Корвет 20386. Продолжение аферы

Корвет 20386. На изображении ошибка, там две скорострельных установки с пушкой АК-306. Но всё остальное правильно.

Это фото с закладки. Закладная секция потом лежала два года, и с ней никто и ничего не делал. Фактически постройка началась в 2018 г.

В этом году закладка корветов 20380 и 20385 на судостроительном заводе "Северная верфь" и Амурском судостроительном заводе не планируется. Однако в ЦМКБ "Алмаз" убеждены, что эти боевые надводные корабли за счет ограниченной стоимости и достаточно мощного вооружения, позволяющего им решать широкий круг боевых задач, в том числе в удаленной морской и океанской зоне, являются основой для формирования корабельного состава надводного флота.

Поэтому их строительство должно вестись непрерывно и максимально возможными темпами. Мы надеемся, что решение о закладке новых кораблей этого класса будет принято государственным заказчиком в ближайшее время.

Проект малого противолодочного корабля проекта 23420 отличается от предшествующих проектов (1124, 1124М), прежде всего, составом современного вооружения, позволяющего эффективно выполнять главную задачу — обеспечивать противолодочную оборону в прибрежной зоне. Корабль имеет развитое гидроакустическое вооружение, противолодочный/противоторпедный комплекс "Пакет-НК/Э", взлетно-посадочную площадку для двух беспилотных вертолетов, предназначенных для наблюдения за обстановкой. Все системы корабля (обнаружения, целеуказания, связи) находятся под управлением боевой информационно-управляющей системы "Сигма-Э", позволяющей экипажу в боевой обстановке эффективно выполнять поставленные задачи.

Благодаря "гибкости" платформы проекта 23420, многовариантности установки артиллерийского и иных видов вооружений, эти корабли могут использоваться не только в качестве противолодочных, но и сторожевых для охраны пунктов базирования и берегов. Они могут вести борьбу с кораблями в ближней морской зоне, оказывать огневую поддержку сухопутным частям, использоваться для охраны государственной границы и экономической зоны.