Полк поручика Ржевского на пороге мировой войны
Одним из наиболее вероятных полков, в котором мог служить легендарный литературный персонаж, гусар и герой Отечественной войны 1812 г. поручик Ржевский, был Павлоградский. Относительно места службы Ржевского существует несколько версий, и мы не будем их разбирать, лишь взглянем на памятник прославленному поручику в г. Павлограде.
И сосредоточимся на истории 2-го лейб-гусарского Павлоградского полка.
2-й лейб-гусарский Павлоградский Императора Александра III полк имел старшинство 09. 06. 1764 г. (полковой праздник – 26 ноября, день Святого Георгия) – когда появился на свет как 20-ротный Днепровский пикинерный полк (Шенк. Кавалерия. Справочная книжка Императорской главной квартиры. Спб, 1914. С. 173.). А 28. 06. 1783 г. появляется Павлоградский легко-конный полк (генерал-лейтенант барон Игельстром формирует его на базе Днепровского и Екатеринославского пикинерных полков).
29. 03. 1801 г. полк становится Павлоградским гусарским.
За полуторавековую историю его ждала череда реорганизаций. Так, 29 ноября 1796 г. к нему присоединен Острогожский легко-конный полк (новый 10-эскадронный полк получил наименование Гусарского генерал-лейтенанта Боура), 27 декабря 1812 г. в состав полка входили 7 действующих и 1 запасной эскадроны, а 21 марта 1833 гг. в его составе – 8 действующих и 1 резервный эскадроны и т. д.
Полк поучаствовал в создании ряда частей русской кавалерии: 16. 05. 1803 г. он выделяет 2 эскадрона на формирование Белорусского гусарского полка, 12. 10. 1811 г. выделяет офицеров и нижних чинов на формирование Новгородского кирасирского полка, а 08. 09. 1897 г. выделен эскадрон на формирование 53-го драгунского Новоархангельского полка.
В этот период полк успел побывать Гусарским Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича, Лейб-гусарским Его величества, Лейб-гусарским Павлоградским Его Величества, 6-м лейб-драгунским Павлоградским – пока 6 декабря 1907 г. не стал, наконец, 2-м лейб-гусарским Павлоградским Императора Александра III.
2-й гусарский полк. 10 Георгиевских Штандартов, пожалованных части за сражение при Шенграбене 1805 г. вынесены на полковой праздник. Впереди – поручик Сушков. 26 ноября 1913 г. Горохов Ж. Там же.
Полк имел сразу по 2 шефа – это касалось как бывшего, так и настоящего шефств. Так, к началу Великой войны полк имел 2 бывших шефов (с 17 апреля 1838 г. по 1 марта 1881 г. – Александр II и с 26 февраля 1874 г. по 20 октября 1894 г. – Александр III; причем с 2 ноября 1894 г. полк сохранил имя последнего) и 2 действующих шефов (с 14 мая 1911 г. – Император Николай Александрович и с 22 марта 1914 г. – Наследник Цесаревич Алексей Николаевич).
Среди знаков отличия полка:
1) полковой Георгиевский Штандарт с надписями: «1764 – 1864» и «За подвиги при Шенграбене 4 ноября 1805 г. в сражении 5000 корпуса с неприятелем, состоявшим из 30000», с Александровской юбилейной лентой. Пожалован 9 июня 1864 г. взамен Штандарта с аналогичной надписью, пожалованного 27 сентября 1807 г. Высочайшие грамоты от 27 сентября 1807 и 9 июня 1864 гг.
2) Знаки на шапки с надписью «За отличие». Пожалованы 19 ноября 1814 г. за подвиги в войне с французами в 1812 – 1814 гг.
3) Офицерские шнуры из филиграни – как у гвардейцев. У рядовых – добавочный белый галун с зеленой выпушкой на обшлагах и воротнике.
Говоря об участии павлоградских гусар в делах и походах против неприятеля, следует начать с частей, от которых они ведут свое происхождение.
Так, Днепровский пикинерный полк – участник захвата Бухареста 14 ноября 1770 г. А в июне 1774 г. он вошел в состав армии Салтыкова, обложившей Рущук. Донецкий пикинерный полк поучаствовал в штурме Бендер, состоявшемся в ночь на 16 сентября 1770 г.
Павлоградский гусарский полк имел богатую боевую историю: в составе корпуса Римского-Корсакова участвовал в походе 1799 г., отражая атаки французов на Констанц, в 1805 – 1814 гг. – активный участник Наполеоновских войн (отличился, действуя в арьергарде армии Багратиона на р. Энсе, под Шенграбеном, Аустерлицем, Прейсиш-Эйлау, Городечно, Стахове, Кракове и Сен-Дизье), 31 июля 1829 г. участвовал в сражении при Сливне, 15 апреля 1831 г. – в деле у Станиславова, сражался с противником в ходе Венгерского похода 1849 г. и во время Крымской войны (22 января 1854 г. участвовал в деле у Журжи).
На Великую войну Павлоградский гусарский полк ушел под командованием полковника М. П. Перевощикова (в июле 1915 г. Михаил Павлович станет генерал-майором, заслужив в годы Первой мировой ордена Святого Владимира 4-й (с мечами и бантом) и 3-й (с мечами), Святого Станислава 1-й (с мечами) степеней, а также мечи к ордену Святого Станислава 2-й степени).
Войдя в состав 1-й армии, 2-я кавалерийская дивизия, во 2-й бригаде которой находились павлоградцы, приняла участие в Восточно-Прусской операции 1914 г.
2-я кавалерийская дивизия 28-го июля переправилась у дер. Ромейкен через болотистый ручей Липона, но затем авангард дивизии попал под огонь германцев из хуторов западнее и юго-западнее деревни, а также с высоты. Спешенный авангард выбил противника, а затем дивизия вела огневой бой. С запада открыла огонь германская артиллерия (дававшая до 15 разрывов одновременно), и дивизия начала отход на Ромейкен – прикрывавшийся находившимся в резерве Павлоградским гусарским полком (Рогвольд В. Конница 1-й армии в Восточной Пруссии (август-сентябрь 1914 г.). Главное управление ГУРККА, 1926. С. 26-27.).
2-го августа павлоградские гусары выступили на поддержку частей 3-й кавалерийской дивизии, сражающейся в районе Кибарты, а затем вместе с пехотой сдерживали натиск немцев у Вержболова.
А затем 2-й гусарский полк был временно передан 20-му корпусу.
Весной – летом 1915 г. 2-я кавалерийская дивизия вела ожесточенные бои с противником в Прибалтике.
Об одном дне в ходе этих высокоманевренных боевых действий 28 апреля 1915 г. — нам расскажет архивный документ – Журнал военных действий 2-й кавалерийской дивизии (РГВИА. Ф. 3512. Оп. 2. Д. 193. ЛЛ. 84об. – 87. См. Из Журнала военных действий 2-й кавалерийской дивизии).
В тот день дивизия, входившая в состав 1-го Конного корпуса В. А. Орановского, должна была перейти реку Дубиссу и овладеть участком шоссе у фольв. Яновец (корпус двигался на шоссе Шавли – Тауроген).
Дивизия начала наступление тремя колоннами: 2-й лейб-уланский Курляндский Императора Александра II полк с 3-й конной батареей и 4 пулеметами наступал через Шидлово – Буловяны, 2-й леб-драгунский Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк с 4 орудиями 4-й конной батареи и 4 пулеметами наступал на госп. двор Кивишки – Варколе – Пиктайце – Полапиши, тогда как 2-й лейб-гусарский Павлоградский полк с 2 орудиями 4-й конной батареи находился в общем резерве. 2 разведывательных эскадрона и 2 офицерских разъезда в 20 коней обеспечивали действия главных сил дивизии.
Выступив в 9 утра, псковские драгуны захватили у дер. Ершовка германский разъезд в полном составе – их добычей стали 1 офицер и 19 нижних чинов 7-го конно-егерского полка.
Павлоградцы при движении через дер. Богуши были обстреляны артиллерийским огнем – со стороны дер. Беданце. Головной эскадрон переправился через Дубисссу – и русским кавалеристам пришлось отражать наступление целого батальона германской пехоты по правому берегу, и кавалерийского полка – по левому берегу реки. Курляндцам пришлось отойти, и дивизия разместилась на ночлег.
В этот день кавалеристы прошли 30 верст, находясь в седле 14 часов. Павлоградские гусары потеряли в этот день 3 человек (1 раненый, 2 пропавших без вести), а курляндские уланы – 10 человек (4 убитых, 3 раненых и 3 пропавших без вести).
В ноябре 1915 г. командиром павлоградцев становится полковник А. А. Толь (в августе 1917 г. его заменил последний командир полка – полковник З. Г. Натиев).
Среди выдающихся дел павлоградцев в Великую войну И. Ф. Рубец отмечает результативную конную атаку у Шавлей в апреле 1915 г. — с пленением штаба германской 76-й резервной дивизии (Рубец И. Ф. Конные атаки Российской Императорской кавалерии в Первую мировую войну // Военная быль. 1965. № 76. С. 44.). Нас очень заинтересовало это упоминание – и обязательно, путем изучения архивных материалов, мы попытаемся выяснить подробности этого боевого эпизода.
Таковы лишь некоторые штрихи к портрету Павлоградского гусарского полка – одного из многочисленных полков славной русской императорской кавалерии.
И сосредоточимся на истории 2-го лейб-гусарского Павлоградского полка.
Из истории 2-го лейб-гусарского
2-й лейб-гусарский Павлоградский Императора Александра III полк имел старшинство 09. 06. 1764 г. (полковой праздник – 26 ноября, день Святого Георгия) – когда появился на свет как 20-ротный Днепровский пикинерный полк (Шенк. Кавалерия. Справочная книжка Императорской главной квартиры. Спб, 1914. С. 173.). А 28. 06. 1783 г. появляется Павлоградский легко-конный полк (генерал-лейтенант барон Игельстром формирует его на базе Днепровского и Екатеринославского пикинерных полков).
29. 03. 1801 г. полк становится Павлоградским гусарским.
Офицер 2-го гусарского полка. Горохов Ж. Русская императорская кавалерия. 1881-1917. М., 2008.
За полуторавековую историю его ждала череда реорганизаций. Так, 29 ноября 1796 г. к нему присоединен Острогожский легко-конный полк (новый 10-эскадронный полк получил наименование Гусарского генерал-лейтенанта Боура), 27 декабря 1812 г. в состав полка входили 7 действующих и 1 запасной эскадроны, а 21 марта 1833 гг. в его составе – 8 действующих и 1 резервный эскадроны и т. д.
Полк поучаствовал в создании ряда частей русской кавалерии: 16. 05. 1803 г. он выделяет 2 эскадрона на формирование Белорусского гусарского полка, 12. 10. 1811 г. выделяет офицеров и нижних чинов на формирование Новгородского кирасирского полка, а 08. 09. 1897 г. выделен эскадрон на формирование 53-го драгунского Новоархангельского полка.
В этот период полк успел побывать Гусарским Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича, Лейб-гусарским Его величества, Лейб-гусарским Павлоградским Его Величества, 6-м лейб-драгунским Павлоградским – пока 6 декабря 1907 г. не стал, наконец, 2-м лейб-гусарским Павлоградским Императора Александра III.
2-й гусарский полк. 10 Георгиевских Штандартов, пожалованных части за сражение при Шенграбене 1805 г. вынесены на полковой праздник. Впереди – поручик Сушков. 26 ноября 1913 г. Горохов Ж. Там же.
Полк имел сразу по 2 шефа – это касалось как бывшего, так и настоящего шефств. Так, к началу Великой войны полк имел 2 бывших шефов (с 17 апреля 1838 г. по 1 марта 1881 г. – Александр II и с 26 февраля 1874 г. по 20 октября 1894 г. – Александр III; причем с 2 ноября 1894 г. полк сохранил имя последнего) и 2 действующих шефов (с 14 мая 1911 г. – Император Николай Александрович и с 22 марта 1914 г. – Наследник Цесаревич Алексей Николаевич).
Адъютант полка Н. А. Княжевич. Горохов Ж. Там же
Среди знаков отличия полка:
1) полковой Георгиевский Штандарт с надписями: «1764 – 1864» и «За подвиги при Шенграбене 4 ноября 1805 г. в сражении 5000 корпуса с неприятелем, состоявшим из 30000», с Александровской юбилейной лентой. Пожалован 9 июня 1864 г. взамен Штандарта с аналогичной надписью, пожалованного 27 сентября 1807 г. Высочайшие грамоты от 27 сентября 1807 и 9 июня 1864 гг.
2) Знаки на шапки с надписью «За отличие». Пожалованы 19 ноября 1814 г. за подвиги в войне с французами в 1812 – 1814 гг.
3) Офицерские шнуры из филиграни – как у гвардейцев. У рядовых – добавочный белый галун с зеленой выпушкой на обшлагах и воротнике.
Ментик 2-го гусарского полка. Вид сзади.
Ментик 2-го гусарского полка. Вид спереди. Специфичного темно-зеленого цвета и с особым золотым галуном (помимо шнура) на обшлагах, присвоенными полку. Горохов Ж. Там же
Говоря об участии павлоградских гусар в делах и походах против неприятеля, следует начать с частей, от которых они ведут свое происхождение.
Так, Днепровский пикинерный полк – участник захвата Бухареста 14 ноября 1770 г. А в июне 1774 г. он вошел в состав армии Салтыкова, обложившей Рущук. Донецкий пикинерный полк поучаствовал в штурме Бендер, состоявшемся в ночь на 16 сентября 1770 г.
Погон ротмистра 2-го гусарского. Карпеев В. И. Конница русской армии. Июль 1914 г. М., 2011.
Павлоградский гусарский полк имел богатую боевую историю: в составе корпуса Римского-Корсакова участвовал в походе 1799 г., отражая атаки французов на Констанц, в 1805 – 1814 гг. – активный участник Наполеоновских войн (отличился, действуя в арьергарде армии Багратиона на р. Энсе, под Шенграбеном, Аустерлицем, Прейсиш-Эйлау, Городечно, Стахове, Кракове и Сен-Дизье), 31 июля 1829 г. участвовал в сражении при Сливне, 15 апреля 1831 г. – в деле у Станиславова, сражался с противником в ходе Венгерского похода 1849 г. и во время Крымской войны (22 января 1854 г. участвовал в деле у Журжи).
Формы чинов полка. Шенк. 1910. Масть коней – серые; трубачи – вороные. Говоря об особенностях униформы отметим, что а) 9 марта 1909 г. полку был пожалован ментик (подавляющее большинство русских гусарских полков в этот период ментиков уже не имели), офицеры носили ташку; б) вензель в 1-м (шефском) эскадроне был совмещенным – Н II (золотой) и А III (серебряный).; в) шифр на наплечных шнурах – рубчатый накладной.
В годину Великой войны
На Великую войну Павлоградский гусарский полк ушел под командованием полковника М. П. Перевощикова (в июле 1915 г. Михаил Павлович станет генерал-майором, заслужив в годы Первой мировой ордена Святого Владимира 4-й (с мечами и бантом) и 3-й (с мечами), Святого Станислава 1-й (с мечами) степеней, а также мечи к ордену Святого Станислава 2-й степени).
Войдя в состав 1-й армии, 2-я кавалерийская дивизия, во 2-й бригаде которой находились павлоградцы, приняла участие в Восточно-Прусской операции 1914 г.
2-я кавалерийская дивизия 28-го июля переправилась у дер. Ромейкен через болотистый ручей Липона, но затем авангард дивизии попал под огонь германцев из хуторов западнее и юго-западнее деревни, а также с высоты. Спешенный авангард выбил противника, а затем дивизия вела огневой бой. С запада открыла огонь германская артиллерия (дававшая до 15 разрывов одновременно), и дивизия начала отход на Ромейкен – прикрывавшийся находившимся в резерве Павлоградским гусарским полком (Рогвольд В. Конница 1-й армии в Восточной Пруссии (август-сентябрь 1914 г.). Главное управление ГУРККА, 1926. С. 26-27.).
5 августа 1913 г. Император Николай II на параде в форме своего 2-го лейб-гусарского Павлоградского полка. Но фото слева от Государя – дочь Ольга, шеф 3-го Елисаветградского гусарского полка, справа – дочь Татьяна, шеф 8-го Вознесенского уланского полка. Также на фото генерал Н. А. Орановский, командир Лейб-гвардии Конной артиллерии, и Великий Князь Дмитрий Павлович. Горохов Ж. Там же
2-го августа павлоградские гусары выступили на поддержку частей 3-й кавалерийской дивизии, сражающейся в районе Кибарты, а затем вместе с пехотой сдерживали натиск немцев у Вержболова.
А затем 2-й гусарский полк был временно передан 20-му корпусу.
Полковой знак. Утвержден 31 июля 1912 г. Имеет вид бирюзового Мальтийского креста – в память об эпохе правления Павла I. Горохов Ж. Там же
Весной – летом 1915 г. 2-я кавалерийская дивизия вела ожесточенные бои с противником в Прибалтике.
Один день из жизни 2-й кавалерийской дивизии
Об одном дне в ходе этих высокоманевренных боевых действий 28 апреля 1915 г. — нам расскажет архивный документ – Журнал военных действий 2-й кавалерийской дивизии (РГВИА. Ф. 3512. Оп. 2. Д. 193. ЛЛ. 84об. – 87. См. Из Журнала военных действий 2-й кавалерийской дивизии).
В тот день дивизия, входившая в состав 1-го Конного корпуса В. А. Орановского, должна была перейти реку Дубиссу и овладеть участком шоссе у фольв. Яновец (корпус двигался на шоссе Шавли – Тауроген).
Дивизия начала наступление тремя колоннами: 2-й лейб-уланский Курляндский Императора Александра II полк с 3-й конной батареей и 4 пулеметами наступал через Шидлово – Буловяны, 2-й леб-драгунский Псковский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк с 4 орудиями 4-й конной батареи и 4 пулеметами наступал на госп. двор Кивишки – Варколе – Пиктайце – Полапиши, тогда как 2-й лейб-гусарский Павлоградский полк с 2 орудиями 4-й конной батареи находился в общем резерве. 2 разведывательных эскадрона и 2 офицерских разъезда в 20 коней обеспечивали действия главных сил дивизии.
Выступив в 9 утра, псковские драгуны захватили у дер. Ершовка германский разъезд в полном составе – их добычей стали 1 офицер и 19 нижних чинов 7-го конно-егерского полка.
Павлоградцы при движении через дер. Богуши были обстреляны артиллерийским огнем – со стороны дер. Беданце. Головной эскадрон переправился через Дубисссу – и русским кавалеристам пришлось отражать наступление целого батальона германской пехоты по правому берегу, и кавалерийского полка – по левому берегу реки. Курляндцам пришлось отойти, и дивизия разместилась на ночлег.
В этот день кавалеристы прошли 30 верст, находясь в седле 14 часов. Павлоградские гусары потеряли в этот день 3 человек (1 раненый, 2 пропавших без вести), а курляндские уланы – 10 человек (4 убитых, 3 раненых и 3 пропавших без вести).
В ноябре 1915 г. командиром павлоградцев становится полковник А. А. Толь (в августе 1917 г. его заменил последний командир полка – полковник З. Г. Натиев).
Среди выдающихся дел павлоградцев в Великую войну И. Ф. Рубец отмечает результативную конную атаку у Шавлей в апреле 1915 г. — с пленением штаба германской 76-й резервной дивизии (Рубец И. Ф. Конные атаки Российской Императорской кавалерии в Первую мировую войну // Военная быль. 1965. № 76. С. 44.). Нас очень заинтересовало это упоминание – и обязательно, путем изучения архивных материалов, мы попытаемся выяснить подробности этого боевого эпизода.
Таковы лишь некоторые штрихи к портрету Павлоградского гусарского полка – одного из многочисленных полков славной русской императорской кавалерии.
Николай II в форме полка. Хорошо виден широкий кант (фактически лампас), характерный для офицеров-павлоградцев. Горохов Ж. Там же
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