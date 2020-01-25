Вашаки: вождь, воин, дипломат



Кадр из кинофильма «Сыновья Большой Медведицы». Индейский вождь в головном уборе выглядел, конечно, впечатляюще!

«Виннету не может больше ждать! Он не может допустить, чтобы Шеттерхенд и Туюнга были убиты!»

«Виннету, вождь апачей»



Настоящий головной убор сиу-оглала (Национальный музей Американских индейцев, Вашингтон)



А вот это головной убор индейцев прерий, который можно увидеть в Национальном музее Американских индейцев. Приобретен в резервации Хуалапаи, графство Мохаве, штат Аризона (Национальный музей Американских индейцев, Вашингтон)

Седло банноков. (Национальный музей Американских индейцев, Вашингтон)



Арапахо: женские леггинсы, соединенные с мокасинами. (Национальный музей Американских индейцев, Вашингтон)



Вот вылезет такой из-за камней, и ты и глазом не успеешь моргнуть, как окажешься без скальпа! Кадр из кинофильма «След Сокола».



Томагавк шайенов (Национальный музей Американских индейцев, Вашингтон)



Прикладная палица сиу (Национальный музей Американских индейцев, Вашингтон)



Палица янктон-дакота (Национальный музей Американских индейцев, Вашингтон)



Головной убор флэтхедов («плоскоголовых»), 1883-1955 гг. (Национальный музей Американских индейцев, Вашингтон)



Трубка-томагавк индейцев нез-персе. (Национальный музей Американских индейцев, Вашингтон)

«Вождь шошонов выехал вперед на горячем скакуне. Он был по пояс раздет, а на голове был прекрасный головной убор из орлиных перьев, шлейф которого развевался позади его коня. Старый вождь был везде: он вместе с генералом Круком обсуждал тактику через переводчика, на фронте он поощрял своих воинов, консультировался со своими вождями и даже помог защитить раненого офицера — командира отделения капитана Гая Генри».



Кольт-фронтир скаут 1873 г. в современном исполнении



Знаменитый «Винчестер» с подствольным магазином был далеко не единственным образцом такого оружия индейцев прерий. Весьма похожей на него была винтовка Борджеса калибра .45 1876-1877 гг., принадлежавшая какому-то индейцу племени нез-персе («проколотые носы») (Национальный музей Американских индейцев, Вашингтон)



Чехол к подобному ружью



Шошоны вместе с вождем Вашаки в 1861 году. (Бюро американской этнологии, Смитсониевский институт) (Национальный музей Американских индейцев, Вашингтон)



Пьер Брайс в роли вождя Виннету. Что ж, вождь Вашаки во всех отношениях был его не хуже!



Кроличий Хвост, шошон-скаут из роты капитана Рея. (Национальный архив США)



Вашаки, вождь шошонов (Национальный архив США)



А вот эта восьмиметровая статуя вождя Вашаки работы скульптора Дайва МакГэри в 2005 году была установлена в университетском кампусе университета штата Вайоминг в Лараме

В том же году двести сиу напали на летнюю стоянку шошонов у реки Сладкая Вода и угнали у них около 400 лошадей. Вашаки с отрядом воинов бросился их преследовать, но проиграл битву, причем его старшего сына сиу убили и оскальпировали у него на глазах, а он ничего не мог сделать.После этого он занялся постоянными тренировками своих воинов, причем не гнушался и тем, чему научили его друзья – армейские офицеры. Сиу были более многочисленны, поэтому надежды победить их у него не было, но он решил любым способом поквитаться со своими врагами, одиннадцать лет спустя такая возможность ему наконец-то представилась!Случилось это весной 1876 года, в разгар так называемой войны за Черные холмы, когда американский генерал Джордж Крук был поставлен во главе войск, направленных на усмирение сиу и их верных союзников шайенов.Крук был человеком опытным и умным и хорошо понимал, что «только индейцы могут выследить индейцев». К тому же опыт гражданской войны, в которой многие индейцы участвовали на стороне южан и показали себя непревзойденными мастерами партизанской войны, однозначно свидетельствовал, что армии белых нужна поддержка дружественных им индейцев. И Крук начал искать такую поддержку против восставших сиу и нашел ее в лице шошонов. Когда к Вашаки явились эмиссары Крука, он охотно пообещал им свое содействие. А полковник Джон Гиббон из форта Эллис встретился примерно тогда же с вождями кроу на Йелоустоуне, и те тоже пообещали прислать ему разведчиков-скаутов.Одновременно в Вашингтоне были приняты беспрецедентные меры в отношении укрепления союза с дружественными индейцами. 28 июля 1866 года особым актом Конгресса индейские подразделения скаутов в армии США получили официальный статус. «Президент США имеет право привлекать для службы в армии Соединенных Штатов силы индейцев не превышающие одну тысячу человек в качестве разведчиков, которых полагается поставить на денежное довольствие, а также экипировать…» – говорилось в этом документе. Разведчикам-скаутам, принявшим присягу и зачисленным в армию США, полагалось жалование в 30 долларов в месяц, то есть столько же, сколько в то время зарабатывали ковбои, и заработок этот считался очень хорошим, а уж для индейца такие деньги были просто чем-то немыслимым. Кроме того, специально для них фирма Кольта выпустила «фирменный» револьвер «Кольт фронтир скаут» с гравированным изображением головы индейца в парадном головном уборе. Этот револьвер выдавался только скаутам-индейцам, и они очень гордились такой привилегией.Вот так и получилось, что индейцы кроу встали плечом к плечу с воинами Вашаки во время битвы на ручье Роузбад.Тогда, 14 июня, накануне сражения с сиу к нему в лагерь подошли 176 воинов кроу во главе с вождями Магическая Ворона, Старая Ворона и Доброе Сердце, день спустя еще 86 шошонов Вашаки. Лейтенант Джон Гурке из отряда генерала Крука писал потом: «Шошоны проскакали по направлению к главному штабу, потом развернулись и левым фронтом грациозно поскакали, удивляя всех умелой выездкой лошадей. Никакие воины цивилизованных армий не двигались так красиво. Восклицанием удивления и восторга приветствовали этот варварский взвод суровых воинов их бывшие враги, сегодняшние друзья – кроу». Сказано, что нет ненависти сильнее, чем ненависть одного брата к другому. Краснокожие были людьми одного рода-племени, одной культуры, но… не желали этого понять, к счастью для белых, которые, естественно, тут же этой их враждой и воспользовались.В итоге у Крука теперь под командой находились большие силы из 1302 человек: 201 пехотинец, 839 кавалеристов и 262 скаута-индейца. На военном совете Вашаки и вожди кроу попросили его разрешить им воевать с сиу «своими методами» действий, и генерал согласился предоставить им полную свободу действий.Когда более 1500 воинов сиу атаковали позиции Крука, шошоны и кроу не испугались и не растерялись, а первыми приняли бой.Лейтенант Гурке написал впоследствии так:Гай Генри держал оборону на высоте, которая подверглась мощной атаке сиу. Пуля попала ему в левую щеку и прошла навылет под правым глазом, все лицо его было залито кровью, и он упал с коня, потеряв сознание. Его солдаты отступили, бросив его на высоте. Заметив это, воины сиу галопом поскакали к раненому офицеру, рассчитывая снять с него скальп. Но вождь Вашаки вместе с воином шошонов по имени Маленький Хвост и другими индейцами-скаутами окружили капитана Генри и отстреливались от сиу до тех пор, пока к ним на помощь не подоспели солдаты и не унесли раненого в тыл.И не будет преувеличением утверждать, что в тот день только лишь бдительность и сноровка индейцев кроу и шошонов спасли Крука и его солдат от неминуемой катастрофы, которая, кстати, носила бы еще более впечатляющий характер, нежели разгром генерала Кастера у Литтл-Бигхорна. А так Крук мог доложить о победе, ведь поле боя осталось за ним. Хотя с другой стороны за этот бой его солдаты расстреляли 25 тысяч патронов, убив при этом всего… 13 индейцев! Впрочем, утешаться он мог тем, это это были лишь те, кого сиу не смогли забрать, а так и раненых, и убитых у них скорее всего было значительно больше.Потери Крука составили 28 человек убитыми, в том числе и несколько индейских скаутов, и 56 человек тяжелоранеными. Вождь сиу Бешеный Конь был готов к новому сражению на следующий день, но предпочел отступить, а уже через восемь дней в тридцати милях к северу, на Литл Бигхорн, он же уничтожил и отряд Кастера. Вот только битве при Роузбад сиу дали свое собственное название, которое звучало так: «Битва с нашими индейскими врагами». То есть то, что на Роузбад сражались еще и солдаты из отряда Крука, они попросту не принимали в расчет!Исключительная роль вождя шошонов при битве на Роузбад была белыми отмечена. Сам президент Грант вскоре лично подарил ему седло, что настолько растрогало Вашаки, что он даже прослезился.После этого он и дальше воевал с сиу и шайенами на стороне армии Соединенных Штатов вплоть до поражения последних в ноябре 1876 года. После этого его военная карьера закончилась, но как скаут он продолжал получать армейский паек до конца жизни. Ну а в 1878 году в знак его заслуг форт Кэмп Браун по решению правительства США был переименован в форт Вашаки, и это в очередной раз порадовало старого вождя.Тем не менее, интересы своего племени Вашаки отстаивал с честью. Так, уже в возрасте 90 лет он отстоял права шошонов на землю, на территории которой были обнаружены источники с горячей минеральной водой так называемые Грейт-Хот-Спрингс («Великие Горячие Ключи»). Он так и не допустил, чтобы шошонов переселили на так называемую Индейскую территорию и пережил всех тех, кто когда-то пытались его убить!Современники описывали вождя Вашаки как человека очень храброго, умного и в то же время бесхитростного и очень, если так можно выразиться, «человечного», с вполне понятными слабостями «сына прерий». Например, он гордился своей бревенчатой хижиной, которую построил своими руками. Стены ее покрывали картины, изображавшие его подвиги, которые нарисовал для отца его сын, и он всегда показывал их своим гостям. На его шляпе была прикреплена серебряная пластинка с надписью: «Наше дитя», которые в то время обычно прибивали… на гробы и которую он выменял за лук и стрелу у сына мебельного дельца. Он очень гордился также подаренным ему президентом Улиссом Грантом медальоном и прекрасным седлом. Ему нравились фотографии, на которых он был запечатлен и его портреты, написанные художниками. Интересно, что на одном из них Вашаки был изображен со своим любимым украшением – красивой розовой морской раковиной, которая служила ему застежкой для галстука. Какой-то в этой раковине был тайный смысл, но какой Вашаки никому не рассказывал. Миссионер-учитель А. Джоунс в 1885 году написал, что у него «приятное и открытое лицо», которое становилось таким подвижным и выразительным во время его выступлений, что на него было по-настоящему приятно смотреть. А его улыбка походила на «луч мягкого света на красивой картине».Под конец жизни он ослеп и оказался прикован к постели в своем доме на Литл Винд Ривер. Ночью 20 февраля 1900 года он собрал вокруг себя свою семью и сказал: «Теперь у вас есть то, за что мы так долго и храбро сражались. Храните это вечно в мире и с честью. Теперь идите и отдыхайте. Я больше с вами не буду говорить». Вскоре он умер, а два дня спустя с воинскими почестями был похоронен на форте своего имени.