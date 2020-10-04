Служба и боевое применение аргентинских турбовинтовых штурмовиков IA.58A Pucara

Турбовинтовые противопартизанские штурмовики. После окончания войны в Индокитае интерес к турбовинтовым антиповстанческим штурмовикам не исчез. Для борьбы с национально-освободительными движениями, разного рода повстанческими группировками и вооруженными отрядами наркокартелей правительствам стран Азии, Африки и Латинской Америки требовались недорогие и простые в эксплуатации боевые самолёты, способные действовать со слабо подготовленных полевых аэродромов, совершать длительные патрульные полёты, осуществлять поиск и атаку точечных целей.
Самым распространенным способом создания лёгкого антиповстанческого штурмовика стала подвеска вооружения на серийные турбовинтовые учебно-тренировочные самолёты. В ряде случаев доработка осуществлялась без ведома фирм-изготовителей в странах, где эти машины эксплуатировались. Однако переделка в боевые самолеты, которые изначально не предназначались для военного использования, не всегда давала желаемый результат. Помимо узлов подвески авиационных средств поражения и прицельных приспособлений, для увеличения стойкости к боевым повреждениям требовались специальные технические решения: протектирование топливных баков, что препятствовало утечке топлива в случае прострела, и заполнение их нейтральным газом, что должно было предотвратить взрыв топливовоздушной смеси. Также крайне желательным было дублирование ряда систем и локальное бронирование наиболее уязвимых узлов и кабины экипажа.
Понятно, что специально спроектированный турбовинтовой штурмовик по уровню защищённости, мощи вооружения и эффективности в целом будет выше, чем самолёты аналогичного назначения, переделанные из учебно-тренировочных машин. Но такой подход на практике реализовывался редко, хотя проекты специализированных турбовинтовых штурмовиков прорабатывались. Экономически развитые страны с развитой авиационной промышленностью в большинстве случаев не имели проблем с инсургентами и в рамках подготовки к «большой войне» оснащали свои военно-воздушные силы реактивными сверхзвуковыми боевыми самолётами.
Хотя многие страны «третьего мира» желали иметь специализированные противопартизанские самолёты, возможность самостоятельного создания таких машин была не у всех. В конце 1960-х специалисты аргентинской государственной авиастроительной компании Fábrica Militar де Aviones приступили к разработке легкого турбовинтового штурмовика, преимущественно предназначенного для противопартизанских действий. Первый полёт ударного самолета, получившего обозначение IA.58A Pucara («пукара» на языке индейцев кечуа означает «крепость») состоялся 20 августа 1969 года.
IA.58A Pucara
В отличие от «Бронко» и «Мохаука», аргентинский штурмовик был выполнен по нормальной аэродинамической схеме с низкорасположенным прямым крылом и Т-образным оперением. Самолёт имел простую и технологичную конструкцию. Многочисленные легкосъемные панели обшивки облегчали наземное обслуживание. Скошенная вниз передняя часть фюзеляжа обеспечивала отличный обзор вперёд—вниз. Высокие стойки шасси позволяли подвешивать разнообразную бомбовую нагрузку в виде бомб и блоков с неуправляемыми ракетами, а пневматики с низким давлением допускали возможность эксплуатации со слабо подготовленных грунтовых аэродромов.
Первый серийный штурмовик был сдан воздушным силам Аргентины (исп. Fuerza Aérea Argentina, FAA) в конце 1974 года. Этот относительно небольшой изящный турбовинтовой штурмовик с прямым крылом стал первым серийным боевым самолетом, разработанным в Аргентине. Его выпуск продолжался до 1988 года, всего было построено 114 экземпляров, из них 16 — на экспорт.
Штурмовик создавался с учётом опыта боевого применения авиации в ходе боёв с герильерос. В ходе выдачи технического задания аргентинские военные потребовали, чтобы самолёт имел хорошие взлетно-посадочные характеристики (требующаяся длина ВПП — не более 400 м), высокую маневренность на малой высоте, возможность атаковать малоразмерные, хорошо замаскированные цели и уклонятся от зенитного огня.
По сравнению с американскими противопартизанскими самолетами, использовавшимися в Индокитае, встроенное стрелково-пушечное вооружение «Пукары» было гораздо более мощным: две 20-мм пушки Hispano-Suiza HS.804 и четыре 7,62-мм пулемёта Browning FN. Боекомплект каждой пушки составлял 270 выстрелов, а каждого пулемёта – 900 патронов. На семи узлах внешней подвески можно было разместить боевую нагрузку массой до 1620 кг.
Два турбовинтовых двигателя Turbomeca Astazou XVIG мощностью 978 л.с. каждый на высоте 3000 м могли разогнать самолёт до 520 км/ч. Скорость на пикировании была ограничена значением 750 км/ч. Крейсерская скорость – 430 км. Скорость сваливания — 143 км/ч. Максимальный взлётный вес – 6800 кг. Боевой радиус с нагрузкой 1500 кг – до 370 км. Перегоночная дальность с подвесными баками — 3700 км. Экипаж, состоящий из пилота и штурмана-наблюдателя, размещался в катапультных креслах Martin-Baker Mk 6. Бронирование кабины защищало снизу и сбоку от винтовочных пуль, выпущенных с расстояния 150 м. Козырек фонаря был выполнен из бронестекла, остальное остекление изготавливалось из плексигласа.
Аргентинский турбовинтовой штурмовик не обладал выдающимися летными характеристиками, зато он являлся простым и дешевым в производстве, был надежен и неприхотлив в обслуживании, мог базироваться на слабо оборудованных аэродромах с грунтовыми ВПП, а два двигателя и бронированная кабина делали его достаточно живучим.
Штурмовики начали воевать вскоре после принятия на вооружение. В конце 1975 года в ходе операции Independencia несколько самолётов приняли участие в боевых действиях по разгрому «Народно-революционной армии» в провинции Тукуман. В следующий раз «Пукары» вступили в бой в ходе конфликта за Фолкленды. В середине 1982 года в составе ВВС Аргентины имелось около 60 турбовинтовых штурмовиков. На нескольких самолетах «Пукара» первой серии было демонтировано заднее катапультное кресло (во время боевых вылетов в состав экипажа входил, как правило, лишь летчик), а вместо него устанавливали дополнительный топливный бак, что позволило увеличить боевой радиус. При этом остекление задней кабины закрашивалось.
IA.58A не мог конкурировать по скорости полёта с реактивными истребителями, но так как взлётно-посадочная полоса аэропорта Порт-Стэнли была непригодна для базирования «Скайхоков» и «Миражей», использование противопартизанских самолётов в боевых действиях стало вынужденным решением. Помимо взлётно-посадочной полосы Порт-Стэнли, штурмовики действовали с небольших аэродромов в Гус-Грин и Пеббл-Айленд. До окончания боевых действий "Пукары" успели совершить 186 боевых вылетов, атакуя бомбами, ракетами пушечно-пулемётным огнём британские боевые корабли и высадившихся на острова английских морских пехотинцев. При этом турбовинтовые штурмовики несли тяжелые потери.
Турбовинтовой штурмовик IA.58A ВВС Аргентины повреждённый в результате британского авиаудара
Четыре «Пукары» разной степени сохранности достались англичанам в качестве трофеев. Шесть самолетов подорвали "морские котики" во время диверсионного рейда на аэродром Де-Борбон, девять — были уничтожены на земле английской палубной авиацией или расстреляны корабельной артиллерией, один — сбит ПЗРК FIM-92 Stinger, один — малокалиберной зенитной установкой и еще один — истребителем Sea Harrier FRS.1. В свою очередь, аргентинскому пилоту лейтенанту Мигелю Хименесу удалось сбить британский вертолет Westland АН 1 Scout. Он одержал единственную подтвержденную обеими сторонами воздушную победу аргентинских ВВС в этой войне. Но уже в следующем боевом вылете «Пукара» Хименеса врезалась в холм из-за потери ориентировки в низкой облачности, пилот погиб.
Самолёты IA.58A не оказали существенного влияния на ход боевых действий, что во многом было связано с отсутствием эффективного оружия для борьбы с кораблями. Как впоследствии отмечали военные эксперты, если бы аргентинцы сумели оснастить «Пукары» торпедами, потери британского флота могли бы быть гораздо выше.
Один захваченный IA.58A с серийным номером A-515 британцы довели до лётного состояния и задействовали в испытательной программе на авиабазе Боскомб-Даун. Ещё два повреждённых самолёта стали источником запасных частей. В ходе подготовки самолёта к испытаниям стало ясно, что обслуживали его плохо. Проведенная в Боскомб-Дауне проверка показала, что катапультные кресла с момента их установки ни разу не демонтировались для технического обслуживания. Под воздействием солнечных лучей тормозные парашюты потеряли прочность, что сделало их непригодными к эксплуатации. В замене также нуждались пневматики шасси.
Захваченный британцами турбовинтовой штурмовик IA.58A
Первоначально для летных испытаний было введено ограничение по перегрузке в 3,5g, которое постепенно было доведено до 5,0g. Предел по отрицательной перегрузке составлял 1,5g, причем продолжительность полета с ней не должна была превышать 30 секунд. Высота начала сваливания не должна была быть ниже 3050 м, а высота выхода из сваливания – превышать 2130 м. Допускаемыми фигурами высшего пилотажа были бочки, петли Нестерова, ранверсманы (повороты на горке) и иммельманы. Во время испытания самолет налетал 25 часов, однако обслуживание самолета было основано на программе 50-часовых летных испытаний.
Британские специалисты отметили высокую манёвренность и хорошую управляемость «Пукары», но при этом выяснилось, что на скорости более 600 км/ч управлять им сложно. При отключении одного двигателя имелась возможность полёта с набором высоты.
В ходе учебных воздушных боёв с британскими «Фантомами» и «Харриерами» турбовинтовой самолёт легко обнаруживался бортовыми радарами и на средних дистанциях был уязвим для ракет «воздух-воздух». Но в ближнем воздушном бою, когда имелась возможность применять пушки, «Пукара» могла вполне успешно огрызнуться. В ходе совместного маневрирования с вертолётами Westland Puma и Sea King турбовинтовой самолёт IA.58A легко занимал выгодное положение для атаки. По итогам испытаний был сделан вывод, что «Пукара» не представляет интереса для британских ВВС. Однако эта машина при правильной тактике применения была способна бороться с вертолётами и наносить результативные удары по наземным целям.
Незадолго до завершения испытательной программы трофейный аргентинский штурмовик IA-58 Pucarа был представлен в статической экспозиции на авиашоу Royal International Air Tattoo, проходившем на авиабазе Гринхэм-Коммон. Также самолёт принял участие в дне открытых дверей в школе лётчиков-испытателей в Боскомб-Дауне.
Трофейный аргентинский штурмовик IA-58 Pucarа во время авиашоу Royal International Air Tattoo на британской авиабазе Гринхэм-Коммон, 23 июля 1983 года
9 сентября 1983 года легкий штурмовик IA-58A Pucarа с бортовым номером A-515 стал экспонатом аэрокосмического музея Королевских ВВС (RAF Aerospace Museum) в Косфорде и остается там по сей день.
Ещё до начала серийного производства штурмовик IA-58 Pucarа активно рекламировался на различных авиакосмических салонах и выставках вооружения. Переговоры о продаже «Пукары» велись с Боливией, Венесуэлой, Мавританией, Марокко, Парагваем, Перу, Ираком и Центрально-Африканской Республикой. Хотя им активно интересовались покупатели из стран «третьего мира», экспортных контрактов удалось заключить немного. Что в основном было связано с неготовностью Аргентины поставлять самолёты в долг и сильным влиянием внешнеполитических факторов. В итоге правительства Венесуэлы и Марокко предпочли приобрести американские OV-10 Bronco.
Первым иностранным покупателем «Пукары» стал Уругвай. В ВВС этого центральноамериканского государства шесть турбовинтовых штурмовиков аргентинского производства заменили поршневые АT-6 Texan и P-51 Mustang, которые в основном предназначались для борьбы с повстанцами.
IA-58A Pucarа ВВС Уругвая
В настоящее время все уругвайские IA-58A небоеспособны, в связи с чем рассматривается вопрос об их капитальном ремонте и модернизации до уровня IA-58D Pucarа Delta. По состоянию на 2017 год в ВВС Уругвая в воздух могли подняться три «Пукары». В данный момент эти машины находятся на хранении.
В конце 1980-х правительство Аргентины в связи с сокращением военного бюджета объявило о намерении продать 40 бывших в употреблении штурмовиков. Этим предложением заинтересовались Колумбия и Шри-Ланка, в которых на тот момент фактически шла гражданская война.
IA-58A Pucarа ВВС Колумбии
Подробностей о действиях турбовинтовых штурмовиков IA-58A в Колумбии очень немного, всего эта страна приобрела 6 штурмовиков. Известно, что «Пукары» совместно со штурмовиками американского производства OV-10 Bronco и A-37 Dragonfly сбрасывали 113- и 227-кг бомбы и обстреливали неуправляемыми реактивными снарядами объекты вооруженных левацких группировок и боевиков наркокартелей в районе Лос-Льяноса. Согласно справочным данным, в настоящее время в действующем составе ВВС Колумбии самолёты IA-58A не числятся.
IA-58A Pucarа ВВС Шри-Ланки
Шри-Ланка купила четыре IA-58A в 1993 году. Эти машины активно участвовали в действиях против тамильских сепаратистов. Турбовинтовые штурмовики вели вооруженную разведку, наносили бомбо-штурмовые удары и наводили на цель реактивные истребители-бомбардировщики Kfir C.2 и F-7В/G, а также переделанные в бомбардировщики военно-транспортные самолёты Y-8 китайского производства.
Действуя против движения «Тигры освобождения Тамил Илама» (ТОТИ), признанного террористической организацией, лёгкие штурмовики «Пукара» проявили свои лучшие качества: высокую огневую мощь, отличный обзор из кабины, хорошую манёвренность, неприхотливость, надёжность и способность базироваться на слабо подготовленных временных аэродромах.
Уцелевший турбовинтовой штурмовик IA-58A в Музее ВВС Шри-Ланки
Очень скоро сильно досаждавшие боевикам «Пукары» стали приоритетной целью для их средств ПВО. Во время боевых вылетов один самолёт был сбит огнём крупнокалиберного зенитного пулемёта, а ещё два стали жертвами ПЗРК «Стрела-2М». Последний уцелевший IA-58A в связи с нехваткой запчастей был выведен из эксплуатации в 1999 году и сейчас находится в экспозиции Музея ВВС Шри-Ланки. Для компенсации убыли штурмовиков IA-58A правительство Индии передало несколько истребителей-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла МиГ-27. Однако скоростные МиГи с мощным встроенным вооружением в виде шестиствольной 30-мм пушки и гораздо большей боевой нагрузкой менее приспособлены для противопартизанских действий и имеют многократно более высокие эксплуатационные расходы.
В настоящее время штурмовики IA-58A Pucarа считаются устаревшими физически и морально. Несмотря на это, командование FAA инициировало программу капитального ремонта и модернизации, через которую должно пройти не менее 15 самолётов, построенных во второй половине 1980-х. В настоящее время в ВВС Аргентины числятся 24 турбовинтовых штурмовика, но значительная их часть подлежит списанию в ближайшее время ввиду полной выработки ресурса планера. Все «Пукары», способные подняться в воздух, сведены в две штурмовые эскадрильи, базирующиеся на аэродроме Даниэль Юкич.
Спутниковый снимок Google Earth: турбовинтовые штурмовики IA-58A Pucarа на аэродроме Даниэль Юкич
Создание модернизированного штурмовика осуществлено бывшим разработчиком и серийным производителем самолетов «Пукара» — аргентинским государственным предприятием Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA) в Кордове совместно с израильской корпорацией Israel Aerospace Industries (IAI).
Помимо нового комплекса авионики, поставщиком которого является другая израильская компания Elbit Systems, самолёт получил новое крыло и двигатели Pratt & Whitney Canada PT-6A-62 мощностью 950 л.с., с четырёхлопастными винтами. Обновлённое БРЭО должно существенно расширить возможности поисково-ударные возможности штурмовика, обеспечить применение современных управляемых авиационных боеприпасов и включает в себя лазерный дальномер-целеуказатель, радар с синтезированной апертурой, современные средства связи и навигации. Модернизированный самолёт получит возможность нести контейнер с пассивными ИК-датчиками, что улучшит возможности по поиску и уничтожению целей в тёмное время суток. 20-мм пушки Hispano-Suiza HS.804 и 7,62-мм пулемёты Browning FN планируется заменить 30-мм пушками DEFA 554.
IA-58H Pucara
Ремоторизованный самолёт IA-58H Pucara с бортовым номером А-561, предназначенный для тестирования новых двигателей, совершил первый полёт 24 ноября 2015 года. Ещё один штурмовик с номером А-568 был переоборудован для отработки электронных систем.
IA-58D Pucarа Delta
Полностью модернизированный и капитально отремонтированный самолёт получил обозначение IA-58D Pucarа Delta (иногда он упоминается как IA-58 Fenix). Предусмотрено, что модернизированные турбовинтовые штурмовики останутся на вооружении до 2045 года.
Продолжение следует…