Саботаж. ВВС США против идеи лёгкого штурмовика
Некоторые вещи со стороны виднее, чем изнутри или вблизи. Это в полной мере относится к таким чисто американским «граблям», как лёгкий противопартизанский самолёт-штурмовик.
Просто удивительно то, как долго существует эта проблема, и каким невозможным оказывается её решение.
Несмотря на то, что это чисто «американский» вопрос, мало актуальный для РФ, с точки зрения того, как всё организовано у наших «оппонентов», он весьма поучителен. Впрочем, технические примеры тоже вполне могут оказаться в чём-то полезными.
Штурмовая авиация никогда не была у американцев в приоритетах. Несмотря на обилие задач по непосредственной поддержке наземных войск в ходе Второй мировой войны, главным инструментом их выполнения были истребители-бомбардировщики. Война в Корее «разбавила» это правило, добавив в список самолёты, важные для действий наземных войск и штурмовики, например Vought AU-1 Corsair, являющийся развитием истребителя времён Второй Мировой, или будущую «рок-звезду» — Douglas Skyraider, самолёт, изначально создававшийся как пикирующий бомбардировщик для атак японских надводных кораблей, но прославившийся в итоге как штурмовик над джунглями Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Стоит отметить принципиальную вещь – это были самолёты ВМС. ВВС не «заморочились» штурмовой авиацией, впрочем, а тот момент у них были «Инвейдеры».
Тем не менее, сразу же после войны в Корее штурмовики оказались, что называется, не у дел. Причём если ВМС продолжали создавать хоть какое-то подобие таких машин для ударов по надводным кораблям СССР, то ВВС чётко «похоронили» этот класс, ударившись в создание всё более скоростных тактических ударных самолётов для применения тактических ядерных бомб, и в истребители, предназначенные для завоевания господства в воздухе.
Впрочем, ещё в начале 60-х треть самолётов ВВС была представлена разной рухлядью времён той же Кореи, но к штурмовикам это не относилось. Их просто не было. Нельзя сказать, чтобы американцы одни делали такие ошибки – в СССР штурмовая авиация была ликвидирована как класс в 1956-м, и все советские Ил-10 и Ил-10М пошли на слом, работы по таким машинам, как Ил-40 и Ту-91 были прекращены. Но у американцев на пороге была война…
Ещё в пятидесятых самым прозорливым деятелям в военно-политическом истеблишменте было ясно, что США втягиваются в антикоммунистические войны в Юго-Восточной Азии. США использовали наёмников ЦРУ и ряд местных племён для борьбы с левыми движениями в Лаосе, а позже тайно втянулись в гражданскую войну в этой стране, США поддерживали южновьетнамский коррумпированный и неэффективный режим, который после определённого момента «сидел» чисто на американских «штыках», и с начала шестидесятых планировали ограниченное (как тогда казалось) военное вмешательство во Вьетнамский конфликт.
Тогда же нашлись люди в ВВС США, кто смог правильно оценить условия, в которых авиации придётся работать в Индокитае и других таких же местах.
В 1962-м году, в июне журнал ВВС США «Air Force Magazine» писал:
Статья называлась «USAF Polishes Its New COIN», в переводе «ВВС США «полируют» свои противопартизанские возможности», но это название оказалось фундаментально неверным – ВВС ничего такого не «полировали», наоборот, всё развитие ударной авиации шло к скоростному и высокотехнологичному носителю тактического ядерного оружия, к самолёту, который ровно на 100 процентов не соответствовал тому, что от ВВС США вскоре потребовалось.
В 1964 году во Вьетнам были посланы «Воздушные коммандос», оснащённые изношенными самолётами времён войны в Корее – поршневыми бомбардировщиками В-26 Invader, переделанными в ударные самолёты поршневыми учебными «спарками» Т-28 Trojan, и транспортными C-47, запущенными в производство ещё до Второй Мировой. Казалось бы, результаты первых боевых вылетов, когда пилотам удавалось «достать» назначенные им цели во-первых за счёт экстраординарных навыков, не свойственных среднестатистическому пилоту, а во-вторых за счёт низкой скорости атакующего самолёта, позволявшей пилотам прицелиться, должны были бы заставить ВВС одуматься, но нет – ВВС по-прежнему ориентировались на скоростные высокотехнологичные истребители-бомбардировщики. Чуть позже, эти самолёты окажутся катастрофически непригодными для выполнения задач по непосредственной поддержке войск. По массе причин, среди которых будет и слишком высокая скорость сваливания, и плохой обзор из кабины, и, иногда, недостаточное количество пилонов для подвески оружия…
Эта ситуация наступила уже в 1965-м.
Готовность ВВС оказать поддержку наземным частям резко контрастировала с тем, что могли сделать ВМС. ВМС имели пусть не самые пригодные в силу низкой живучести, но вполне боеспособные штурмовики А-4 «Skyhawk». Эти машины имели недостаточную живучесть, но их ЛТХ позволяли им точно класть бомбы на цель, предварительно её опознав. ВМС имели «Скайрейдеры», которые начали экстренно возвращаться в боевые части. ВМС очень быстро адаптировались к новым условиям, создав на базе палубного истребителя F-8 Crusader очень удачный и незаслуженно снятый с вооружения потом штурмовик А-7 Corsair 2. ВМС вскоре применили А-6 Intruder – своего будущего «универсального солдата» на многие годы.
ВВС ничем таким похвастать не могли.
Имевшиеся самолёты вообще к условиям войны во Вьетнаме не подходили – только истребитель F-100 переквалифицировавшийся в ударник мог хорошо работать по переднему краю перед своими войсками, но его подводило недостаточное количество оружия на борту, F-105 оказался неплох при ударах по целям в Северном Вьетнаме, но как самолёт непосредственной поддержки «не состоялся», F-4 Phantom оказались «мастерами на все руки», но, во-первых, гонять такие дорогие самолёты по запросу каждого пехотного взвода (иногда ещё и не американского) было нереально, а во-вторых, способности «зависнуть» над целью им тоже не доставало.
Фактически основным средством воздушной поддержки наземных войск для ВВС оказался «старичок» F-100.
ВВС, однако, не сидели на месте. С хранения были получены и пущены в дело «Скайрейдеры» — ими оснастили все авиаэскадрильи, «работавшие» по «тропе Хо Ши Мина», и задействованные в спецоперациях. Эти же самолёты привлекались для эскортирования спасательных вертолётов. «Скайрейдеры», по отзывам летавших на них пилотов, и видевших их «в деле» военнослужащих наземных войск, оказались очень успешными в роли именно противоповстанческих самолётов. Они соответствовали тому, что от них ждали – могли аккуратно и точно целиться, летали достаточно медленно, чтобы пилоты могли отличить свои войска от противника под деревьями, и несли многочисленное и разнообразное оружие.
Но, увы, оказались очень «сбиваемыми» машинами – уже к середине войны счёт потерянных самолётов (в общем в ВВС и ВМС, где они продолжали летать с палуб) шёл на сотни единиц.
Чуть позже ВВС взяли пример с ВМС и обзавелись своими А-7. Надо сказать, что ВВС не сами «взяли» этот самолёт, их в прямом смысле этого слова заставил министр обороны Роберт Макнамара. Опыт применения А-7 в ВВС оказался вполне успешным, но первые боевые самолёты этого типа в частях ВВС во Вьетнаме оказались только в 1972-м.
В целом очевидно, что для ВВС Вьетнам был неким недоразумением, и они хотели отделаться полумерами в части Вооружения и военной техники.
Были однако, два самолёта, которые стояли вне «тренда» ВВС на отказ от штурмовиков. Первым из них был OV-10 Bronco, а вторым малоизвестная у нас машина – Cessna A-37 Dragonfly.
«Бронко» стал продуктом межвидовой программы LARA – Light Armed Reconnaissance Aircraft (лёгкий ЛА вооружённой разведки. В терминологии ВС США, вооружённая разведка не только находит, но и самостоятельно атакует цели, при наличии такой возможности).В его создании отметились не только ВВС, но и ВМС, и Морская пехота. Но – и это важнейший момент – ВВС включились в программу только тогда, когда в неё вложилась Морская пехота. Только после этого программа получила путёвку в жизнь во всех видах ВС, а не только у моряков. Фактически, и это сейчас очевидно, ВВС поддержали программу «противопартизанского» самолёта, и присоединились к ней только для того, чтобы она не «пошла» бы без их участия.
Так появился «Бронко» — икона в мире противопартизанских лёгких штурмовиков. Однако, и тут мы опять натыкаемся на то, что ВВС принципиально не хотели иметь штурмовик. ВВС не использовали эти самолёты как ударные аж до конца 1969 года. Более того, до того момента, когда ВВС дали «добро» своим эскадрильям, вооружённым этими самолётами на выполнение ударных задач, с них принципиально было снято всё оружие, даже пулемёты калибра 7,62 мм!
Да, Морская пехота тоже использовала «Бронко» как штурмовик в минимальной степени, больше делая ставку на его качества как самолёта передового наведения и разведки, но никто не разоружал их, чтобы лишить возможности вести огонь по обнаруженным целям, а кроме того, у Морской пехоты были весьма «тесные» отношения с морской авиацией ВМС, где штурмовиков хватало. А ВМС свои «Бронко» использовали именно для ударных задач с самого начала. ВВС же в своём неприятии лёгкого штурмовика как класса летательных аппаратов, пошли «до конца».
Таким образом, один из двух «вьетнамских» специализированных лёгких штурмовиков появился в ВВС только потому, что его сначала попытался заиметь другой вид ВС.
А второй?
И второй.
А-37 появился на вооружении ВВС США после того, как своими лёгкими штурмовиками попытался обзавестись ещё один вид вооружённых сил – Армия США (в США Армия — это сухопутные войска).
В начале шестидесятых, армейцы, озабоченные тем, что ВВС безумно вкладывается в самолёты, непригодные ни для чего, кроме удара одной-двумя ядерными бомбами, озадачились тем, как обеспечить себе поддержку с воздуха. В те годы ещё не было специализированных ударных вертолётов, их время пришло позже, но зато у Армии был очень специфический и очень удачный опыт с собственными самолётами.
В 1959 году, после пяти лет разработки, на вооружение армейской авиации США стал поступать самолёт OV-1 Mohawk. Это был очень удачный самолёт-разведчик, способный точно находить различные цели перед передним краем американских войск, который проявил себя крайне полезным и при выполнении разведывательных задач, и при наведении артиллерийского огня. Армия получила и до 90-х годов эксплуатировала сотни «Мохоков». Изначально предполагалось, что самолёт будет в состоянии атаковать обнаруженные единичные цели, но ВВС пустили в ход всё своё влияние, чтобы «Мохок» остался безоружным разведчиком. До поры, до времени это так и оставалось.
Также у армии был свой «флот» транспортных самолётов DHC-4 Caribou, отличительной особенностью которых была возможность взлетать и садиться на необорудованные площадки, а также очень короткий разбег.
Для оценки того, какой штурмовик себе выбрать, Армия США испытала A-4 Skyhawk, AD-4 Skyraider и итальянский лёгкий дозвуковой истребитель-бомбардировщик Fiat G.91, по своим ЛТХ тоже способный «работать» как лёгкий штурмовик, и переделанный в боевой учебный самолёт Cessna T-37, «выступавший» под «экспериментальным» наименованием YAT-37D (ранее изготовление этого прототипа оплатили ВВС, но после испытаний забросили проект). Испытания оказались успешными, идея лёгкого штурмовика оказалась «рабочей», но тут в дело опять вмешались ВВС, которым опять не улыбалось получить конкурента, и задавили начинание, не дав Армии заполучить себе ударную авиацию.
Потом, когда начались интенсивные боевые действия во Вьетнаме, пришлось «приспосабливаться», тем более, что армейцы, наплевав на довоенные запреты, таки вооружили свои «Мохоки». Это опять угрожало ВВС появлением конкурента, который, как и авиация ВМС, вполне мог оказаться более эффективным. А это уже грозило перераспределением бюджетов. А бюджеты, это серьёзно, это Вам не какая-то война непонятно где.
Поэтому, наряду со своим согласием на участие в программе LARA, ВВС «стряхнули пыль» и с предложения «Цессны».
Хотя вооружённый вариант Т-37 оказался вполне неплохим, и хотя все недостатки машины «вылезли» на испытаниях, ВВС, вместо заказа серии усиленных самолётов специальной постройки, сначала заказало 39 машин, чтобы испытать их в условиях Вьетнама. То, что первый прототип был облётан ещё в 1964-м, ВВС не ускорило, и первые «Цессны» прибыли во Вьетнам только в 1967-м. С одной стороны, их испытания в боевых условиях подтвердили все слабые места, а с другой… у машины оказался огромный потенциал именно в роли лёгкого ударника. Лёгкий и вертлявый (при необходимости), очень компактный самолёт мог предельно точно выходить на цель, опознавать её за счёт малой скорости, точно применять бортовое оружие, но при этом, в отличие от «Троянов» и «Скайрейдеров», отличался способностью к резким и быстрым, свойственным реактивной авиации, манёврам. Живучесть самолёта оказалась реально очень высокой для такой «случайно» найденной конструкции почти без брони, а время, необходимое на межполётное обслуживание составляло всего два часа. Было ясно, что потенциал у самолёта в специфических условиях контрпартизанской войны в джунглях очень высокий…
За год до того, как первые «Стрекозы» прибыли во Вьетнам, ВВС обезопасили себя от притязаний армии на собственные самолёты.
После длительных переговоров между командованиями двух видов ВС, между ВВС и Армией было заключено так называемое соглашение(!) Джонсона — МакКонелла.
С точки зрения неамериканца, это беспрецедентный документ. Согласно соглашению (по факту договору) между армией и ВВС, Армия отказывается иметь свои самолёты – как ударные, так и транспортные или вспомогательные, и передаёт свои транспортные «Карибу» в ВВС. Взамен ВВС берут на себя обязательство «не лезть» в дела Армии, связанные с вертолётами, и ограничить использование вертолётов своими, узкими военно-воздушными надобностями, например, поисково-спасательными операциями. Соглашение готовилось в ходе неформальных переговоров между Армией и ВВС в 1965 году, проходившим при посредничестве (!) министра обороны Манамары. Документ был подписан начальником штаба Армии генералом Гарольдом Джонсоном и начальником штаба ВВС генералом Джоном МакКонеллом 6 апреля 1966 года и содержал взаимные обязательства выполнить все его условия к 1-му января 1967-го. Именно тогда Армия США «завязала» с самолётами, оставив себе только «Мохоки» и только до тех пор, пока у них не кончится ресурс, а армейская авиация – вертолёты – гарантировала себе место именно в Армии, а не где-то.
Обезопасив себя, ВВС «вбросили» наземным частям кость в виде полноценного, и как выяснилось хорошего лёгкого штурмовика. «Обкатав» в 1967-м «Цессны» , переоборудованные в ударный вариант А-37А, ВВС заказали серию уже специально усовершенствованных и усиленных А-37В.
Эти машины навсегда остались единственным относительно массовым типом лёгкого штурмовика в ВВС США. И оказались очень удачными. Для характеристики А-37В достаточно сказать, что это был один из самых «малосбиваемый» американский самолёт, на сотни изготовленных и брошенных в бой машин, и на сотни тысяч самолёто-вылетов, ВВС США потеряли только 22 таких самолёта.
И это при том, что они просто-напросто выходили «в упор» на ДШК и зенитные пушки вьетнамцев, атаковали цели с высот, где их могли достать даже из стрелкового оружия. Опытный экипаж, при сбросе неуправляемых бомб с оптического прицела, обычно показывал КВО в районе 14 метров, что и сейчас может быть признано очень хорошим результатом. Шестиствольный пулёмёт «Миниган» калибра 7,62 мм, установленный в носу, был очень эффективен и при «прополке» джунглей, и против небронированных точечных целей.
ВВС даже оснастили эти самолёты штангой системы дозаправки топливом в полёте, правда, под систему «шланг-конус», принятую в ВМС – установить приёмный клапан для гибкой заправочной штанги, принятой в ВВС в А-37 оказалось некуда. «стрекозы» воевали очень хорошо, память о себе оставили добрую, но, казалось, ВВС не интересуют даже свои собственные успехи в этом деле. Сразу же после Вьетнама, все А-37 были выведены из боевого состава и переданы кто куда – на хранение, в национальные гвардии штатов, союзникам… В ВВС остались только машины, переоборудованные в самолёты передового наведения и разведки. Под одозначением ОА-37 они служили до начала девяностых.
После Вьетнама ВВС заимели себе новый штурмовик – А-10. Но во-первых, им светила наземная война с СССР, что нельзя было просто так игнорировать, во-вторых, этот самолёт сразу же попал в длительную опалу. ВВС по сей день пытается заменить его. Сейчас стало очевидно, что F-35, который создавался по программе «Общевойсковой ударный истребитель» (Joint Strike Fighter – JSF), не сможет заменить А-10 в ударных задачах, но противники штурмовой авиации в ВВС США не сдаются.
Надо сказать, что после Вьетнама, немало компаний пытались продвинуть проекты своих лёгких штурмовиков в ВВС. Cavalier Aircraft и позже Piper с осовремененной версией истребителя «Мустанг» времён ВМВ — Piper PA-48 Enforcer.
Scaled composites Элберта Рутана с проектом ARES – много кто пытался возродить в ВВС тему лёгкого штурмовика, причём не только противоповстанческого, но и, например, противотанкового.
Тщетно.
Шли годы.
Не стало Советского Союза и его армии в Европе. Изменился характер угроз. ВВС США же, в части касающейся штурмовиков, продолжало держаться следующей линии: есть А-10, и хватит его, остальное могут решить истребители, бомбардировщики, «Ганшипы» и армейская авиация, при первой же возможности А-10 будут заменены истребителем-бомбардировщиком. Конец истории.
Однако, под давлением объективных обстоятельств идущих по всему миру с 2001 года американских военных операций, и по причине высокой эффективности атак А-10, ВВС смирились с тем, что как минимум до 2030 года он будет в строю.
На этом ВВС хотелось бы штурмовую тему закрыть вообще, но опять вмешались другие виды ВС США.
В 2005 году, на четвёртом году начатого американцами «крестового похода» непонятно за что, в Афганистане, в провинции Кунар, четыре бойца SEAL попали в засаду к Талибам. Нет смысла пересказывать эту историю, в конце концов по ней даже сняли по-американски патриотический фильм «Уцелевший» с Марком Уолбергом в главной роли, кому надо, пересмотрит.
Важно то, что в ВМС после этого случая опять в резкой форме поставили вопрос об отсутствии дешевого и готового к применению в любой момент времени лёгкого штурмовика, оптимизированного под борьбу с нерегулярными формированиями со слабым вооружением.
Дальше в деле оказались наёмники. В том же 2005-м году, Эрик Принс, тогда хозяин компании Blackwater, обратился в Конгресс чтобы оформить и как-то получить разрешение для своей компании на покупку и использование в военных действиях самолётов Embarer Super Tucano – самых «продвинутых» лёгких штурмовиков в мире и на тот момент, и на сегодняшний. Принсу, как обычно, «дали по рукам», и ничего не разрешили, но зато SOCOM – Командование Сил Специальных Операций США, с помощью бывшего спецназовца и военного «подрядчика» Принса, смогло взять один такой самолёт в аренду. Машину безо всякого разрешения Конгресса купили и оформили на одну из дочерних структур принадлежащей Принсу компании, и уже она сдала его в аренду SOCOM. Весь следующий, 2006 год, самолёт испытывался на предмет возможности его использования в специальных операциях.
По словам бригадного генерала ВВС Гилберта, вовлечённого в эксперимент, «им настолько понравился этот самолёт, что они пригласили ВВС, чтобы поучаствовать в испытаниях, и они собрались использовать его в боевых условиях в Афганистане, во время второй фазы испытаний».
Это была большая ошибка – позвать ВВС в тему лёгкого штурмовика.
ВВС пришли.
И поначалу начали активно участвовать в начинании, но очень скоро стали просто тянуть время. Так, официальный «Запрос на получение информации» от потенциальных поставщиков подобных самолётов ВВС, взявшие проект под своё «крыло» выпустили только в 2009 году. Так началась программа LAAR – полный аналог старого проекта LARA, даже смысл тот же – Light Attack/Light Reconnaissance («Лёгкий штурмовик/Вооружённый разведчик»).
Дальше началась эпопея. Год спустя ВВС выпустили новый запрос, уточнённый. С момента гибели группы SEAL в горах прошло уже пять лет, с момента первого взлёта «Супер Тукано» в США – более четырёх. Следующий год, 2011, ознаменовался получением ВВС и изучением ими же предложений от Embarer и американского производителя лёгких самолётов Hawker Beechcraft Defense Company, предложившего лёгкий штурмовик на базе своего учебно-тренировочного самолёта AT-6 Texan-II.
Дальше началась «борьба бульдогов под ковром» — Комитет Палаты представителей Конгресса по делам Вооружённых сил пригрозил лишить программу финансирования до утверждения Комитетом тактико-технического задания, ВВС в конце года на словах отдало победу в тендере бразильцам, потом проигравшие их «Хокер Бичкрафт» при поддержке конгрессменов из своего штата подали протест, он был отклонён, был подан иск против ВВС в суд, но в конечном счёте, в 2013 году, решением суда ВВС получили «зелёный свет» продолжать программу на своих условиях.
Естественно, что никто никакого контракта с бразильцами не подписал.
До 2017 года ВВС вводили и придумывали новые требования, уточняли тактико-технические задания, изучали предложения. В 2017 году, программа лёгкого штурмовика была перезапущена как OA-X, «самолёт передового наведения и штурмовик-Х» к тому моменту даже юридические лица, производящие самолёты-конкуренты стали другими, вместо «Хокер Бичкрафт» AT-6, уже под именем Wolverine и уже в виде готового штурмовика с исправленными недостатками в конструкции представляла Textron Aviation Defense, а «Супер Тукано» стал американским А-29 производства компании Sierra Nevada – партнёра Embarer, без привлечения которого бразильцев попер бы с американского рынка Конгресс.
Количество конкурсантов было весьма велико:
1. Embraer and Sierra Nevada's A-29 Super Tucano
2.Textron Aviation Defense AT-6 Wolverine
3. Textron Aviation Defense Scorpion
4. Leonardo M-346F
5. BAE Systems Hawk
6. Boeing OV-10X
7. Boeing/Saab T-X
8. Lockheed Martin/KAI T-50
9. Iomax Archangel,
10. L3 Technologies OA-8 Longsword
11. Northrop Grumman/Scaled Composites ARES
12. KAI KA-1
13. TAI Hürkuş-C
14. FMA IA 58 Pucará
ВВС гоняли претендентов до апреля 2018-го, пока не отобрали двух кандидатов на победу – А-29 и АТ-6. Остальным вежливо указали на дверь, а двум финалистам объявили, что теперь их будут проверять на эффективность работы в сети, стоимость расходов, и требования к сервисному обслуживанию.
С момента боя в провинции Кунар прошло 13 лет…
В декабре 2018-го ВВС осторожно заявили, что они хотели бы провести дополнительные эксперименты, в обозримом будущем – конечно же, чтобы получить в итоге лучший вариант, не просто же так. А в январе 2019 министр (секретарь) ВВС Донован заявил, что никаких покупок лёгких штурмовиков в 2019 году не будет. Может быть будут новые эксперименты, а вот когда выйдет бюджет на 2020 год, тогда и видно будет…
ВВС отбились от лёгкого штурмовика, и на этот раз армия не сможет принять их к себе на вооружение — из-за соглашения Джонсона — МакКонелла.
Шах и мат, пехота.
Тем временем «Супер Тукано» на американские деньги появился в афганских ВВС, иракцы получили «Цессну Комбэт Караван» с управляемыми ракетами, Эрик Принс посадил своих наёмников на Air Tractors и воюет ими в Ливии и Сомали, а в ВВС США всё по-старому.
Единственное, что ВВС пока реально не могут сделать, – это отправить в утиль А-10. Но эти самолёты не вечны…
ВМС США, чьи спецподразделения действую в Ираке, пошли на ход, похожий на тот, с которого американцы «заходили» во Вьетнам в 1964-м. В 2018 году в Ирак была направлена пара OV-10 Bronco, полностью отремонтированных, модернизированных, оснащённых современным прицельным и разведывательным оборудованием. Самолёты воевали вместе с Expeditionary Targeting Force, засекреченным отрядом, занимающимся похищениями и убийствами. Как утверждают, против ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ). Как утверждают – очень успешно.
Но это уже акробатика, современного самолёта, который бы производился сейчас у США нет. Найти пару «Бронко» ВМС смогли, но если надо будет сто? Впрочем, США стремительно переориентируются на борьбу с развитыми в военном отношении странами.
Какие выводы мы можем из этого всего извлечь?
А простые. В США даже виды вооружённых сил давно и окончательно превратились в независимые друг от друга корпорации, которые даже война (настоящая!) с общим врагом не может заставить объединить усилия. И над которыми не властны даже государственные структуры.
Из этого, во-первых, следуют политические последствия, так мы не можем рассчитывать на техническую возможность переговоров с США, потому, что по факту уже нет никаких США. Они могут воевать единым фронтом, чтобы их ВПК получал заказы, но занимать общую консолидированную позицию по всем вопросам не смогут.
Во-вторых, из этого следует то, что нашим спецслужбам давно пора учиться раскачивать лодку там, у них. Если есть враждующие кланы, есть и возможность устроить между ними драку. Пора поработать над этими возможностями. Ослабление США, нанесение этой стране вреда это вполне достойная самоцель. Чем хуже им, тем проще нам.
В-третьих, и это самое главное – пример с саботажем ВВС США жизненно важной для американцев темы показывает нам, во что может выродиться военная организация, озадачившаяся контролем над финансовыми потоками. Лётный час F-16 стоит в двадцать раз больше, чем такой же у «Супер Тукано», а как мы все прекрасно понимаем, если кем-то одним деньги потрачены, значит, кем-то другим они получены, и нежелание ВВС снижать расходы на военные действия весьма красноречиво говорит о заинтересованности «хозяев» ВВС в части этих денег.
И надо понимать, что Россию такая проблема может и не миновать – ведь у нас тоже есть и финпотоки, и большие вооружённые силы, и оборонно-промышленный комплекс. И нет никаких гарантий того, что подобная же по последствиям раковая опухоль не вырастет и у нас в стране. Признаки её появления уже, к сожалению, есть, но пока у нас ещё имеется возможность учиться на чужих ошибках.
А-29 Super Tucano сбрасывает бомбу с лазерным наведением в ходе испытаний по программе LAAR
Просто удивительно то, как долго существует эта проблема, и каким невозможным оказывается её решение.
Несмотря на то, что это чисто «американский» вопрос, мало актуальный для РФ, с точки зрения того, как всё организовано у наших «оппонентов», он весьма поучителен. Впрочем, технические примеры тоже вполне могут оказаться в чём-то полезными.
Штурмовая авиация никогда не была у американцев в приоритетах. Несмотря на обилие задач по непосредственной поддержке наземных войск в ходе Второй мировой войны, главным инструментом их выполнения были истребители-бомбардировщики. Война в Корее «разбавила» это правило, добавив в список самолёты, важные для действий наземных войск и штурмовики, например Vought AU-1 Corsair, являющийся развитием истребителя времён Второй Мировой, или будущую «рок-звезду» — Douglas Skyraider, самолёт, изначально создававшийся как пикирующий бомбардировщик для атак японских надводных кораблей, но прославившийся в итоге как штурмовик над джунглями Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Стоит отметить принципиальную вещь – это были самолёты ВМС. ВВС не «заморочились» штурмовой авиацией, впрочем, а тот момент у них были «Инвейдеры».
Тем не менее, сразу же после войны в Корее штурмовики оказались, что называется, не у дел. Причём если ВМС продолжали создавать хоть какое-то подобие таких машин для ударов по надводным кораблям СССР, то ВВС чётко «похоронили» этот класс, ударившись в создание всё более скоростных тактических ударных самолётов для применения тактических ядерных бомб, и в истребители, предназначенные для завоевания господства в воздухе.
Впрочем, ещё в начале 60-х треть самолётов ВВС была представлена разной рухлядью времён той же Кореи, но к штурмовикам это не относилось. Их просто не было. Нельзя сказать, чтобы американцы одни делали такие ошибки – в СССР штурмовая авиация была ликвидирована как класс в 1956-м, и все советские Ил-10 и Ил-10М пошли на слом, работы по таким машинам, как Ил-40 и Ту-91 были прекращены. Но у американцев на пороге была война…
Ещё в пятидесятых самым прозорливым деятелям в военно-политическом истеблишменте было ясно, что США втягиваются в антикоммунистические войны в Юго-Восточной Азии. США использовали наёмников ЦРУ и ряд местных племён для борьбы с левыми движениями в Лаосе, а позже тайно втянулись в гражданскую войну в этой стране, США поддерживали южновьетнамский коррумпированный и неэффективный режим, который после определённого момента «сидел» чисто на американских «штыках», и с начала шестидесятых планировали ограниченное (как тогда казалось) военное вмешательство во Вьетнамский конфликт.
Тогда же нашлись люди в ВВС США, кто смог правильно оценить условия, в которых авиации придётся работать в Индокитае и других таких же местах.
В 1962-м году, в июне журнал ВВС США «Air Force Magazine» писал:
«В партизанской войне есть немного вещей, которые благоволят использованию воздушной мощи, но одна из них это то, что повстанцы в джунглях не имеют возможностей осуществлять ПВО или перехват воздушных целей, и господство в воздухе практически гарантированно. С другой стороны, противник мобильный, его очень сложно обнаружить и он не является подходящим «предметом» для обычной атаки бомбами. Требуются летательные аппараты, которые сочетали бы в себе возможность точного применения оружия и способность длительное время находиться в воздухе на малой высоте; также требуется хорошее передовое авианаведение».
Статья называлась «USAF Polishes Its New COIN», в переводе «ВВС США «полируют» свои противопартизанские возможности», но это название оказалось фундаментально неверным – ВВС ничего такого не «полировали», наоборот, всё развитие ударной авиации шло к скоростному и высокотехнологичному носителю тактического ядерного оружия, к самолёту, который ровно на 100 процентов не соответствовал тому, что от ВВС США вскоре потребовалось.
В 1964 году во Вьетнам были посланы «Воздушные коммандос», оснащённые изношенными самолётами времён войны в Корее – поршневыми бомбардировщиками В-26 Invader, переделанными в ударные самолёты поршневыми учебными «спарками» Т-28 Trojan, и транспортными C-47, запущенными в производство ещё до Второй Мировой. Казалось бы, результаты первых боевых вылетов, когда пилотам удавалось «достать» назначенные им цели во-первых за счёт экстраординарных навыков, не свойственных среднестатистическому пилоту, а во-вторых за счёт низкой скорости атакующего самолёта, позволявшей пилотам прицелиться, должны были бы заставить ВВС одуматься, но нет – ВВС по-прежнему ориентировались на скоростные высокотехнологичные истребители-бомбардировщики. Чуть позже, эти самолёты окажутся катастрофически непригодными для выполнения задач по непосредственной поддержке войск. По массе причин, среди которых будет и слишком высокая скорость сваливания, и плохой обзор из кабины, и, иногда, недостаточное количество пилонов для подвески оружия…
Republic F-105 Thunderchief. Слишком быстрый, чтбы поддерживать наземные войска, хотя в целом был хороший самолёт, хоть и с проблемами в части живучести
Эта ситуация наступила уже в 1965-м.
Готовность ВВС оказать поддержку наземным частям резко контрастировала с тем, что могли сделать ВМС. ВМС имели пусть не самые пригодные в силу низкой живучести, но вполне боеспособные штурмовики А-4 «Skyhawk». Эти машины имели недостаточную живучесть, но их ЛТХ позволяли им точно класть бомбы на цель, предварительно её опознав. ВМС имели «Скайрейдеры», которые начали экстренно возвращаться в боевые части. ВМС очень быстро адаптировались к новым условиям, создав на базе палубного истребителя F-8 Crusader очень удачный и незаслуженно снятый с вооружения потом штурмовик А-7 Corsair 2. ВМС вскоре применили А-6 Intruder – своего будущего «универсального солдата» на многие годы.
ВВС ничем таким похвастать не могли.
Имевшиеся самолёты вообще к условиям войны во Вьетнаме не подходили – только истребитель F-100 переквалифицировавшийся в ударник мог хорошо работать по переднему краю перед своими войсками, но его подводило недостаточное количество оружия на борту, F-105 оказался неплох при ударах по целям в Северном Вьетнаме, но как самолёт непосредственной поддержки «не состоялся», F-4 Phantom оказались «мастерами на все руки», но, во-первых, гонять такие дорогие самолёты по запросу каждого пехотного взвода (иногда ещё и не американского) было нереально, а во-вторых, способности «зависнуть» над целью им тоже не доставало.
Фактически основным средством воздушной поддержки наземных войск для ВВС оказался «старичок» F-100.
F-100D в атаке. Где-то над Вьетнамом
ВВС, однако, не сидели на месте. С хранения были получены и пущены в дело «Скайрейдеры» — ими оснастили все авиаэскадрильи, «работавшие» по «тропе Хо Ши Мина», и задействованные в спецоперациях. Эти же самолёты привлекались для эскортирования спасательных вертолётов. «Скайрейдеры», по отзывам летавших на них пилотов, и видевших их «в деле» военнослужащих наземных войск, оказались очень успешными в роли именно противоповстанческих самолётов. Они соответствовали тому, что от них ждали – могли аккуратно и точно целиться, летали достаточно медленно, чтобы пилоты могли отличить свои войска от противника под деревьями, и несли многочисленное и разнообразное оружие.
Но, увы, оказались очень «сбиваемыми» машинами – уже к середине войны счёт потерянных самолётов (в общем в ВВС и ВМС, где они продолжали летать с палуб) шёл на сотни единиц.
Похоже, кого-то сбили. "Скайрейдеры" эскортируют спасательный вертолёт.
Чуть позже ВВС взяли пример с ВМС и обзавелись своими А-7. Надо сказать, что ВВС не сами «взяли» этот самолёт, их в прямом смысле этого слова заставил министр обороны Роберт Макнамара. Опыт применения А-7 в ВВС оказался вполне успешным, но первые боевые самолёты этого типа в частях ВВС во Вьетнаме оказались только в 1972-м.
В целом очевидно, что для ВВС Вьетнам был неким недоразумением, и они хотели отделаться полумерами в части Вооружения и военной техники.
A-7D Corsair 2 ВВС США.
Были однако, два самолёта, которые стояли вне «тренда» ВВС на отказ от штурмовиков. Первым из них был OV-10 Bronco, а вторым малоизвестная у нас машина – Cessna A-37 Dragonfly.
«Бронко» стал продуктом межвидовой программы LARA – Light Armed Reconnaissance Aircraft (лёгкий ЛА вооружённой разведки. В терминологии ВС США, вооружённая разведка не только находит, но и самостоятельно атакует цели, при наличии такой возможности).В его создании отметились не только ВВС, но и ВМС, и Морская пехота. Но – и это важнейший момент – ВВС включились в программу только тогда, когда в неё вложилась Морская пехота. Только после этого программа получила путёвку в жизнь во всех видах ВС, а не только у моряков. Фактически, и это сейчас очевидно, ВВС поддержали программу «противопартизанского» самолёта, и присоединились к ней только для того, чтобы она не «пошла» бы без их участия.
Так появился «Бронко» — икона в мире противопартизанских лёгких штурмовиков. Однако, и тут мы опять натыкаемся на то, что ВВС принципиально не хотели иметь штурмовик. ВВС не использовали эти самолёты как ударные аж до конца 1969 года. Более того, до того момента, когда ВВС дали «добро» своим эскадрильям, вооружённым этими самолётами на выполнение ударных задач, с них принципиально было снято всё оружие, даже пулемёты калибра 7,62 мм!
Да, Морская пехота тоже использовала «Бронко» как штурмовик в минимальной степени, больше делая ставку на его качества как самолёта передового наведения и разведки, но никто не разоружал их, чтобы лишить возможности вести огонь по обнаруженным целям, а кроме того, у Морской пехоты были весьма «тесные» отношения с морской авиацией ВМС, где штурмовиков хватало. А ВМС свои «Бронко» использовали именно для ударных задач с самого начала. ВВС же в своём неприятии лёгкого штурмовика как класса летательных аппаратов, пошли «до конца».
После 1969 года ВВС "разрешили" своим штурмовикам "Бронко" атаковать цели. На фото — удар 70-мм неуправляемыми ракетами "Hydra"
Таким образом, один из двух «вьетнамских» специализированных лёгких штурмовиков появился в ВВС только потому, что его сначала попытался заиметь другой вид ВС.
А второй?
И второй.
А-37 появился на вооружении ВВС США после того, как своими лёгкими штурмовиками попытался обзавестись ещё один вид вооружённых сил – Армия США (в США Армия — это сухопутные войска).
В начале шестидесятых, армейцы, озабоченные тем, что ВВС безумно вкладывается в самолёты, непригодные ни для чего, кроме удара одной-двумя ядерными бомбами, озадачились тем, как обеспечить себе поддержку с воздуха. В те годы ещё не было специализированных ударных вертолётов, их время пришло позже, но зато у Армии был очень специфический и очень удачный опыт с собственными самолётами.
Grumman OV-1 Mohawk и его "Вьетнамский вариант" внешней подвески
В 1959 году, после пяти лет разработки, на вооружение армейской авиации США стал поступать самолёт OV-1 Mohawk. Это был очень удачный самолёт-разведчик, способный точно находить различные цели перед передним краем американских войск, который проявил себя крайне полезным и при выполнении разведывательных задач, и при наведении артиллерийского огня. Армия получила и до 90-х годов эксплуатировала сотни «Мохоков». Изначально предполагалось, что самолёт будет в состоянии атаковать обнаруженные единичные цели, но ВВС пустили в ход всё своё влияние, чтобы «Мохок» остался безоружным разведчиком. До поры, до времени это так и оставалось.
Также у армии был свой «флот» транспортных самолётов DHC-4 Caribou, отличительной особенностью которых была возможность взлетать и садиться на необорудованные площадки, а также очень короткий разбег.
Для оценки того, какой штурмовик себе выбрать, Армия США испытала A-4 Skyhawk, AD-4 Skyraider и итальянский лёгкий дозвуковой истребитель-бомбардировщик Fiat G.91, по своим ЛТХ тоже способный «работать» как лёгкий штурмовик, и переделанный в боевой учебный самолёт Cessna T-37, «выступавший» под «экспериментальным» наименованием YAT-37D (ранее изготовление этого прототипа оплатили ВВС, но после испытаний забросили проект). Испытания оказались успешными, идея лёгкого штурмовика оказалась «рабочей», но тут в дело опять вмешались ВВС, которым опять не улыбалось получить конкурента, и задавили начинание, не дав Армии заполучить себе ударную авиацию.
Потом, когда начались интенсивные боевые действия во Вьетнаме, пришлось «приспосабливаться», тем более, что армейцы, наплевав на довоенные запреты, таки вооружили свои «Мохоки». Это опять угрожало ВВС появлением конкурента, который, как и авиация ВМС, вполне мог оказаться более эффективным. А это уже грозило перераспределением бюджетов. А бюджеты, это серьёзно, это Вам не какая-то война непонятно где.
Поэтому, наряду со своим согласием на участие в программе LARA, ВВС «стряхнули пыль» и с предложения «Цессны».
Хотя вооружённый вариант Т-37 оказался вполне неплохим, и хотя все недостатки машины «вылезли» на испытаниях, ВВС, вместо заказа серии усиленных самолётов специальной постройки, сначала заказало 39 машин, чтобы испытать их в условиях Вьетнама. То, что первый прототип был облётан ещё в 1964-м, ВВС не ускорило, и первые «Цессны» прибыли во Вьетнам только в 1967-м. С одной стороны, их испытания в боевых условиях подтвердили все слабые места, а с другой… у машины оказался огромный потенциал именно в роли лёгкого ударника. Лёгкий и вертлявый (при необходимости), очень компактный самолёт мог предельно точно выходить на цель, опознавать её за счёт малой скорости, точно применять бортовое оружие, но при этом, в отличие от «Троянов» и «Скайрейдеров», отличался способностью к резким и быстрым, свойственным реактивной авиации, манёврам. Живучесть самолёта оказалась реально очень высокой для такой «случайно» найденной конструкции почти без брони, а время, необходимое на межполётное обслуживание составляло всего два часа. Было ясно, что потенциал у самолёта в специфических условиях контрпартизанской войны в джунглях очень высокий…
За год до того, как первые «Стрекозы» прибыли во Вьетнам, ВВС обезопасили себя от притязаний армии на собственные самолёты.
После длительных переговоров между командованиями двух видов ВС, между ВВС и Армией было заключено так называемое соглашение(!) Джонсона — МакКонелла.
С точки зрения неамериканца, это беспрецедентный документ. Согласно соглашению (по факту договору) между армией и ВВС, Армия отказывается иметь свои самолёты – как ударные, так и транспортные или вспомогательные, и передаёт свои транспортные «Карибу» в ВВС. Взамен ВВС берут на себя обязательство «не лезть» в дела Армии, связанные с вертолётами, и ограничить использование вертолётов своими, узкими военно-воздушными надобностями, например, поисково-спасательными операциями. Соглашение готовилось в ходе неформальных переговоров между Армией и ВВС в 1965 году, проходившим при посредничестве (!) министра обороны Манамары. Документ был подписан начальником штаба Армии генералом Гарольдом Джонсоном и начальником штаба ВВС генералом Джоном МакКонеллом 6 апреля 1966 года и содержал взаимные обязательства выполнить все его условия к 1-му января 1967-го. Именно тогда Армия США «завязала» с самолётами, оставив себе только «Мохоки» и только до тех пор, пока у них не кончится ресурс, а армейская авиация – вертолёты – гарантировала себе место именно в Армии, а не где-то.
Обезопасив себя, ВВС «вбросили» наземным частям кость в виде полноценного, и как выяснилось хорошего лёгкого штурмовика. «Обкатав» в 1967-м «Цессны» , переоборудованные в ударный вариант А-37А, ВВС заказали серию уже специально усовершенствованных и усиленных А-37В.
Эти машины навсегда остались единственным относительно массовым типом лёгкого штурмовика в ВВС США. И оказались очень удачными. Для характеристики А-37В достаточно сказать, что это был один из самых «малосбиваемый» американский самолёт, на сотни изготовленных и брошенных в бой машин, и на сотни тысяч самолёто-вылетов, ВВС США потеряли только 22 таких самолёта.
A-37 Dragonfly
И это при том, что они просто-напросто выходили «в упор» на ДШК и зенитные пушки вьетнамцев, атаковали цели с высот, где их могли достать даже из стрелкового оружия. Опытный экипаж, при сбросе неуправляемых бомб с оптического прицела, обычно показывал КВО в районе 14 метров, что и сейчас может быть признано очень хорошим результатом. Шестиствольный пулёмёт «Миниган» калибра 7,62 мм, установленный в носу, был очень эффективен и при «прополке» джунглей, и против небронированных точечных целей.
Под капотом у А-37
ВВС даже оснастили эти самолёты штангой системы дозаправки топливом в полёте, правда, под систему «шланг-конус», принятую в ВМС – установить приёмный клапан для гибкой заправочной штанги, принятой в ВВС в А-37 оказалось некуда. «стрекозы» воевали очень хорошо, память о себе оставили добрую, но, казалось, ВВС не интересуют даже свои собственные успехи в этом деле. Сразу же после Вьетнама, все А-37 были выведены из боевого состава и переданы кто куда – на хранение, в национальные гвардии штатов, союзникам… В ВВС остались только машины, переоборудованные в самолёты передового наведения и разведки. Под одозначением ОА-37 они служили до начала девяностых.
После Вьетнама ВВС заимели себе новый штурмовик – А-10. Но во-первых, им светила наземная война с СССР, что нельзя было просто так игнорировать, во-вторых, этот самолёт сразу же попал в длительную опалу. ВВС по сей день пытается заменить его. Сейчас стало очевидно, что F-35, который создавался по программе «Общевойсковой ударный истребитель» (Joint Strike Fighter – JSF), не сможет заменить А-10 в ударных задачах, но противники штурмовой авиации в ВВС США не сдаются.
Надо сказать, что после Вьетнама, немало компаний пытались продвинуть проекты своих лёгких штурмовиков в ВВС. Cavalier Aircraft и позже Piper с осовремененной версией истребителя «Мустанг» времён ВМВ — Piper PA-48 Enforcer.
Scaled composites Элберта Рутана с проектом ARES – много кто пытался возродить в ВВС тему лёгкого штурмовика, причём не только противоповстанческого, но и, например, противотанкового.
Тщетно.
Шли годы.
Не стало Советского Союза и его армии в Европе. Изменился характер угроз. ВВС США же, в части касающейся штурмовиков, продолжало держаться следующей линии: есть А-10, и хватит его, остальное могут решить истребители, бомбардировщики, «Ганшипы» и армейская авиация, при первой же возможности А-10 будут заменены истребителем-бомбардировщиком. Конец истории.
Однако, под давлением объективных обстоятельств идущих по всему миру с 2001 года американских военных операций, и по причине высокой эффективности атак А-10, ВВС смирились с тем, что как минимум до 2030 года он будет в строю.
На этом ВВС хотелось бы штурмовую тему закрыть вообще, но опять вмешались другие виды ВС США.
В 2005 году, на четвёртом году начатого американцами «крестового похода» непонятно за что, в Афганистане, в провинции Кунар, четыре бойца SEAL попали в засаду к Талибам. Нет смысла пересказывать эту историю, в конце концов по ней даже сняли по-американски патриотический фильм «Уцелевший» с Марком Уолбергом в главной роли, кому надо, пересмотрит.
Важно то, что в ВМС после этого случая опять в резкой форме поставили вопрос об отсутствии дешевого и готового к применению в любой момент времени лёгкого штурмовика, оптимизированного под борьбу с нерегулярными формированиями со слабым вооружением.
Дальше в деле оказались наёмники. В том же 2005-м году, Эрик Принс, тогда хозяин компании Blackwater, обратился в Конгресс чтобы оформить и как-то получить разрешение для своей компании на покупку и использование в военных действиях самолётов Embarer Super Tucano – самых «продвинутых» лёгких штурмовиков в мире и на тот момент, и на сегодняшний. Принсу, как обычно, «дали по рукам», и ничего не разрешили, но зато SOCOM – Командование Сил Специальных Операций США, с помощью бывшего спецназовца и военного «подрядчика» Принса, смогло взять один такой самолёт в аренду. Машину безо всякого разрешения Конгресса купили и оформили на одну из дочерних структур принадлежащей Принсу компании, и уже она сдала его в аренду SOCOM. Весь следующий, 2006 год, самолёт испытывался на предмет возможности его использования в специальных операциях.
По словам бригадного генерала ВВС Гилберта, вовлечённого в эксперимент, «им настолько понравился этот самолёт, что они пригласили ВВС, чтобы поучаствовать в испытаниях, и они собрались использовать его в боевых условиях в Афганистане, во время второй фазы испытаний».
Это была большая ошибка – позвать ВВС в тему лёгкого штурмовика.
ВВС пришли.
И поначалу начали активно участвовать в начинании, но очень скоро стали просто тянуть время. Так, официальный «Запрос на получение информации» от потенциальных поставщиков подобных самолётов ВВС, взявшие проект под своё «крыло» выпустили только в 2009 году. Так началась программа LAAR – полный аналог старого проекта LARA, даже смысл тот же – Light Attack/Light Reconnaissance («Лёгкий штурмовик/Вооружённый разведчик»).
Дальше началась эпопея. Год спустя ВВС выпустили новый запрос, уточнённый. С момента гибели группы SEAL в горах прошло уже пять лет, с момента первого взлёта «Супер Тукано» в США – более четырёх. Следующий год, 2011, ознаменовался получением ВВС и изучением ими же предложений от Embarer и американского производителя лёгких самолётов Hawker Beechcraft Defense Company, предложившего лёгкий штурмовик на базе своего учебно-тренировочного самолёта AT-6 Texan-II.
Дальше началась «борьба бульдогов под ковром» — Комитет Палаты представителей Конгресса по делам Вооружённых сил пригрозил лишить программу финансирования до утверждения Комитетом тактико-технического задания, ВВС в конце года на словах отдало победу в тендере бразильцам, потом проигравшие их «Хокер Бичкрафт» при поддержке конгрессменов из своего штата подали протест, он был отклонён, был подан иск против ВВС в суд, но в конечном счёте, в 2013 году, решением суда ВВС получили «зелёный свет» продолжать программу на своих условиях.
Естественно, что никто никакого контракта с бразильцами не подписал.
До 2017 года ВВС вводили и придумывали новые требования, уточняли тактико-технические задания, изучали предложения. В 2017 году, программа лёгкого штурмовика была перезапущена как OA-X, «самолёт передового наведения и штурмовик-Х» к тому моменту даже юридические лица, производящие самолёты-конкуренты стали другими, вместо «Хокер Бичкрафт» AT-6, уже под именем Wolverine и уже в виде готового штурмовика с исправленными недостатками в конструкции представляла Textron Aviation Defense, а «Супер Тукано» стал американским А-29 производства компании Sierra Nevada – партнёра Embarer, без привлечения которого бразильцев попер бы с американского рынка Конгресс.
Количество конкурсантов было весьма велико:
1. Embraer and Sierra Nevada's A-29 Super Tucano
2.Textron Aviation Defense AT-6 Wolverine
3. Textron Aviation Defense Scorpion
4. Leonardo M-346F
5. BAE Systems Hawk
6. Boeing OV-10X
7. Boeing/Saab T-X
8. Lockheed Martin/KAI T-50
9. Iomax Archangel,
10. L3 Technologies OA-8 Longsword
11. Northrop Grumman/Scaled Composites ARES
12. KAI KA-1
13. TAI Hürkuş-C
14. FMA IA 58 Pucará
AT-6 Wolverine. Второй финалист конкурса, после бразильцев
ВВС гоняли претендентов до апреля 2018-го, пока не отобрали двух кандидатов на победу – А-29 и АТ-6. Остальным вежливо указали на дверь, а двум финалистам объявили, что теперь их будут проверять на эффективность работы в сети, стоимость расходов, и требования к сервисному обслуживанию.
С момента боя в провинции Кунар прошло 13 лет…
В декабре 2018-го ВВС осторожно заявили, что они хотели бы провести дополнительные эксперименты, в обозримом будущем – конечно же, чтобы получить в итоге лучший вариант, не просто же так. А в январе 2019 министр (секретарь) ВВС Донован заявил, что никаких покупок лёгких штурмовиков в 2019 году не будет. Может быть будут новые эксперименты, а вот когда выйдет бюджет на 2020 год, тогда и видно будет…
ВВС отбились от лёгкого штурмовика, и на этот раз армия не сможет принять их к себе на вооружение — из-за соглашения Джонсона — МакКонелла.
Шах и мат, пехота.
Тем временем «Супер Тукано» на американские деньги появился в афганских ВВС, иракцы получили «Цессну Комбэт Караван» с управляемыми ракетами, Эрик Принс посадил своих наёмников на Air Tractors и воюет ими в Ливии и Сомали, а в ВВС США всё по-старому.
Единственное, что ВВС пока реально не могут сделать, – это отправить в утиль А-10. Но эти самолёты не вечны…
ВМС США, чьи спецподразделения действую в Ираке, пошли на ход, похожий на тот, с которого американцы «заходили» во Вьетнам в 1964-м. В 2018 году в Ирак была направлена пара OV-10 Bronco, полностью отремонтированных, модернизированных, оснащённых современным прицельным и разведывательным оборудованием. Самолёты воевали вместе с Expeditionary Targeting Force, засекреченным отрядом, занимающимся похищениями и убийствами. Как утверждают, против ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ). Как утверждают – очень успешно.
Столько лет прошло, а он как новый.
"Бронко" в Ираке. Обращаем внимание на оптико-электронную турель на носу
"Бронко" в Ираке. Обращаем внимание на оптико-электронную турель на носу
Но это уже акробатика, современного самолёта, который бы производился сейчас у США нет. Найти пару «Бронко» ВМС смогли, но если надо будет сто? Впрочем, США стремительно переориентируются на борьбу с развитыми в военном отношении странами.
Какие выводы мы можем из этого всего извлечь?
А простые. В США даже виды вооружённых сил давно и окончательно превратились в независимые друг от друга корпорации, которые даже война (настоящая!) с общим врагом не может заставить объединить усилия. И над которыми не властны даже государственные структуры.
Из этого, во-первых, следуют политические последствия, так мы не можем рассчитывать на техническую возможность переговоров с США, потому, что по факту уже нет никаких США. Они могут воевать единым фронтом, чтобы их ВПК получал заказы, но занимать общую консолидированную позицию по всем вопросам не смогут.
Во-вторых, из этого следует то, что нашим спецслужбам давно пора учиться раскачивать лодку там, у них. Если есть враждующие кланы, есть и возможность устроить между ними драку. Пора поработать над этими возможностями. Ослабление США, нанесение этой стране вреда это вполне достойная самоцель. Чем хуже им, тем проще нам.
В-третьих, и это самое главное – пример с саботажем ВВС США жизненно важной для американцев темы показывает нам, во что может выродиться военная организация, озадачившаяся контролем над финансовыми потоками. Лётный час F-16 стоит в двадцать раз больше, чем такой же у «Супер Тукано», а как мы все прекрасно понимаем, если кем-то одним деньги потрачены, значит, кем-то другим они получены, и нежелание ВВС снижать расходы на военные действия весьма красноречиво говорит о заинтересованности «хозяев» ВВС в части этих денег.
И надо понимать, что Россию такая проблема может и не миновать – ведь у нас тоже есть и финпотоки, и большие вооружённые силы, и оборонно-промышленный комплекс. И нет никаких гарантий того, что подобная же по последствиям раковая опухоль не вырастет и у нас в стране. Признаки её появления уже, к сожалению, есть, но пока у нас ещё имеется возможность учиться на чужих ошибках.
- Автор:
- Александр Тимохин
- Использованы фотографии:
- Ethan D. Wagner/U.S. Air Force, USAF - U.S. Air Force Museum website, USAF, U.S. Armi, Pinterest user Jim Olson, US Army via Ray Wilhite, Valka.cz, Textron AviationDefense, Nick Thomas
- Статьи из этой серии:
- Без опознавательных знаков. Втягивание США в войну во Вьетнаме и роль старых бомбардировщиков
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter