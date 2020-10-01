Савойский синий или красно-бело-травяной?

Венецианский голубой гонфалон со Львом Святого Марка. Это символ Венеции и бывшей Венецианской республики

Когда отряд идёт в поход,

Не отставай, дружок!

Всех нас вперёд всегда ведёт

Отрядный наш флажок!

Припев:

Он, словно зорька поутру,

Горит над головой!

Он гордо реет на ветру,

Он гордо реет на ветру

Зовёт нас за собой!

Песенка из кинофильма «Королевство кривых зеркал». Музыка Аркадия Филиппенко, слова В. Губарева)

Флаг так называемой Золотой Амброзианской республики— средневекового государственного образования с центром в Милане, которое просуществовало с 14 августа 1447 года до 27 февраля 1450 года. Включало в себя земли современной Ломбардии и Пьемонта. Названо в честь покровителя города и епископа Милана с 374 по 397 год Святого Амвросия

Военный флаг Ломбардского легиона, который был первым военным подразделением, использовавший в 1796 году три известных нам сегодня национальных цвета Италии

Флаг Циспаданской республики, учрежденный в 1797 году

Флаг Цизальпинской республики, существовавшей в 1798—1802 годах

Флаг Итальянской республики, существовавшей в 1802—1805 годах

Флаг Итальянского королевства, существовавшего в 1805—1814 годах

Флаг Сардинского королевства являлся флагом Италии в 1816—1848 годах

Государственный флаг Королевства Италия с 1925 года обзавелся короной

Сборная Италии по футболу в финале чемпионата Европы 2012 года

Флаг республики Сало

Штандарт президента Италии образца 1965 года

Современный штандарт президента Италии. Утвержден 4 ноября 2000

Флаг региона Калабрия

Флаг региона Пьемонт. Все эмблемы на нем, включая ламбель, очень древние

Флаг региона Лацио

А вот это флаг должностного лица, премьер-министра Италии