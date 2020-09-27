Кого теперь может испугать призрак Великой Сербии

«Братушки» не там?

Йоханнес Хан тянет сербов в ЕС

Мы ожидаем, что представители вашего правительства продолжат демонстрировать приверженность ключевой стратегической цели — вступлению в ЕС — в своих высказываниях и действиях.

Ана Брнабич, как и многие сербы, пытается усидеть на двух стульях

не обидится из-за присоединения Белграда к заявлению ЕС. Мы не должны забывать, что белорусский лидер был единственным мировым лидером, посетившим Сербию во время бомбардировок НАТО в 1999 году.

Эрозия памяти

в Белграде ожидали, что Россия будет ограничивать хотя бы политические связи с Западом в связи с бомбардировками НАТО и с отторжением Косова. Но этого не случилось, потому что уже не было ни СССР, ни Варшавского договора, а в Белграде не считали эти факторы главными в российской политике на Балканах.

Если помощь не приходит

масштабная финансовая поддержка Россией Сербии, на что тоже надеялись в Белграде. Не потому ли там и был взят курс на примирение с Западом, что в сложившихся политических условиях в регионе не могло не привести к развитию сближения Сербии с Западом…

в противном случае от Сербии могут отторгнуть автономную Воеводину в пользу Венгрии (была оккупирована Венгрией в 1940-45 гг. — Прим. авт.), и тогда от Сербии мало что останется.

Границы современной Сербии и Великая Сербия при короле Стефане Душане