Тайны депортаций. Часть 3. Калмыки. Операция "Улусы"
Калмыцкую АССР упразднили 28 декабря 1943 года, вскоре после полного освобождения Кавказа и Нижнего Поволжья. Переселение калмыков оттуда и с соседних территорий на Алтай, в Казахстан, Киргизию и Красноярский Край провели на основании соответствующего постановления Совнаркома СССР от 29 декабря 1943 г. Это была операция «Улусы», разработанная совместно НКВД и НКГБ в ноябре-декабре 1943-го.
По разным оценкам, было выселено до 92 до 94 тыс. калмыков; погибло и пропало без вести в процессе депортации (от пункта высылки до пункта поселения включительно) от 2000 до 3300 калмыков. По данным МВД СССР, «в 1947 году на учёте состояло 91 919 переселённых калмыков; число погибших и умерших (включая умерших от старости и иных естественных причин) в период с начала депортации составило 16 017 человек». Правительственное решение 1943 года было отменено только 19 марта 1956 года.
Многие эксперты считают главной причиной национальных депортаций (по сути своей этнических чисток) с Северного Кавказа и Нижнего Поволжья в тот период не только и не столько «поголовный» коллаборационизм ряда местных народов. Похоже, интернационалисты в Кремле стремились русифицировать или, как они сами считали, надёжнее советизировать те обширные регионы. Подтверждают эту версию не только заселение «освободившихся» районов русским и русскозычным контингентом, но также и включение большей их части в состав сопредельных русских краёв и областей.
Так, до 70% территории бывшей Калмыцкой АССР, включая её столицу Элисту, присоединили к Астраханской области РСФСР; причем Элисте на некоторое время вернули русское (до 1921 г. вкл.) название – город «Степной», как называлось это поселение до 1921 года. Остальное было распределено по Ставрополью, Сталинградской, Грозненской и Ростовской областям. О том же, кстати, свидетельствует и создание в 1944 году Грозненской области РСФСР, сформированной из большей части бывшей Чечено-Ингушской АССР, которая получила широкий выход к Каспию.
На картах в сталинских атласах Калмыкии просто не существовало
Официальная причина калмыцкой депортации всё та же: сотрудничество калмыков с нацистскими оккупантами и пособничество им в период с сентября 1942 г. по март 1943 г. включительно. То есть, вплоть до освобождения советскими войсками почти 75% территории Калмыцкой АССР, захваченной германо-румынскими войсками осенью 1942-го. Но ведь свою роль сыграло и то, что уже после освобождения региона «коллаборационизм» в Калмыкии, пусть уже не поголовный, никуда не делся. Ведь к концу 1943-го органам НКВД совместно с фронтовой контрразведкой удалось обезвредить до 20 повстанческих отрядов и законспирированных националистических групп. Те сначала сотрудничали с оккупантами, а затем были оставлены ими в качестве законсервированных антисоветских ячеек.
Истоки антирусских настроений и жёсткой оппозиции к монархической и советской государственности имеют в Калмыкии давнюю историю. Ещё до включения Астраханского татарско-ногайского ханства в состав России (1556 г.) калмыков агрессивно пытались крестить, обращать в ислам или же просто записывать в «татары». Характер этноконфессиональной ассимиляции был тогда весьма своеобразным. Потому калмыки, в большинстве своём, приветствовали упразднение этого странного государства.
Затем на протяжении более века, в период с 1664 по 1771 гг., в низовьях Волги существовало автономное от России Калмыцкое ханство, территория которого в основном совпадала с территорией бывшей Калмыкии в составе Астраханской области в 1944-56 гг. Но его ликвидация впервые обозначила, скажем так, центробежное подполье в этом регионе. Кстати, калмыки были среди основного континента повстанческих войск, которые создал и возглавил Емельян Пугачёв во время небезызвестной крестьянской войны.
Только в 1800 году император Павел I решил восстановить Калмыцкое ханство, но уже в 1803 г. его снова упразднил Александр I. Так что недовольство калмыков «тлело» многие десятилетия. И неудивительно, что большинство из них поддержало установление в регионе советской власти, которая сразу объявила автономию калмыков. Причём почти на 100% — в границах древнего автономного Калмыцкого ханства.
Уже к лету 1920-го большевистские войска заняли почти всю территорию тогда же провозглашённой ими «Степной области калмыцкого народа». А 4 ноября 1920 г. была провозглашена, заметим, первая национальная автономия в Советской России: Калмыцкая автономная область. С центром в Элисте, в составе Нижневолжского края. В 1934 году эту область включили в Сталинградский край, а в конце 1935-го была провозглашена Калмыцкая АССР.
С одной стороны, такие решения укрепляли позиции советской власти в Калмыкии. Но с другой… Как отмечалось в материалах Мюнхенского института по изучению СССР (1969 г.) и бюллетенях эмигрантского «Союза Калмыцкого народа» (Варшава, 1934-35 гг.), «проводимые в регионе советской властью, особенно с начала 30-х, насильственные обоседление, коллективизация, русификация руководящих кадров и антирелигиозные мероприятия вызывали растущее недовольство калмыков.
Многие предпочитали игнорировать означенные решения, не подчиняться им, уходить в глухие степи и т.п. Ликвидация же неграмотности сопровождалась тем, что калмыцкий алфавит директивно перевели с латыни на кириллицу. А вот антирелигиозная политика быстро дополнила ежедневную атеистическую пропаганду репрессиями против верующих и особенно против духовенства, разрушениями храмов, изъятиями предметов национального культа, принуждением к распискам об отказе от веры и т.п».
Ответом были многочисленные эксцессы с политическим подтекстом, которые имели место ещё в 1926-27 гг., а затем и в начале 30-х. Весьма характерно, что такие действия упоминаются и в советском профильном издании отнюдь не перестроечного периода: И.И. Орехов, «50 лет Советской власти в Калмыкии», Учёные записки Калмыцкого НИИ языка, литературы и истории, Вып. 8. «Серия Истории», Элиста, 1969 г.
К началу Великой отечественной войны реальный политический климат в Калмыкии был можно сказать предрасположен к антисоветской деятельности. Однако, даже накануне жёсткой германо-румынской оккупации региона, свыше 60% калмыков, проживавших в республике, инициировало там сбор денежных средств, продовольствия, шерстяных, кожаных изделий, средств народной медицины в Фонд помощи советским воинам.
Многие десятки калмыков-солдат и офицеров были награждены орденами и медалями за боевые заслуги; 9 стали героями Советского союза: например, Ока Городовиков, генерал-полковник, сначала командир Конно-механизированного корпуса, а затем представитель Ставки по кавалерии. Правда, звание Героя он получил только в 1958-м, но многими орденами и медалями был награждён во время войны. Его именем в 1971 году был назван город на северо-западе Калмыкии.
Ока Городовиков — начдив у Будённого, лихой комкор в Отечественную
Нельзя не вспомнить и одного из руководителей партизанского движения на Брянщине Михаила Сельгикова, а также генерал-лейтенанта Басана Городовикова, и наконец, майора Эрдни Деликова — первого калмыка, удостоенного этого звания в 1942 году.
В то же время, по данным и советских и германских источников, наблюдались многочисленные случаи уклонения калмыков от призыва в армию в 1941-43 гг. Не была, увы, редкостью и добровольная сдача калмыков-военных в плен. Уже летом 1942 г. вермахтом был создан Калмыцкий кавалерийский корпус, участвовавший в боевых операциях на сторон врага вплоть до поздней осени 1944-го.
Весной 1942 г. в Берлине были созданы «Калмыцкий национальный комитет» (Kalmükischen Nationalkomitee) и его местный исполнительный орган — «Калмыцкий Хурул». Десятки калмыков служили также в Первой казачьей дивизии, Туркестанском легионе вермахта, а также в полицейских частях СС в Калмыкии, Ростовской области, Ставрополье.
В оккупированной Элисте работали финансируемые и контролируемые оккупантами две газеты, один еженедельник. В июле 1943 г. была создана калмыцкая редакция радио Берлина, передачи были ежедневными по несколько часов: первая передача вышла в эфир на 3 августа 1943 г. Тогда же эта редакция выступила с обращением к калмыкам СССР, призывая вступать в ряды германских и румынских войск, «победы которых ускорят независимость калмыцкого и других народов, попранную большевистской диктатурой».
Именно эти факты и факторы и предопределили «Записку-рекомендацию Коллегии НКВД СССР в Государственный комитет обороны СССР (16 августа 1943 г. № 685/Б ) «О целесообразности выселения с территории Северного Кавказа и Калмыцкой АССР немецких пособников, бандитов и антисоветски настроенных лиц». Военную, полицейскую и гражданскую службу на стороне Германии несли от 6 до 7 тыс. калмыков непосредственно в Калмыкии. Не считая политических деятелей разного статуса в пронацистской калмыцкой эмиграции.
Отмечалось также, что германские власти используют так называемое «возрождение» религии и латинского алфавита у калмыков для пропаганды этих «примеров» среди советских военнопленных нерусских этносов и в захваченных районах Ростовской области и Северного Кавказа. Некоторые источники сообщали также, что, якобы, из-за пассивности некоторых воинских частей, сформированных из калмыков, германо-румынские войска в сентябре 1942 г. оказались всего в 50 км от Каспия (район посёлка Утта), а на этом участке не было оборонительной линии. Но агрессоры, дескать, не ожидали такого «подарка».
Не исключено, что эти сообщения были не отражением реалий, а частью подготовки масштабного плана депортации калмыков. Хотя на военных картах 1942-1943 гг. позиции советских войск в том районе не обозначены. Судя по всему, депортация калмыков была предрешена.
И только 19 марта 1956 г. повторим, это решение было отменено, а спустя почти 10 месяцев была провозглашена Калмыцкая автономная область в составе Ставрополья. Её тогдашняя территория была не более 70% от довоенной и современной. Репатриация же калмыков сопровождалась массовыми письмами в Москву насчёт восстановления национальной АССР в прежних границах.
Есть неподтверждённая вроде бы документально информация, что своё слово в защиту депортированного народа высказали и члены семьи Рерихов. Зато есть вполне точные данные, что требования в пользу репатриации поддерживал не кто иной, как тибетский Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо) — религиозный и духовный глава буддистов-калмыков, тогда ещё совсем юный. Причём со второй половины 1950-х он, как известно, в конфронтации с властями КНР, и до мая 2011 г. возглавлял «правительство Тибета в изгнании».
Далай Лама XIV — никто из нынешних "правителей" не сравнится с ним по срокам службы
Однако очевидно, что смычка калмыцких активистов, помимо этноэмиграции, ещё и с тибетскими сепаратистами вряд ли устраивала Москву. Поэтому 26 июля 1958 г. была провозглашена Калмыцкая АССР в своих прежних — довоенных границах.
Националистических проявлений в современной Калмыкии практически нет. Но благодатной почвой для их «вызревания» или реанимации где-либо является социально-экономическая ситуация. А по данным РИА «Рейтинг» (2018 г.), Калмыкия уже который год остаётся в числе худших субъектов Федерации по рейтингу качества жизни. При составлении рейтинга эксперты ориентируются на 72 ключевых показателя. В числе основных — уровень экономического развития, объем доходов населения, обеспеченность разными видами услуг, уровень развития малого бизнеса, социально-хозяйственная освоенность территории, развитие транспортной инфраструктуры, состояние окружающей среды.
К слову, многочисленные экологические проблемы здесь и поныне актуальны, что в особенности касается засоления и превращения в пустыни и без того ограниченных сельхозземель, дефицита и низкого качества водоснабжения, полного отсутствия на территории республики лесов и иных хронических последствий традиционно экстенсивного земледелия и животноводства.
По разным оценкам, было выселено до 92 до 94 тыс. калмыков; погибло и пропало без вести в процессе депортации (от пункта высылки до пункта поселения включительно) от 2000 до 3300 калмыков. По данным МВД СССР, «в 1947 году на учёте состояло 91 919 переселённых калмыков; число погибших и умерших (включая умерших от старости и иных естественных причин) в период с начала депортации составило 16 017 человек». Правительственное решение 1943 года было отменено только 19 марта 1956 года.
Многие эксперты считают главной причиной национальных депортаций (по сути своей этнических чисток) с Северного Кавказа и Нижнего Поволжья в тот период не только и не столько «поголовный» коллаборационизм ряда местных народов. Похоже, интернационалисты в Кремле стремились русифицировать или, как они сами считали, надёжнее советизировать те обширные регионы. Подтверждают эту версию не только заселение «освободившихся» районов русским и русскозычным контингентом, но также и включение большей их части в состав сопредельных русских краёв и областей.
Так, до 70% территории бывшей Калмыцкой АССР, включая её столицу Элисту, присоединили к Астраханской области РСФСР; причем Элисте на некоторое время вернули русское (до 1921 г. вкл.) название – город «Степной», как называлось это поселение до 1921 года. Остальное было распределено по Ставрополью, Сталинградской, Грозненской и Ростовской областям. О том же, кстати, свидетельствует и создание в 1944 году Грозненской области РСФСР, сформированной из большей части бывшей Чечено-Ингушской АССР, которая получила широкий выход к Каспию.
На картах в сталинских атласах Калмыкии просто не существовало
Официальная причина калмыцкой депортации всё та же: сотрудничество калмыков с нацистскими оккупантами и пособничество им в период с сентября 1942 г. по март 1943 г. включительно. То есть, вплоть до освобождения советскими войсками почти 75% территории Калмыцкой АССР, захваченной германо-румынскими войсками осенью 1942-го. Но ведь свою роль сыграло и то, что уже после освобождения региона «коллаборационизм» в Калмыкии, пусть уже не поголовный, никуда не делся. Ведь к концу 1943-го органам НКВД совместно с фронтовой контрразведкой удалось обезвредить до 20 повстанческих отрядов и законспирированных националистических групп. Те сначала сотрудничали с оккупантами, а затем были оставлены ими в качестве законсервированных антисоветских ячеек.
Истоки антирусских настроений и жёсткой оппозиции к монархической и советской государственности имеют в Калмыкии давнюю историю. Ещё до включения Астраханского татарско-ногайского ханства в состав России (1556 г.) калмыков агрессивно пытались крестить, обращать в ислам или же просто записывать в «татары». Характер этноконфессиональной ассимиляции был тогда весьма своеобразным. Потому калмыки, в большинстве своём, приветствовали упразднение этого странного государства.
Затем на протяжении более века, в период с 1664 по 1771 гг., в низовьях Волги существовало автономное от России Калмыцкое ханство, территория которого в основном совпадала с территорией бывшей Калмыкии в составе Астраханской области в 1944-56 гг. Но его ликвидация впервые обозначила, скажем так, центробежное подполье в этом регионе. Кстати, калмыки были среди основного континента повстанческих войск, которые создал и возглавил Емельян Пугачёв во время небезызвестной крестьянской войны.
Только в 1800 году император Павел I решил восстановить Калмыцкое ханство, но уже в 1803 г. его снова упразднил Александр I. Так что недовольство калмыков «тлело» многие десятилетия. И неудивительно, что большинство из них поддержало установление в регионе советской власти, которая сразу объявила автономию калмыков. Причём почти на 100% — в границах древнего автономного Калмыцкого ханства.
Уже к лету 1920-го большевистские войска заняли почти всю территорию тогда же провозглашённой ими «Степной области калмыцкого народа». А 4 ноября 1920 г. была провозглашена, заметим, первая национальная автономия в Советской России: Калмыцкая автономная область. С центром в Элисте, в составе Нижневолжского края. В 1934 году эту область включили в Сталинградский край, а в конце 1935-го была провозглашена Калмыцкая АССР.
С одной стороны, такие решения укрепляли позиции советской власти в Калмыкии. Но с другой… Как отмечалось в материалах Мюнхенского института по изучению СССР (1969 г.) и бюллетенях эмигрантского «Союза Калмыцкого народа» (Варшава, 1934-35 гг.), «проводимые в регионе советской властью, особенно с начала 30-х, насильственные обоседление, коллективизация, русификация руководящих кадров и антирелигиозные мероприятия вызывали растущее недовольство калмыков.
Многие предпочитали игнорировать означенные решения, не подчиняться им, уходить в глухие степи и т.п. Ликвидация же неграмотности сопровождалась тем, что калмыцкий алфавит директивно перевели с латыни на кириллицу. А вот антирелигиозная политика быстро дополнила ежедневную атеистическую пропаганду репрессиями против верующих и особенно против духовенства, разрушениями храмов, изъятиями предметов национального культа, принуждением к распискам об отказе от веры и т.п».
Ответом были многочисленные эксцессы с политическим подтекстом, которые имели место ещё в 1926-27 гг., а затем и в начале 30-х. Весьма характерно, что такие действия упоминаются и в советском профильном издании отнюдь не перестроечного периода: И.И. Орехов, «50 лет Советской власти в Калмыкии», Учёные записки Калмыцкого НИИ языка, литературы и истории, Вып. 8. «Серия Истории», Элиста, 1969 г.
К началу Великой отечественной войны реальный политический климат в Калмыкии был можно сказать предрасположен к антисоветской деятельности. Однако, даже накануне жёсткой германо-румынской оккупации региона, свыше 60% калмыков, проживавших в республике, инициировало там сбор денежных средств, продовольствия, шерстяных, кожаных изделий, средств народной медицины в Фонд помощи советским воинам.
Многие десятки калмыков-солдат и офицеров были награждены орденами и медалями за боевые заслуги; 9 стали героями Советского союза: например, Ока Городовиков, генерал-полковник, сначала командир Конно-механизированного корпуса, а затем представитель Ставки по кавалерии. Правда, звание Героя он получил только в 1958-м, но многими орденами и медалями был награждён во время войны. Его именем в 1971 году был назван город на северо-западе Калмыкии.
Ока Городовиков — начдив у Будённого, лихой комкор в Отечественную
Нельзя не вспомнить и одного из руководителей партизанского движения на Брянщине Михаила Сельгикова, а также генерал-лейтенанта Басана Городовикова, и наконец, майора Эрдни Деликова — первого калмыка, удостоенного этого звания в 1942 году.
В то же время, по данным и советских и германских источников, наблюдались многочисленные случаи уклонения калмыков от призыва в армию в 1941-43 гг. Не была, увы, редкостью и добровольная сдача калмыков-военных в плен. Уже летом 1942 г. вермахтом был создан Калмыцкий кавалерийский корпус, участвовавший в боевых операциях на сторон врага вплоть до поздней осени 1944-го.
Весной 1942 г. в Берлине были созданы «Калмыцкий национальный комитет» (Kalmükischen Nationalkomitee) и его местный исполнительный орган — «Калмыцкий Хурул». Десятки калмыков служили также в Первой казачьей дивизии, Туркестанском легионе вермахта, а также в полицейских частях СС в Калмыкии, Ростовской области, Ставрополье.
В оккупированной Элисте работали финансируемые и контролируемые оккупантами две газеты, один еженедельник. В июле 1943 г. была создана калмыцкая редакция радио Берлина, передачи были ежедневными по несколько часов: первая передача вышла в эфир на 3 августа 1943 г. Тогда же эта редакция выступила с обращением к калмыкам СССР, призывая вступать в ряды германских и румынских войск, «победы которых ускорят независимость калмыцкого и других народов, попранную большевистской диктатурой».
Именно эти факты и факторы и предопределили «Записку-рекомендацию Коллегии НКВД СССР в Государственный комитет обороны СССР (16 августа 1943 г. № 685/Б ) «О целесообразности выселения с территории Северного Кавказа и Калмыцкой АССР немецких пособников, бандитов и антисоветски настроенных лиц». Военную, полицейскую и гражданскую службу на стороне Германии несли от 6 до 7 тыс. калмыков непосредственно в Калмыкии. Не считая политических деятелей разного статуса в пронацистской калмыцкой эмиграции.
Отмечалось также, что германские власти используют так называемое «возрождение» религии и латинского алфавита у калмыков для пропаганды этих «примеров» среди советских военнопленных нерусских этносов и в захваченных районах Ростовской области и Северного Кавказа. Некоторые источники сообщали также, что, якобы, из-за пассивности некоторых воинских частей, сформированных из калмыков, германо-румынские войска в сентябре 1942 г. оказались всего в 50 км от Каспия (район посёлка Утта), а на этом участке не было оборонительной линии. Но агрессоры, дескать, не ожидали такого «подарка».
Не исключено, что эти сообщения были не отражением реалий, а частью подготовки масштабного плана депортации калмыков. Хотя на военных картах 1942-1943 гг. позиции советских войск в том районе не обозначены. Судя по всему, депортация калмыков была предрешена.
И только 19 марта 1956 г. повторим, это решение было отменено, а спустя почти 10 месяцев была провозглашена Калмыцкая автономная область в составе Ставрополья. Её тогдашняя территория была не более 70% от довоенной и современной. Репатриация же калмыков сопровождалась массовыми письмами в Москву насчёт восстановления национальной АССР в прежних границах.
Есть неподтверждённая вроде бы документально информация, что своё слово в защиту депортированного народа высказали и члены семьи Рерихов. Зато есть вполне точные данные, что требования в пользу репатриации поддерживал не кто иной, как тибетский Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо) — религиозный и духовный глава буддистов-калмыков, тогда ещё совсем юный. Причём со второй половины 1950-х он, как известно, в конфронтации с властями КНР, и до мая 2011 г. возглавлял «правительство Тибета в изгнании».
Далай Лама XIV — никто из нынешних "правителей" не сравнится с ним по срокам службы
Однако очевидно, что смычка калмыцких активистов, помимо этноэмиграции, ещё и с тибетскими сепаратистами вряд ли устраивала Москву. Поэтому 26 июля 1958 г. была провозглашена Калмыцкая АССР в своих прежних — довоенных границах.
Националистических проявлений в современной Калмыкии практически нет. Но благодатной почвой для их «вызревания» или реанимации где-либо является социально-экономическая ситуация. А по данным РИА «Рейтинг» (2018 г.), Калмыкия уже который год остаётся в числе худших субъектов Федерации по рейтингу качества жизни. При составлении рейтинга эксперты ориентируются на 72 ключевых показателя. В числе основных — уровень экономического развития, объем доходов населения, обеспеченность разными видами услуг, уровень развития малого бизнеса, социально-хозяйственная освоенность территории, развитие транспортной инфраструктуры, состояние окружающей среды.
К слову, многочисленные экологические проблемы здесь и поныне актуальны, что в особенности касается засоления и превращения в пустыни и без того ограниченных сельхозземель, дефицита и низкого качества водоснабжения, полного отсутствия на территории республики лесов и иных хронических последствий традиционно экстенсивного земледелия и животноводства.
- Автор:
- Алексей Подымов, Артём Алексеев
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