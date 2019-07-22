Новая французская субмарина «Барракуда». Срез состояния флотов европейских держав

Праздник со слезами на глазах

«Штиль, ветер молчит»

Единая армия, единый флот

«Авианосец — инструмент геополитической проекции силы. Прежде чем пользоваться им, нужно сформулировать единую стратегию. Германию отделяют от этого несколько световых лет!»