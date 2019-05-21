Полк поручика Ржевского на пороге мировой войны

Из истории 2-го лейб-гусарского

Офицер 2-го гусарского полка. Горохов Ж. Русская императорская кавалерия. 1881-1917. М., 2008.

Адъютант полка Н. А. Княжевич. Горохов Ж. Там же

Ментик 2-го гусарского полка. Вид сзади.

Ментик 2-го гусарского полка. Вид спереди. Специфичного темно-зеленого цвета и с особым золотым галуном (помимо шнура) на обшлагах, присвоенными полку. Горохов Ж. Там же

Погон ротмистра 2-го гусарского. Карпеев В. И. Конница русской армии. Июль 1914 г. М., 2011.

Формы чинов полка. Шенк. 1910. Масть коней – серые; трубачи – вороные. Говоря об особенностях униформы отметим, что а) 9 марта 1909 г. полку был пожалован ментик (подавляющее большинство русских гусарских полков в этот период ментиков уже не имели), офицеры носили ташку; б) вензель в 1-м (шефском) эскадроне был совмещенным – Н II (золотой) и А III (серебряный).; в) шифр на наплечных шнурах – рубчатый накладной.

В годину Великой войны

5 августа 1913 г. Император Николай II на параде в форме своего 2-го лейб-гусарского Павлоградского полка. Но фото слева от Государя – дочь Ольга, шеф 3-го Елисаветградского гусарского полка, справа – дочь Татьяна, шеф 8-го Вознесенского уланского полка. Также на фото генерал Н. А. Орановский, командир Лейб-гвардии Конной артиллерии, и Великий Князь Дмитрий Павлович. Горохов Ж. Там же

Полковой знак. Утвержден 31 июля 1912 г. Имеет вид бирюзового Мальтийского креста – в память об эпохе правления Павла I. Горохов Ж. Там же

Один день из жизни 2-й кавалерийской дивизии

Николай II в форме полка. Хорошо виден широкий кант (фактически лампас), характерный для офицеров-павлоградцев. Горохов Ж. Там же