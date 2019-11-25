Последняя зима императора. Наполеон конца 1813 года

Сражение при Ганау стало прямым следствием "Битвы народов" под Лейпцигом

Прелюдия к последнему акту

Гувьон Сен-Сир — один из немногих, кто получил маршальский жезл слишком поздно

Баварский генерал Карл фон Вреде успел повоевать сначала против французов, потом вместе с ними и опять — против

Никто не хотел побеждать

Талейран и Наполеон. Трудно понять, кто кем манипулировал, но понятно, кто кого переиграл

Кровь за кровь

Что там за Рейном

"Мы сделали великое дело: французы за Рейном, однако имеет место недосмотр, иначе великий Наполеон с остатком своей огромной армии был бы уничтожен у Ганау. Он пробился, несмотря на то, что баварский генерал Вреде сделал всё, чтобы его не пропустить.

Но он был всё-таки слаб, чтобы совершенно его уничтожить. Я постоянно следовал за французским императором по пятам и ежедневно приходил на биваки, которые он покидал. Меня оставили на этом пути, я наступал ему прямо в тыл, когда он дрался с Вреде.

Лишь Господь знает, почему в конце концов я получил приказ взять направление на Гиссен, а главная армия хотела своим авангардом следовать за врагом. Этот авангард, правда, был на два перехода позади меня и пришёл слишком поздно, чтобы помочь Вреде. И так действительно попавшийся император улизнул".

Генерал, а затем и фельдмаршал К. фон Вреде заслужил свой памятник в Мюнхене

"Я на Рейне и занимаюсь тем, чтобы переправиться через гордую реку. Первое письмо, которое я тебе пишу, я хочу датировать с внутреннего берега, что ты скажешь на это, ты неверующая, я надеюсь написать тебе ещё из Парижа и прислать прекрасные вещи…"

Переход Силезской армии через Рейн 1 января 1814 года

Такого поражения, как у Лейпцига, французы ещё не знали. Его масштабы превзошли все ожидания. Больше 70 тысяч человек были убиты, ранены, захвачены в плен или же просто разбежались. Наполеон лишился 325 орудий и 900 зарядных ящиков, противнику достались 28 знамён и орлов, а также бесчисленные трофеи иного рода.От страшного удара в «Битве народов» Наполеон уже вряд ли мог оправиться, но для того, чтобы драма действительно закончилась, его надо было оставить вообще без армии. Это случится позже – вслед за поражением при Ватерлоо. После Лейпцига французский император был раненым зверем, быть может – смертельно, но ещё только раненым.Помимо прямых потерь, не менее опасной для империи была утрата контроля над Центральной Европой. Вместе с остатками Великой армии не смогли отступить крепостные гарнизоны с Одера, Эльбы и Везеля, составлявшие фактически ещё одну армию, пусть и не такую боеспособную, как лучшие наполеоновские полки. Маршал Гувион Сен-Сир вынужден бы капитулировать в Дрездене, а Даву оказался заперт в Гамбурге.Перевес союзников в силах стал слишком явным, чтобы его мог компенсировать наполеоновский гений. Однако важнее всего было то, что вслед за русскими Наполеона перестали бояться пруссаки, шведы с саксонцами и даже австрийцы. Впрочем, последние уже в 1809 году показали французам своё умение сражаться до последнего.Отмеченная многими историками осторожность их командующего князя Шварценберга была вполне объяснима – сражаться в одиночку против главных сил французов долгое время не осмеливался даже неистовый Блюхер. Маршал «Вперёд» уже в компании 1813 года не уступал Наполеону по смелости решений и мастерству исполнения.Едва ли не последними из немецких союзников от императора отшатнулись баварцы. Будущий фельдмаршал К. фон Вреде, проделавший бок о бок с французами несколько походов, успел ещё 8 октября, за неделю до Лейпцига, подписать в тирольском городке Риде соглашение с князем Рейссом, представлявшим интересы Австрии. Вреде получил от своего сюзерена – короля Максимилиана, право самому решать, когда покинуть императора Наполеона, выйдя из Рейнского союза.Именно на долю баварцев, оказавшихся фактически в тылу у французской армии, выпала задача отрезать ей путь отступления. Нанести французам смертельный удар под Лейпцигом не удалось – Шварценберг так и не отдал приказ резервам своевременно переправиться через Эльстер. В таком случае из Великой армии смогли бы уйти совсем немногие. Самое удивительное, что свежих сил для такого манёвра было достаточно, но корсиканец снова улизнул. Вторую Березину союзники готовили ему на Рейне.Пока же Наполеон, войска которого спешно покидали Лейпциг, сумел расположить оставшиеся части между Маркранштедтом и Вайсенфельсом. Русские, австрийцы, пруссаки и шведы тоже были истощены в «Битве народов» и предпочли мощному преследованию те самые «золотые мосты» для Наполеона, за которые военные историки до сих пор критикуют Кутузова.Великая армия ещё успела огрызнуться на берегах реки Заале у Нойзелена, но её главные силы уходили к Эрфурту – на большую дорогу, ведущую к Франкфурту на Майне и дальше к Рейну.Не только наполеоновская армия, но и союзники находились в состоянии, которое у боксёров принято называть «грогги». Лишь почти свежие силы Северной армии Бернадота могли бы что-то сделать, но их командующий привычно выжидал. Возможно, он уже тогда всерьёз подумывал не о шведском, а о французском престоле, и в таких надеждах его изредка поддерживал не кто иной, как наполеоновский министр иностранных дел Талейран.При этом тот самый договор Рида, который сразу одобрили прусский король и русский царь, стал чем-то вроде фундамента для политики восстановления старого европейского династического порядка. Без Бонапартов. А для объединения Германии, которого так жаждали Гнейзенау, Шарнгорст и, разумеется, Блюхер, только что получивший за Лейпциг звание генерал-фельдмаршала, время ещё не пришло.Возвращение Баварии в ряды антифранцузской коалиции случилось в тот момент, когда Наполеон уже выжал из неё все соки, но зато курфюрстов Виттенбергов все признали королями. Сам же Вреде поначалу не рассчитывал встретиться с Великой армией, полагая, что она отходит на Кобленц.С небольшими силами (всего 43 тысячи человек) он вряд ли осмелился бы встать на пути Наполеона, тем более, что шансы на поддержку от союзников были весьма сомнительными. Даже Блюхер не успевал к Ганау. Именно там, баварцы, одинаково ненавидевшие и пруссаков, и австрийцев, и французов, решили сразиться с бывшими союзниками, хотя планировали разбить только фланговое охранение силой примерно в 20 тысяч человек.Союзные войска не успевали к Ганау в силу сразу нескольких причин. Главное, что Блюхеру, который в очередной раз был вынужден действовать в одиночку, пришлось отступить на Гиссен и Вецлар. Для противостояния Наполеону у него опять не хватало сил. А ведь у Вреде сил было ещё меньше. К тому же, в большой штаб-квартире союзников тоже считали, что Наполеон для переправы через Рейн вернётся в Кобленц.Принципиально Вреде мог бы и устоять, если бы напор на Наполеона с тыла был сколько-нибудь ощутимым. Но тогда Великая армия уже точно пошла бы через Кобленц. Но 28 октября у Ганау против неё выстроились три баварских и две австрийских пехотных дивизии с кавалерией, которые поддержал русский конный отряд генерала Чернышёва.Ещё одну дивизию Вреде направил назад — к Франкфурту. От Ганау до него один переход, а сам старинный город находился в устье реки Кинциг по её южному берегу у впадения в Майн. Подошедшие французы сразу стали искать более выгодную позицию для атаки, так как обход потребовал бы слишком сильно растянуть силы, в результате чего лишиться превосходства, а также рисковать получить удар в тыл от Блюхера или Главной армии Шварценберга.Сражение развернулось только 30 октября, союзники растеряли время, за которое вполне могли загнать французов в ловушку. К началу атаки под Ганау Наполеон имел под рукой не более 17 тысяч человек пехоты маршала Макдональда и кавалерии Себастиани, но густой лес не давал Вреде возможности оценить силы противника.Однако молодые баварские войска, в рядах которых были только единицы, сумевшие вернуться из русского похода, сражались с редкой самоотверженностью. Французы обрушились на левый фланг Вреде, постоянно получая подкрепления, а баварцы ограничивались обороной, рассчитывая на подход главных сил союзников.Серия атак пехоты и кавалерии, которую вскоре поддержали гвардейские пушки, подтянутые к опушке леса генералом Друо, вынудили Вреде отдать приказ к отходу кавалерии левого крыла в Ганау. Правый фланг, состоявший из пехоты, ближе к вечеру оттянулся на другой берег Кинцига, причём переправу пришлось вести под перекрёстным артиллерийским и ружейным огнём французов.Новые позиции Вреде, получившего тяжёлую рану, оказались прямо на дороге из Ганау, который пришлось оставить под угрозой блокирования в растре двух рек. Левый фланг упирался в русло Майна, правый – в густой лес. Армия Наполеона, которая уже сосредоточила все свои 60 тысяч, утром следующего дня вошла в Ганау, и баварцы оставались у них на фланге.Маршировать мимо них французы не решились, опасаясь удара по обозу и арьергардам со стороны сил союзников, которые могли успеть соединиться. Между тем ни Блюхер, ни Главная Богемская армия к полю боя не успевали.Решительный удар корпусов Мармона, Бертрана и Нея вынудил баварцев отступить ещё дальше в сторону от главной дороги. Французы получили возможность вернуться на свой берег Кинцига и продолжить отступательный марш. Вреде, несмотря на ранение, продолжал руководить боем, но приказ на атаку Ганау отдал только когда большая часть Великой армии продвинулась в сторону Франкфурта.Новой Березины Наполеону удалось миновать достаточно легко, хотя были почти полностью уничтожены два батальона из корпуса Бертрана, оставленные в Ганау для прикрытия мостов через Кинциг. Вместе с ними французы потеряли ещё около 10 тысяч отставших и раненых, среди которых оказался и знаменитый польский генерал Сулковский, котрый сменил погибшего маршала Понятовского.После кровавой схватки у Ганау, Наполеон сумел 2 ноября уйти через Рейн у Майнца. Силезской армии Блюхера оставалось лишь наблюдать отступление французского арьергарда. 4 ноября Блюхер с нескрываемым раздражением писал одному из соратников из Гиссена:С уходом Баварии не только распался Рейнский союз, но и вся северная Германия была не просто занята союзниками, а перестала быть частью наполеоновской империи. Дошло до того, что австрийская корона, которую Наполеон лишил первенства в Германии, взяла под временное управление княжество Вестфалия и даже герцогство Берг, владение маршала Бертье – начальника штаба Великой армии.Блокаду и затем падение Гамбурга, лишь отложенное упорством маршала Даву до отречения Наполеона, тоже можно считать прямыми следствиями распада Рейнского союза. Французский император, наученный печальным опытом Акры, как известно, старался избегать длительных осад крепостей, но на рубеже 1813 и 1814 годов фактически бросил свои многочисленные гарнизоны в Германии.Он не скрывал расчётов на то, что сможет на них опереться в новой компании, которую начнёт из-за Рейна. Однако в начале 1814 года ему пришлось сражаться по другую сторону от великой реки, которую всегда считали естественной границей Франции.4 ноября Силезская армия во главе с Блюхером прибыла к Гиссену и Вецлару, несмотря на все трудности перехода и плохую погоду. В два последующих дня в старый немецкий королевский город – столицу Гессена - вступала Богемская армия. Многочисленная публика не скрывала ликования, впрочем, она не раз ликовала и при вступлении наполеоновских войск.Так завершались "союзнические соглашения" наполеоновской Франции с князьями Рейнского союза. Начинался поход во Францию, наполовину против решающей воли союзников, которые были готовы делать Наполеону самые заманчивые предложения о мире. Тем не менее, уже 11 ноября генерал-фельдмаршал Блюхер писал жене:После шести недель долгожданного отдыха в новогоднюю ночь армия Блюхера перешла Рейн у Кауба. Среди высших лиц у союзников по-настоящему рвались к Парижу, кажется, только этот прусский фельдмаршал и русский царь Александр I.