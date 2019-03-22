Штурм Корфу
В марте 1799 года русская эскадра под началом Фёдора Ушакова взяла крепость Корфу в Средиземном море. Решительные действия великого флотоводца позволили взять считавшуюся неприступной крепость с минимальными потерями. При штурме Корфу было опровергнуто устойчивое мнение современников – военных специалистов, что морские крепости можно взять только с суши, а флот только осуществляет блокаду. Ушаков предложил новое решение: сильный обстрел береговых укреплений корабельной артиллерией, подавление береговых батарей с помощью флота и высадка десанта.
Штурм Видо
В начале 1799 года положение черноморской эскадры у Корфу несколько улучшилось. Прибыли из Севастополя новые корабли контр-адмирала П. В. Пустошкина (74-пушечные линейные корабли «Св. Михаил» и «Симеон и Анна»). Прибыли корабли, которые ранее были отправлены по указанию Петербурга для выполнения других задач. У Ушакова теперь было 12 линейных кораблей и 11 фрегатов. Турецкие власти наконец прислали продовольствие. Русские матросы возвели на Корфу две батареи: у форта «Сан-Сальвадор» (Южная батарея), и на холме Монт-Оливето (Северная батарея). Именно с этих позций будут штурмовать вражескую крепость на Корфу. Прибыли турецкие вспомогательные войска – более 4 тыс. солдат. Около 2 тыс. человек выставили греки-повстанцы. Ушаков принял решение перейти от блокады к решительному штурму.
На военном совете 17 февраля 1799 года на русском флагмане «Св. Павел» было решено главный удар сначала нанести по острову Видо, который был ключевой позицией у Корфу. Для атаки вражеских позиций на Видо выделялись все корабли эскадры, командиры каждого корабля получили позиции. Корабельная артиллерия должна была подавить французские батареи на острове, затем высаживали десантников для окончательного разгрома противника. Одновременно десантные отряды на острове Корфу должны были атаковать передовые форты вражеской крепости – Форт-Абраам, Святого Рока и Сальвадор. План сражения был одобрен большинство командиров кораблей, только турки выразили сомнение, что «камень деревом не пробьёшь». Турецких командиров успокоили тем, что русские корабли пойдут в первой линии, турецкие позади.
Штурм о. Видо, где оборонялось около 800 французов под командованием генерала Пиврона, начался утром 18 февраля (1 марта) 1799 года. Одновременно русские батареи на Корфу открыли огонь по вражеским фортам. Корабли эскадры в соответствии с планом операции снимались с якорей и выдвигались на позиции у острова Видо. Первыми выдвинулись три фрегата, они стали приближаться к северной оконечности острова, где была расположена первая французская батарея. Французы видели движение русских кораблей и как только они приблизились на расстояние артиллерийского выстрела, открыли огонь. Французские артиллеристы были хорошо защищены каменными парапетами и земляными валами. Французы были уверены, что их батареи легко выдержат атаку с моря. Несмотря на неприятельский огонь фрегаты быстро шли вперёд, и вскоре также открыли огонь по французским позициям.
Тем временем к Видо подходили основные силы флота. Впереди шёл флагман «Павел». В 8 часов 45 минут он подошёл к первой батарее противника и с ходу открыл огонь по врагу. Французы сосредоточили огонь по русскому флагману. Над ним часто пролетали вражеские снаряды, корабль получил несколько повреждений. Однако, несмотря на французский огонь, «Павел» неуклонно шёл во главе эскадры, подавая пример всем остальным. «Павел» дошёл до второй батареи и сосредоточил огонь на ней. Ушаков старался максимально близко подойти к берегу, чтобы использовать орудия всех калибров. Позиции французов сметали картечью. Рядом с флагманом заняли позиции линейные корабли «Симеон и Анна» под началом капитана 1-го ранга К. С. Леонтовича и «Мария Магдалина» капитана 1-го ранга Г. А. Тимченко. Далее, ближе к северо-восточному мысу острова занял позицию корабль «Михаил» под началом И. Я. Салтанова, который обстреливал третью вражескую батарею. Слева от него расположились линейный корабль «Захарий и Елизавета капитана И. А. Селивачева и фрегат «Григорий» И. А. Шостока. Они вели огонь по четвертой батарее противника. Линейный корабль «Богоявление Господне» под началом А. П. Алексиано не становился на якорь, всё время был под парусами и с ходу обстреливал вражеские укрепления.
Источник: Война России в составе Второй Коалиции против Франции в 1798-1800 гг. Штурм крепости Корфу 18 февраля 1799 г. Морской атлас Министерства Обороны СССР. Том III. Военно-исторический. Часть первая
Поддержку французскому гарнизону попытались оказать французские корабли – линейный корабль «Леандр» и фрегат «Лабрюн». Они защищали остров с восточной стороны. Однако русский адмирал предусмотрел такой шаг противника и заранее выделил из состава эскадры линейный корабль «Пётр» под началом Д. Н. Сенявина и фрегат «Навархия» Н. Д. Войновича. Находясь под парусами, русские корабли вели упорную перестрелку с вражескими кораблями и пятой батарей французов. Кроме того, их поддержал линейный корабль «Богоявление», который также стал обстреливать французские корабли и пятую батарею. В итоге французские корабли получили сильные повреждения, особенно «Леандр». Едва держась на плаву, вражеский линейный корабль оставил боевую позицию и ушёл под защиту орудий Корфу.
После 2 часового боя французы дрогнули. Остров Видо, с трёх сторон окруженный русскими кораблями, подвергался непрекращающемуся обстрелу. С каждым корабельным залпом было все больше убитых и раненых, выходили из строя пушки. К 10 часам огонь французских батарей заметно ослаб. Французские артиллеристы стали бросать свои позиции и бежали вглубь острова.
Ушаков внимательно наблюдал за боем. Как только он увидел, что французы ослабили огонь, так был отдан приказ о начале высадки десантных частей. Корабельная артиллерия сделала своё дело, расчистила дорогу десанту. Теперь надо было завершить разгром противника. Десантные группы на баркасах и шлюпках двинулись к берегу. Первая десантная группа была высажена между второй и третьей французскими батареями. В этом месте русский флот нанес противнику максимальные разрушения. Второй десантный отряд был высажен между третьей и четвертой батареями, затем десант высадили и у первой батареи. Всего на берег было высажено около 1500 русских солдат и матросов и более 600 человек турецко-албанского вспомогательного отряда.
К берегу подходили всё новые суда, высаживали десантников, орудия. Шаг за шагом русско-турецкий десант стал теснить противника. Французы хорошо подготовились к обороне острова Видо. Была оборудована противодесантная оборона: на побережье устроили земляные валы, завалы из камней и бревен, волчьи ямы, а на подходах к берегу соорудили заграждения, которые мешали подходу малых гребных судов. Французские стрелки вели огонь по подходящим лодкам, высаживающимся русским морякам. Однако как ни отчаянно сопротивлялись французы, русские десантники преодолели все преграды и быстро теснили врага. Захватив плацдармы, десантные отряды продолжили движение. Они атаковали вражеские батареи, которые были главными узлами французской обороны. Французы, уже деморализованные ударами корабельной артиллерии и успешной высадкой десанта, не выдержали. Первой пала третья батарея, затем русский флаг подняли над самой сильной второй батареей. Несколько французских судов, стоявших у о. Видо были захвачены.
Остатки французского гарнизона бежало на южную сторону острова и пытались сбежать на гребных судах. Часть смогла спастись, другим помешали русские корабли «Пётр», «Богоявление» и «Навархия». Около полудня русский флаг подняли над первой батареей. Сопротивление французов было окончательно сломлено. В итоге этой жестокой схватки 200 французов было убито, 420 человек во главе с комендантом Пивроном сдались в плен, ещё около 150 человек смогли сбежать на Корфу. Потери русских войск составили 31 человек убитыми и 100 ранеными. Турки и албанцы потеряли 180 человек убитыми и ранеными.
Остров Видо
Капитуляция Корфу
Падение острова Видо предопределило и сдачу Корфу. Русские захватили ключевую позицию. Некоторое время французы ещё защищались, надеясь, что противник не сможет захватить передовые форты – Авраам, св. Рока и Сальвадор. Когда основные русские силы штурмовали укрепления Видо, на Корфу также начался ожесточенный бой. Русские батареи с самого утра вели непрерывный обстрел вражеских позиций. А русские корабли обстреливали Старую и Новую крепости.
Вскоре десантные отряды на Корфу вышли из своих укреплений и начали атаку передовых фортов французской крепости. Подходы к ним французы заминировали, однако при помощи местных жителей мины обошли. Завязался бой за Форт-Сальвадор, но первую атаку французы отбили. Тогда с кораблей эскадры было отправлено подкрепление. С прибытием новых сил штурм вражеских позиций возобновился. Русские моряки атаковали форт св. Рока, и несмотря на сильный ружейный огонь, спустились в ров и стали ставить лестницы. Французы были сломлены, они заклепали пушки, уничтожили пороховые запасы бежали к Сальвадору. Русские добровольцы на плечах противника ворвались и в это французское укрепление. Противник бежал, не успел даже заклепать орудия. Вскоре было захвачено и укрепление св. Авраама. В итоге несмотря на яростное сопротивление французов, все три передовых форта были захвачены. Вражеские солдаты бежали за крепостную стену. К вечеру бой затих. Потери союзников составили около 298 человек убитыми и ранеными, из которых 130 русских и 168 турок и албанцев..
Французское командование, потеряв за один день боя батареи острова Видо и передовые форты Корфу, решило, что дальнейшее сопротивление не имеет смысла. Ранним утром 2 марта (19 февраля) 1799 года на корабль Ушакова прибыл адъютант французского командующего, который передал просьбу Шабо о перемирии. Русский адмирал предложил в 24 часа сдать крепость. Вскоре французы сообщил, что согласны на капитуляцию. 3 марта (20 февраля) 1799 года акт о капитуляции был подписан. Капитуляция была почётной. Французы получили право покинуть Корфу с обещанием не воевать в течение 18 месяцев.
В. Коченков. Штурм Корфу
Итоги
Через два дня французский гарнизон (свыше 2900 человек) вышел из крепости и сложил оружие. Ушакову были переданы ключи от Корфу и французские знамена. Русскими трофеями стали около 20 боевых и вспомогательных судов, включая линейный корабль «Леандр», фрегат «Лабрюн», бриг, бомбардирский корабль, три бригантины и т. д. На стенах и в арсеналах крепости было захвачено 629 орудий, 4 тыс. ружей, более 100 тыс. ядер и бомб, более полумиллиона патронов, а также большое количество различного имущества и провианта.
Блестящая победу русского оружия на Корфу вызвало большой отклик в Европе, где внимательно следили за событиями в районе Ионических островов. В европейских столицах не ожидал столь быстрой и решительной победы русского оружия. Главный удар по французской крепости наносился со стороны моря, что было новшеством в теории и практике военно-морского искусства того времени. Победоносный штурм Корфу опроверг теоретические построения западных флотоводцев о том, что нельзя одержать вверх над сильной приморской крепостью силами только флота. Ранее считалось, что невозможно атаковать крепость со стороны моря. Французы признавались, что никогда не думали о том, что можно одними кораблями приступить к неприступным бастионам и мощным батареям Корфу и Видо. Ушаков применил корабельную артиллерию для взлома вражеской обороны. Также огромное внимание было уделено действиям морской пехоты, организации десанта.
За этот блестящий штурм русский государь Павел Первый произвел Ушакова в адмиралы и наградил бриллиантовыми знаками ордена Святого Александра Невского, неаполитанский король отметил орденом святого Януария 1-й степени, а османский султан — челенком (украшение для тюрбана в виде султана, усыпанного драгоценными камням), знаком отличия Турции.
В 1800 году Россия и Турция создали на освобожденной территории Республику Семи Островов, под протекторатом двух империй. Островная республика стала базой русского флота. После Тильзитского мира 1807 года контроль над Ионическими островами вернули французы. В дальнейшем свой контроль над островами установила Англия.
На самом Средиземном море Ушаков продолжал победоносную кампанию. Русские моряки одержали ряд побед в Италии. Однако успехи русского флота в Средиземном море, как и победы армии А. Суворова в Италии, не принесли серьёзных выгод России. Из-за предательской политики «партнеров» по войне с Францией – Австрии и Англии, император Павел совершил резкий поворот во внешней политике. Он порвал с прежними «союзниками» (Лондоном и Веной), и решил наладить отношения с Францией, с которой у России, по сути, не было коренных противоречий, каких-либо военных, территориальных и экономических споров. В ответ британцы организовали убийство Павла.
При уходе русской эскадры с Ионических островов в Чёрное море кефалонийцы, в знак признательности, поднесли Ф. Ф. Ушакову большую золотую медаль с изображениями адмирала (надпись вокруг: «Доблестный благочестивый Федор Ушаков, главнокомандующий русским флотом»), крепости Корфу и островка Видо, между которыми стоят два французских корабля, а перед Видо — шесть русских кораблей (надпись: «Всех Ионических островов спасителю Кефалония».
Штурм Видо
В начале 1799 года положение черноморской эскадры у Корфу несколько улучшилось. Прибыли из Севастополя новые корабли контр-адмирала П. В. Пустошкина (74-пушечные линейные корабли «Св. Михаил» и «Симеон и Анна»). Прибыли корабли, которые ранее были отправлены по указанию Петербурга для выполнения других задач. У Ушакова теперь было 12 линейных кораблей и 11 фрегатов. Турецкие власти наконец прислали продовольствие. Русские матросы возвели на Корфу две батареи: у форта «Сан-Сальвадор» (Южная батарея), и на холме Монт-Оливето (Северная батарея). Именно с этих позций будут штурмовать вражескую крепость на Корфу. Прибыли турецкие вспомогательные войска – более 4 тыс. солдат. Около 2 тыс. человек выставили греки-повстанцы. Ушаков принял решение перейти от блокады к решительному штурму.
На военном совете 17 февраля 1799 года на русском флагмане «Св. Павел» было решено главный удар сначала нанести по острову Видо, который был ключевой позицией у Корфу. Для атаки вражеских позиций на Видо выделялись все корабли эскадры, командиры каждого корабля получили позиции. Корабельная артиллерия должна была подавить французские батареи на острове, затем высаживали десантников для окончательного разгрома противника. Одновременно десантные отряды на острове Корфу должны были атаковать передовые форты вражеской крепости – Форт-Абраам, Святого Рока и Сальвадор. План сражения был одобрен большинство командиров кораблей, только турки выразили сомнение, что «камень деревом не пробьёшь». Турецких командиров успокоили тем, что русские корабли пойдут в первой линии, турецкие позади.
Штурм о. Видо, где оборонялось около 800 французов под командованием генерала Пиврона, начался утром 18 февраля (1 марта) 1799 года. Одновременно русские батареи на Корфу открыли огонь по вражеским фортам. Корабли эскадры в соответствии с планом операции снимались с якорей и выдвигались на позиции у острова Видо. Первыми выдвинулись три фрегата, они стали приближаться к северной оконечности острова, где была расположена первая французская батарея. Французы видели движение русских кораблей и как только они приблизились на расстояние артиллерийского выстрела, открыли огонь. Французские артиллеристы были хорошо защищены каменными парапетами и земляными валами. Французы были уверены, что их батареи легко выдержат атаку с моря. Несмотря на неприятельский огонь фрегаты быстро шли вперёд, и вскоре также открыли огонь по французским позициям.
Тем временем к Видо подходили основные силы флота. Впереди шёл флагман «Павел». В 8 часов 45 минут он подошёл к первой батарее противника и с ходу открыл огонь по врагу. Французы сосредоточили огонь по русскому флагману. Над ним часто пролетали вражеские снаряды, корабль получил несколько повреждений. Однако, несмотря на французский огонь, «Павел» неуклонно шёл во главе эскадры, подавая пример всем остальным. «Павел» дошёл до второй батареи и сосредоточил огонь на ней. Ушаков старался максимально близко подойти к берегу, чтобы использовать орудия всех калибров. Позиции французов сметали картечью. Рядом с флагманом заняли позиции линейные корабли «Симеон и Анна» под началом капитана 1-го ранга К. С. Леонтовича и «Мария Магдалина» капитана 1-го ранга Г. А. Тимченко. Далее, ближе к северо-восточному мысу острова занял позицию корабль «Михаил» под началом И. Я. Салтанова, который обстреливал третью вражескую батарею. Слева от него расположились линейный корабль «Захарий и Елизавета капитана И. А. Селивачева и фрегат «Григорий» И. А. Шостока. Они вели огонь по четвертой батарее противника. Линейный корабль «Богоявление Господне» под началом А. П. Алексиано не становился на якорь, всё время был под парусами и с ходу обстреливал вражеские укрепления.
Источник: Война России в составе Второй Коалиции против Франции в 1798-1800 гг. Штурм крепости Корфу 18 февраля 1799 г. Морской атлас Министерства Обороны СССР. Том III. Военно-исторический. Часть первая
Поддержку французскому гарнизону попытались оказать французские корабли – линейный корабль «Леандр» и фрегат «Лабрюн». Они защищали остров с восточной стороны. Однако русский адмирал предусмотрел такой шаг противника и заранее выделил из состава эскадры линейный корабль «Пётр» под началом Д. Н. Сенявина и фрегат «Навархия» Н. Д. Войновича. Находясь под парусами, русские корабли вели упорную перестрелку с вражескими кораблями и пятой батарей французов. Кроме того, их поддержал линейный корабль «Богоявление», который также стал обстреливать французские корабли и пятую батарею. В итоге французские корабли получили сильные повреждения, особенно «Леандр». Едва держась на плаву, вражеский линейный корабль оставил боевую позицию и ушёл под защиту орудий Корфу.
После 2 часового боя французы дрогнули. Остров Видо, с трёх сторон окруженный русскими кораблями, подвергался непрекращающемуся обстрелу. С каждым корабельным залпом было все больше убитых и раненых, выходили из строя пушки. К 10 часам огонь французских батарей заметно ослаб. Французские артиллеристы стали бросать свои позиции и бежали вглубь острова.
Ушаков внимательно наблюдал за боем. Как только он увидел, что французы ослабили огонь, так был отдан приказ о начале высадки десантных частей. Корабельная артиллерия сделала своё дело, расчистила дорогу десанту. Теперь надо было завершить разгром противника. Десантные группы на баркасах и шлюпках двинулись к берегу. Первая десантная группа была высажена между второй и третьей французскими батареями. В этом месте русский флот нанес противнику максимальные разрушения. Второй десантный отряд был высажен между третьей и четвертой батареями, затем десант высадили и у первой батареи. Всего на берег было высажено около 1500 русских солдат и матросов и более 600 человек турецко-албанского вспомогательного отряда.
К берегу подходили всё новые суда, высаживали десантников, орудия. Шаг за шагом русско-турецкий десант стал теснить противника. Французы хорошо подготовились к обороне острова Видо. Была оборудована противодесантная оборона: на побережье устроили земляные валы, завалы из камней и бревен, волчьи ямы, а на подходах к берегу соорудили заграждения, которые мешали подходу малых гребных судов. Французские стрелки вели огонь по подходящим лодкам, высаживающимся русским морякам. Однако как ни отчаянно сопротивлялись французы, русские десантники преодолели все преграды и быстро теснили врага. Захватив плацдармы, десантные отряды продолжили движение. Они атаковали вражеские батареи, которые были главными узлами французской обороны. Французы, уже деморализованные ударами корабельной артиллерии и успешной высадкой десанта, не выдержали. Первой пала третья батарея, затем русский флаг подняли над самой сильной второй батареей. Несколько французских судов, стоявших у о. Видо были захвачены.
Остатки французского гарнизона бежало на южную сторону острова и пытались сбежать на гребных судах. Часть смогла спастись, другим помешали русские корабли «Пётр», «Богоявление» и «Навархия». Около полудня русский флаг подняли над первой батареей. Сопротивление французов было окончательно сломлено. В итоге этой жестокой схватки 200 французов было убито, 420 человек во главе с комендантом Пивроном сдались в плен, ещё около 150 человек смогли сбежать на Корфу. Потери русских войск составили 31 человек убитыми и 100 ранеными. Турки и албанцы потеряли 180 человек убитыми и ранеными.
Остров Видо
Капитуляция Корфу
Падение острова Видо предопределило и сдачу Корфу. Русские захватили ключевую позицию. Некоторое время французы ещё защищались, надеясь, что противник не сможет захватить передовые форты – Авраам, св. Рока и Сальвадор. Когда основные русские силы штурмовали укрепления Видо, на Корфу также начался ожесточенный бой. Русские батареи с самого утра вели непрерывный обстрел вражеских позиций. А русские корабли обстреливали Старую и Новую крепости.
Вскоре десантные отряды на Корфу вышли из своих укреплений и начали атаку передовых фортов французской крепости. Подходы к ним французы заминировали, однако при помощи местных жителей мины обошли. Завязался бой за Форт-Сальвадор, но первую атаку французы отбили. Тогда с кораблей эскадры было отправлено подкрепление. С прибытием новых сил штурм вражеских позиций возобновился. Русские моряки атаковали форт св. Рока, и несмотря на сильный ружейный огонь, спустились в ров и стали ставить лестницы. Французы были сломлены, они заклепали пушки, уничтожили пороховые запасы бежали к Сальвадору. Русские добровольцы на плечах противника ворвались и в это французское укрепление. Противник бежал, не успел даже заклепать орудия. Вскоре было захвачено и укрепление св. Авраама. В итоге несмотря на яростное сопротивление французов, все три передовых форта были захвачены. Вражеские солдаты бежали за крепостную стену. К вечеру бой затих. Потери союзников составили около 298 человек убитыми и ранеными, из которых 130 русских и 168 турок и албанцев..
Французское командование, потеряв за один день боя батареи острова Видо и передовые форты Корфу, решило, что дальнейшее сопротивление не имеет смысла. Ранним утром 2 марта (19 февраля) 1799 года на корабль Ушакова прибыл адъютант французского командующего, который передал просьбу Шабо о перемирии. Русский адмирал предложил в 24 часа сдать крепость. Вскоре французы сообщил, что согласны на капитуляцию. 3 марта (20 февраля) 1799 года акт о капитуляции был подписан. Капитуляция была почётной. Французы получили право покинуть Корфу с обещанием не воевать в течение 18 месяцев.
В. Коченков. Штурм Корфу
Итоги
Через два дня французский гарнизон (свыше 2900 человек) вышел из крепости и сложил оружие. Ушакову были переданы ключи от Корфу и французские знамена. Русскими трофеями стали около 20 боевых и вспомогательных судов, включая линейный корабль «Леандр», фрегат «Лабрюн», бриг, бомбардирский корабль, три бригантины и т. д. На стенах и в арсеналах крепости было захвачено 629 орудий, 4 тыс. ружей, более 100 тыс. ядер и бомб, более полумиллиона патронов, а также большое количество различного имущества и провианта.
Блестящая победу русского оружия на Корфу вызвало большой отклик в Европе, где внимательно следили за событиями в районе Ионических островов. В европейских столицах не ожидал столь быстрой и решительной победы русского оружия. Главный удар по французской крепости наносился со стороны моря, что было новшеством в теории и практике военно-морского искусства того времени. Победоносный штурм Корфу опроверг теоретические построения западных флотоводцев о том, что нельзя одержать вверх над сильной приморской крепостью силами только флота. Ранее считалось, что невозможно атаковать крепость со стороны моря. Французы признавались, что никогда не думали о том, что можно одними кораблями приступить к неприступным бастионам и мощным батареям Корфу и Видо. Ушаков применил корабельную артиллерию для взлома вражеской обороны. Также огромное внимание было уделено действиям морской пехоты, организации десанта.
За этот блестящий штурм русский государь Павел Первый произвел Ушакова в адмиралы и наградил бриллиантовыми знаками ордена Святого Александра Невского, неаполитанский король отметил орденом святого Януария 1-й степени, а османский султан — челенком (украшение для тюрбана в виде султана, усыпанного драгоценными камням), знаком отличия Турции.
В 1800 году Россия и Турция создали на освобожденной территории Республику Семи Островов, под протекторатом двух империй. Островная республика стала базой русского флота. После Тильзитского мира 1807 года контроль над Ионическими островами вернули французы. В дальнейшем свой контроль над островами установила Англия.
На самом Средиземном море Ушаков продолжал победоносную кампанию. Русские моряки одержали ряд побед в Италии. Однако успехи русского флота в Средиземном море, как и победы армии А. Суворова в Италии, не принесли серьёзных выгод России. Из-за предательской политики «партнеров» по войне с Францией – Австрии и Англии, император Павел совершил резкий поворот во внешней политике. Он порвал с прежними «союзниками» (Лондоном и Веной), и решил наладить отношения с Францией, с которой у России, по сути, не было коренных противоречий, каких-либо военных, территориальных и экономических споров. В ответ британцы организовали убийство Павла.
При уходе русской эскадры с Ионических островов в Чёрное море кефалонийцы, в знак признательности, поднесли Ф. Ф. Ушакову большую золотую медаль с изображениями адмирала (надпись вокруг: «Доблестный благочестивый Федор Ушаков, главнокомандующий русским флотом»), крепости Корфу и островка Видо, между которыми стоят два французских корабля, а перед Видо — шесть русских кораблей (надпись: «Всех Ионических островов спасителю Кефалония».
- Автор:
- Самсонов Александр
- Статьи из этой серии:
- Как русские взяли неприступную крепость Корфу
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter