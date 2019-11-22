B-21 Raider. Когда нам покажут самый опасный американский самолёт?
Попытка номер пять
Совершивший первый полет в 1952 году стратегический бомбардировщик B-52 после планируемой ремоторизации, вероятно сможет служить до 2050-х. То есть, всего почти сто лет. Самое удивительное то, что эту теперь уже легендарную машину американцы хотели заменить еще в… 1950-е, фактически, почти сразу после ее вступления в строй в 1955 году.
В 1957 году ВВС США приняли предложение от компании North American Aviation заменить парк Boeing B-52 Stratofortress на сверхскоростной North American XB-70 Valkyrie, способный развивать скорость более 3200 километров в час. Советские зенитные ракеты охладили пыл американцев: после сбитого разведчика U-2 стало очевидно, что скорость и высота — теперь не гарантия безопасности. Потом началась эпопея c бомбардировщиком B-1, концепцию для которого несколько раз меняли. Этот самолет верой и правдой служил и служит ВВС США, но заменой для B-52 так и не стал.
Как не стал ею и знаменитый «стратег» Northrop B-2 Spirit — самый дорогой самолет в истории человеческой цивилизации с ценником примерно в два миллиарда долларов США (собственно, одна из причин, почему он и не сменил старые машины). На этом история не закончилась. В разное время американские военные рассматривали гипотетический гиперзвуковой боевой самолет, который бы стал «бомбардировщиком XXI века». Тоже не вышло: эту инициативу отодвинули «на потом», да и управление аппаратом на гиперзвуковой скорости связано с фундаментальными техническими проблемами, в частности — гигантскими температурами и «выгоранием» электроники.
В 2000-е решили действовать скромней. Окончательно отказавшись от ударной версии F-22 — так называемого FB-22 — штаты решили сосредоточиться на относительно дешевом дозвуковом стратегическом бомбардировщике. Сделанным с учетом опыта, полученного в ходе разработки и эксплуатации B-2. Здесь можно вспомнить историю F-22, разработанного еще в годы холодной войны и F-35, появившегося позднее. С новым бомбардировщиком, вероятно, будет похожая история.
Скорее всего, машина окажется несколько уменьшенным вариантом B-2, а в основе концепции будет аэродинамическая схема «летающее крыло». Видимо, именно она станет универсальной для стратегических бомбардировщиков будущего. Для российского ПАК ДА и китайского Xian H-20, если верить имеющимся сведеньям, также выбрали именно эту аэродинамическую схему. Напомним, речь идет о компоновке планера самолета типа «бесхвостка» с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, несущее все агрегаты, а также экипаж и полезную нагрузку. Схема хороша тем, что подъемную силу создает вся поверхность самолета. Также «летающее крыло» почти идеально вписывается в концепцию стелс, что очень важно.
Перспективный самолет, разрабатываемый в рамках программы Long Range Strike Bomber или LRS-B назвали B-21 «Raider», а не B-3, как предполагали раньше (примечательно, что русскоязычная Википедия почему-то продолжает его упорно именовать именно так). Есть еще одна, не менее странная, вещь: в качестве производителя почему-то указан Boeing. Хотя в тендере давно победил Northrop Grumman — именно он создаст новый самолет.
Первый полет
То, что создание такой сложной машины займет очень много времени и сил, было понятно изначально. Тем удивительней то, как быстро инженеры Northrop Grumman двигаются к своей цели. Что мы знаем? Точно известно, что машину уже начали строить. В сентябре исполняющий обязанности министра ВВС США Мэтью Донован заявил, что началась сборка первого летного образца бомбардировщика B-21. Машину строят на 42-м заводе ВВС США в калифорнийском Палмдейле: там же ранее производили самолеты B-2. Донован заявил, что работы идут в соответствии с графиком, а первый полет самолета будет выполнен с площадки предприятия на авиационную базу «Эдвардс», находящуюся в 35 километрах. Там машина будет проходить испытания.
А вот что еще более интересно. В июле текущего года издание Air Force Magazine писало о том, что оно знает точную дату первого полета новой машины! История более чем интересная. Журналисты сослались на замначальника штаба ВВС США генерала Стивена Уилсона, который 24 июля 2019 года заявил о том, что имеет функцию «обратного отсчета» на своем циферблате. И она говорит о том, что первый полет B-21 состоится приблизительно через 863 дня. То есть, в начале декабря 2021 года.
Вообще такая спешка несколько удивляет. Можно согласиться с экспертами: США явно ускорили разработку B-21, которая вполне могла превратиться в очередной «долгострой». Судите сами: никаких реальных боевых задач для самолета нет, либо же мы о них не знаем. Для участия в локальных конфликтах вполне хватает F-15E, а вероятность глобального конфликта ничтожна. Да и роль в нем стратегической авиации под большим вопросом: Штаты традиционно полагаются, прежде всего, на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) UGM-133A Трайдент II (D5). Есть и сухопутные «Минитмены». В такой ситуации срочная потребность в новом самолете не совсем понятна.
Впрочем, есть и альтернативные взгляды на первый полет B-21. Недавно бывший высокопоставленный чиновник американского Минобороны Фрэнк Кендалл, который ранее занимал пост заместителя министра обороны по вопросам закупок, технологий и логистики, усомнился в сроках первого полета и принятия самолета на вооружение. «Я буду удивлен, если им удастся к этому сроку получить изделие по той цене, которая прописана в контракте», — заявил Кендалл. Стоит также напомнить, что в 2018 году член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Роб Уиттман сообщил о проблемах с воздухозаборными и рядом других систем самолета. Нужно полагать, это лишь вершина айсберга, и потом о себе дадут знать новые проблемы.
Вооружен и очень опасен
Принятие B-21 на вооружение — еще менее определенный вопрос. Опять же, если мы вспомним про F-35, то увидим, что между первым полетом прототипа и принятием на вооружение прошло более пятнадцати лет. В случае с более близким по назначению B-2, временной промежуток составил десять лет. Иными словами, озвученные ранее в СМИ сроки принятия B-21 на вооружение в середине 2020-х не выглядят слишком реалистичными: тем более, что оружие с тех пор явно не стало более простым.
Кстати, про арсенал самого Raider. Судя по всему, США хотят получить «бомбардировщик с расширенными возможностями». В недавней статье для журнала Air Force Magazine генерал-майор Скотт Л. Плеус писал, что у самолета будут новые возможности для самообороны. «B-21 также обладает возможностями применять оружие класса “воздух — воздух”», — отметил военный. Сейчас эксперты «гадают», будут это лазеры, ракеты или что-нибудь еще. Однако, конечно, в большей степени самолет все равно будет полагаться на истребители сопровождения.
Расширить состав вооружения B-21 могут и перспективные гиперзвуковые ракеты. Напомним, в летом этого года были представлены фото с испытаний перспективного разделяющегося гиперзвукового комплекса воздушного базирования Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Тогда в качестве носителя выступил B-52.
Кто знает, возможно, B-21 Raider будет не столь «консервативным», каким кажется на первый взгляд. Если это так, то первый полет и принятие самолета на вооружение можно смело сдвинуть на неопределенное время.
- Автор:
- Илья Легат
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