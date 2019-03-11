Подводные лодки и психологическая война. Часть 2

Силуэты нашей ПЛ пр. 613 и британской "Оберон" — неподготовленный человек может издалека перепутать. Хотя шведские военные не путали и специально оговаривали, что видят не «Whiskey class».

NR-1 — самая маленькая АПЛ в мире. Американцы очень долго не признавали факт наличия у неё колёс для передвижения.

"Сивулф". И опять неподготовленного обывателя можно убедить в том, что он видел 613-ю.

Обложка. Книга доступна на "Амазоне". На русский, конечно же, не переводилась — истории о том, как Запад нас высек, у нас непопулярны, а зря. У врагов надо учиться.

Шведская ПЛ "Готтланд" в Сан-Диего, США. Экипаж пробыл в Америке год, обучая американцев борьбе с малошумными НАПЛ, имеющими воздухонезависимую ГЭУ. Это, так сказать, финал американской психологической операции. Или ещё не финал?