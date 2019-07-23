Венгерский поход. Как русские спасли империю Габсбургов
170 лет назад, летом 1849 года, был предпринят Венгерский поход. Русская армия под началом Паскевича подавила Венгерское восстание и спасла Австрийскую империю от развала. Петербург уже при жизни императора Николая I испытает «австрийскую благодарность», когда именно враждебная позиция Австрии приведёт к поражению в Крымской войне.
Революционная волна, которая потрясла Западную Европу в 1848 году, захлестнула и империю Габсбургов. Вся Венгрия была охвачена восстанием и провозгласила независимость. Восстания охватили и славянские области, кроме Хорватии, где ненавидели венгров и остались лояльны Габсбургам. Также Вена в это время вела войну в Италии с Сардинией, что ослабило возможности армии по наведению порядка внутри империи.
Сначала казалось, что австрийцы сами смогут навести порядок в империи. В октябре 1848 года австрийская армия отразила наступление на Вену. В декабре австрийские войска под началом князя Виндишгреца и Елачича вторглись в Венгрию. В январе 1849 года австрийцы вязли Пешт, венгры отступили в Дебрецен и к Вайцену. Однако смогли перегруппировать свои силы и в апреле 1849 г. перешли в контрнаступление, отбили Пешт. Лайош Кошут провозгласил независимость Венгрии, низложение династии Габсбургов, республику, а себя — её диктатором. 28 апреля венгерские войска заняли Дьёр, расположенный на полпути между Будапештом и Веной. В начале мая венгры заняли всю Словакию. Кошут заявил, что венгры вскоре возьмут Вену.
Таким образом, к весне 1849 года положение Австрии стало катастрофическим. Юный император Франц Иосиф, вступивший на престол только что после отречения своего дяди Фердинанда, в апреле стал умолять о помощи русского государя Николая. 21 мая 1849 года был подписан Варшавский договор. Россия обещала военную помощь Австрии.
Россия была союзником Австрии в рамках Священного союза, который после победы над империей Наполеона поддерживал легитимность и законность в Европе, давя революционные движения. За это Россию называли «жандармом» Европы». Основное положение Священного союза гласило, что все монархи обязаны оказать друг другу братскую помощь. Это рыцарское правило было забыто на Западе, но Петербург продолжал его придерживаться. В ущерб русским национальным интересам.
Туманные формулировки Священного союза допускали различные толкования оказания помощи, чем воспользовались западные «партнеры» России, чтобы использовать русское «пушечное мясо» для решения своих проблем. В частности, Вена использовала русских, чтобы спасти империю Габсбургов от развала. Таким образом, только Россия Александра I и Николая I искренне верила в положения Священного союза и как рыцарь защищала порядок в Европе. Другие же страны использовали союз для решения своих политических задач. В итоге в период с 1815 по 1853 гг. Петербург отказался от решения национальных задач во имя чуждых мистических (религиозных) идей и религиозно-монархического интернационализма. Жизненные интересы русской державы и народа были принесены в жертву монархическому интернационализму, бессмысленному и даже опасному. Русские кровью платили за чужие интересы.
Олицетворением этой антинациональной политики стал Карл Нессельроде, который стал управляющим иностранной коллегии в 1816 году и был министром иностранных дел России с 1822 по 1856 год (он занимал пост главы МИДа Российской империи дольше, чем кто-либо другой). Под его руководством Петербург следовал в русле политики Вены и пришёл к Крымской катастрофе. На его совести и торможение развития России на Дальнем Востоке, что в итоге привело к потере Русской Америки.
В 1821 году в Греции началось национальное восстание против турецкого ига. Османы и их наемники творили ужасные зверства, топили восстание в крови. Это был настоящий геноцид. Христиане ждали, что Россия спасёт Грецию. В самой России патриотическая общественность была на стороне греков. Но петербургское правительство, проводившее прозападную, интернационалистическую политику осталось равнодушной к героической и неравной борьбе греков. Хотя с точки зрения национальных интересов, это был весьма благоприятный момент, чтобы реализовать программу Екатерины II по решению «греческого вопроса». Россия могла легко разгромить Турцию (тогда у русской армии – победившей империю Наполеона, не было равноценных противников в Европе), радикальным образом расширить свои владения в Северном Причерноморье, забрать проливы, Константинополь, освободить Балканы от османов, включая Грецию, создать прорусский союз из славянских и восточно-христианских государств. Однако на Веронском конгрессе 1823 года император Александр отказался поддержать восстание Греции, он считал восстание греков против их «законного государя» — султана, делом вредным и беззаконным. С этого времени закономерное место русских в Греции занимают британцы.
Зато, когда в 1822 году начались волнения в итальянских владениях Габсбургов, император Александр немедленно предложил Вене в помощь русскую армию под началом Ермолова. К счастью, австрийцы сами потушили этот пожар. Русским не пришлось давить итальянское восстание. Вступивший на престол Николай I проводил более национальную политику и помог Греции. Османскую империю разгромили. Однако добить её и водрузить на Константинополе русский флаг в 1829 году (Адрианополь наш! Почему русская армия не взяла Константинополь) снова помешала приверженность Священному союзу (интересы Венского кабинета). В итоге османский султан остался «законным монархом» для балканских славян. И Балканы остались под игом турок до войны 1877 – 1878 гг.
В 1833 году русские штыки спасли от развала уже Турцию. Против Стамбула восстал египетский правитель Мухаммед Али и война с могущественным Египтом угрожала развалом Османской империи. Россия вступилась за Стамбул, направив в проливы Черноморский флот с десантом. Египетский правитель немедленно изъявил покорность. Россия спасла Турцию. С Портой был заключен выгодный Ункяр-Искелесийский договор — о мире, дружбе и оборонительном союзе между Россией и Турцией. Турки обязались закрывать проливы для воюющих с Россией держав. Однако Англия уже в 1840 году на Лондонской конференции заставила «гибкий» русский МИД отказаться от этого единственного и крупного успеха.
Наконец, в 1849 году Россия спасла империю Габсбургов – своего будущего смертельного врага. Во время Восточной (Крымской) войны именно враждебная позиция Австрии приведёт Россию к поражению. В русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. позиция Австрии не даст России получить все плоды победы. В Первой мировой войне Австро-Венгрия выступит против России. Таким образом, в русских интересах было закрыть глаза на развал империи Габсбургов, даже поддержать его, оказав покровительство славянским областям, чтобы они перешли под протекторат России.
Российская империя считалась тогда самой мощной военной державой в Европе. Русская армия была приведена в боевую готовность ещё во второй половине 1848 года. Первое вмешательство России в австро-венгерские дела состоялось ещё зимой 1849 г. Трансильванские венгры под началом Бема подняли восстание. Австрийские власти не могли подавить восстание, которое угрожало безопасности лояльному немецкому и румынскому населению Трансильвании. Австрийцы попросили помощи у русских. 5-й корпус под началом генерала Лидерса занимал тогда Придунайские княжества. С разрешения Петербурга Лидерс выдвинул в Трансильванию отряды под началом полковником Энгельгардта и Скарятина (5 батальонов). Однако австрийские войска не оказали помощи русским, и вскоре превосходящие силы венгров вытеснили наши войска обратно в Валахию.
В апреле 1849 года 120 тыс. армия при 450 орудиях под началом фельдмаршала Паскевича (2-й, 3-й и 4-й корпуса, всего 9 пехотных и 4 кавалерийских дивизии) были сосредоточены в южной части Польши. 23 апреля австрийский канцлер князь Шварценберг попросил срочно прислать русский отряд в Вену. Паскевич направил в австрийскую столицу сводную дивизию генерала Панютина (11 тыс. бойцов при 48 орудиях). Её перебросили из Кракова в Вену по железной дороге (это был первый опыт переброски русских войск по железной дороге). Дивизия всю кампанию пробыла в составе австрийской армии.
Русские командование решило двинуть основные силы из Польши, через Галицию и Карпаты, в Венгрию, на Будапешт. Русская армия, таким образом, выходила в тыл главным силам вражеской армии, действовавшей против австрийцев в западной Венгрии (на венском направлении). Одним решительным ударом русские могли покончить с войной. Одновременно генерал Лидерс с 5-м корпусом – 35 тыс. человек при 80 орудиях (2,5 пехотных и 1 кавалерийская дивизии) должен был очистить Трансильванию от войск Бема, помешав их переброске на главное операционное направление.
К моменту похода русской армии ситуация на театре войны была следующая. В западной Венгрии, на Верхнем Дунае, 70-тыс. австрийская армия барона Юлиуса фон Гайнау ничего не могла сделать с 58-тыс. главной венгерской армией Гёргея, энергичного и талантливого полководца. В южной Венгрии, в Банате и Воеводине, 40-тыс. армия Елачича (в основном лояльные Габсбургам югославы) противостояла 30-тыс. армии Дембинского. Польский полководец уже воевал против русских под началом Наполеона и во время Польского восстания 1830 года. В Трансильвании Бем с 32 тыс. человек был полным хозяином края. Юзеф Бем также был польским политическим эмигрантом. Он воевал против русских под знаменами Наполеона, в ходе Польского восстания 1830 года командовал артиллерией польской армии. Кроме того, в северной Венгрии, в Словакии и Карпатской Руси (эти славянские области тогда были частью Венгрии), находилось 17 тыс. ополченцев, в основном с невысокой боеспособностью и разбросанных на большой территории. Понятно, что они не могли помешать маршу русской армии, поэтому он проходил без всякого сопротивления.
Основные силы русской армии двигались через Галицию и 3 (15) июня 1849 года авангард – 3-й корпус под началом генерала Ридигера, миновал Дукельский перевал. 5 (17) июня главные силы спустились в венгерскую долину. 8 (20) июня наши войска достигли словацкого города Бардеёва, и 11 (23) июня – Прешова. Венгерские войска отходили без боя к Мишкольцу. Русская армия насчитывала 100 тыс. человек, 14 тыс. человек под командованием Остен-Сакена были оставлены в Галиции (тогда военачальники любили по любому поводу выставлять заслоны, отдельные отряды, хотя ещё Суворов учил бить врага всеми силами. 12 (24) июня русские войска без боя заняли Кошице. Вскоре после этого в армии Паскевича начались эпидемия холеры. За две недели она вывела из строя 14,5 тыс. человек.
Князь Варшавский приказал главным силам – 2-му и 3-му корпусам Купреянова и Ридигера, — идти на Будапешт, а 4-му корпусу Чеодаева (20 тыс. человек) двинуться в долину Тиссы, на главный очаг революции – Дебрецен. 18 (30) июня наши войска заняли Мишкольц и сделали остановку. Эпидемия и недостаток провианта заставили Паскевича остановить войска до прибытия опаздывающих транспортов.
Корпус Чеодаева выполнил поставленную задачу: 16 (28) июня под огнем врага наши войска форсировали Тиссу у Токая и 21 июня (3 июля) заняли Дебрецен (Дебречин). Тем временем австрийская армия, при поддержке русской дивизии Панютина вела бои с армией Гёргея в районе селения Перед и Дьёра. После упорных боев венгры были вынуждены отойти к крепости Коморн. В этих и последующих боях русская дивизия Панютина показала себя отлично, став самой боеспособной частью австрийской армии Гайнау.
26 — 27 июня русская армия выступила из Мишкольца на Будапешт. В это же время главная венгерская армия Гёргея (около 40 тыс. человек), получив сведения о приближении войск Паскевича, двинулась от Коморна (там был оставлен гарнизон под командованием Клапки) вниз по Дунаю, в сторону Пешта. Венгры понимали опасность появления русских в тылу и хотели прикрыть столицу. Узнав о движении армии Гёргея, русский главнокомандующий приказал 4-му корпусу идти от Дебрецена к Мишкольцу, чтобы стать арьергардом основных сил армии и прикрыть их с севера, если венгры пойдут в северном направлении и будут угрожать нашим коммуникациям. Паскевич собирался атаковать врага, считая, что главная австрийская армия преследует Гёргея. Однако этот расчёт не оправдался, австрийская армия Гайнау стояла на месте. Австрийское командование спешило свалить всё ведение войны на «русских наёмников» (так они называли своих бескорыстных спасителей).
Венгерская армия расположилась у Вайцена среди холмов и лесов, что затрудняло боевые действия. Паскевич решил выманить противника на равнину и дать бой, пользуясь количественным и качественным превосходством русской армии. В виде приманке вперёд был выдвинут 12-тыс. отряд под командованием Засса. 3 (15) июля 1849 года русские войска атаковали противника под Вайценом. Бой закончился вничью, но из-за превосходства сил противника отряд Засса отступил. Наши потери составили около 400 человек, у венгров примерно столько же. Русский отряд дрался упорно, что говорит о том, что Засс не понял поставленной ему задачи. Гёргей же понял, что главные силы русских поблизости и венграм грозит генеральное сражение при самых невыгодных для них условиях — с востока и юго-востока наступали русские, на западе были австрийцы, на юге нельзя было отступить из-за Дуная, через который от Коморна до Пешта не было мостовых переправ.
Венгерский полководец принял единственно верное решение – немедленно увести армию в единственно свободном направлении, на север, быстрыми фланговыми маршами через Мишкольц на Токай уйти на Тиссу. Далее Гёргей планировал соединиться с Трансильванской армией Бема, затем с армией Дембинского в Банате. С такими силами (до 120 тыс. человек) можно было померяться силами с русскими. Гёргей думал, что русских всего 60 тыс. человек. Таким образом, венгерская армия двинулась в марш Вайцен – Мишкольц – Дебречин – Арад, обходя армию Паскевича кругом.
4 июля, пока войска Паскевича стояли у Вайцена, выясняя обстановку, венгры начали свой марш, и 5-го числа, когда русские вышли к Вайцену для сражения, противника уже и след простыл. Узнав о маневре противника, Паскевич встревожился за свои коммуникации. Кроме того, если венгры преуменьшали силы русских, то наши их преувеличивали. Русский главнокомандующий приказал 4-му корпусу ускорить движение от Дебречина на Мишкольц, и повёл свои войска параллельно венграм с целью упредить врага на Верхней Тиссе.
Русская армия была ближе к цели. Однако она была связана огромным обозом, госпиталями – из-за необходимости везти припасы по причине недостатка местных средств и большое количество больных. Поэтому обогнать венгров не удалось. 10 (22) июля армия Гёргея вышла к Мишкольцу, который был ранее оставлен русскими войсками. Не задерживаясь в Мишкольце, Гёргей двинулся к Тиссе. У него в это время было 27 тыс. человек при 86 орудиях.
Паскевич тогда решил форсировать Тиссу ниже – у Тисса-Фюреда, перехватывая путь Гёргею в Банат и Трансильванию. 4-й корпус получил задачу задерживать противника на правом берегу. 13 (25) июля корпус Чеодаева вступил в бой с противником в районе Токая. Русский командир действовал вяло, введя в сражение малые силы и послав в обход небольшое количество войск. В результате задержать венгерскую армию не удалось, 17 (29) июля она перешла на левый берег Тиссы. Гёргей ушел на Дебричин, уничтожив мост и замедлив движение 4-го корпуса.
Тем временем авангард русской армии под началом князя Горчакова совершил 14 (26) июля трудную переправу у Тисса-Фюреда. 15 июля на другой берег перешли главные силы армии. Паскевич не имел никаких сведений о противнике, хотя в армии было четыре легких кавалерийских дивизии. Стоит отметить, что многочисленную русскую кавалерию использовали неэффективно. Армия Паскевича двигалась практически вслепую, не зная где враг, и что творится в одном-двух переходах. В результате армия Паскевича потеряла четыре дня. Только 19 июля князь Варшавский получил известие о движении Гёргея на Дебричин и снова попытался пересечь ему путь. 21 июля (2 августа) 1849 г. при Дебричине произошёл бой русской армии (62 тыс. человек и около 300 орудий) с боковым венгерским авангардом – корпусом Надь Шандора (8 тыс. человек при 41 орудии). Венгерский корпус был разгромлен и избежал полной гибели только благодаря управленческим ошибкам русского командования. Наши потери – 337 убитых и раненых, венгерские – около 4 тыс. человек. Продолжил преследование противника решительный генерал Ридигер с 3-м корпусом и кавалерией.
Продолжение следует…
Капитуляция Гёргея перед генералом Ридигером
Венгерское восстание
Революционная волна, которая потрясла Западную Европу в 1848 году, захлестнула и империю Габсбургов. Вся Венгрия была охвачена восстанием и провозгласила независимость. Восстания охватили и славянские области, кроме Хорватии, где ненавидели венгров и остались лояльны Габсбургам. Также Вена в это время вела войну в Италии с Сардинией, что ослабило возможности армии по наведению порядка внутри империи.
Сначала казалось, что австрийцы сами смогут навести порядок в империи. В октябре 1848 года австрийская армия отразила наступление на Вену. В декабре австрийские войска под началом князя Виндишгреца и Елачича вторглись в Венгрию. В январе 1849 года австрийцы вязли Пешт, венгры отступили в Дебрецен и к Вайцену. Однако смогли перегруппировать свои силы и в апреле 1849 г. перешли в контрнаступление, отбили Пешт. Лайош Кошут провозгласил независимость Венгрии, низложение династии Габсбургов, республику, а себя — её диктатором. 28 апреля венгерские войска заняли Дьёр, расположенный на полпути между Будапештом и Веной. В начале мая венгры заняли всю Словакию. Кошут заявил, что венгры вскоре возьмут Вену.
Таким образом, к весне 1849 года положение Австрии стало катастрофическим. Юный император Франц Иосиф, вступивший на престол только что после отречения своего дяди Фердинанда, в апреле стал умолять о помощи русского государя Николая. 21 мая 1849 года был подписан Варшавский договор. Россия обещала военную помощь Австрии.
Диктатор Венгрии Лайош Кошут
Венгерский главнокомандующий Артур Гёргей. Источник: https://ru.wikipedia.org
Священный союз
Россия была союзником Австрии в рамках Священного союза, который после победы над империей Наполеона поддерживал легитимность и законность в Европе, давя революционные движения. За это Россию называли «жандармом» Европы». Основное положение Священного союза гласило, что все монархи обязаны оказать друг другу братскую помощь. Это рыцарское правило было забыто на Западе, но Петербург продолжал его придерживаться. В ущерб русским национальным интересам.
Туманные формулировки Священного союза допускали различные толкования оказания помощи, чем воспользовались западные «партнеры» России, чтобы использовать русское «пушечное мясо» для решения своих проблем. В частности, Вена использовала русских, чтобы спасти империю Габсбургов от развала. Таким образом, только Россия Александра I и Николая I искренне верила в положения Священного союза и как рыцарь защищала порядок в Европе. Другие же страны использовали союз для решения своих политических задач. В итоге в период с 1815 по 1853 гг. Петербург отказался от решения национальных задач во имя чуждых мистических (религиозных) идей и религиозно-монархического интернационализма. Жизненные интересы русской державы и народа были принесены в жертву монархическому интернационализму, бессмысленному и даже опасному. Русские кровью платили за чужие интересы.
Олицетворением этой антинациональной политики стал Карл Нессельроде, который стал управляющим иностранной коллегии в 1816 году и был министром иностранных дел России с 1822 по 1856 год (он занимал пост главы МИДа Российской империи дольше, чем кто-либо другой). Под его руководством Петербург следовал в русле политики Вены и пришёл к Крымской катастрофе. На его совести и торможение развития России на Дальнем Востоке, что в итоге привело к потере Русской Америки.
В 1821 году в Греции началось национальное восстание против турецкого ига. Османы и их наемники творили ужасные зверства, топили восстание в крови. Это был настоящий геноцид. Христиане ждали, что Россия спасёт Грецию. В самой России патриотическая общественность была на стороне греков. Но петербургское правительство, проводившее прозападную, интернационалистическую политику осталось равнодушной к героической и неравной борьбе греков. Хотя с точки зрения национальных интересов, это был весьма благоприятный момент, чтобы реализовать программу Екатерины II по решению «греческого вопроса». Россия могла легко разгромить Турцию (тогда у русской армии – победившей империю Наполеона, не было равноценных противников в Европе), радикальным образом расширить свои владения в Северном Причерноморье, забрать проливы, Константинополь, освободить Балканы от османов, включая Грецию, создать прорусский союз из славянских и восточно-христианских государств. Однако на Веронском конгрессе 1823 года император Александр отказался поддержать восстание Греции, он считал восстание греков против их «законного государя» — султана, делом вредным и беззаконным. С этого времени закономерное место русских в Греции занимают британцы.
Зато, когда в 1822 году начались волнения в итальянских владениях Габсбургов, император Александр немедленно предложил Вене в помощь русскую армию под началом Ермолова. К счастью, австрийцы сами потушили этот пожар. Русским не пришлось давить итальянское восстание. Вступивший на престол Николай I проводил более национальную политику и помог Греции. Османскую империю разгромили. Однако добить её и водрузить на Константинополе русский флаг в 1829 году (Адрианополь наш! Почему русская армия не взяла Константинополь) снова помешала приверженность Священному союзу (интересы Венского кабинета). В итоге османский султан остался «законным монархом» для балканских славян. И Балканы остались под игом турок до войны 1877 – 1878 гг.
В 1833 году русские штыки спасли от развала уже Турцию. Против Стамбула восстал египетский правитель Мухаммед Али и война с могущественным Египтом угрожала развалом Османской империи. Россия вступилась за Стамбул, направив в проливы Черноморский флот с десантом. Египетский правитель немедленно изъявил покорность. Россия спасла Турцию. С Портой был заключен выгодный Ункяр-Искелесийский договор — о мире, дружбе и оборонительном союзе между Россией и Турцией. Турки обязались закрывать проливы для воюющих с Россией держав. Однако Англия уже в 1840 году на Лондонской конференции заставила «гибкий» русский МИД отказаться от этого единственного и крупного успеха.
Наконец, в 1849 году Россия спасла империю Габсбургов – своего будущего смертельного врага. Во время Восточной (Крымской) войны именно враждебная позиция Австрии приведёт Россию к поражению. В русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. позиция Австрии не даст России получить все плоды победы. В Первой мировой войне Австро-Венгрия выступит против России. Таким образом, в русских интересах было закрыть глаза на развал империи Габсбургов, даже поддержать его, оказав покровительство славянским областям, чтобы они перешли под протекторат России.
Российский император Николай I Павлович. Портрет Ф. Крюгера
План кампании
Российская империя считалась тогда самой мощной военной державой в Европе. Русская армия была приведена в боевую готовность ещё во второй половине 1848 года. Первое вмешательство России в австро-венгерские дела состоялось ещё зимой 1849 г. Трансильванские венгры под началом Бема подняли восстание. Австрийские власти не могли подавить восстание, которое угрожало безопасности лояльному немецкому и румынскому населению Трансильвании. Австрийцы попросили помощи у русских. 5-й корпус под началом генерала Лидерса занимал тогда Придунайские княжества. С разрешения Петербурга Лидерс выдвинул в Трансильванию отряды под началом полковником Энгельгардта и Скарятина (5 батальонов). Однако австрийские войска не оказали помощи русским, и вскоре превосходящие силы венгров вытеснили наши войска обратно в Валахию.
В апреле 1849 года 120 тыс. армия при 450 орудиях под началом фельдмаршала Паскевича (2-й, 3-й и 4-й корпуса, всего 9 пехотных и 4 кавалерийских дивизии) были сосредоточены в южной части Польши. 23 апреля австрийский канцлер князь Шварценберг попросил срочно прислать русский отряд в Вену. Паскевич направил в австрийскую столицу сводную дивизию генерала Панютина (11 тыс. бойцов при 48 орудиях). Её перебросили из Кракова в Вену по железной дороге (это был первый опыт переброски русских войск по железной дороге). Дивизия всю кампанию пробыла в составе австрийской армии.
Русские командование решило двинуть основные силы из Польши, через Галицию и Карпаты, в Венгрию, на Будапешт. Русская армия, таким образом, выходила в тыл главным силам вражеской армии, действовавшей против австрийцев в западной Венгрии (на венском направлении). Одним решительным ударом русские могли покончить с войной. Одновременно генерал Лидерс с 5-м корпусом – 35 тыс. человек при 80 орудиях (2,5 пехотных и 1 кавалерийская дивизии) должен был очистить Трансильванию от войск Бема, помешав их переброске на главное операционное направление.
К моменту похода русской армии ситуация на театре войны была следующая. В западной Венгрии, на Верхнем Дунае, 70-тыс. австрийская армия барона Юлиуса фон Гайнау ничего не могла сделать с 58-тыс. главной венгерской армией Гёргея, энергичного и талантливого полководца. В южной Венгрии, в Банате и Воеводине, 40-тыс. армия Елачича (в основном лояльные Габсбургам югославы) противостояла 30-тыс. армии Дембинского. Польский полководец уже воевал против русских под началом Наполеона и во время Польского восстания 1830 года. В Трансильвании Бем с 32 тыс. человек был полным хозяином края. Юзеф Бем также был польским политическим эмигрантом. Он воевал против русских под знаменами Наполеона, в ходе Польского восстания 1830 года командовал артиллерией польской армии. Кроме того, в северной Венгрии, в Словакии и Карпатской Руси (эти славянские области тогда были частью Венгрии), находилось 17 тыс. ополченцев, в основном с невысокой боеспособностью и разбросанных на большой территории. Понятно, что они не могли помешать маршу русской армии, поэтому он проходил без всякого сопротивления.
Портрет И. Ф. Паскевича кисти Яна Ксаверия Каневского (1849 год)
Поход русской армии
Основные силы русской армии двигались через Галицию и 3 (15) июня 1849 года авангард – 3-й корпус под началом генерала Ридигера, миновал Дукельский перевал. 5 (17) июня главные силы спустились в венгерскую долину. 8 (20) июня наши войска достигли словацкого города Бардеёва, и 11 (23) июня – Прешова. Венгерские войска отходили без боя к Мишкольцу. Русская армия насчитывала 100 тыс. человек, 14 тыс. человек под командованием Остен-Сакена были оставлены в Галиции (тогда военачальники любили по любому поводу выставлять заслоны, отдельные отряды, хотя ещё Суворов учил бить врага всеми силами. 12 (24) июня русские войска без боя заняли Кошице. Вскоре после этого в армии Паскевича начались эпидемия холеры. За две недели она вывела из строя 14,5 тыс. человек.
Князь Варшавский приказал главным силам – 2-му и 3-му корпусам Купреянова и Ридигера, — идти на Будапешт, а 4-му корпусу Чеодаева (20 тыс. человек) двинуться в долину Тиссы, на главный очаг революции – Дебрецен. 18 (30) июня наши войска заняли Мишкольц и сделали остановку. Эпидемия и недостаток провианта заставили Паскевича остановить войска до прибытия опаздывающих транспортов.
Корпус Чеодаева выполнил поставленную задачу: 16 (28) июня под огнем врага наши войска форсировали Тиссу у Токая и 21 июня (3 июля) заняли Дебрецен (Дебречин). Тем временем австрийская армия, при поддержке русской дивизии Панютина вела бои с армией Гёргея в районе селения Перед и Дьёра. После упорных боев венгры были вынуждены отойти к крепости Коморн. В этих и последующих боях русская дивизия Панютина показала себя отлично, став самой боеспособной частью австрийской армии Гайнау.
26 — 27 июня русская армия выступила из Мишкольца на Будапешт. В это же время главная венгерская армия Гёргея (около 40 тыс. человек), получив сведения о приближении войск Паскевича, двинулась от Коморна (там был оставлен гарнизон под командованием Клапки) вниз по Дунаю, в сторону Пешта. Венгры понимали опасность появления русских в тылу и хотели прикрыть столицу. Узнав о движении армии Гёргея, русский главнокомандующий приказал 4-му корпусу идти от Дебрецена к Мишкольцу, чтобы стать арьергардом основных сил армии и прикрыть их с севера, если венгры пойдут в северном направлении и будут угрожать нашим коммуникациям. Паскевич собирался атаковать врага, считая, что главная австрийская армия преследует Гёргея. Однако этот расчёт не оправдался, австрийская армия Гайнау стояла на месте. Австрийское командование спешило свалить всё ведение войны на «русских наёмников» (так они называли своих бескорыстных спасителей).
Источник карты: https://bigenc.ru
Маневр армии Гёргея
Венгерская армия расположилась у Вайцена среди холмов и лесов, что затрудняло боевые действия. Паскевич решил выманить противника на равнину и дать бой, пользуясь количественным и качественным превосходством русской армии. В виде приманке вперёд был выдвинут 12-тыс. отряд под командованием Засса. 3 (15) июля 1849 года русские войска атаковали противника под Вайценом. Бой закончился вничью, но из-за превосходства сил противника отряд Засса отступил. Наши потери составили около 400 человек, у венгров примерно столько же. Русский отряд дрался упорно, что говорит о том, что Засс не понял поставленной ему задачи. Гёргей же понял, что главные силы русских поблизости и венграм грозит генеральное сражение при самых невыгодных для них условиях — с востока и юго-востока наступали русские, на западе были австрийцы, на юге нельзя было отступить из-за Дуная, через который от Коморна до Пешта не было мостовых переправ.
Венгерский полководец принял единственно верное решение – немедленно увести армию в единственно свободном направлении, на север, быстрыми фланговыми маршами через Мишкольц на Токай уйти на Тиссу. Далее Гёргей планировал соединиться с Трансильванской армией Бема, затем с армией Дембинского в Банате. С такими силами (до 120 тыс. человек) можно было померяться силами с русскими. Гёргей думал, что русских всего 60 тыс. человек. Таким образом, венгерская армия двинулась в марш Вайцен – Мишкольц – Дебречин – Арад, обходя армию Паскевича кругом.
4 июля, пока войска Паскевича стояли у Вайцена, выясняя обстановку, венгры начали свой марш, и 5-го числа, когда русские вышли к Вайцену для сражения, противника уже и след простыл. Узнав о маневре противника, Паскевич встревожился за свои коммуникации. Кроме того, если венгры преуменьшали силы русских, то наши их преувеличивали. Русский главнокомандующий приказал 4-му корпусу ускорить движение от Дебречина на Мишкольц, и повёл свои войска параллельно венграм с целью упредить врага на Верхней Тиссе.
Русская армия была ближе к цели. Однако она была связана огромным обозом, госпиталями – из-за необходимости везти припасы по причине недостатка местных средств и большое количество больных. Поэтому обогнать венгров не удалось. 10 (22) июля армия Гёргея вышла к Мишкольцу, который был ранее оставлен русскими войсками. Не задерживаясь в Мишкольце, Гёргей двинулся к Тиссе. У него в это время было 27 тыс. человек при 86 орудиях.
Паскевич тогда решил форсировать Тиссу ниже – у Тисса-Фюреда, перехватывая путь Гёргею в Банат и Трансильванию. 4-й корпус получил задачу задерживать противника на правом берегу. 13 (25) июля корпус Чеодаева вступил в бой с противником в районе Токая. Русский командир действовал вяло, введя в сражение малые силы и послав в обход небольшое количество войск. В результате задержать венгерскую армию не удалось, 17 (29) июля она перешла на левый берег Тиссы. Гёргей ушел на Дебричин, уничтожив мост и замедлив движение 4-го корпуса.
Тем временем авангард русской армии под началом князя Горчакова совершил 14 (26) июля трудную переправу у Тисса-Фюреда. 15 июля на другой берег перешли главные силы армии. Паскевич не имел никаких сведений о противнике, хотя в армии было четыре легких кавалерийских дивизии. Стоит отметить, что многочисленную русскую кавалерию использовали неэффективно. Армия Паскевича двигалась практически вслепую, не зная где враг, и что творится в одном-двух переходах. В результате армия Паскевича потеряла четыре дня. Только 19 июля князь Варшавский получил известие о движении Гёргея на Дебричин и снова попытался пересечь ему путь. 21 июля (2 августа) 1849 г. при Дебричине произошёл бой русской армии (62 тыс. человек и около 300 орудий) с боковым венгерским авангардом – корпусом Надь Шандора (8 тыс. человек при 41 орудии). Венгерский корпус был разгромлен и избежал полной гибели только благодаря управленческим ошибкам русского командования. Наши потери – 337 убитых и раненых, венгерские – около 4 тыс. человек. Продолжил преследование противника решительный генерал Ридигер с 3-м корпусом и кавалерией.
Командир 3-го корпуса Фёдор Васильевич Ридигер
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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