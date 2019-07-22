О дефиците дизельного топлива в Третьем рейхе

Баланс жидкого топлива Третьего рейха

Для тех, кто желает разобраться в таблице детально: stocks — запасы, average monthly consumption — среднемесячное потребление, Mil — потребление топлива военными, Civ — гражданские нужды, Exp — экспорт

Production — производство, consumption — потребление, stocks — запасы

На чем экономил Третий рейх?

Motor gasoline — автобензин. Diesel oil — соляра. Total liquid fuel — общее количество жидкого топлива. Bottled gas — газ в баллонах. Methan & gas — газ для автомобилей, оборудованных специальными встроенными баллонами для заправки газом. Generators fueled with wood, anthracite etc — это газ получаемый газогенераторами из древесины, антрацита и т.д.

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