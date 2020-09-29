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Су-57: критический взгляд с Запада

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Мнения экспертов



На днях американская исследовательская организация RAND (Research and Development) представила довольно резкую оценку программы разработки российского истребителя пятого поколения. Одним из первых на материал обратил внимание небезызвестный блог bmpd.

Мы неоднократно слышали восторженные и критические настроения относительно Су-57: чаще все они исходили от блогеров и публицистов, которые в широком смысле просто выражали свое мнение. В случае с Research and Development ситуация иная. RAND является некоммерческой организацией, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра. Она работает по заказам правительства США, американского Минобороны и структур, связанных с ними. Центр основали еще в 1948 году: за все время существования в его стенах трудились больше 30 нобелевских лауреатов. Часть работ засекречена, но некоторые, как представленный недавно материал, доступны широкой публике.

Старые песни о главном


О чем же рассказали в Research and Development? Если кратко, то программа разработки российского истребителя пятого поколения является не тем, чем ее видели изначально. RAND не пишет об этом напрямую, но данный вывод можно сделать исходя из довольно критической оценки ситуации. Приведенные Research and Development трудности можно разделить на несколько условных категорий, которые не всегда соприкасаются друг с другом.

Концептуальные проблемы. По мнению американских экспертов, главная трудность кроется в неготовности двигателя второго этапа, известного как «Изделие 30». Организация напоминает, что все 76 машин, которые, как ожидается, ВВС РФ получат в 2020-х годах, не будут иметь «двигателя второго поколения». И не ясно, когда он будет готов.

Американские специалисты правы. По крайней мере, частично. Все построенные на данный момент прототипы Су-57 действительно используют двигатель АЛ-41Ф1, разработанный на основе советского АЛ-31Ф, установленного на Су-27. Это же касается и первых серийных истребителей.


АЛ-41Ф1 имеет тягу на форсаже 15 000 кгс, в то время как у «Изделия 30» она должна составлять 18 000 кгс. Установка нового двигателя — важный этап, ведь без него самолет не будет иметь требуемых характеристик пятого поколения, таких, например, как выполнение бесфорсажного сверхзвукового полета на всех диапазонах требуемых высот и с разными вариантами полезной нагрузки.

Между тем сложно согласиться, что двигатель является главным вызовом для создателей Су-57. Его разработка, насколько можно судить, идет плановыми темпами. Напомним, еще в 2017 году выполнил первый полет прототип истребителя Т-50-2 с установленным в левой мотогондоле «Изделием 30».


Важнее другое. При всей значимости силовой установки для истребителя пятого поколения куда важней другой параметр: речь о малозаметности. Якобы именно из-за несоответствия заявленным требованиям по этому показателю от самолета ранее отказались индийцы. Трудности хорошо заметны. Это «выглядывающие» из воздухозаборника лопатки компрессора двигателя, резко снижающие малозаметность. Это и отсутствие беспереплетного фонаря, а также плоских сопел (как на F-22 Raptor). И «шарик» оптико-локационной станции в носовой части, также не идущий на пользу малозаметности.

Материал RAND по какой-то причине почти не упоминает об этом, зато напоминает, что «успешная разработка этой передовой авионики была и будет оставаться серьезной проблемой для российской авиационной промышленности». По мнению экспертов, Россия имеет неудачный опыт использования в полной мере плодов революции в информационных технологиях, которая наступила после окончания «холодной войны». Усугубляется это, по мнению Research and Development, западными санкциями, а также оборванными отношениями с украинским военно-промышленным комплексом.

Доведение до боеготового состояния. Другой спектр критики со стороны RAND связан с тем, что Россия так и не получила до сих пор боеготовый истребитель: с двигателем второго этапа или без него. И хотя в СМИ мелькала информация о применении Су-57 в Сирии (речь, напомним, идет о прототипах) управляемых ракет класса «воздух-поверхность», де-факто ничего подобного не было. При этом сам факт отправки машин в Сирийскую Арабскую Республику сомнений у американцев не вызывает.

В этой связи, говоря о достижении начальной боевой готовности, RAND называет срок «не раньше середины 2020-х годов». Говоря про экспортные поставки, в Research and Development указывают на то, что они вряд ли начнутся в первой половине десятилетия.


Вышесказанное в целом не вызывает никаких сомнений. С другой стороны, нужно понимать, что доведение самолета до боеспособного состояния — долгий и трудоемкий процесс. Россия не имеет средств и возможностей, сравнимых с американскими. Еще в 2010, когда самолет совершил первый полет, мало кто из экспертов предполагал, что серийная машина появится в 2020 году. Де-факто программа разработки российского истребителя пятого поколения идет именно так, как можно было ожидать: на многочисленные заявления пропаганды мало кто из специалистов обращал внимание. Также мало у кого были иллюзии относительно смысла отправки в Сирию прототипов Су-57: чаще всего это рассматривали в качестве своего рода пиар-акции, которая едва ли напрямую касается разработки самолета.

Экспортные поставки. Research and Development не выделяет конкретно этот или один из других ранее поставленных вопросов из общего числа. Однако очевидно, что в организации уделяют экспорту Су-57 особое внимание.

По словам американцев, российскому авиастроению для его выживания критически важны иностранные инвестиции. И продажа партнерам Су-57 может решить часть проблем. Увы, таких партнеров, по мнению RAND, у России на данный момент нет. К числу вероятных относятся Китай, Турция, Вьетнам и Алжир, с явным преобладанием роли последнего.


Не так давно появились слухи о возможной продаже арабской стране партии этих самолетов. В своем отчете Research and Development напоминает, что подтверждения этих слухов мы до сих пор не услышали. Одна из причин — Россия не уложится в сроки разработки самолета. «Маловероятно, что полностью разработанный и готовый к серийному производству Су-57 появится в продаже до конца 2020-х годов», — говорится в материале организации. Другая проблема кроется в требованиях алжирцев проводить тесты машины на их территории, на что не согласится Российская Федерация.

В целом, по мнению американских специалистов, по своим возможностям Су-57 будет близок к F-15EX четвертого поколения, что, конечно, сложно назвать позитивным результатом программы. Однако никто не говорит, что это будет действительно так. Между машинами лежит целое поколение, пусть и весьма условное.
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43 комментария
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  1. polpot
    polpot Сегодня, 18:03 Новый
    +4
    Собаки лаяют, караван идет.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 18:39 Новый
      +4
      Цитата: polpot
      Собаки лаяют, караван идет.

      Конкуренцию в сфере ВПК, как и в других сферах, никто не отменял, поэтому писать про изделия соперника негатив очень привычно, даже если его пишут сплошные нобелевские лауреаты.
      Американскому ВПК нужно продавать свои супер-пупер изделия и совершенно "некоммерческая" организация им в этом помогает.
      Вот что значит "взаимовыручка" по-американски.
      1. lucul
        lucul Сегодня, 18:50 Новый
        +8
        Конкуренцию в сфере ВПК, как и в других сферах, никто не отменял, поэтому писать про изделия соперника негатив очень привычно, даже если его пишут сплошные нобелевские лауреаты.

        А то )))
        Особенно умилило
        По словам американцев, российскому авиастроению для его выживания критически важны иностранные инвестиции.

        Фонды (резервные) в стране ломятся от бабла , но обязательно нужны иностранные инвестиции , ага ... Это как вы сегодня получив зарплату , должны пойти и занять денег , чтобы купить себе хлеба .
        Вообще , я когда слышу слово " инвестиции" - знаю , что меня пытаются обмануть )))
        1. Сергей Сфыеду
          Сергей Сфыеду Сегодня, 20:25 Новый
          -1
          На фонды и без армии желающих рты раззевать достаточно. Да и подусохли они неслабо. Непонимать важность иностранных (и отечественных, которые вместо Родины за бугор уходят) инвестиций - ну не понимать в экономике от слова совсем.
          1. lucul
            lucul Сегодня, 20:37 Новый
            0
            Непонимать важность иностранных (и отечественных, которые вместо Родины за бугор уходят) инвестиций - ну не понимать в экономике от слова совсем.

            Инвестиции - это подчинение чужой экономики своей .
            Других определений быть не может )))
            1. Сергей Сфыеду
              Сергей Сфыеду Сегодня, 20:41 Новый
              0
              Когдла Вам перестанут платить зарплату и пенсию, возможно Вы захотите что то узнать об экономике. Удачи.
              1. lucul
                lucul Сегодня, 20:44 Новый
                0
                Удачи

                И вам не хворать ...
        2. Saxahorse
          Saxahorse Сегодня, 21:08 Новый
          0
          Цитата: lucul
          Фонды (резервные) в стране ломятся от бабла , но обязательно нужны иностранные инвестиции , ага ... Это как вы сегодня получив зарплату , должны пойти и занять денег , чтобы купить себе хлеба .

          Точно так и есть! Пока значит фонды ломятся от бабла, минфин наш носится с идеей увеличить долг РФ хотя бы до 30% ВВП вроде. И облигации выпускать пытаются и проценты по ним платят. Приличные такие проценты. И ЦБ наш не хочет инфляцию ниже 4% опускать чтоб значит проценты по облигациям привлекательнее были. Жалуются вот только что их при эпидемии покупать не стали.. А фонды да, все так же ломятся от бабла! wassat
          1. lucul
            lucul Сегодня, 21:18 Новый
            +1
            Точно так и есть!

            Усё согласно Экономиксу Адама Смита и мриям ВШЭ ...
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 20:29 Новый
      0
      Цитата: polpot
      Собаки лаяют, караван идет.

      Судя по тому, что количество самолетов 5-го поколения растет и в США, и в Китае( причем темпы не радуют), но не у нас, караван идет либо очень медленно, либо вообще не туда.
  2. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 18:17 Новый
    +2
    RAND является некоммерческой организацией, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра. Она работает по заказам правительства США, американского Минобороны и структур, связанных с ними.

    Все...расчехляемся,берем шинель и расходимся по домам,граждане. Луноликие сказали,что все напрасно. fellow
  3. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 18:18 Новый
    0
    К числу вероятных относятся Китай, Турция, Вьетнам и Алжир, с явным преобладанием роли последнего.

    Китаю нужны только двигатели
    Турция делает свой аналогичный самолёт, тоже в двигателях только возможно сотрудничество
    Вьетнам не имеет денег, они жмутся Миг 21 менять
    Остаётся только Алжир
  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 18:18 Новый
    +2
    Выбор конструкции F-35 сделан в далеком 2001 году, в результате конкурса по программе JSF. С тех пор прошло 19 лет, а проблем с этим самолетом уйма. И ни кто не сможет утверждать достоверно, когда эти проблемы решат...
    Целевая программа «ПАК ФА» (программа «И-21»), разработанная совместно с Росавиакосмосом и ВВС в 2002 году. Но, во-первых: для американцев F35 это второй истребитель пятого поколения, а для России первый (Миг 1.44 как и Су47 в зачет не идут), а во-вторых, как пишет RAND, материальные ресурсы и возможности стран несопоставимы.
    Так что, работа над 5-ми продолжается...
    1. garri-lin
      garri-lin Сегодня, 19:38 Новый
      +2
      Ф 35 до пятого не дотягивает. Твердое четвертое. По сравнению с ф22 это и шаг вперед и шаг назад одновременно.
  5. Умальта
    Умальта Сегодня, 18:25 Новый
    -1
    Хвалёный F-35, не смог тушку на форсаже догнать, так что он тоже не относится к 5му поколению, а если учесть что им запрещают полеты в плохую погоду, так это вообще "нечто".
    1. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 18:48 Новый
      +2
      Цитата: Умальта
      Хвалёный F-35, не смог тушку на форсаже догнать

      ТУ-160 на форсаже мало вообще кто догонит,так как в этом режиме,Лебедь может лететь куда дольше чем любой западный истребитель 4 поколения.
      1. Умальта
        Умальта Сегодня, 20:00 Новый
        +1
        Вообще-то говорим о пятом поколении и пример приведенный мной показывает что F-35 это не пятое поколение плюс его всепогодность весьма сомнительна, учитывая отмены полетов из-за плохой погоды.
        1. НЕКСУС
          НЕКСУС Сегодня, 20:02 Новый
          +2
          Цитата: Умальта
          и пример приведенный мной показывает что F-35 это не пятое поколение

          Отсутствие бесфорсажного сверхзвука известно было у Ф-35 изначально. Он и не является самолетом 5 поколения.Слово "истребитель" к нему не поворачивается язык применить.
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 21:47 Новый
            0
            Ф-35 - аналог Ф-16. И имеет такую же маневренность. Норвеги
            утверждают, что даже лучше.
            У Ф-16 прекрасный боевой счет, как истребителя.
            (Сегодня - еще одна победа, кстати).
            И Ф-35 постепенно (и неизбежно) наберет боевые очки, становясь
            самым распространенным боевым самолетом в мире.
            1. НЕКСУС
              НЕКСУС Сегодня, 22:13 Новый
              0
              Цитата: voyaka uh
              Норвеги
              утверждают, что даже лучше.

              А баба Клава у моего подъезда,утверждает,что Израиль станет коммунистической страной,буквально совсем скоро. Не верить ей ,у меня нет никакого основания. fellow
              1. voyaka uh
                voyaka uh Сегодня, 22:27 Новый
                0
                Поясню.
                У норвежских летчиков вся авиация - Ф-16. И используют, тренируются они с ними в варианте именно истребителей. Ударные миссии их не интересуют. И всю авиацию они меняют на Ф-35. Хотя у них были и другие варианты: Грипен, Тайфун.
                Они устраивали учебные воздушные бои: Ф-16 против Ф-35. К ним прилетали англичане на Тайфунах для участия в учениях. Есть опыт.
                Но если Вам интереснее тетя Клава laughing и коммунизм в Израиле... - это уже не ко мне hi
    2. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 19:15 Новый
      -1
      Австралийские эксперты в свое время оценили F-35 как самолет 3-го поколения с элементами 5-го.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 21:41 Новый
        0
        Эксперт был всего один. Но когда сняли ограничения ПО по перегрузкам
        планера с начальных 5 g, сначала до 7 g, а потом и до 9 g, и Ф-35 показал нормальный
        высший пилотаж с хорошей маневренностью - эксперт исчез.
        И больше не выступает.
        1. lucul
          lucul Сегодня, 21:51 Новый
          0
          Эксперт был всего один. Но когда сняли ограничения ПО по перегрузкам
          планера планера с начальных 5 g

          Напомните нам , а с какой собственно целью было установленно ограничение всего в 5 G ? )))
  6. mark1
    mark1 Сегодня, 18:29 Новый
    +3
    Главная проблема Су-57 - сроки его массового (действительно массового) поступления в войска. Если оно намечается после 27-го года, то тот Су-57 должен будет сильно отличаться от Су-57 нынешнего (даже с изделием 30). И возникает второй вопрос - а какова будет готовность промышленности к массовому производству обновленной модели ? Как бы замкнутый круг не получился...
    Это я к тому, что массовое производство (несколько сотен) надо начинать уже сейчас, с последовательной модернизацией в ходе серийного производства.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 18:32 Новый
      +4
      Цитата: mark1
      Главная проблема Су-57 - сроки его массового (действительно массового) поступления в войска.

      Справедливости ради F22 шёл в войска 15 лет от первого полёта.
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 18:35 Новый
        -2
        А куда ему было спешить? А мы уже даже не третьи.
      2. fn34440
        fn34440 Сегодня, 19:19 Новый
        -2
        "Справедливости ради F22 шёл в войска 15 лет от первого полёта."
        1. F-22 и F-35 не отвечают всем требованиям, предъявляемым к пятому поколению истребителей. Очевидным недостатком F-35 является обязательность ангарного хранения. Это связано с тем, что солнечные лучи могут повредить стелс-покрытие самолета.
        2.Американский истребитель уступает российской боевой машине в плане маневренности на 25–30 процентов, что,само по себе «ущербно».
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 19:22 Новый
          +3
          Цитата: fn34440
          F-22 и F-35 не отвечают всем требованиям, предъявляемым к пятому поколению истребителей

          Прошу предоставить справку о несоответствии 5 поколению от «Комиссии по присвоению самолету поколения».
          1. Умальта
            Умальта Сегодня, 20:02 Новый
            -1
            Жизнь покажет, бог подаст.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 18:37 Новый
      +2
      Это я к тому, что массовое производство (несколько сотен)...

      Да вы неисправимый оптимист hi
      Несколько сотен..... Если бы 100 в войска поставили - уже отлично.
      1. Вояджер
        Вояджер Сегодня, 19:12 Новый
        +1
        Имеющийся контракт на Су-57 и так самый дорогой и большой за всю историю истребительной авиации в современной России.
    3. Сергей39
      Сергей39 Сегодня, 19:17 Новый
      +1
      Цитата: mark1
      массовое производство (несколько сотен) надо начинать уже сейчас, с последовательной модернизацией в ходе серийного производства.

      Как американцы? Выпустили уже более 400 штук но так до сих пор и не приняли на вооружение и неизвестно, примут ли вообще.
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 19:35 Новый
        +1
        Цитата: Сергей39
        Как американцы?

        Как все. Иначе мы будем хронически отставать . Надо решительно перестраивать предприятия авиапрома на новую базовую платформу, старая хороша(особенно для производителя) но она уже старая, потенциал исчерпывается.
  7. ole1
    ole1 Сегодня, 18:30 Новый
    +1
    Ничего нового, толчея воды в ступе. Ну мало ли что там какой-то РАНД написал.

    Насчет двигателя. Где-то на Паралае писали, что ни о каких 18 т на форсаже речь не идет. Форсажная тяга будет в районе 16 т, основные доработки идут по экономичности двигателя.

    И второй момент -- важна еще макс тяга не на форсаже. И вот тут у Ф22 значительное преимущество относительно АЛ-41. Какие либо приблизительные характеристики изделия 30 в данном режиме не особо известны
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:30 Новый
    +2
    Этот самолёт вполне может оказаться такой же промежуточной моделью накануне чего то более совершенного.
    Конечно, если исходить из определения, что "завтра была война", может показаться что мы резко отстаём!!! Но ведь это не очень так ....
  9. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:44 Новый
    +1
    Цитата: Doccor18
    а проблем с этим самолетом уйма.

    Этот самолет уже 500 экз.у заказчиков-уже деньги приносит. yes hi
  10. mark2
    mark2 Сегодня, 18:55 Новый
    +1
    Усугубляется это, по мнению Research and Development, западными санкциями, а также оборванными отношениями с украинским военно-промышленным комплексом.


    Это усубляется отсутствием навыков работать головой. И без информационных технологий можно разработать все.
    1. Умальта
      Умальта Сегодня, 20:05 Новый
      0
      Можно, но время!!
  11. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 18:59 Новый
    0
    Когда в лобешник схлопочут, тогда другие песни запоют, а пока пусть лают.
  12. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 20:29 Новый
    0
    Чтение таких статей -- форменный мазохизм. Где вы их откапываете?
    У меня есть приятель. Мой ровесник. В прошлом -- прапорщик, радиотехник. Служил где-то в ВВС, ещё на МиГ-21. У нас уже более шести лет хранится бутылка Хеннеси. Мы решили её распить, когда покажут видеоролик, о серийном производстве и как из ворот завода выкатывают первый серийный Су-57. Ждём с нетерпением.
    Ну, а пока, довольствуемся этим:
  13. bars1
    bars1 Сегодня, 20:58 Новый
    0
    Цитата: ole1
    И второй момент -- важна еще макс тяга не на форсаже. И вот тут у Ф22 значительное преимущество относительно АЛ-41.

    Ну это спасение для ЛТХ F-22 с его S- образными воздухозаборниками и плоскими соплами. И то и другое приводят к потерям тяги. Так что Су-57 с менее мощными двигателями по крайней мере не проигрывает по ЛТХ ,,американцу"
    И опять повторяется дурь про отсутствие на Су-57первого этапа бесфорсажного сверхзвука. Бесфорсажным сверхзвуком (правда без внешних подвесок) обладает даже Су-35С, что уж говорить о Су-57 с более совершенной аэродинамикой и внутренним расположением оружия. Ну и про радар-блокеры на Су-57 не забываем, а также гигантские ,,лопухи" килей F-22.
  14. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 21:32 Новый
    0
    Проект Су-57 Надо довести до конца, до серийного производства
    в любом случае. Это принципиальный вопрос.
    Веха в российском авиастроения. Без нее невозможно продвигаться дальше.