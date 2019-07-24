Усмирение Венгрии
Венгерский поход. Россия в 1849 году спасла своего смертельного врага. Русской кровью была спасена империя Габсбургов. Очевидно, что Петербургу не надо было вмешиваться в вполне закономерный развал Австрийской «лоскутной» империи. Наоборот, необходимо было извлечь из этого события политические выгоды.
Сражение при Темешваре. Австрийский художник В. Кацлер
Главные силы Гёргея снова ускользнули. Венгерский главнокомандующий быстрыми маршами двинулся в Банат, по пути усилившись частью сил Бема из Трансильвании. Венгры вошли в Орадя (Гросвардейн) 27 июля (8 августа). Гёргей планировал объединить свои войска с армией Дембинского, но тот отступил на север, вместо того чтобы идти на соединение с главной армией.
Тем временем, после ухода главной армии венгров из-под Коморна, австрийцы начали движение и 12 (24) июля заняли Пешт. Венгерское правительство бежало в Сегедин. Австрийская армия Гайнау также двинулась на юг, чтобы освободить от осады Темешвар и соединиться с силами Елачича. 23 июля (3 августа) австрийцы заняли Сегедин и 25 июля (5 августа) разбили под ним Южную армию Дембинского. Венгры отступили к Темешвару.
На место Дембинского срочно вызвали из Трансильвании Бема. Также венгерская армия была усилена дивизией Кметя, который подошел с юга. Венгерская армия насчитывала около 50 тыс. человек при 120 орудиях, австрийская – около 90 тыс. человек при 350 орудиях. Однако значительная часть австрийской армии стояла заслоном к Араду, чтобы не дать Бему соединиться с армией Гёргея. Поэтому австрийцы не имели численного преимущества, но их войска были лучше по качеству, чем венгры (в основном ополченцы). 29 июля (9 августа) армия Бема была разгромлена. Решающую роль в этой битве сыграла дивизия Панютина. Потери австро-русских войск – около 5 тыс. человек, венгров – около 10,5 тыс. человек и почти вся артиллерия. В последующие дни тысячи венгерских повстанцев из рассеянной Южной армии сдались в плен. Остатки венгерской армии бежали в Трансильванию или в турецкие владения.
Таким образом, армия Гёргея оказалась в безвыходном положении. Венгров разбили под Дебричином, их преследовали русские войска. Выяснилось огромное превосходство русских, что вызвало разложение венгерских войск. Ополченцы стали разбегаться по домам. У Арада, где Гёргей надеялся соединить силы с Бемом, стоял австрийский корпус Шлика, закрывая дорогу на Темешвар. Южная армия была разгромлена и рассеяна. Гёргей решил, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и решил сдаться русским. Австрийцев венгры презирали, кроме того, знали, что с ними поступят как с изменниками. 1 (13) августа при Вилагоше венгерская армия — более 30 тыс. человек при 60 знаменах и штандартах и 144 орудиях во главе с Гёргеем сдалась генералу Ридигеру.
Капитуляция в Вилагоше. Истван Клиновский
В Трансильвании располагалась армия польского генерала Бема – 32 тыс. человек при 110 орудиях. В основном это были ополченцы из венгерского племени секлеров (секеи). Восставшие контролировали всю страну, только в крепости Карлсбург засели австрийцы. Слабый австрийский корпус графа Клам-Галаса отступил за линию границы в Западную Валахию.
Трансильванию от восставших должен был очистить 5-й корпус Лидерса — 35 тыс. человек. Русские войска были разделены на группы. Северная группа под началом генерала Гротенгельма – части 10-й и 13-й пехотных дивизий (10,5 тыс. человек при 24 орудиях), была сосредоточена в Буковине у Дорна-Ватры и должна была наступать в общем направлении с северо-востока на юго-запад. Южная группа самого Лидерса – 14-я и 15-я пехотные дивизии (25 тыс. человек, 56 орудий), располагалась в Валахии у Предяла и должна была нанести удар с юга на север, форсировать главный хребет Трансильванских Карпат. Обе русские группы должны были войти в Трансильванию, соединиться. Лидерсу был подчинен австрийский корпус Клам-Галаса (около 10 тыс. человек), который составлял левый фланг Южной группы.
6 (18) июня 1849 г. войска Лидерса были сосредоточены на границе Трансильвании у Предяла. Главный удар было решено нанести через Темешское ущелье на Кронштадт (Брашов). 7 (19) июня Лидерс лично повел войска, сбил вражеский заслон, 8-го с боем преодолел Темешское ущелье и взял Кронштадт. Сильная венгерская позиция пала. Венгры потеряли 550 человек убитыми и пленными, 1 знамя и 5 орудий. Наши потери – 126 человек.
Командир 5-го корпуса Александр Николаевич Лидерс
Командующий Трансильванской армии Юзеф Бем
Выяснив обстановку и дав отдых войскам, Лидерс продолжил наступление и 23 июня (2 июля) разбил венгерские корпуса Галь Шандора и Георги на Чик Середу. 1 (13) июля передовой отряд Энгельгардта внезапным нападением овладел цитаделью Фогараша. Было взято до 800 пленных и 4 орудия. Разгромив противостоящие ему силы врага, корпус Лидерса 9 (21) июля взял Сибиу (Германштадт). Тем временем Северная группа генерала Гротенгельма 7 (19) июня начала медленное движение от Дорно Ватры. 15 (27) июня русские войска атаковал корпус Бема, располагавшийся на буковинском направлении. Венгерское нападение было отражено. Бем не решился на новое нападение и отступил. Северная группа перешла Быстрицу, заняла Сас-Реген. Энергичный Бем, выставив заслоны против отряда Гротенгельма и Лидерса, в это время сделал набег на Молдавию, чтобы поднять восстание в тылу русской армии. Однако его надежды не оправдались, местные жители и не подумали бунтовать. Бему пришлось вернуться в Трансильванию.
14 (26) июля Лидерс продолжил наступление и выступил из Сибиу (Германштадта) на Сегешвар. В Сибиу был оставлен отряд генерала Гасфорда – 4 тыс. человек с 12 орудиями. 19 (31) июля состоялось сражение при Сегешваре. Бем атаковал корпус Лидерса, но был разгромлен. Русские потери – 258 человек, венгерские – 1700 человек, 8 орудий. 22 июля (3 августа) войска Лидерса установили связь с Северной группой Гротенгельма. Узнав об уходе Лидерса с большей частью сил, венгерский корпус Штейна (3,5 тыс. человек) попытался отбить Сибиу. 20 июля венгры были разбиты Гасфордом у Кельнека. Венгры потеряли 1200 человек, в основном пленными, 2 знамени и 2 орудия. Наши потери – 64 человека.
Разбитый Бем ещё не потерял надежды на успех. Он возглавил другой отряд и бросился на Сибиу (Германштадт), чтобы разбить отряд Гасфорда. Лидерс узнав о марше Бема на Сибиу, бросился на помощь своему тыловому отряду. Наши войска прошли форсированным маршем за три дня 150 верст по горным тропам и условиях палящей жары и успели вовремя. 25 июля (6 августа) у Сибиу произошёл последний решительный бой. Гасфорд, стесненный обозами всего 5-го корпуса, продержался целый день – 24 июля. В этот день наши войска потеряли 351 человека. На следующий день, 25 июля в бой вступил отряд Лидерса. Венгры были разбиты, потеряв только пленными 1 тыс. человек и 14 орудий. 30 июля (11 августа) Лидерс при Мюлленбахе рассеял последний оставшийся у венгров 8-тыс. корпус Штейна. Потери венгров – свыше 2,2 тыс. человек и 13 орудий. Наши потери незначительны – 39 человек.
Таким образом, Трансильванская армия Бема перестала существовать. Её остатки сложили оружие, когда получили известие о Вилагошской капитуляции армии Гёргея. Сам Бем был вызван в Венгрию, чтобы возглавить Южную армию, потерпел новое поражение под Темешваром и бежал в Османскую империю. В Турции Бем принял ислам и работал над модернизацией османской армии. После капитуляции повстанцев в Трансильвании основные силы корпуса Лидерса вернулись в Валахию.
После известия о разгроме и капитуляции венгерских армий, гарнизон Коморна под командованием Клапки, который весьма успешно сдерживал австрийцев, капитулировал 21—23 сентября на почётных условиях. На этом Венгерское восстание было завершено.
Сражение при Сегешваре. Источник: https://ru.wikipedia.org
В Венгерском походе приняло участие около 170 тыс. русских солдат и офицеров. Боевые потери были незначительными – свыше 3 тыс. человек, от болезней умерло около 11 – 13 тыс. человек (а заболеваемость составила половину армии – 85 тыс. человек). Материальные расходы составили 47,5 млн. рублей.
Венгры проявили себя как храбрые воины, но в целом это были ополченцы, а не регулярные войска. Они были способны бить растерявшихся австрийцев, но противостоять русской военной машине не могли. Венгерское командование совершило ряд ошибок, не сумев наладить связи между северным и южным театрами, применить маневр по внутренними операционным линиям. Ситуацию ухудшал конфликт между венгерским диктатором Кошутом и командующим армией Гёргеем. Проблемы были в командовании венгерской армии. Так, видные позиции заняли бывшие польские генералы, вожди восстания 1830 года. Бем проявил себя энергичным полководцев в Трансильвании. Талантливым полководцем был и Гёргей. Его фланговый марш от Вайцена на Дебречин – был блестящим, образцовым выходом из ловушки.
Паскевич в этом походе показал себя не лучшим образом. В войнах с персами и турками он воевал намного лучше. Венгерский поход был проведён посредственно. Находясь во главе 100-тыс. армии, имея количественное и качественно превосходство, князь Варшавский не смог настигнуть и разбить врага. Паскевич переоценил силы врага, запаздывал, не использовал мощную конницу. Русская армия не смогла дать ни одного генерального сражения. Лучшие качества русских военачальников показали Ридигер, Лидерс и Панютин.
В целом Венгерский поход показал начавшееся разложение, отставание русской армии, которая ещё по инерции была лучшей в мире. С каждой новой войной – в Крыму, на Балканах, в Маньчжурии, эти проблему будут сказываться всё ярче. И всё закончится катастрофой Первой мировой войны. В частности, из армии изгонялась инициатива, самостоятельность, суворовский наступательный дух. Среди генералитета на первое место выдвигались карьеристы, лизоблюды. Настоящих боевых командиров вытесняли, не давали дороги. В обучении войск царила показуха, не имеющая ничего общего с реальными боевыми действиями. В итоге армия, которая разбила «непобедимого» Наполеона, постепенно теряла умение воевать, и не готовилась к войне, почивая на старых лаврах. Итоги будут печальными – русские умоются кровью в Севастополе, во время освобождения Болгарии, Японской кампании.
В целом армия выполнила поставленную задачу – Венгрию усмирили в самые короткие сроки. Но уроков из похода не сделали. А в военно-стратегическом отношении Венгерский поход был не только бесполезен, но ошибочен. Венгры возненавидели Россию и пронесли эту ненависть до Первой мировой войны, когда мадьярские полки снова схватились с русскими. Россия ещё при жизни Николая Первого испытала на себе «австрийскую благодарность». Враждебная позиция Вены, которая была готова начать войну с Россией, привела к поражению в Крымской войне. Позиция Австрии не позволила России получить все плоды победы над Османской империей в 1878 году. Австро-Венгрия помешала Россия занять доминирующие позиции на Балканах и стала нашим врагом в 1914 году.
Таким образом, Россия в 1849 году спасла своего смертельного врага. Русской кровью была спасена империя Габсбургов. Очевидно, что Петербургу не надо было вмешиваться в вполне закономерный развал Австрийской «лоскутной» империи. Наоборот, необходимо было извлечь из этого события политические выгоды. Так, можно было получить соседнюю дружественную Венгрию, существование которой зависело бы от благорасположения России. Установить контроль над славянскими областями империи Габсбургов. Вернуть коренные русские земли – Галицию, Карпатскую Русь (эти задачи были поставлены только в Первую мировую войну).
Сражение при Темешваре. Австрийский художник В. Кацлер
Разгром и капитуляция венгров
Главные силы Гёргея снова ускользнули. Венгерский главнокомандующий быстрыми маршами двинулся в Банат, по пути усилившись частью сил Бема из Трансильвании. Венгры вошли в Орадя (Гросвардейн) 27 июля (8 августа). Гёргей планировал объединить свои войска с армией Дембинского, но тот отступил на север, вместо того чтобы идти на соединение с главной армией.
Тем временем, после ухода главной армии венгров из-под Коморна, австрийцы начали движение и 12 (24) июля заняли Пешт. Венгерское правительство бежало в Сегедин. Австрийская армия Гайнау также двинулась на юг, чтобы освободить от осады Темешвар и соединиться с силами Елачича. 23 июля (3 августа) австрийцы заняли Сегедин и 25 июля (5 августа) разбили под ним Южную армию Дембинского. Венгры отступили к Темешвару.
На место Дембинского срочно вызвали из Трансильвании Бема. Также венгерская армия была усилена дивизией Кметя, который подошел с юга. Венгерская армия насчитывала около 50 тыс. человек при 120 орудиях, австрийская – около 90 тыс. человек при 350 орудиях. Однако значительная часть австрийской армии стояла заслоном к Араду, чтобы не дать Бему соединиться с армией Гёргея. Поэтому австрийцы не имели численного преимущества, но их войска были лучше по качеству, чем венгры (в основном ополченцы). 29 июля (9 августа) армия Бема была разгромлена. Решающую роль в этой битве сыграла дивизия Панютина. Потери австро-русских войск – около 5 тыс. человек, венгров – около 10,5 тыс. человек и почти вся артиллерия. В последующие дни тысячи венгерских повстанцев из рассеянной Южной армии сдались в плен. Остатки венгерской армии бежали в Трансильванию или в турецкие владения.
Таким образом, армия Гёргея оказалась в безвыходном положении. Венгров разбили под Дебричином, их преследовали русские войска. Выяснилось огромное превосходство русских, что вызвало разложение венгерских войск. Ополченцы стали разбегаться по домам. У Арада, где Гёргей надеялся соединить силы с Бемом, стоял австрийский корпус Шлика, закрывая дорогу на Темешвар. Южная армия была разгромлена и рассеяна. Гёргей решил, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и решил сдаться русским. Австрийцев венгры презирали, кроме того, знали, что с ними поступят как с изменниками. 1 (13) августа при Вилагоше венгерская армия — более 30 тыс. человек при 60 знаменах и штандартах и 144 орудиях во главе с Гёргеем сдалась генералу Ридигеру.
Капитуляция в Вилагоше. Истван Клиновский
Подавление восстания в Трансильвании
В Трансильвании располагалась армия польского генерала Бема – 32 тыс. человек при 110 орудиях. В основном это были ополченцы из венгерского племени секлеров (секеи). Восставшие контролировали всю страну, только в крепости Карлсбург засели австрийцы. Слабый австрийский корпус графа Клам-Галаса отступил за линию границы в Западную Валахию.
Трансильванию от восставших должен был очистить 5-й корпус Лидерса — 35 тыс. человек. Русские войска были разделены на группы. Северная группа под началом генерала Гротенгельма – части 10-й и 13-й пехотных дивизий (10,5 тыс. человек при 24 орудиях), была сосредоточена в Буковине у Дорна-Ватры и должна была наступать в общем направлении с северо-востока на юго-запад. Южная группа самого Лидерса – 14-я и 15-я пехотные дивизии (25 тыс. человек, 56 орудий), располагалась в Валахии у Предяла и должна была нанести удар с юга на север, форсировать главный хребет Трансильванских Карпат. Обе русские группы должны были войти в Трансильванию, соединиться. Лидерсу был подчинен австрийский корпус Клам-Галаса (около 10 тыс. человек), который составлял левый фланг Южной группы.
6 (18) июня 1849 г. войска Лидерса были сосредоточены на границе Трансильвании у Предяла. Главный удар было решено нанести через Темешское ущелье на Кронштадт (Брашов). 7 (19) июня Лидерс лично повел войска, сбил вражеский заслон, 8-го с боем преодолел Темешское ущелье и взял Кронштадт. Сильная венгерская позиция пала. Венгры потеряли 550 человек убитыми и пленными, 1 знамя и 5 орудий. Наши потери – 126 человек.
Командир 5-го корпуса Александр Николаевич Лидерс
Командующий Трансильванской армии Юзеф Бем
Выяснив обстановку и дав отдых войскам, Лидерс продолжил наступление и 23 июня (2 июля) разбил венгерские корпуса Галь Шандора и Георги на Чик Середу. 1 (13) июля передовой отряд Энгельгардта внезапным нападением овладел цитаделью Фогараша. Было взято до 800 пленных и 4 орудия. Разгромив противостоящие ему силы врага, корпус Лидерса 9 (21) июля взял Сибиу (Германштадт). Тем временем Северная группа генерала Гротенгельма 7 (19) июня начала медленное движение от Дорно Ватры. 15 (27) июня русские войска атаковал корпус Бема, располагавшийся на буковинском направлении. Венгерское нападение было отражено. Бем не решился на новое нападение и отступил. Северная группа перешла Быстрицу, заняла Сас-Реген. Энергичный Бем, выставив заслоны против отряда Гротенгельма и Лидерса, в это время сделал набег на Молдавию, чтобы поднять восстание в тылу русской армии. Однако его надежды не оправдались, местные жители и не подумали бунтовать. Бему пришлось вернуться в Трансильванию.
14 (26) июля Лидерс продолжил наступление и выступил из Сибиу (Германштадта) на Сегешвар. В Сибиу был оставлен отряд генерала Гасфорда – 4 тыс. человек с 12 орудиями. 19 (31) июля состоялось сражение при Сегешваре. Бем атаковал корпус Лидерса, но был разгромлен. Русские потери – 258 человек, венгерские – 1700 человек, 8 орудий. 22 июля (3 августа) войска Лидерса установили связь с Северной группой Гротенгельма. Узнав об уходе Лидерса с большей частью сил, венгерский корпус Штейна (3,5 тыс. человек) попытался отбить Сибиу. 20 июля венгры были разбиты Гасфордом у Кельнека. Венгры потеряли 1200 человек, в основном пленными, 2 знамени и 2 орудия. Наши потери – 64 человека.
Разбитый Бем ещё не потерял надежды на успех. Он возглавил другой отряд и бросился на Сибиу (Германштадт), чтобы разбить отряд Гасфорда. Лидерс узнав о марше Бема на Сибиу, бросился на помощь своему тыловому отряду. Наши войска прошли форсированным маршем за три дня 150 верст по горным тропам и условиях палящей жары и успели вовремя. 25 июля (6 августа) у Сибиу произошёл последний решительный бой. Гасфорд, стесненный обозами всего 5-го корпуса, продержался целый день – 24 июля. В этот день наши войска потеряли 351 человека. На следующий день, 25 июля в бой вступил отряд Лидерса. Венгры были разбиты, потеряв только пленными 1 тыс. человек и 14 орудий. 30 июля (11 августа) Лидерс при Мюлленбахе рассеял последний оставшийся у венгров 8-тыс. корпус Штейна. Потери венгров – свыше 2,2 тыс. человек и 13 орудий. Наши потери незначительны – 39 человек.
Таким образом, Трансильванская армия Бема перестала существовать. Её остатки сложили оружие, когда получили известие о Вилагошской капитуляции армии Гёргея. Сам Бем был вызван в Венгрию, чтобы возглавить Южную армию, потерпел новое поражение под Темешваром и бежал в Османскую империю. В Турции Бем принял ислам и работал над модернизацией османской армии. После капитуляции повстанцев в Трансильвании основные силы корпуса Лидерса вернулись в Валахию.
После известия о разгроме и капитуляции венгерских армий, гарнизон Коморна под командованием Клапки, который весьма успешно сдерживал австрийцев, капитулировал 21—23 сентября на почётных условиях. На этом Венгерское восстание было завершено.
Сражение при Сегешваре. Источник: https://ru.wikipedia.org
Значение похода
В Венгерском походе приняло участие около 170 тыс. русских солдат и офицеров. Боевые потери были незначительными – свыше 3 тыс. человек, от болезней умерло около 11 – 13 тыс. человек (а заболеваемость составила половину армии – 85 тыс. человек). Материальные расходы составили 47,5 млн. рублей.
Венгры проявили себя как храбрые воины, но в целом это были ополченцы, а не регулярные войска. Они были способны бить растерявшихся австрийцев, но противостоять русской военной машине не могли. Венгерское командование совершило ряд ошибок, не сумев наладить связи между северным и южным театрами, применить маневр по внутренними операционным линиям. Ситуацию ухудшал конфликт между венгерским диктатором Кошутом и командующим армией Гёргеем. Проблемы были в командовании венгерской армии. Так, видные позиции заняли бывшие польские генералы, вожди восстания 1830 года. Бем проявил себя энергичным полководцев в Трансильвании. Талантливым полководцем был и Гёргей. Его фланговый марш от Вайцена на Дебречин – был блестящим, образцовым выходом из ловушки.
Паскевич в этом походе показал себя не лучшим образом. В войнах с персами и турками он воевал намного лучше. Венгерский поход был проведён посредственно. Находясь во главе 100-тыс. армии, имея количественное и качественно превосходство, князь Варшавский не смог настигнуть и разбить врага. Паскевич переоценил силы врага, запаздывал, не использовал мощную конницу. Русская армия не смогла дать ни одного генерального сражения. Лучшие качества русских военачальников показали Ридигер, Лидерс и Панютин.
В целом Венгерский поход показал начавшееся разложение, отставание русской армии, которая ещё по инерции была лучшей в мире. С каждой новой войной – в Крыму, на Балканах, в Маньчжурии, эти проблему будут сказываться всё ярче. И всё закончится катастрофой Первой мировой войны. В частности, из армии изгонялась инициатива, самостоятельность, суворовский наступательный дух. Среди генералитета на первое место выдвигались карьеристы, лизоблюды. Настоящих боевых командиров вытесняли, не давали дороги. В обучении войск царила показуха, не имеющая ничего общего с реальными боевыми действиями. В итоге армия, которая разбила «непобедимого» Наполеона, постепенно теряла умение воевать, и не готовилась к войне, почивая на старых лаврах. Итоги будут печальными – русские умоются кровью в Севастополе, во время освобождения Болгарии, Японской кампании.
В целом армия выполнила поставленную задачу – Венгрию усмирили в самые короткие сроки. Но уроков из похода не сделали. А в военно-стратегическом отношении Венгерский поход был не только бесполезен, но ошибочен. Венгры возненавидели Россию и пронесли эту ненависть до Первой мировой войны, когда мадьярские полки снова схватились с русскими. Россия ещё при жизни Николая Первого испытала на себе «австрийскую благодарность». Враждебная позиция Вены, которая была готова начать войну с Россией, привела к поражению в Крымской войне. Позиция Австрии не позволила России получить все плоды победы над Османской империей в 1878 году. Австро-Венгрия помешала Россия занять доминирующие позиции на Балканах и стала нашим врагом в 1914 году.
Таким образом, Россия в 1849 году спасла своего смертельного врага. Русской кровью была спасена империя Габсбургов. Очевидно, что Петербургу не надо было вмешиваться в вполне закономерный развал Австрийской «лоскутной» империи. Наоборот, необходимо было извлечь из этого события политические выгоды. Так, можно было получить соседнюю дружественную Венгрию, существование которой зависело бы от благорасположения России. Установить контроль над славянскими областями империи Габсбургов. Вернуть коренные русские земли – Галицию, Карпатскую Русь (эти задачи были поставлены только в Первую мировую войну).
- Автор:
- Самсонов Александр
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