Военные куклы из собрания Эрмитажа



И ежедневно – вернисаж.



Всё это – сказочное чудо!

Всё это – славный Эрмитаж.

Александр Норенков. Эрмитаж Фарфор, скульптуры, чаши всюду.И ежедневно – вернисаж.Всё это – сказочное чудо!Всё это – славный Эрмитаж.Александр Норенков. Эрмитаж

Красивая кукла, не правда ли? Сейчас мода на такие куклы уже прошла, но кто знает, на что она придет вновь? И всегда можно пристроиться к производству популярных товаров…

Выпускается и вот такая кукла Мэрилин Монро. Ну так к ней можно сделать коллекцию платьев из самых известных и культовых фильмов с ее участием!

Самурай с… «очень плохими мечами»

Ружье к фигуркам 1:12 вполне может стрелять крошечным капсюлем. Зачем такое? «А прикольно! У всех не стреляет, а вот у нас стреляет! Уникальное торговое предложение!»

Бесшовный телоид из силикона.

Голова для фигурки анфас

Голова для фигурки в профиль

А вот это тоже голова, и эта фигурка тоже уже выпускается. Рынок есть рынок, тот, о ком все говорят, становится популярной личностью и обязательно попадает в «уменьшенный мир».

Такие доспехи в миниатюре можно будет делать доже целиком из металла и это опять позволит вам создать «уникальное торговое предложение».

Это всего лишь фигурки в масштабе 1:6, но смотрятся они совсем как живые!

Доспех чахар-айне и щит сепар. Вторая половина XVII в. (Государственный Эрмитаж)

А это к этому доспеху панцирные штаны. (Государственный Эрмитаж)

Наручи базубанд (Государственный Эрмитаж)

Ну а венцом вашей работы должна будет стать вот эта конная фигура…