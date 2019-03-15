Армия Византии VI в. Сражения полководца Нарсеса (продолжение)
Боевые действия начались с морского боя. Близ города Анконы (Италия) в море встретились два флота. Ромеи разгромили, совершенно не готовых к боевым действиям на море, готов. Сицилия, хлебная житница, была полностью очищена от них. Очередная попытка Тотилы уладить дело миром не увенчалась успехом: Италия была разорена войной. Тем временем, франки не пропустили Нарсеса в Италию через Альпы, и он двинулся вдоль побережья, дойдя до Равенны. Отсюда он пошёл на юг, к Риму, навстречу ему шел Тотила.
Базилика Сан-Витале. VI в. Равенна, Италия. Фото автора
Сражение у Тагина. Летом 552 г. войска встретились у поселения Тагин (Гуальдо-Тадино), в месте «Буста Галлорум» современная Умбрия. 15 тысяч ромеев против 20 тысяч готов. Не стоит забывать, что среди готов были как собственно готы, так и ромейские дезертиры из разных частей: союзники, федераты и собственно стратиоты.
К сожалению, данное сражение трудно изобразить в виде схемы. Как же развивались события? Нарсес предложил Тотиле сдаться, но Тотила решил сражаться. Битва началась с борьбы вокруг холма на поле боя. Нарсес ночью отправил для его захвата 500 пехотинцев. Тотила решил так же захватить холм, но готской кавалерии это не удалось. Войска выстроились для битвы.
Левый фланг римлян опирался на захваченный накануне холм, здесь был Нарсес и Иоанн, а также их лучшие части: щитоносцы и копьеносцы герулы, телохранители из гуннов-всадников Нарсеса. Здесь же он разместил 1000 всадников, спрятав в тылу еще 500.
На правом фланге был Валериан и Иоанн Фага.
8 тысяч пеших стрелков было распределено по флангам. В центре он спешил всех герулов и лангобардов.
Бой начался с поединка, в котором победил ромейский воин. Тотила, решил тянуть время, ожидая резервов. Одетый в дорогие одежды и доспехи, он скакал между войсками, осуществляя джигитовку и подкидывая в воздух копьё. За это время к готам подошло 2 тысячи воинов под командованием комита Тейи.
Ромейское войско выстроилось в виде полумесяца. Готы построились следующим образом: конница впереди, пехота сзади.
Король приказал сражаться копьями, запретив пользоваться луками и стрелами. Надо сказать, что пехота готов славилась атакой с копьями наперевес. Смысл предполагаемого маневра был вполне ясен: удар наносят конница контатов (всадников в «броне» и с копьями наперевес), их поддерживает пехота. В случае срыва атаки конница уходит под защиту пехоты. Эта система боя стала преобладающей в этот период и чаще всего была успешной. Так сражались византийцы, такую же системы, к концу VI в., у них переняли даже сасаниды!
Сражение начали всадники готов с копьями наперевес. Но Нарсес и ромеи сорвали их план, вместо рукопашного боя, 8 тысяч стрелков, стоящих на флангах полумесяца, обрушили на них град стрел. Потеряв огромное количество людей и коней, готы стали отступать, пехота не смогла помочь всадникам-контатам.
Ромеи перешли в наступление, готы дрогнули и обратились в бегство. Погибло 6 тысяч воинов, огромное количество дезертиров и готов попали в плен. Битва кончилась глубокой ночью.
Уже Вегеций, указывавший на преимущество оборонительного боя для римлян, обращал внимание на важность использования стрелкового оружия. Тоже указание встречаем и в Стратегиконах VI века (не только у Маврикия!). Эта тактика не раз выручала ромеев при столкновениях с воинами германских племен: вандалами, готами, франками, которые предпочитали использовать копья и мечи. Сложнее дело обстояло в борьбе с конными всадниками – опытными лучниками.
Король Тотила погиб сражу же после битвы. После чего Нарсес отправил лангобардов, проявлявших свой неукротимый нрав, на родину, в Паннонию. Но гибель короля не остановила войну. Остатки готов отступили к городу Тичино (Павия) и избрали нового короля – Тейю. Против них действовал Валериан, сам же Нарсес захватил Этрурию и двинулся на Рим. Нарсес организовал штурм Рима, и готы сдали его, в отместку воины Тейи разыскивали и убивали сенаторов по всей Италии. Вскоре был взят Тарент (Таранто) и Порт Рима, Нарсес направил отряд для захвата Кум, где находились сокровища готов.
Битва у Нуцерии, или при Везувии. В 552 г. у подножья Везувия на реке Дракон, у города Нуцерия встретились два войска. Между ними была река. Два месяца войска стояли, ведя перестрелку, вскоре ромеи захватили вражеский флот, готы в панике бежали на «Молочную гору». Следует сказать, что это не было классическим сражением с охватом флангов и т. п.
Здесь произошло последняя битва готов: атака римлян была сконцентрирована против готского вождя — Тейи, всё метательное оружие и стрелы были направлены на одного человека, и он вскоре был убит. Кстати, эта тактика, часто встречается в это время: так готы действовали против Велисария, который лично возглавил атаку своих копьеносцев.
Германцы сражались еще один день, после чего они предложили Нарсесу выпустить их из Италии. Остатки готов и их союзников ушли из Италии.
Так Нарсес освободил Италию от готов. Он добился концентрации силы на основном направлении, не отвлекаясь на побочные. Сконцентрировав военные силы и ресурсы, Нарсес, в нескольких сражениях, достиг безусловного успеха.
Но этим дело не кончилось. Еще до роковой битвы у Нуцерия Тейя вел переговоры с франками, приглашая их в Италию для совместной борьбы, но воинственные западные германцы сочли, что смогут сами захватить Апеннинский полуостров, где уже двадцать лет шла война. Огромная армия франков и подчиненных им алеманнов (алламанов) под предводительством франкских герцогов Бутилина (или Букелина) и Леутара (Левтариса) (75 тысяч человек) прошли с грабежами от севера Италии до Кампании. Дизентерия и голод сопровождали войско.
Битва при Таннете или на Касулине. В 553 г. на реке Касулине (совр. Вольтурно) при местечке Таннет (недалеко от Капуи) 17 тысяч Нарсеса встретились с 33 тысячами алеманов и франков.
Нарсес построил войско следующим образом: на флангах всадники, на правом крыле стоял он сам. На флангах, в лесу, спрятались отряды конных токсотов (стрелков) Валериана и Артабана.
В центре стояла пехота, построенная по классической схеме для оплитов (наименование пехоты для этого периода в отличии от легковооруженных (псиллов)): тяжеловооруженные воины впереди, без защитного снаряжения – за ними. Герулы, обиженные тем, что Нарсес казнил, нарушившего дисциплину воина-герула (посадил на кол), не подошли вовремя на свое место в строю.
Герцог Бутилин, выстроил свое войско традиционным для германцев клином или «свиньёй», острие которого было плотно прикрыто щитами воинов, а тыл совершенно открыт. Этот клин двинулся на центр войска ромеев. «Свинья» обеспечивала концентрацию сил по прорыву вражеского строя, после чего успех был обеспечен.
Франки прорвали первые ряды скутатов. Скутаты — это «тяжеловооруженные» пехотинцы, оружием которых был щит (скутум) и копья, дополнением был меч и защитное снаряжение (под общим названием — лорика). Эти воины – прямая иллюстрация теоретических Стратигиконов этого периода, именно их, в своих речах, дошедших до нас от этого периода, полководцы называли славной римской пехотой.
Битва на реке Касулине (при Таннете). 553 г. 1 этап
Но Нарсес велел конным стрелкам нанести удары с флангов, таким образом, повторив маневр Ганнибала при Каннах. Стрелки легко поражали пеших воинов, оставаясь не доступными для противника. Подошедшие рубаки-герулы нанесли удар по франкам, которые оказались окруженными: началось массовое избиение дезорганизованного противника: погибли все франки и алламаны, участвующие в сражение, ромеи потеряли 80 скутатов – тяжеловооруженных пехотинцев, принявших на себя удар клина.
Битва на реке Касулине (при Таннете). 553 г. 2 этап
В то же время Нарсесу и Дагистею пришлось сразиться с франкским герцогом Амингом, союзником гота Видина, и разгромить их войска. Третий франкский герцог Леутар (Левтарис) умер в Венеции, возвращаясь с награбленными сокровищами, по дороги из Италии. После разгрома итальянского самопровозглашенного короля герулов Синдуальда война закончилась. Дело в том, что часть герулов пришла в Италию еще с Одоакром в V в.: Синдуальд служил у Нарсеса, после чего восстал, был разгромлен и повешен.
Нарсес закончил боевые действия. Так Италия была снова занята ромеями.
В 567 г. вместо Нарсеса был назначен префект Лонгин.
Тем временем вернувшиеся из Италии лангобардские воины рассказали об Италии соплеменникам, в тоже время, авары, которые стали соседями лангобардов не давали им спокойного житья и 2 апреля 568 г. вождь лангобардов Альбоин, собрав саксов, болгар (протоболгар), гепидов и славян, двинулся в Италию, подальше от своих союзников – авар. Они, без усилий, захватили укрепление на севере Италии – Форум Юлия (Чивидале-дель-Фриули) Венецию и Верону. Король двигался в глубь Италии, не тратя времени на осаду приморских укрепленных городов. Этот поход, как часто это бывает в истории, римлянами был недооценен и рассматривался как варварский набег.
В сентябре 569 г. пришельцы захватили Лигурию и Милан, проникли на юг, взяв Сполеций (Сполето) и Беневент (Беневенто). По просьбе римского епископа в Рим из Константинополя вернулся Нарсес для организации обороны города, но он вскоре умер. На его место прибыл Лонгин, получивший новое звание главы провинции, экзарха. Он не имел войск, поэтому в течение пяти лет был безучастным свидетелем захвата Италии лангобардами.
Рассказ о том, что Нарсес, в отместку за свои унижения со стороны Юстиниана, призвал в Италию лангобардов, лишена исторической основы.
Нарсес, который всю свою жизнь провел как гражданский чиновник, был поставлен на один пьедестал с профессиональным военным Велисарием и связанно это было исключительно с длительностью боевых действий в Италии, которые он прекратил за кратчайшее время путем проведения ряда генеральных сражений.
Знаменательно, что битва на Касулине 553 г. повторила, в основных чертах битву при Каннах 216г. до н. э., которая была предвестником всех последующих сражений с «котлами» или «мешками».
Действия Нарсеса подтверждают в который раз, что концентрация военной и финансовой силы, в руках умелого руководителя, приводит к поразительным успехам, и наоборот.
И не совсем научное. Подвиги Нарсеса нашли воплощение в отличном фильме 60-х годов ХХ века «Битва за Рим». Конечно, можно осуждать его за исторические неточности, Нарсес в нем представлен карликом, а Велисарий неудачливым воином; можно критиковать за ошибки в вооружении и деталях, но дух эпохи этот фильм передаёт очень и очень неплохо. Особенно хорошо показаны готы, где они представлены не «дикарями» в шубах, а достойными противниками империи.
Базилика Сан-Витале. VI в. Равенна, Италия. Фото автора
Сражение у Тагина. Летом 552 г. войска встретились у поселения Тагин (Гуальдо-Тадино), в месте «Буста Галлорум» современная Умбрия. 15 тысяч ромеев против 20 тысяч готов. Не стоит забывать, что среди готов были как собственно готы, так и ромейские дезертиры из разных частей: союзники, федераты и собственно стратиоты.
К сожалению, данное сражение трудно изобразить в виде схемы. Как же развивались события? Нарсес предложил Тотиле сдаться, но Тотила решил сражаться. Битва началась с борьбы вокруг холма на поле боя. Нарсес ночью отправил для его захвата 500 пехотинцев. Тотила решил так же захватить холм, но готской кавалерии это не удалось. Войска выстроились для битвы.
Левый фланг римлян опирался на захваченный накануне холм, здесь был Нарсес и Иоанн, а также их лучшие части: щитоносцы и копьеносцы герулы, телохранители из гуннов-всадников Нарсеса. Здесь же он разместил 1000 всадников, спрятав в тылу еще 500.
На правом фланге был Валериан и Иоанн Фага.
8 тысяч пеших стрелков было распределено по флангам. В центре он спешил всех герулов и лангобардов.
Бой начался с поединка, в котором победил ромейский воин. Тотила, решил тянуть время, ожидая резервов. Одетый в дорогие одежды и доспехи, он скакал между войсками, осуществляя джигитовку и подкидывая в воздух копьё. За это время к готам подошло 2 тысячи воинов под командованием комита Тейи.
Ромейское войско выстроилось в виде полумесяца. Готы построились следующим образом: конница впереди, пехота сзади.
Король приказал сражаться копьями, запретив пользоваться луками и стрелами. Надо сказать, что пехота готов славилась атакой с копьями наперевес. Смысл предполагаемого маневра был вполне ясен: удар наносят конница контатов (всадников в «броне» и с копьями наперевес), их поддерживает пехота. В случае срыва атаки конница уходит под защиту пехоты. Эта система боя стала преобладающей в этот период и чаще всего была успешной. Так сражались византийцы, такую же системы, к концу VI в., у них переняли даже сасаниды!
Сражение начали всадники готов с копьями наперевес. Но Нарсес и ромеи сорвали их план, вместо рукопашного боя, 8 тысяч стрелков, стоящих на флангах полумесяца, обрушили на них град стрел. Потеряв огромное количество людей и коней, готы стали отступать, пехота не смогла помочь всадникам-контатам.
Ромеи перешли в наступление, готы дрогнули и обратились в бегство. Погибло 6 тысяч воинов, огромное количество дезертиров и готов попали в плен. Битва кончилась глубокой ночью.
Уже Вегеций, указывавший на преимущество оборонительного боя для римлян, обращал внимание на важность использования стрелкового оружия. Тоже указание встречаем и в Стратегиконах VI века (не только у Маврикия!). Эта тактика не раз выручала ромеев при столкновениях с воинами германских племен: вандалами, готами, франками, которые предпочитали использовать копья и мечи. Сложнее дело обстояло в борьбе с конными всадниками – опытными лучниками.
Король Тотила погиб сражу же после битвы. После чего Нарсес отправил лангобардов, проявлявших свой неукротимый нрав, на родину, в Паннонию. Но гибель короля не остановила войну. Остатки готов отступили к городу Тичино (Павия) и избрали нового короля – Тейю. Против них действовал Валериан, сам же Нарсес захватил Этрурию и двинулся на Рим. Нарсес организовал штурм Рима, и готы сдали его, в отместку воины Тейи разыскивали и убивали сенаторов по всей Италии. Вскоре был взят Тарент (Таранто) и Порт Рима, Нарсес направил отряд для захвата Кум, где находились сокровища готов.
Битва у Нуцерии, или при Везувии. В 552 г. у подножья Везувия на реке Дракон, у города Нуцерия встретились два войска. Между ними была река. Два месяца войска стояли, ведя перестрелку, вскоре ромеи захватили вражеский флот, готы в панике бежали на «Молочную гору». Следует сказать, что это не было классическим сражением с охватом флангов и т. п.
Здесь произошло последняя битва готов: атака римлян была сконцентрирована против готского вождя — Тейи, всё метательное оружие и стрелы были направлены на одного человека, и он вскоре был убит. Кстати, эта тактика, часто встречается в это время: так готы действовали против Велисария, который лично возглавил атаку своих копьеносцев.
Германцы сражались еще один день, после чего они предложили Нарсесу выпустить их из Италии. Остатки готов и их союзников ушли из Италии.
Так Нарсес освободил Италию от готов. Он добился концентрации силы на основном направлении, не отвлекаясь на побочные. Сконцентрировав военные силы и ресурсы, Нарсес, в нескольких сражениях, достиг безусловного успеха.
Но этим дело не кончилось. Еще до роковой битвы у Нуцерия Тейя вел переговоры с франками, приглашая их в Италию для совместной борьбы, но воинственные западные германцы сочли, что смогут сами захватить Апеннинский полуостров, где уже двадцать лет шла война. Огромная армия франков и подчиненных им алеманнов (алламанов) под предводительством франкских герцогов Бутилина (или Букелина) и Леутара (Левтариса) (75 тысяч человек) прошли с грабежами от севера Италии до Кампании. Дизентерия и голод сопровождали войско.
Битва при Таннете или на Касулине. В 553 г. на реке Касулине (совр. Вольтурно) при местечке Таннет (недалеко от Капуи) 17 тысяч Нарсеса встретились с 33 тысячами алеманов и франков.
Нарсес построил войско следующим образом: на флангах всадники, на правом крыле стоял он сам. На флангах, в лесу, спрятались отряды конных токсотов (стрелков) Валериана и Артабана.
В центре стояла пехота, построенная по классической схеме для оплитов (наименование пехоты для этого периода в отличии от легковооруженных (псиллов)): тяжеловооруженные воины впереди, без защитного снаряжения – за ними. Герулы, обиженные тем, что Нарсес казнил, нарушившего дисциплину воина-герула (посадил на кол), не подошли вовремя на свое место в строю.
Герцог Бутилин, выстроил свое войско традиционным для германцев клином или «свиньёй», острие которого было плотно прикрыто щитами воинов, а тыл совершенно открыт. Этот клин двинулся на центр войска ромеев. «Свинья» обеспечивала концентрацию сил по прорыву вражеского строя, после чего успех был обеспечен.
Франки прорвали первые ряды скутатов. Скутаты — это «тяжеловооруженные» пехотинцы, оружием которых был щит (скутум) и копья, дополнением был меч и защитное снаряжение (под общим названием — лорика). Эти воины – прямая иллюстрация теоретических Стратигиконов этого периода, именно их, в своих речах, дошедших до нас от этого периода, полководцы называли славной римской пехотой.
Битва на реке Касулине (при Таннете). 553 г. 1 этап
Но Нарсес велел конным стрелкам нанести удары с флангов, таким образом, повторив маневр Ганнибала при Каннах. Стрелки легко поражали пеших воинов, оставаясь не доступными для противника. Подошедшие рубаки-герулы нанесли удар по франкам, которые оказались окруженными: началось массовое избиение дезорганизованного противника: погибли все франки и алламаны, участвующие в сражение, ромеи потеряли 80 скутатов – тяжеловооруженных пехотинцев, принявших на себя удар клина.
Битва на реке Касулине (при Таннете). 553 г. 2 этап
В то же время Нарсесу и Дагистею пришлось сразиться с франкским герцогом Амингом, союзником гота Видина, и разгромить их войска. Третий франкский герцог Леутар (Левтарис) умер в Венеции, возвращаясь с награбленными сокровищами, по дороги из Италии. После разгрома итальянского самопровозглашенного короля герулов Синдуальда война закончилась. Дело в том, что часть герулов пришла в Италию еще с Одоакром в V в.: Синдуальд служил у Нарсеса, после чего восстал, был разгромлен и повешен.
Нарсес закончил боевые действия. Так Италия была снова занята ромеями.
В 567 г. вместо Нарсеса был назначен префект Лонгин.
Тем временем вернувшиеся из Италии лангобардские воины рассказали об Италии соплеменникам, в тоже время, авары, которые стали соседями лангобардов не давали им спокойного житья и 2 апреля 568 г. вождь лангобардов Альбоин, собрав саксов, болгар (протоболгар), гепидов и славян, двинулся в Италию, подальше от своих союзников – авар. Они, без усилий, захватили укрепление на севере Италии – Форум Юлия (Чивидале-дель-Фриули) Венецию и Верону. Король двигался в глубь Италии, не тратя времени на осаду приморских укрепленных городов. Этот поход, как часто это бывает в истории, римлянами был недооценен и рассматривался как варварский набег.
В сентябре 569 г. пришельцы захватили Лигурию и Милан, проникли на юг, взяв Сполеций (Сполето) и Беневент (Беневенто). По просьбе римского епископа в Рим из Константинополя вернулся Нарсес для организации обороны города, но он вскоре умер. На его место прибыл Лонгин, получивший новое звание главы провинции, экзарха. Он не имел войск, поэтому в течение пяти лет был безучастным свидетелем захвата Италии лангобардами.
Рассказ о том, что Нарсес, в отместку за свои унижения со стороны Юстиниана, призвал в Италию лангобардов, лишена исторической основы.
Нарсес, который всю свою жизнь провел как гражданский чиновник, был поставлен на один пьедестал с профессиональным военным Велисарием и связанно это было исключительно с длительностью боевых действий в Италии, которые он прекратил за кратчайшее время путем проведения ряда генеральных сражений.
Знаменательно, что битва на Касулине 553 г. повторила, в основных чертах битву при Каннах 216г. до н. э., которая была предвестником всех последующих сражений с «котлами» или «мешками».
Действия Нарсеса подтверждают в который раз, что концентрация военной и финансовой силы, в руках умелого руководителя, приводит к поразительным успехам, и наоборот.
И не совсем научное. Подвиги Нарсеса нашли воплощение в отличном фильме 60-х годов ХХ века «Битва за Рим». Конечно, можно осуждать его за исторические неточности, Нарсес в нем представлен карликом, а Велисарий неудачливым воином; можно критиковать за ошибки в вооружении и деталях, но дух эпохи этот фильм передаёт очень и очень неплохо. Особенно хорошо показаны готы, где они представлены не «дикарями» в шубах, а достойными противниками империи.
- Автор:
- Ващенко Эдуард, к.и.н.
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