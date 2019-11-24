Военные куклы из собрания Эрмитажа
Детские доспехи — это редкость. А богатеть нужно на редкостях, как говорил главный коммерции советник Снежной королевы и был при этом совершенно прав! Многие фирмы выпускают фигурки мужчин и женщин, одетых в рыцарские доспехи. Никто не выпускает фигурки одетых в доспехи детей!!! А ведь для них существует постоянный рынок сбыта: магазины сувениров при музеях, в которых они выставлены. Ну, скажем, это Венская оружейная палата дворца Ховбург и Оружейная палата в Дрездене, рядом со знаменитой картинной галереей! Между тем, посмотрите, как они красивы, в какие замечательные доспехи были эти деточки облачены!
Фарфор, скульптуры, чаши всюду.
И ежедневно – вернисаж.
Всё это – сказочное чудо!
Всё это – славный Эрмитаж.
Александр Норенков. Эрмитаж
И ежедневно – вернисаж.
Всё это – сказочное чудо!
Всё это – славный Эрмитаж.
Александр Норенков. Эрмитаж
Этот уменьшенный, уменьшенный мир. В предыдущем материале о фигурках в крупных масштабах шла речь о том, что на сегодня это очень перспективное направление для организации производства, причем даже на уровне «гаражной индустрии». Дело в том, что современные технологии позволяют организовать его на минимальных площадях и с применением минимального оборудования. То есть производить-то можно, но вот вопрос, а что это даст? Ведь любое производство, в том числе и модельное, организуется ради денег. Но как заставить людей покупать ваши изделия? И, наконец, самое главное – какой принцип вы положите в основу своего производства? Какие рынки сбыта будете использовать?
Самый главный принцип современного производства «непрочные вещи покупают чаще» сюда не подходит: ваши фигурки — это не презервативы и не бритвы «Жилетт», рассчитанные на разовое использование. Значит, остается уповать на статусность и популярность ваших изделий. Допустим, сегодня популярны вот такие прекрасные куклы, как на нашем фото, и вы тут же шьете к ним новые платья, одно роскошнее другого, чтобы купившая такую куклу девочка могла бы сказать своей подружке: «У тебя платье как у всех, это отстой, вот у меня платья от фирмы «Status Accessories», это тебе не кот начихал!» Вы открываете производство кукольных шляп и бижутерии, почему нет? И на сегодня такой сектор рынка существует, и вы даже можете занять на нем свою нишу.
Красивая кукла, не правда ли? Сейчас мода на такие куклы уже прошла, но кто знает, на что она придет вновь? И всегда можно пристроиться к производству популярных товаров…
Выпускается и вот такая кукла Мэрилин Монро. Ну так к ней можно сделать коллекцию платьев из самых известных и культовых фильмов с ее участием!
Самурай с… «очень плохими мечами»
Или допустим, вы знаете, что некая фирма выпускает вот такую, как на фотографии, фигурку самурая. Но при этом вы знаете также, что мечи к ней у этой фирмы дрянь, дешевый пластик. Сделайте их стальными, с красивой цубой и мало того – сшейте ему церемониальный костюм со штанами хагабакама, чтобы волочились за ним по полу и к ним, ко всему костюму, сделайте соответствующий меч. Такой набор, если сделать все правильно, можно будет даже в Японию продавать!
Ружье к фигуркам 1:12 вполне может стрелять крошечным капсюлем. Зачем такое? «А прикольно! У всех не стреляет, а вот у нас стреляет! Уникальное торговое предложение!»
Бесшовный телоид из силикона.
Отдельные фирмы постоянно используют так называемые «зонтичные бренды», чтобы «срубить по-легкому». Допустим, что какая-то фирма делает вот такие прекрасные бесшовные телоиды на металлическом каркасе, гибкие, словно живые люди. Кисти рук и головы к ним обычно делаются сменными. И это открывает поистине безграничный простор для создания «зонтика». Каким образом? Да очень просто. Есть люди разного размера и, конечно, фигурка, изображающая «товарища Сталина», не может быть одних пропорций с… фигуркой Ричардом Львиное сердце. Это их создатели учитывают. Но если можно делать сменные кисти, то можно делать и сменные головы! Вот голова «товарища Сталина», и сделана она очень хорошо. Но… чем плоха будет точно такая же голова «Сталин в гневе», или… «Сталин шутит». Сказал: «Попытка не пытка» и душевно так улыбнулся, почему нет. Не все же время он смотрел на людей так сурово, как эта «голова». Есть фотографии, где он улыбается…
Голова для фигурки анфас
Голова для фигурки в профиль
А вот это тоже голова, и эта фигурка тоже уже выпускается. Рынок есть рынок, тот, о ком все говорят, становится популярной личностью и обязательно попадает в «уменьшенный мир».
Как здесь уже отмечалось, очень важно подыскать себе не только зонтичный бренд (можно и собственный создать на основе уникального товара, но это сложнее и дороже!), но и тему. Тема «Рыцари-дети» хороша тем, что ее фигурки будут по любому… дешевле, чем фигурки рыцарей взрослых, поскольку на них, да-да, вы поняли правильно, идет меньше материала. А поскольку покупки делают все же родители, посетив тот же Венский арсенал и решив порадовать свое чадо покупкой памятного сувенира они станут думать, что лучше: Купить «рыцаря-ребенка» или «рыцаря-взрослого». Привычка экономить есть у многих, даже самых чадолюбивых родителей, поэтому больше шансов, что они купят то, что подешевле!
Такие доспехи в миниатюре можно будет делать доже целиком из металла и это опять позволит вам создать «уникальное торговое предложение».
Очень важна эмблематика фигурок. Обратите внимание, как много всего навешивают фирмы-производители на фигурки современных солдат, а знаете почему? Потому, что они… в камуфляже и у них очень бедная эмблематика. Глаз не «цепляется» за яркие цвета. Ну так пусть цепляется за форму. Именно поэтому, кстати, фигурки британских гвардейцев в масштабе 1:12 пользуются неизбывной популярностью. А они выпускаются в красных парадных мундирах, а красный – это самый высокоэнергетический цвет.
Это всего лишь фигурки в масштабе 1:6, но смотрятся они совсем как живые!
Но было время, когда яркие-красочные мундиры не были редкостью и на поле боя, причем это не гусарские мундиры очень сложные в изготовлении. Это… солдаты и офицеры «цветных полков» Белой армии на нашей Гражданской войне. Недаром, например, про корниловцев пели частушку: «Кто раскрашен как плакат? То корниловский солдат!» Кстати, униформа красных с разноцветными звездами на буденовках, с «разговорами» на груди и нашивками на рукавах, да еще в «красных революционных галифе», также очень привлекательна. Однако униформа белогвардейцев все-таки более яркая и красочная. А главное несет на себе очень притягательные для подсознания человека эмблемы – череп и кости. Разумеется, ведь символы страдания, смерти и искупления, есть то, о чем думает, в общем-то, каждый.
Готовый набор для производства фигурок «солдатиков» крупного масштаба: белогвардейский генерал, в черкеске с серебряными газырями и кубачинским кинжалом, да еще и в бурке (просто потрясающий элемент костюма в масштабе 1:6!), «раскрашенный как плакат» корниловец со знаменем и маузером, и капитан-дроздовец с орденом на груди «За Ледовый поход» в виде тернового венца (опять символ страдания!) и пересекающего его меча. А им пусть противостоят женщина-комиссар в кожанке и красной косынке, и, конечно, тоже с маузером, красный конник в красных штанах, и балтийский матрос, весь обмотанный пулеметными лентами и с красным бантом на груди (рис. И. Зейналова)
Причем бизнесмен должен ловить момент буквально на ходу, что сегодня опять-таки не так уж и трудно. Возьмем все тот же наш Эрмитаж… Что мы там на сегодня имеем? А имеем мы там полное засилье… китайцев, корейцев и японцев. Автобусы с ними подходят к нему один за другим, так что в знаменитом Рыцарском зале от них просто… не продохнуть. Но там открыли и зал восточного оружия, которое им куда ближе и по духу, и по ментальности. И в нем мы видим прекрасные образцы доспехов, которые можно надеть на… правильно - фигурки с лицами монголоидов. А известно, что как европейцы теряются среди азиатских лиц, так и азиаты испытывают психологический дискомфорт среди лиц европейских. И тут их подводят к сувенирному киоску, и они видят… «знакомые все лица!» Ну как же не купить на память в общем-то чужое, но одновременно родное и близкое? Чья ментальность, тому и кошелек открывать – ха-ха, и они, увидев эти фигурки, откроют его обязательно.
Доспех чахар-айне и щит сепар. Вторая половина XVII в. (Государственный Эрмитаж)
А это к этому доспеху панцирные штаны. (Государственный Эрмитаж)
Наручи базубанд (Государственный Эрмитаж)
Уже одна только ссылка на Эрмитаж плюс фотография реального доспеха и его деталей в красочной сопровождающей брошюре станут залогом высокого историзма вашей фигурки и повысят ее привлекательность в глазах потенциальных покупателей. Не каждый производитель ведь может похвастаться тем, что его фигурка одета в доспехи, которые являются точной копией доспехов из коллекции одного из величайших музеев мира – Российского Государственного Эрмитажа.
Ну а венцом вашей работы должна будет стать вот эта конная фигура…
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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