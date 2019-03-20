Корвет 20386. Продолжение аферы
Тема необходимости и целесообразности строительства крупных серий кораблей понималась неоднократно, многими авторами и специалистами. В пользу этого ясно говорит мировой опыт кораблестроения. Однако то, что творится в нашем ВМФ, напоминает вакханалию с полным отсутствием адекватного военного и технического обоснования (и подмены его рекламными фокусами «инновационности» и «модульности»).
Летом этого года одним из авторов (А.Т.) была опубликована статья «Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 – ошибка», вызвавшая значительный резонанс (в т.ч. среди специалистов). Затем, на ее базе и по результатам обсуждения было подготовлено отправлено обращение (А.Т.) в администрацию президента РФ с просьбой разобраться в целесообразности проекта 20386 и возобновить производство и модернизацию серии уже освоенных и промышленностью и флотом корветов проекта 20380. Кратко, основные тезисы:
1. Огромная цена проекта 20386. Известна строительная стоимость головного — более 29 миллиардов рублей, что на 70% дороже серийного корвета проекта 20380 и близко к стоимости современного фрегата проекта 22350.
2. Слабое вооружение. Несмотря на значительное увеличение водоизмещения (от проектов 20380 и 20385), «инновационный» проект 20386 потерял комплекс «Калибр» (штатно размещенный на проекте 20385). Применение «Калибра» возможно только с «планирующейся» «контейнерно-модульной» пусковой, устанавливаемой взамен вертолета (!) и с уменьшением боекомплекта в два раза от проекта 20385. Также, под предлогом «удешевления», значительно упрощено гидроакустическое вооружение (с отказом от ГАК «Заря» и замена ее на более старую и с худшими ТТХ ГАС МГ-335М). С учетом важности противолодочных задач, в т.ч. для обеспечения развёртывания МСЯС, такое ослабление вооружения «перспективного» корвета проекта 20386 вменяемых объяснений не имеет (особенно с учетом значительно возросшего его водоизмещения и стоимости).
3. Ввиду нового типа главной энергетической установки корвета 20386 (газотурбинная с частичным электродвижением) происходит не только техническая разунификация с другими кораблями ближней зоны, но и значительно усложняется их совместное применение по предназначению. При этом частичное электродвижение мало что дает, т.к. мощность электромоторов на проекте 20386 слишком мала для эффективного поискового хода, а неизбежный переход на турбины резко увеличивает шумность и стоимость эксплуатации.
4. Ради проекта 20386 уже прекращена закладка освоенных промышленностью корветов проектов 20380 и 20385, и это уже в ближайшие годны будет иметь очень тяжелые последствия как для флота, .так и промышленности.
5. «Концепция модульности», которой «обосновывался» проект 20386, потерпела неудачу в целом ряде стран (включая США). При этом у нас «почему-то» игнорируется их успешный опыт в этой области, например, концепция МЕКО, и вся «модульность» для нас свелась к засовыванию боевых комплексов в 20 и 40 футовые контейнера (с значительным снижением их ТТХ). В конце концов – если так нужно проверить эту концепцию, то это можно сделать на любом дешевом грузовом судне (а не на специальном дорогостоящем «перекорвето-недофрегате»). Так где реальная проверка «наших модулей»?
6. Высокий технический риск проекта 20386. Здесь можно отметить проблему стабилизации луча РЛС из-за значительных и случайных деформаций надстройки. Необходимость монтажа РЛС на надстройке вызывает сомнения. Ведь это не только проблемы со стабилизацией луча, но и значительное уменьшения дальности обнаружения низколетящих целей (от проекта 20385 с таким же РЛК, но на мачте).
Заявлено о «преимуществах» корабля проекта 20386 по мореходности, скорости и дальности. Однако рост мореходности незначителен по сравнению с проектом 20380 и начинает явно проявляться только на волнении где оба проекта оказываются на грани потери боеспособности. Скорость 20386 была получена за счет газовых турбин (на корветах 20380 дизеля). При этом, с учетом значительного роста водоизмещения 20386 применение турбин на исходном 20380 могло дать еще более значительный эффект по стоимости. Дальность?
Но она нужна в первую очередь кораблям дальней зоны, при этом фрегат проекта 22350 при близкой к проекту 20386 стоимости имеет несравнимо более высокие боевые возможности. При этом значительная дальность на проекте 20386 достигается за счет комбинированной установки и использования электромоторов на эконом-режиме. Проблема в то что из-за малой мощности этих электромоторов, спектр скоростей корвета ВМФ им не соответствует (например задача поиска подводных лодок), и в большинстве случаев корвету 20386 придется «становится под турбины» — с резким ростом и шумности и стоимости эксплуатации (и снижением дальности).
Для ближней же морской зоны в качестве замены для МПК проекта 1124 корабли проекта 20386 полностью избыточны. Для выполнения боевых задач в этой зоне не нужна такая дальность хода и автономность по запасам, как у этих кораблей. Не требуется модульность. А нужна меньшая цена, и максимально возможные противолодочные возможности за возможно меньшую цену (для обеспечения массовой постройки).
Фактически корабль проекта 20386, хоть и называется словом "корвет", но по своему водоизмещению, мореходности и дальности хода это фрегат. И самое главное — это фрегат и по цене тоже, а вооружён он при этом на уровне корвета! Такой вот «перекорвет-недофрегат».
В ответ на обращение в администрацию президента РФ был получен ответ ВМФ, основные положения которого приведены ниже.
Следует прокомментировать этот ответ ВМФ за подписью тогдашнего зам. главкома.
ВМФ: Корвет проекта 20380 создавался в начале 2000-х годов и с учетом тенденций современного военного кораблестроения постепенно устаревает.
Комментарий. Уместно сравнить наш «опыт» с корветами линейки проектов 20380 — 20380 с РЛК «Заслон» — 20385 — 20386 с американским – огромной серией эсминцев типа «Арли Берк», созданных на полтора десятка лет раньше нашего 20386, и непрерывно совершенствуемых (в рамках нескольких подсерий). Мы же, так и не устранив до конца недостатки серийного 20380 хватаемся за новые проекты!
ВМФ: Дальнейшая модернизация корвета 20380 в части РЭВ уже привела к значительному увеличению его стоимости.
Комментарий. Известный факт, только связан он с установкой вместо РЛС «Фурке» и «Пума» нового радиолокационного комплекса (РЛК) «Заслон». Возникает вопрос, зачем это было сделано, при наличии серийной РЛС «Позитив-М» (удовлетворяющей по ТТХ требованиям корвета) и имеющей на порядок меньшую стоимость (от РЛК «Заслон»). Кроме того – совершенно непонятно, почему в РЛК «Заслон», при резком увеличении стоимости (от РЛС «Фурке») не был устранен критически недостаток ПВО корветов – отсутствии канала радиокоррекции ЗУР? Или установка РЛК «Заслон» на корветы происходила только «ради « РЛК «Заслон»?
ВМФ: Ограничение строительства 20385 было вынужденной мерой (санкции).
Комментарий. Однако достраиваются они (два корпуса проекта 20385) с отечественной коломенской дизельной энергоустановкой. При этом есть перспектива по увеличению ее мощности, однако завод оставляют без заказа (на надводные корабли ВМФ). Если проблема для ВМФ заключается в уменьшении скорости корветов 20385 (с комплексом «Калибр»), то возможное решение по размещению «Калибра» указывалось – размещение на наклонных пусковых установках (аналогичных комплексу «Уран»).
ВМФ: Корвет проекта 20386 является дальнейшим развитием кораблей ближней морской зоны. Данный проект корабля будет являться основной базовой платформой на ближайшие несколько десятилетий. При разработке проекта использовались лучшие достижения в военном кораблестроении.
Комментарий. Это бессмысленные фразы из лексикона «рекламных агентов», ни на один конкретный тактический или технический вопрос по очевидным проблемам проекта 20386 ВМФ вменяемого ответа привести не смог. С проектом 20386 очевиден сильный регресс уровня заказчика (ВМФ) и исполнителя («Алмаз») – при значительном увеличении водоизмещении и стоимости, по вооружению и боевым качествам проект 20386 значительно уступает предшествующему проекту 20385.
ВМФ: Проекта 20386 является многофункциональным, обладает сбалансированным вооружением (в т.ч. модульным) и способен решать задачи как в ближней зоне, так эпизодически и в дальней.
Комментарий. выше отмечены очевидные критические недостатки вооружения проекта 20386. ВМФ в качестве ответа смог привести только общие фразы. Видимо, ответить конкретно и по делу у ВМФ просто нет аргументов и фактов.
ВМФ: Высокая стоимость головного корвета проекта 20386 обусловлена в первую очередь сопутствующими ОКР по его созданию.
Комментарий. Указанная стоимость корвета проекта 20386 взята из годового отчета АО «Северная верфь». С учетом того что ОКР по проекту 20386 ведет АО «ЦМКБ «Алмаз», очевидно что реальная стоимость головного корвета проекта 20386 много выше указанной в отчете «Северной верфи» цифры в 29 млрд. руб.
ВМФ: В дальнейшем стоимость корветов проекта 20386 планируется снизить за счет их большой серийности.
Комментарий. Возникает вопрос: зачем ВМФ вообще ущербные корабли (проект 20386), причем по цене, близкой к цене кратно более мощных фрегатов проекта 22350? О какой массовой серии вообще может идти речь? И где гарантии «снижения цены», если стоимость предшествующих корветов (проекта 20380) в процессе постройки ранее только росла?
Главная проблема с проектом 20386 это то, что он, при крайне слабых ТТХ, срывает замену изношенных и устаревших кораблей ВМФ ближней зоны. Именно понимание этого факта вызвало к жизни исходное обращение (А.Т.)
Итак, есть простые технические и тактические «неудобные вопросы» по проекту 20386:
1. Почему новый проект 20386 имеет крайне слабое вооружение при значительном росте его водоизмещения и стоимости?
2. На чем основана «логика выбора» — или «Калибр в контейнере» «или вертолет» для этого проекта (особенно с учетом его значительного водоизмещения)?
3. В чем заключается «целесообразность» строительства проекта 20386 при стоимости близкой к серийному фрегату проекта 22350 (имеющему несравнимо большие боевые возможности)?
4. «Целесообразность» внедрения гибридной энергетической установки с учетом того что устанавливаемые маломощные электродвигатели не в состоянии обеспечить даже поисковый ход 14-16 узлов?
5. «Целесообразность» применения на корабле ближней зоны крайне дорого РЛК (причем не имеющего канала радиокоррекции ЗУР) и «золотыми» по стоимости ЗУР?
6. Что мешало отработать «модульную концепцию» на любом опытовом судне, заранее и минимальными затратами (и при якобы «успешном» ее результате убедительно предъявить специалистам и обществу)?
7. Как может быть обеспечена ближняя зона (в первую очередь в противолодочном отношении) если из-за очень высокой стоимости новых корветов их серия заведомо недостаточная для решения задач ВМФ?
8. Почему при крайней важности задачи противолодочной обороны (в т.ч. в целях обеспечения МСЯС), и установке крайне дорогого (и имеющего сомнительное обоснование) РЛК, гидроакустика на проекте 20386 оказалась «зарезана» для «экономии»?
От ответа на них ВМФ фактически уклонился (ибо очевидно – ответить нечего). В ответ на отписку за подписью В. И. Бурсука, автором было направлено ещё одно обращение, на этот раз уже на его имя. С текстом этого обращения можно ознакомиться здесь. Надо сказать, что за без малого четыре месяца ожидания ответ на это повторное обращение получен не был. Чуть позже ВМФ составил новую отписку, ещё более бессодержательную, но о ней ниже. Возникает вопрос и к автору этого проекта – Захарову И.Г. В предшествующих его публикация по теме 20386 указанные выше острые вопросы проекта были старательно обойдены. Возможно, на этот раз он найдет гражданское мужество и даст объяснения по проекту 20386. При этом не забыв и про проблемы с проектом 20380:
• «обоснование» применения РЛС «Фурке» (при ее возможностях по выдаче целеуказания заведомо не соответствующих требования ЗРК);
• обоснование применения крайне дорогого РЛК «Заслон» (при очевидном «сокращении» в 20386 для «экономии» гидроакустики);
• отсутствия (до сих пор!) канала радиокоррекции для ЗУР на корветах и смысла в применении ЗУР с 40 км дальностью без канала радиокоррекции (!);
• здесь же: какую дальность захвата ЗУР он лично надеется получить по малозаметным новейшим американским ПКР LRASM, и вообще способен ли ЗРК «Редут» (в комплектации принятой для корвета – с автономными ЗУР с АРГСН) обеспечить эффективное отражение налета таких целей (особенно с учетом того что на стрельбах он работал только по целям с ЭПР на один-два порядка больше LRASM)?
Очевидно, что реальные причины решений по 20386 не имеют отношения к технике и «военным соображениям». В среде специалистов в области кораблестроения и создания морского оружия давно циркулирует информация, сводящаяся вкратце к следующему: синхронизировано по времени командование Балтфлота (то самое, которое потом разогнали) сообщает «наверх» о полной небоеспособности корветов проекта 20380, и тут же И.В. Захаров, тогда заместитель директора ЦМКБ «Алмаз», согласовывает у Главкома ВМФ ТТЗ на корабль проекта 20386. Занятное совпадение.
Также по информации из тех же кругов, согласование проекта 20386 в ЦНИИ кораблестроения прошло вне рамок стандартной процедуры, путём простого подписания всех предоставленных ЦМКБ «Алмаз» документов, без экспертизы.
Наговор? Однако этими же лицами все проблемы проекта 20380, с которыми флот столкнулся в последующем (и которые полностью не решены сих пор !) были названы не просто до их возникновения, а еще до того как они стали воплощаться в железе! Т.е. на момент принятия «спорных решений» по корветам в конце 2000х их ошибочность и катастрофические последствия специалистам были ясны сразу.
Сегодня, однако, ситуация с корветами 20380 изменилась.
Согласно утверждениям высокопоставленного офицера Тихоокеанского флота, имевшего отношение к приёмке корветов «Совершенный» и «Громкий», корветы проекта 20380 существенно «прибавили» в боеспособности. Ракетный комплекс «Уран» прекрасно поражает цели на дальности выше расчётной, бывшая ранее «притчей во языцех» пушка А-190 точно и надёжно поражает цели, как морские, и воздушные, так и наземные, РЛС «Фурке» тоже проявила себя хорошо при наблюдении за воздушными целями. Прилично работает гидроакустический комплекс, а системы РЭБ показали себя на «отлично». Пока остаются проблемы со связью, но, это мелочь в сравнении с недостатками ранее построенных кораблей.
Подведем итог. Несмотря на резкое обострения военно-политической обстановки с 2014 г., корветы проекта 20380 ограниченно боеспособны до сих пор (и главные вопросы остаются по ЗРК «Редут»)! Однако промышленностью была проведена большая, тяжелая, но результативная работа по доводке проекта и устранению многих его недостатков. В настоящее время перспективы быстро довести корветы до боеспособного состояния вполне реальны.
Однако, вместо того чтобы «доработать 20380 до конца», была начата афера с новым проектом (причем с переносом на него недостатков 20380, например отсутствия радиокоррекции ЗУР), который ещё и в разы дороже.
Возникает вопрос: а возможно ли «полное» устранение недостатков 20380, или его модернизационные запасы якобы «исчерпаны»? Да, проект 20385 очевидно полностью выбрал запасы проекта 20380 по нагрузкам. Однако «внутренние резервы» имеются:
• применение простых и легких наклонных пусковых для комплекса «Калибр», конструктивно схожих с пусковыми установками, ранее применёнными на малом ракетном корабле «Накат»;
• замена тяжелых пусковых установок комплекса «Пакет» на легкие, по типу западных Mk32 с обеспечением хранения запасного боезапаса в общем погребе с авиационным;
• для применения катеров (в т.ч. безэкипажных) в сложных условия – уменьшить высоту установки катеров на уровень верхней палубы (с установкой современных спуско-подъемных устройств), что возможно на вновь строящихся кораблях при условии оснащения лёгкими торпедными аппаратами калибром 324 мм и их переносом в более удобное для перезарядки место.
Безусловно, необходимо решать «проблему ЗРК», с обеспечением радиокоррекции ЗУР. С учетом малых дальностей захвата АРЛ ГСН ЗУР малозаметных целей типа LRASM, необходима установка второй РЛС типа «Пума» с приданием ей функций управления ЗРК. Возможно, есть смысл в серии ЗУР с уменьшенной стоимостью за счет отказа от дорогих АРЛГСН и инерциальных систем управления (ИСУ) – применения их как радиокомандных. При отражении «плотного», с малым временным интервалом налета малозаметных средств поражения радиокомандный ЗРК с хорошей многоканальной РЛС имеет решающее преимущество перед ЗРК с автономными ЗУР с АРЛГСН, — четко контролируя обстановку и фактический обстрел и уничтожение всех целей. Формально такие есть – «Панцирь-М» и «Тор-2М», однако их размещение на корвете означает полную переработку его проекта, и возможность применения простых радиокомандных модификаций ЗУР 9М96 и 9М100 с штатной пусковой из под «Пумы», вероятно проще и целесообразнее.
С целью снижения стоимости корвета целесообразна унификация РЛК «новых» 20380 с первыми двумя корпусами МРК проекта 22800. Успешное создание заводом «Пелла» и ЦМКБ «Алмаз» МРК проекта 22800 показало что корабли можно у нас строить быстро и с умеренной стоимостью. Возможностей РЛК проекта 22800 вполне достаточно для решения задач в ближней зоне (в т.ч. и для корвета проекта 20380).
В конечном счёте:
1. Проект 20386 не имеет сколько-нибудь серьезных военных и технических обоснований. Серийное его строительство нецелесообразно.
2. Промышленностью проведена большая и успешная работа по доводке проекта 20380, освоено его серийное строительство (даже на «проблемном» АСЗ).
3. Корабли проекта 20380 начали надежно ходить (в т.ч. в дальнюю и океанскую зону).
4. Необходимо продолжение серии корветов проекта 20380(5), с безусловным полным устранением их недостатков (в т.ч. доработкой первых кораблях серии).
5. С целью снижения стоимости целесообразна унификация РЛК проектов 20380 (новых корпусов) и 22800 (первых двух корпусов серии) и использование унифицированных стоек управления для различных комплексов оружия.
6. Применение изделий комплекса «Калибр» должно быть обеспечено с наклонных пусковых всех корветов (в т.ч. первых корпусов). В первую очередь это касается противолодочных ракет (корвет должен быть не дичью для подлодок, а охотником на них!)
7. Необходимо размещение перспективных робототехнических комплексов и современных катеров на борту корветов проекта 20380.
8. Изыскание «внутренних резервов» снижения водоизмещения кораблей проекта 20380 для проведения его доработки (с устранением недостатков), например, замена тяжелых пусковых комплекса «Пакет» на легкие пневматические торпедные аппараты.
Строительство кораблей проекта 20386 необходимо прекратить и не допускать впредь расходования денег на подобные технические авантюры.
Послесловие 2019 года
Эта статья должна была выйти под Новый год в одном крупном издании и писалась специально для него. Но, как позже сообщил информированный источник, ряд высокопоставленных руководителей государства заблаговременно был ознакомлен с новыми материалами этого издания (что, видимо, имеет традиционный характер), после чего редакция получила крайне настоятельную рекомендацию материал с печати снять, что ею и было сделано.
Видимо, сразу после этого функционеры Главкомата ВМФ и получили приказ немедленно составить и направить второй ответ, который по факту являлся не более чем частичным воспроизведением первого, да ещё и был подписан не тем лицом, на имя которого составлялся (повторный запрос направлялся на имя вице-адмирала В.И. Бурсука, подписавшего ответ на первое обращение). Более того, В. А. Тряпичников по какой-то странной причине не указал в подписи своё воинское звание. По всей видимости, чтобы никто не узнал, является ли он ещё капитаном первого ранга, или уже контр-адмиралом.
Впрочем, это уже непринципиально. Возможно это было связано с тем, что вице-адмирал Бурсук к тому времени уже подал рапорт с просьбой об отставке, более того, в конце декабря он уже был утверждён. В настоящий момент вице-адмирал В.И. Бурсук находится в отставке. Опять же, по слухам, на Бурсука повесили «грехи» совсем других людей, совершённых ими ещё до того, как он вступил в должность. Если это реально так, то это ещё один повод задуматься о том, что происходит в Главкомате, в ВМФ в целом, и вообще в Министерстве обороны.
Тем временем, в ЦМКБ «Алмаз», продавившем руками И. Захарова (тоже контр-адмирала, кстати) его проект 20386, похоже, начали подозревать, что всё может закончиться не так уж хорошо. Ведь если проект 20386 провалится (а шансы этого невероятно высоки), то кто-то должен будет за это ответить. И некоторые из причастных, похоже, заранее озаботились «подушкой безопасности».
Ещё в августе 2018-го А.В. Шляхтенко, директор ЦМКБ «Алмаз», дал интервью ТАСС, в котором заявил:
С учётом того, что афера с проектом 20386 уже вовсю шла (корабль ещё не строился, но уже числился заложенным и денег на нём было освоено немало), такое высказывание выглядит просто удивительно. А если не удивляться а подумать, то выглядит как «страховка»: «я говорил же, что надо было дальше 20380 закладывать».
Шляхтенко можно понять – после помпезной закладки осенью 2016 года корабль не строился до ноября 2018-го. Закладная секция валялась на заводе, смежники лениво делали комплектующие и заканчивали ОКР по проекту, ничего не происходило, даже металл не резался.
Но интереснее в этом интервью другое:
На самом деле – не могут. Проект 23420 — это ещё более мертворожденный проект, чем 20386. Сделать его будет легче, а вот толку в нём будет крайне мало.
Налицо, что называется, тренд – прикрыться своим якобы желанием строить 20380, продолжать осваивать бюджет на 20386, а когда афера рухнет окончательно, в качестве палочки-выручалочки предложить якобы наследника великого «Альбатроса», МПК проекта 1124/М. Якобы простого, дешёвого и массового. Правда, куда как хуже вооружённого, чем 1124, но таковы наши традиции, похоже.
Впрочем, ходят слухи о прорисовке ещё более сложного и дорогого корабля, чем 20386 – и тоже на случай провала проекта.
В общем, ситуация у нас в ВМФ меняется слабо. Идут бесконечные освоения средств, строятся бесполезные корабли малыми сериями, им на смену приходят другие малые серии, и тоже бесполезные, вкладываются деньги в ядерные торпеды и главные храмы, а при попытке осветить ситуацию в прессе в ход идёт административный ресурс, при нежелании что-либо реально менять.
На сегодня в постройке остаются всего 6 корветов, не считая «Дерзкого». Закладок новых корветов не было уже почти два года, и, видимо, не планируется. Новые 20386 тоже не закладываются, даже второй обещанный в 2018 году — не заложен. Да и как их закладывать, если непонятно, смогут вообще головной построить или нет?
Уже через три года «Дерзкий» останется на стапеле один на неопределённо долгое время, как памятник тому, чем заканчиваются такие авантюры.
Корвет 20386. На изображении ошибка, там две скорострельных установки с пушкой АК-306. Но всё остальное правильно.
Летом этого года одним из авторов (А.Т.) была опубликована статья «Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 – ошибка», вызвавшая значительный резонанс (в т.ч. среди специалистов). Затем, на ее базе и по результатам обсуждения было подготовлено отправлено обращение (А.Т.) в администрацию президента РФ с просьбой разобраться в целесообразности проекта 20386 и возобновить производство и модернизацию серии уже освоенных и промышленностью и флотом корветов проекта 20380. Кратко, основные тезисы:
1. Огромная цена проекта 20386. Известна строительная стоимость головного — более 29 миллиардов рублей, что на 70% дороже серийного корвета проекта 20380 и близко к стоимости современного фрегата проекта 22350.
2. Слабое вооружение. Несмотря на значительное увеличение водоизмещения (от проектов 20380 и 20385), «инновационный» проект 20386 потерял комплекс «Калибр» (штатно размещенный на проекте 20385). Применение «Калибра» возможно только с «планирующейся» «контейнерно-модульной» пусковой, устанавливаемой взамен вертолета (!) и с уменьшением боекомплекта в два раза от проекта 20385. Также, под предлогом «удешевления», значительно упрощено гидроакустическое вооружение (с отказом от ГАК «Заря» и замена ее на более старую и с худшими ТТХ ГАС МГ-335М). С учетом важности противолодочных задач, в т.ч. для обеспечения развёртывания МСЯС, такое ослабление вооружения «перспективного» корвета проекта 20386 вменяемых объяснений не имеет (особенно с учетом значительно возросшего его водоизмещения и стоимости).
3. Ввиду нового типа главной энергетической установки корвета 20386 (газотурбинная с частичным электродвижением) происходит не только техническая разунификация с другими кораблями ближней зоны, но и значительно усложняется их совместное применение по предназначению. При этом частичное электродвижение мало что дает, т.к. мощность электромоторов на проекте 20386 слишком мала для эффективного поискового хода, а неизбежный переход на турбины резко увеличивает шумность и стоимость эксплуатации.
4. Ради проекта 20386 уже прекращена закладка освоенных промышленностью корветов проектов 20380 и 20385, и это уже в ближайшие годны будет иметь очень тяжелые последствия как для флота, .так и промышленности.
5. «Концепция модульности», которой «обосновывался» проект 20386, потерпела неудачу в целом ряде стран (включая США). При этом у нас «почему-то» игнорируется их успешный опыт в этой области, например, концепция МЕКО, и вся «модульность» для нас свелась к засовыванию боевых комплексов в 20 и 40 футовые контейнера (с значительным снижением их ТТХ). В конце концов – если так нужно проверить эту концепцию, то это можно сделать на любом дешевом грузовом судне (а не на специальном дорогостоящем «перекорвето-недофрегате»). Так где реальная проверка «наших модулей»?
6. Высокий технический риск проекта 20386. Здесь можно отметить проблему стабилизации луча РЛС из-за значительных и случайных деформаций надстройки. Необходимость монтажа РЛС на надстройке вызывает сомнения. Ведь это не только проблемы со стабилизацией луча, но и значительное уменьшения дальности обнаружения низколетящих целей (от проекта 20385 с таким же РЛК, но на мачте).
Заявлено о «преимуществах» корабля проекта 20386 по мореходности, скорости и дальности. Однако рост мореходности незначителен по сравнению с проектом 20380 и начинает явно проявляться только на волнении где оба проекта оказываются на грани потери боеспособности. Скорость 20386 была получена за счет газовых турбин (на корветах 20380 дизеля). При этом, с учетом значительного роста водоизмещения 20386 применение турбин на исходном 20380 могло дать еще более значительный эффект по стоимости. Дальность?
Но она нужна в первую очередь кораблям дальней зоны, при этом фрегат проекта 22350 при близкой к проекту 20386 стоимости имеет несравнимо более высокие боевые возможности. При этом значительная дальность на проекте 20386 достигается за счет комбинированной установки и использования электромоторов на эконом-режиме. Проблема в то что из-за малой мощности этих электромоторов, спектр скоростей корвета ВМФ им не соответствует (например задача поиска подводных лодок), и в большинстве случаев корвету 20386 придется «становится под турбины» — с резким ростом и шумности и стоимости эксплуатации (и снижением дальности).
Для ближней же морской зоны в качестве замены для МПК проекта 1124 корабли проекта 20386 полностью избыточны. Для выполнения боевых задач в этой зоне не нужна такая дальность хода и автономность по запасам, как у этих кораблей. Не требуется модульность. А нужна меньшая цена, и максимально возможные противолодочные возможности за возможно меньшую цену (для обеспечения массовой постройки).
Фактически корабль проекта 20386, хоть и называется словом "корвет", но по своему водоизмещению, мореходности и дальности хода это фрегат. И самое главное — это фрегат и по цене тоже, а вооружён он при этом на уровне корвета! Такой вот «перекорвет-недофрегат».
В ответ на обращение в администрацию президента РФ был получен ответ ВМФ, основные положения которого приведены ниже.
Следует прокомментировать этот ответ ВМФ за подписью тогдашнего зам. главкома.
ВМФ: Корвет проекта 20380 создавался в начале 2000-х годов и с учетом тенденций современного военного кораблестроения постепенно устаревает.
Комментарий. Уместно сравнить наш «опыт» с корветами линейки проектов 20380 — 20380 с РЛК «Заслон» — 20385 — 20386 с американским – огромной серией эсминцев типа «Арли Берк», созданных на полтора десятка лет раньше нашего 20386, и непрерывно совершенствуемых (в рамках нескольких подсерий). Мы же, так и не устранив до конца недостатки серийного 20380 хватаемся за новые проекты!
ВМФ: Дальнейшая модернизация корвета 20380 в части РЭВ уже привела к значительному увеличению его стоимости.
Комментарий. Известный факт, только связан он с установкой вместо РЛС «Фурке» и «Пума» нового радиолокационного комплекса (РЛК) «Заслон». Возникает вопрос, зачем это было сделано, при наличии серийной РЛС «Позитив-М» (удовлетворяющей по ТТХ требованиям корвета) и имеющей на порядок меньшую стоимость (от РЛК «Заслон»). Кроме того – совершенно непонятно, почему в РЛК «Заслон», при резком увеличении стоимости (от РЛС «Фурке») не был устранен критически недостаток ПВО корветов – отсутствии канала радиокоррекции ЗУР? Или установка РЛК «Заслон» на корветы происходила только «ради « РЛК «Заслон»?
ВМФ: Ограничение строительства 20385 было вынужденной мерой (санкции).
Комментарий. Однако достраиваются они (два корпуса проекта 20385) с отечественной коломенской дизельной энергоустановкой. При этом есть перспектива по увеличению ее мощности, однако завод оставляют без заказа (на надводные корабли ВМФ). Если проблема для ВМФ заключается в уменьшении скорости корветов 20385 (с комплексом «Калибр»), то возможное решение по размещению «Калибра» указывалось – размещение на наклонных пусковых установках (аналогичных комплексу «Уран»).
ВМФ: Корвет проекта 20386 является дальнейшим развитием кораблей ближней морской зоны. Данный проект корабля будет являться основной базовой платформой на ближайшие несколько десятилетий. При разработке проекта использовались лучшие достижения в военном кораблестроении.
Комментарий. Это бессмысленные фразы из лексикона «рекламных агентов», ни на один конкретный тактический или технический вопрос по очевидным проблемам проекта 20386 ВМФ вменяемого ответа привести не смог. С проектом 20386 очевиден сильный регресс уровня заказчика (ВМФ) и исполнителя («Алмаз») – при значительном увеличении водоизмещении и стоимости, по вооружению и боевым качествам проект 20386 значительно уступает предшествующему проекту 20385.
ВМФ: Проекта 20386 является многофункциональным, обладает сбалансированным вооружением (в т.ч. модульным) и способен решать задачи как в ближней зоне, так эпизодически и в дальней.
Комментарий. выше отмечены очевидные критические недостатки вооружения проекта 20386. ВМФ в качестве ответа смог привести только общие фразы. Видимо, ответить конкретно и по делу у ВМФ просто нет аргументов и фактов.
ВМФ: Высокая стоимость головного корвета проекта 20386 обусловлена в первую очередь сопутствующими ОКР по его созданию.
Комментарий. Указанная стоимость корвета проекта 20386 взята из годового отчета АО «Северная верфь». С учетом того что ОКР по проекту 20386 ведет АО «ЦМКБ «Алмаз», очевидно что реальная стоимость головного корвета проекта 20386 много выше указанной в отчете «Северной верфи» цифры в 29 млрд. руб.
ВМФ: В дальнейшем стоимость корветов проекта 20386 планируется снизить за счет их большой серийности.
Комментарий. Возникает вопрос: зачем ВМФ вообще ущербные корабли (проект 20386), причем по цене, близкой к цене кратно более мощных фрегатов проекта 22350? О какой массовой серии вообще может идти речь? И где гарантии «снижения цены», если стоимость предшествующих корветов (проекта 20380) в процессе постройки ранее только росла?
Главная проблема с проектом 20386 это то, что он, при крайне слабых ТТХ, срывает замену изношенных и устаревших кораблей ВМФ ближней зоны. Именно понимание этого факта вызвало к жизни исходное обращение (А.Т.)
Итак, есть простые технические и тактические «неудобные вопросы» по проекту 20386:
1. Почему новый проект 20386 имеет крайне слабое вооружение при значительном росте его водоизмещения и стоимости?
2. На чем основана «логика выбора» — или «Калибр в контейнере» «или вертолет» для этого проекта (особенно с учетом его значительного водоизмещения)?
3. В чем заключается «целесообразность» строительства проекта 20386 при стоимости близкой к серийному фрегату проекта 22350 (имеющему несравнимо большие боевые возможности)?
4. «Целесообразность» внедрения гибридной энергетической установки с учетом того что устанавливаемые маломощные электродвигатели не в состоянии обеспечить даже поисковый ход 14-16 узлов?
5. «Целесообразность» применения на корабле ближней зоны крайне дорого РЛК (причем не имеющего канала радиокоррекции ЗУР) и «золотыми» по стоимости ЗУР?
6. Что мешало отработать «модульную концепцию» на любом опытовом судне, заранее и минимальными затратами (и при якобы «успешном» ее результате убедительно предъявить специалистам и обществу)?
7. Как может быть обеспечена ближняя зона (в первую очередь в противолодочном отношении) если из-за очень высокой стоимости новых корветов их серия заведомо недостаточная для решения задач ВМФ?
8. Почему при крайней важности задачи противолодочной обороны (в т.ч. в целях обеспечения МСЯС), и установке крайне дорогого (и имеющего сомнительное обоснование) РЛК, гидроакустика на проекте 20386 оказалась «зарезана» для «экономии»?
От ответа на них ВМФ фактически уклонился (ибо очевидно – ответить нечего). В ответ на отписку за подписью В. И. Бурсука, автором было направлено ещё одно обращение, на этот раз уже на его имя. С текстом этого обращения можно ознакомиться здесь. Надо сказать, что за без малого четыре месяца ожидания ответ на это повторное обращение получен не был. Чуть позже ВМФ составил новую отписку, ещё более бессодержательную, но о ней ниже. Возникает вопрос и к автору этого проекта – Захарову И.Г. В предшествующих его публикация по теме 20386 указанные выше острые вопросы проекта были старательно обойдены. Возможно, на этот раз он найдет гражданское мужество и даст объяснения по проекту 20386. При этом не забыв и про проблемы с проектом 20380:
• «обоснование» применения РЛС «Фурке» (при ее возможностях по выдаче целеуказания заведомо не соответствующих требования ЗРК);
• обоснование применения крайне дорогого РЛК «Заслон» (при очевидном «сокращении» в 20386 для «экономии» гидроакустики);
• отсутствия (до сих пор!) канала радиокоррекции для ЗУР на корветах и смысла в применении ЗУР с 40 км дальностью без канала радиокоррекции (!);
• здесь же: какую дальность захвата ЗУР он лично надеется получить по малозаметным новейшим американским ПКР LRASM, и вообще способен ли ЗРК «Редут» (в комплектации принятой для корвета – с автономными ЗУР с АРГСН) обеспечить эффективное отражение налета таких целей (особенно с учетом того что на стрельбах он работал только по целям с ЭПР на один-два порядка больше LRASM)?
Очевидно, что реальные причины решений по 20386 не имеют отношения к технике и «военным соображениям». В среде специалистов в области кораблестроения и создания морского оружия давно циркулирует информация, сводящаяся вкратце к следующему: синхронизировано по времени командование Балтфлота (то самое, которое потом разогнали) сообщает «наверх» о полной небоеспособности корветов проекта 20380, и тут же И.В. Захаров, тогда заместитель директора ЦМКБ «Алмаз», согласовывает у Главкома ВМФ ТТЗ на корабль проекта 20386. Занятное совпадение.
Это фото с закладки. Закладная секция потом лежала два года, и с ней никто и ничего не делал. Фактически постройка началась в 2018 г.
Также по информации из тех же кругов, согласование проекта 20386 в ЦНИИ кораблестроения прошло вне рамок стандартной процедуры, путём простого подписания всех предоставленных ЦМКБ «Алмаз» документов, без экспертизы.
Наговор? Однако этими же лицами все проблемы проекта 20380, с которыми флот столкнулся в последующем (и которые полностью не решены сих пор !) были названы не просто до их возникновения, а еще до того как они стали воплощаться в железе! Т.е. на момент принятия «спорных решений» по корветам в конце 2000х их ошибочность и катастрофические последствия специалистам были ясны сразу.
Сегодня, однако, ситуация с корветами 20380 изменилась.
Согласно утверждениям высокопоставленного офицера Тихоокеанского флота, имевшего отношение к приёмке корветов «Совершенный» и «Громкий», корветы проекта 20380 существенно «прибавили» в боеспособности. Ракетный комплекс «Уран» прекрасно поражает цели на дальности выше расчётной, бывшая ранее «притчей во языцех» пушка А-190 точно и надёжно поражает цели, как морские, и воздушные, так и наземные, РЛС «Фурке» тоже проявила себя хорошо при наблюдении за воздушными целями. Прилично работает гидроакустический комплекс, а системы РЭБ показали себя на «отлично». Пока остаются проблемы со связью, но, это мелочь в сравнении с недостатками ранее построенных кораблей.
Подведем итог. Несмотря на резкое обострения военно-политической обстановки с 2014 г., корветы проекта 20380 ограниченно боеспособны до сих пор (и главные вопросы остаются по ЗРК «Редут»)! Однако промышленностью была проведена большая, тяжелая, но результативная работа по доводке проекта и устранению многих его недостатков. В настоящее время перспективы быстро довести корветы до боеспособного состояния вполне реальны.
Однако, вместо того чтобы «доработать 20380 до конца», была начата афера с новым проектом (причем с переносом на него недостатков 20380, например отсутствия радиокоррекции ЗУР), который ещё и в разы дороже.
Возникает вопрос: а возможно ли «полное» устранение недостатков 20380, или его модернизационные запасы якобы «исчерпаны»? Да, проект 20385 очевидно полностью выбрал запасы проекта 20380 по нагрузкам. Однако «внутренние резервы» имеются:
• применение простых и легких наклонных пусковых для комплекса «Калибр», конструктивно схожих с пусковыми установками, ранее применёнными на малом ракетном корабле «Накат»;
• замена тяжелых пусковых установок комплекса «Пакет» на легкие, по типу западных Mk32 с обеспечением хранения запасного боезапаса в общем погребе с авиационным;
• для применения катеров (в т.ч. безэкипажных) в сложных условия – уменьшить высоту установки катеров на уровень верхней палубы (с установкой современных спуско-подъемных устройств), что возможно на вновь строящихся кораблях при условии оснащения лёгкими торпедными аппаратами калибром 324 мм и их переносом в более удобное для перезарядки место.
Безусловно, необходимо решать «проблему ЗРК», с обеспечением радиокоррекции ЗУР. С учетом малых дальностей захвата АРЛ ГСН ЗУР малозаметных целей типа LRASM, необходима установка второй РЛС типа «Пума» с приданием ей функций управления ЗРК. Возможно, есть смысл в серии ЗУР с уменьшенной стоимостью за счет отказа от дорогих АРЛГСН и инерциальных систем управления (ИСУ) – применения их как радиокомандных. При отражении «плотного», с малым временным интервалом налета малозаметных средств поражения радиокомандный ЗРК с хорошей многоканальной РЛС имеет решающее преимущество перед ЗРК с автономными ЗУР с АРЛГСН, — четко контролируя обстановку и фактический обстрел и уничтожение всех целей. Формально такие есть – «Панцирь-М» и «Тор-2М», однако их размещение на корвете означает полную переработку его проекта, и возможность применения простых радиокомандных модификаций ЗУР 9М96 и 9М100 с штатной пусковой из под «Пумы», вероятно проще и целесообразнее.
С целью снижения стоимости корвета целесообразна унификация РЛК «новых» 20380 с первыми двумя корпусами МРК проекта 22800. Успешное создание заводом «Пелла» и ЦМКБ «Алмаз» МРК проекта 22800 показало что корабли можно у нас строить быстро и с умеренной стоимостью. Возможностей РЛК проекта 22800 вполне достаточно для решения задач в ближней зоне (в т.ч. и для корвета проекта 20380).
В конечном счёте:
1. Проект 20386 не имеет сколько-нибудь серьезных военных и технических обоснований. Серийное его строительство нецелесообразно.
2. Промышленностью проведена большая и успешная работа по доводке проекта 20380, освоено его серийное строительство (даже на «проблемном» АСЗ).
3. Корабли проекта 20380 начали надежно ходить (в т.ч. в дальнюю и океанскую зону).
4. Необходимо продолжение серии корветов проекта 20380(5), с безусловным полным устранением их недостатков (в т.ч. доработкой первых кораблях серии).
5. С целью снижения стоимости целесообразна унификация РЛК проектов 20380 (новых корпусов) и 22800 (первых двух корпусов серии) и использование унифицированных стоек управления для различных комплексов оружия.
6. Применение изделий комплекса «Калибр» должно быть обеспечено с наклонных пусковых всех корветов (в т.ч. первых корпусов). В первую очередь это касается противолодочных ракет (корвет должен быть не дичью для подлодок, а охотником на них!)
7. Необходимо размещение перспективных робототехнических комплексов и современных катеров на борту корветов проекта 20380.
8. Изыскание «внутренних резервов» снижения водоизмещения кораблей проекта 20380 для проведения его доработки (с устранением недостатков), например, замена тяжелых пусковых комплекса «Пакет» на легкие пневматические торпедные аппараты.
Строительство кораблей проекта 20386 необходимо прекратить и не допускать впредь расходования денег на подобные технические авантюры.
Послесловие 2019 года
Эта статья должна была выйти под Новый год в одном крупном издании и писалась специально для него. Но, как позже сообщил информированный источник, ряд высокопоставленных руководителей государства заблаговременно был ознакомлен с новыми материалами этого издания (что, видимо, имеет традиционный характер), после чего редакция получила крайне настоятельную рекомендацию материал с печати снять, что ею и было сделано.
Видимо, сразу после этого функционеры Главкомата ВМФ и получили приказ немедленно составить и направить второй ответ, который по факту являлся не более чем частичным воспроизведением первого, да ещё и был подписан не тем лицом, на имя которого составлялся (повторный запрос направлялся на имя вице-адмирала В.И. Бурсука, подписавшего ответ на первое обращение). Более того, В. А. Тряпичников по какой-то странной причине не указал в подписи своё воинское звание. По всей видимости, чтобы никто не узнал, является ли он ещё капитаном первого ранга, или уже контр-адмиралом.
Впрочем, это уже непринципиально. Возможно это было связано с тем, что вице-адмирал Бурсук к тому времени уже подал рапорт с просьбой об отставке, более того, в конце декабря он уже был утверждён. В настоящий момент вице-адмирал В.И. Бурсук находится в отставке. Опять же, по слухам, на Бурсука повесили «грехи» совсем других людей, совершённых ими ещё до того, как он вступил в должность. Если это реально так, то это ещё один повод задуматься о том, что происходит в Главкомате, в ВМФ в целом, и вообще в Министерстве обороны.
Тем временем, в ЦМКБ «Алмаз», продавившем руками И. Захарова (тоже контр-адмирала, кстати) его проект 20386, похоже, начали подозревать, что всё может закончиться не так уж хорошо. Ведь если проект 20386 провалится (а шансы этого невероятно высоки), то кто-то должен будет за это ответить. И некоторые из причастных, похоже, заранее озаботились «подушкой безопасности».
Ещё в августе 2018-го А.В. Шляхтенко, директор ЦМКБ «Алмаз», дал интервью ТАСС, в котором заявил:
В этом году закладка корветов 20380 и 20385 на судостроительном заводе "Северная верфь" и Амурском судостроительном заводе не планируется. Однако в ЦМКБ "Алмаз" убеждены, что эти боевые надводные корабли за счет ограниченной стоимости и достаточно мощного вооружения, позволяющего им решать широкий круг боевых задач, в том числе в удаленной морской и океанской зоне, являются основой для формирования корабельного состава надводного флота.
Поэтому их строительство должно вестись непрерывно и максимально возможными темпами. Мы надеемся, что решение о закладке новых кораблей этого класса будет принято государственным заказчиком в ближайшее время.
Поэтому их строительство должно вестись непрерывно и максимально возможными темпами. Мы надеемся, что решение о закладке новых кораблей этого класса будет принято государственным заказчиком в ближайшее время.
С учётом того, что афера с проектом 20386 уже вовсю шла (корабль ещё не строился, но уже числился заложенным и денег на нём было освоено немало), такое высказывание выглядит просто удивительно. А если не удивляться а подумать, то выглядит как «страховка»: «я говорил же, что надо было дальше 20380 закладывать».
Шляхтенко можно понять – после помпезной закладки осенью 2016 года корабль не строился до ноября 2018-го. Закладная секция валялась на заводе, смежники лениво делали комплектующие и заканчивали ОКР по проекту, ничего не происходило, даже металл не резался.
Но интереснее в этом интервью другое:
Проект малого противолодочного корабля проекта 23420 отличается от предшествующих проектов (1124, 1124М), прежде всего, составом современного вооружения, позволяющего эффективно выполнять главную задачу — обеспечивать противолодочную оборону в прибрежной зоне. Корабль имеет развитое гидроакустическое вооружение, противолодочный/противоторпедный комплекс "Пакет-НК/Э", взлетно-посадочную площадку для двух беспилотных вертолетов, предназначенных для наблюдения за обстановкой. Все системы корабля (обнаружения, целеуказания, связи) находятся под управлением боевой информационно-управляющей системы "Сигма-Э", позволяющей экипажу в боевой обстановке эффективно выполнять поставленные задачи.
Благодаря "гибкости" платформы проекта 23420, многовариантности установки артиллерийского и иных видов вооружений, эти корабли могут использоваться не только в качестве противолодочных, но и сторожевых для охраны пунктов базирования и берегов. Они могут вести борьбу с кораблями в ближней морской зоне, оказывать огневую поддержку сухопутным частям, использоваться для охраны государственной границы и экономической зоны.
Благодаря "гибкости" платформы проекта 23420, многовариантности установки артиллерийского и иных видов вооружений, эти корабли могут использоваться не только в качестве противолодочных, но и сторожевых для охраны пунктов базирования и берегов. Они могут вести борьбу с кораблями в ближней морской зоне, оказывать огневую поддержку сухопутным частям, использоваться для охраны государственной границы и экономической зоны.
На самом деле – не могут. Проект 23420 — это ещё более мертворожденный проект, чем 20386. Сделать его будет легче, а вот толку в нём будет крайне мало.
Налицо, что называется, тренд – прикрыться своим якобы желанием строить 20380, продолжать осваивать бюджет на 20386, а когда афера рухнет окончательно, в качестве палочки-выручалочки предложить якобы наследника великого «Альбатроса», МПК проекта 1124/М. Якобы простого, дешёвого и массового. Правда, куда как хуже вооружённого, чем 1124, но таковы наши традиции, похоже.
Впрочем, ходят слухи о прорисовке ещё более сложного и дорогого корабля, чем 20386 – и тоже на случай провала проекта.
В общем, ситуация у нас в ВМФ меняется слабо. Идут бесконечные освоения средств, строятся бесполезные корабли малыми сериями, им на смену приходят другие малые серии, и тоже бесполезные, вкладываются деньги в ядерные торпеды и главные храмы, а при попытке осветить ситуацию в прессе в ход идёт административный ресурс, при нежелании что-либо реально менять.
На сегодня в постройке остаются всего 6 корветов, не считая «Дерзкого». Закладок новых корветов не было уже почти два года, и, видимо, не планируется. Новые 20386 тоже не закладываются, даже второй обещанный в 2018 году — не заложен. Да и как их закладывать, если непонятно, смогут вообще головной построить или нет?
Уже через три года «Дерзкий» останется на стапеле один на неопределённо долгое время, как памятник тому, чем заканчиваются такие авантюры.
- Автор:
- Александр Тимохин, Максим Климов
- Использованы фотографии:
- ЦМКБ "Алмаз", ТАСС
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