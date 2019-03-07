История

Тайны депортаций. Часть 3. Калмыки. Операция "Улусы"

1
Калмыцкую АССР упразднили 28 декабря 1943 года, вскоре после полного освобождения Кавказа и Нижнего Поволжья. Переселение калмыков оттуда и с соседних территорий на Алтай, в Казахстан, Киргизию и Красноярский Край провели на основании соответствующего постановления Совнаркома СССР от 29 декабря 1943 г. Это была операция «Улусы», разработанная совместно НКВД и НКГБ в ноябре-декабре 1943-го.

По разным оценкам, было выселено до 92 до 94 тыс. калмыков; погибло и пропало без вести в процессе депортации (от пункта высылки до пункта поселения включительно) от 2000 до 3300 калмыков. По данным МВД СССР, «в 1947 году на учёте состояло 91 919 переселённых калмыков; число погибших и умерших (включая умерших от старости и иных естественных причин) в период с начала депортации составило 16 017 человек». Правительственное решение 1943 года было отменено только 19 марта 1956 года.


Тайны депортаций. Часть 3. Калмыки. Операция "Улусы"


Многие эксперты считают главной причиной национальных депортаций (по сути своей этнических чисток) с Северного Кавказа и Нижнего Поволжья в тот период не только и не столько «поголовный» коллаборационизм ряда местных народов. Похоже, интернационалисты в Кремле стремились русифицировать или, как они сами считали, надёжнее советизировать те обширные регионы. Подтверждают эту версию не только заселение «освободившихся» районов русским и русскозычным контингентом, но также и включение большей их части в состав сопредельных русских краёв и областей.

Так, до 70% территории бывшей Калмыцкой АССР, включая её столицу Элисту, присоединили к Астраханской области РСФСР; причем Элисте на некоторое время вернули русское (до 1921 г. вкл.) название – город «Степной», как называлось это поселение до 1921 года. Остальное было распределено по Ставрополью, Сталинградской, Грозненской и Ростовской областям. О том же, кстати, свидетельствует и создание в 1944 году Грозненской области РСФСР, сформированной из большей части бывшей Чечено-Ингушской АССР, которая получила широкий выход к Каспию.


На картах в сталинских атласах Калмыкии просто не существовало

Официальная причина калмыцкой депортации всё та же: сотрудничество калмыков с нацистскими оккупантами и пособничество им в период с сентября 1942 г. по март 1943 г. включительно. То есть, вплоть до освобождения советскими войсками почти 75% территории Калмыцкой АССР, захваченной германо-румынскими войсками осенью 1942-го. Но ведь свою роль сыграло и то, что уже после освобождения региона «коллаборационизм» в Калмыкии, пусть уже не поголовный, никуда не делся. Ведь к концу 1943-го органам НКВД совместно с фронтовой контрразведкой удалось обезвредить до 20 повстанческих отрядов и законспирированных националистических групп. Те сначала сотрудничали с оккупантами, а затем были оставлены ими в качестве законсервированных антисоветских ячеек.

Истоки антирусских настроений и жёсткой оппозиции к монархической и советской государственности имеют в Калмыкии давнюю историю. Ещё до включения Астраханского татарско-ногайского ханства в состав России (1556 г.) калмыков агрессивно пытались крестить, обращать в ислам или же просто записывать в «татары». Характер этноконфессиональной ассимиляции был тогда весьма своеобразным. Потому калмыки, в большинстве своём, приветствовали упразднение этого странного государства.

Затем на протяжении более века, в период с 1664 по 1771 гг., в низовьях Волги существовало автономное от России Калмыцкое ханство, территория которого в основном совпадала с территорией бывшей Калмыкии в составе Астраханской области в 1944-56 гг. Но его ликвидация впервые обозначила, скажем так, центробежное подполье в этом регионе. Кстати, калмыки были среди основного континента повстанческих войск, которые создал и возглавил Емельян Пугачёв во время небезызвестной крестьянской войны.

Только в 1800 году император Павел I решил восстановить Калмыцкое ханство, но уже в 1803 г. его снова упразднил Александр I. Так что недовольство калмыков «тлело» многие десятилетия. И неудивительно, что большинство из них поддержало установление в регионе советской власти, которая сразу объявила автономию калмыков. Причём почти на 100% — в границах древнего автономного Калмыцкого ханства.



Уже к лету 1920-го большевистские войска заняли почти всю территорию тогда же провозглашённой ими «Степной области калмыцкого народа». А 4 ноября 1920 г. была провозглашена, заметим, первая национальная автономия в Советской России: Калмыцкая автономная область. С центром в Элисте, в составе Нижневолжского края. В 1934 году эту область включили в Сталинградский край, а в конце 1935-го была провозглашена Калмыцкая АССР.

С одной стороны, такие решения укрепляли позиции советской власти в Калмыкии. Но с другой… Как отмечалось в материалах Мюнхенского института по изучению СССР (1969 г.) и бюллетенях эмигрантского «Союза Калмыцкого народа» (Варшава, 1934-35 гг.), «проводимые в регионе советской властью, особенно с начала 30-х, насильственные обоседление, коллективизация, русификация руководящих кадров и антирелигиозные мероприятия вызывали растущее недовольство калмыков.

Многие предпочитали игнорировать означенные решения, не подчиняться им, уходить в глухие степи и т.п. Ликвидация же неграмотности сопровождалась тем, что калмыцкий алфавит директивно перевели с латыни на кириллицу. А вот антирелигиозная политика быстро дополнила ежедневную атеистическую пропаганду репрессиями против верующих и особенно против духовенства, разрушениями храмов, изъятиями предметов национального культа, принуждением к распискам об отказе от веры и т.п».


Ответом были многочисленные эксцессы с политическим подтекстом, которые имели место ещё в 1926-27 гг., а затем и в начале 30-х. Весьма характерно, что такие действия упоминаются и в советском профильном издании отнюдь не перестроечного периода: И.И. Орехов, «50 лет Советской власти в Калмыкии», Учёные записки Калмыцкого НИИ языка, литературы и истории, Вып. 8. «Серия Истории», Элиста, 1969 г.

К началу Великой отечественной войны реальный политический климат в Калмыкии был можно сказать предрасположен к антисоветской деятельности. Однако, даже накануне жёсткой германо-румынской оккупации региона, свыше 60% калмыков, проживавших в республике, инициировало там сбор денежных средств, продовольствия, шерстяных, кожаных изделий, средств народной медицины в Фонд помощи советским воинам.

Многие десятки калмыков-солдат и офицеров были награждены орденами и медалями за боевые заслуги; 9 стали героями Советского союза: например, Ока Городовиков, генерал-полковник, сначала командир Конно-механизированного корпуса, а затем представитель Ставки по кавалерии. Правда, звание Героя он получил только в 1958-м, но многими орденами и медалями был награждён во время войны. Его именем в 1971 году был назван город на северо-западе Калмыкии.


Ока Городовиков — начдив у Будённого, лихой комкор в Отечественную

Нельзя не вспомнить и одного из руководителей партизанского движения на Брянщине Михаила Сельгикова, а также генерал-лейтенанта Басана Городовикова, и наконец, майора Эрдни Деликова — первого калмыка, удостоенного этого звания в 1942 году.

В то же время, по данным и советских и германских источников, наблюдались многочисленные случаи уклонения калмыков от призыва в армию в 1941-43 гг. Не была, увы, редкостью и добровольная сдача калмыков-военных в плен. Уже летом 1942 г. вермахтом был создан Калмыцкий кавалерийский корпус, участвовавший в боевых операциях на сторон врага вплоть до поздней осени 1944-го.

Весной 1942 г. в Берлине были созданы «Калмыцкий национальный комитет» (Kalmükischen Nationalkomitee) и его местный исполнительный орган — «Калмыцкий Хурул». Десятки калмыков служили также в Первой казачьей дивизии, Туркестанском легионе вермахта, а также в полицейских частях СС в Калмыкии, Ростовской области, Ставрополье.

В оккупированной Элисте работали финансируемые и контролируемые оккупантами две газеты, один еженедельник. В июле 1943 г. была создана калмыцкая редакция радио Берлина, передачи были ежедневными по несколько часов: первая передача вышла в эфир на 3 августа 1943 г. Тогда же эта редакция выступила с обращением к калмыкам СССР, призывая вступать в ряды германских и румынских войск, «победы которых ускорят независимость калмыцкого и других народов, попранную большевистской диктатурой».

Именно эти факты и факторы и предопределили «Записку-рекомендацию Коллегии НКВД СССР в Государственный комитет обороны СССР (16 августа 1943 г. № 685/Б ) «О целесообразности выселения с территории Северного Кавказа и Калмыцкой АССР немецких пособников, бандитов и антисоветски настроенных лиц». Военную, полицейскую и гражданскую службу на стороне Германии несли от 6 до 7 тыс. калмыков непосредственно в Калмыкии. Не считая политических деятелей разного статуса в пронацистской калмыцкой эмиграции.

Отмечалось также, что германские власти используют так называемое «возрождение» религии и латинского алфавита у калмыков для пропаганды этих «примеров» среди советских военнопленных нерусских этносов и в захваченных районах Ростовской области и Северного Кавказа. Некоторые источники сообщали также, что, якобы, из-за пассивности некоторых воинских частей, сформированных из калмыков, германо-румынские войска в сентябре 1942 г. оказались всего в 50 км от Каспия (район посёлка Утта), а на этом участке не было оборонительной линии. Но агрессоры, дескать, не ожидали такого «подарка».



Не исключено, что эти сообщения были не отражением реалий, а частью подготовки масштабного плана депортации калмыков. Хотя на военных картах 1942-1943 гг. позиции советских войск в том районе не обозначены. Судя по всему, депортация калмыков была предрешена.

И только 19 марта 1956 г. повторим, это решение было отменено, а спустя почти 10 месяцев была провозглашена Калмыцкая автономная область в составе Ставрополья. Её тогдашняя территория была не более 70% от довоенной и современной. Репатриация же калмыков сопровождалась массовыми письмами в Москву насчёт восстановления национальной АССР в прежних границах.

Есть неподтверждённая вроде бы документально информация, что своё слово в защиту депортированного народа высказали и члены семьи Рерихов. Зато есть вполне точные данные, что требования в пользу репатриации поддерживал не кто иной, как тибетский Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо) — религиозный и духовный глава буддистов-калмыков, тогда ещё совсем юный. Причём со второй половины 1950-х он, как известно, в конфронтации с властями КНР, и до мая 2011 г. возглавлял «правительство Тибета в изгнании».


Далай Лама XIV — никто из нынешних "правителей" не сравнится с ним по срокам службы

Однако очевидно, что смычка калмыцких активистов, помимо этноэмиграции, ещё и с тибетскими сепаратистами вряд ли устраивала Москву. Поэтому 26 июля 1958 г. была провозглашена Калмыцкая АССР в своих прежних — довоенных границах.

Националистических проявлений в современной Калмыкии практически нет. Но благодатной почвой для их «вызревания» или реанимации где-либо является социально-экономическая ситуация. А по данным РИА «Рейтинг» (2018 г.), Калмыкия уже который год остаётся в числе худших субъектов Федерации по рейтингу качества жизни. При составлении рейтинга эксперты ориентируются на 72 ключевых показателя. В числе основных — уровень экономического развития, объем доходов населения, обеспеченность разными видами услуг, уровень развития малого бизнеса, социально-хозяйственная освоенность территории, развитие транспортной инфраструктуры, состояние окружающей среды.

К слову, многочисленные экологические проблемы здесь и поныне актуальны, что в особенности касается засоления и превращения в пустыни и без того ограниченных сельхозземель, дефицита и низкого качества водоснабжения, полного отсутствия на территории республики лесов и иных хронических последствий традиционно экстенсивного земледелия и животноводства.
Автор:
Алексей Подымов, Артём Алексеев
Статьи из этой серии:
Тайны депортаций. Часть 1. Ингуши и чеченцы
Тайны депортаций. Часть 2. Карачаевцы
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Тайны депортаций. Часть 1. Ингуши и чеченцы
Самые результативные снайперы
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти