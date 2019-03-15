Гора мускулов: какими будут боевые корабли через 50 лет. Часть 2
Описанные в первой части статьи новинки, такие, как электромагнитная катапульта или рельсотрон, в том или ином виде могут быть применены на любом крупном корабле из числа тех, которые в строю. Но как быть с принципиально новыми разработками? Они тоже имеются. Необычнее всего то, что самые оригинальные концепты надводных кораблей представили не американцы и даже не китайцы, а европейские разработчики. Ранее британская оборонная компания BAE Systems представила свое видение авианосца будущего, вернее — «дрононосца». Основу авиационной группы UXV Combatant должны составлять боевые БПЛА. Логика разработчиков проста: если убрать человека из самолета, то его размеры можно будет уменьшить. А если размеры палубников будут меньше, то нет нужды создавать огромный плавающий «плацдарм». По имеющимся данным, UXV Combatant должен иметь длину примерно 150 метров, что более чем в два раза меньше длины крупнейших современных авианосцев. Перспективный корабль BAE Systems должен получить дизель-энергетическую силовую установку и электротурбину, а его максимальная скорость будет превышать 27 узлов (50 километров в час). Широкая автоматизация, которую мы можем видеть на примере новейших авианосцев, достигнет пика на UXV Combatant: его экипаж должен составлять всего лишь 60 человек, что примерно сравнимо с численностью экипажа современных патрульных кораблей или корветов.
При этом корабль будет авианосцем лишь наполовину. Передняя его часть больше похожа на переднюю часть крейсера, эсминца или фрегата. UXV Combatant хотят оснастить, в частности, ракетами «корабль-воздух» и «корабль-корабль». В передней части можно заметить 155-ти миллиметровое орудие, которое могут использовать для поддержки наземного десанта или для борьбы с другими кораблями.
На момент презентации концепта корабль видели модульным. Это означает, что путем смены отсеков он мог бы исполнять роль и авианосца, и противолодочного корабля, и тральщика и базы снабжения для наземных соединений. Правда, уже в последние годы экспертам стало понятно, что популярная до недавнего времени модульная концепция боевых кораблей себя не оправдала. Достаточно вспомнить датские патрульные катера типа «Флювефискен», которые создавались модульными, но на практике ими не стали. Дело в том, что съемные модули (с оружием или водолазным снаряжением) нужно где-то хранить и поддерживать в боеспособном виде, что требует инфраструктуры с денежных средств. Проще говоря, пока что концепция «многоразовых» кораблей оказалась технически сложной и дорогой. А как будет в будущем — покажет лишь время.
Вообще же, представленный британцами концепт, скорее всего, так и останется концептом. Сейчас британское военное ведомство пытается экономить буквально на всем, что не в последнюю очередь связано с вводом в строй двух новейших авианосцев типа «Куин Элизабет». На них, кстати, тоже сэкономили. Если ранее британцы хотели использовать катапульту, которая бы позволяла запускать с палубы тяжелые самолеты, то сейчас решили остановиться на трамплине, как на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Следовательно, планы по использованию F-35C тоже остались в прошлом, а выбор окончательно пал на самолеты F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Эти машины хоть и отличаются от большинства палубников малой радиолокационной заметностью, но имеют небольшой боевой радиус, что критично, если говорить о требованиях палубной авиации ВМС.
Однако, видимо, Британии не дает покоя бывший статус «Владычицы морей». В 2015 году британская компания Starpoint представила концепт боевого корабля будущего Dreadnought 2050 (T2050), который можно назвать самым необычным «флотским» проектом современности. Сам концепт разработали по запросу Министерства обороны Великобритании. Перед нами очень крупный корабль, созданный по схеме тримаран: он получил три соединенных в верхней части параллельные корпуса. Такую схему иногда используют для прогулочных или спортивных кораблей: она обеспечивает повышенную устойчивость и хорошие мореходные качества. Некоторые отсеки Dreadnought 2050 можно будет затопить для повышения ватерлинии, чтобы проводить операции, где нужна скрытность. В самой конструкции намерены широко применить новейшие композитные материалы, также уменьшающие заметность корабля.
Обращает на себя внимание задняя часть, которая роднит проект с универсальными десантными кораблями. Там находится выдвижная аппарель, которую можно использовать для высадки морской пехоты. Dreadnought 2050 должен нести и БПЛА: причем для восполнения потерь корабль получит мастерскую с трехмерными принтерами, где беспилотники можно будет печатать. Кроме этого, детище Starpoint получило специальный зонд, который связан с кораблем тросом из углеродных нанотрубок. На нем предложили установить мощный лазер с большим радиусом действия, который, вероятно, сможет выполнять функции ударного вооружения. По крайней мере, частично. Кроме этого разработчики предложили установить в передней части рельсотрон, так что Dreadnought 2050 должен стать настоящим кладезем новых технологий.
Необычные решения можно встретить и внутри корабля. Рубка управления Dreadnought 2050 должна получить огромный голографический дисплей, где будет отображаться вся важнейшая информация о противнике и союзных силах. «Тотальная» информатизация и автоматизация позволит уменьшить численность экипажа корабля до 50 человек, что в разы меньше, если сравнивать с численностью экипажей современных эсминцев или фрегатов. Разработчики, впрочем, признают, что пока что многое из перечисленного лежит в разряде научной фантастики, и что конкретно удастся реализовать на практике — неизвестно.
В целом, несмотря на неудачи «Замволта», тренд на малозаметность при создании боевых кораблей чересчур бросается в глаза. И, скорее всего, ведущие мировые державы не остановятся перед существующими трудностями. Свое виденье «невидимки» ранее представили французы из небезызвестной компании DKNS. Еще в 2010 году они показали миру надводно-подводный корабль SMX-25. Предполагается, что фрегат сможет очень быстро добраться до любой точки планеты за счет высокой надводной скорости, которая составляет примерно 38 узлов или 70 километров в час. Несмотря на то, что скорость SMX-25 в подводном положении будет заметно ниже — 10 узлов — удар по противнику предполагается наносить именно из подводного положения, обеспечивая тем самым максимальную скрытность. Над водой корабль будет двигаться с помощью газотурбинного двигателя, а под водой — при помощи электромоторов. Из вооружения SMX-25 будет нести 16 ракет, а также торпеды, размещенные в четырех торпедных аппаратах. Все это будет обслуживать предельно малочисленный экипаж из 27 человек.
Водоизмещение корабля составит 3000 т, а длина — 109 м. О конкретных планах на будущее сейчас с уверенностью не возьмется судить никто, однако пока что SMX-25 — всего-навсего смелый концепт. Если что-то подобное и появится, то, скорее всего, не раньше 2030-х.
Кстати, концепцию «ныряющих» кораблей разрабатывали в СССР. Еще в 50-е и 60-е советские инженеры активно работали над проектом малого погружающегося ракетного корабля проекта 1231. Примечательно, что автором и инициатором проекта считают тогдашнего генсека СССР Никиту Хрущева, который не отличался особой благосклонностью к флоту. Проект закрыли после ухода этого руководителя с политической сцены. По мнению экспертов, даже в случае, если Хрущев бы остался, такой корабль едва ли удалось бы построить и сделать эффективным оружием.
Русское поле экспериментов
Что касается современных российских разработок, то их тяжело назвать революционными. Главным образом потому, что флот не находится в числе приоритетов. Куда важней для страны межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и авиационная составляющая. Но если уж говорить про ВМФ, то основные надежды России связаны с новыми подводными стратегическими лодками проекта 955 «Борей» и многоцелевыми проекта 885 «Ясень». А также с перспективной многоцелевой субмариной «Хаски», которая в теории может стать первой в мире атомной субмариной пятого поколения, а также будет нести перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон», о которых пока что мало известно. Но, в теории, применение гиперзвуковых ракет может дать флоту России огромные плюсы, так как перехватить такую ракету после старта будет очень тяжело, либо даже невозможно.
Проект российского авианосца будущего заслуживает отдельного рассмотрения, однако сейчас можно отметить несколько важных вещей. Во-первых, едва ли данный корабль задумывается как некий скачек в развитии в контексте всего мирового судостроения. Опыт применения в Сирии «Адмирала Кузнецова» не благоприятствует смелым экспериментам. Во-вторых (и это даже важней) текущая экономическая ситуация явно не повышает шансы на скорое начало строительства корабля. Скорее всего, Россия вообще откажется от полноценных авианосцев, сделав ставку на упомянутые выше подлодки и «москитный» флот — малые корабли, такие как корветы проекта 20380.
В заключение можно отметить, что надводные корабли будущего будут развиваться в нескольких основных направлениях:
— уменьшение заметности;
— оснащение кораблей гиперзвуковым оружием;
— более активное применение БПЛА, в том числе — ударных;
— использование оружия на «новых физических принципах», такого как боевые лазерные системы или рельсотроны;
— увеличение функциональных возможностей. Объединение в одном корабле боевых единиц сразу нескольких классов (авианосец, эсминец, фрегат, судно поддержки);
— широкая автоматизация, уменьшение численности экипажа.
При этом корабль будет авианосцем лишь наполовину. Передняя его часть больше похожа на переднюю часть крейсера, эсминца или фрегата. UXV Combatant хотят оснастить, в частности, ракетами «корабль-воздух» и «корабль-корабль». В передней части можно заметить 155-ти миллиметровое орудие, которое могут использовать для поддержки наземного десанта или для борьбы с другими кораблями.
На момент презентации концепта корабль видели модульным. Это означает, что путем смены отсеков он мог бы исполнять роль и авианосца, и противолодочного корабля, и тральщика и базы снабжения для наземных соединений. Правда, уже в последние годы экспертам стало понятно, что популярная до недавнего времени модульная концепция боевых кораблей себя не оправдала. Достаточно вспомнить датские патрульные катера типа «Флювефискен», которые создавались модульными, но на практике ими не стали. Дело в том, что съемные модули (с оружием или водолазным снаряжением) нужно где-то хранить и поддерживать в боеспособном виде, что требует инфраструктуры с денежных средств. Проще говоря, пока что концепция «многоразовых» кораблей оказалась технически сложной и дорогой. А как будет в будущем — покажет лишь время.
Вообще же, представленный британцами концепт, скорее всего, так и останется концептом. Сейчас британское военное ведомство пытается экономить буквально на всем, что не в последнюю очередь связано с вводом в строй двух новейших авианосцев типа «Куин Элизабет». На них, кстати, тоже сэкономили. Если ранее британцы хотели использовать катапульту, которая бы позволяла запускать с палубы тяжелые самолеты, то сейчас решили остановиться на трамплине, как на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Следовательно, планы по использованию F-35C тоже остались в прошлом, а выбор окончательно пал на самолеты F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Эти машины хоть и отличаются от большинства палубников малой радиолокационной заметностью, но имеют небольшой боевой радиус, что критично, если говорить о требованиях палубной авиации ВМС.
Однако, видимо, Британии не дает покоя бывший статус «Владычицы морей». В 2015 году британская компания Starpoint представила концепт боевого корабля будущего Dreadnought 2050 (T2050), который можно назвать самым необычным «флотским» проектом современности. Сам концепт разработали по запросу Министерства обороны Великобритании. Перед нами очень крупный корабль, созданный по схеме тримаран: он получил три соединенных в верхней части параллельные корпуса. Такую схему иногда используют для прогулочных или спортивных кораблей: она обеспечивает повышенную устойчивость и хорошие мореходные качества. Некоторые отсеки Dreadnought 2050 можно будет затопить для повышения ватерлинии, чтобы проводить операции, где нужна скрытность. В самой конструкции намерены широко применить новейшие композитные материалы, также уменьшающие заметность корабля.
Обращает на себя внимание задняя часть, которая роднит проект с универсальными десантными кораблями. Там находится выдвижная аппарель, которую можно использовать для высадки морской пехоты. Dreadnought 2050 должен нести и БПЛА: причем для восполнения потерь корабль получит мастерскую с трехмерными принтерами, где беспилотники можно будет печатать. Кроме этого, детище Starpoint получило специальный зонд, который связан с кораблем тросом из углеродных нанотрубок. На нем предложили установить мощный лазер с большим радиусом действия, который, вероятно, сможет выполнять функции ударного вооружения. По крайней мере, частично. Кроме этого разработчики предложили установить в передней части рельсотрон, так что Dreadnought 2050 должен стать настоящим кладезем новых технологий.
Необычные решения можно встретить и внутри корабля. Рубка управления Dreadnought 2050 должна получить огромный голографический дисплей, где будет отображаться вся важнейшая информация о противнике и союзных силах. «Тотальная» информатизация и автоматизация позволит уменьшить численность экипажа корабля до 50 человек, что в разы меньше, если сравнивать с численностью экипажей современных эсминцев или фрегатов. Разработчики, впрочем, признают, что пока что многое из перечисленного лежит в разряде научной фантастики, и что конкретно удастся реализовать на практике — неизвестно.
В целом, несмотря на неудачи «Замволта», тренд на малозаметность при создании боевых кораблей чересчур бросается в глаза. И, скорее всего, ведущие мировые державы не остановятся перед существующими трудностями. Свое виденье «невидимки» ранее представили французы из небезызвестной компании DKNS. Еще в 2010 году они показали миру надводно-подводный корабль SMX-25. Предполагается, что фрегат сможет очень быстро добраться до любой точки планеты за счет высокой надводной скорости, которая составляет примерно 38 узлов или 70 километров в час. Несмотря на то, что скорость SMX-25 в подводном положении будет заметно ниже — 10 узлов — удар по противнику предполагается наносить именно из подводного положения, обеспечивая тем самым максимальную скрытность. Над водой корабль будет двигаться с помощью газотурбинного двигателя, а под водой — при помощи электромоторов. Из вооружения SMX-25 будет нести 16 ракет, а также торпеды, размещенные в четырех торпедных аппаратах. Все это будет обслуживать предельно малочисленный экипаж из 27 человек.
Водоизмещение корабля составит 3000 т, а длина — 109 м. О конкретных планах на будущее сейчас с уверенностью не возьмется судить никто, однако пока что SMX-25 — всего-навсего смелый концепт. Если что-то подобное и появится, то, скорее всего, не раньше 2030-х.
Кстати, концепцию «ныряющих» кораблей разрабатывали в СССР. Еще в 50-е и 60-е советские инженеры активно работали над проектом малого погружающегося ракетного корабля проекта 1231. Примечательно, что автором и инициатором проекта считают тогдашнего генсека СССР Никиту Хрущева, который не отличался особой благосклонностью к флоту. Проект закрыли после ухода этого руководителя с политической сцены. По мнению экспертов, даже в случае, если Хрущев бы остался, такой корабль едва ли удалось бы построить и сделать эффективным оружием.
Русское поле экспериментов
Что касается современных российских разработок, то их тяжело назвать революционными. Главным образом потому, что флот не находится в числе приоритетов. Куда важней для страны межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и авиационная составляющая. Но если уж говорить про ВМФ, то основные надежды России связаны с новыми подводными стратегическими лодками проекта 955 «Борей» и многоцелевыми проекта 885 «Ясень». А также с перспективной многоцелевой субмариной «Хаски», которая в теории может стать первой в мире атомной субмариной пятого поколения, а также будет нести перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон», о которых пока что мало известно. Но, в теории, применение гиперзвуковых ракет может дать флоту России огромные плюсы, так как перехватить такую ракету после старта будет очень тяжело, либо даже невозможно.
Проект российского авианосца будущего заслуживает отдельного рассмотрения, однако сейчас можно отметить несколько важных вещей. Во-первых, едва ли данный корабль задумывается как некий скачек в развитии в контексте всего мирового судостроения. Опыт применения в Сирии «Адмирала Кузнецова» не благоприятствует смелым экспериментам. Во-вторых (и это даже важней) текущая экономическая ситуация явно не повышает шансы на скорое начало строительства корабля. Скорее всего, Россия вообще откажется от полноценных авианосцев, сделав ставку на упомянутые выше подлодки и «москитный» флот — малые корабли, такие как корветы проекта 20380.
В заключение можно отметить, что надводные корабли будущего будут развиваться в нескольких основных направлениях:
— уменьшение заметности;
— оснащение кораблей гиперзвуковым оружием;
— более активное применение БПЛА, в том числе — ударных;
— использование оружия на «новых физических принципах», такого как боевые лазерные системы или рельсотроны;
— увеличение функциональных возможностей. Объединение в одном корабле боевых единиц сразу нескольких классов (авианосец, эсминец, фрегат, судно поддержки);
— широкая автоматизация, уменьшение численности экипажа.
- Автор:
- Илья Легат
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