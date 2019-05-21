Почему Т-80БВМ — плохая идея
С миру по нитке
СССР был громадным государством с громадными планами и громадными возможностями. Цифры поражают. Согласно информации Министерства обороны СССР, на первое января 1990 года всего имелось почти 64 000 танков. Столько не имел никто. На этом фоне даже нескромные десять тысяч американских танков «Абрамс» меркнут (именно столько ОБТ произвели Штаты за все годы). В принципе, с учетом того, что советские вооруженные силы имели в своем распоряжении бесчисленные тысячи танков, не удивительно, что типов машин было несколько, даже без учета их модификаций. Это доставляло трудности в плане эксплуатации, однако они не были сверхкритическими с учетом количества построенных машин и почти безграничных возможностей для каннибализации оных, если это будет необходимо.
Напомним, самым массовым танком второго поколения стал Т-72: всего выпущено около 30 000 боевых машин разных версий. Его побратим — Т-64 — произвели более скромной партией. Всего построили 13 100 танков Т-64 (А, Б, БВ). Эксперты, как правило, указывают на большую техническую сложность, «капризность» и дороговизну 64-х в сравнении с другими советскими ОБТ, что, не в последнюю очередь, связано с технической революционностью танка (хотя сама эволюция основных боевых танков — вопрос более чем спорный).
Наконец, финальным аккордом советского танкостроения можно считать Т-80, который кроме общей концепции советской школы танкостроения, не унаследовал от «предков» почти ничего. Это совершенно другая машина, отличная от Т-64 и Т-72. Количество выпущенных 80-к тоже скромнее. Известный бронетанковый эксперт Алексей Хлопотов отмечает в материале про Омский завод транспортного машиностроения, что «без учета Харькова и опытных ранних машин, которые делали маленькими партиями в Ленинграде изготовлено 5391 Т-80Б и БВ и 431 Т-80У» (вероятно, имеется в виду до момента сворачивания производства). Число же всех произведенных танков Т-80 разных версий согласно открытым источникам доходит до десяти тысяч единиц.
Ответ на новые вызовы
Россия по состоянию на 2017 год имела в своем распоряжении примерно 450 танков Т-80БВ и Т-80У. Плюс еще тысячи таких машин находятся на хранении. В любом случае, это далеко не самый массовый российский танк: основа — Т-72Б разных версий. Сейчас, напомним, в войсках уже больше тысячи модернизированных Т-72Б3 (включая машины образца 2016 года), которые и олицетворяют собой будущее российских бронетанковых сил, а также общий вектор развития данного рода войск. Кроме этого, в войсках имеются разные версии танка Т-90, который, по сути, является просто еще одной версией Т-72. А уже в обозримом будущем армия будет понемногу закупать Т-14 на базе «Арматы».
В этой связи совершенно удивительной оказалась новость, прозвучавшая пару лет назад. В 2017 году «Уралвагонзавод» заключил контракт с Минобороны, предполагающий модернизацию 60 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ. Это может быть лишь началом. В последнее время к этому танку приковано особое внимание.
Известно, что Т-80БВМ получил улучшенный газотурбинный двигатель ГТД-1250ТФ, развивающий мощность до 1250 л. с. и делающий и без того проворный танк настоящей «гончей». Вообще, газотурбинные двигатели — отдельная тема для дискуссий. Согласно оценке главного конструктора Уральского вагоностроительного завода Леонида Карцева, Т-80 имел по результатам войсковых испытаний километровый расход топлива примерно в 1,6—1,8 раза больше, чем Т-64 и Т-72. То есть, перед нами очень прожорливая, несмотря на свою относительно небольшую массу, машина.
Проблема в том, что при хороших ходовых качествах танк не имел сколь-нибудь большого превосходства в огневой мощи перед своими советскими собратьями. Что касается конкретно Т-80БВМ, то он, как и раньше, несет 125-миллиметровое орудие 2А46, точнее — 2А46М-4, а также пулеметы НСВТ и ПКТ. Это не дает решающего превосходства над новейшими танками США и Европы. Повысить потенциал на поле боя призвана белорусская «Сосна-У», позволяющая вести бой днем и ночью и при любых метеоусловиях, однако в 2019 году этим уже никого не удивишь.
Возросла защита. На Т-80БВМ последней версии кроме установленного на башне комплекта динамической защиты «Реликт», можно видеть и новый комплект навесной динамической защиты в «мягких» контейнерах, расположенных на бортах боевой машины. Но едва ли эту меру можно назвать «революционной». Скорее, она вынужденная.
Одним больше
В целом, нет никаких оснований верить в то, что Т-80БВМ будет иметь хоть какие-нибудь плюсы перед другими российскими ОБТ. Преимущество 80-к в плане подвижности уже в значительной степени нивелировано наличием Т-72Б3 образца 2016, получившего двигатель В-92С2Ф, имеющий максималку в 1130 лошадиных сил. ГТД-1250ТФ танка Т-80БВМ, как уже отмечалось выше, мощнее. Однако ненамного, а масса боевых машин примерно равна.
Есть, правда, один момент в пользу Т-80БВМ. Ранее некоторые специалисты делали акцент на том, что запустить газотурбинный двигатель ГТД-1250ТФ будет легче, чем дизельный, если температура воздуха -40 градусов по Цельсию и ниже. Однако ряд журналистов и блогеров, например, известный в узких кругах Кирилл Федоров, подвергли сомнению тезис об острой необходимости Т-80 в условиях низкой температуры. Проблема эксплуатации дизельных двигателей при низких температурах выглядит надуманной. В качестве примера не раз приводили немецкие «Леопарды», которым низкие температуры никогда не мешали поддерживать высокий уровень боеготовности.
В целом, причина появления в российской армии танка Т-80БВМ до конца не понятна. С практической стороны это решение не имеет смысла, так как усложняет эксплуатацию парка ОБТ. Стать переходным звеном на пути к Т-14 танк Т-80БВМ тоже не может, так как не имеет преимуществ ни перед Т-72Б3 образца 2016, ни тем более перед Т-90М.
С другой стороны, тезис о коррупционной составляющей в вопросе модернизации имеющихся Т-80 до уровня Т-80БВМ также видится несколько надуманным. Речь, скорее, идет о советской традиции эксплуатации сразу нескольких типов совершенно разных танков, которая вредна и даже опасна в нынешнее время, когда парк боевых машин сузился, а проблема его обеспечения деталями и боеприпасами, наоборот, возросла.
В этой ситуации лишь одно решение видится верным: это полный отказ от эксплуатации Т-80 и большинства Т-90 в пользу Т-72Б3 образца 2016 года, ради достижения хоть какого-то уровня унификации военной техники. Отметим, что даже в случае вывода из эксплуатации вышеназванных танков, «трешка» образца 2016 года далеко не сразу станет главным и единственным танком РФ, ведь останутся еще и другие варианты этой боевой машины, включая более ранние Т-72Б3.
Вопрос унификации важен еще и потому, что Россия все-таки намерена довести до ума Т-14. Сейчас уже совершенно ясно, что он полностью не сменит Т-72 в войсках. По крайней мере, в ближайшие десять-пятнадцать лет, а вполне вероятно, что никогда не сменит. Однако если уж данную машину и разработали, то имеет смысл хотя бы попытаться ввести ее в эксплуатацию наравне с советскими ОБТ. Может быть, этот опыт пригодится при проектировании танка далекого будущего. Т-80БВМ никак не поможет в этом вопросе, он — наследие советской поры.
- Автор:
- Илья Легат
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