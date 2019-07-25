«Багрить на море кораблики урманские, да на Волге жечь остроги басурманские». «Детские» забавы ушкуйников

Ушкуйники. Новгородская вольница. Картина С. М. Зейденберга

Великий Князь Иван III, Титулярник 1672 г.

«Одолела сила-удаль меня, молодца,

Не чужая, своя удаль богатырская!

А и в сердце тая удаль-то не вместится,

А и сердце-то от удали разорвется!

Отпустите поиграти игры детские:

Те ль обозы бить низовые, купецкие,

Ба́грить на море кораблики урманские,

Да на Волге жечь остроги басурманские!»

«Не зубами — скрипеть

Ночью долгою —

Буду плыть, буду петь

Доном-Волгою!

Я пошлю вперед

Вечеровые струги.

Кто со мною — в полет?

А со мной — мои други!»

Новгородцы узнают о походе шведов. Древнерусская миниатюра

Подступ к Новгороду и его сожжение Всеславом Брячиславичем Полоцким. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

Ушкуйники и ватаманы

Ушкуйник (Гей, сарынь на кичку). Н. Рерих, 1894 г.

«А если хочешь добраться спокойно к нам по реке, и свой товар сберечь, прежде договорись с ушкуйниками, иначе весь груз потеряешь, а с ним и живот свой»,

Новгородский ушкуй

Ладьи на рисунке из Радзивилловской летописи (Захват подосланными Святополком Владимировичем убийцами ладьи Глеба Владимировича)

Древнерусская ладья, гравюра XIX век

Небольшая ладья, современная реконструкция

Предполагают, что на рисунке в «Сказании о Борисе и Глебе» (рукопись XIV) века изображены насады: это название много раз звучит в тексте

Морской ушкуй

Изображение кораблей и воинов на посохе Стефана Пермского

Лодка-белозерка

Ушкуйники переносят свое судно

Волок судна

«На враждебный Запад»

«Шли, не стесняясь, шхерами свеев,

гости незваные, злобу лелея.

Плыли до Сигтуны раз корабли.

Город сожгли и исчезли в дали.

Жгли все дотла и многих убили».

Сигтунские ворота, Западный фасад Софийского собора, Новгород, современное фото

«Лука ходи на Мурманы, а немци избиша ушкуи Игната Молыгина»

Нападение ушкуйников на шведов, гравюра XVI века

«Идем на Восток»

Битва новгородцев и суздальцев, фрагмент иконы 1460 года

Новгородские ушкуйники плывут с Волги на Каму (русская летописная миниатюра)

Ушкуйники. Иллюстрация к книге М. Рапова «Зори над Русью»

«Ходили люди молодые на Волгу без нашего слова и ведома, но гостей твоих не грабили, били только басурман».

«Того же лета, в тоу же пороу, идоша Вятчане Камою на низъ и въ Волгоу в соудехъ и шедше взяша градъ царевъ Сарай на Волзе и множество Татаръ изсекоша, жены ихъ и дети в полонъ поимаша и множество полоноу вземше, возвратишяся. Татарове же Казаньстии переняше ихъ на Волзе, Вятчане же бившеся с ними и проидоша здравии съ всемъ полономъ, и многие тоу отъ обоихъ падоша».

«Того же лета ходили Вятчане ратью на Волгу. Воивода был у них Костя Юрьев. Да взяли Сарай и полону бесчисленная множество и княгинь сарайских».

Сражение новгородских ушкуйников с ордынцами. Древнерусская миниатюра

Поселения ушкуйников на Вятке и в Заволочье

К. В. Лебедев. Ушкуйники. (Поселение вольной новгородской дружины в финском Заволжье)

Стефан Пермский бьет топором идола, изображение на посохе

Стефан Пермский борется с зырянскими идолами, рисунок из Жития

Святой Николай Вятский (Великорецкий), известный также и как Никола-Бабай

«Большинство русских было перебито, но один из их отрядов смог отступить в Чулман в полном порядке и ожесточенно защищаясь. Когда наши спросили у пленных, чем объясняется такая стойкость, те ответили, что им была вверена охрана особо дорогого изображения одного из русских богов».

Вятчане плывут по реке с иконой Св. Николы, миниатюра из летописи

Звездный час ушкуйников

Древнерусская миниатюра. Надпись гласит: «Того же лета (1374) идоша на низ на вятку ушкуйницы разбойницы совокупишася девять десят ушкуйниц. И вятку пограбиша»

Ушкуйники захватывают Кострому, миниатюра

Изображение золотоордынского корабля на Каспийском море (Каталонский атлас, XIV в.)

"Тоя же зимы вятчане шедша ратью в Арскою землю, и избиша разбойников ушкуйников, и воеводу их изымаша Ивана Рязанца Станиславова сына и убиша".

Древнерусская миниатюра рассказывает о нападении ушкуйников на Нижний Новгород: «И избише татар и армен многое множество гостей сущих татарских. Тако же и новогородских. И жены и дети их избиша. И товар их бесчислени пограбиша».

Падение Хлынова и завершение эпохи ушкуйников