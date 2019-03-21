Московская резиденция автомобилей Геринга и Бормана. Часть 2
Первым на очереди стоит Л-300 "Красный октябрь", датированный 1933 годом и являющийся первым серийным советским мотоциклом. Это не самостоятельная разработка, а копия немецкого DKW Luxus 300 начала 30-х годов. Двигатель двухтактный, одноцилиндровый, объёмом 293 "кубика" и мощность 6,5 л.с. при 2700 об/мин. Моторная и задняя передачи цепные. Коробка передач трёхступенчатая, передачи переключались вручную рычагом. Мотоцикл в Ломаковском музее не проходил реставрацию — даже краска родная. Очевидным минусом выставленного экземпляра является грубо налепленная табличка с описанием машины. Это заметно портит внешний вид уникального аппарата.
В продолжение темы мотоциклов Советского Союза в экспозиции представлен ТИЗ АМ-600 Таганрогского инструментального завода № 65 имени товарища Сталина, выпущенный в свет в 1939 году. Если верить табличке на экспонате, то это чуть ли не единственный сохранившийся в стране экземпляр с коляской. Машины была изначально спроектирована для армейских нужд, что отражается в индексе АМ (армейский мотоцикл). В этот раз отечественные конструкторы взяли за основу английский мотоцикл BSA модели «Sloper» с 600-кубовым нижнеклапанным двигателем и четырёхступенчатой коробкой передач. Во время войны сборку ТИЗ АМ-600 освоили на Тюменском заводе.
Состояние плачевное, но харизмы хоть отбавляй! Это про одноместный Иж-8 образца 1938 года. Мощность двухколесной кометы 8 л.с. при весе 135 кг и максимальной скорости в 90 км/ч. Привод колеса цепной, но вот цепь на представленном экземпляре не сохранилась. До 1940 года было выпущено порядка 5600 мотоциклов, пока на замену не пришел Иж-9.
На слое масла толстый слой пыли. Не знаю, хорошо этот или плохо, но это про немецкий BMW R35 из Ломаковского музея. Машина была очень распространена в вермахте и отличалась на редкость удачной конструкцией. Привод на ведущее колесо карданный, что стало золотым стандартом для армейской техники. Машина развивала с отважным седоком 120 км/ч, мощностью обладала в 14 л.с., а вес составлял 146 кг. Представленный в экспозиции экземпляр участвовал в фильме "Ближний круг" в качестве транспортного средства актера Дмитрия Певцова.
Немного отвлечемся от мотоциклетной темы и обратим внимание на другие экспонаты выставки. Фотографии общепризнанной классики.
Английский Triumph B 254 F в достаточно удовлетворительном состоянии.
[/center]
И снова немецко-фашистский BMW R 2 с уникальной пластинчатой рессорой на передней вилке. Мотоцикл выпускался с 1931 по 1936 года. Ведущее колесо традиционно приводится карданом.
Окончание следует...
В продолжение темы мотоциклов Советского Союза в экспозиции представлен ТИЗ АМ-600 Таганрогского инструментального завода № 65 имени товарища Сталина, выпущенный в свет в 1939 году. Если верить табличке на экспонате, то это чуть ли не единственный сохранившийся в стране экземпляр с коляской. Машины была изначально спроектирована для армейских нужд, что отражается в индексе АМ (армейский мотоцикл). В этот раз отечественные конструкторы взяли за основу английский мотоцикл BSA модели «Sloper» с 600-кубовым нижнеклапанным двигателем и четырёхступенчатой коробкой передач. Во время войны сборку ТИЗ АМ-600 освоили на Тюменском заводе.
Состояние плачевное, но харизмы хоть отбавляй! Это про одноместный Иж-8 образца 1938 года. Мощность двухколесной кометы 8 л.с. при весе 135 кг и максимальной скорости в 90 км/ч. Привод колеса цепной, но вот цепь на представленном экземпляре не сохранилась. До 1940 года было выпущено порядка 5600 мотоциклов, пока на замену не пришел Иж-9.
На слое масла толстый слой пыли. Не знаю, хорошо этот или плохо, но это про немецкий BMW R35 из Ломаковского музея. Машина была очень распространена в вермахте и отличалась на редкость удачной конструкцией. Привод на ведущее колесо карданный, что стало золотым стандартом для армейской техники. Машина развивала с отважным седоком 120 км/ч, мощностью обладала в 14 л.с., а вес составлял 146 кг. Представленный в экспозиции экземпляр участвовал в фильме "Ближний круг" в качестве транспортного средства актера Дмитрия Певцова.
Немного отвлечемся от мотоциклетной темы и обратим внимание на другие экспонаты выставки. Фотографии общепризнанной классики.
Английский Triumph B 254 F в достаточно удовлетворительном состоянии.
[/center]
И снова немецко-фашистский BMW R 2 с уникальной пластинчатой рессорой на передней вилке. Мотоцикл выпускался с 1931 по 1936 года. Ведущее колесо традиционно приводится карданом.
Окончание следует...
- Автор:
- Евгений Федоров
- Использованы фотографии:
- Фотографии автора
- Статьи из этой серии:
- Московская резиденция автомобилей Геринга и Бормана. Часть 1
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter