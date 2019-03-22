Саботаж. ВВС США против идеи лёгкого штурмовика

А-29 Super Tucano сбрасывает бомбу с лазерным наведением в ходе испытаний по программе LAAR

«В партизанской войне есть немного вещей, которые благоволят использованию воздушной мощи, но одна из них это то, что повстанцы в джунглях не имеют возможностей осуществлять ПВО или перехват воздушных целей, и господство в воздухе практически гарантированно. С другой стороны, противник мобильный, его очень сложно обнаружить и он не является подходящим «предметом» для обычной атаки бомбами. Требуются летательные аппараты, которые сочетали бы в себе возможность точного применения оружия и способность длительное время находиться в воздухе на малой высоте; также требуется хорошее передовое авианаведение».

Republic F-105 Thunderchief. Слишком быстрый, чтбы поддерживать наземные войска, хотя в целом был хороший самолёт, хоть и с проблемами в части живучести

F-100D в атаке. Где-то над Вьетнамом

Похоже, кого-то сбили. "Скайрейдеры" эскортируют спасательный вертолёт.

A-7D Corsair 2 ВВС США.

После 1969 года ВВС "разрешили" своим штурмовикам "Бронко" атаковать цели. На фото — удар 70-мм неуправляемыми ракетами "Hydra"

Grumman OV-1 Mohawk и его "Вьетнамский вариант" внешней подвески

A-37 Dragonfly

Под капотом у А-37

AT-6 Wolverine. Второй финалист конкурса, после бразильцев

Столько лет прошло, а он как новый.

"Бронко" в Ираке. Обращаем внимание на оптико-электронную турель на носу