Военное обозрение
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Кого теперь может испугать призрак Великой Сербии

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Кого теперь может испугать призрак Великой Сербии

«Братушки» не там?



На днях Сербия под давлением НАТО и ЕС отказалась от совместных военных маневров с Россией и Белоруссией. Немного ранее Белград присоединился к санкционным мерам Евросоюза против Белоруссии, вместе с ЕС не признав итоги президентских выборов в Белоруссии.

Увы, но в очередной раз (в период наибольшей напряженности в отношениях России с Западом) сербская сторона демонстрирует свою ориентацию в сторону, прямо противоположную пресловутому «историческому родству». Хотя, конечно, нынешняя ситуация вокруг Сербии не могла не вынудить Белград к таким действиям.

И всё же что это, если не удар в спину России, а заодно с ней — и Белоруссии? И это при всех отсылках к традициям дружбы — далеко не первый удар. Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в недавнем интервью белградской газете «Вечерние новости» предписал Сербии не только солидаризироваться с позицией ЕС в отношении Белоруссии. Но и поддерживать политику ЕС в отношении России.


Йоханнес Хан тянет сербов в ЕС

Уточним дословно:

Мы ожидаем, что представители вашего правительства продолжат демонстрировать приверженность ключевой стратегической цели — вступлению в ЕС — в своих высказываниях и действиях.

По словам Й. Хана, в Евросоюзе понимают, что Сербия и Россия имеют давние связи, но Белград уже сделал свой выбор в пользу вступления в Евросоюз в качестве стратегического приоритета.

Что это значит на практике? Белград теперь должен следовать общей линии Брюсселя в этих вопросах. Сербия, напомним, ещё в 2012-м объявлена руководством ЕС кандидатом на вступление в это межгосударственное объединение, превратившееся уже в подобие политического блока покруче НАТО. Присоединить сербов к Евросоюзу запланировано не позже 2021 года.

При том, заметим, Сербия уже более пяти лет участвует в зоне свободной торговли с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза. Как будет совмещаться то и другое? «Официальной» ясности нет и пока не предвидится.

Тем временем Сербия, как заявила сербский премьер Анна Брнабич, официально присоединилась к недавнему заявлению Евросоюза, объявившему президентские выборы в Белоруссии как не соответствующие международным стандартам, и рекомендующему санкции против лукашенковской Белоруссии.


Ана Брнабич, как и многие сербы, пытается усидеть на двух стульях

В то же время г-жа Брнабич сделала смягчающий реверанс по адресу лично Лукашенко. Она выразила надежду, что глава Белоруссии

не обидится из-за присоединения Белграда к заявлению ЕС. Мы не должны забывать, что белорусский лидер был единственным мировым лидером, посетившим Сербию во время бомбардировок НАТО в 1999 году.


Эрозия памяти


Как видим, у сербских лидеров совсем неплохая память. Но и у россиян с памятью пока ещё всё в порядке. Да, текущие тенденции оказывают максимальный прессинг на Сербию, сохранившуюся после распада титовской СФРЮ. Но история, как известно, имеет склонность повторяться: ведь в недавнем прошлом единая Югославия не единожды вставляла прозападные палки в колеса советской политики.

Скажем, быстро развивавшееся с 1948 года военно-политическое сотрудничество СФРЮ с НАТО привело в 1951 г. к югославско-американскому бессрочному договору о «взаимном обеспечении безопасности». А в 1953-м — к созданию под эгидой НАТО «Балканского пакта» в составе Югославии и членов НАТО Греции и Турции. Причем те договор и Пакт существовали вплоть до распада СФРЮ, то есть даже после прекращения в середине 50-х советско-югославской конфронтации.

В 1967-м, а затем и в 1973 году Белград отклонял просьбы Москвы об использовании советским ВМФ пунктов базирования югославского флота для военной помощи Сирии и Египту. Но в 1979 году СФРЮ вполне ожидаемо включилась в антисоветскую кампанию в связи с вводом советских войск в Афганистан.

При этом в Белграде официально признавали режим Пол Пота вплоть… до распада самой Югославии. И эта же страна была одной из немногих, кто не выступил против агрессии КНР во Вьетнаме. Кстати, СФРЮ в 1969 году не осудила и военные провокации КНР на советско-китайской границе.

Зато маршал Тито жёстко осудил вступление советских войск и войск стран Варшавского договора в Венгрию в 1956 и в Чехословакию в 1968 г. Вряд ли стоит забывать, что даже само «Движение неприсоединения», создание которого инициировал лично югославский лидер ещё в 1961 г., предназначалось для «ограждения» развивающихся стран не столько от США, сколько от СССР (На руинах Югославии. Чужие наследники Тито).

В то же время, по мнению Лазара Мойсова, посла Социалистической Югославии в СССР ещё на рубеже 50-х и 60-х годов,

в Белграде ожидали, что Россия будет ограничивать хотя бы политические связи с Западом в связи с бомбардировками НАТО и с отторжением Косова. Но этого не случилось, потому что уже не было ни СССР, ни Варшавского договора, а в Белграде не считали эти факторы главными в российской политике на Балканах.


Если помощь не приходит


Со ссылкой на кризисы и санкции не состоялась и

масштабная финансовая поддержка Россией Сербии, на что тоже надеялись в Белграде. Не потому ли там и был взят курс на примирение с Западом, что в сложившихся политических условиях в регионе не могло не привести к развитию сближения Сербии с Западом…


Это отмечал отметил в своих мемуарах югославский дипломат.

По оценке Л. Мойсова, в Белграде опасались и того, что

в противном случае от Сербии могут отторгнуть автономную Воеводину в пользу Венгрии (была оккупирована Венгрией в 1940-45 гг. — Прим. авт.), и тогда от Сербии мало что останется.



Границы современной Сербии и Великая Сербия при короле Стефане Душане

Вполне можно согласиться с причинами нарастания прозападного крена в сербской внешней политике, которые привёл Л. Мойсов. В результате, по данным известного сербского политолога Срджана Першича, Сербия стала сближаться не только с ЕС, но и с НАТО. Причем страна до 2012 года под предлогом проведения военной реформы в сфере безопасности следовала полностью в фарватере НАТО.

2000-2012 годы вообще можно назвать эпохой «тихой» интеграции Сербии в НАТО. Однако в 2014-м возобновилось военное сотрудничество с Россией: стороны провели совместные военные учения, стали расти закупки российского вооружения. При этом российско-сербские военные учения с участием белорусской стороны стали ежегодной практикой. При этом Сербия, однако, не отказалась и от сотрудничества с НАТО.

Но опять же геополитические и региональные реалии в совокупности с ужесточением антироссийских санкций США и других стран НАТО, да и с «добавкой» обструкции ими итогов президентских выборов в Белоруссии привели к усилению прозападного курса Белграда.

Срджан Першич и другие сербские эксперты отмечают в этой связи, что смена курса была наглядно продемонстрирована подписанием соглашения о «нормализации экономических отношений» Сербии и Косово в присутствии Дональда Трампа 4 сентября в Вашингтоне. Это втянуло Сербию в американскую сферу влияния».

С одной стороны, ситуация объяснима. К настоящему времени Сербия, уже лишенная с помощью НАТО косовского региона, окружена странами-членами НАТО, откровенно враждебными Белграду. В последнем случае это прежде всего Албания, Хорватия, мусульманская республика БиГ, не говоря уже о Косове.

Напомним, возможности создания некоего политического блока в составе Сербии, Черногории и Северной Македонии были упущены к середине 2010-х. И не в последнюю очередь «благодаря» отсутствию российской поддержки формированию такой коалиции (см. Наследство и наследники хозяина Югославии).

Но, с другой стороны, Сербия активно участвует в российском газоэкспортном проекте «Турецкий поток», который имеет очевидное геополитическое значение для России. Вдобавок Сербия участвует, повторим, в зоне свободной торговли с ЕАЭС, остаётся среди крупных импортеров российского ВПК. Сербские власти, как известно, не раз на официальном уровне выражали солидарность с Россией по внешнеполитическим вопросам.

Словом, если в периоды, вполне благополучные для Югославии, Белград противодействовал Москве, то стоит ли удивляться нынешним белградским «виражам»?..
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Использованы фотографии:
eadaily.com, dergachev.ru
67 комментариев
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  1. апро
    апро Вчера, 06:39 Новый
    +7
    Не надо искать друзей где их нет...как сказал один император география это приговор...слишком разные цели и задачи у Сербии и россии...
    Да и вся политка ри на болканах претерпела крах...создание государст Болгария.Румыния. королества Югославия создало из них противников.на ровном месте.правящий слой был устремлён на запад.царские династии.. немецкие.а к россии отношение ..что западные кураторы скажут.да и не видели они перспектив в тесном струдничестве с россией.слишком слаба и несамостоятельна.и не последовательна.
    Сербские проблемы оставим сербам..в своих бы разобраться...с каждым витком времени они только усложняються.
    1. Бородач
      Бородач Вчера, 12:06 Новый
      0
      В Сербии госдеп провёл майдан раньше всех, но стремление к России осталось даже у победивших майданщиков. Руководство Сербии тянет страну на Запад несмотря на потерю Косово, а народ настроен пророссийски. В результате, как и майданящая сейчас Беларусь, Сербия пытается увидеть на двух стульях, что невозможно: её просто разорвут, как в 90-е. Поэтому дрейф в сторону Евросоюза и НАТО будет усиливатся, и братушки перейдут на сторону наших врагов. А им так хочется торговать с ЕС и ЕАЭС одновременно, и иметь плюшки с двух сторон. Ласковый теленок двух маток сосёт до тех пор, пока коровы не начнут спорить чей теленок и будут бодать его с двух сторон.
  2. Маша
    Маша Вчера, 06:41 Новый
    +1
    А мы все равно всех любим... планида чтоль такая... recourse
    1. Mouse
      Mouse Вчера, 06:48 Новый
      0
      Планида... не планида, но плечо всегда подставим.... просто натура такая... yes
      1. Doccor18
        Doccor18 Вчера, 08:04 Новый
        -1
        Планида... не планида, но плечо всегда подставим.... просто натура такая... 

        Не понял, за что вам минусов накидали...
        Наверно за правду, она, как правило, горькая..
        1. Mouse
          Mouse Вчера, 08:33 Новый
          +2
          Не понял, за что вам минусов накидали...
          Наверно за правду, она, как правило, горькая..

          За правду и пострадать не грех.... hi
          1. роман66
            роман66 Вчера, 09:20 Новый
            0
            держись, Вася! hi
            1. Mouse
              Mouse Вчера, 09:25 Новый
              0
              И плечо чувствуется! Роман, наше Вам! hi
              1. роман66
                роман66 Вчера, 09:40 Новый
                +1
                Вася, завжды!
    2. роман66
      роман66 Вчера, 09:19 Новый
      +3
      да ну их а пеню! из-за панславизма первая мировая была, а толку-то??
  3. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Вчера, 06:41 Новый
    +14
    А что тут удивительного? Руководство любой страны должно в первую очередь заботиться о выгоде своей страны, а не чужой. России давно пора расстаться с иллюзией о "братских" странах. Ну братья мы с сербами, так что, теперь должны последнюю рубашку снять и отдать ее сербам? России надо в первую очередь заботиться о выгоде своих граждан, а не каких-то сербов. Немцы и англичане, например, тоже братские германские народы, но англичане и немцы всегда враждовали, они никогда не были союзниками.
    И вообще, я считаю, что сербы виноваты во всех потрясениях 20-го века. Если бы царь-тряпка не вступил в войну в 1914 г ради помощи "братушкам", то Германия разгромила бы Францию уже в сентябре 1914 г, и никакой ужасной бойни Первой Мировой не было бы, произошел бы аналог Франко-Прусской войны 1870 г. Если бы Германия победила бы, то никакого Гитлера во власти не было бы, и нападения Германии на СССР тоже не было бы. И вполне возможно, что сейчас мы бы жили в стране в границах 1914 г с населением 500 млн человек, так как в России не было бы Первой Мировой, Гражданской, смуты, эпидемии, голод, Великой Отечественной, унесшей суммарно около 50 млн жизней.
    1. Эррр
      Эррр Вчера, 07:36 Новый
      +3
      Люблю стартовать с Вики, как ни крути. wink
      Существует фразеологизм: «История не терпит сослагательного наклонения». Имеется в виду то, что при оценке исторических процессов некорректно употреблять фразы наподобие: «Если бы А. Македонский не дошёл до Индии, то он бы…», поскольку история пошла так, как она пошла, а всё остальное — безосновательные спекуляции.
      Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сослагательное_наклонение#В_культуре
    2. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 08:17 Новый
      -4
      ..
      вполне возможно, что сейчас мы бы жили в стране в границах 1914 г с населением 500 млн человек, так как в России не было бы...

      Да даже если бы и были гражданская, ПМВ и ВМВ...
      Столько территорий так бездарно потеряли.. И не в войне. Могли бы и Монголию с Афганистаном присоединить в свое время. Создали бы гигантский Евразийский конгломерат народов, объединенных общей железобетонной Советской идеологией всеобщего равенства и развития. Но не случилось, потому-что :
      Руководство любой страны должно в первую очередь заботиться о ВЫГОДЕ своей страны..

      А все правители России, за редким исключением, думали о чем угодно, только не об этом.
      1. Кот_Кузя
        Кот_Кузя Вчера, 08:28 Новый
        +1
        Цитата: Doccor18

        А все правители России, за редким исключением, думали о чем угодно, только не об этом.

        Исключения это Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина Вторая, Александр Третий и Иосиф Сталин.
        Я вот вообще не понимаю, какого буя Николашка вверг войну с немцами ради сербов? Неужели жизнь русского солдата дешевле жизни серба? И самое главное, какую выгоду получала Россия от войны с Германией? Отняла бы у немцев западную Польшу? Так у нас и так не знали, что делать с поляками Восточной Польши, паны два раза в 1830 и 1863 гг поднимали знатную бучу.
        1. nnm
          nnm Вчера, 08:39 Новый
          +1
          Цитата: Кот_Кузя
          какого буя Николашка вверг войну с немцами ради сербов?

          Рассчитывал на перераспределение сфер влияния на Балканах.
          1. Кот_Кузя
            Кот_Кузя Вчера, 08:53 Новый
            +4
            Если Николашка хотел захватить проливы, то воевал бы с одной Турцией, с Германией-то зачем воевать? Тем более что летом 1914 Турция не была союзником Германии, это потом, когда англичане кинули турков с двумя крейсерами, заказанные Турцией на народные пожертвования, оскорблённые турки объявили Англии войну. Тем более историки замалчивают тот факт, что немцы на Восточном фронте планировали встать в глухую оборону и не вести наступательные действия, немецкий Генштаб планировал сначала разбить Францию, и только потом разбираться с Россией. Это русская армия аж через две недели после объявления войны, сама начала наступление в Восточной Пруссии. То есть вполне можно было сделать Германию нейтралитетом по отношению к России, воюющей с Турцией, как это было с Японией во время ВОВ, когда СССР воевал с Германией, но не воевал с Японией.
            1. nnm
              nnm Вчера, 09:06 Новый
              +1
              Цитата: Кот_Кузя
              с Германией-то зачем воевать? Тем более что летом 1914 Турция

              Не забывайте о том, что наш посол ошибочно доложил о том, что в Германии проводится мобилизация . В ответ мы начали свое мобразвертывание и Николай , и Вильгельм попали при всем своем нежелании воевать друг с другом в замкнутый круг требуя друг от друга остановки мобилизации.
              Да и как не прискорбно - не стоит забывать о том, что РИ плотно сидела на кредитах французских банков и ей ещё и ещё требовались деньги, но уже пошли отказы.
              1. Кот_Кузя
                Кот_Кузя Вчера, 09:14 Новый
                +1
                Цитата: nnm
                Не забывайте о том, что наш посол ошибочно доложил о том, что в Германии проводится мобилизация

                Не думаю, что ошибочно докладывал. Полагаю, что он это делал умышленно, чтобы столкнуть Россию и Германию. В окружении Тряпки было очень много ястребов, желавших войны, чтобы получить Балканы и Проливы. Кайзер не хотел войны с Россией, абсолютно не было никаких причин для войны между Россией и Германией, ни территориальных споров, ни экономических, и потому тянул с мобилизацией армии до последнего.
                1. nnm
                  nnm Вчера, 09:16 Новый
                  +2
                  Более чем возможно. Но так как это не доказано, пишу именно как об ошибке.
                  А уж далее, как с чеховским ружьём - раз запустили мобилизацию, то в последнем акте выстрел становится обязательным. Идиотская, абсолютно не нужная для России война..
            2. Keyser Soze
              Keyser Soze Вчера, 09:20 Новый
              +4
              Если Николашка хотел захватить проливы, то воевал бы с одной Турцией, с Германией-то зачем воевать? Тем более что летом 1914 Турция не была союзником Германии,


              Ну, раз вернулись в те времена..... в апреле 1913 года армия Царства Болгария стояла в 50 км. от Константинополя а турки были разгромлены вдребезги. Предложили русским взять город своими руками и оттдать его им. Получили два ультиматума войной от Австро-Венгрии и РИ. И если подергать за хвост одну империю (АвстроВенгрию), пока пинаеш другую (Османскую) еще возможно, то плевать и на третью (РИ) силы не хватало. Вот и остался Константинополь басурманским....

              Сейчас крутитесь и вертитесь как хотите а мы "будем посмотреть" на ваши пируеты с турками.
              1. Кот_Кузя
                Кот_Кузя Вчера, 09:37 Новый
                +2
                Болгары не предлагали проливы России, Россия выдвинула Болгарии остановиться, так как сама мечтала о проливах, и ей абсолютно не хотелось, чтобы проливами овладела Болгария.
                1. Keyser Soze
                  Keyser Soze Вчера, 10:02 Новый
                  +2
                  Болгары не предлагали проливы России,...


                  Болгарский Генщаб ето предлагал, хотя на официальном уровне об етом не говорилось, а не говорилось, потому что позиция Императора Российского была категорично антиболгарской. И имеем что имеем - в Первой мировой мы выступали на разных сторонах. А могли бы вместе вымести Балканы и взять проливы и напинать и АвстроВенгрию. Но русским никогда не требовалась сильная Болгария на Балканах а маленькие шавки, вроде Сербии и Румынии (тогда). И не было бы Первой мировой....

                  Но сейчас ето фантастика и домыслы и живем в мире, который сами сотворили.
                  1. Кот_Кузя
                    Кот_Кузя Вчера, 10:11 Новый
                    +1
                    Цитата: Keyser Soze
                    Болгарский Генщаб ето предлагал, хотя на официальном уровне об етом не говорилось, а не говорилось

                    Есть пруфы на это? Или это очередная версия очередного псевдокрипоисторика?
                    Цитата: Keyser Soze
                    А могли бы вместе вымести Балканы и взять проливы и напинать и АвстроВенгрию

                    Чушь не пишите. Германия и Австро-Венгрия еще в 1879 г заключили союзный договор, согласно которому, если на Германию или Австро-Венгрию нападет Россия, то второй союзник обязан объявить войну России. Так что в 1913 г "напинать" Австро-Венгрии не удалось бы, это Германия с Австро-Венгрией и Турцией напинали бы России. Если учесть, что 70% своих сил Германия во время ПМВ держала на Западном фронте, и при этом умудрялась бить русские войска как хотела и когда хотела, то Россия в одиночку против союза Германии, Австро-Венгрии и Турции никак не плясала, ее просто смяли бы за полгода, захватив Москву и Петербург.
                    1. Keyser Soze
                      Keyser Soze Вчера, 10:37 Новый
                      0
                      Есть пруфы на это?


                      Гешов, като се позова на предупреждението „по никой начин” да не се отива в Цариград, запита Сазонов могат ли великите сили да гарантират сключването на благоприятен мир, „който временното окупиране на Цариград ще даде”: „Казвам временно, защото нямаме намерение да искаме за себе си Цариград” [348].


                      Бобчев, Ст., цит. съч., с. 44—45.

                      Были сондажи и консультации. Слова Гешова к Сазонову "у нас (Болгария) нет намерения хотеть Цариград для себя" и "временная окупация Цариграда" дают возможность делать выводы.
                      1. Кот_Кузя
                        Кот_Кузя Вчера, 11:06 Новый
                        +1
                        Ну во-первых, если это даже и было, то сказано было неофициально. А во-вторых, Сазонов был ястребом, желавшим войны с Германией и Турцией, к тому же он служил советником посла в Лондоне при Бенкендорфе, а тот, как известно, страдал англоманией, он не знал русский язык, и кстати, после начала ПМВ, жил в Лондоне, и там же и умер. Из этого можно сделать вывод, что Сазонов был проводником английских интересов, и вольно или невольно, мог играть на дудке англичан, сталкивая между собой Россию и Германию.
                      2. Keyser Soze
                        Keyser Soze Вчера, 11:18 Новый
                        +1
                        Ну во-первых, если это даже и было, то сказано было неофициально.


                        Что я и сказал. Все было очень сложно да и никто не предполагал, что может вспыхнуть Первая мировая, в которой замешаны те же игроки и Балканская пороховая бочка.

                        Сазонов был проводником английских интересов


                        А там Антанта была с 1907 года - Россия, Англия, Франция.... у коих интересы совпадали, раз были в союзе....как отличить в речах Сазонова и Бенкендорфа что интерес России и что Англии?

                        Да не имеет значения уже. Етих дней и след простыл...приятного дня.
                      3. Кот_Кузя
                        Кот_Кузя Вчера, 21:21 Новый
                        +2
                        Вы невежа или специально распространяете мифы?
                        Цитата: Keyser Soze
                        А там Антанта была с 1907 года - Россия, Англия, Франция.... у коих интересы совпадали, раз были в союзе

                        Англия не была союзницей России и Франции, в 1907 г было подписано соглашение России с Англией о разделении сфер влияния на Ближнем и Среднем Востоке. Какого буя до сих пор, в эпоху интернета, продолжают раздувать миф о союзе Франции, Англии и России? Никакого союза не было, был только союз Франции и России, заключенный еще при Александре Третьем. Германия потому и начала войну против России и Франции, так как была уверена, что Англия, тогдашний мировой гегемон, останется нейтральной, о чем так горячо уверял немецкого посла тогдашний министр иностранных дел Англии сэр Грей.Если бы Англия была союзницей Франции и России, то Германия и не рыпнулась бы, так как воевать с Англией - это значило воевать с половиной мира, с империей, над которой не заходит солнце, и имеющее неисчислимые ресурсы и сильнейший флот.
    3. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 08:55 Новый
      +3
      А сколько раз Турок били, а проливы так и остали за ними. И опять те же грабли.
      1. роман66
        роман66 Вчера, 09:22 Новый
        +3
        проливы держат англосаксы, турецкими руками
  • Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 16:29 Новый
    +2
    Если бы царь-тряпка не вступил в войну в 1914 г ради помощи "братушкам"

    Это был формальный повод, для прессы, так сказать. Реально РИ оказалась втянута в ПМВ из-за иностранных кредитов. Французские и английские инвесторы постарались.
  • Mavrikiy
    Mavrikiy Вчера, 06:47 Новый
    -1
    Словом, если в периоды, вполне благополучные для Югославии, Белград противодействовал Москве, то стоит ли удивляться нынешним белградским «виражам»?.
    belay А они были? Бред.
    С 1999 г Югославию контролирует НАТО, какая поддержка Лукашенко? fool
    Окружение и оторванность от нас определяют ее политику. Придем - поддержат и цветами встречать будут.
  • Шалтай
    Шалтай Вчера, 06:48 Новый
    +1
    Сербы разучились стрелять.
    1. роман66
      роман66 Вчера, 09:22 Новый
      +2
      Сербы разучились стрелять.

      и думать
  • parusnik
    parusnik Вчера, 06:53 Новый
    +5
    Хочешь жить, умей вертеться , вот Сербия и вертится..Практически все Балканы в НАТО и ЕС.
  • север 2
    север 2 Вчера, 07:11 Новый
    +3
    не первое уже столетие , когда прорусское население Сербии имеет антирусских правителей . Тоже самое и в Болгарии . Скажете ,-что Сербия
    не может простить Россию , что та не спасла Югославию от расчленения и от натовских бомбардировок ?Так тут ещё больше предательство ,если
    прикидываясь непонимающими -почему Россия не могла тогда спасти Сербию так же, как она сейчас спасла Сирию, И шантажировать сейчас Россию ,что Сербия будет союзником с теми , кто больше даст денег. Между прочем, как раз из Сербии растут учение и инструкции для первых организаторов
    Цветных революций. С удовольствием и с успехом сербы отработали по созданию полит-технологий , как осуществлять Цветные революции после развала СССР. Ну а американское ЦРУ ,конечно, это заметило ,оценило и применило потом не только в бывших Республиках СССР , но и в
    Африке и на Ближнем Востоке . И нет ни какой гарантии того , что сербы создавая эти технологии по цветным революциям , это делали не для того ,что это не не заметило американское ЦРУ. Так что товар был произведён и покупатель нашёлся . А кто торгует ,то предаст всегда , лишь бы кто заплатил...
  • Mytholog
    Mytholog Вчера, 07:19 Новый
    +5
    Знаете, политику полной поддержки сербами России во всем можно было бы описать двумя словами: "Самоубийственный героизм".
    Чего мы хотим от маленькой страны? Мы сами-то далеко не всегда можем их поддержать. Ладно, если бы мы стояли за них горой всегда и во всем... так ведь нет этого.
    Вот и петляют, как могут.
    1. Кот_Кузя
      Кот_Кузя Вчера, 07:25 Новый
      -2
      Когда это сербы проявляли по отношению к России "самоубийственный героизм"? Вот когда? Приведите пример. Опять эти мифы про "братушек".
      1. Mytholog
        Mytholog Вчера, 07:39 Новый
        +6
        У Вас, наверное, сложности с русским языком... поясняю для засланных, но плохо подготовленных: "можно было бы" обозначает ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ЕЩЁ НЕ ИМЕВШЕЕ МЕСТО В РЕАЛЬНОСТИ.
        Совершенствуйте навыки цепляния к словам ;)
        1. Кот_Кузя
          Кот_Кузя Вчера, 07:54 Новый
          -2
          Не увиливайте, "незасланный" вы у нас. Если нет примеров "самоубийственного героизма" сербов по отношению к России, то зачем вы пишете такие слова? Вы либо подлец, либо глупец, раздуваете миф о "братушках", которые всегда кидали русских, и видели в России только дойную корову.
          1. Mytholog
            Mytholog Вчера, 08:00 Новый
            +3
            Упрямый попался...
            Я не собираюсь отвечать на Ваши странные фантазии. Нормальные люди всё поняли с первого раза, из верхнего комментария.
            1. Кот_Кузя
              Кот_Кузя Вчера, 08:16 Новый
              -4
              Ну вот и слились, ничего "самоубийственного героизма" сербы в отношении России не делали.
              1. роман66
                роман66 Вчера, 09:24 Новый
                +4
                и впредь не будут, это только мы в первую мировую из-за них ввязались
  • certero
    certero Вчера, 07:28 Новый
    -8
    У России сейчас только 3 союзника: армия, флот и РВСН.
    А сербы даже сражаться не стали в девяносто девятом.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 07:54 Новый
      +1
      РВСН часть армии. В РФ Сухопутные войска, ВКС, ВДВ и РВСН и есть армия.
    2. certero
      certero Сегодня, 07:55 Новый
      0
      Судя по минусам, здесь все такие любители сербов. Сербы своего президента продали натовцам сразу же после войны. Нахрена России за них вписываться?
  • Боло
    Боло Вчера, 07:47 Новый
    +3
    А когда кремль полюбит, к примеру, своё Поволжье, как этих всегда предающих брацьюшэк?
  • Unknown
    Unknown Вчера, 07:48 Новый
    +2
    можно к захаровой относится по разному, но главное , в снимке она уловила. это в россии считают сербов братьями , но сами сербы когда нужно, тогда и брат, а когда нет , о родстве не вспоминают. статья правильная , надо добавить , что и король александр не смотря что учился в россии , быстро стал на сторону французов , когда те предложили больше .так же как потом тито. да и после, сербы сдали милошевича, в угоду сша и европейского союза. так что с таким братом надо поосторожней.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Вчера, 09:27 Новый
      -2
      Унизили его конечно ниже плинтуса, Захарова все же права, чмo он, а вот Путину не стоило извиняться, показал свою слабость
    2. lelik613
      lelik613 Вчера, 09:59 Новый
      +1
      Двоечник на проработке у директора.
  • Владимир61
    Владимир61 Вчера, 07:54 Новый
    0
    Больше всего озадачила фраза
    В то же время г-жа Брнабич сделала смягчающий реверанс по адресу лично Лукашенко. Она выразила надежду, что глава Белоруссии - "не обидится из-за присоединения Белграда к заявлению ЕС. Мы не должны забывать, что белорусский лидер был единственным мировым лидером, посетившим Сербию во время бомбардировок НАТО в 1999 году."
    С такой исторической памятью, Россия могла бы потереть мордой об стол любого "братушку" и заявить при этом, мол - "не обижайтесь. Вы и так много лет сидите на нашей шее!".
    У нас часто все ссылаются на некие "политические силы" оторванные от "братского народа". Но эти "силы", выбирал этот народ. Вот пусть и глотает, этот народ пыль, которую подымают бегущие впереди "силы"!
  • Из Томска
    Из Томска Вчера, 08:33 Новый
    +1
    Подставлять плечо можно тому, кто готов опереться. У Вучича так вопрос не стоит - ему не нужна российская поддержка. Он поэтому так и разозлился на Захарову, что та указала на суть произошедшего на переговорах. Президент Сербии перед Трампом - это даже близко не русский князь на приеме у татар времен монголо-татарского ига. Не власть сложившихся обстоятельств, а простое лакейство. Что тут обсуждать, если человек, сдавший позиции своей страны, в порыве обиженного достоинства заявляет, что за интересны своего народа готов понести любые унижения. Картина маслом. Правильно все сделала Захарова. А потом извинилась. Все по закону жанра.
  • Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 08:38 Новый
    +3
    Дело не в том, что Сербия была и становится прозападной, а в том, что мы-Россия бедные, а с бедными никто не хочет дружить, это на уровне инстинктов, даже у детей во дворе. Нам нечего дать Сербии, ни рабочих мест, ни большого рынка сбыта у нас для Сербии нет. Дружбы в политике нет.

    Что делать?!

    Себя делать богаче делать, свой рынок сбыта отбивать, повышать пошлины на все импортные товары, поддерживать свое производство. Посмотри на полки наших магазинов там кроме продуктов один импорт, а это значит, что все, что вы потратили на импортные товары за вычетом налогов ушло за границу. Бритвенные станки, зубная паста почти один импорт, стиральные порошки хоть и разных марок, но все это либо Проктер энд Гембел (США) либо Хенкель (Германия) хотя и называется по-русски Миф например.

    Свои интересы надо защищать в первую очередь, у нас народ вымирает и уезжает из страны!!! Наши люди перспективы не видят, их головы забиты прозападной пропагандой, которая на фоне нашей повсеместной нищеты усиливает свое действие в разы!!!

    Сокращать нужно количество трудовых мигрантов, из-за них падают зарплаты и престиж рабочих профессий. Зачем мы поддерживаем их?! Они все выгоняли русских из своих республик, а сейчас мы даём им работу. Да они ноги об на вымрут, пусть сами себе помогают, а нам свой народ надо кормить в первую очередь!!!

    Свои города и провинцию надо развивать!!! Посмотрите на США они с 1991 года увеличили численность населения почти на 100 млн.человек!!! А мы как были 146, так остались, нам не на Белоруссию надо было деньги тратить, а на себя!!! Мы бы 9 млн.человек уже у себя бы получили прироста населения, создав здесь в России предприятия и развивая инфраструктуру, а не отдавая деньги Лукашенко. И с Украиной также и со всеми остальными.

    Себя надо развивать, свою страну, а не на других обижаться, что мы им за любовь платим, а они нас любить не хотят.
    1. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 09:08 Новый
      +3
      Абсолютно согласен, начнем жить хорошо, все эти бывшие сами начнут подтягиваться, а вот тут уже у нас есть выбор, кого принять, а кому дать от ворот поворот. А все эти домыслы про интернационализм народов сидят в нас и нашем руководстве еще с времен теорий Маркса-Энгельса и естественно Владимира Ильича. Но великие оказывается тоже бывает ошибаются.
  • nnm
    nnm Вчера, 08:41 Новый
    +3
    Не было, нет и никогда не будет у России никаких союзников, кроме ее же армии и флота.
  • Ros 56
    Ros 56 Вчера, 09:04 Новый
    +1
    Еще одно подтверждение, чего можно ждать от так называемых "братьев" и очередной, "в который уже раз", повод для нашей власти задуматься о внешней политике и методике её проведения.
  • iouris
    iouris Вчера, 09:44 Новый
    +1
    Автору так скажу: не надо поднимать историческую пыль. Сербия находится в очень трудном положении, окружённая со всех сторон. И это связано с той внешней политикой, которую проводили распущенный из Москвы СССР и ориентированная на США РФ ("А какие у нас национальные интересы?"). На территории СССР также находятся базы НАТО. В такой ситуёвине надо день простоять, да ночь продержаться. Слышите, там за рекой гремят бои: это бьётся далёкая Красная Армия... Эх, кабы не мальчиши-плохиши....
  • nikvic46
    nikvic46 Вчера, 09:44 Новый
    0
    Лично я не увидел ни одного шага Сербии от России.Надо же учитывать географическое расположение этой страны.Здесь никто не пишет,но держит в голове недавнюю встречу в Вашингтоне.На Сербию хотели там надавить,но не получилось.Кипр,находясь в ЕС,сумел заблокировать санкции против Белоруссии.Нельзя рассматривать политику государства с военной прямолинейностью.И правильно ответили Захаровой.Она же дипломат.
  • КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Вчера, 09:52 Новый
    0
    Кого теперь может испугать призрак Великой Сербии
    Да , пожалуй , уже никого на обозримую перспекктиву . На появление нового Тито надежд ноль . Да и в нынешнем положении анклава в окружении НАТО без выхода к морю - Сербия обречена со временем войти в западные структуры относительно мирно , или в случае очередного конфликта немирно .
  • Mark Kalendarov
    Mark Kalendarov Вчера, 10:39 Новый
    -1
    Мы обиделась, они обиделась...
    Они припомнили, мы припомнили...
    Путь в никуда.
    Надо жить сегодняшним днём и сдержанно реагировать...
  • Campanella
    Campanella Вчера, 10:46 Новый
    +1
    Сербия маневрирует в меру своих политических возможностей.
    Многовекторность, я думаю, является основным политическим правилом для таких государств и позволяет сохранить им себя в разборках основных игроков.
  • pereselenec
    pereselenec Вчера, 11:10 Новый
    -1
    На днях Сербия под давлением НАТО и ЕС отказалась от совместных военных маневров с Россией и Белоруссией.

    Сербия отказалась от совместных военных маневров с Россией и Белоруссией из-за алкашной быдлошуточки Машки Захаровой про сербского Президента.
  • БМП-2
    БМП-2 Вчера, 12:16 Новый
    +1
    Что имеем - не храним, потерявши - плачем...
  • ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 12:25 Новый
    +1
    Не важно, что думает и хочет сербский народ, важно, что при власти там люди, которые с потрохами принадлежат Брюсселю и Вашингтону. Тоже самое на Украине
  • alekSASHKA-36
    alekSASHKA-36 Вчера, 12:38 Новый
    0
    Великая Сербия? А что была такая?
  • imobile2008
    imobile2008 Вчера, 17:30 Новый
    -1
    Сербы после свержения Милошивича стали жить намного лучше. О России забыли, стоило ли в первую мировую за нее так подставляться! Это не вопрос - это назидание на будущее!
  • Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 20:29 Новый
    0
    продажные не могут быть братьями Зачем за Сербию влезли,да это британская политика, а что своих мозгов мало было,большевики отстояли Великую страну и с 7 места подняли на0,5
  • Чарик
    Чарик Вчера, 21:02 Новый
    +2
    А где же рамсы между Батькой и Макрошкой который говорит ему-уйти,на месте АГЛ я бы сказал-рот закрой и иди кунилингус своей бабке делай