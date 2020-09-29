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Рубль: ближе к 100 или к 80 за евро?

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Рубль: ближе к 100 или к 80 за евро?

Какое нам до них дело?



Сегодня слегка успокаивают только два обстоятельства. Первое – это то, что шесть лет назад, сразу после Крыма, а потом и в 2016 году, при очередном сезонном обострении у любителей санкций нечто подобное уже было. И прогнозы про 100 рублей за евро или доллар, и предсказания краха всей российской экономике.

А второе – то, что подавляющему большинству россиян сейчас нет никакого дела до валютных курсов. За границу простых граждан не пускают, и Турция тут вовсе не в счёт: она, как когда-то Болгария, для нас вообще не заграница. Куда важнее, чтобы внутри страны цены вверх не поползли.

В эти выходные рубль соскочил уже до отметки 91 к евро и 77 против доллара. Отметки не знаковые, и даже не психологические, просто такого курса к евро не было как раз с упомянутого 2016 года. К доллару, вспомним, бывало уже и похуже, хотя бы в марте 2020 г.


Неприятно, конечно, но жить можно. Если только не одолело страстное желание срочно прикупить валюты на чёрный день или же открыть валютный вклад. С первым понятное дело, всё просто: если рублей у кого-то в кошельке с избытком, никто не вправе помешать заменить их на что-то иное. Иное и более надёжное, как многим кажется, и уж, разумеется, более перспективное. Это точка зрения не авторов, а их зарубежных коллег по перу и весьма многочисленных экспертов.

А ведь последние сегодня чуть ли не наперебой твердят, что рубль – это одна из самых перспективных валют в мире. Обеспеченная безграничными российскими ресурсами выше крыши, да к тому же подкреплённая колоссальными резервами и государства, и его Центрального банка, государственного, хотя и на зависть независимого.

Независимого от кого, не так важно. От кого надо, от того и независимого, если следовать логике бравого солдата Швейка, этого мудреца, странным образом оказавшегося в сумасшедшем доме. Сегодня, согласитесь, место в этом заведении должны были бы занять очень многие из «рулевых», однако право на управление, увы, по-прежнему остаётся за ними.

Не ставьте рубль рядом с долларом


Хорошо известно, что деньги, особенно в их современном, бумажном и электронном виде, почти на все сто – это суррогат доверия. Доллар уже полсотни лет только на доверии и держится, а ФРС теперь бумажки с президентами даже печатать не обязан. Один клик – и сколько угодно новых миллиардов вбрасываются в мировой оборот.

В связи с этим, казалось бы, никому не надо доказывать, что сырьевые валюты обеспечены чем-то более существенным, нежели доверие масс и, разумеется, элит, таких, как наркомафия и все строители финансовых пирамид, вместе взятые.

Не потому ли российскому рублю вот уже который месяц подряд предрекают если не мощный рост, то уж точно не падение? Нет, реального и страшного падения рубля пока не случилось. Но стоит только нашему Центробанку захотеть, и он все позитивные прогнозы отправит на свалку истории.

Была бы только соответствующая команда откуда следует. Хотя, по сравнению с долларом, по адресу которого сейчас кем-то нагнетается настоящая паника, рубль уже упал весьма сильно.

Судите сами, с мая по август доллар упал по эффективному обменному курсу (REER) на 4,3 процента к основным мировым валютам (к юаню, фунту и евро, как надо понимать). И отсюда все расчёты по инфляции, конкурентоспособности и падению американского, а вслед за ним и мирового ВВП.


Рубль-то без всякого пересчёта на эффективный курс упал по обменному курсу за те же месяцы всего-то на 4,8% к евро и на каких-то 2,7% процента к доллару. Верится в такие цифры с трудом, но сейчас наш «деревянный» и «нефтяной» только осваивает весенние панические пандемические высоты.

Это где-то в районе 80 рублей за американца и 90 с лишним – за европейца. Но как часто цифры бывают лукавы. Ведь, казалось бы, чтобы оценить ситуацию точнее, надо было бы вообще примериться не к маю, и даже не к апрелю, а к мартовскому скачку – максимуму курсов для евро в 85,96 рубля и для доллара – 80,15 рубля.

Не удивляйтесь, с тех пор доллар у нас, оказывается, даже подешевел, но это же была только первая острая реакция на панику.

Но стоит только пересчитать валютные курсы с иной исходной точки, как картина придёт в норму, привычную для россиян, где рубль никакого оптимизма никому внушать не должен по определению. Примем же за точку отсчёта начало года, так и привычнее, и вернее.

Так вот, с января 2020-го тот же доллар потерял к другим ведущим валютам (не к рублю, конечно же) лишь на две десятых процента больше, чем с мая – 4,5% по всё тому же эффективному курсу. Рубль же с тех пор откатился уже на 25,46% к доллару (до 76,82 рубля против 61,23) и на 31,7% к евро (89,66 рубля и 68,05).

Как говорится, почувствуйте разницу, если уж не удалось сыграть на дисконтах.

Вчера Bloomberg, сегодня – Goldman Sachs


При этом порой возникает стойкое ощущение, что западные эксперты и аналитики чуть ли не в очередь выстраиваются, чтобы распиарить склонный сейчас скорее к падению, нежели к росту российский рубль. Сейчас дифирамбы рублю выписали в Goldman Sachs – инвестиционном, то есть однозначно спекулятивном банке.


В этой американской финансовой лавочке внесли рубль в список самых перспективных валют из числа развивающихся стран, о чём пишет CNBC. Российская валюта оказалась в одном ряду с мексиканским песо и южноафриканским рэндом.

Соседство с песо и рэндом — это, как надо понимать, комплимент. Но авторы уже тогда, на финише обнадёживающего лета высказывали сомнения в той уверенности, которую испытывали по отношению к национальной валюте представители не только западного экспертного сообщества, но и отечественной исполнительной власти и Центробанка. Как видно, подвох чувствовали.

На заказ спекулянтов оценка от Goldman Sachs не очень похожа, а вот если подсказки идут из самого же российского Центробанка, или, прости господи, из американской ФРС, всё встаёт на свои места. С долларом так нахально не особо поспекулируешь, просто потому, что не поверят, а тут – чем чёрт не шутит.

В случае чего можно ведь и от противного сыграть, хотя это было примерно месяц назад, а сейчас — не самое время. Рубль и так упал слишком сильно, время для отката должно наступить просто вот-вот.

Тем не менее, опять же ещё на финише лета мы попытались именно обнадёжить читателей, говоря, что шансов к росту у рубля больше, чем к падению («Рубль против всех. Почему он падает и почему должен укрепиться»). В своих более поздних прогнозах мы даже покритиковали представителей иной ветви власти, законодательной, за то, что они никакого оптимизма чиновников из правительства по адресу рубля не разделяют.

Но всё-таки приняли во внимание ссылку, сделанную сенатором Сергеем Калашниковым, на белорусский фактор и на фактор Навального. Однако дальше всё, увы, стало ещё хуже: надвинулась вторая волна пандемии, которая явно повергла власть имущих в нечто вроде шока.

Надо бы опять закрывать лавочки, до вот уже вряд ли получится повторить первый заход. Почти наверняка всё рванёт так, что поблекнут и американские «цветные» страсти. Причём рванёт, скорее всего, не там, где люди действительно уже потеряли много и навсегда. А там, где ещё могут выживать и производят нечто реальное, помимо транспортных, туристических и иже с ними услуг.

Третий мир и так уже пытался взорваться не раз, а вот пробные шары гражданской войны, которые прокатились по США, они, судя по всему, и есть только пробные. И только когда шары покатятся вполне реальные, можно будет разворачиваться в сторону перспективного рубля.

Пока же он, на наш взгляд, перспективен исключительно с точки зрения спекулятивных операций. Да, рубль способен приносить прибыль тем, у кого есть доступ к большим и дешёвым финансовым ресурсам. И именно доллар в этом плане сейчас даёт неплохие шансы подзаработать на куплях-продажах в парах как раз с такими валютами, как рубль.

Российский рубль, в отличие от жёстко контролируемого юаня, весьма демонстративно отпущен нашими регулирующими органами во главе с ЦБ РФ в свободное курсовое плавание. Стоит ли удивляться тому, что в ответ на любые заверения с Запада насчёт перспективности и даже надёжности рубля следуют жёсткие отповеди из того же Центробанка?..

В нашем главном кредитном учреждении не устают твердить, что слишком крепкий рубль невыгоден нашей экономике. Пусть вот только покажут, где же он, крепкий-то?
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Использованы фотографии:
picabu.ru, bnkomi.ru
24 комментария
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:08 Новый
    +6
    Так капиталистам выгодно,продают всё за доллары,а платят рублями,у них прибыль увеличивается.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 05:50 Новый
      +12
      подавляющему большинству россиян сейчас нет никакого дела до валютных курсов

      Как это нет никакого дела? Да россияне просто счастливы обрушению рубля!

      Путин же объяснил доходчиво (на пальцах прям), о том как выгоден подешевший рубль! Чего кому не ясно? Дескать, чем дороже доллар, тем больше у нас рублей прибавляется! Математик ещё тот!))) Надеюсь это видео с Путиным все просмотрели, приводить не нужно?

      Вот скоро, Владимир Владимирович, курс до 100 рублей за бакс нагонит (дай бог здоровья ему!) и полное счастье народу настанет! Это же сколько в России рублей сразу прибавится!!! Озолотимся!!

      Рубль и так упал слишком сильно, время для отката должно наступить просто вот-вот.

      Ага, до сих пор жду - и когда же он откатиться до 30 рублей!!)))

      Вы в своем уме? Когда это рубль откатывался до значений откуда падение начинал?
      Если рубль пошел в поход, то в первоначальную точку уже не возвращается. Уже и привычные 60 рублей за доллар мы никогда не увидим. А здает деревянный назад только в пределах волатильности. Три шага вперёд и пол шага назад. И ни как не иначе.
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 06:04 Новый
        +2
        А как понять фразу в статье:
        За границу простых граждан не пускают
        Если не ошибаюсь, то, скорее наоборот, не простых граждан не пускают - полицию, военных, россгвардейцев... Ну, конечно, если вы не на экскурсию в Солсбери!)))
        1. military_cat
          military_cat Сегодня, 06:16 Новый
          +1
          пробные шары гражданской войны, которые прокатились по США, они, судя по всему, и есть только пробные
          Ага, и госдолг тоже что-то всё никак не обрушится, и Елустонский вулкан всё никак не взорвётся. Загадка на загадке.
        2. Stas157
          Stas157 Сегодня, 06:40 Новый
          +1
          Цитата: Вождь краснокожих
          А как понять фразу в статье:
          За границу простых граждан не пускают

          Может имелось ввиду - заграница (сама) не пускает, ввиду ограничений из-за коронавируса?

          А простым гражданам сейчас точно не до заграниц! Коронавирус, безработица, падение уровня жизни... кризис с всеми вытекающими. А подешевевший рубль довершает чёрное дело - умножает на ноль рублёвые депозиты и делает заграничные поездки все более недостижимыми.
        3. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 06:54 Новый
          0
          А как понять фразу в статье:За границу простых граждан не пускают
          Какая разница кто не пускает, функционер от КПСС или рубль от Набиуллиной?
      2. Рагнар лодброк
        Рагнар лодброк Сегодня, 06:09 Новый
        +9
        Цитата: Stas157
        россияне просто счастливы обрушению рубля!

        Еще как..В два раза меньше покупательская способность стала по сравнению когда проклятых империалистов американский рубль стоил 30 с чем-то кровных целковых..Конечно нет россиянам никакого дела до валютных курсов,ага...
      3. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 06:14 Новый
        +2
        Цитата: Stas157
        Вот скоро, Владимир Владимирович, курс до 100 рублей за бакс нагонит (дай бог здоровья ему!) и полное счастье народу настанет!
        laughing Не подкачал бы царь-надежа, а то после весеннего валютного наступления всю наличность деревянную обменял на зелень. feel С волками жить- рублей не держать .. wassat Даешь прорыв Владимир Владимирович до 150 рублей за бакс! fellow
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 06:32 Новый
          +3
          Россия-независимое государство ?гы...
          1. Лоцман
            Лоцман Сегодня, 06:36 Новый
            +2
            У запутинцев спросите коллега, как новая конституция сделала Россию независимой wink
  2. 7,62х54
    7,62х54 Сегодня, 05:12 Новый
    +10
    "...раньше мы продавали на доллар и получали за него 30 рублей. А сейчас за доллар мы получаем 45 рублей. Всё, бюджет наполнен..." Это фраза раскрывает всю примитивность экономики. Нет никакого свободного плавания рубля, есть целенаправленное рукотворное понижение его курса.
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 06:08 Новый
      +6
      Пошли в магазин иголки для швейной машинки купить - китайские, обычные иголки - китайские, нитки - китайские, лампочки - китайские, батарейки - китайские, в магазинах одежда, обувь - Китай, Казахстан, Турция только российского нет.
      И закономерность, цена на нефть, газ падает и рубль вместе с ними в пике уходит.
      С 2000 года доллар-евро выросли почти в 3 раза.
      Почему-то это касается только России.
  3. апро
    апро Сегодня, 05:18 Новый
    +9
    Курс рубля ...один из методов ограбления народа.при явном участии государства.выразителем ведущего класса россии -буржуазии....
    Как то влиять.приспособиться не возможно.
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:46 Новый
    +9
    Какая все-таки у нас благодатная страна, все растет: производство растет,жизненый уровень растет,цены растут,пенсионный возраст и тот вырос!Прижились и иностранные культуры, доллар и евро - растут! Вот она "агробиология"! smile
    1. Qwertyarion
      Qwertyarion Сегодня, 07:09 Новый
      0
      Цитата: parusnik
      Прижились и иностранные культуры, доллар и евро - растут! Вот она "агробиология"!

      Только вот беда, лапша на ушах перестала приживаться.
  5. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Сегодня, 05:55 Новый
    +6
    Статья но про Центробанк и Минфин уже написана. Эти ведомства исполняют указ МВФ о запрете рублёвых инвестиций со времён Гайдара.
    1. military_cat
      military_cat Сегодня, 06:26 Новый
      +4
      Цитата: Танковый пиджак
      Эти ведомства исполняют указ МВФ о запрете рублёвых инвестиций со времён Гайдара.

      Так, стоп. А у нас там разве не приняли недавно поправки к Конституции, которые должны были прекратить это безобразие и вернуть суверенитет?
  6. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:08 Новый
    +5
    Поток восхвалений от "блумбергов" в адрес финансистов РФ настораживает. Даже "политический брат" Навальный не вызывает у них столько восторгов, как "сестра Эльвира".
    Обычный кидок с 30 до 60 "вверху" не заметили..."они". А вот колбаса, транспорт и "отечественные" автомобили вдруг "подравнялись под доллар в 2015м. ...

    Наверное ждём привычной "стабильности" роста наднациональной валюты. Законность таких "манёвров" почему-то ни у кого не вызывает вопросов.

    Минфин - не Канкрин! Создавать устойчивый рубль за счет внутренних резервов не умеет (не хочет).
  7. Архонт
    Архонт Сегодня, 06:12 Новый
    +4
    хорошо, что основная часть пищи отечественного производства.
    а так техника китайская, одежда из Китая и Бангладеша, овощи из Китая.
    В общем, хотелось бы курс до 2014 года.
    А отечественные машины типа "лада" - не совсем отечественные, т.к. рено-ниссан и делает европейские модели на российский лад (да и нет у меня авто, есть велик китайский).
    Вообще если поискать дома вещи отечественного производства, то они есть. Стеклянная посуда, мебель, пластиковая посуда. Но их на всю жизнь хватит, они еще меня переживут. Стеклянная посуда вообще, кажется, вечная.
  8. Ezoterik
    Ezoterik Сегодня, 06:14 Новый
    +5
    Конечно никакого дела нет. Вот сгорела недавно материнская плата в компьютере, сунулся купить. Год назад я за нее отдал 3 900 в Ситилинк, а сейчас она там, точно такая же, 5 100. И так со всеми товарами, чего не возьми.
  9. Дальний В
    Дальний В Сегодня, 06:15 Новый
    +3
    у любителей санкций нечто подобное уже было. И прогнозы про 100 рублей за евро или доллар, и предсказания краха всей российской экономике
    А у нелюбителей санкций такого не было??? Стабильность была стабильной, и никакая нестабильность в мире не могла дестабилизировать нашу стабильность?
    подавляющему большинству россиян сейчас нет никакого дела до валютных курсов
    Где-то я это уже слышал... А, да! В том самом 2014-м, а потом и в 16-м году. Мол, один фиг подавляющее большинство россиян валютой в магазинах не расплачивается. Только (сюрприз-сюрприз!) за эти годы ценники-то в магазинах подросли аккурат на тот процент, на какой курс рубля к доляру обвалился. Так что, может, подавляющему большинству россиян все-таки есть дело до валютного курса, а? Как-то подистерлась мантра...
    Так что напрасно авторы этими двумя обстоятельствами себя успокаивают. Слабое утешение-то...
    Что до остального, то вполне согласен: рубль сейчас
    перспективен исключительно с точки зрения спекулятивных операций
  10. гильза
    гильза Сегодня, 06:21 Новый
    +1
    Уж я не знаю кому тут спасибо говорить,скорее всего многотерпению народа,имеющему и некоторые побочные эффекты. В частности умению отвлечься от второстепенного в период прихода невзгод. К таковым безусловно относится и валютная чехарда,которую так успешно седлали для создания паники. В данный период времени это просто манна небесная в условиях творящегося экономического чуда из чудес. Рублевая выручка от экспорта вверх. Себестоимость падает уже в разы. Запарившись не успели красиво "вывести козу" с общим ростом цен (ну как же доллар же вырос) и если правительство и власть не выпустят из рук "контрольные орешки" наших любимых коммерсантов в плане цены и тарифов,то именно так и отвяжемся от мировой баксономики. Немедленно и быстро необходимо решить вопрос с "втягиванием" долларовой выручки и выгодной ее заменой на рубли для бизнеса ВНУТРИ экономики. Не банальный обмен с потерями. Сохранение существующей тенденции постепенного наращивания доходов и контроля за инфляцией(но только за реальной!)неизбежно даст позитивный успех. Главное не отпустить "орешки" наших "купцов". Ну и "дебила" не сыграть,седлая создавшуюся ситуацию.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:50 Новый
    0
    Шо сказать, шо сказать .... пи пи пи". ах да, некоторым следует хорошо заточенный карандаш в одно место... приспособить.
  12. депрессант
    депрессант Сегодня, 07:07 Новый
    +1
    Некоторые говорят: у меня нет долларов и евро, потому мне плевать, что рубль падает. Как же -- плевать? Слюны не хватит, не отплюёшься. В каждом товаре -- валютная составляющая. В кризис 2008-го уничтожили огромное количество собственных птицефабрик -- корма заграничные, денег не хватило на покупку подорожавшего доллара, чтобы затем купить корма в нужном количестве. Я помню, как плакали птичницы, рассказывая корреспондентам о том, как выбрасывали живых цыплят морозным днём в мусорные баки.
    А сейчас якобы возродили птицеводство. Да неужели? Вот показывают курочек на птицефабрике: смотрите, каких пеструшек выращиваем! А то, что эти пеструшки родились из импортных яиц -- молчок! Яйца закупаем, чтобы вылупить из них кур! Но пошли ещё дальше: однодневных индюшат закупаем за границей, чтобы из них индюков вырастить. Недавно в Германии Ростовская область закупила 100 тысяч однодневных индюшат на откорм. Оставив в стороне вопрос, сколько птичьих душ погибло при транспортировке, спрошу лишь: есть ли сейчас на прилавках индюшачье мясо? Что касаетсся меня, то давно не видела. Год -- полтора назад было навалом. Дорого. Сейчас дорого -- курица. Потому что сейчас дорого -- корма для нее, витамины, лекарства. Заграничные. За валюту, которая подорожала. Значит скоро подорожает не только курица...
    Вот на что мне плевать, так это на озабоченность биржевых спекулянтов. Они свое возьмут, ЦБ поможет.