Полигоны Австралии (ч. 2)

Сегодня, 15:00

Cпутниковый снимок Gооgle Earth: аэродром и жилой посёлок в Маралинге

Жилой посёлок, построенный в Маралинге в 1956 году

Развалины бассейна в заброшенном жилом посёлке на полигоне Маралинга

Cпутниковый снимок Gооgle Earth: опытное поле полигона Маралинга

Ядерный взрыв, произведённый в Маралинге 27 сентября 1956 года

Ядерная авиационная бомба «Рыжая борода» на тележке

Подготовка ядерного заряда для испытания «Марко»

Cпутниковый снимок Gооgle Earth: место ядерного испытания «Марко»

Огненное облако ядерного взрыва «Отрыв»

Вывеска на въезде на территорию бывшего ядерного полигона

Туристы рядом с памятной стелой, установленной в эпицентре взрыва «Таранаки»

Спёкшийся песок на месте ядерного испытания

По материалам:

http://www.nuclear-weapons.info/

https://www.thisdayinaviation.com/tag/maralinga-test-range/

https://www.crisstylephoto.com/monte-bello-emu-field-and-maralinga-test-sites.html

http://www.australiaforeveryone.com.au/maralinga.html

http://www.tafir.com.au/AtomicTests/BritishNuclearTesting.shtml

http://nuclearweaponarchive.org/Uk/UKTesting.html

https://www.montebello.com.au/nuclear-testing/

https://www.reddit.com/r/australia/comments/1kf5e6/nuclear_testing_at_maralinga_south_australia/

https://www.ctbto.org/nuclear-testing/the-effects-of-nuclear-testing/the-united-kingdomsnuclear-testing-programme/

http://www.toursa.com.au/listing/see-a-do-eyre-peninsula/maralinga-tours/