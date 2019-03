Подводные лодки и психологическая война. Часть 2

Силуэты нашей ПЛ пр. 613 и британской "Оберон" — неподготовленный человек может издалека перепутать. Хотя шведские военные не путали и специально оговаривали, что видят не «Whiskey class».

NR-1 — самая маленькая АПЛ в мире. Американцы очень долго не признавали факт наличия у неё колёс для передвижения.

"Сивулф". И опять неподготовленного обывателя можно убедить в том, что он видел 613-ю.

Обложка. Книга доступна на "Амазоне". На русский, конечно же, не переводилась — истории о том, как Запад нас высек, у нас непопулярны, а зря. У врагов надо учиться.

Шведская ПЛ "Готтланд" в Сан-Диего, США. Экипаж пробыл в Америке год, обучая американцев борьбе с малошумными НАПЛ, имеющими воздухонезависимую ГЭУ. Это, так сказать, финал американской психологической операции. Или ещё не финал?

Для того чтобы понять, как американцам удавалось то, что удавалось , необходимо понять какими командными структурами все эти события управлялись.Для этого обратимся к шестидесятым годам. 5 мая 1968 года недалеко от острова Оаху, входящего в гавайский архипелаг, от столкновения с американской АПЛ «Трэшер» погибла дизельная подлодка – носитель баллистических ракет К-129.ВМС США, заинтересованные в том, чтобы получить затонувшую подлодку себе, создали для координации действий с ЦРУ специальный отдел. Именно эта, на тот момент непостоянная структура, координировала тайную операцию по подъёму К-129, которую совершили американцы. Со временем, этот отдел превратился в полноценного члена американского разведсообщества. Структура получила название NURO — National Underwater Reconnaissance Office, в переводе «Офис национальной подводной разведки».NURO — это старая и авторитетная ветвь американского военного разведсообщества, и одновременно, самая засекреченная. Достаточно того, что официально существование этой структуры не признавали до 1998 года! NURO же прекрасно себе существовало к тому времени более тридцати лет, и проводило боевые операции. По принятому порядку, руководителем NURO должен быть министр ВМС.В 1981 году этот пост занял Джон Френсис Леман.Леман – это тот человек, с которым неразрывно связывается успех американских ВМС в их противостоянии с советским ВМФ в 80-е годы. И, надо сказать, что главные успехи в этом противостоянии сыграли не авианосцы, и не надводные корабли. Это были подводные лодки.В те годы ВМС США вели интенсивную деятельность по оказанию на ВМФ СССР мощного военного давления, и помимо всего прочего, проводили против Советского Союза массовые специальные и разведывательные операции. Руководящая воля Лемана и его ставленников-адмиралов, превратила эти операции в настоящий Крестовый поход. Ещё до Лемана, в 70-х годах, под руководством NURO силами специально дооборудованной для разведдеятельности АПЛ Habibut американцами проводились разведывательные операции в тех водах, которые СССР объявлял закрытыми, например в северной части Охотского моря. Американцы, например, систематически «прочёсывали» морское дно на полигонах Тихоокеанского флота, с целью поиска обломков советских ПКР.Им, например, удалось собрать более двух миллионов фрагментов ПКР П-500 «Базальт», которые позволили американцам полностью реконструировать ракету, провести её «реверс-инжиниринг», и разработать эффективные средства РЭП. В случае войны с США эти ракеты преимущественно оказались бы бесполезны.Стоит отметить, что такие операции американцы проводили и в постсоветское время, так на Северном флоте в 1995 году был эпизод, когда пара бойцов ПДСС, имевших задачу не допустить подобного рода действий, была убита – кто-то незаметно подобрался к ним и перерезал шланги ребризеров ножом. Проводятся такие операции и сейчас (и ВМФ стоит побеспокоиться об этом, как и о том, насколько наши ПКР окажутся эффективными против не только кораблей США, но и против кораблей дружественных США стран).Под руководством NURO была проведена операция «Ivy Bells» («цветки плюща») по установке прослушивающего оборудования на кабели связи Тихоокеанского флота, проходившие по дну Охотского моря. Затем была произведена ещё серия подобных операций с более совершенным шпионским оборудованием.Действия против СССР резко интенсифицировались с приходом на должность начальника NURO министра ВМС Лемана.Леман, будучи убеждённым католиком, ненавидел атеистический СССР. Борьба против Советского Союза была для него личным крестовым походом (как и для любого американского католика). Будучи же «настоящим» американцем, он абсолютно не считал нужным осторожничать в выборе средств, и исходил из постулатов «Победителей не судят» и «Америка всегда права». При Лемане начались рейды спецподразделений SEAL на советскую территорию, и они были настолько частыми, что американские мини-ПЛ иногда обнаруживались даже случайно, даже днём. Правда, разгильдяйство в ВМФ и Морской авиации не позволило потопить или захватить ни одну из них. Американские АПЛ получали задания, которые нужно было выполнять прямо в советских тер.водах, а спецподразделения выполняли силовые захваты советского военного оборудования прямо в море.Например, в ходе поисковой противолодочной операции советского ВМФ «Усатая синица» в 1985 году, американцы, пока неустановленным способом, отрезали у ГИСУ «Север» гибкую протяженную гидроакустическую антенну. Кабель антенны оказался перекушен, при этом никакой акустической сигнатуры в предшествующий момент гидроакустики корабля не зафиксировали – антенна просто исчезла, а с ней прервался и поток данных о гидроакустической обстановке.Иногда военные или пограничники обнаруживали закладки и схроны, сделанные иностранными спецгруппами.Это были горячие времена. И неудивительно, что инцидент с советской ПЛ в шведских территориальных водах был использован, что называется «по полной».Подробности этих операций засекречены до сих пор, и за исключением того, о чём Уайнбэргер проговорился в 2000-м году, со стороны американцев нет и не было никакой информации. Это и понятно, о таких вещах молчат вечно.Но кое-какие догадки мы можем сделать. Во-первых, то, что операции координировались NURO и Леманом, можно считать достоверным фактом – это была их ответственность, они этим и занимались. Более того, один из офицеров ЦРУ подтвердил этот факт Тунандеру в частной беседе.Во-вторых, пример с голландской подлодкой в 2014 показывает, что неамериканские ПЛ могли использоваться в этих операциях. Последний факт также подтверждает информация, собранная Тунандером. Так, известно о британском участии в этих операциях, которое прервалось только на время Фолклендского конфликта.В-третьих, мы можем примерно предположить, какие типы подлодок использовались в этих провокациях.В своей работе « Some Remarks on the US/UK Submarine Deception In Swedish Waters in the 1980s » («Некоторые заметки об обманных действиях подлодок США и Британии в шведских водах в 1980-е») Тунандер приводит оценку одного офицера шведской разведки, который утверждает, что в ходе этих операций использовались британские дизель-электрические подлодки класса «Оберон». Прежде всего, речь идёт о ПЛ «Orpheus» («Орфеус»), которая была оборудована шлюзовой камерой на пять боевых пловцов. Со слов этого офицера, подлодки пару раз в год проходили через датские проливы в подводном положении (хотя это и запрещено международными нормами), а датчане умолчали об этом факте. Потом они проводили различные операции на Балтике, в том числе и в территориальных водах Швеции.Позже Тунандер разыскал двух офицеров КВМС Великобритании, которые в начале восьмидесятых участвовали в таких рейдах, командуя подлодками класса «Оберон». Один из них сообщил, что в ходе операций по высадке на советскую территорию спецназа из Special Boat Service, и его эвакуации, в начале восьмидесятых, обратно к датским проливам он отходил вдоль шведского побережья. Раскрыть какую-либо информацию о действиях вблизи или внутри шведских территориальных вод этот офицер отказался.Второй в частной беседе признал, что операции в Ботническом заливе имели место, но отказался пояснить что либо.По американским подлодкам Тунандер собрал довольно большое количество свидетельств, которые могут указывать на сверхмалую атомную подводную лодку NR-1, долгое время состоявшую на вооружении ВМС США. Эта подлодка, классифицирующаяся официально как «спасательная» на деле не могла использоваться в таком качестве, в силу массы факторов, типа отсутствия на борту места для спасённых или оборудования для реанимации, но зато у неё были манипуляторы для дистанционных работ на дне и выдвижные колёса для скрытого перемещения под дну, без использования гребного винта (что гарантирует околонулевую шумность). Так некоторые записи акустической сигнатуры, сделанные ВМС Швеции в ходе погонь за подлодками, более всего похожи на сигнатуру NR-1.Собственно, тайные операции это как раз то, для чего NR-1 и создавалась, и неудивительно, если американцы применяли именно её. Вопрос только в том, что NR-1 нужно было судно обеспечения, но скрытно переоборудовать любой транспорт под эту задачу не являлось проблемой для американцев.Касательно более серьёзных ПЛ, то Тунандер бросает подозрение на АПЛ «Seawolf» SSN-575 и АПЛ «Cavalla» SSN-684, которая в начале восьмидесятых была дооборудована шлюзовой камерой для высадки боевых пловцов.На самом деле, идея о скрытых проходах атомных подлодок в тесное и мелководное Балтийское море выглядит странно и вызывает недоверие.Однако есть один факт, которые косвенно может служить подтверждением версии Тунандера.Как уже упоминалось в предыдущей части, в 1982-м году иностранную подлодку, обнаруженную в шведских территориальных водах, повредили глубинными бомбами. Тунандер приводит массу подробностей этого события, включая сигнальное пятно, выпущенное повреждённой ПЛ на поверхность, которое абсолютно однозначно характеризует эту ПЛ как американскую, детали относительно того, кто дал этой подлодке уйти, свидетельства офицеров шведских ВМС слышавших звуки, однозначно классифицируемые как ведущаяся борьба за живучесть и многое другое.И одновременно мы знаем, что упомянутая Тунандером АПЛ «Сивулф» в ходе тайных операций 80-х получила тяжёлые повреждения и действительно вела борьбу за живучесть. Мы знаем, что эта лодка была награждена медалью за «Damage control» за успехи в борьбе за живучесть. И тогда же эта лодка получила медаль «Battle Excellence», которую дают кораблям, отличившимся в ходе боевых действий. Мы знаем, что в 1983 году лодка находилась на верфи и проходила ремонт, официально из-за повреждений, полученных на Тихом океане после шторма. Неофициально – из-за повреждений, полученных в ходе секретной операции где-то в советских территориальных водах. Но кто сказал, что секретные операции могут быть только в советских территориальных водах?Есть и ещё одно свидетельство, к сожалению, все упоминания о нём удалены из сети Интернет.В 1988 году, в ходе последнего инцидента, имевшего место до распада СССР, произошло следующее. В ходе испытаний одной из шведских ПЛ типа «Вестеръётланд» отслеживающий её движение шведский противолодочный вертолёт засёк «висящую на хвосте» у шведской лодки подводную цель. Для проверки, шведская ложка получила приказ немедленно всплыть, что и было сделано. И тогда, неизвестный объект, резко набрав ход, проскочил под шведской ПЛ и ушёл в нейтральные воды с «огромной», как тогда указывалось, скоростью.Подобный манёвр (отрыв) однозначно говорит о том, что у неизвестного объекта была атомная энергетическая установка, причём мгновенный набор мощности и хода это как раз отличительная особенность американских ЯЭУ.Так что следует признать, что версия о проникновении американских АПЛ в Балтийское море и проводимых ими там секретных операциях, как минимум имеет право на существование.В 1998 году в печать вышла книга «Blind man’s bluff» за авторством Шерри Зонтаг, Кристофера Дрю и Аннет Лоуренс Дрю. Книга рассказывает об американских тайных операциях Холодной войны, в которых использовались атомные подводные лодки. Нельзя сказать, чтобы эта книга раскрывала бы тему полностью, но в конце этой книги приведён список награждений американских АПЛ с разбивкой по годам. Некоторые подлодки, упомянутые там, не фигурируют ни в каких известных военных операциях, но зато их награждения коррелируют до дате с инцидентами в шведских территориальных водах.И, как и упоминал Тунандер в своей книге, немецкие ПЛ тоже участвовали в этих операциях. А недавно мы все видели голландскую подложку, изображавшую из себя «Варшавянку» или «Ладу».Всё это должно стать для нас серьёзнейшим уроком. Влияние небольшой по численности шведской «пятой колонны», возглавляемой активистом американской террористической сети «Гладио» Карлом Бильдтом, и систематическая демонстрация рядовым шведам чьих-то перископов привели к тому, что крупная и важная страна стала активно дрейфовать в сторону враждебного нашей стране блока НАТО. Это, безусловно, ослабило – уже ослабило – нашу обороноспособность, и нанесло огромный политический ущерб.И первопричиной этого огромного по масштабам процесса стала глупость и некомпетентность отдельно взятого экипажа старой подводной лодки на второстепенном театре военных действий.Но главное – это наша неспособность осознать то, с каким уровнем цинизма может действовать Запад, насколько наплевательски США, Британия и их союзники по НАТО могут отнестись и к международным нормам, и к суверенитету формально дружественных наций ради ущерба нашей стране.А ещё – наша неспособность понять, на каком профессиональном уровне может играть наш противник, если его «прижмёт».Нам до такого уровня, к сожалению, ещё расти и расти.И ещё это пример того, что может сделать профессионально подготовленный, хорошо оснащённый и правильно управляемый флот. Вся эта история – повод задуматься для тех, кто в своём убогом понимании вопроса понимает под словом «флот» просто набор кораблей – хоть маленьких (особенно им), хоть больших.Остаётся только надеяться на то, что когда-то и мы поднимемся в своём интеллектуальном развитии до уровня, позволяющего противодействовать подобным стратегиям, а заодно и осознаем наконец-то, что англосаксов и их помощников давным-давно нужно поставить вне рамок обычной человеческой морали.Зададим вопросы:1. Существует ли до сих пор сеть «Гладио», из которой выросла шведская «пятая колонна», та самая «Военная Швеция» Оле Тунандера?2. Если нет, то что существует вместо неё?3. Есть ли у РФ агенты внутри?4. Были ли хотя бы на уровне разведки вскрыты детали американо-британских операций в шведских территориальных водах?5. Продуманы ли контрмеры против того, чтобы эти операции продолжались в будущем (а они продолжатся – англосаксы не бросают работающие «инструменты»)?Как показывает пример 2014 года, никаких контрмер, кроме проигнорированного всеми без исключения иностранными СМИ заявления Конашенкова, не было. И даже попадание в прессу фото голландской подлодки ничего не изменило, абсолютно. Мощь медиамашины Запада вполне позволяет игнорировать реальность.Что в правильном варианте нужно сделать, когда США и их прихлебатели снова попытаются разыграть карту русской подлодки в шведских водах?Теоретически правильный ответ звучит так:. Да, убить кучу американцев или голландцев, или немцев или кто там будет ради картинки в новостях – ничего «такого» в этом нет.Как это сделать?Вот этот вопрос уже очень интересный, и, наверное, не стоит обсуждать его открыто. Естественно, что участие Балтфлота в такой операции должно быть сведено к нолю. Но это совсем не значит, что её не надо выполнить, или что она является невозможной.И вот в такой ситуации уже никакие медиаресурсы не смогут игнорировать простой факт того, чья подлодка в итоге оказалась найдена в шведских территориальных водах (со всеми вытекающими из этого последствиями). Тут всяким шведским Тунандерам и карта попрёт – а их там немало на самом деле.А ещё неплохо бы научиться устраивать такие провокации самим. В мире есть немало стран, разрушение отношений которых с США и Британией пошло бы нам на пользу. Стоит подумать и нам о проведении где-то «Операций под фальшивым флагом» и не обязательно с подводными лодками.Мы живём в очень жестоком мире. Нам пора бы уже понять этот простой факт и начать действовать соответственно.