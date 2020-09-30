Три дня у Сталина. Несекретная миссия Бивербрука и Гарримана

Кто вместо Гарри Гопкинса

Аверелл Гарриман, олигарх, ставший успешным политиком

Лорд Бивербрук, газетный магнат, друг Черчилля

Уважаемый г-н Сталин!

Это письмо будет вручено Вам моим другом Авереллом Гарриманом, которого я просил быть главой нашей делегации, посылаемой в Москву.

Господину Гарриману хорошо известно стратегическое значение вашего фронта, и он сделает, я уверен, всё, что сможет, для успешного завершения переговоров в Москве.

Гарри Гопкинс сообщил мне подробно о своих обнадёживающих и удовлетворительных встречах с Вами. Я не могу передать Вам, насколько все мы восхищены доблестной оборонительной борьбой советских армий…

Не опуская подробностей

Прибытие в Москву. Слева направо — глава делегации Великобритании У. Бивербрук, глава делегации США А. Гарриман, посол СССР в США К. А. Уманский, заместитель народного комиссара иностранных дел СССР А. Я. Вышинский. 28 сентября 1941 г.

На переговорах в Москве. Бивербрук, Молотов, Гарриман

И. Сталин и впоследствии с удовольствием пожимал руку А. Гарриману

Немцы могут врать и дальше

Ленд-лиз и никак иначе