. Бардах).
В 1 час 28-го июня, в соответствии с распоряжением начальника отряда, 3-я сотня выступила с высоты Ишикли-Тапаси на высоту западнее дер. Арзани и поступила в распоряжение капитана Балалы, тогда как 4-я, 5-я сотни и пулеметная команда оставались в резерве отряда.
Согласно приказа по отряду за № 19, 4-я и 5-я сотни и команда выступили с высоты Ишикли-Тапаси в дер. Каланли в 6 часов и прибыли на место в 17 часов (к тому же времени туда прибыли 1-я и 2-я сотни из дер. Халта, а 3-я сотня с высоты западнее дер. Арзани). Батальон оставался в дер. Каланли до 2-го июля — составляя резерв отряда. Он лишь затем переместился в дер. Камикан.
До 12 часов 5-го июля батальон находился в распоряжении генерал-майора Ардшиванидзе, составляя резерв его отряда, а в 12 часов выступил из дер. Камикан в сел. Мема-Хатун — в распоряжение начальника Донской казачьей пешей бригады. Прибыв в населенный пункт 8-го июля, перешел в резерв отряда генерал-майора Ляхова.
Когда утром 9-го июля передовые части генерал-майора Ляхова перешли в наступление, турки пытались было оказывать сопротивление — но сломленные энергичным ударом начали отходить по направлению на г. Эрзинджан. Передовые части двигались безостановочно.
Согласно распоряжения генерал-майора Ляхова, батальон в 14 часов 30 минут выступил по шоссе на г. Эрдзинджан, составляя резерв отряда. Противник преследовался безостановочно, и батальон двигался днем и ночью — до 11 июля включительно. Перед рассветом батальон прибыл в дер. Чилик, вышел из состава общего резерва отряда генерал-майора Ляхова и поступил в распоряжение начальника Донской казачьей пешей бригады.
По 13-е августа батальон нес сторожевую службу на занимаемом сторожевом участке, укреплял позицию, производил глубокую усиленную разведку и занимался разработкой дорог от шоссейной дороги на сотенные сторожевые участки.
Но накануне 13-го августа батальон получил задачу: выдвинуть вперед линию сторожевого охранения и занять участок от дер. Чардакляр-Мазраси до Сапан-Доги включительно, и войти в связь с соседями — вправо с 1 Донским батальоном, а влево с частями подполковника Хана-Иамутского в сел. Биладжи. Батальон в 6 часов выступил на новый участок, а с наступлением темноты участок был занят 3, 4 и 5 сотнями (1, 2 сотни и пулеметная команда составив резерв, расположившись в дер. Чагилан).
В период с 14 по 24 августа батальон находился на вновь занятом сторожевом участке, занимаясь укреплением позиции на высотах южнее деревень Чардакляр-Мазраси, Карадавран, Чагилан, Тылак. Кроме того, разрабатывалась вьючная тропа, идущая от сел. Белумер на сел. Беладжи.
Вследствие неспокойного положения на участке подполковника Хана-Иамутского в районе горы Судин-Даги, и вообще на участке между дер. Тылак и Алтун-Хусейн, 1-я сотня находящаяся в резерве, 19-го августа в 6 часов выступила в дер. Алтун-Хусейн — для обеспечения правого фланга отряда подполковника Хана-Иамутского и обеспечения беспрепятственного движения вьючных транспортов, идущих в сел. Беладжи.
Необходимо отметить, что против участка батальона регулярных турецких частей не появлялось — лишь большие партии курдов беспокоили части, нападали на транспорты (убивали вожатых, а лошадей с вьюками уводили). 1-я сотня прибыла в дер. Алтун-Хусейн с наступлением темноты 19-го августа — и заняла сторожевое охранение на горе Судин-Даги.
Батальон, занимая сторожевой участок не менее 35 – 40 км, вел постоянную разведку партиями не менее чем по 20 человек под командой офицеров (только в самых исключительных случаях близкая разведка велась под командой опытных урядников). До 24-го августа потерь при разведке батальон не нес, хотя почти ежедневно разведчиками велась перестрелка с шайками курдов.
24-го августа, ведя усиленную разведку впереди линии сторожевого охранения на протяжении всего участка и вглубь не менее 10 км, разведчики, несмотря на хорошее отношение русских войск к мирным жителям-курдам, неоднократно подвергались нападению со стороны тех же жителей.
На рассвете 24-го августа, когда разведывательная партия в числе 15 человек от 5 сотни под командой опытного урядника, кавалера 2-х Георгиевских крестов, Воронкова, приблизились к дер. Шагаджик, она подверглась нападению курдов — жителей той же деревни. Завязалась частая стрельба. Разведчики, видя далеко неравные силы, начали отходить, обстреливаемые с трех сторон. При преследовании разведчиков курды убили урядника Воронкова и ранили 2-х казаков.
В период 25 — 28 августа батальоном велась разведка на дер. Хардиф, Москан, Барав Енджалик и гору Лимос.
В 6 часов 28-го августа от 3, 4, 5 и 2 сотен были высланы разведывательные партии — каждая не менее 24-х человек под командой офицеров. Партиям были даны задачи: выяснить имеются ли турецкие регулярные части возле расположения линии сторожевого охранения. Направления для разведки партиям были даны следующие: 5 сотне на дер. Пагаджик, 2 сотне на дер. Херсили, 4 сотне на дер. Лимос и того же названия высоту и 3 сотне на дер. Серселик и юго-западнее последней деревни. Разведчики первых двух сотен, осмотрев данные им участки, донесли, что регулярных турецких войск не оказалось. Разведчики 4-й и 3-й сотен, следовавшие первые под командой прапорщика Володина, а вторые под командой прапорщика Мохова, на хребте горы Лимос в районе дер. Серселик вошли в соприкосновение с вооруженными курдами в числе не менее 200 человек — последние воспользовались лесом на хребте горы Лимос, обошли разведчиков с флангов и открыли частый ружейный огонь.
Обе партии не могли оказать взаимной поддержки, так как находились одна от другой не менее чем в 4-х км — и вели перестрелку каждая в отдельности. Перед неравными силами противника разведчики 4-й сотни начали отходить к линии своего сторожевого охранения, потеряв одного убитого и одного раненого. Партия разведчиков 3 сотни под командованием прапорщика Мохова, будучи окруженной с трех сторон курдами, занимавшими командующие высоты, подверглась сильному перекрестному огню. Разведчики находившиеся в ущелье, долго отстреливались, потеряв 6 казаков убитыми и 2-х ранеными; дальше сопротивление оказывать не могли — и, рассыпавшись по кустам, начали пробираться к своим позициям. Отход разведчиков сразу же был замечен курдами, перешедшими в энергичное наступление большими массами. При всей своей изворотливости, казаки не могли скрыться. Из этой партии разведчиков прибыли на заставу прапорщик Мохов и два раненых казака. 6 казаков было убито и 15 пропало без вести.
Подкрепление (100 казаков при 2 офицерах) прибыло на гору Лимос уже после боя — но наступившая темнота не позволила разыскать трупы. Хотя казаки долго разыскивали трупы товарищей — под огнем курдов, стрелявших в самых разнообразных направлениях (видимо все жители деревень принимали деятельное участие в нападении на разведчиков). По полученным сведениям, шайки курдов от дер. Хардиф до дер. Фарджадин контролировались Беком Мустафом — который вел энергичную агитацию против русских войск, вступивших на территорию курдов.
Потери: в офицерах нет; нижних чинов убито – 7, ранено – 2, и без вести пропало – 15.
31-го августа, вследствие распоряжения начальника Донской казачьей пешей бригады, батальон занял сторожевой участок от дер. Юкари-Каир до дер. Алтун-Хусейн. Четыре сотни заняли участок, а 3-я сотня и пулеметная команда, составляя батальонный резерв, расположились в дер. Кирмизи-Коми. Находящаяся в дер. Алтун-Хусейн 1-я сотня подверглась неоднократным нападениям курдов — со стороны горы Судин-Даги и деревень Комикан и Хардиф. 31-го августа гора Судин-Даги была очищена от курдов 2-мя сотнями 1 Донского батальона и 1 сотней 3 Донского батальона. Закрепив за собой гору Судин-Даги, 1-я сотня заняла участок от дер. Келя-Шорик до дер. Кало-Дагирмани, а гору Судин-Даги и дер. Алтун-Хусейн заняли две сотни 1-го Донского батальона (с которыми находились два пулемета 3-го батальона). Потери: в офицерах – нет; нижних чинов убито – 2 и ранено – 3.
Рано утром 1-го сентября курды, сосредоточившись в районе горы Судин-Даги в числе не менее 500 человек, перешли в наступление — имея целью перерезать дорогу. Две сотни 1 Донского батальона при двух пулеметах под командой подъесаула Запалотовского, подпустив курдов на самое близкое расстояние, сами перешли в контратаку — сбили курдов и оттеснили их на юго-запад от горы Судин-Даги, закрепив всю гору окончательно за собой. На месте боя курды оставили раненых и убитых.
На рассвете 2-го сентября курды в числе не менее 200 человек перешли в энергичное наступление на участке 2 сотни — на высоты на северо-восток от дер. Юка-ри-Каир. Передовые наблюдательные посты и передовые караулы, потесненные превосходящими силами курдов, отошли вместе с заставами на заранее укрепленную позицию — где движение курдов было окончательно остановлено метким винтовочным огнем 2-й сотни. Противник, желая овладеть позицией, пытался несколько раз яростно переходить в атаку, но благодаря умелой и хладнокровной распорядительности командира сотни, офицеров, стойкости и мужеству казаков, атаки успешно отбивались и противник нес большие потери. В 18 часов курды, накопившись в еще большем количестве, переходили несколько раз в наступление — но все их попытки оплачивались большими потерями и были безуспешны. С наступлением темноты 3-я сотня при двух пулеметах выступила из дер. Кирмизи-Коми в дер. Карадавран, за правый фланг 2-й сотни — для предотвращения прорыва в этой районе. Одна полусотня сгустила цепь 2-й сотни, а другая полусотня с пулеметами расположилась в дер. Карадавран. Ночь прошла спокойно.
На рассвете 3-го сентября курды в том же районе дер. Юкари-Каир вновь начали накапливаться — и открыли по постам огонь. В 9 часов они перешли в наступление, но метким винтовочно-пулеметным огнем были остановлены. В течение дня курды еще несколько раз пытались переходить в наступление — но безуспешно. В 18 часов курды отступили на противоположные высоты.
В 20 часов, по распоряжению начальника Донской казачьей пешей бригады, в распоряжение командира батальона полковника Духопельникова в дер. Карадавран прибыла 11 рота 22-го Кавказского стрелкового полка. Потери: ранено 5 нижних чинов.
4-го сентября в 8 часов полурота 11 роты 22-го Кавказского стрелкового полка сменила полусотню 3-й сотни. В 19 часов 3-я сотня и взвод пулеметов выступили из дер. Карадавран в дер. Мустафа-бекин-Ковги, куда прибыли в 22 часа. К тому же времени в эту же деревню прибыл взвод пулеметов с горы Судин-Даги. Весь день 4 сентября на участке батальона велся редкий огонь. Потерь не было.
5 — 7 сентября шла перестрелка.
8-го сентября в 16 часов две сотни 1 Донского батальона были сменены двумя ротами 21 Кавказского стрелкового полка. Сотни выступили в распоряжение командира 1 Донского батальона. Весь день прошел спокойно.
А на следующий день 11 рота 22 Кавказского стрелкового полка, согласно распоряжения начальника Донской казачьей пешей бригады, выступила с участка 2-й сотни на присоединение к своему полку. Участок от дер. Алтун-Хусейн до дер. Кало-Дагирмани отошел в распоряжение командира 21-го Кавказского стрелкового полка.
В период 10 — 18 сентября батальон оставался на занимаемых позициях, укрепляя их и строя землянки. Велась близкая разведка. Курды несколько раз пытались мелкими партиями проникнуть в тыл расположения, но при приближении немедленно разгонялись огнем. Потерь нет.
Накануне 19-го сентября батальон получил распоряжение от начальника Донской казачьей пешей бригады — сдать 19-го сторожевой участок батальону 22 Кавказского стрелкового полка, 4-м сотням стать в сел. Белумер, составив резерв бригадного боевого участка, а 1-й сотне остаться в дер. Мустафа-бекин-ковги с командиром батальона, который был назначен начальником левого боевого участка (правый боевой участок 1 Кавказского армейского корпуса, начальником которого состоял генерал-майор Волошин).
В 7 часов 20-го сентября 2-я, 3-я, 4-я и 5-я сотни и 133 пулеметная команда “Кольта” под командой командира 5 сотни подъесаула Махонина выступила в сел. Белумер, тогда как 1 сотня оставалась в дер. Мустафа-бекин-ковги.
С 21 сентября по 2-е октября сотни производили разработку вьючной тропы от сел. Белумер на сел. Сатар.
2-го октября — вновь бой с курдами. В 4 часа, курды сосредоточившись против южных хребтов от сел. Белумер, повели энергичное наступление на высоты южнее и юго-западнее сел. Белумер. Высоты защищались 2-м Донским батальоном. 2 сотни 3-го батальона находились в распоряжении командира 2-го Донского батальона. Одна полусотня от этих сотен находилась в сторожевом охранении, защищая проход с юга в сел. Белумер, а другая полусотня занимала посты вокруг сел. Белумер. Энергичным наступлением курды потеснили сторожевые посты 2-го Донского батальона — которые отошли в сел. Белумер. Через четверть часа боя курды заняли ближайшие высоты к Белумеру и на юг от него — и командующий резервом есаул Чеботарев приказал 2-й сотне 3-го батальона немедленно двигаться на высоту 2100 — которая была уже занята курдами (как и другая высота на западе от 2100). Курды повели сильный огонь по сел. Белумер и, вместе с тем, грозили обходом с восточной стороны. Невзирая на ураганный огонь противника, 2-я сотня при двух пулеметах быстро двинулась на высоту на юг от сел. Белумер. Завязался сильный бой. Курды все более накапливаясь против наступающей сотни, но несмотря на упорство противника, 2-я сотня при поддержке взвода горных орудий 5-й горной батареи 39 артиллерийской бригады, в 8. 30. сбила курдов и повела наступление на высоту 2100. К тому времени прибыли с работы 4-я и 5-я сотни 3-го Донского батальона — и последняя была тотчас же послана на восток от сел. Белумер, в обход высоты 2100. За высоту 2100 бой принял более ожесточенный характер. 2-я сотня перешла в решительное наступление — поддерживаемая артиллерийским и пулеметным огнем. 5-я сотня, несмотря на открытое пространство, быстро двигалась в обход с севера высоты 2100. Теснимые со всех сторон, курды не выдержали атаки казаков. В 11. 30. 2-я и 5-я сотни очистили все высоты — которые были немедленно закреплены. Потери: офицеров ранено – 1; нижних чинов убито – 4, ранено – 6.
В период 3 октября по 4 ноября сотни производили разработку дороги.
5-го ноября командир батальона сдал боевой участок, и с 1-й сотней прибыл в сел. Белумер, вступив в командование батальоном.
В период 6 ноября — 31 декабря батальон составлял резерв боевого участка Донской казачьей пешей бригады и занимался разработкой вьючной тропы от сел. Белумер до сел. Сатарь и колесной дороги от сел. Белумер через сел. Сатар по долине реки Таджик-Дараси до реки Евфрат. С 20 декабря (вследствие больших снежных заносов) работы на колесной дороге были прекращены, а батальон боролся со снежными заносами на вьючной тропе . Снег достигал глубины 2 метров.
И — некоторые цифры и факты, позволяющие увидеть различные стороны боевой жизнедеятельности 3-го Донского батальона.
Так, документ отмечает, что пополнения прибывали в батальон в удовлетворительном виде.
Случаев обвинения батальона и его чинов в грабеже, разбое, насилии и поджогах — не было.
В течение 1916 года денежная экономия, полученная из остатка от приварочного довольствия и хозяйственной экономической суммы, к 1 января 1917 года выразилась в 63734 рублях 75 коп. — каковые сданы в Полевое казначейство 1 Кавказского армейского корпуса в “Фонд на ведение войны от действующей армии”.
Крупные расходы с 1 декабря 1915 года по 1 января 1917 года сделаны батальоном: а) с разрешения начальника бригады на приобретение кожевенного товара для нижних чинов – 1300 рублей; б) в вознаграждение пострадавшим от военных действий курдам племени “Дерсим” – 25 рублей и в) на приобретение телефонного имущества для батальона – 2592 руб. 94 коп.
Вещевое довольствие в течение 1916 года батальон получал от Интендантства.
Общие сведения по батальону:
С 8 апреля по 1 декабря 1915 г.
Выступило в поход: офицеров – 21, казаков строевых –1160, нестроевых – 128.
Пополнение: офицеров – 8; казаков строевых – 107; нестроевых – 16; лошадей из войска – 19.
Награды: орден Св. Георгия – 0; Георгиевское оружие – 0; Георгиевские кресты – 4, Георгиевские медали- 7.
Убито: офицеров – 1; казаков – 3. Ранено: офицеров – 0; казаков – 21. Контужено: офицеров – 1; казаков –1. Без вести пропало: офицеров – 0; казаков – 1. В плену: офицеров – 0, казаков – 0.
Взято пленных: офицеров – 7, нижних чинов – 15.
Трофеи: орудия – 2; зарядных ящиков – 19; ружья – 200; патроны — 27370
С 1 декабря 1915 г. по 1 января 1917 г.
Пополнение: офицеров – 10; казаков строевых – 452; нестроевых — 8; лошадей из войска – 10.
Награды: орден Св. Георгия – 0; Георгиевское оружие – 0; Георгиевские кресты – 185, Георгиевские медали- 64.
Убито: офицеров – 0; казаков – 56. Ранено: офицеров – 4; казаков – 188. Контужено: офицеров – 1; казаков –3. Без вести пропало: офицеров – 0; казаков – 0. В плену: офицеров – 0, казаков – 0.
Взято пленных: офицеров – 14, нижних чинов – 237.
Трофеи: зарядных ящиков – 9; ружья – 50.
На основе документа мы попытались показать читателю — какой она была, боевая страда одного из Донских казачьих отдельных батальонов. И 3-й батальон воевал спокойно и качественно, достойно выполняя поставленные боевые задачи и показав туркам и курдам — что значит иметь дело с русским казаком и солдатом.
6-го июня батальон в 20 часов выступил из дер. Еникей в дер. Зазалар — куда прибыл 7 июня в 11 часов. И оставался в данном населенном пункте до 22 июня — в составе корпусного резерва.
А затем, переместившись в дер. Бардах, 25-го июня в 13 часов 15 минут 1-я и 2-я сотни (согласно телефонограммы начальника бригады № 21) под командованием есаула Богаевского выступили в сел. Халтак, поступив в распоряжение генерал-майора Ардживанидзе (остальные три сотни и пулеметная команда оставались в сел. Бардах).
В 1 час 28-го июня, в соответствии с распоряжением начальника отряда, 3-я сотня выступила с высоты Ишикли-Тапаси на высоту западнее дер. Арзани и поступила в распоряжение капитана Балалы, тогда как 4-я, 5-я сотни и пулеметная команда оставались в резерве отряда.
Согласно приказа по отряду за № 19, 4-я и 5-я сотни и команда выступили с высоты Ишикли-Тапаси в дер. Каланли в 6 часов и прибыли на место в 17 часов (к тому же времени туда прибыли 1-я и 2-я сотни из дер. Халта, а 3-я сотня с высоты западнее дер. Арзани). Батальон оставался в дер. Каланли до 2-го июля — составляя резерв отряда. Он лишь затем переместился в дер. Камикан.
До 12 часов 5-го июля батальон находился в распоряжении генерал-майора Ардшиванидзе, составляя резерв его отряда, а в 12 часов выступил из дер. Камикан в сел. Мема-Хатун — в распоряжение начальника Донской казачьей пешей бригады. Прибыв в населенный пункт 8-го июля, перешел в резерв отряда генерал-майора Ляхова.
Когда утром 9-го июля передовые части генерал-майора Ляхова перешли в наступление, турки пытались было оказывать сопротивление — но сломленные энергичным ударом начали отходить по направлению на г. Эрзинджан. Передовые части двигались безостановочно.
Согласно распоряжения генерал-майора Ляхова, батальон в 14 часов 30 минут выступил по шоссе на г. Эрдзинджан, составляя резерв отряда. Противник преследовался безостановочно, и батальон двигался днем и ночью — до 11 июля включительно. Перед рассветом батальон прибыл в дер. Чилик, вышел из состава общего резерва отряда генерал-майора Ляхова и поступил в распоряжение начальника Донской казачьей пешей бригады.
По 13-е августа батальон нес сторожевую службу на занимаемом сторожевом участке, укреплял позицию, производил глубокую усиленную разведку и занимался разработкой дорог от шоссейной дороги на сотенные сторожевые участки.
Но накануне 13-го августа батальон получил задачу: выдвинуть вперед линию сторожевого охранения и занять участок от дер. Чардакляр-Мазраси до Сапан-Доги включительно, и войти в связь с соседями — вправо с 1 Донским батальоном, а влево с частями подполковника Хана-Иамутского в сел. Биладжи. Батальон в 6 часов выступил на новый участок, а с наступлением темноты участок был занят 3, 4 и 5 сотнями (1, 2 сотни и пулеметная команда составив резерв, расположившись в дер. Чагилан).
В период с 14 по 24 августа батальон находился на вновь занятом сторожевом участке, занимаясь укреплением позиции на высотах южнее деревень Чардакляр-Мазраси, Карадавран, Чагилан, Тылак. Кроме того, разрабатывалась вьючная тропа, идущая от сел. Белумер на сел. Беладжи.
Вследствие неспокойного положения на участке подполковника Хана-Иамутского в районе горы Судин-Даги, и вообще на участке между дер. Тылак и Алтун-Хусейн, 1-я сотня находящаяся в резерве, 19-го августа в 6 часов выступила в дер. Алтун-Хусейн — для обеспечения правого фланга отряда подполковника Хана-Иамутского и обеспечения беспрепятственного движения вьючных транспортов, идущих в сел. Беладжи.
Необходимо отметить, что против участка батальона регулярных турецких частей не появлялось — лишь большие партии курдов беспокоили части, нападали на транспорты (убивали вожатых, а лошадей с вьюками уводили). 1-я сотня прибыла в дер. Алтун-Хусейн с наступлением темноты 19-го августа — и заняла сторожевое охранение на горе Судин-Даги.
Батальон, занимая сторожевой участок не менее 35 – 40 км, вел постоянную разведку партиями не менее чем по 20 человек под командой офицеров (только в самых исключительных случаях близкая разведка велась под командой опытных урядников). До 24-го августа потерь при разведке батальон не нес, хотя почти ежедневно разведчиками велась перестрелка с шайками курдов.
24-го августа, ведя усиленную разведку впереди линии сторожевого охранения на протяжении всего участка и вглубь не менее 10 км, разведчики, несмотря на хорошее отношение русских войск к мирным жителям-курдам, неоднократно подвергались нападению со стороны тех же жителей.
На рассвете 24-го августа, когда разведывательная партия в числе 15 человек от 5 сотни под командой опытного урядника, кавалера 2-х Георгиевских крестов, Воронкова, приблизились к дер. Шагаджик, она подверглась нападению курдов — жителей той же деревни. Завязалась частая стрельба. Разведчики, видя далеко неравные силы, начали отходить, обстреливаемые с трех сторон. При преследовании разведчиков курды убили урядника Воронкова и ранили 2-х казаков.
В период 25 — 28 августа батальоном велась разведка на дер. Хардиф, Москан, Барав Енджалик и гору Лимос.
В 6 часов 28-го августа от 3, 4, 5 и 2 сотен были высланы разведывательные партии — каждая не менее 24-х человек под командой офицеров. Партиям были даны задачи: выяснить имеются ли турецкие регулярные части возле расположения линии сторожевого охранения. Направления для разведки партиям были даны следующие: 5 сотне на дер. Пагаджик, 2 сотне на дер. Херсили, 4 сотне на дер. Лимос и того же названия высоту и 3 сотне на дер. Серселик и юго-западнее последней деревни. Разведчики первых двух сотен, осмотрев данные им участки, донесли, что регулярных турецких войск не оказалось. Разведчики 4-й и 3-й сотен, следовавшие первые под командой прапорщика Володина, а вторые под командой прапорщика Мохова, на хребте горы Лимос в районе дер. Серселик вошли в соприкосновение с вооруженными курдами в числе не менее 200 человек — последние воспользовались лесом на хребте горы Лимос, обошли разведчиков с флангов и открыли частый ружейный огонь.
Обе партии не могли оказать взаимной поддержки, так как находились одна от другой не менее чем в 4-х км — и вели перестрелку каждая в отдельности. Перед неравными силами противника разведчики 4-й сотни начали отходить к линии своего сторожевого охранения, потеряв одного убитого и одного раненого. Партия разведчиков 3 сотни под командованием прапорщика Мохова, будучи окруженной с трех сторон курдами, занимавшими командующие высоты, подверглась сильному перекрестному огню. Разведчики находившиеся в ущелье, долго отстреливались, потеряв 6 казаков убитыми и 2-х ранеными; дальше сопротивление оказывать не могли — и, рассыпавшись по кустам, начали пробираться к своим позициям. Отход разведчиков сразу же был замечен курдами, перешедшими в энергичное наступление большими массами. При всей своей изворотливости, казаки не могли скрыться. Из этой партии разведчиков прибыли на заставу прапорщик Мохов и два раненых казака. 6 казаков было убито и 15 пропало без вести.
Подкрепление (100 казаков при 2 офицерах) прибыло на гору Лимос уже после боя — но наступившая темнота не позволила разыскать трупы. Хотя казаки долго разыскивали трупы товарищей — под огнем курдов, стрелявших в самых разнообразных направлениях (видимо все жители деревень принимали деятельное участие в нападении на разведчиков). По полученным сведениям, шайки курдов от дер. Хардиф до дер. Фарджадин контролировались Беком Мустафом — который вел энергичную агитацию против русских войск, вступивших на территорию курдов.
Потери: в офицерах нет; нижних чинов убито – 7, ранено – 2, и без вести пропало – 15.
31-го августа, вследствие распоряжения начальника Донской казачьей пешей бригады, батальон занял сторожевой участок от дер. Юкари-Каир до дер. Алтун-Хусейн. Четыре сотни заняли участок, а 3-я сотня и пулеметная команда, составляя батальонный резерв, расположились в дер. Кирмизи-Коми. Находящаяся в дер. Алтун-Хусейн 1-я сотня подверглась неоднократным нападениям курдов — со стороны горы Судин-Даги и деревень Комикан и Хардиф. 31-го августа гора Судин-Даги была очищена от курдов 2-мя сотнями 1 Донского батальона и 1 сотней 3 Донского батальона. Закрепив за собой гору Судин-Даги, 1-я сотня заняла участок от дер. Келя-Шорик до дер. Кало-Дагирмани, а гору Судин-Даги и дер. Алтун-Хусейн заняли две сотни 1-го Донского батальона (с которыми находились два пулемета 3-го батальона). Потери: в офицерах – нет; нижних чинов убито – 2 и ранено – 3.
Рано утром 1-го сентября курды, сосредоточившись в районе горы Судин-Даги в числе не менее 500 человек, перешли в наступление — имея целью перерезать дорогу. Две сотни 1 Донского батальона при двух пулеметах под командой подъесаула Запалотовского, подпустив курдов на самое близкое расстояние, сами перешли в контратаку — сбили курдов и оттеснили их на юго-запад от горы Судин-Даги, закрепив всю гору окончательно за собой. На месте боя курды оставили раненых и убитых.
На рассвете 2-го сентября курды в числе не менее 200 человек перешли в энергичное наступление на участке 2 сотни — на высоты на северо-восток от дер. Юка-ри-Каир. Передовые наблюдательные посты и передовые караулы, потесненные превосходящими силами курдов, отошли вместе с заставами на заранее укрепленную позицию — где движение курдов было окончательно остановлено метким винтовочным огнем 2-й сотни. Противник, желая овладеть позицией, пытался несколько раз яростно переходить в атаку, но благодаря умелой и хладнокровной распорядительности командира сотни, офицеров, стойкости и мужеству казаков, атаки успешно отбивались и противник нес большие потери. В 18 часов курды, накопившись в еще большем количестве, переходили несколько раз в наступление — но все их попытки оплачивались большими потерями и были безуспешны. С наступлением темноты 3-я сотня при двух пулеметах выступила из дер. Кирмизи-Коми в дер. Карадавран, за правый фланг 2-й сотни — для предотвращения прорыва в этой районе. Одна полусотня сгустила цепь 2-й сотни, а другая полусотня с пулеметами расположилась в дер. Карадавран. Ночь прошла спокойно.
На рассвете 3-го сентября курды в том же районе дер. Юкари-Каир вновь начали накапливаться — и открыли по постам огонь. В 9 часов они перешли в наступление, но метким винтовочно-пулеметным огнем были остановлены. В течение дня курды еще несколько раз пытались переходить в наступление — но безуспешно. В 18 часов курды отступили на противоположные высоты.
В 20 часов, по распоряжению начальника Донской казачьей пешей бригады, в распоряжение командира батальона полковника Духопельникова в дер. Карадавран прибыла 11 рота 22-го Кавказского стрелкового полка. Потери: ранено 5 нижних чинов.
4-го сентября в 8 часов полурота 11 роты 22-го Кавказского стрелкового полка сменила полусотню 3-й сотни. В 19 часов 3-я сотня и взвод пулеметов выступили из дер. Карадавран в дер. Мустафа-бекин-Ковги, куда прибыли в 22 часа. К тому же времени в эту же деревню прибыл взвод пулеметов с горы Судин-Даги. Весь день 4 сентября на участке батальона велся редкий огонь. Потерь не было.
5 — 7 сентября шла перестрелка.
8-го сентября в 16 часов две сотни 1 Донского батальона были сменены двумя ротами 21 Кавказского стрелкового полка. Сотни выступили в распоряжение командира 1 Донского батальона. Весь день прошел спокойно.
А на следующий день 11 рота 22 Кавказского стрелкового полка, согласно распоряжения начальника Донской казачьей пешей бригады, выступила с участка 2-й сотни на присоединение к своему полку. Участок от дер. Алтун-Хусейн до дер. Кало-Дагирмани отошел в распоряжение командира 21-го Кавказского стрелкового полка.
В период 10 — 18 сентября батальон оставался на занимаемых позициях, укрепляя их и строя землянки. Велась близкая разведка. Курды несколько раз пытались мелкими партиями проникнуть в тыл расположения, но при приближении немедленно разгонялись огнем. Потерь нет.
Накануне 19-го сентября батальон получил распоряжение от начальника Донской казачьей пешей бригады — сдать 19-го сторожевой участок батальону 22 Кавказского стрелкового полка, 4-м сотням стать в сел. Белумер, составив резерв бригадного боевого участка, а 1-й сотне остаться в дер. Мустафа-бекин-ковги с командиром батальона, который был назначен начальником левого боевого участка (правый боевой участок 1 Кавказского армейского корпуса, начальником которого состоял генерал-майор Волошин).
В 7 часов 20-го сентября 2-я, 3-я, 4-я и 5-я сотни и 133 пулеметная команда “Кольта” под командой командира 5 сотни подъесаула Махонина выступила в сел. Белумер, тогда как 1 сотня оставалась в дер. Мустафа-бекин-ковги.
С 21 сентября по 2-е октября сотни производили разработку вьючной тропы от сел. Белумер на сел. Сатар.
2-го октября — вновь бой с курдами. В 4 часа, курды сосредоточившись против южных хребтов от сел. Белумер, повели энергичное наступление на высоты южнее и юго-западнее сел. Белумер. Высоты защищались 2-м Донским батальоном. 2 сотни 3-го батальона находились в распоряжении командира 2-го Донского батальона. Одна полусотня от этих сотен находилась в сторожевом охранении, защищая проход с юга в сел. Белумер, а другая полусотня занимала посты вокруг сел. Белумер. Энергичным наступлением курды потеснили сторожевые посты 2-го Донского батальона — которые отошли в сел. Белумер. Через четверть часа боя курды заняли ближайшие высоты к Белумеру и на юг от него — и командующий резервом есаул Чеботарев приказал 2-й сотне 3-го батальона немедленно двигаться на высоту 2100 — которая была уже занята курдами (как и другая высота на западе от 2100). Курды повели сильный огонь по сел. Белумер и, вместе с тем, грозили обходом с восточной стороны. Невзирая на ураганный огонь противника, 2-я сотня при двух пулеметах быстро двинулась на высоту на юг от сел. Белумер. Завязался сильный бой. Курды все более накапливаясь против наступающей сотни, но несмотря на упорство противника, 2-я сотня при поддержке взвода горных орудий 5-й горной батареи 39 артиллерийской бригады, в 8. 30. сбила курдов и повела наступление на высоту 2100. К тому времени прибыли с работы 4-я и 5-я сотни 3-го Донского батальона — и последняя была тотчас же послана на восток от сел. Белумер, в обход высоты 2100. За высоту 2100 бой принял более ожесточенный характер. 2-я сотня перешла в решительное наступление — поддерживаемая артиллерийским и пулеметным огнем. 5-я сотня, несмотря на открытое пространство, быстро двигалась в обход с севера высоты 2100. Теснимые со всех сторон, курды не выдержали атаки казаков. В 11. 30. 2-я и 5-я сотни очистили все высоты — которые были немедленно закреплены. Потери: офицеров ранено – 1; нижних чинов убито – 4, ранено – 6.
В период 3 октября по 4 ноября сотни производили разработку дороги.
5-го ноября командир батальона сдал боевой участок, и с 1-й сотней прибыл в сел. Белумер, вступив в командование батальоном.
В период 6 ноября — 31 декабря батальон составлял резерв боевого участка Донской казачьей пешей бригады и занимался разработкой вьючной тропы от сел. Белумер до сел. Сатарь и колесной дороги от сел. Белумер через сел. Сатар по долине реки Таджик-Дараси до реки Евфрат. С 20 декабря (вследствие больших снежных заносов) работы на колесной дороге были прекращены, а батальон боролся со снежными заносами на вьючной тропе . Снег достигал глубины 2 метров.
И — некоторые цифры и факты, позволяющие увидеть различные стороны боевой жизнедеятельности 3-го Донского батальона.
Так, документ отмечает, что пополнения прибывали в батальон в удовлетворительном виде.
Случаев обвинения батальона и его чинов в грабеже, разбое, насилии и поджогах — не было.
В течение 1916 года денежная экономия, полученная из остатка от приварочного довольствия и хозяйственной экономической суммы, к 1 января 1917 года выразилась в 63734 рублях 75 коп. — каковые сданы в Полевое казначейство 1 Кавказского армейского корпуса в “Фонд на ведение войны от действующей армии”.
Крупные расходы с 1 декабря 1915 года по 1 января 1917 года сделаны батальоном: а) с разрешения начальника бригады на приобретение кожевенного товара для нижних чинов – 1300 рублей; б) в вознаграждение пострадавшим от военных действий курдам племени “Дерсим” – 25 рублей и в) на приобретение телефонного имущества для батальона – 2592 руб. 94 коп.
Вещевое довольствие в течение 1916 года батальон получал от Интендантства.
Общие сведения по батальону:
С 8 апреля по 1 декабря 1915 г.
Выступило в поход: офицеров – 21, казаков строевых –1160, нестроевых – 128.
Пополнение: офицеров – 8; казаков строевых – 107; нестроевых – 16; лошадей из войска – 19.
Награды: орден Св. Георгия – 0; Георгиевское оружие – 0; Георгиевские кресты – 4, Георгиевские медали- 7.
Убито: офицеров – 1; казаков – 3. Ранено: офицеров – 0; казаков – 21. Контужено: офицеров – 1; казаков –1. Без вести пропало: офицеров – 0; казаков – 1. В плену: офицеров – 0, казаков – 0.
Взято пленных: офицеров – 7, нижних чинов – 15.
Трофеи: орудия – 2; зарядных ящиков – 19; ружья – 200; патроны — 27370
С 1 декабря 1915 г. по 1 января 1917 г.
Пополнение: офицеров – 10; казаков строевых – 452; нестроевых — 8; лошадей из войска – 10.
Награды: орден Св. Георгия – 0; Георгиевское оружие – 0; Георгиевские кресты – 185, Георгиевские медали- 64.
Убито: офицеров – 0; казаков – 56. Ранено: офицеров – 4; казаков – 188. Контужено: офицеров – 1; казаков –3. Без вести пропало: офицеров – 0; казаков – 0. В плену: офицеров – 0, казаков – 0.
Взято пленных: офицеров – 14, нижних чинов – 237.
Трофеи: зарядных ящиков – 9; ружья – 50.
На основе документа мы попытались показать читателю — какой она была, боевая страда одного из Донских казачьих отдельных батальонов. И 3-й батальон воевал спокойно и качественно, достойно выполняя поставленные боевые задачи и показав туркам и курдам — что значит иметь дело с русским казаком и солдатом.
- Автор:
- Олейников Алексей
- Статьи из этой серии:
- Донская пехота Первой мировой. 3-й Донской казачий отдельный батальон. Ч. 3. Высота 2600
Донская пехота Первой мировой. 3-й Донской казачий отдельный батальон. Ч. 2. Укрепление Тафта
Донская пехота Первой мировой. 3-й Донской казачий отдельный батальон. Ч. 1. Гора Александра Невского
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter