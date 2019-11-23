«Это чудо, если кого-то убивают копьём»
Колесцовый пистолет: оружие, создавшее в Европе новый род войск – конницу пистольеров. Пистолеты, сделанные для знатных особ, очень богато отделывались. Иногда поверхности дерева за всевозможными инкрустациями просто не было видно. (Императорский арсенал, Вена)
«…и разделилась конница на две части».
Первая книга Маккавейская 9:11
Первая книга Маккавейская 9:11
Военное дело на рубеже эпох. Так уж получилось, что в Средние века на территории Италии войны практически не затихали. Но особенно докучали всем бесконечные войны между гвельфами и гибеллинами, то есть папским престолом и императором Священной Римской империи. Естественно, что убыль в людях была огромной, поэтому там очень рано начали брать на службу наемников (прежде всего этим занимались богатые торговые города), обряжать их в рыцарские доспехи и оправлять в бой против феодальной знати. А та тоже не отставала и старалась набирать наемников, чтобы те сражались вместо них и их детей.
Кондотты и кондотьеры
Правда, первыми наемниками стали все-таки не итальянцы, а каталонцы, отряды которых подряжались служить за плату и в Венецию, и в Геную, и в Константинополь. Тем не менее, в Италии кондотьеры, то есть командиры кондотты, появились уже в 1379 году, когда Альберико ди Барбиано сформировал свою «Роту Святого Георгия». Самое интересное, однако, что с самого начала итальянские кондотьеры старались вести «хорошую войну» в отличие от «плохой войны», которую вели немцы и швейцарцы. Те пленных не брали (особенно швейцарцы, которые их попросту резали как скот!), жгли города и селения, то есть вели себя как самые настоящие варвары. Не так поступали итальянские кондотьеры. Поскольку свои отряды они набирали на собственные деньги, к войне как таковой они прибегали лишь в крайнем случае, а так по возможности обходились без выстрелов. Они были медлительны и осторожны, много маневрировали и предпочитали переговоры и подкуп жестокостям «плохой войны». В боях иной раз не было даже раненых или их было совсем немного, а потерять наемника для кондотьера в то время было то же самое, что сегодня для американцев потерять в каком-нибудь Ираке танк «Абрамс».
Рейтарские доспехи, ок. 1625 г. принадлежавшие Якобу Ганнибалу II, графу Гогенему (1595—1646). Мастер: Ханс Якоб Топф, Платтнер (1605 — 1628, Инсбрук). Материалы: вороненое железо, кожа, бархат. (Императорский арсенал, зал VIII, Вена) Обратите внимание на очень пышные набедренники. Они были нужны, чтобы прикрыть такие же пышные, подбитые ватой штаны
Кондотту возглавлял капитан, а входившими в нее подразделениями «баньерами» (тоже, что и «знамя») командовали «баннерериусы» («знаменщики»). Обычно в «баньере» было 25 «копий», 20 из которых составляли «скводрон», а 10 – «энсень», под командой декуриона. «Пост» включал в себя последние пять «копий». Им командовал капрал.
Доспех с предличником. В то же время доспехи простых пехотинцев и всадников со временем все более упрощались и постепенно свелись к кирасе и шлему – мориону или кабассету. Данный доспех, однако, интересен тем, что на нем к кирасе на крючках приделан съемный предличник. Скорее всего это было снаряжением копейщика. Стрелять из пистолета и заряжать его с таким «щитком» перед лицом было бы вряд ли удобно (Императорский арсенал, Вена)
В свою очередь итальянское «копье» было по численности меньше французского и бургундского. В него входила тройка воинов: конный латник, его паж и мечник-экюйе. Пехотинцы в «копье» не входили и вообще в «кондотте» их было мало. Назывались они «фанти» и от этого слова пошло французское слово «фантассен», то есть «пехотинец».
Итальянский всаднический доспех, ок. 1570 г. Принадлежал Джакомо Соранзо. (1518 — 1599) Материалы: вороненое железо, черный бархат, кожа. Обращает на себя внимание крайне грубая ковка кирасы. По сути она даже не отделывалась, а сразу же после ковки подвергнута воронению (Императорский арсенал, Вена)
И вот как раз по образцу итальянских кондотт и стали впоследствии создаваться ордонансовые роты во Франции, Бургундии и Австрии. Их численность, как мы уже знаем, была больше, чем у итальянцев. Этим европейские монархи пытались компенсировать худшую выучку итальянцев, которые черпали свой военный опыт в трактатах древних греков и римлян и которые лишь позднее стали доступны и другим европейским народам.
Доспех, изготовленный около 1570 года. Владельцы: короли Генрих III и Генрих II (1551—1589). В настоящее время не выставляется. Материал: позолоченное железо, кожа. Фурнитура – латунная. (Императорский арсенал, Вена) Отметим, что мастерство мастеров-доспешников в это время никуда не ушло, но… с одной стороны они делали замечательные образцы рыцарских и всаднических доспехов, а с другой в огромных количествах клепали серийные кирасы и морионы.
Конница делится на части…
Надо заметить, что прогресс в области военной техники в то время шел очень быстро. Так, аркебуза с крышкой для пороховой полки, пружинным спуском курка и фитильным замком уже в 1475 году в Германии производились в массовом порядке. В 1510 году они получили щиток, защищавший глаза стрелка от раскаленных пороховых части, разлетавшихся в стороны при выстреле, первые пистолеты в той же Германии появились уже в 1517-ом. Причем, считается, что тот же колесцовый замок для пистолета придумал еще Леонардо да Винчи где-то около 1480 – 1485-ого. Первые фитильные пистолеты и вовсе появились около 1480 года, но они были неудобны для всадников, поэтому не получили вначале широкого распространения.
Однако сначала все новации были направлены как раз на то, чтобы остановить лавину закованных в доспехи всадников, которым в прошлом в первую очередь недоставало всего лишь одного – дисциплины. Устоять против атак жандармов, одетых в столь совершенные доспехи, что им стали не нужны даже щиты, можно было лишь одним способом. Выставить против них частокол из пик. И пехотинцы массово превращаются в пикинеров, а длина их копий увеличивается до 5 и даже 7 метров. Владеть такой «суперпикой» было тяжело, но по силам даже самому необученному новобранцу. От него только и требовалось – упереть ее в землю, прижать ногой, а двумя руками направлять в сторону приближающихся всадников, стараясь при этом воткнуть ее коню в шею или же поразить всадника. Понятно, что пробить доспехи он не мог, но налетев на такую пику, всадник рисковал вылететь из седла, а падение в 30-килограммовых доспехах на землю обычно выводило его из строя.
Полудоспех, принадлежавший Фрайхерру Йоханнесу Баптисте (1552 — 1588). Ок. 1585 г. Материалы: черное травленое железно, кожа, зеленая льняная подкладка. (Императорский арсенал, зал VIII, Вена). Со временем доспехи «в три четверти» и вовсе уступили место таким вот полудоспехам. Налокотников эти доспехи уже вообще не имели. Их роль выполняли раструбы латных перчаток. След от пули на самом видном месте, скорее всего, — своеобразный знак качества
Ну и, конечно, убивать таких всадников было удобнее всего другим всадникам, а именно – конным аркебузирам, появившихся во французской армии указом Франциска I в 1534 году. К этому времени в дополнение к жандармам во французской кавалерии появились легкоконные всадники-шеволежеры, использовавшиеся для разведки и охранения. Теперь к ним в каждую роту добавилось по 10-50 человек конных аркебузиров. И сразу же выяснилось, что для того, чтобы стрелять из аркебуз, им вовсе не требуется сходить с коня, что было очень удобно во всех отношениях.
Рапира с «пламенеющим клинком». Около 1600 года, Северная Италия, Милан. Меч в это время заменила шпага, также как арбалет – аркебуза и пистолет. Украшения рукояти в виде голов мавров – дань традиции, родившейся из-за путешествий в экзотические страны (Императорский арсенал, зал VIII, Вена)
Затем разновидности легкой конницы стали множиться числом все более, а стоимость их вооружения уменьшаться. Появились драгуны – драгуны-копьеносцы и драгуны-аркебузиры, ставшие по сути аналогом пехотинцев-пикинеров и пехотинцев-аркебузиров, карабинеры – уроженцы Калабрии. Вооружавшиеся карабинами или эскопеттами с нарезными стволами, а также «албанцы», называвшиеся также эстрадиоты, одетые как турки, только без тюрбана на голове и носившие кабассет, кирасу и латные перчатки. Последних, например, нанимал Людовик XII воевать в Италии, и венецианцы – воевать с Людовиком. При этом они платили по дукату за голову каждого француза, так что нанимать их было совсем недешево!
Рапира, около 1600 года, принадлежавшая или самому императору Рудольфу II, или являвшаяся его подарком одному из своих фаворитов. Клинок: Пьетро Формигано, (ок. 1600, Падуя) Рукоять: Даниэль Саделер (резчик по металлу, до 1602 г. — Антверпен) (Императорский арсенал, зал VIII, Вена)
На поле боя появляются кирасиры и рейтары
Проблема, однако, была в том, что при всей эффективности копейной тяжелой и легкой конницы, стоимость первой была уж слишком велика. Выдержать без вреда для себя могла лишь лошадь, одетая в конские доспехи, но они были очень тяжелы – 30-50 кг и дороги, плюс доспехи всадника – еще 30 кг и собственный его вес, плюс меч (и часто не один) и копье. Коню в итоге приходилось вести большой груз, поэтому латной коннице требовались рослые, сильные и очень дорогие кони. К тому же стоило только вывести такую лошадь из строя, как цена ее всадника на поле боя разом падала до нуля. К тому же опять-таки вспомним, что доспехи теперь носила и пехота, а доспехи всадников стали исключительно прочными. Хронист Франсуа де Ла Ну по прозвищу «Железная рука» и капитан в армии французских гугенотов (1531 – 1591), например, писал в 1590 году: «Пистолет может пробить защитное вооружение, а копье – не может. Это чудо, если кого-то убивают копьем».
Два испанских фитильных мушкета. Ок.1545 года. Приклад и цевье нижнего с «испанским прикладом» обтянуты черным бархатом и обиты гвоздями с позолоченными шляпками
Поэтому любое удешевление всаднического вооружения государями только приветствовалось. «Отберите у копейщика его копье и хорошую лошадь, и тогда это будет кирасир», — писал некто Вальхаузен в 1618 году. Однако, доспехи кирасиров тоже подверглись, так сказать, «секуляризации». Сложные в изготовлении и подгонке по ноге ножные латы – сабатоны и наголенники, убрали, а набедренники стали делать только на переднюю часть бедер и в виде заходящих друг на друга пластин. Подогнать по размеру их было значительно легче, чему еще помогала и мода на пухлые, подбитые ватой, штаны. Ножные латы заменили высокие кавалерийские сапоги из жесткой кожи. Тоже не дешевые, но по сравнению с латной обувью дававшие немалую экономию. А латы для рук делать было всегда проще, чем для ног. К тому же их теперь стали заменять кольчугой, тогда как кирасы начали производить при помощи штамповки. Доспехи перестали полировать, а начали покрывать толстым слоем черной краски. Аналогичные доспехи использовали и рейтары – уроженцы Германии, из-за чего они получили прозвище «черных дьяволов» и «черных банд», а за свое вооружение и рейтаров, и кирасиров стали еще и одинаково называть пистольерами, «пистолетчиками», поскольку и у тех, и у другим именно пистолет стал теперь главным оружием, заменителем копья. С другой стороны, тот же Ла Ну писал и о другом, а именно, что для защиты от пуль аркебузиров и мушкетеров, а также жестоких ударов пиками, многие стали делать доспехи более прочными и стойкими, чем раньше. Вошли в моду дополнительные латные нагрудники, то есть всадники, как и современные танки, начали использовать многослойную разнесенную броню!
P. S. Автор и администрация сайта выражают сердечную благодарность кураторам Венской оружейной палаты Ильзе Юнг и Флориану Куглеру за предоставленную возможность использовать ее фотоматериалы.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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