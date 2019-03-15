Не принц, но датский. Бронепалубный крейсер 2-го ранга "Боярин". Конец истории

«Постройка с обычными для завода "Шихау" недостатками, так как ради достижения большего хода, как корпусу, так и котлам и машинам, из экономии веса, даны размеры, близкие с границей предела крепости. Пришел в полном порядке и исполнял все ходовые поручения пока без отказа, но в свежую погоду, против волны, должен уменьшать ход. Потребует большой заботливости в сохранении и в скором времени ремонта».

«виновным в том, что он при получении крейсером пробоин недостаточно убедился в плавучести судна и благодаря этому не принял должных мер к спасению такового, последствием чего было спешное снятие с крейсера команды и оставление судна. Небрежности же или неосторожности в действиях командира по управлению крейсером, которые были причиной гибели последнего, судом в обстоятельствах дела не усмотрено».