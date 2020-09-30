Суперкавитирующая торпеда «Шквал»: эффектно, но не эффективно

Российская суперкавитирующая торпеда «Шквал» разрушила парадигму подводной войны. Оружие , которое может двигаться в шесть раз быстрее, чем его предшественники, повергает в шок.

Сначала история

Ил-28Т перед подвеской реактивной авиационной торпеды РАТ-52. 759 Аэродром Храброво, конец 60-х гг.

По ЕХ-8 публикации прекратились. Можно предполагать, что американцы добрались до этих проблем и остановились. Они — прагматики. Мы — романтики. Нам скорость нужна как воздух. Нужна птица-гройка, хоть и под водой.

М-5 «Шквал».

О том, как и почему в процессе создания "Шквала" трижды менялись главные конструкторы, я решил узнать у Уварова Г.В. Он был краток:

— Все трое сыграли значительную роль в создании подводной ракеты. Но первое место я бы отдал Меркулову М.С. При нем были решены основные научно-технические проблемы, сложился облик подводной ракеты.

— А почему все же он был заменен?

— Я бы сказал, что он не сработался с руководством ЦАГИ. В то время начальником ЦАГИ был Мясищев В.М., известный конструктор самолетов…Мясищев интуитивно чувствовал, что главный конструктор должен теснее взаимодействовать с ЦАГИ. Спустя некоторое время директором НИИ-24 стал Серов В.Р. Назначили для масштабности. Он работал у Макеева В.П., и поговаривали, что у них содружества не получилось. Серов был умнейшим человеком, нацеленным на перспективу, но с наполеоновским характером. Мне кажется, что характер его и погубил. Спустя некоторое время разработку «Шквала» продолжил Раков Д.Е., а Серов занялся перспективой: при нем был создан НИИ ПТМ. Раков внес свой творческий вклад, создав очередную модификацию ракеты, теперь М-5, под флагом повышения надежности, технологичности и пр. Но наши пути здесь решительно разошлись. К этому времени Логвинович слегка задвинул меня в сторону как возможного конкурента. Но я, чтобы ты знал, твердо стою на позиции, что Раков с Логвиновичем значительно увеличили срок разработки…

Результат «Шквала»

«Шквал» и ПЛР 84РН, показ техники на день ВМФ 2019 г., г. Архангельск. Дальность ПЛР примерно в 4 раза больше, чем у «Шквала»

«Шквал-Э» и УГСТ, дальность отличается примерно в 5 раз

Развитие «Шквала»

Из книги «Наука Санкт-Петербурга и морская мощь России». С.-Петербург, 2002

Скоростные подводные ракеты (СПР). Главный концептуальный порок развития СПР — то, что эффективные дистанции залпа торпед противника уже с начала 80-х годов прошлого века значительно превосходили эффективные дистанции стрельбы СПР. Т.е. противник имел возможность скрытно стрелять торпедами с безопасной для себя дистанции. Кроме того, в условиях «чистой воды» СПР полностью проигрывают (по времени доставки боевой части до цели) противолодочным ракетам. Фактически единственной тактически обоснованной областью их применения является Арктика.

При этом у нас долгое время оставалось недооцененным наиболее интересное и перспективное направление развития суперкавитационных боеприпасов — «малокалиберное», в котором как раз успешно работал Запад. Из положительного в докладах круглого стола «Армии-15» необходимо отметить, что перспективность «малокалиберного направления» СПР признана ведущими отечественными специалистами.



При этом для данной аппаратуры действительно есть область эффективного применения, однако вместо этого данную аппаратуру прописывают на заведомо неоптимальные направления. …дискуссия по одной из «инновационных систем обнаружения», которую 1-й ЦНИИ «засовывал» практически во все текущие ОКР. При этом руководитель организации-разработчика признал, что из реального задела имеются только «результаты математического моделирования», из которых следует, что максимальная дальность действия такой аппаратуры весьма ограниченна. При этом ее внедрением некоторые «специалисты» обосновывали прекращение перспективных НИР по тематике акустических ССН! Как говорится, ошибка хуже преступления! Хотя… может быть, дело в том, что у начальника торпедного отдела 1-го ЦНИИ диссертация был защищена как раз по этой «инновационной теме»? В результате затрачены значительные государственные денежные средства, использована дефицитная матчасть ОКР для отработки этих «научных изысканий» при заведомо сомнительной эффективности, сорваны действительно нужные флоту НИОКР всего лишь на основании «математического моделирования» (т.е. без реальных испытаний на макетных образцах!).При этом для данной аппаратуры действительно есть область эффективного применения, однако вместо этого данную аппаратуру прописывают на заведомо неоптимальные направления.

Автор имел непосредственное отношение к событиям, связанным с МПО и разработкой концепции МПО, т. к. с 2007 г. тесно работал по данной тематике с советником министра обороны РФ адмиралом Сучковым Г.А. С учетом критического положения с МПО ВМФ адмиралом Сучковым в 2007 г. была подана служебная записка на имя министра обороны РФ. Не затрагивая вопрос многочисленных ошибок Сердюкова (в т.ч. в части топорного реформирования органов управления ВС РФ), в той ситуации он повел себя как нормальный министр обороны: дайте концепцию («бизнес-план»), «под нее будет финансирование». Однако разработка и утверждение концепции МПО тогда было сорвано. Связано это было в первую очередь с интригами определенных лиц и организаций, с учетом того, что планировавшийся Управлением противолодочного вооружения (УПВ) ВМФ ряд решений (в частности, по торпеде «Физик») кардинально расходились с их финансовыми интересами.

«Ответ», «Пакет», «Хищник». Названия тем, отношение к которым автора очевидно (ответ — отрубленная голова «Хищника» в «Пакете», если кто-то не понял). Реакция специалистов на рисунок (из кабинета автора, 2012 г.) была самая положительная, но в виде смеха сквозь слезы

С 2013 года… осуществляется в рамках государственного оборонного заказа на выполнение опытно-конструкторской работы «Хищник».

В конце 2016 года планируется проведение предварительных испытаний составной части подводной ракеты, включая ходовые испытания аппарата, по результатам которых будет проведено присвоение конструкторской документации составной части подводной ракеты литеры «О».

Как следует из материалов дела, 03 мая 2013 года между ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат» (Исполнитель) и ОАО «КБ Электроприбор» (Заказчик) заключен договор № 130-ВП-1 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы.

Согласно п. 1.1 договора Исполнитель обязуется выполнить и своевременно сдать Заказчику в соответствии с требованиями и условиями договора и Ведомостью исполнения, а Заказчик принять и оплатить составную часть работы «Хищник-ОКП» «Разработка пневмоагрегатов ПГС изделия ВА-411»… проводимой в рамках государственного оборонного заказа и договора от 12.11.2009 г. № 253/08/8/К/0013-09 на работу «Хищник», заключенного между Министерством обороны Российской Федерации и ОАО «ГНПП «Регион» (Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1036-55, от 12.08.2009 г. № 658-21).

Мы совершили стратегическую ошибку, погнавшись за монстрами. Все самое интересное в суперкавитации находится в малых калибрах.

Суперкавитация у так называемых партнеров. Запад и Восток

В рамках программы «Supercav» НИЦ подводной войны проводит испытания технологий для высокоскоростного (более 200 уз.) суперкавитационного оружия, полномасштабная демонстрация которого может быть проведена через пять лет. Возможно применение этого оружия для создания антиторпед и перспективной легкой торпеды. В настоящее время НИЦ работает над созданием полномасштабного образца суперкавитационного снаряда, сопрягаемого с ПЛУР ASROCVL (VLA) без торпеды Мк-46, вместо которой установлен «Supercav», который будет иметь подводную скорость более 200 уз. на расстоянии 2750 м. Головная часть снаряда покрыта коническим кавитатором, который может нести решетку датчиков, включающих более 120 широкополосных гидроакустических элементов для обеспечения захвата цели на дальности более 900 м.







Макет и разрез суперкавитирующей торпеды Barraсuda (ФРГ, США)

Из китайских работ по суперкавитации

Сверхмалые калибры

НИР 80-х гг. по ракетам малого калибра, подводным НУРС (ПНУРС) которые при наличии целеуказания являются высокоэффективным и дешевым средством противоторпедной заищиты… отработка входа без рикошета для двухсредных аппаратов малого калибра… возможны ПНУРС со скоростями 250-300 м/с и более с воздуха по подводным целям и наоборот.

Подводным ракетам, в частности, будут по плечу в дальнейшем задачи обеспечения самообороны подводных лодок от торпед противника.

Реальные работы ВМС США по обеспечению противоторпедной защиты суперкавитирующими боеприпасами

— А что, у нас что-то по этой части было?

Выводы