Пенсии в октябре: революция, но не для всех

Это не бабье лето
Если август в России принято ждать с опаской, то осень – с грустью. Наши ветви власти, по крайней мере две из трёх, законодательная и исполнительная, регулярно пытаются сделать осень для пенсионеров временем надежды. Но получается обычно, как у Черномырдина – то есть как всегда.
Начиная эту заметку, я планировала достаточно подробно расписать, на какие реальные суммы стоит рассчитывать после того, как будут приняты октябрьские пенсионные новации. Их я насчитала как минимум шесть, но от подробностей теперь, похоже, придётся отказаться.
Но только потому, что на днях было предложено отказаться от иного – от накопительной части пенсий. Причём предложено не кем-нибудь, а профсоюзами, что сразу едва не проставило меня в тупик. Свои накопительные тысячи я оформляла довольно давно, и весьма неприятный осадочек остался ещё с тех времён. Что называется, получила – и молчи.
Не собираюсь обвинять профсоюзы в том, что они в который раз готовы прогнуться. Но реальную выгоду от примитивной отмены многолетних накоплений могут получить только будущие поколения пенсионеров: для того чтобы что-то накопить добровольно, просто нужно время. А решение-то навязывается тем, кто останется без накопительной части уже сейчас.
Впрочем, как вообще можно остаться без того, чего уже и так нет? Вообще-то, на накопительную часть пенсии деньги не отчисляются уже почти шесть лет. Все 22% идут на формирование страховой части пенсий. Накопительную часть предлагается перевести на добровольно-принудительную форму, о которой мы уже писали («Пенсии после реформы: какие ещё гарантии?»).
О том же, что было накоплено раньше, похоже, собираются просто забыть. Но для тех, кто когда-то имел хорошую «белую» зарплату, потеря накопительной части оказалась весьма чувствительной: их просто приравняли к тем, у кого никогда не было хороших заработков, или же они получали почти всё заработанное в конвертах.
Стремление упростить систему исчисления пенсионных накоплений и сделать ее прозрачнее и понятнее объяснимо, но люди слишком хорошо знают, какая именно дорога усеяна благими намерениями. Характерно, что с инициативой отказаться от обязательного накопления выступили профсоюзы, а возражает им министр финансов, который у нас даже по статусу числится «господином Нет».
С Антоном Силуановым не поспоришь: людям действительно нужно сначала «создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов». Но вот стоит ли превращать отмену накопительной части в примитивный отъём того, что было когда-то честно заработано?
Это просто осень
Ну а теперь о шести больших переменах, которые, по всем признакам, реально могут коснуться только избранных из числа ушедших и уходящих на заслуженный отдых. «Заслуженный» написала не по привычке и не в силу традиции, а потому, что миллионам нашим трудящихся ангажированные СМИ всё-таки сумели вбить в голову тезис о том, что 40 с лишним российских пенсионеров – это не более чем их нахлебники.
Ведь именно под таким соусом чиновники и пресса, главным образом центральные телеканалы, подавали широкой публике большую пенсионную реформу, на мой взгляд, благополучно проваленную. Так же пытались обосновать и ключевое положение реформы – повышение возраста выхода на пенсию.
Отменить пенсионную реформу, которая, даже будучи реализованной на все 100, так и останется провальной, кажется, не поможет уже ничто. Даже когда в Кремле обоснуется преемник, а это всё равно ведь будет, поскольку и гарант не вечен, никто и ничего отменять не станет. Преемственность власти такого не предполагает.
Итак, грядущие пенсионные перемены я легко нашла на сайте Государственной думы, где публикуется всё, вплоть до программы осенней сессии. И первой, пожалуй, хоть чуть-чуть обнадёживающей, я бы назвала попытку вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Даже власти приходится признать, что работающие пенсионеры не виноваты в том, что они работают. Мой очень старый и очень хороший знакомый совсем недавно отметил юбилей – 85 лет. Он работает в одной из тех отраслей, которые исправно функционировали и во время карантина, но уточнять не буду, чтобы его не уволили.
Впрочем, увольнять его на самом деле себе дороже: этот человек представляет собой что-то вроде ходячей энциклопедии. Только он помнит, что было когда-то сделано почти на всех объектах огромной отрасли, в основном в странах СНГ и Прибалтики. Только он (так уж сложилось, поскольку все, кто помоложе, давно разбежались кто куда) и способен разобраться в том, что там натворили за годы после распада СССР.
Но и этот патриарх, с неплохой зарплатой, реально обижен из-за того, что его пенсию, не самую маленькую, четыре года не индексировали. На лужковско-собянинскую компенсацию он никогда и не рассчитывал, но честного расчёта от Пенсионного фонда всё-таки ждал. Сейчас, кажется, дождался.
Напомню, индексацию «заморозили» не так давно — в 2016 году, ссылаясь на дефицит бюджета Пенсионного фонда. С тех пор провернули реформу, но дефицит устранить пока не удаётся. Но… В чём вообще виноваты работающие пенсионеры, которые, между прочим, продолжая работать, продолжают отчислять что-то в тот же Пенсионный фонд?
Неужели, если их всех выдавить на пенсию, в ПФ сразу прибавится средств, и их уже будет хватать на индексацию? Как говорил Вовочка из анекдотов, давно ставших политическими: где логика, где разум?
Ведь индексация для неработающих пенсионеров вроде бы проводится ежегодно на величину инфляции по стране. И вроде бы страховая пенсия после индексации увеличивается примерно на одну тысячу рублей.
Почему «вроде бы»? Да потому, что никакой ежегодной тысячи лично я на своих счетах как-то не заметила. Копейки были, один раз даже 553 рубля 78 копеек вышло, но документами ничего подтверждать не стану, чтобы не пугать провинциальных товарищей по несчастью. Они-то, как правило, и этого не видели.
Но не в копейках всё-таки дело. Спасибо нашим парламентариям уже за то, что они хотят наконец-то отменить все ограничения для трудоустроенных пенсионеров и проиндексировать им пенсии с учётом всех пропущенных индексаций.
И даже готовы учесть величину фиксированной части пенсии. На данный момент она равна 5686 рублям и 25 копейкам. И ещё: депутаты точно не забудут стоимость пенсионного балла в этом году — аж 93 рубля. Срочно пересчитайте свои баллы, товарищи.
От двух до шести
Баллы я вспомнила не просто так, потому что о них идёт речь во второй октябрьской законодательной инициативе, касающейся пенсий. Для того чтобы получать страховую пенсию, необходимо иметь достаточное количество пенсионных баллов.
Законодатели не так давно приняли норматив в 30 пенсионных баллов, но под них были нужны весьма большие зарплаты, которых по России большинство даже в глаза не видело. Теперь же предлагается снизить минимальное количество баллов, необходимое для начисления страховой пенсии. Снизить сразу вдвое — до 15 баллов.
Это я оставлю без комментариев, так как 15 баллов – это почти полторы тысячи рублей. Впрочем, нам ведь, агитируя за реформу, и ежегодную прибавку в тысячу рублей, которая пока как-то не просматривается, подавали как величайшее благо.
О третьей новации. Ещё один приятный сюрприз депутаты хотят сделать тем пенсионерам, которые ухаживают за инвалидами I группы. Они, кажется, смогут реально выйти на пенсию уже в 50 лет, если это женщины, и в 55 лет, если это мужчины.
Но это возможно только при условии наличия у мужчин 20-летнего, а у женщин – 15-летнего стажа работы. А последнее, при многолетнем уходе за тяжелобольными — довольно серьёзная проблема.
А вот вспомнят ли депутаты при этом о крайне сложных механизмах выплаты копеечных пособий по уходу, сказать пока не берусь. На это остаётся только надеяться, как надеяться и на то, что сама тема выхода на пенсию раньше новых сроков, которые так безжалостно подвинула реформа, останется актуальной для законодателей на годы вперёд.
Новация номер четыре свидетельствует, что в российском парламенте не забыли и о ветеранах боевых действий, которые официально участвовали в военных столкновениях на территории СССР, РФ и других государств. И должны по закону выходить на пенсию досрочно.
Но речь тут только о ветеранах, которые ушли в запас или подали в отставку, когда истекли сроки службы по призыву или по контракту. И к тому же имеют право на страховую пенсию по возрасту. Для женщин возраст выхода на пенсию составляет пятьдесят пять лет, для мужчин – шестьдесят. Как раньше было у всех.
Не забыты и военные пенсионеры, принимавшие участие в боевых действиях, которым когда-то и почему-то был установлен не повышающий, а понижающий коэффициент. Издевательски точный — 0,7368. Понижающий за что? За то, что воевал, и там год за три мог идти? Вот вам и пятая депутатская новация.
И последнее, шестое обновление пенсионных законов — депутаты готовы включать в трудовой стаж время службы в армии. Тоже надо сказать: наконец-то. Мужчины с большим трудовым стажем, от 42 лет, смогут досрочно, на два года раньше, а если служил во флоте, то, наверное, и на три, выходить на пенсию. Думается, от них — просто спасибо, без оговорок.