ЗИЛ-135: легендами не рождаются

ЗИЛ-135К. Источник: denisovets.ru

Дебютант Красной площади

ЗИЛ-135К шли по Красной площади, степенно покачиваясь, словно на волнах. Источник: denisovets.ru

Источник: denisovets.ru

ЗИЛ-135Э с электрической трансмиссией. Источник: denisovets.ru

Л и ЛМ

Опытные ЗИЛ-135Л на испытания. Как видно по окраске, машины предполагались и для гражданских покупателей. Но уж очень были дороги. Источник: autowp.ru

БАЗ-930 представлял серьезную опасность для ЗИЛ-135Л. Источник: denisovets.ru

Левая гидромеханическая передача в течение пробега работала бесперебойно и без замены смазки. Правая гидромеханическая передача трижды выходила из строя. При пробеге 1283 км вышло из строя 2-е сцепление; на 2281-м км заклинило коробку передач, вышло из стоя 2-е сцепление; на 3086-м км сломался гидротрансформатор из-за большого износа шайб реакторов, и опять возникли проблемы со 2-м сцеплением.

ЗИЛ-135ЛМ в различном амплуа. Источник: autowp.ru