БТР-50П. По земле и по воде
«Боевые автобусы». Бронетранспортёр БТР-50П во многом стал уникальной боевой машиной. Помимо того, что это был первый отечественный гусеничный бронетранспортёр, БТР-50 был еще и плавающим. Здесь в полной мере сказалась его родословная. Данная модель была создана на базе легкого плавающего танка ПТ-76. Помимо десантников, БТР мог спокойно перевозить по воде до двух тонн грузов, в том числе минометы и артиллерийские установки калибра до 85-мм включительно, причем огонь по противнику из орудия можно было вести прямо в процессе транспортировки.
История создания гусеничного плавающего бронетранспортёра БТР-50П
Выданное ГБТУ тактико-техническое задание сразу же предусматривало создание двух новых боевых машин – легкого плавающего танка и бронетранспортёра на его базе с максимально возможной унификацией узлов и агрегатов конструкции. Новый советский БТР создавался совместно конструкторами ВНИИ-100 (Ленинград), Челябинского Кировского завода (ЧКЗ) и завода «Красное Сормово», общее руководство над проектом осуществлял известный советский танковый конструктор Ж. Я. Котин. К работам по созданию новых боевых машин в СССР приступили 15 августа 1949 года, а технический проект нового бронетранспортёра был готов уже 1 сентября 1949 года. В том же году проектные работы по созданию легкого плавающего танка и гусеничного БТР были перенесены в Челябинск, где проекты получили обозначения «Объект 740» (будущий ПТ-76) и «Объект 750» (будущий БТР-50П).
С самого начала работ перед советскими конструкторами стояла задача – создать гусеничный плавающий бронетранспортёр, предназначенный для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений Советской Армии, а также разных военных грузов, в том числе артиллерийских орудий и легкой колесной техники в условиях возможного огневого противодействия со стороны вероятного противника. Работы над танком и БТР велись параллельно, но бронетранспортёр создавался с некоторым отставанием от графика. Такая задержка обосновывалась отработкой большого количества конструкторских решений, к примеру водометного движителя, сначала на легком плавающем танке ПТ-76. Именно успешные испытания ПТ-76 вселяли в конструкторов уверенность в то, что и работы по созданию БТР будут завершены столь же удачным образом.
БТР-50П
Одним из требований технического задания при создании новой боевой машины была перевозка двух тонн различных грузов вплоть до дивизионной артиллерии и внедорожника ГАЗ-69. Работая над решением этой задачи, конструкторы столкнулись с трудностями при выборе погрузочного устройства. Рассматривались два основных варианта: крановая установка с электроприводом и лебедка с приводом от основного двигателя бронетранспортёра с погрузкой по откидным аппарелям. В ходе работ от варианта с краном отказались по причине чрезмерной конструкторской и эксплуатационной сложностью данного решения.
Интересным фактом является то, что уже во время испытаний нового гусеничного БТР конструкторы по собственной инициативе провели стрельбы на суше и на плаву из перевозимых артиллерийских систем: противотанковой 57-мм пушки ЗИС-2 и даже 85-мм пушки Д-44. Проведение подобных испытаний техническими заданиями от военных не предусматривалось, единственным требованием была транспортировка дивизионной артиллерии. На удивление многих данные стрельбы прошли успешно и не привели к поломкам в ходовой части бронетранспортёра и каким-либо происшествиям. Более того, запаса плавучести машины оказалось вполне достаточно и для ведения огня из перевозимого орудия без затопления или опрокидывания БТР, что только подтверждало очень высокие амфибийные возможности новых машин.
Легкий плавающий танк ПТ-76
Первый опытный образец гусеничного бронетранспортёра был готов к концу апреля 1950 года, с 26 апреля по 11 июня того же года БТР проходил заводские испытания. Проведенные испытания позволили скорректировать техническую документацию на новую боевую машину, уже в июле было готово два новых опытных образца «Объекта 750», государственные испытания которых велись во второй половине 1950 года. По результатам госиспытаний машину в очередной раз доработали, и в третьем квартале 1951 года ЧКЗ представил на испытания еще два опытных образца, которые в следующем году прошли стадию войсковых испытаний. Военные отметили недостаточную прочность конструкции волноотражательного щитка, неудовлетворительную кучность боя штатного вооружения – крупнокалиберного 12,7-мм пулемета ДШК, а также случаи самопроизвольного срабатывания противопожарного оборудования. После устранения всех указанных военными недостатков и доработки БТР прошли осенью 1953 года контрольные испытания, преодолев в совокупности 1,5 тысячи километров. В апреле следующего года новый бронетранспортёр был официально принят на вооружение Советской Армии приказом министра обороны СССР под обозначением БТР-50П.
Новая советская боевая машина была уникальной по многим своим характеристикам и представляла собой полностью отечественную разработку, которая создавалась без оглядки на иностранные образцы подобной техники. Более того, плавающий танк ПТ-76 с мощным артиллерийским вооружением, на шасси которого и создавался БТР-50П, был единственной в своем роде машиной. Во многом созданию подобной техники помог большой опыт по разработке легких плавающих танков, который был накоплен в СССР еще перед Второй мировой войной.
Технические особенности бронетранспортёра БТР-50П
Первый советский гусеничный бронетранспортёр представлял собой плавающую боевую машину с противопульным бронированием. Водоизмещающий корпус бронетранспортёра изготавливался методом сварки из бронелистов толщиной от 4 до 10 мм. Боевая масса БТР-50 не превышала 14,2 тонны. Отличительной особенностью боевой машины было расположение дизельного двигателя вдоль продольной оси корпуса. Для нового образца бронетехники советские конструкторы выбрали следующую компоновочную схему. В передней части БТР находилось отделение управления, в средней части – десантное отделение, в корме – моторно-трансмиссионное отделение. Экипаж бронетранспортёра состоял из двух человек: механика-водителя и командира. Рабочее место командира находилось справа, мехвода – слева. Помимо этого, внутри корпуса в десантном отсеке могли разместиться 12 бойцов. Максимально БТР мог переправить через водную преграду до 20 человек личного состава или двух тонн различных военных грузов, например артиллерийское орудие вместе с расчетом. Версии бронетранспортёра без крыши оснащались съемным тентом, который защищал десант от воздействия осадков.
БТР-50П перевозит артиллерийское орудие
Ходовая часть, трансмиссия и силовая установка достались БТР-50П без изменений от танка ПТ-76. Сердцем боевой машины был дизельный двигатель В-6ПВГ, развивавший максимальную мощность 240 л.с. Этой мощности хватало, чтобы обеспечить гусеничной машине максимальную скорость хода до 45 км/ч при движении по шоссе и до 10,2 км/ч на плаву. Запас хода оценивался в 240-260 км (по шоссе). Новый бронетранспортёр, как и легкий танк ПТ-76, отличался высокими характеристиками подвижности и проходимости, обладал запасом плавучести, неплохой маневренностью и остойчивостью. Именно по этой причине новая техника поступала на вооружение не только мотострелковых подразделений, но и подразделений морской пехоты. Помимо водоемов, БТР-50 легко преодолевал препятствия в виде рвов и траншей шириной до 2,8 метра и вертикальных стенок высотой 1,1 метра.
В кормовой части машины на крыше моторно-трансмиссионного отделения конструкторы расположили откидные аппарели для погрузки артиллерийских орудий и минометов (БТР-50П мог перевезти 120-мм миномет, 57-мм, 76-мм или 85-мм артиллерийское орудие), а также полноприводных автомобилей ГАЗ-67 или ГАЗ-69. Для транспортировки вооружения БТР специально был оснащен погрузочным устройством, которое состояло. помимо откидных аппарелей, из мощной лебедки с тяговым усилием на уровне 1500 кгс.
Несмотря на то, что на прототипах во время испытаний был установлен крупнокалиберный пулемет ДШК, в серию бронетранспортёры пошли либо без штатного вооружения, либо со 7,62-мм пулеметом СГМБ, созданным на базе станкового пулемета СГ-43. Вторая попытка вооружить боевую машину крупнокалиберным оружием была предпринята уже в 1956 году. Опытный образец БТР-50ПА вооружили 14,5-мм пулеметом КПВТ, который, как и ранее ДШК, попробовали установить на турельной установке с бронеспинкой на люке командира БТР. Несмотря на старания конструкторов и эта версия БТР-50 с повышенной огневой мощью не дошла до стадии принятия на вооружение.
Варианты модернизации
Уже в 1959 году в серийное производство была запущена самая массовая модификация гусеничного бронетранспортёра, получившая обозначение БТР-50ПК. Главным отличием данной модели было наличие крыши, которая закрывала всё десантное отделение. Для посадки и высадки десанта в крыше спроектировали три отдельных люка. Стоит отметить, что крышей в 1959 году оснастили все имеющиеся советские бронетранспортёры, это касалось и колесных машин – БТР-40 и БТР-152. Советские военные учли опыт городских боев в Венгрии в 1956 году, когда десантники оказывались уязвимы для огня с верхних этажей зданий, помимо этого, внутрь корпуса можно было легко закинуть бутылки с горючей смесью или гранаты. Помимо защитной функции, крыша над десантным отделением улучшала и без того очень хорошие амфибийные свойства БТР, позволяя плавать даже при легком волнении, вода просто не попадала внутрь машины.
БТР-50ПК Польской народной армии
Также достаточно массовой стали командно-штабные машины БТР-50ПУ и БТР-50ПН, производство первой модели в Волгограде развернули в 1958 году. Такая машина могла перевозить до 10 человек, а в штабном отделении для работы с картами и документами установили стол. Также отличительной особенностью командно-штабной машины было наличие комплекса из трех радиостанций Р-112, Р-113 и Р-105. Штатным оборудованием боевой машины стали три четырехметровых антенны, одна 10-ти и одна 11-метровая антенна. В процессе модернизации машин менялся состав размещенного внутри оборудования и связи.
Уже в 1970-е годы часть первых серийных БТР-50П переделали в машины технической помощи (МТП). Такая бронетехника использовалась мотострелковыми подразделениями, получившими на вооружение новые боевые машины пехоты БМП-1. В модернизированных бронетранспортёрах вместо десантного размещалось производственное отделение с бронированной крышей. Высота отделения была увеличена, что позволяло ремонтникам работать в полный рост. В производственном отделении перевозился рабочий инструмент, устанавливалось оборудование и приспособления для ремонта и обслуживания БМП-1, имелись и средства для эвакуации боевой машины пехоты. А для установки и монтажа на БМП-1 различных узлов и агрегатов на МТП разместили кран-стрелу.
Модель МТП
Всего за время серийного производства с 1954 по 1970 год в СССР удалось собрать до 6500 бронетранспортёров БТР-50 различных модификаций. Данная техника оставалась на вооружении Советской Армии до конца существования СССР. Часть данных бронетранспортёров по-прежнему может находиться на хранении. При этом интерес к подобным машинам есть и сейчас. К примеру, Харьковский завод имени Малышева до сих пор предлагает варианты модернизации данного БТР с установкой новых двигателей мощности 400 л.с., крупнокалиберных пулеметов, новой коробки переключения передач и доработанных элементов ходовой части. На украинском предприятии надеются, что модернизированные БТР-50 смогут заинтересовать потенциальных заказчиков из стран Африки и Азии.
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