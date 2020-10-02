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Пенсии в октябре: революция, но не для всех

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Это не бабье лето



Если август в России принято ждать с опаской, то осень – с грустью. Наши ветви власти, по крайней мере две из трёх, законодательная и исполнительная, регулярно пытаются сделать осень для пенсионеров временем надежды. Но получается обычно, как у Черномырдина – то есть как всегда.

Начиная эту заметку, я планировала достаточно подробно расписать, на какие реальные суммы стоит рассчитывать после того, как будут приняты октябрьские пенсионные новации. Их я насчитала как минимум шесть, но от подробностей теперь, похоже, придётся отказаться.

Но только потому, что на днях было предложено отказаться от иного – от накопительной части пенсий. Причём предложено не кем-нибудь, а профсоюзами, что сразу едва не проставило меня в тупик. Свои накопительные тысячи я оформляла довольно давно, и весьма неприятный осадочек остался ещё с тех времён. Что называется, получила – и молчи.

Не собираюсь обвинять профсоюзы в том, что они в который раз готовы прогнуться. Но реальную выгоду от примитивной отмены многолетних накоплений могут получить только будущие поколения пенсионеров: для того чтобы что-то накопить добровольно, просто нужно время. А решение-то навязывается тем, кто останется без накопительной части уже сейчас.

Впрочем, как вообще можно остаться без того, чего уже и так нет? Вообще-то, на накопительную часть пенсии деньги не отчисляются уже почти шесть лет. Все 22% идут на формирование страховой части пенсий. Накопительную часть предлагается перевести на добровольно-принудительную форму, о которой мы уже писали («Пенсии после реформы: какие ещё гарантии?»).

О том же, что было накоплено раньше, похоже, собираются просто забыть. Но для тех, кто когда-то имел хорошую «белую» зарплату, потеря накопительной части оказалась весьма чувствительной: их просто приравняли к тем, у кого никогда не было хороших заработков, или же они получали почти всё заработанное в конвертах.

Стремление упростить систему исчисления пенсионных накоплений и сделать ее прозрачнее и понятнее объяснимо, но люди слишком хорошо знают, какая именно дорога усеяна благими намерениями. Характерно, что с инициативой отказаться от обязательного накопления выступили профсоюзы, а возражает им министр финансов, который у нас даже по статусу числится «господином Нет».

С Антоном Силуановым не поспоришь: людям действительно нужно сначала «создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов». Но вот стоит ли превращать отмену накопительной части в примитивный отъём того, что было когда-то честно заработано?


Это просто осень


Ну а теперь о шести больших переменах, которые, по всем признакам, реально могут коснуться только избранных из числа ушедших и уходящих на заслуженный отдых. «Заслуженный» написала не по привычке и не в силу традиции, а потому, что миллионам нашим трудящихся ангажированные СМИ всё-таки сумели вбить в голову тезис о том, что 40 с лишним российских пенсионеров – это не более чем их нахлебники.

Ведь именно под таким соусом чиновники и пресса, главным образом центральные телеканалы, подавали широкой публике большую пенсионную реформу, на мой взгляд, благополучно проваленную. Так же пытались обосновать и ключевое положение реформы – повышение возраста выхода на пенсию.

Отменить пенсионную реформу, которая, даже будучи реализованной на все 100, так и останется провальной, кажется, не поможет уже ничто. Даже когда в Кремле обоснуется преемник, а это всё равно ведь будет, поскольку и гарант не вечен, никто и ничего отменять не станет. Преемственность власти такого не предполагает.

Итак, грядущие пенсионные перемены я легко нашла на сайте Государственной думы, где публикуется всё, вплоть до программы осенней сессии. И первой, пожалуй, хоть чуть-чуть обнадёживающей, я бы назвала попытку вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Пенсии в октябре: революция, но не для всех

Даже власти приходится признать, что работающие пенсионеры не виноваты в том, что они работают. Мой очень старый и очень хороший знакомый совсем недавно отметил юбилей – 85 лет. Он работает в одной из тех отраслей, которые исправно функционировали и во время карантина, но уточнять не буду, чтобы его не уволили.

Впрочем, увольнять его на самом деле себе дороже: этот человек представляет собой что-то вроде ходячей энциклопедии. Только он помнит, что было когда-то сделано почти на всех объектах огромной отрасли, в основном в странах СНГ и Прибалтики. Только он (так уж сложилось, поскольку все, кто помоложе, давно разбежались кто куда) и способен разобраться в том, что там натворили за годы после распада СССР.

Но и этот патриарх, с неплохой зарплатой, реально обижен из-за того, что его пенсию, не самую маленькую, четыре года не индексировали. На лужковско-собянинскую компенсацию он никогда и не рассчитывал, но честного расчёта от Пенсионного фонда всё-таки ждал. Сейчас, кажется, дождался.

Напомню, индексацию «заморозили» не так давно — в 2016 году, ссылаясь на дефицит бюджета Пенсионного фонда. С тех пор провернули реформу, но дефицит устранить пока не удаётся. Но… В чём вообще виноваты работающие пенсионеры, которые, между прочим, продолжая работать, продолжают отчислять что-то в тот же Пенсионный фонд?

Неужели, если их всех выдавить на пенсию, в ПФ сразу прибавится средств, и их уже будет хватать на индексацию? Как говорил Вовочка из анекдотов, давно ставших политическими: где логика, где разум?

Ведь индексация для неработающих пенсионеров вроде бы проводится ежегодно на величину инфляции по стране. И вроде бы страховая пенсия после индексации увеличивается примерно на одну тысячу рублей.

Почему «вроде бы»? Да потому, что никакой ежегодной тысячи лично я на своих счетах как-то не заметила. Копейки были, один раз даже 553 рубля 78 копеек вышло, но документами ничего подтверждать не стану, чтобы не пугать провинциальных товарищей по несчастью. Они-то, как правило, и этого не видели.

Но не в копейках всё-таки дело. Спасибо нашим парламентариям уже за то, что они хотят наконец-то отменить все ограничения для трудоустроенных пенсионеров и проиндексировать им пенсии с учётом всех пропущенных индексаций.

И даже готовы учесть величину фиксированной части пенсии. На данный момент она равна 5686 рублям и 25 копейкам. И ещё: депутаты точно не забудут стоимость пенсионного балла в этом году — аж 93 рубля. Срочно пересчитайте свои баллы, товарищи.


От двух до шести


Баллы я вспомнила не просто так, потому что о них идёт речь во второй октябрьской законодательной инициативе, касающейся пенсий. Для того чтобы получать страховую пенсию, необходимо иметь достаточное количество пенсионных баллов.

Законодатели не так давно приняли норматив в 30 пенсионных баллов, но под них были нужны весьма большие зарплаты, которых по России большинство даже в глаза не видело. Теперь же предлагается снизить минимальное количество баллов, необходимое для начисления страховой пенсии. Снизить сразу вдвое — до 15 баллов.

Это я оставлю без комментариев, так как 15 баллов – это почти полторы тысячи рублей. Впрочем, нам ведь, агитируя за реформу, и ежегодную прибавку в тысячу рублей, которая пока как-то не просматривается, подавали как величайшее благо.

О третьей новации. Ещё один приятный сюрприз депутаты хотят сделать тем пенсионерам, которые ухаживают за инвалидами I группы. Они, кажется, смогут реально выйти на пенсию уже в 50 лет, если это женщины, и в 55 лет, если это мужчины.

Но это возможно только при условии наличия у мужчин 20-летнего, а у женщин – 15-летнего стажа работы. А последнее, при многолетнем уходе за тяжелобольными — довольно серьёзная проблема.

А вот вспомнят ли депутаты при этом о крайне сложных механизмах выплаты копеечных пособий по уходу, сказать пока не берусь. На это остаётся только надеяться, как надеяться и на то, что сама тема выхода на пенсию раньше новых сроков, которые так безжалостно подвинула реформа, останется актуальной для законодателей на годы вперёд.

Новация номер четыре свидетельствует, что в российском парламенте не забыли и о ветеранах боевых действий, которые официально участвовали в военных столкновениях на территории СССР, РФ и других государств. И должны по закону выходить на пенсию досрочно.

Но речь тут только о ветеранах, которые ушли в запас или подали в отставку, когда истекли сроки службы по призыву или по контракту. И к тому же имеют право на страховую пенсию по возрасту. Для женщин возраст выхода на пенсию составляет пятьдесят пять лет, для мужчин – шестьдесят. Как раньше было у всех.

Не забыты и военные пенсионеры, принимавшие участие в боевых действиях, которым когда-то и почему-то был установлен не повышающий, а понижающий коэффициент. Издевательски точный — 0,7368. Понижающий за что? За то, что воевал, и там год за три мог идти? Вот вам и пятая депутатская новация.

И последнее, шестое обновление пенсионных законов — депутаты готовы включать в трудовой стаж время службы в армии. Тоже надо сказать: наконец-то. Мужчины с большим трудовым стажем, от 42 лет, смогут досрочно, на два года раньше, а если служил во флоте, то, наверное, и на три, выходить на пенсию. Думается, от них — просто спасибо, без оговорок.
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Использованы фотографии:
smipressa.ru, picabu.ru
25 комментариев
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  1. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 15:15 Новый
    +4
    Во всех этих "благих пожеланий от Власти" есть один минус wassat laughing Власти уже никто не верит!!! am

    Я (как обещал мне один НЕ уважаемый гражданин РФ - "ЧТо пока я ПРЕЗИДЕНТ РФ - пенсионный возраст НЕ!!! увелистися!!!) последние 15 лет работал только и исключительно в белую... получал свои 100.000 руб. в месяц и мечтал, как я в свои 60 лет уеду в кругосветное путешествие на мотоцикле... "себя показать, мир посмотреть" good

    ...какой же я был наивный crying

    до 65 лет я не рассчтиывыю дожить даже в "эротических снах"... а после того, как мою фирму обанкротили этим летом из-за короны... и я до сих пор не могу найти "белую зарплату" хотя бы в 75.000 руб в месяц...

    "На Бога надейся - а сам не плошай!" (с) русская народная поговорка

    Теперь я сам буду себе определять и возвраст выхода на пенсию (пусть и через 5 лет) и то, что я больше НИ КОРЕЙКИ!!! в Песнионый фонд РФ внесу!!!

    Отныне... Путин сам по себе... а я сам по себе!!! good Пусть ищет себе лохов... а я... как нибудь... сам себя обеспечу!!! )))
    1. СРЦ П-15
      СРЦ П-15 Сегодня, 15:23 Новый
      -2
      Цитата: Корона без вируса
      и то, что я больше НИ КОРЕЙКИ!!!

      И тут Вы всех обскакали: когда все нормальные люди в Пенсионный Фонд отчисляют рубли, Вы оказывается рассчитываетесь с ним корейками! Может Вы миллионер Корейка и у Вас своя валюта? belay
      Тогда зачем Вам зарплата в 75 тыс рублей? yes
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 15:25 Новый
        +2
        Цитата: СРЦ П-15
        Цитата: Корона без вируса
        и то, что я больше НИ КОРЕЙКИ!!!

        И тут Вы всех обскакали: когда все нормальные люди в Пенсионный Фонд отчисляют Рубли, Вы оказывается рассчитываетесь с ним корейками! Может Вы миллионер Корейкин и у Вас своя валюта? belay

        Оговорка по Фрейду!!! laughing laughing laughing
        Вы правы!!! Больше с мошенниками я дело иметь не буду!!! good
        1. СРЦ П-15
          СРЦ П-15 Сегодня, 15:31 Новый
          -1
          Цитата: Корона без вируса
          Больше с мошенниками я дело иметь не буду!!!

          Пока есть лохи, будут и мошенники! Так что не мечтайте! yes
          1. Корона без вируса
            Корона без вируса Сегодня, 15:37 Новый
            +1
            Цитата: СРЦ П-15
            Цитата: Корона без вируса
            Больше с мошенниками я дело иметь не буду!!!

            Пока есть лохи, будут и мошенники! Так что не мечтайте! yes

            Вот при всем честном народе говорю - я больше НЕ ЛОХ!!! good tongue
            1. СРЦ П-15
              СРЦ П-15 Сегодня, 15:39 Новый
              -1
              Цитата: Корона без вируса
              Вот при всем честном народе говорю - я больше НЕ ЛОХ!!!

              Поговорим об этом, когда вас опять сократят. yes
              1. Корона без вируса
                Корона без вируса Сегодня, 15:44 Новый
                0
                Цитата: СРЦ П-15
                Цитата: Корона без вируса
                Вот при всем честном народе говорю - я больше НЕ ЛОХ!!!

                Поговорим об этом, когда вас опять сократят. yes

                пусть сейчас хоть каждый месяц сокращают!!! wassat меньше чем на 300.000 руб в месяц в черную я не устроюсь сейчас... tongue
                1. СРЦ П-15
                  СРЦ П-15 Сегодня, 15:47 Новый
                  +1
                  Цитата: Корона без вируса
                  пусть сейчас хоть каждый месяц сокращают!!! меньше чем на 300.000 руб в месяц в черную я не устроюсь сейчас...

                  Удачи "руководителю проектов"! yes
                  А мне, как пенсионеру, придётся радоваться тому, что есть! Вот в этом месяце, почему-то добавили 1200 рублей к пенсии. К чему бы это? Боюсь, как бы в следующем не убавили на 2000! yes
                  1. Корона без вируса
                    Корона без вируса Сегодня, 15:56 Новый
                    0
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Цитата: Корона без вируса
                    пусть сейчас хоть каждый месяц сокращают!!! меньше чем на 300.000 руб в месяц в черную я не устроюсь сейчас...

                    Удачи "руководителю проектов"! yes
                    А мне, как пенсионеру, придётся радоваться тому, что есть! Вот в этом месяце, почему-то добавили 1200 рублей к пенсии. К чему бы это? Боюсь, как бы в следующем не убавили на 2000! yes

                    Вам, как пенсионеру, который "шикует" в том числе и на мои 10+ млн руб, которые я УЖЕ внес в Пенсионный Фонд РФ, "грешно" жаловаться на "подачки" Власти winked wink laughing
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 15:25 Новый
      +6
      Во всех этих "благих пожеланий от Власти" есть один минус wassat laughing Власти уже никто не верит!!!

      Все благие намеренья разбиваются о ЕР.. Партию президента так сказать..
      Эти намеренья сейчас стали чаще высказывать так как котел закипает и надо что то делать.. Но давайте смотреть на реальные дела, а не намеренья.. вот то, что отодвинули пенсионный возраст -это реальное дело, которое очень быстро воплотили в жизнь, а то, что обещали, что пенсии зато будут под 30 т -это ложь.. Другими словами, власть всегда врет и просит отнестись к этому с пониманием..
      И те, кто с пониманием относятся, еще существуют... wassat
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 15:28 Новый
        +1
        Цитата: Svarog
        Во всех этих "благих пожеланий от Власти" есть один минус wassat laughing Власти уже никто не верит!!!

        Все благие намеренья разбиваются о ЕР.. Партию президента так сказать..
        Эти намеренья сейчас стали чаще высказывать июо котел закипает и надо что то делать.. Но давайте смотреть на реальные дела, а не намеренья.. вот то, что отодвинули пенсионный возраст -это реальное дело, которое очень быстро воплотили в жизнь, а то, что обещали, что пенсии зато будут под 30 т -это ложь.. Другими словами, власть всегда врет и просит отнестись к этому с пониманием..
        И те, кто с пониманием относятся, еще существуют... wassat

        А чего я если на 1 день просрочил платаежи по коммуналке - мне сразу же пени начинают начислять?! am
        А они просрочили мне на 5 лет мой выход на пенсиЮ - и я "должен отнестись с пониманием"?! wassat а вот фигушку им!!!! good
    3. Ланнан Ши
      Ланнан Ши Сегодня, 15:35 Новый
      +3
      Цитата: Корона без вируса
      я до сих пор не могу найти "белую зарплату" хотя бы в 75.000 руб в месяц...

      Хотя бы? Модальная зарплата в РФ, ну то есть та по которой больше всего вакансий в наличии, в районе 25-30.000, медианная 34.000 примерно. Средняя 46 вроде. Т.е. вы хотите найти не хотя бы 75.000, а целых 75.000. Хотя бы это 35 будет. Да и то.... Работодатель выставит такую кучу запросов, что читая поймете, как слабо соответствуете запросам рынка труда yes
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 15:41 Новый
        -2
        Цитата: Ланнан Ши
        Цитата: Корона без вируса
        я до сих пор не могу найти "белую зарплату" хотя бы в 75.000 руб в месяц...

        Хотя бы? Модальная зарплата в РФ, ну то есть та по которой больше всего вакансий в наличии, в районе 25-30.000, медианная 34.000 примерно. Средняя 46 вроде. Т.е. вы хотите найти не хотя бы 75.000, а целых 75.000. Хотя бы это 35 будет. Да и то.... Работодатель выставит такую кучу запросов, что читая поймете, как слабо соответствуете запросам рынка труда yes

        Вот если бы НЕ!!! был патриотом России... еще бы 15 лет назад я бы переехал в США и устроился бы на зарплату в 100.000 в месяц... только не деревянных, а вечнозеленных... как показало время - я был наивным чукотским вЪюношем... crying но!!! я надеюсь... что "настанет праздник и на нашей улице"... feel что народ поменяет себе наконец-то "слуг народа"... и мы заживем!!! как люди!!! drinks
  2. Петроградец
    Петроградец Сегодня, 15:15 Новый
    +3
    На макарошки будет хвататьи ладнобезразличное и хамское стало наше правительство к своим гражданамтакое ощущение что старательно снижают качество жизни для сокращения населения
    1. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 16:00 Новый
      +1
      Давно такое ощущение сложилось.А к пенсионерам вообще отношение такое у чиновников,быстрее бы они (пенсионеры) поумирали там,нахлебники эти..Пенсионер с возу - государству легче.

      "У нас нет бедных пенсионеров"
      Кто сказал:в бытность главой Минтруда Максим Топилин
      "Если хотите, 90% пенсионеров ложатся в больницу, чтобы отдохнуть от домашних дел и бесплатно поесть, сэкономив на продуктах. Это еще называется дармоедство. И ради этого мы должны тратить миллионы бюджетных средств?"
      Кто сказал: замминистра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев
      "Маленькие пенсии получают только тунеядцы и алкаши".
      Кто сказал: депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев
  3. pereselenec
    pereselenec Сегодня, 15:25 Новый
    -2
    Либералам и навальнятам, которые придут в комменты плакаться по поводу пенсий: не чирикайте. Дочирикаетесь как либераст Синица. angry

  4. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:27 Новый
    +1
    ..индексацию «заморозили» не так давно — в 2016 году, ссылаясь на дефицит бюджета Пенсионного фонда.

    Какой дефицит? То-есть средства на строительство 12-этажных офисов ПФР из стекла и мрамора есть, а в остальном дефицит...
    Как начнешь читать про пенсию, так все настроение себе испортишь...
  5. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 15:30 Новый
    0
    как быстро и без затрат сделать человеку хорошо? надо сделать ему плохо, а потом вернуть в первоначальное состояние. и ему, тут же, станет хорошо
    1. полярный лис
      полярный лис Сегодня, 15:47 Новый
      +1
      Цитата: аксельбант
      как быстро и без затрат сделать человеку хорошо? надо сделать ему плохо, а потом вернуть в первоначальное состояние. и ему, тут же, станет хорошо

      так только начинающие щипачи делают.профи вернут половину и обставят так.что украли только десятину!(как про галоши и томатную пасту-классика уже!)
  6. Ярославский
    Ярославский Сегодня, 15:33 Новый
    +2
    Своими действиями и законами , власть как будто специально подталкивает население , к вооруженному мятежу...никакого чувства самосохранения, деньги и вседозволенность затмили им разум...
  7. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 15:35 Новый
    0
    при Союзе срок службы входил в трудовой стаж, когда интересно успели отменить??? для того чтобы снова внести
  8. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 15:37 Новый
    +2
    Допустим дадут индексацию в 1000 рублей.А я уже потратил за прошедший год больше.Индексация должна быть связана с девальвацией рубля.Говорят,что накопительная система появилась из Америки.Дескать,молодой человек начал откладывать в банк с начала трудовой деятельности. Кончая пенсионным возрастом.Но это хорошо в Америке. Там примут у вас купюру даже девятнадцатого века,и сделают поправку на девальвацию.У нас вроде один дефолт произошел.А рубль опустился,как будто их несколько было.
  9. апро
    апро Сегодня, 15:41 Новый
    +1
    Ох уж эта пенсия..сколько копий сломано...сколько языков истёрлось.мозги так заплели..а для чего?да всё очень просто...сбросить отработанный актив на самовыживание.или по простому увести деньги.сбросить наследие кровавых большевиков.себе на карман.какие русские не понятливые им влась говорить что ничего не должо.им говорят денег нет а вы держитесь.уровнять пенсии.поднять возраст.метод геноцыда.и просто грабёж.и с этим соглашаються.так как нет реальной силы способной защитить интересы населения.население не способно к саморганизаци и отстаиванию своих интересов.все эти придворные партии.говорят красиво но делают что скажет правящий класс.
    О чём бы не говорили всё время говорят о деньгах...по моему амеровская поговорка.
  10. fn34440
    fn34440 Сегодня, 15:42 Новый
    +2
    В России очередной повод добавить денег Чубайсу и Сколково на покупку квартир в Лондоне и Нью-Йорке.И сынку никчемного Генсека ...отлившего в граните.на развитие сети забегаловок в Фашингтоне.
  11. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 15:48 Новый
    0
    Что бы тут ни писали, пастух останется пастухом, а бараны, баранами. И стричь будут сколько и когда захотят.