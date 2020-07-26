Аналитика

Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев

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Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев

Ну что же, ситуация, о которой я писал в материале сразу после начала армяно-азербайджанского конфликта, движется по уже привычным для всех рельсам. Непонятно чья провокация, затем обострение военной составляющей и взаимные угрозы вплоть до применения ракет по объектам инфраструктуры противника и перевод конфликта в вялотекущую фазу.


Будем стрелять, пока русские не предложат свои услуги для примирения?


Уже сегодня понятно, что политики с обеих сторон выжидают. Если отбросить всю шелуху о контактах с какими-то странами, о военной помощи с какой-то стороны, о влиянии иностранных НКО на правительства обеих стран, то сразу становится понятным, что единственным объективным рефери в этом конфликте может быть только Россия. Участвовать в разрешении данного вопроса кому-то другому совсем не хочется.

Кстати, и те события на линии противостояния, которые происходят ежедневно и о которых сообщают обе стороны, есть попытка сыграть на нервах именно русских, попытка свалить вину за очередных убитых и раненых на Россию. Этакий хитро закрученный сценарий, когда и Ереван и Баку заявляют о готовности к примирению, а Россия, единственно возможный посредник, которому верят обе страны, молчит и не делает никаких попыток примирить дерущихся.

Тактика понятна и даже не скрывается правительствами обеих стран. Выждать, чтобы потом иметь более крепкие позиции в грядущих переговорах. Мы должны были победить и победили бы, а потому наши условия приоритетнее тех, которые выдвигает противник. При этом для внутреннего пользования руководство обеих стран рассказывает о сотнях и тысячах патриотов, которые готовы прямо сейчас идти воевать.

Мне, если честно, противна позиция обеих стран. И в Ереване, и в Баку прекрасно знают о сотнях тысяч граждан своих стран и этнических армян и азербайджанцев, проживающих в других странах по всему миру. В силу некоторых особенностей армяне и азербайджанцы вынуждены вести свой бизнес в других странах.

Ну как представить рынок любой европейской страны без торговцев из Азербайджана? Ну, умеют они торговать лучше других. И любят это делать. А как представить рынок строительства без армян? Тех самых бригад, которые работают от зари до зари на стройках? Тех, кто в любую жару укладывает асфальт на наших дорогах. Тоже умеют и любят этим заниматься.

Тогда о чем думают руководители обеих стран? Они не думают о том, что конфликт между диаспорами в других странах и так существует. Ненависть представителей двух народов, подкрепленная кровью убитых родственников, пока не выливается в открытую резню, но это пока. Пока правоохранители в этих странах могут контролировать настроения в диаспорах и вовремя пресекать конфликты.

Кстати, я бы обратил внимание и на заявления высокопоставленных чиновников и политиков обеих стран. Я о готовности применить ракетное вооружение в случае эскалации боевых действий. Как-то мимо ушей пропустили это заявление большинство наших экспертов. А между тем оба государства имеют на своей территории объекты, уничтожение которых будет означать уничтожение страны. По крайней мере, экономически.

Я напомню, об обещаниях МО Армении атаковать Мингечевирское водохранилище и об ответном обещании МО Азербайджана атаковать АЭС в Армении. Конечно, мне возразят, что это элемент информационной войны, а на самом деле никто на такие меры не решится. Может, и так. Только вот воспитание у меня не такое, привык верить своим глазам и делать свои выводы. Кошка, загнанная в угол, превращается в тигра и будет драться до конца. До победы или смерти…

Что предпринимает Россия для тушения пожара


Сегодня достаточно много людей, которые «не видят» усилий России по локализации и прекращению армяно-азербайджанского конфликта. Нет резких окриков, нет угроз, нет санкций… Короче говоря, нет всего той мишуры, которую любят поднимать политики при решении даже пустяковых вопросов.

А между тем даже западные эксперты отмечают огромную работу российского МИДа в обеих столицах. Дипломаты в Ереване и Баку не прекращают работу ни на минуту. Результатов же пока не видно по одной простой причине. Если раньше, до прихода к власти правительства Пашиняна, Армения занимала условно пророссийскую позицию, была действующим членом ОДКБ, то сейчас Ереван скорее враг России, чем друг. И антироссийские выступления там — обыденность. Да и в работе ОДКБ Армения не участвует уже два года.

Таким образом, российские дипломаты, как я думаю, доводят до обоих правительств позицию нашей страны. Мы нейтральны. Мы уважаем оба народа, но становиться на сторону одного из них не будем. Что достаточно сильно злит армян. СМИ ежедневно напоминают нам о российской военной базе в Армении, о членстве в ОДКБ, о «традиционной дружбе», сразу забыв о антироссийской риторике недавних дней.

Точно так же сложно объяснить наш нейтралитет и в Баку. То, что Азербайджан активно сотрудничает с Турцией, вполне объяснимо. Как объяснимо наше сотрудничество с Белорусью, например. Но это сотрудничество ничуть не мешает Баку вести с Москвой политический, экономический, культурный и прочие диалоги. Это не мешает Азербайджану закупать наше вооружение. Мы заключили много взаимовыгодных договоров.

В целом, если выражаться дипломатическим языком, сейчас идет активный поиск приемлемых для обеих сторон решений, выработка вариантов этих решений и подготовка соответствующей встречи лидеров государств.

Доброе слово и пистолет


Сегодня со всех сторон доносятся панические вопли «человеколюбов» о том, что может разразиться война, которая подожжет весь Кавказ. Тезис, надо сказать, достаточно надуманный, спорный. Но будем исходить из того, что военные на то и существуют, чтобы предусмотреть даже такие маловероятные случаи и принять меры по из недопущению.

Мы уже писали о реакции США и НАТО на российские стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». Подавляющему большинству наших читателей понятно, что такие учения никогда не проводятся с чистого листа. Это только в кинофильмах подразделения и части действуют как единый механизм без соответствующего обучения. В жизни же слаженность действий подразделения, не говоря уже о частях, соединениях и объединениях, есть результат огромного труда командиров всех уровней, инженерно-технического состава, специалистов множества воинских профессий.

Проще говоря, чтобы полк выполнил боевую задачу, необходимо, чтобы каждый винтик этого сложного механизма работал на эту задачу. Для этого и проводятся перед полковыми учениями учения во взводах, ротах, батальонах. Проводится боевое слаживание подразделений. Чтобы каждый солдат и офицер четко представлял алгоритм своих действий при выполнении приказов.

Чтобы понять громадность поставленной на учения задачи, достаточно перечислить хотя бы часть сил и средств, которые будут задействованы. Итак, участвуют 149 755 военнослужащих, 26 820 единиц техники и вооружения, 414 летательных аппарата, 106 кораблей и вспомогательных судов. Географический охват тоже впечатляет. Южный и Западный военные округа, морская пехота Северного и Тихоокеанского флотов, ВДВ, части и соединения центрального подчинения.

И вся эта мощь будет проводить тактические учения как подготовку к стратегическим. Запланировано 56 таких учений на 35 полигонах и 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей. Как итоговая проверка перед началом стратегических учений «Кавказ-2020», министерством обороны проводится внезапная проверка войск.

Я специально не стал писать об учениях более конкретно и углубленно. Тем более что материал о другом. Понятно, что в ходе подготовки в частях и соединениях проведена большая работа. Боевая техника и вооружение находится в отличном состоянии. Подготовлены тыловые службы, медицинское обеспечение, связь и все остальное.

Это и есть тот самый «пистолет» рядом с «добрым словом», который в случае непонимания какой-либо из сторон конфликта Россия может применить как инструмент умиротворения.

Я утверждал тогда и повторяю сегодня: война не нужна ни одному народу и даже государству. Ни Армения, ни Азербайджан воевать не хотят. Более того, судя по заявлениям различных политиков этих стран, нет даже понимания того, из-за чего этот конфликт возник. По моему мнению, это просто возможность выпустить пар, которого накопилось достаточно много в связи с экономическими проблемами, в связи с карантином и ограничениями, связанными с болезнью.

Конфликт надо заканчивать. Никогда не стоит доставать оружие тогда, когда есть возможность поговорить. Оружие достают только тогда, когда драка неизбежна. Именно драка, а не дефиле по подиуму с человеческими жертвами и комментариями шоуменов от политики.
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Использованы фотографии:
commons.wikimedia.org
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29 комментариев
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  1. случайный прохожий
    случайный прохожий Сегодня, 04:41 Новый
    • 8
    • 5
    +3
    Хотят воевать пусть воюют. И армяне и азербайджанцы стоят друг друга. Достаточно вспомнить героизацию в Армении Гарегина Нжде, который призывал армян в годы Великой отечественной войны воевать против СССР. Пусть теперь Армении нацисты помогают.
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 05:12 Новый
      • 3
      • 4
      -1
      Цитата: случайный прохожий
      Хотят воевать пусть воюют.

      Да столкнуть их лбами а потом что осталось замирить.
      Хачики слов не понимают
    2. валерий валерий
      валерий валерий Сегодня, 05:50 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      У нынешнего конфликта есть имя - Нико́л Вова́евич Пашиня́н.
      1. V I P
        V I P Сегодня, 07:27 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Пашиняну надо показать, что он крутой" мачо"?
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:18 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: случайный прохожий
      Хотят воевать пусть воюют. И армяне и азербайджанцы стоят друг друга.

      Попрыгают, попрыгают, как петухи и разбегутся. Не первый и не последний раз.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 04:46 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Участвовать в разрешении данного вопроса кому-то другому совсем не хочется.
    Желающих найдутся, хоть США. Другое дело, результат, от таких посредников. request
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:08 Новый
    • 9
    • 0
    +9
    В основе конфликта Армении и Азербайджана лежат территориальные претензии друг к другу. Пусть садятся за стол переговоров и договариваются. Это самый эффективный вариант. Не хотят договариваться - пусть воюют. Россия уже получила «благодарность» за свой интернационализм. Не успеваем отписываться на демонтаж памятников в благодарных странах.
    1. Липчанин
      Липчанин Сегодня, 05:18 Новый
      • 5
      • 1
      +4
      Цитата: ROSS 42
      Не успеваем отписываться на демонтаж памятников в благодарных странах.

      И ещё долго будем отписываться. Память сатрапам сша меняют стремительно.
      Нам надо свою сохранить.
      навалбнята уже нацелились. сужу по минусам
    2. stalki
      stalki Сегодня, 06:14 Новый
      • 0
      • 0
      0
      В основе конфликта Армении и Азербайджана лежат территориальные претензии друг к другу. Пусть садятся за стол переговоров и договариваются. Это самый эффективный вариант. Не хотят договариваться - пусть воюют. Россия уже получила «благодарность» за свой интернационализм. Не успеваем отписываться на демонтаж памятников в благодарных странах.
      Дело в том что Армения член ОДКБ, на их территории наша военная база. Уверен большая часть задач, решаемых с помощью рассмотренного выше конфликта, это стратегические интересы сшашек, Пашинян их ставленик. Всё остальное второстепенно, даже национальные интересы. Если Россия не вмешивается, значит можно кричать о бесполезности нашего военного присутствия и давить на выход из ОДКБ и т.д и т.п. Мы никак не можем остаться в нейтральной позиции, по крайней мере неофициально.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:22 Новый
      • 0
      • 2
      -2
      Цитата: ROSS 42
      Россия уже получила «благодарность» за свой интернационализм.

      Ох ! Сколько я за критику этого интернационализма, минусов от ура-патриотов получил.
  4. Strashila
    Strashila Сегодня, 05:31 Новый
    • 5
    • 0
    +5
    Всем задержанным сроки за разжигание межнациональной розни, и по жизненная депортация из страны, для всех, да же для тех кто имеет российское гражданство. Пусть выясняют отношения и воют у себя там.
  5. PDM80
    PDM80 Сегодня, 05:47 Новый
    • 4
    • 2
    +2
    Давно пора некоторым диаспорам в России хвосты прижать! Армянам, Грузинам, Молдованам и др. что бы знали и помнили что не фиг на Россию рот открывать если здесь зарабатываете! А в данном конкретном случае надо Туркам не мешать и границу закрыть нашу наглухо.
    1. domokl
      domokl Сегодня, 06:10 Новый
      • 2
      • 1
      +1
      Вы рассуждаете здраво. Как русский человек. Но без учета того, что диаспоры в России это граждане РФ. Со всеми правами и обязанностями граждан России. Забываете о том, что родственные связи этих народов очень сильны. Для них главное не гражданство, а родство. Потому и не "растворяются" такие народы веками проживая вне родных государств. Это не прерогатива только народов Кавказа. Евреи, цыгане сколько веков подвергались гонениям?
      Так что закрытие границ это, уж извините, глупость полная.
      1. Nehist
        Nehist Сегодня, 06:40 Новый
        • 3
        • 1
        +2
        Если они граждане России то пусть живут по законам России и ассемилируються, а не несут сюда свой менталитет и желания, нет даже не желания а требования жить как у себя и по своим законам!!! И тогда возникает вопро? А граждане ли России они? Или просто обладатели борвовой книжки с двуглавым орлом и надписью Россия?!
        1. demo
          demo Сегодня, 07:05 Новый
          • 2
          • 0
          +2
          Вы бы поехали бы в Чеченскую Республику или в Республику Татарстан и начали бы там высказывать свои мысли об ассимиляции.
          Можно не ехать, а взять и прямо написать в фейсбук или еще куда Рамзану Кадырову.
          Очень хочется посмотреть на развитие возможного диалога.
          1. Nehist
            Nehist Сегодня, 07:12 Новый
            • 3
            • 0
            +3
            Вы сами это сказали! Они к нам едут не мы к ним! И да на Кадырова мне на с большой колокольни! Я его не сщитаю за человека. Нет плохой нации есть плохие люди и РамзанмКадыров один из них. В фейсбуках и всяких телеграммах не подписан, мне это не требуется. Что до Татарстан они честно отстаивали свою независимость согласно Конституции именно как члены федерации и имели хорошие преференции. Увы их додавили приняв абсолютно антиконституционные законы. Именно по этому регионы терпеть не могут центральную власть!
            1. demo
              demo Сегодня, 07:33 Новый
              • 0
              • 0
              0
              Понимаю то, что с вами спорить - это нервы мотать, но вот ваши слова:
              "Если они граждане России то пусть живут по законам России и ассемилируються, а не несут сюда свой менталитет и желания".
              Это вы, гражданам России предлагаете ассимилироваться?
              Ассимиляция - процесс, в результате которого один этнос лишается своих отличительных черт и заменяется чертами другого этноса.
              Вы наверное выпустили из вида то, что Россия - это многонациональное государство. С сотней больших и малых этносов.
              Там и якуты, и эвенки, и мордва с карелами!
              Тут как быть?
              Каждый этнос в России имеет полное право на самобытность.
              В России есть малые народы которых насчитывается, в некоторых случаях, 10-20 человек.
              И носятся с ними, как с "писанной торбой".
              А армян в России с российским паспортом насчитывается наверно под миллион.
              Почувствуйте, как говорят, разницу.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 07:31 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: Nehist
          Если они граждане России то пусть живут по законам России и ассемилируються, а не несут сюда свой менталитет и желания

          ну это перебор уже. А они вам, что мешают, лезут в вашу жизнь, в вашу церковь, в семью ?
          1. demo
            demo Сегодня, 07:36 Новый
            • 0
            • 0
            0
            Следите за тем, кто и что говорил и писал.
            Вопрос не ко мне.
            Я цитировал того, кто меня комментировал.
  6. maiman61
    maiman61 Сегодня, 06:29 Новый
    • 3
    • 0
    +3
    Пусть никто из них не надеется, что Россия будет воевать за них. Если они МУЖИКИ а не бабы на базаре, то пусть повоюют один на один! Они напоминают мне собаку, которая бешено лает и бежит вдоль забора, а когда добегает до дыры в заборе, то не выбегает, а дальше бежит вдоль забора.
    1. V I P
      V I P Сегодня, 07:33 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Плюсую: хорошее сравнение
  7. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 06:57 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Выводить нужно военную базу из Армении или хотя бы объявить об этом в СМИ.
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:17 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Да договариваться надо, но они не смогут договориться, амбиции..
  9. эйрик краузе
    эйрик краузе Сегодня, 07:22 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    ПУСТЬ ВОЮЮТ НА ЗДОРОВЬЕ:НОРМАЛЬНЫЕ ,ПРОГРЕССИВНЫЕ РУССКИЕ ДОЛЖНЫ ТАМ ЗАНЯТЬСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПОХОРОННЫМ БИЗНЕСОМ!
  10. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 07:27 Новый
    • 0
    • 0
    0
    россия кроме своего народа никому ничего не должна
  11. Хикаро
    Хикаро Сегодня, 07:28 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Вот и проявляется результат нахождения у власти прозападного Пашиняна! Армения начала дрейфовать в сторону запада, и если раньше Кочерян четко держал ситуацию под контролем и Азербайджан знал , что не стоит раздувать конфликт, то теперь , когда градус русофобии в Армении стал зашкаливать, ситуация тут же поменялась! Базу из Гюмри выводить нельзя ни в коем случае! Предполагаю у Пашиняна скоро появиться это требование о выводе базы! Типа нас не защищаете , ОДКБ пустое место , ну и весь остальной набор! Я так понимаю и этот конфликт Пашинян начал с целью выйти из под влияния России и по варианту Грузии пытаться встроится в западную модель!
  12. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 07:29 Новый
    • 0
    • 0
    0
    За шиворот обе стороны встряхнуть и запретить ввоз товаров в Россию.
  13. Олег Скворцов
    Олег Скворцов Сегодня, 07:29 Новый
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    0
    По фиг на тех и на других - пусть воюют
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:35 Новый
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    Сразу и окончательно писал, что САМИ, САМИ!
    Всем, кто сам с усам, любитель у двух мамок сосать ...... короче понятно. Давно пора было им это ПОКАЗАТЬ!