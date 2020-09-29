Рубль: ближе к 100 или к 80 за евро?

Какое нам до них дело?
Сегодня слегка успокаивают только два обстоятельства. Первое – это то, что шесть лет назад, сразу после Крыма, а потом и в 2016 году, при очередном сезонном обострении у любителей санкций нечто подобное уже было. И прогнозы про 100 рублей за евро или доллар, и предсказания краха всей российской экономике.
А второе – то, что подавляющему большинству россиян сейчас нет никакого дела до валютных курсов. За границу простых граждан не пускают, и Турция тут вовсе не в счёт: она, как когда-то Болгария, для нас вообще не заграница. Куда важнее, чтобы внутри страны цены вверх не поползли.
В эти выходные рубль соскочил уже до отметки 91 к евро и 77 против доллара. Отметки не знаковые, и даже не психологические, просто такого курса к евро не было как раз с упомянутого 2016 года. К доллару, вспомним, бывало уже и похуже, хотя бы в марте 2020 г.
Неприятно, конечно, но жить можно. Если только не одолело страстное желание срочно прикупить валюты на чёрный день или же открыть валютный вклад. С первым понятное дело, всё просто: если рублей у кого-то в кошельке с избытком, никто не вправе помешать заменить их на что-то иное. Иное и более надёжное, как многим кажется, и уж, разумеется, более перспективное. Это точка зрения не авторов, а их зарубежных коллег по перу и весьма многочисленных экспертов.
А ведь последние сегодня чуть ли не наперебой твердят, что рубль – это одна из самых перспективных валют в мире. Обеспеченная безграничными российскими ресурсами выше крыши, да к тому же подкреплённая колоссальными резервами и государства, и его Центрального банка, государственного, хотя и на зависть независимого.
Независимого от кого, не так важно. От кого надо, от того и независимого, если следовать логике бравого солдата Швейка, этого мудреца, странным образом оказавшегося в сумасшедшем доме. Сегодня, согласитесь, место в этом заведении должны были бы занять очень многие из «рулевых», однако право на управление, увы, по-прежнему остаётся за ними.
Не ставьте рубль рядом с долларом
Хорошо известно, что деньги, особенно в их современном, бумажном и электронном виде, почти на все сто – это суррогат доверия. Доллар уже полсотни лет только на доверии и держится, а ФРС теперь бумажки с президентами даже печатать не обязан. Один клик – и сколько угодно новых миллиардов вбрасываются в мировой оборот.
В связи с этим, казалось бы, никому не надо доказывать, что сырьевые валюты обеспечены чем-то более существенным, нежели доверие масс и, разумеется, элит, таких, как наркомафия и все строители финансовых пирамид, вместе взятые.
Не потому ли российскому рублю вот уже который месяц подряд предрекают если не мощный рост, то уж точно не падение? Нет, реального и страшного падения рубля пока не случилось. Но стоит только нашему Центробанку захотеть, и он все позитивные прогнозы отправит на свалку истории.
Была бы только соответствующая команда откуда следует. Хотя, по сравнению с долларом, по адресу которого сейчас кем-то нагнетается настоящая паника, рубль уже упал весьма сильно.
Судите сами, с мая по август доллар упал по эффективному обменному курсу (REER) на 4,3 процента к основным мировым валютам (к юаню, фунту и евро, как надо понимать). И отсюда все расчёты по инфляции, конкурентоспособности и падению американского, а вслед за ним и мирового ВВП.
Рубль-то без всякого пересчёта на эффективный курс упал по обменному курсу за те же месяцы всего-то на 4,8% к евро и на каких-то 2,7% процента к доллару. Верится в такие цифры с трудом, но сейчас наш «деревянный» и «нефтяной» только осваивает весенние панические пандемические высоты.
Это где-то в районе 80 рублей за американца и 90 с лишним – за европейца. Но как часто цифры бывают лукавы. Ведь, казалось бы, чтобы оценить ситуацию точнее, надо было бы вообще примериться не к маю, и даже не к апрелю, а к мартовскому скачку – максимуму курсов для евро в 85,96 рубля и для доллара – 80,15 рубля.
Не удивляйтесь, с тех пор доллар у нас, оказывается, даже подешевел, но это же была только первая острая реакция на панику.
Но стоит только пересчитать валютные курсы с иной исходной точки, как картина придёт в норму, привычную для россиян, где рубль никакого оптимизма никому внушать не должен по определению. Примем же за точку отсчёта начало года, так и привычнее, и вернее.
Так вот, с января 2020-го тот же доллар потерял к другим ведущим валютам (не к рублю, конечно же) лишь на две десятых процента больше, чем с мая – 4,5% по всё тому же эффективному курсу. Рубль же с тех пор откатился уже на 25,46% к доллару (до 76,82 рубля против 61,23) и на 31,7% к евро (89,66 рубля и 68,05).
Как говорится, почувствуйте разницу, если уж не удалось сыграть на дисконтах.
Вчера Bloomberg, сегодня – Goldman Sachs
При этом порой возникает стойкое ощущение, что западные эксперты и аналитики чуть ли не в очередь выстраиваются, чтобы распиарить склонный сейчас скорее к падению, нежели к росту российский рубль. Сейчас дифирамбы рублю выписали в Goldman Sachs – инвестиционном, то есть однозначно спекулятивном банке.
В этой американской финансовой лавочке внесли рубль в список самых перспективных валют из числа развивающихся стран, о чём пишет CNBC. Российская валюта оказалась в одном ряду с мексиканским песо и южноафриканским рэндом.
Соседство с песо и рэндом — это, как надо понимать, комплимент. Но авторы уже тогда, на финише обнадёживающего лета высказывали сомнения в той уверенности, которую испытывали по отношению к национальной валюте представители не только западного экспертного сообщества, но и отечественной исполнительной власти и Центробанка. Как видно, подвох чувствовали.
На заказ спекулянтов оценка от Goldman Sachs не очень похожа, а вот если подсказки идут из самого же российского Центробанка, или, прости господи, из американской ФРС, всё встаёт на свои места. С долларом так нахально не особо поспекулируешь, просто потому, что не поверят, а тут – чем чёрт не шутит.
В случае чего можно ведь и от противного сыграть, хотя это было примерно месяц назад, а сейчас — не самое время. Рубль и так упал слишком сильно, время для отката должно наступить просто вот-вот.
Тем не менее, опять же ещё на финише лета мы попытались именно обнадёжить читателей, говоря, что шансов к росту у рубля больше, чем к падению («Рубль против всех. Почему он падает и почему должен укрепиться»). В своих более поздних прогнозах мы даже покритиковали представителей иной ветви власти, законодательной, за то, что они никакого оптимизма чиновников из правительства по адресу рубля не разделяют.
Но всё-таки приняли во внимание ссылку, сделанную сенатором Сергеем Калашниковым, на белорусский фактор и на фактор Навального. Однако дальше всё, увы, стало ещё хуже: надвинулась вторая волна пандемии, которая явно повергла власть имущих в нечто вроде шока.
Надо бы опять закрывать лавочки, до вот уже вряд ли получится повторить первый заход. Почти наверняка всё рванёт так, что поблекнут и американские «цветные» страсти. Причём рванёт, скорее всего, не там, где люди действительно уже потеряли много и навсегда. А там, где ещё могут выживать и производят нечто реальное, помимо транспортных, туристических и иже с ними услуг.
Третий мир и так уже пытался взорваться не раз, а вот пробные шары гражданской войны, которые прокатились по США, они, судя по всему, и есть только пробные. И только когда шары покатятся вполне реальные, можно будет разворачиваться в сторону перспективного рубля.
Пока же он, на наш взгляд, перспективен исключительно с точки зрения спекулятивных операций. Да, рубль способен приносить прибыль тем, у кого есть доступ к большим и дешёвым финансовым ресурсам. И именно доллар в этом плане сейчас даёт неплохие шансы подзаработать на куплях-продажах в парах как раз с такими валютами, как рубль.
Российский рубль, в отличие от жёстко контролируемого юаня, весьма демонстративно отпущен нашими регулирующими органами во главе с ЦБ РФ в свободное курсовое плавание. Стоит ли удивляться тому, что в ответ на любые заверения с Запада насчёт перспективности и даже надёжности рубля следуют жёсткие отповеди из того же Центробанка?..
В нашем главном кредитном учреждении не устают твердить, что слишком крепкий рубль невыгоден нашей экономике. Пусть вот только покажут, где же он, крепкий-то?