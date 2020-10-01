Савойский синий или красно-бело-травяной?

Венецианский голубой гонфалон со Львом Святого Марка. Это символ Венеции и бывшей Венецианской республики
Когда отряд идёт в поход,
Не отставай, дружок!
Всех нас вперёд всегда ведёт
Отрядный наш флажок!
Припев:
Он, словно зорька поутру,
Горит над головой!
Он гордо реет на ветру,
Он гордо реет на ветру
Зовёт нас за собой!
Песенка из кинофильма «Королевство кривых зеркал». Музыка Аркадия Филиппенко, слова В. Губарева)
Не отставай, дружок!
Всех нас вперёд всегда ведёт
Отрядный наш флажок!
Припев:
Он, словно зорька поутру,
Горит над головой!
Он гордо реет на ветру,
Он гордо реет на ветру
Зовёт нас за собой!
Песенка из кинофильма «Королевство кривых зеркал». Музыка Аркадия Филиппенко, слова В. Губарева)
Долгий путь к государственному флагу… Продолжаем тему возникновения государственных флагов. Сегодня у нас по плану рассказ о том, каким образом обрела свой государственный флаг Республика Италия, а вместе с ним и свои национальные цвета. И первое, о чем здесь следует упомянуть, это то, что в эпоху Средневековья какие только флаги над благословенной итальянской землей не развевались! Флаги городов и коммун, герцогов и графов, родовитых баронов и авантюристов-кондотьеров. Но все они подчинялись одному правилу: в них должен был быть намек на поддержку высших сил. Отсюда золото – цвет рая, голубой – «божественной небеси», красный – цвет церкви воинствующей, белый – чистоты и чисто «голубиной» невинности, словом, вся христианская вера нашла свое отражение на флагах средневековой Италии. И все цвета…
Флаг так называемой Золотой Амброзианской республики— средневекового государственного образования с центром в Милане, которое просуществовало с 14 августа 1447 года до 27 февраля 1450 года. Включало в себя земли современной Ломбардии и Пьемонта. Названо в честь покровителя города и епископа Милана с 374 по 397 год Святого Амвросия
Но понятно, что какие-то государственные образования задавали тон. И одним из них было графство Савойя. Известно, что, когда 20 июня 1366 года граф Савойский Амадей VI отправился в крестовый поход против турок, а папа римский Урбан V его благословил, под его началом собрался флот из 17 кораблей с 2 тысячами человек на борту. И вот тогда-то Амадей и приказал, чтобы на флагманской венецианской галере вместе с традиционным знаменем Савойи, которое было красным с серебряным крестом, был поднят еще и синий флаг с образом Богородицы в поле, усеянном золотыми звездами.
Военный флаг Ломбардского легиона, который был первым военным подразделением, использовавший в 1796 году три известных нам сегодня национальных цвета Италии
Зачем ему это понадобилось? Ну а как же без покровительства Девы Марии, ведь синий цвет – это ее цвет! Ну а самый старый флаг Савойи (1589 год), известный нам по изображениям, это опять же полотнище красного, белого (цвета герба Савойского дома) и синего цветов. Кстати, полный аналог цветовой гаммы первого российского флага. И кто знает, на что в то далекое от нас время ориентировался и Петр I: на голландцев или на савойцев? Читать-то ведь он много читал про многие флаги и видел за границей их тоже во множестве и самые разные!
Флаг Циспаданской республики, учрежденный в 1797 году
Ну а откуда взялся собственно сам итальянский триколор: зеленая, белая и красная полосы? Самый старый документ, в котором упомянут итальянский трехцветный флаг, связан с прибытием Наполеона Бонапарта на итальянский полуостров. Первой территорией, завоеванной Наполеоном, был Пьемонт. А в историческом архиве пьемонтского муниципалитета Кераско был обнаружен документ, подтверждающий, что 13 мая 1796 года по случаю перемирия между Наполеоном и австро-пьемонтскими войсками на трех башнях в центре города были подняты трехцветные флаги. То есть идея итальянского флага была заимствована у государственного флага Франции после того, как в Италию вторгся Наполеон Бонапарт и принялся создавать там республики по французскому образцу. А вот его колористку позаимствовали у города Милана, а точнее, у его знамени красного и белого цвета. Зеленый цвет также имел непосредственное отношение к городу Милану, поскольку солдаты городской гражданской гвардии носили именно зеленые мундиры, ну и как тут было военным немного не польстить?
Флаг Цизальпинской республики, существовавшей в 1798—1802 годах
Первым 9 декабря 1797 года был учрежден флаг Циспаданской республики. Затем эти же цвета были использованы на флаге Цизальпинской республики, Итальянской республики и наполеоновского Королевства Италия. Впрочем, рисунок этих флагов отличался от французского.
Флаг Итальянской республики, существовавшей в 1802—1805 годах
В первом случае это было красное полотнище с белым ромбом с зеленым прямоугольником в нем, во втором — красное полотнище с белым ромбом с зеленым прямоугольником и расправившим крылья золотым орлом Французской империи. Но просуществовали эти флаги недолго. После разгрома Наполеона подчиненные ему итальянские государства прекратили свое существование, и они были забыты на многие десятилетия.
Со временем родилась легенда о том, что создание государственного флага страны связано с именами двух студентов Болонского университета: Луиджи Дзамбони и Джованни Баттиста Де Роландис. Осенью 1794 года они организовали вооруженное выступление. И чтобы отличать своих от чужих, придумали кокарды расцветки национального итальянского флага. Мятеж их был подавлен, Луиджи Дзамбони покончил собой, а Джованни Баттиста Де Роландиса казнили, но память о студентах сохранилась до наших дней. Кстати, к созданию одного из итальянских флагов приложил руку и сам Наполеон, который распорядился, чтобы на флаге был орел.
Флаг Итальянского королевства, существовавшего в 1805—1814 годах
Флаг Сардинского королевства являлся флагом Италии в 1816—1848 годах
Вся первая половина XIX века в Италии прошла под лозунгом Рисорджименто, то есть движения за объединение страны в национальное государство и изгнание австрийцев. В 1861 году Рисорджименто увенчалось успехом и образовалось Королевство Италия. Сардинская конституция стала итальянской конституцией, а вот Сардинское королевство просто прекратило свое существование.
Государственный флаг Королевства Италия с 1925 года обзавелся короной
Новому государству понадобился новый флаг. Таковым стал триколор гербом Савойской династии посредине белого поля. Причем герб обвели синей каймой, чтобы белый крест не сливался с белым фоном. Так у Италии появились следующие цвета, которые можно считать национальными: зеленый, белый, красный, синий. Причем последний не просто «синий», а «савойский синий», являющийся оттенком синего между более светлым цветом перванш и более темным «павлиньим синим». Назвали его так по имени цвета Савойского дома, королевской династии, правившей в Италии в 1861—1946 годах. Цвет этот еще называют «итальянским синим». Этот цвет мы видим на штандарте президента Итальянской Республики, такого же цвета парадные шарфы у офицеров итальянской армии и глав провинций Италии во время официальных церемоний. Синей же является и форма итальянских спортсменов и национальных сборных. Такую же форму носит и сборная команда Италии по футболу, которую итальянцы из-за этого так и называют — «Скуадра Адзурра» («голубая команда») и которая впервые вышла на поле в форме синего цвета еще 6 января 1911 года, когда играла в Милане с командой Венгрии.
Сборная Италии по футболу в финале чемпионата Европы 2012 года
Флаг республики Сало
Национальные цвета итальянского триколора сохранялись и в годы Второй мировой войны. Но там на флаг так называемой Итальянской социальной республики (второе название – Республика Сало; республика представляла собой марионеточное государство на оккупированных Германией территориях северной и частично центральной Италии), существовавшей в стране в 1943—1945 гг., «взлетел» орел с расправленными крыльями, сидевший на ликторской фасции.
Штандарт президента Италии образца 1965 года
Современный штандарт президента Италии. Утвержден 4 ноября 2000
В 1946 году в связи с ликвидацией монархии в стране и провозглашением республики Савойский герб с государственного флага был убран, так что теперь у Италии оказался известный нам сегодня флаг. Но традиции почитания Девы Марии в стране сохранились, поэтому синий цвет был присвоен также лентам Высшего ордена Святого Благовещения (орден, учрежденный сначала Савойской династией, а затем принятый и в Королевстве Италии), медали «За воинскую доблесть» (трех степеней) и боевой награде — кресту «За воинскую доблесть».
В Италии свой флаг имеют также регионы и города. Причем многие флаги сохранились с глубокой древности, тогда как другие появились относительно недавно. Рисунки на них вполне современные. Кстати, многие из них имеют полотнище синего цвета, что лишний раз говорит о том, насколько он в стране популярен.
Флаг региона Калабрия
Флаг региона Пьемонт. Все эмблемы на нем, включая ламбель, очень древние
Флаг региона Лацио
А вот это флаг должностного лица, премьер-министра Италии
Очевидно, что становление государственного флага в Италии имеет длительную историю, опирается, можно сказать, на вековые традиции. И в итоге это дало хороший результат. Ведь основная цветовая гамма флага не меняется вот уже много лет!
Продолжение следует…