Black Night и Streetfighter. Какой танк получит Великобритания?

Гроза морей, но не танковых полигонов

«Black Night»

Streetfighter II

Краткий итог

К танкам у британцев особое отношение. Это неудивительно, если учесть, что самой своей концепцией эти машины обязаны Туманному Альбиону.Первым в истории танком, примененным в боевых действиях, стал британский Mark I . Хотя самым совершенным танком Первой мировой небезосновательно считают легкий французский Рено FT. Во Второй мировой Великобритания породила целый ряд странных, а иногда и архаичных изделий. Были и удачные. Уже в 1945-м начался выпуск «Центурион», который сами британцы иногда называют лучшим танком Второй мировой (как известно, непосредственно в войне он не принимал участия). Хорошая живучесть и отличная надежность позволили машине прослужить много десятилетий и войти в число лучших танков XX века.Словом, британское танкостроение развивалось вполне в духе своего времени, а иногда даже опережало его, становясь примером для подражания. Так было до конца «холодной войны». Напомним, в 80-е появился основной боевой танк «Челленджер»: самым передовым аспектом его конструкции была комбинированная многослойная броня «Чобхэм». Основное вооружение — нарезное 120-миллиметровое оружие L11A5.По сумме боевых качеств машина уже тогда несколько проигрывала «Абрамсам» и «Леопардам 2», а по цене — советским ОБТ. Единственным зарубежным эксплуатантом стала Иордания.В 1994 году британцы начали производить новую версию танка — «Челленджер 2». Машина, кроме прочего, могла похвастаться солидной защитой. По данным российского ресурса btvt, уровень стойкости лба башни нового танка составил 800 миллиметров от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов и 1200 — от кумулятивных снарядов. У «Леопарда 2А5» показатели составляют 800 и 1300 миллиметров соответственно. «Челленджер 2» получил нарезную 120-миллиметровую пушку L30E4, а также целый ряд передовых на момент начала выпуска электронно-оптических устройств.Впрочем, оценки танк получил более чем скромные: по крайней мере, на фоне самых передовых европейских и азиатских машин. Кроме Британии, танк заказал только Оман: 18 единиц в 1993 году и еще 20 — в 1997-м. Общее число построенных «Челленджеров 2» составляет около 400 машин.В 2009 году BAE Systems заявила о сворачивании выпуска этих танков, что де-факто означало одновременно с этим конец активного существования британского танкостроения. Уместно напомнить, что не так давно Франция и Германия запустила программу Main Ground Combat System, в рамках которой должны создать новый танк. Британцам тягаться с такими гигантами уже не под силу, даже если бы они имели на это свободные средства (а что-то подсказывает, что в связи с Brexit c этим могут быть трудности).Впрочем, трагедия британского танкостроения на каком-то этапе переросла в комедию. Напомним, что BAE Systems заявлена как участник разработки таинственного польского PL-01 — ни то прототипа, ни то демонстратора технологий, ни то просто персонажа компьютерных игр.Фактически всё, что есть (и в обозримом будущем будет) у Великобритании, — это уже далеко не новые «Челленджеры 2». Сейчас их пытаются модернизировать, чтобы сделать машины хоть частично отвечающими требованиями XXI века. Пока что пиара явно больше, чем реальных дел.Напомним, что в 2019 году Минобороны Великобритании приостановило тендер Challenger 2 Life Extension Programme (CR2 LEP), предполагавший модернизацию ОБТ. Впрочем, некоторые из ранее предложенных идей обращают на себя внимание. В прошлом году BAE Systems впервые рассказала о новой версии «Челленджера», названного пафосно Black Night и выкрашенного в черный цвет. Машина, как сообщалось, может получить комплекс активной защиты (КАЗ) — наподобие того, который сейчас устанавливают на «Абрамсы» и «Меркавы» (хочется то же самое сказать про Т-14, но он еще далек от полноценной «серии»).Презентация выглядела тем более странно, если учесть, что, кроме предполагаемого КАЗа, остальных улучшений как таковых нет. Главным и, по сути, единственным из них стало расширение возможности по ведению боя ночью. Остался старым и «главный калибр».А в это время континентальная Европа полным ходом экспериментирует над принципиально новыми орудиями. Немецкая Rheinmetall предлагает для будущего европейского танка 130-миллиметровую пушку, а французские партнеры и вовсе думают про 140-миллиметровое орудие. Как тут не вспомнить про советские эксперименты со 152-миллиметровыми «монстрами». Напомним, что «Объект 195» хотели оснастить именно такой пушкой, а вот в случае с вышеупомянутым российским Т-14 на базе «Арматы» эта идея, похоже, так и останется всего лишь смелым предложением.В январе 2020-го блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd рассказал об испытаниях еще одной версии «Челленджера 2», получившей название Streetfighter II. Первоначально информацию разместил журнал «Jane's Defence Weekly» в своем материале «IronVision trialled on Challenger 2 Streetfighter II». Как тогда сообщалось, в декабре прошлого года на территории британского центра боевой подготовки в городских условиях Коупхилл-Даун (Солсбери) провели первые испытания доработанного танка, который предназначен для боев в городских условиях. Официальную презентацию провели 5 декабря.Танк разработали собственными силами Королевского танкового корпуса при участии исследовательского центра минобороны Великобритании.Вообще, презентация и выбор названия звучат как «масло масляное». Ведь любой современный танк должен уметь вести городские бои: таковы реалии XXI века, когда имеют место множественные боестолкновения в условиях крупных городов.Что же нам предлагают разработчики? Главной новинкой должна стать улучшенная ситуационная осведомленность экипажа. Машина должна получить систему «прозрачной брони» Iron Vision от израильской компании Elbit Systems. За счет этого танкисты получат круговой обзор, который им будут обеспечивать камеры, установленные на корпусе танка. Информация должна в режиме реального времени передаваться на нашлемные индикаторы членов экипажа, таким образом создавая эффект вида «сквозь» танк. Кроме этого, танк должен иметь новую систему связи и бульдозерный отвал. На башне можно видеть дополнительный 12,7-миллиметровый пулемет М2 и 60-милиметровый миномет.Собственно, название Streetfighter II берет свое начало от попыток британцев усилить защиту Challenger 2 британского контингента в Ираке в 2007-2008 годах: эту версию, как несложно догадаться, назвали «Street Fighter». Созданные паллиативы невольно напоминают современные экономичные версии так называемых Sherman Jumbo, появившихся в самом конце Второй мировой войны и представляющих собой доработанные M4. Несмотря на «модные» решения, сама по себе такая модернизация не позволит получить танк, отвечающий требованиям XXI века.Самой же потенциально удачной из предложенных версий видится вариант, показанный в Лондоне в рамках оборонной выставки Defence and Security Equipment International (DSEI) 2019, проходившей в сентябре. Тогда, напомним, был представлен Challenger 2, оснащенный новой башней со 120-миллиметровой гладкоствольной немецкой пушкой Rheinmetall Rh 120 L55A1. Такой подход имеет свои неоспоримые плюсы: он позволит унифицировать используемые в рамках НАТО снаряды, и повысит боевую мощь ОБТ. Штатный дизельный двигатель Perkins мощностью в 1200 лошадиных сил также предполагают заменить на германский MTU мощностью в 1500 лошадиных сил. Кроме этого, танк предлагают снабдить новой электроникой.Разумеется, все это потребует больших денег, с которыми, как мы уже отмечали выше, у британцев трудности. Свое веское слово британское Минобороны скажет не раньше 2021-го: можно с большой долей уверенности прогнозировать, что прорыва здесь ждать не стоит.