Новый американский главком: урок для ВМФ России

Если всё пойдёт как сейчас, то вскоре адмирал Морэн займёт высший военный пост в ВМС США

Берег против флота

Послужной список

P-3C Orion это не корабль, но для американцев большой разницы нет — это тоже ВМС, а его пилоты такая же часть ВМС, как и моряки.

У нас

В ходе Второй мировой войны четко определилась роль морской авиации как главной силы в боевых действиях на море. На ее долю приходилось свыше 50% тоннажа транспортных судов и более 70% боевых и вспомогательных кораблей, потерянных фашистской Германией от воздействия нашего флота в целом.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны 141 авиатору Балтики было присвоено звание Героя, а четверо (Степанян, Раков, Челноков, Мазуренко) этого звания были удостоены дважды.

Морские лётчики СССР и России часто были знакомы с противником куда лучше, чем плавсостав. Облёт ракетного крейсера ВМС США советским Ил-38

Генерал-майор, Герой России Игорь Сергеевич Кожин, командующий морской авиацией ВМФ

Лётчики, чьи самолёты были и главной ударной силой ВМФ в неядерной войне, и «глазами» флота, и его «пожарной командой», способной прибыть по команде в любую точку страны за считанные часы, так и не стали во флоте «своими». Психологическая проблема неожиданно стала организационной.

У морских лётчиков были общевойсковые звания. Их карьерные возможности были ограничены по сравнению с плавсоставом. Да и в целом к морской авиации было отношение как к вспомогательному по отношению к надводным и подводным силам роду войск. Пока советская власть могла «заливать» вооружённые силы всеми необходимыми для них ресурсами, это было терпимо. Но в 1991-м году советской власти не стало, и гнойник лопнул.

10 лет службы на генеральских должностях в ВВС Северного и Балтийского флотов дают мне право утверждать: в последние несколько десятков лет на флоте сложилось устойчивое, передаваемое из поколения в поколение, предвзятое, до цинизма презрительно-пренебрежительное отношение к ВВС флотов. Все отрицательное, что имеет место быть на кораблях, сглаживается либо вообще скрывается. Любая мелочь в авиации раздувается из мухи до размеров слона. Авиация давно стала и остается "падчерицей" у папы-флота.