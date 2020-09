Су-57: критический взгляд с Запада

Мнения экспертов

Старые песни о главном

На днях американская исследовательская организация RAND (Research and Development) представила довольно резкую оценку программы разработки российского истребителя пятого поколения. Одним из первых на материал обратил внимание небезызвестный блог bmpd.Мы неоднократно слышали восторженные и критические настроения относительно Су-57 : чаще все они исходили от блогеров и публицистов, которые в широком смысле просто выражали свое мнение. В случае с Research and Development ситуация иная. RAND является некоммерческой организацией, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра. Она работает по заказам правительства США, американского Минобороны и структур, связанных с ними. Центр основали еще в 1948 году: за все время существования в его стенах трудились больше 30 нобелевских лауреатов. Часть работ засекречена, но некоторые, как представленный недавно материал, доступны широкой публике.О чем же рассказали в Research and Development? Если кратко, то программа разработки российского истребителя пятого поколения является не тем, чем ее видели изначально. RAND не пишет об этом напрямую, но данный вывод можно сделать исходя из довольно критической оценки ситуации. Приведенные Research and Development трудности можно разделить на несколько условных категорий, которые не всегда соприкасаются друг с другом.По мнению американских экспертов, главная трудность кроется в неготовности двигателя второго этапа, известного как «Изделие 30». Организация напоминает, что все 76 машин, которые, как ожидается, ВВС РФ получат в 2020-х годах, не будут иметь «двигателя второго поколения». И не ясно, когда он будет готов.Американские специалисты правы. По крайней мере, частично. Все построенные на данный момент прототипы Су-57 действительно используют двигатель АЛ-41Ф1, разработанный на основе советского АЛ-31Ф, установленного на Су-27. Это же касается и первых серийных истребителей.АЛ-41Ф1 имеет тягу на форсаже 15 000 кгс, в то время как у «Изделия 30» она должна составлять 18 000 кгс. Установка нового двигателя — важный этап, ведь без него самолет не будет иметь требуемых характеристик пятого поколения, таких, например, как выполнение бесфорсажного сверхзвукового полета на всех диапазонах требуемых высот и с разными вариантами полезной нагрузки.Между тем сложно согласиться, что двигатель является главным вызовом для создателей Су-57. Его разработка, насколько можно судить, идет плановыми темпами. Напомним, еще в 2017 году выполнил первый полет прототип истребителя Т-50-2 с установленным в левой мотогондоле «Изделием 30».Важнее другое. При всей значимости силовой установки для истребителя пятого поколения куда важней другой параметр: речь о малозаметности. Якобы именно из-за несоответствия заявленным требованиям по этому показателю от самолета ранее отказались индийцы. Трудности хорошо заметны. Это «выглядывающие» из воздухозаборника лопатки компрессора двигателя, резко снижающие малозаметность. Это и отсутствие беспереплетного фонаря, а также плоских сопел (как на F-22 Raptor). И «шарик» оптико-локационной станции в носовой части, также не идущий на пользу малозаметности.Материал RAND по какой-то причине почти не упоминает об этом, зато напоминает, что «успешная разработка этой передовой авионики была и будет оставаться серьезной проблемой для российской авиационной промышленности». По мнению экспертов, Россия имеет неудачный опыт использования в полной мере плодов революции в информационных технологиях, которая наступила после окончания «холодной войны». Усугубляется это, по мнению Research and Development, западными санкциями, а также оборванными отношениями с украинским военно-промышленным комплексом.Другой спектр критики со стороны RAND связан с тем, что Россия так и не получила до сих пор боеготовый истребитель: с двигателем второго этапа или без него. И хотя в СМИ мелькала информация о применении Су-57 в Сирии (речь, напомним, идет о прототипах) управляемых ракет класса «воздух-поверхность», де-факто ничего подобного не было. При этом сам факт отправки машин в Сирийскую Арабскую Республику сомнений у американцев не вызывает.В этой связи, говоря о достижении начальной боевой готовности, RAND называет срок «не раньше середины 2020-х годов». Говоря про экспортные поставки, в Research and Development указывают на то, что они вряд ли начнутся в первой половине десятилетия.Вышесказанное в целом не вызывает никаких сомнений. С другой стороны, нужно понимать, что доведение самолета до боеспособного состояния — долгий и трудоемкий процесс. Россия не имеет средств и возможностей, сравнимых с американскими. Еще в 2010, когда самолет совершил первый полет, мало кто из экспертов предполагал, что серийная машина появится в 2020 году. Де-факто программа разработки российского истребителя пятого поколения идет именно так, как можно было ожидать: на многочисленные заявления пропаганды мало кто из специалистов обращал внимание. Также мало у кого были иллюзии относительно смысла отправки в Сирию прототипов Су-57: чаще всего это рассматривали в качестве своего рода пиар-акции, которая едва ли напрямую касается разработки самолета.Research and Development не выделяет конкретно этот или один из других ранее поставленных вопросов из общего числа. Однако очевидно, что в организации уделяют экспорту Су-57 особое внимание.По словам американцев, российскому авиастроению для его выживания критически важны иностранные инвестиции. И продажа партнерам Су-57 может решить часть проблем. Увы, таких партнеров, по мнению RAND, у России на данный момент нет. К числу вероятных относятся Китай, Турция, Вьетнам и Алжир, с явным преобладанием роли последнего.Не так давно появились слухи о возможной продаже арабской стране партии этих самолетов. В своем отчете Research and Development напоминает, что подтверждения этих слухов мы до сих пор не услышали. Одна из причин — Россия не уложится в сроки разработки самолета. «Маловероятно, что полностью разработанный и готовый к серийному производству Су-57 появится в продаже до конца 2020-х годов», — говорится в материале организации. Другая проблема кроется в требованиях алжирцев проводить тесты машины на их территории, на что не согласится Российская Федерация.В целом, по мнению американских специалистов, по своим возможностям Су-57 будет близок к F-15EX четвертого поколения, что, конечно, сложно назвать позитивным результатом программы. Однако никто не говорит, что это будет действительно так. Между машинами лежит целое поколение, пусть и весьма условное.