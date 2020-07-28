Глубокая модернизация. F-35 приблизят к F-22 Raptor

Качеством и количеством
Нет сомнений, что F-35 состоялся как боевой самолет. Еще в мае 2018 года F-35 впервые применили в боевой обстановке: это были машины Армии обороны Израиля. В 2019 году еврейское государство продолжило удары по целям, используя F-35. 30 апреля 2019 года ВВС США впервые применили в боевых действиях истребители F-35A: самолеты нанесли удары по наземным целям, используя управляемые авиационные бомбы JDAM.
Еще важнее то, что по состоянию на первое июля 2020 года построили больше 530 самолетов F-35 разных версий при заявленном общем количестве машин в более чем три тысячи единиц. F-35 стал самым массовым в мире истребителем пятого поколения, а с большой долей вероятности он будет единственной массовой машиной нового поколения вообще.
Напомним, американцы давно прекратили производить F-22 и снова запускать его в серию не будут. Россия пока что не приняла на вооружение ни одного серийного Су-57, а китайский J-20 видится попыткой КНР прыгнуть выше головы, хотя конкретные выводы делать пока рано.
В этой связи логично, что для американцев (а также целого ряда их союзников) F-35 стал главным военным проектом современности. И они будут его развивать любой ценой. Нужно сказать, расти есть куда: пока что самолет далек от тех возможностей, которыми обладает, скажем, упомянутый выше F-22. Это касается, в частности, состава вооружения. Исправить ситуацию хотят в ближайшие десять лет.
План модернизации
В июле Aviation Week рассказало про план модернизации F-35, рассчитанный на десять лет. Как отмечается, Объединенный программный офис F-35 (JPO) определил первые 66 обновлений аппаратного и программного обеспечения, перечисленных в разделе «Последующая модернизация Block 4» в отчете Конгрессу в мае 2019 года. Первые восемь обновлений должны были поступить в эксплуатацию еще в 2019 году, но из-за непредвиденных осложнений и связанных с этим более поздних поставок оборудования только одно из них (автоматическая система предотвращения столкновений с землей) было своевременно выпущено. Другие должны ввести в эксплуатацию в обозримом будущем.
Согласно планам, Объединенный программный офис решил использовать концепцию гибкой разработки Block 4. Обновления организованы в четыре основных этапа: 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Кроме этого, будут вводить незначительные улучшения, что позволит минимизировать риски.
Авионика. Следующий значительный шаг вперед по программе Block 4 сделают в 2023 году. Конфигурация блока 4.2 будет первой, включающей аппаратное обеспечение технического обновления 3 (TR-3). В рамках обновления Tech Refresh 3 самолет получит новый процессор с увеличенной вычислительной мощностью, панорамный дисплей для кабины и расширенный блок памяти.
На практике это должно дать летчику возможность получать более полную информацию от других дружественных воздушных, наземных и морских единиц. Что в конечном счете сделает самолет еще более опасным. Кроме этого, F-35 может получить расширенные возможности радиоэлектронной борьбы, что теоретически позволит эффективно блокировать сигналы противника. Стоит сказать, что TR-3 сталкивается с проблемами, которые можно было спрогнозировать. Сейчас JPO стремится увеличить расходы на TR-3 в 2021 финансовом году на 42 миллиона долларов, чтобы компенсировать более «высокую техническую сложность».
Вооружение. Одной из главных трудностей F-35 можно назвать вооружение. Сейчас самолет во внутренних отсеках может нести не больше четырех ракет класса «воздух-воздух» средней дальности типа AIM-120 AMRAAM. Этого должно сполна хватать для конфликтов низкой интенсивности, однако по меркам 2020-го такое оружие все же нельзя считать «ультимативным». Уместно сказать, что «старый» F-22 может нести во внутренних отсеках шесть ракет AIM-120 AMRAAM и две AIM-9M Sidewinder. Российский Су-57, вероятно, способен нести четыре ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности типа Р-77 в основных отсеках и еще по одной ракете малой дальности типа Р-73/74 в двух боковых.
США хорошо понимают, что F-35 не выглядит лучшим воздушным бойцом наших дней. Конечно, истребитель, как и его аналоги, способен нести оружие на внешних держателях, однако это в значительной мере нивелирует его малозаметность. Поэтому еще одним важным обновлением станет новая система запуска ракет Sidekick. Благодаря ей самолет в версии Block 4 сможет нести шесть ракет AMRAAM. В конечном итоге F-35 также будет способен нести новую находящуюся в разработке ракету AIM-260 с большей дальностью полета, а также новую противорадиолокационную ракету. Увеличенный боезапас получат только F-35A и F-35С: на версии с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B применить Sidekick не получится из-за крупного вентилятора, расположенного за кабиной пилота.
Будущие улучшения
Этим, конечно, модернизация F-35 не ограничится. В будущем ВВС Израиля могут оснастить свои F-35I Adir конформными топливными баками, которые позволят резко увеличить боевую дальность машины и при этом сохранить малозаметность на прежнем уровне. При этом идея оснастить машину дополнительными подвесными топливными баками (ПТБ) никуда не делась. Напомним, Израиль хочет, чтобы самолет мог нести два ПТБ объемом по 2700 литров каждый, хотя такой вариант, несомненно, скажется на малозаметности.
Повысить возможности F-35 может программа Adaptive Engine Transition Program (AETP), предполагающая разработку трехконтурного адаптивного двигателя. Согласно оценкам, двигатель будет расходовать примерно на 25% меньше топлива и выдавать на 10% больше тяги, чем существующие сейчас аналогичные силовые установки.
Разрабатываемый в рамках программы AETP компанией Pratt & Whitney XA-101 представляет собой глубокую модернизацию двигателя F135, которая используется на F-35. Важно сказать, что полученные технологии Pratt & Whitney можно использовать и для модернизации других силовых установок. «Установка третьего контура на двигатель такой размерности возможна, однако это непросто, учитывая дополнительный вес и сложность этого двигателя. Используя некоторые передовые системы — механику, управление питанием и температурой, органы управления, компрессор и турбину, в дополнение к трехконтурной архитектуре, мы можем использовать эту технологию для модернизации F100 или F119. Так что я в восторге от этого», — заявил в 2020 году президент подразделения Military Engines компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберг.
Среди других возможных улучшений F-35 — внедрение в состав комплекса возможности управления беспилотными ведомыми. Уместно сказать, что недавно ВВС США выбрали четыре компании, которые должны разработать такие БПЛА по программе Skyborg. Из восемнадцати компаний выбрали Kratos, Northrop Grumman, Boeing и General Atomics. На вооружение беспилотный ведомый могут принять уже в первой половине 2020-х.