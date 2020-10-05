Нежелательные революции

Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.
Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных… Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно.
А. С. Пушкин
Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных… Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно.
А. С. Пушкин
Усталость от революций
В конце 90-х часто повторялась мысль, что, дескать, Россия устала от революций. Манерным таким голосом. Устала страна от революций. Время было достаточно тяжёлое, каких-то политических решений на горизонте не просматривалось, а потому вот эта самая «суперубойная» фраза. Дескать, не надо, зачем…
Сегодня это выдаётся в варианте «нежелательности революций». И тоже таким вот манерным тоном. Тоном зажравшегося мажора, которому осточертели все красоты мира. Кстати, в какой-то мере нельзя с этим не согласиться. Русские революции 17-го года ввергли империю в хаос и привели к гибели и бегству за границу миллионы её граждан. Чего уж тут хорошего?
Экономика в ходе «революционных гуляний» была разгромлена вдребезги. Восстанавливались мы очень долго (если смотреть по уровню потребления продовольствия, то бесконечно долго). А вот уровень политических свобод поздней николаевской империи в рамках СССР достигнут не был вообще. То есть вроде как революция — плохо!
Однако монархия в России рухнула практически моментально. Никто за неё особо не боролся. Большевики тоже пришли к власти достаточно легко. Гражданская война — это уже было потом.
Так вот, насчёт «нежелательности революций» кто бы спорил! Русская революция, первоначально вроде как почти бескровная, в дальнейшем привела к чудовищным последствиям. Красный террор, белый террор, разгул разных мелких и крупных банд. Голод, нищета…
И принята была такая красивая легенда, что в той России (которую мы утеряли!) всё было просто чудесно, просто прекрасно и просто великолепно. Но потом провокатор Ульянов приехал на малую родину В. В. Путина в «запломбированном вагоне» и на немецкие (британские?) деньги поднял мятеж. У большевиков была не менее красивая сказка про «тысячелетнюю империю рабства и Ленина — пророка-избавителя».
То есть и там, и там подчёркивается и выпячивается именно и конкретно роль Ульянова-Ленина и его боевитой партии. Даже у Пелевина есть мистический рассказ на эту тему (тему «Ленина в Октябре»). То есть логика проста: всё развалил агент Госдепа, тьфу ты, британских/немецких спецслужб Ульянов-Ленин. Красиво. Один человек — и тысячелетняя империя, попахивает Голливудом. Дивергент… или инсургент?
И, значится, миллионы с тоской в голосе вопрошают: а где были знаменитые жандармы и где была охранка? Как они прохлопали Ульянова-Ленина? Как? Как они позволили ему уничтожить тысячелетнюю монархию? Кстати, хорошие вопросы. Очень хорошие.
Всё как в том анекдоте про Ленина — мастера конспирации в Париже: вроде бы неброский, незаметный человек, а убей его — и не будет Великой Октябрьской Социалистической революции, говорили друг другу парижане. С таким же успехом можно рассуждать, что убей Гитлера… и не было бы Второй мировой. Очень исторично.
Как-то слишком много внимания уделяется этим самым большевикам и эсерам в эмиграции. И прочим разным эмигрантам. Такое складывается впечатление, что русская революция делалась исключительно в Лондоне и Швейцарии. Неправильное впечатление.
По какой-то странной причине сама по себе общественно-политическая ситуация в Российской империи начала 20-го века остаётся за кадром. Идёт в качестве фона. Дескать, Ленин там что-то писал про пролетариат и царя Николая. Ага, писал. Как же не писать. Эта самая откровенно взрывоопасная ситуация имела место быть и при наличии Ульянова-Ленина, и даже при полном его отсутствии. Она никак от него не зависела и зависеть не могла. Тяжёлое положение русского пролетариата и крестьянства в начале 20-го века — это объективный факт, а не абстрактная фактура из теоретических работ симбирского революционера.
То есть не напиши он своих «гениальных трудов», русский народ и по сей день безумно бы любил монархию Романовых? Вы уверены? То есть всё-таки молодой русский пролетариат в столицах — первичен, Ульянов — вторичен. Как тут ни крути.
Хороший пример
Как известно, революционная ситуация сложилась и в воюющей Франции, и в 1917-м там всё было «на грани», но ситуацию удалось удержать. В Британии тоже всё было очень невесело, но обошлось без выступлений пролетариата на Трафальгарской площади. Революция в Германии всё-таки случилась, но экстремисты к власти там не пришли (в 20-е годы). А вот в «победившей» Италии к власти внезапно пришёл Муссолини… А вот в невоевавшей Испании случилась гражданская война… в 30-е годы! И потом диктатура Франко прямо до его смерти. Красиво.
Но вот как раз в Британии, стране — традиционном противнике России, последняя «революция» была очень давно. И, собственно говоря, народным восстанием она не была ни разу. Имеется в виду Английская буржуазная революция XVII века. Британская империя очень бурно развивалась. Промышленность, судостроение, торговля, биржи и мореплавание. Науки и изящные искусства. Современный глобальный мир очень серьёзно обязан именно Британской империи XIX века. То есть Британия не была неким аналогом великой китайской империи, изолированной от окружающего мира, она была её антиподом. Не строили британцы стен, они строили торговые суда.
И вот за три века стремительной трансформации британского общества (XVII, XVIII, XIX) там никаких революций не случилось. Странно, да? Ещё на рубеже XIX и XX веков некий Победоносцев активно советовал государю «подморозить Россию». То есть когда в российской империи начались относительно небольшие (на фоне, например, Германии) изменения в экономике, технике и общественных отношениях, то для политической системы это стало «вызовом», к которому система не была готова.
Результат — три революции, которые в конце концов и привели империю в могилу. А вот в Британской империи той эпохи никаких революций не случилось. Больно, горько и обидно такое осознавать: в торгашеской и бездуховно-циничной Британии народного восстания не случилось. А вот в духовной, богоспасаемой и истинно православной России произошла катастрофа. Причём серийная. Знаете, просто хочется сесть… и переписать все учебники истории, потому что так быть не могло.
Всё должно было быть строго наоборот. Как примерно некоторые марксисты-идеалисты ждали народной революции в США в 20-м веке. И краха монополистического капитала. Не дождались. Вернее, дождались, но совсем иного развития событий. Проклятые «тупые» (цитата из Задорнова) американцы. Однако с точки зрения государственного строительства и стабильности госсистемы всё у них по-человечески выходит. Парадокс!
Циничная система, построенная на прибыли и чистогане, почему-то раз за разом бьёт своих конкурентов. Не напомните, когда была последняя американская революция? И чем она кончилась? А ведь американское государство за два с хвостиком века своей истории развивалось ещё более динамично, чем Британская империя, враг всех российских телеведущих.
Вам не приходит в голову один простой вопрос: почему они могут обеспечить устойчивость своей политической системы, а в России этого сделать не получается? В Британии было ноль революций с момента начала индустриальной революции, и даже сегодня в ходе революционных политических изменений в свете выхода из Евросоюза никто там не говорит ни о какой революции. Даже теоретически. Почему так?
И почему в России революция «всегда рядом»? Что не так с нашей системой?
Политическая схемотехника
Китай тут упомянут совсем не зря. Древнейшая и величайшая империя планеты Земля, к тому же самобытная. Китайцы сами и первый гвоздь придумали, и первый кирпич, и первую повозку. А политические проблемы всё те же, что и у России: восстание «красных бровей», восстание «жёлтых повязок». Которые имели место быть задолго до исторического материализма и задолго до возникновения Киевской Руси. Но практически во времена расцвета Римской империи. И которые просто «убивали» госсистему. Это было нечто, это было что-то с чем-то.
Вообще, народные восстания случались в Китае с пугающей регулярностью (как и распад страны на части). Последний раз это вовсю творилось уже в эпоху Ленина и Троцкого. Как-то так. И даже гораздо позже: Мао и его хунвейбины… Жизнь на реакторе, иначе не скажешь. А вот в Британии последние несколько веков всё как-то загадочно стабильно.
С точки зрения автора, причин такого вот «парадокса» две: британская правовая система и британский парламентаризм. Последним диктатором там был революционер Кромвель, после него никаких «царей» — ни «хороших», ни «плохих», — не наблюдалось. А страна шла в рост. И в стране регулярно проводились выборы, и случались политические кризисы, но революций не было.
И когда сегодня российские «элитарии» пытаются пристроить своих детишек в Туманный Альбион, тут присутствует очень трезвый расчёт: что будет в России завтра, непонятно, а в Британии всё так же будут зеленеть лужайки, как и сто лет тому назад. Хорошие там газоны, очень хорошие, да и политическая система неплохая.
И возникла она далеко не вчера: Вели́кая ха́ртия во́льностей (лат. Magna Carta, также Magna Charta Libertatum) — политико-правовой документ, составленный в июне 1215 года на основе требований английской знати к королю.
«А вот теперь сиди и слушай, он не желал ей зла…» То есть как-то шибко давно эти вопросы начали обсуждаться и фиксироваться в британском королевстве. Очень давно. Остаётся только крутить головой в изумлении. У нас подобные «кондиции» пытались подсунуть очередной императрице, и 25 генваря 1730-го от Рождества Христова года Анна Иоановна их даже подписала… И Россия была «конституционной монархией»… ровно один месяц.
Сто лет дворцовых переворотов и полуреформы напополам с террором
Потом кондиции были отброшены в сторону как ненужный утиль, и началась новая великая эпоха самодержавия… или «эпоха дворцовых переворотов», как позже назовут её историки. И, кстати, сколько подобных «переворотов» имело место быть в Британии XVIII века? А причины тут весьма просты: если всю власть в стране воплощает в себе фигура монарха, то… очень интересно или повлиять на монарха, или поставить своего «королька». Вот как-то так. И «выборы» имели место быть, просто их своими штыками осуществляла столичная гвардия. Зачастую в интересах тех или иных «иностранных держав». Такое вот «процветание», такой вот «имперский парадиз».
Целью подобных переворотов зачастую было использование российской армии в интересах тех или иных «европейских коалиций». Британский и французский послы там ещё «рвали и метали». Славная эпоха, по-настоящему славная… За что там «героический Суворов» клал своих солдат в швейцарских Альпах? За чьи интересы? Ну, или участие в Семилетней войне, переворот… и полная смена стороны конфликта. Или убийство Павла в целях недопущения…
Вы понимаете, убивать в то время британского монарха особого смысла не имело. Британскую политику двигал далеко не он один, и даже убийство британского премьер-министра мало что меняло. Политическая система потому как. На одну-единственную личность никак не завязанная.
У нас хорошо помнят последнюю (неудачную!) попытку подобного переворота — декабристов. Но они представляют собой конечную точку большой исторической традиции предыдущего (ушедшего) XVIII века. Сами по себе они выглядят достаточно дико (а именно так их и преподносят!). Вдруг родовитые офицеры бросились бороться за конституцию и народное счастье — какое чудо! А вот если рассматривать их как продолжение линии бушевавших почти весь предыдущий век столичных переворотов… то картинка проясняется.
Но какая стабильность! Какая духовность! Отца Николая Первого грохнули (буквально) заговорщики из высшей российской знати, самого Николая они же попытались спровадить на тот свет, и его семью захватить пытались… Но России не нужна парламентская система торгашеской Британии! Мы их превзойдём в плане моральном, так рассуждали наши «теоретики» в славном XIX веке… Ещё раз: Павла и Николая пытались убить представители всё той же высшей русской знати — опора трона и надежда нации в одном лице. «Лучшие люди нашего города»… Правда, повадки «поручиков голицыных» в чём-то напоминали уркаганские.
И да, император Николай очень хотел освободить крестьянство, но боялся… боялся той самой русской знати, состоявшей из видных рабовладельцев. И даже не дергался. Эпоха Николая Палкина — это эпоха, когда, в отличие от «куртуазного» предыдущего века, дворянам тоже поприжали хвосты, за то его и ненавидели представители дворянского сословия. Эпоха относительной стабильности, завершившаяся поражением в Крыму.
После Николая начались реформы… и постепенно снова начал раскручиваться политический хаос. Место гвардии как источника беспорядков при этом заняли разнообразные бомбисты и народовольцы. Как-то принято забывать, что Александра II Освободителя постоянно пытались убить. Покушения шли одно за другим… А ведь он вроде бы провёл широкомасштабные реформы. Но именно при нём революционное движение набрало обороты.
К концу его царствования протестные настроения распространились среди разных слоев общества, включая интеллигенцию, часть дворянства и армии.
Усиление репрессий со стороны полицейских органов, особенно в отношении «хождения в народ» (процесс ста девяноста трёх народников), вызвало возмущение общественности и положило начало террористической деятельности, в последующем принявшей массовый характер.
Публика рукоплескала террористам, росла численность самих террористических организаций — так, «Народная воля», приговорившая царя к смерти, насчитывала сотни активных членов.
Усиление репрессий со стороны полицейских органов, особенно в отношении «хождения в народ» (процесс ста девяноста трёх народников), вызвало возмущение общественности и положило начало террористической деятельности, в последующем принявшей массовый характер.
Публика рукоплескала террористам, росла численность самих террористических организаций — так, «Народная воля», приговорившая царя к смерти, насчитывала сотни активных членов.
(Wiki.)
Плохо у нас знают историю своей же собственной страны, очень плохо. Глубокий политический кризис возник в стране задолго до появления Ульянова-Ленина на политической сцене. Очень даже задолго. Все те «проклятые вопросы» имели место задолго до его рождения. К концу правления «царя-освободителя» в стране царил полный политический хаос. И консерваторы-патриоты-монархисты логично указывали, что это всё из-за проклятых реформ.
То есть логика процветания до самого 1917 года ущербна в своей сердцевине. В стране царил перманентный хаос. Политический. 1904-1905 —это лишь момент обострения. Политическая система с полной очевидностью была неадекватна запросам общества, что вело к перманентному кризису. И вопрос надо задавать не «почему в 17-м охранка проморгала Ленина?», а «как эта архаичная система вообще так долго продержалась на плаву?»
Перед администраторами и жандармами империи Романовых можно снять шляпу: они сделали фактически невозможное: они «тянули» эту полностью неадекватную систему, пока это было возможно, и продолжали тянуть, даже когда это стало полностью невозможно. Тянули её почти три года мировой войны… а потом всё рухнуло. Но рухнуло не из-за «внезапного Ленина» и даже не из-за «внезапного Керенского», а по причине «полного исчерпания ресурса» политической системы.
Выводы
По какой-то странной причине у нас по сей день принято рассматривать русские революции и крах Российской империи как нечто чуть ли не случайное. Что, дескать, этого можно было избежать и во всём виноваты «иностранные агенты в запломбированных вагонах». Дескать, приехал Ленин на Финляндский вокзал, залез на броневик и сделал революцию. А поскользнись он тогда, сверзись на брусчатку с неудобного постамента, ударься об неё головой — и всё было бы иначе…
Уже шёл индустриальный XX век, а у нас всё царило самодержавие… И всё не доходили руки до решения «крестьянско-земельного вопроса». И крестьянин у нас вплоть до самого 17-го года был «полуперсоной», как его иронично называли в прессе того времени. Телесные наказания отменили для крестьян уже вроде как в 1904-1905 годах (видимо, параллельно с введением «столыпинских галстуков»). Тоже зачётная тема — Столыпин-реформатор…
Если что, то правило хабеас корпус постоянно употреблялось с XV века. Вначале им пользовались как средством к восстановлению свободы, нарушенной частными лицами, в основном феодалами и их подчинёнными, но уже со времён Генриха VII оно стало применяться в случаях преследования личности со стороны Короны.
Но это в треклятой «англичанке», которая, понятно, гадит… Британская история и британская власть были ненамного мягче российских, достаточно вспомнить «огораживания» и «работные дома», а также «повешение бродяг» и их «высылку в кандалах в колонии» в качестве каторжан, если что. Гуманизмом там и не пахло. Но обошлось без революций и гулагов. Потому как права человека и личности были там определены за сотни лет до начала индустриальной революции. То есть право само по себе ещё не означает гуманизма — это разные вещи.
Британское право, британский парламент… Они стали образцами для многих стран мира начиная с США и Канады. То есть была налажена «политическая система». Включая правосудие (отдельное от исполнительной власти). В результате чего уже в начале века XXI российские олигархи предпочитают судиться именно в Британии, но не на родине. То есть подобный суд (не вмонтированный наглухо в госсистему) — это не глупость и не слабость. Это сила, мудрость и элемент устойчивости.
В 1265 году Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, собрал первый выборный парламент.
И на протяжении столетий политические кризисы на британских островах бушевали в основном… в зале парламента, но не на залитых кровью улицах и площадях столицы. То есть партийная система, межпартийные баталии и схватки в парламенте — это своего рода плавкий предохранитель системы. У нас принято над этим высокомерно посмеиваться — в России не бывает парламентских кризисов. Ну да, у нас обычно бывают кровавые бунты/революции. Кто-то из наших политиков поиздевался над «глупыми» иностранными парламентами — дескать, им нужно иметь место, где можно драться стульями. Оно, конечно, так, но это гораздо лучше, чем «когда лава проходит сквозь лаву, на карьером идущих конях…»
Многие слышали про британское право и парламент, а вот о «британском бунте, осмысленном и гуманном», как-то народ не наслышан. Последнее, что вспоминается, — некий Уот Тайлер. Британскому фермеру не было нужды поднимать бунт, потому как он мог голосовать, он мог обратиться в суд, он мог подать петицию… И его жизнь (если что) совсем не была похожа на сахар, но бунтовать особого смысла не было. Хотя политическая система была ничуть не гуманнее континентальной. Но типа… были «правила игры»! Во как! Своего рода «fair play».
Для правительства все эти сигналы были своего рода «красными лампочками», то есть никто не собирался «облизывать» каждого конкретного подписанта, но слишком большое количество таких вот тревожных сигналов означало необходимость коррекции курса или даже реформ (которые, в принципе, могли заключаться в высылке нищих бродяг в Австралию). И система смещалась в новое устойчивое положение. И так практически без конца.
В России всё было строго наоборот, любое недовольство рассматривалось как бунт со всеми вытекающими, реформы «откладывались» десятилетиями, если не поколениями, а потому общество перманентно находилось в политически нестабильном состоянии. То есть «красные лампочки» не горят не потому, что всё хорошо, а потому что они отключены (в целях патриотической иллюминации горят исключительно зелёные, подключённые, однако, только к питанию). И «пилоты» перманентно находятся в состоянии тихой паники, так как никакой реальной информации о состоянии воздушного судна у них нет. Потом — «внезапная» катастрофа.
«Стабильная» госсистема в России устроена следующим образом: все предохранительные клапаны с парового котла свинчиваем, с манометров убираем настоящие стрелки и оставляем нарисованные в нужном положении… давление наращиваем, а сами ходим вокруг и раз за разом повторяем, что взрыв котла нежелателен…