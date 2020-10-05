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Нежелательные революции

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Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.
Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных… Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно.

А. С. Пушкин


Усталость от революций


В конце 90-х часто повторялась мысль, что, дескать, Россия устала от революций. Манерным таким голосом. Устала страна от революций. Время было достаточно тяжёлое, каких-то политических решений на горизонте не просматривалось, а потому вот эта самая «суперубойная» фраза. Дескать, не надо, зачем…

Сегодня это выдаётся в варианте «нежелательности революций». И тоже таким вот манерным тоном. Тоном зажравшегося мажора, которому осточертели все красоты мира. Кстати, в какой-то мере нельзя с этим не согласиться. Русские революции 17-го года ввергли империю в хаос и привели к гибели и бегству за границу миллионы её граждан. Чего уж тут хорошего?


Экономика в ходе «революционных гуляний» была разгромлена вдребезги. Восстанавливались мы очень долго (если смотреть по уровню потребления продовольствия, то бесконечно долго). А вот уровень политических свобод поздней николаевской империи в рамках СССР достигнут не был вообще. То есть вроде как революция — плохо!

Однако монархия в России рухнула практически моментально. Никто за неё особо не боролся. Большевики тоже пришли к власти достаточно легко. Гражданская война — это уже было потом.

Так вот, насчёт «нежелательности революций» кто бы спорил! Русская революция, первоначально вроде как почти бескровная, в дальнейшем привела к чудовищным последствиям. Красный террор, белый террор, разгул разных мелких и крупных банд. Голод, нищета…

И принята была такая красивая легенда, что в той России (которую мы утеряли!) всё было просто чудесно, просто прекрасно и просто великолепно. Но потом провокатор Ульянов приехал на малую родину В. В. Путина в «запломбированном вагоне» и на немецкие (британские?) деньги поднял мятеж. У большевиков была не менее красивая сказка про «тысячелетнюю империю рабства и Ленина — пророка-избавителя».

То есть и там, и там подчёркивается и выпячивается именно и конкретно роль Ульянова-Ленина и его боевитой партии. Даже у Пелевина есть мистический рассказ на эту тему (тему «Ленина в Октябре»). То есть логика проста: всё развалил агент Госдепа, тьфу ты, британских/немецких спецслужб Ульянов-Ленин. Красиво. Один человек — и тысячелетняя империя, попахивает Голливудом. Дивергент… или инсургент?

И, значится, миллионы с тоской в голосе вопрошают: а где были знаменитые жандармы и где была охранка? Как они прохлопали Ульянова-Ленина? Как? Как они позволили ему уничтожить тысячелетнюю монархию? Кстати, хорошие вопросы. Очень хорошие.

Всё как в том анекдоте про Ленина — мастера конспирации в Париже: вроде бы неброский, незаметный человек, а убей его — и не будет Великой Октябрьской Социалистической революции, говорили друг другу парижане. С таким же успехом можно рассуждать, что убей Гитлера… и не было бы Второй мировой. Очень исторично.

Как-то слишком много внимания уделяется этим самым большевикам и эсерам в эмиграции. И прочим разным эмигрантам. Такое складывается впечатление, что русская революция делалась исключительно в Лондоне и Швейцарии. Неправильное впечатление.

По какой-то странной причине сама по себе общественно-политическая ситуация в Российской империи начала 20-го века остаётся за кадром. Идёт в качестве фона. Дескать, Ленин там что-то писал про пролетариат и царя Николая. Ага, писал. Как же не писать. Эта самая откровенно взрывоопасная ситуация имела место быть и при наличии Ульянова-Ленина, и даже при полном его отсутствии. Она никак от него не зависела и зависеть не могла. Тяжёлое положение русского пролетариата и крестьянства в начале 20-го века — это объективный факт, а не абстрактная фактура из теоретических работ симбирского революционера.

То есть не напиши он своих «гениальных трудов», русский народ и по сей день безумно бы любил монархию Романовых? Вы уверены? То есть всё-таки молодой русский пролетариат в столицах — первичен, Ульянов — вторичен. Как тут ни крути.

Хороший пример


Как известно, революционная ситуация сложилась и в воюющей Франции, и в 1917-м там всё было «на грани», но ситуацию удалось удержать. В Британии тоже всё было очень невесело, но обошлось без выступлений пролетариата на Трафальгарской площади. Революция в Германии всё-таки случилась, но экстремисты к власти там не пришли (в 20-е годы). А вот в «победившей» Италии к власти внезапно пришёл Муссолини… А вот в невоевавшей Испании случилась гражданская война… в 30-е годы! И потом диктатура Франко прямо до его смерти. Красиво.

Но вот как раз в Британии, стране — традиционном противнике России, последняя «революция» была очень давно. И, собственно говоря, народным восстанием она не была ни разу. Имеется в виду Английская буржуазная революция XVII века. Британская империя очень бурно развивалась. Промышленность, судостроение, торговля, биржи и мореплавание. Науки и изящные искусства. Современный глобальный мир очень серьёзно обязан именно Британской империи XIX века. То есть Британия не была неким аналогом великой китайской империи, изолированной от окружающего мира, она была её антиподом. Не строили британцы стен, они строили торговые суда.

И вот за три века стремительной трансформации британского общества (XVII, XVIII, XIX) там никаких революций не случилось. Странно, да? Ещё на рубеже XIX и XX веков некий Победоносцев активно советовал государю «подморозить Россию». То есть когда в российской империи начались относительно небольшие (на фоне, например, Германии) изменения в экономике, технике и общественных отношениях, то для политической системы это стало «вызовом», к которому система не была готова.

Результат — три революции, которые в конце концов и привели империю в могилу. А вот в Британской империи той эпохи никаких революций не случилось. Больно, горько и обидно такое осознавать: в торгашеской и бездуховно-циничной Британии народного восстания не случилось. А вот в духовной, богоспасаемой и истинно православной России произошла катастрофа. Причём серийная. Знаете, просто хочется сесть… и переписать все учебники истории, потому что так быть не могло.

Всё должно было быть строго наоборот. Как примерно некоторые марксисты-идеалисты ждали народной революции в США в 20-м веке. И краха монополистического капитала. Не дождались. Вернее, дождались, но совсем иного развития событий. Проклятые «тупые» (цитата из Задорнова) американцы. Однако с точки зрения государственного строительства и стабильности госсистемы всё у них по-человечески выходит. Парадокс!

Циничная система, построенная на прибыли и чистогане, почему-то раз за разом бьёт своих конкурентов. Не напомните, когда была последняя американская революция? И чем она кончилась? А ведь американское государство за два с хвостиком века своей истории развивалось ещё более динамично, чем Британская империя, враг всех российских телеведущих.

Вам не приходит в голову один простой вопрос: почему они могут обеспечить устойчивость своей политической системы, а в России этого сделать не получается? В Британии было ноль революций с момента начала индустриальной революции, и даже сегодня в ходе революционных политических изменений в свете выхода из Евросоюза никто там не говорит ни о какой революции. Даже теоретически. Почему так?

И почему в России революция «всегда рядом»? Что не так с нашей системой?

Политическая схемотехника


Китай тут упомянут совсем не зря. Древнейшая и величайшая империя планеты Земля, к тому же самобытная. Китайцы сами и первый гвоздь придумали, и первый кирпич, и первую повозку. А политические проблемы всё те же, что и у России: восстание «красных бровей», восстание «жёлтых повязок». Которые имели место быть задолго до исторического материализма и задолго до возникновения Киевской Руси. Но практически во времена расцвета Римской империи. И которые просто «убивали» госсистему. Это было нечто, это было что-то с чем-то.

Вообще, народные восстания случались в Китае с пугающей регулярностью (как и распад страны на части). Последний раз это вовсю творилось уже в эпоху Ленина и Троцкого. Как-то так. И даже гораздо позже: Мао и его хунвейбины… Жизнь на реакторе, иначе не скажешь. А вот в Британии последние несколько веков всё как-то загадочно стабильно.

С точки зрения автора, причин такого вот «парадокса» две: британская правовая система и британский парламентаризм. Последним диктатором там был революционер Кромвель, после него никаких «царей» — ни «хороших», ни «плохих», — не наблюдалось. А страна шла в рост. И в стране регулярно проводились выборы, и случались политические кризисы, но революций не было.

И когда сегодня российские «элитарии» пытаются пристроить своих детишек в Туманный Альбион, тут присутствует очень трезвый расчёт: что будет в России завтра, непонятно, а в Британии всё так же будут зеленеть лужайки, как и сто лет тому назад. Хорошие там газоны, очень хорошие, да и политическая система неплохая.

И возникла она далеко не вчера: Вели́кая ха́ртия во́льностей (лат. Magna Carta, также Magna Charta Libertatum) — политико-правовой документ, составленный в июне 1215 года на основе требований английской знати к королю.

«А вот теперь сиди и слушай, он не желал ей зла…» То есть как-то шибко давно эти вопросы начали обсуждаться и фиксироваться в британском королевстве. Очень давно. Остаётся только крутить головой в изумлении. У нас подобные «кондиции» пытались подсунуть очередной императрице, и 25 генваря 1730-го от Рождества Христова года Анна Иоановна их даже подписала… И Россия была «конституционной монархией»… ровно один месяц.

Сто лет дворцовых переворотов и полуреформы напополам с террором


Потом кондиции были отброшены в сторону как ненужный утиль, и началась новая великая эпоха самодержавия… или «эпоха дворцовых переворотов», как позже назовут её историки. И, кстати, сколько подобных «переворотов» имело место быть в Британии XVIII века? А причины тут весьма просты: если всю власть в стране воплощает в себе фигура монарха, то… очень интересно или повлиять на монарха, или поставить своего «королька». Вот как-то так. И «выборы» имели место быть, просто их своими штыками осуществляла столичная гвардия. Зачастую в интересах тех или иных «иностранных держав». Такое вот «процветание», такой вот «имперский парадиз».

Целью подобных переворотов зачастую было использование российской армии в интересах тех или иных «европейских коалиций». Британский и французский послы там ещё «рвали и метали». Славная эпоха, по-настоящему славная… За что там «героический Суворов» клал своих солдат в швейцарских Альпах? За чьи интересы? Ну, или участие в Семилетней войне, переворот… и полная смена стороны конфликта. Или убийство Павла в целях недопущения…

Вы понимаете, убивать в то время британского монарха особого смысла не имело. Британскую политику двигал далеко не он один, и даже убийство британского премьер-министра мало что меняло. Политическая система потому как. На одну-единственную личность никак не завязанная.

У нас хорошо помнят последнюю (неудачную!) попытку подобного переворота — декабристов. Но они представляют собой конечную точку большой исторической традиции предыдущего (ушедшего) XVIII века. Сами по себе они выглядят достаточно дико (а именно так их и преподносят!). Вдруг родовитые офицеры бросились бороться за конституцию и народное счастье — какое чудо! А вот если рассматривать их как продолжение линии бушевавших почти весь предыдущий век столичных переворотов… то картинка проясняется.

Но какая стабильность! Какая духовность! Отца Николая Первого грохнули (буквально) заговорщики из высшей российской знати, самого Николая они же попытались спровадить на тот свет, и его семью захватить пытались… Но России не нужна парламентская система торгашеской Британии! Мы их превзойдём в плане моральном, так рассуждали наши «теоретики» в славном XIX веке… Ещё раз: Павла и Николая пытались убить представители всё той же высшей русской знати — опора трона и надежда нации в одном лице. «Лучшие люди нашего города»… Правда, повадки «поручиков голицыных» в чём-то напоминали уркаганские.

И да, император Николай очень хотел освободить крестьянство, но боялся… боялся той самой русской знати, состоявшей из видных рабовладельцев. И даже не дергался. Эпоха Николая Палкина — это эпоха, когда, в отличие от «куртуазного» предыдущего века, дворянам тоже поприжали хвосты, за то его и ненавидели представители дворянского сословия. Эпоха относительной стабильности, завершившаяся поражением в Крыму.

После Николая начались реформы… и постепенно снова начал раскручиваться политический хаос. Место гвардии как источника беспорядков при этом заняли разнообразные бомбисты и народовольцы. Как-то принято забывать, что Александра II Освободителя постоянно пытались убить. Покушения шли одно за другим… А ведь он вроде бы провёл широкомасштабные реформы. Но именно при нём революционное движение набрало обороты.

К концу его царствования протестные настроения распространились среди разных слоев общества, включая интеллигенцию, часть дворянства и армии.
Усиление репрессий со стороны полицейских органов, особенно в отношении «хождения в народ» (процесс ста девяноста трёх народников), вызвало возмущение общественности и положило начало террористической деятельности, в последующем принявшей массовый характер.
Публика рукоплескала террористам, росла численность самих террористических организаций — так, «Народная воля», приговорившая царя к смерти, насчитывала сотни активных членов.

(Wiki.)

Плохо у нас знают историю своей же собственной страны, очень плохо. Глубокий политический кризис возник в стране задолго до появления Ульянова-Ленина на политической сцене. Очень даже задолго. Все те «проклятые вопросы» имели место задолго до его рождения. К концу правления «царя-освободителя» в стране царил полный политический хаос. И консерваторы-патриоты-монархисты логично указывали, что это всё из-за проклятых реформ.

То есть логика процветания до самого 1917 года ущербна в своей сердцевине. В стране царил перманентный хаос. Политический. 1904-1905 —это лишь момент обострения. Политическая система с полной очевидностью была неадекватна запросам общества, что вело к перманентному кризису. И вопрос надо задавать не «почему в 17-м охранка проморгала Ленина?», а «как эта архаичная система вообще так долго продержалась на плаву?»

Перед администраторами и жандармами империи Романовых можно снять шляпу: они сделали фактически невозможное: они «тянули» эту полностью неадекватную систему, пока это было возможно, и продолжали тянуть, даже когда это стало полностью невозможно. Тянули её почти три года мировой войны… а потом всё рухнуло. Но рухнуло не из-за «внезапного Ленина» и даже не из-за «внезапного Керенского», а по причине «полного исчерпания ресурса» политической системы.

Выводы


По какой-то странной причине у нас по сей день принято рассматривать русские революции и крах Российской империи как нечто чуть ли не случайное. Что, дескать, этого можно было избежать и во всём виноваты «иностранные агенты в запломбированных вагонах». Дескать, приехал Ленин на Финляндский вокзал, залез на броневик и сделал революцию. А поскользнись он тогда, сверзись на брусчатку с неудобного постамента, ударься об неё головой — и всё было бы иначе…

Уже шёл индустриальный XX век, а у нас всё царило самодержавие… И всё не доходили руки до решения «крестьянско-земельного вопроса». И крестьянин у нас вплоть до самого 17-го года был «полуперсоной», как его иронично называли в прессе того времени. Телесные наказания отменили для крестьян уже вроде как в 1904-1905 годах (видимо, параллельно с введением «столыпинских галстуков»). Тоже зачётная тема — Столыпин-реформатор…

Если что, то правило хабеас корпус постоянно употреблялось с XV века. Вначале им пользовались как средством к восстановлению свободы, нарушенной частными лицами, в основном феодалами и их подчинёнными, но уже со времён Генриха VII оно стало применяться в случаях преследования личности со стороны Короны.

Но это в треклятой «англичанке», которая, понятно, гадит… Британская история и британская власть были ненамного мягче российских, достаточно вспомнить «огораживания» и «работные дома», а также «повешение бродяг» и их «высылку в кандалах в колонии» в качестве каторжан, если что. Гуманизмом там и не пахло. Но обошлось без революций и гулагов. Потому как права человека и личности были там определены за сотни лет до начала индустриальной революции. То есть право само по себе ещё не означает гуманизма — это разные вещи.

Британское право, британский парламент… Они стали образцами для многих стран мира начиная с США и Канады. То есть была налажена «политическая система». Включая правосудие (отдельное от исполнительной власти). В результате чего уже в начале века XXI российские олигархи предпочитают судиться именно в Британии, но не на родине. То есть подобный суд (не вмонтированный наглухо в госсистему) — это не глупость и не слабость. Это сила, мудрость и элемент устойчивости.

В 1265 году Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, собрал первый выборный парламент.

И на протяжении столетий политические кризисы на британских островах бушевали в основном… в зале парламента, но не на залитых кровью улицах и площадях столицы. То есть партийная система, межпартийные баталии и схватки в парламенте — это своего рода плавкий предохранитель системы. У нас принято над этим высокомерно посмеиваться — в России не бывает парламентских кризисов. Ну да, у нас обычно бывают кровавые бунты/революции. Кто-то из наших политиков поиздевался над «глупыми» иностранными парламентами — дескать, им нужно иметь место, где можно драться стульями. Оно, конечно, так, но это гораздо лучше, чем «когда лава проходит сквозь лаву, на карьером идущих конях…»

Многие слышали про британское право и парламент, а вот о «британском бунте, осмысленном и гуманном», как-то народ не наслышан. Последнее, что вспоминается, — некий Уот Тайлер. Британскому фермеру не было нужды поднимать бунт, потому как он мог голосовать, он мог обратиться в суд, он мог подать петицию… И его жизнь (если что) совсем не была похожа на сахар, но бунтовать особого смысла не было. Хотя политическая система была ничуть не гуманнее континентальной. Но типа… были «правила игры»! Во как! Своего рода «fair play».

Для правительства все эти сигналы были своего рода «красными лампочками», то есть никто не собирался «облизывать» каждого конкретного подписанта, но слишком большое количество таких вот тревожных сигналов означало необходимость коррекции курса или даже реформ (которые, в принципе, могли заключаться в высылке нищих бродяг в Австралию). И система смещалась в новое устойчивое положение. И так практически без конца.

В России всё было строго наоборот, любое недовольство рассматривалось как бунт со всеми вытекающими, реформы «откладывались» десятилетиями, если не поколениями, а потому общество перманентно находилось в политически нестабильном состоянии. То есть «красные лампочки» не горят не потому, что всё хорошо, а потому что они отключены (в целях патриотической иллюминации горят исключительно зелёные, подключённые, однако, только к питанию). И «пилоты» перманентно находятся в состоянии тихой паники, так как никакой реальной информации о состоянии воздушного судна у них нет. Потом — «внезапная» катастрофа.

«Стабильная» госсистема в России устроена следующим образом: все предохранительные клапаны с парового котла свинчиваем, с манометров убираем настоящие стрелки и оставляем нарисованные в нужном положении… давление наращиваем, а сами ходим вокруг и раз за разом повторяем, что взрыв котла нежелателен…

Нежелательные революции
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Использованы фотографии:
bravo-voronezh.ru
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64 комментария
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  1. Svarog
    Svarog Сегодня, 18:21 Новый
    +14
    «Стабильная» госсистема в России устроена следующим образом: все предохранительные клапаны с парового котла свинчиваем, с манометров убираем настоящие стрелки и оставляем нарисованные в нужном положении… давление наращиваем, а сами ходим вокруг и раз за разом повторяем, что взрыв котла нежелателен…

    Точно.. сегодня все так и есть.. и в целом схоже с предреволюционной ситуацией..
    У нас так повелось, что на красные лампочки совершенно не обращают внимание.. как то принято игнорировать, в этом существенное отличие от запада. Западные капиталисты боятся и инстинкт самосохранения заставляет их делится с народом. Что в свою очередь дает возможность свободно и стабильно развиваться. Еще на западе работают суды, в отличии от наших, что так же поддерживает видимость какой то справедливости.
    У наших жадность такова, что инстинкты выключены и живут и воруют, как будто завтра для них уже нет.
    1. Рагнар лодброк
      Рагнар лодброк Сегодня, 18:49 Новый
      +18
      Цитата: Svarog
      как будто завтра для них уже нет.

    2. кредо
      кредо Сегодня, 18:55 Новый
      +3
      Цитата: Svarog
      «Стабильная» госсистема в России устроена следующим образом: все предохранительные клапаны с парового котла свинчиваем, с манометров убираем настоящие стрелки и оставляем нарисованные в нужном положении… давление наращиваем, а сами ходим вокруг и раз за разом повторяем, что взрыв котла нежелателен…

      Точно.. сегодня все так и есть.. и в целом схоже с предреволюционной ситуацией..
      У нас так повелось, что на красные лампочки совершенно не обращают внимание.. как то принято игнорировать, в этом существенное отличие от запада. Западные капиталисты боятся и инстинкт самосохранения заставляет их делится с народом. Что в свою очередь дает возможность свободно и стабильно развиваться. Еще на западе работают суды, в отличии от наших, что так же поддерживает видимость какой то справедливости.
      У наших жадность такова, что инстинкты выключены и живут и воруют, как будто завтра для них уже нет.

      По-моему у Вас как и у Автора однобокая интерпретация как истории России так и история Англии.
      Слишком сумбурно всё подано и сплошная каша.
    3. parusnik
      parusnik Сегодня, 19:12 Новый
      +5
      У наших жадность такова, что инстинкты выключены и живут и воруют, как будто завтра для них уже нет.
      ..."Это наша традиция и мы её храним"(с)...Увы..это касается всей нашей истории...Кто перестройку делал, народившаяся буржуазия(криминал),которая срослась с партномеклатурой.
    4. bandabas
      bandabas Сегодня, 19:14 Новый
      +5
      Вы абсолютно правы. А, если учесть, что практически большинство "власть предержащих" - выходцы из комсомола или компартии СССР (имею в виду "комсомольцев" и "партийцев" вылезших в конце 80-х -начале 90-х, и быстренько сдавших свои билеты) все встает на свои места. Одна Матвиенко чего стоит.
      1. tatra
        tatra Сегодня, 19:32 Новый
        +6
        Вот об этом я и писала ниже . Враги коммунистов, которые всегда прикидываются теми ,кем им выгодно в данный момент ,захватившие СССР ,навязавшие стране и народу СЕБЯ во власть ,СВОЮ Систему ,идеологию ,категорически отказались взять ответственность за всё это ,потому что захватили СССР с преступными целями .
        1. parusnik
          parusnik Сегодня, 19:50 Новый
          +6
          потому что захватили СССР с преступными целями .
          ...Категорически согласен.
  2. neri73-r
    neri73-r Сегодня, 18:21 Новый
    +8
    Спасибо автору, есть о чём подумать.
    1. mark2
      mark2 Сегодня, 19:20 Новый
      -2
      А о чем тут думать? У автора все смешалось в кучу: народные восстания и революции. Удачные восстания получали статус революций, неудачные так и оставались бунтами или восстаниями.
      В Британской Империи в том числе и в метрополии и после их революции случались восстания и бунты. Подавлялись жестоко. На жестокости подавления это и держалось. Сейчас мы видим тоже самое. Подавление любых недовольств жесткое. Что и правильно.
      В России в 20 веке два бунта были удачны.
      Ну и из всего прочтенного делается вывод, только жесткая власть может гарантировать стабильность политической системы в стране. Закрепив один раз в процессе революции новый политический строй власть обязана его сохранять. А иначе это новая революция.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 20:00 Новый
        +6
        Вы не путайте бунт и революцию.Две большие разницы.Кстати, первый "бунт"в России в начале 20 века, был в какой-то мере успешным.Властью, абсолютной, монарху пришлось таки поделиться,нет ,конечно не с народом, с буржуазией.Но обошлось, полумерами.В феврале 1917, пришлось отдать совсем.Хотя , наверное это еще нужно было сделать 12 лет назад.Но буржуазия наступила на те же грабли, полумерами.Закончилось Октябрем.
  3. stas
    stas Сегодня, 18:28 Новый
    +13
    Основной движитель к революции является сама власть, неспособная руководить разумно и справедливо!
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 19:40 Новый
      +6
      Цитата: stas
      неспособная руководить разумно и справедливо!

      А у них цели иные, ведь все что они делают, направленно на ущемление прав народа, а не на улучшение благосостояния оного. Говорят они конечно о благих намерениях, только вот выходит наоборот. Хотя даже по теории вероятностей времея от времени должно получатся как задумано.
      Взять хотя бы поправки - одна из продвигаемых о русском языке, но "оптимизированная" РАН официально внесла в русский язык слова кэшбэк, фэйк, селфи.
      Вымирает деревня, деградируют русский язык, культуру - нас банально комплексно уничтожают. Но мы все терпим. Доколе? Где тот рубеж, когда народ поднимется? И не будет ли позно, когда народ проснется?
  4. василий50
    василий50 Сегодня, 18:34 Новый
    +13
    Автор постарался просто и доходчиво написать про НЕИЗБЕЖНОСТЬ революций в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Спасибо за то что не побоялся написать.
    А ведь и сегодня есть те кто пишет о *золотом веке* применительно к РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
    Золота было много, но тратилось на забавы и чуть-чуть на армию которая если что не только против внешнего врага .....
    Такое впечатление что потомки всех этих *бывших* и их лакеев до сих пор бредят сказочками про РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ и про своё *высокое .....*.
    1. dust31
      dust31 Сегодня, 21:30 Новый
      0
      А ведь и сегодня есть те кто пишет о *золотом веке* применительно к РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

      Простите, так а когда же он был, тот золотой век России как государства с учетом тысячелетней истории?
  5. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 18:34 Новый
    +1
    А какие выводы?Ясно ,что так жить нельзя! А как надо?
    Вот в соседней с Россией стране захотели жить как во Франции и что из этого получилось!
    1. василий50
      василий50 Сегодня, 19:10 Новый
      +3
      Франция республика у которой куча колоний. Грабёж колоний кормит метрополию.
      Кого наши соседи видят в виде колонии? Кого собираются грабить?
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 19:17 Новый
        +6
        Кого собираются грабить?
        ....Так грабят, с момента получения независимости.А грабят народ, везде по всей территории бывшего СССР..
  6. nnm
    nnm Сегодня, 18:35 Новый
    +6
    В последнее время все чаще слышу о том, что с современной властью народ уже не сможет прийти к социально-экономическому консенсусу. Даже в последнем обзоре БэдКомедиан.
    И здесь читая статью все ожидал этого итога, но так и не решились на крещендо (в рамках закона, конечно), а ограничились небольшой аллюзией на тему слов генерал-адъютанта Александра III, Отто Рихтера:
    "Представьте себе, государь, котел, в котором кипят газы.
    А вокруг ходят специальные заботливые люди с молотками
    и старательно заклепывают малейшие отверстия.
    Но однажды, государь, газы вырвут такой кусок,
    что заклепать-то уж будет и невозможно".
    Но повторюсь, все чаще и чаще это начинаю слышать от людей разного положения и разных возрастов.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 19:37 Новый
      +6
      Цитата: nnm
      В последнее время все чаще слышу о том, что с современной властью народ уже не сможет прийти к социально-экономическому консенсусу.
      ...
      Но повторюсь, все чаще и чаще это начинаю слышать от людей разного положения и разных возрастов.

      Ну хоть тут Вы мне поставите плюсик за мой пост?! winked за то, что в этом ПОЛНОСТЬЮ!!! с Вами солидарен!!! good drinks

      feel
  7. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 18:38 Новый
    +5
    Англичанам не было особого смысла идти на баррикады .
    Веками грабили пол мира , все добро свозили в Англию .
    Стравливали другие государства , а сами старались остаться как бы в стороне .
    России действительно хватит революций , ведь это всегда приводило к разрушению государственности и обнищанию народа . Думаю последняя революция у многих еще в голове . Это конец 80ых , и 90 ые годы , хотя многие это за революцию не считают .
    1. nikvic46
      nikvic46 Сегодня, 19:17 Новый
      +1
      Кузнец 55. Да Англия грабила пол мира. Но что имели от этого простые англичане? А почему не пошли на баррикады? эЭто и для меня остается вопросом.
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 19:45 Новый
        0
        Любое общество состоит из 3 слоев , очень богатые , очень бедные , и прослойка между ними .
        Чем толще будет середина , тем спокойнее общество .
        В Англии , в среднем , люди жили лучше чем в России . Между прочим не только там , вообще в Европе .
        Тому есть несколько причин . Одну уже назвал , это ограбление колоний .
        Вторая : освобождение крестьян состоялось раньше , и все-таки была какая то демократизация и свобода .
        И третья : погодные условия в Европе намного благоприятнее чем даже в Европейской части России .
        Я не историк , не утверждаю что я прав , это мое личное мнение .
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 20:33 Новый
          +1
          Любое общество состоит из 3 слоев
          сколько слоёв было в советском обществе? Просьба не рассказывать перестроечные сказки.
          1. Кузнец 55
            Кузнец 55 Сегодня, 20:43 Новый
            0
            Так же 3 . Или вы хотите сказать что не было в СССР богатых , или ну очень обеспеченных людей ?
            Так же была и бедность . Если вам это неизвестно , тогда вы не бывали в глубинке .
            В 50 ые и 60 ые годы в селах и деревнях не платили денег еще . Ставили "палочки" , или вам это не знакомо ?
            Все были равны , но некоторые все равно были равнее .
      2. борис эпштейн
        борис эпштейн Сегодня, 19:47 Новый
        0
        Почему "Англия грабила пол мира"? Она и продолжает грабить. Просто называется это теперь не Британская империя, а Британское Содружество Наций и бывшие колонии до сих пор признают английскую королеву, в том числе США, Канада, Индия, Автралия...А собственно Англия теперь моговой центр.США богаты и сильны, но прямолинейны.Ангия богата не меньше, но она более изощренна. Во всяком случае курс фунта стерлингов ВЫШЕ курса доллара.
        1. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 20:06 Новый
          -1
          Ну это вы ляпнули , США и Индия не относятся ни коим боком к Англии . Это были колонии , но сейчас независимые государства .
          Канада , Австралия , и многие другие , другой вопрос , они признают королеву главой своего государства .
          1. борис эпштейн
            борис эпштейн Сегодня, 20:16 Новый
            -1
            В отношениях с США и Индией Англия работает вторым номером и правит из-за кулисы. Причем по отношению к Индии грубее, по отношению к США тоньше и незаметнее.И признают королеву не главой своих государств, а главой Британского Содружества Наций.А главы государств у них свои, в том числе и в самой Англии правит премьер-министр.
            1. Кузнец 55
              Кузнец 55 Сегодня, 20:27 Новый
              +1
              Премьер-министр НЕ глава государства . Глава государства это президент , король , царь в конце концов . Вы не видите разницу между этими должностям ?
      3. helvetic
        helvetic Сегодня, 21:33 Новый
        0
        Как показал Андре Зигфрид в двух своих монографиях, простые англичане еще как нагревались на колониальной империи (рынок сбыта в четверть Земного шара неплохо обеспечивает рабочие места) и совсем не хотели с ней прощаться.
    2. василий50
      василий50 Сегодня, 19:21 Новый
      +1
      В Англии все преступники уголовники. Там нет политических процессов.
      М Тэтчер стала премьером когда по её приказу часть шахтёров пристрелили *при сопротивлении* остальных рассовали по каторгам. Шахтёры баррикады не сооружали и не вооружались. Их требования были только об улучшении условий труда и о зарплате без задержек *КАК В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ*.
      В Англии нередки забастовки и прочие проявления недовольства, иногда довольно многочисленные. Но как только возникает недовольство властями, расправа скорая и кровавая, как правило с убийством любого осмелившегося покусится на королевскую власть.
      Из тюрем выпускают только отсидевших уголовников. Остальные необъяснимо то от болезней мрут, то самоубиваются
  8. tatra
    tatra Сегодня, 18:40 Новый
    +6
    Есть такое недоступное врагам коммунистов понятие-как логика . И вот по этой логике ,если люди что-то делают с благими целями ,считают ,что делают хорошо ,то они никогда не будут сваливать ответственность за то ,что они сделали -на других ,никогда не будут клеветать на других для оправдания того ,что они сделали . И если большевики-коммунисты и их сторонники всегда гордились и гордятся Октябрьской революции ,никогда не клеветали на тех ,у кого они отняли страну ,то их враги трусливо сваливают на коммунистов и их сторонников ответственность за свою контрреволюцию в Перестройку ,и клевета на тех -у них и единственное за 30 лет оправдание захвата ими СССР ,и их идеология ,и "история " своей страны и народа .
  9. m-z
    m-z Сегодня, 18:41 Новый
    +3
    Но рухнуло не из-за «внезапного Ленина» и даже не из-за «внезапного Керенского», а по причине «полного исчерпания ресурса» политической системы.
    Политическая система лишь обеспечивает экономический строй, выгодный правящему классу (или тот строй, который этот класс считает выгодным) в данный момент.
    По моему мнению, в статье изначальная ошибка-то, что автор считает именно политическую систему первичной, а не систему экономического принуждения. В Британии революционных ситуации тоже хватало, но правительство не стеснялось устроить превентивный геноцид в собственной стране, физически устраняя угрозу для правящего класса.
    По поводу причин революционной ситуации мне нравится такая логика (довольно длинное видео, но подробно):
    https://www.youtube.com/watch?v=Dq622t1SYxY&feature=emb_logo
  10. Avis
    Avis Сегодня, 18:41 Новый
    -2
    Вот это поток сознания наркомана...
    1. stas
      stas Сегодня, 19:45 Новый
      +2
      Вы про свой поток?
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:41 Новый
    0
    Ничего случайно не бывает. Случайно может быть только в нашем воображении.
    Все предопределено, хотя и не очевидно.
  12. for
    for Сегодня, 18:41 Новый
    +2
    А вот уровень политических свобод поздней николаевской империи в рамках СССР достигнут не был вообще.

    Почему же, в конце 80х и получили 90 и продолжение. Всему есть предел и свободе, за чертой анархия, а за ней жестокие меры.
  13. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:45 Новый
    +4
    Прежде чем что-то предпринимать в стране, нужно внимательно оценить что делается в других странах как бы "по горизонтали". Мы больше привыкли изучать историю "по-вертикали", вглубь веков. а вот "горизонталь" может более надежно предупредить и уберечь от опрометчивых шагов.
    1. nnm
      nnm Сегодня, 18:49 Новый
      +1
      А о чем сейчас нас предупреждает эта "горизонталь" , коллега ?
  14. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 18:49 Новый
    +1
    у нас сейчас вроде парламент есть, а толку?
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 19:26 Новый
      +1
      Да есть парламент.По английскому образцу.Любая оппозиция английского парламента,будь то либералы или консерваторы, называли себя не оппозицией королю, королеве,а оппозицией короля, королевы. Разницу почувствуйте.Так и у нас, не оппозиция президенту, а оппозиция президента.
  15. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 18:50 Новый
    +6
    Приятно читать очень смысленные статьи, спасибо автору. Есть повод для осмысления прочитанного.
  16. Undecim
    Undecim Сегодня, 18:57 Новый
    +5
    С точки зрения автора, причин такого вот «парадокса» две: британская правовая система и британский парламентаризм
    На самом деле таких причин больше и вопрос с Британией намного сложнее. Как сказал британский экономист Дж. М. Кейнс о книге Троцкого "Куда идёт Англия?", в которой тот пророчил в Британии революцию:"Её догматический тон в разговоре о наших делах, где даже редкие прозрения автора покрыты облаками неизбывного незнания того, о чем он говорит, не поддается комментарию для английского читателя."
    В 1919 году в Англии действительно сложилась очень напряженная, "революционная ситуация".
    Далее отрывок из воспоминаний одного из лидеров профсоюза шахтеров и будущего министра в лейбористском правительстве о событиях 1919 года.
    Сразу по окончании Первой Мировой войны, британские массы, рабочие и солдаты, начали требовать значительного улучшения своих условий жизни. Разгорелось забастовочное движение; вожди профсоюзов образовали трехчленную конфедерацию профсоюзов шахтеров, транспортных рабочих и железнодорожников (Triple Alliance), и намечавшаяся стачка могла парализовать хозяйственную жизнь Англии.
    Премьер-министр Ллойд-Джордж встретился с вождями конфедерации.
    «Он сказал нам: ‘Джентльмены, в вашей Конфедерации вы сумели создать весьма сильное оружие. Я обязан сказать вам, что, по нашему мнению, мы в ваших руках. Армия, в состоянии расстройства, и на неё нельзя положиться. Во многих гарнизонах уже происходят волнения. Мы только что окончили большую войну, и народ желает получить сполна за все их пожертвования, но мы не в состоянии его удовлетворить. В этих условиях, если вы выполните вашу угрозу бастовать, то вы победите нас.
    ‘Но если вы это сделаете — продолжил г. Ллойд-Джордж, — оцениваете ли вы все последствия? Стачка будет проводиться в пику правительству нашей страны, и её успех бросит страну в объятия конституционного кризиса. Ведь, если в государстве возникает сила, более могущественная, чем сила государства, то она должна быть готова взять управление государством в свои руки, или отступить и вернуть государству его авторитет.
    ‘Джентльмены, — тихо спросил премьер-министр, — обдумали ли вы это, а, если обдумали, то готовы ли вы на это?‘
    ‘С этого момента, — сказал Роберт Смилли, — мы сознавали, что нас победили.
    То есть руководство британского рабочего класса взять власть отказалось.
    1. stalkerwalker
      stalkerwalker Сегодня, 21:21 Новый
      0
      Цитата: Undecim
      То есть руководство британского рабочего класса взять власть отказалось

      А большевики не отказались. Взяли власть. Хотя их было явное меньшинство, как внутри РСДРП, так и в количественном соотношении.
      Оговорка. Брали власть большевики не для спасения страны. А для достижения своих целей - Мировая революция. Это если очень коротко об их целях.
      Но против природы не попрешь. Сначала требовалось восстановить государственность. Ну, а далее выяснилось, что никакого "призрака коммунизма" по европам не ходит, и не бродит. И планы на ВесьМирНаш были отложены.
      Страна выжила в пламени Гражданской (ли?) войны.
      Но политические противоречия сторонников Мировой революции никуда не делись.
      Пока был жив Ильич, все ориентировался на его теоретические выкладки, которые он выдавал по мере развития событий.
      Но после января 1924-го вспыхнула борьба за место руководителя, лидера большевиков.
      Дальше - всем известно.
      Но одно ясно - политические баталии внутри партии шли до тех самых приснопамятном репрессий 1936-1937 г.г. Которые чуть ли не привели к захвату власти смычке троцкистов и "примкнувшим к ним" авантюристам с партбилетом в кармане. Сталин и его ближний круг были вынужденно перетерпеть решение Съезда о необходимости избавления "ненужного антисоветского элемента", путём массовых расстрелов. Благо и т-щ Ежов оказался из "таковых ", решительный революционеров.
      Сравнивать историю парламентаризма Британии и России глупо и бессмысленно. Автор делает акцент не в тех периодах истории, как и, впрочем, и географии.
      Пусть сравнивает с другим островным государством той эпохи, Японией. Это более актуально.
  17. for
    for Сегодня, 19:01 Новый
    +3


    «Стабильная» госсистема в России устроена следующим образом: все предохранительные клапаны с парового котла свинчиваем, с манометров убираем настоящие стрелки и оставляем нарисованные в нужном положении… давление наращиваем, а сами ходим вокруг и раз за разом повторяем, что взрыв котла нежелателен…

    Лучше и не скажешь.
  18. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:06 Новый
    +4
    Да ладно, "бескровная английская буржуазная революция", именем О.Кромвеля до сих пор пугают детей Ирландии. И в то же время, англичане о Кромвеле говорят, как о человеке, который заложил основы устройства современной Великобритании.Да и сама революция, как утверждают английские историки, длилась в Англии около 100 лет , примерно к 50 м годам XVIII века, окончательно все успокоилось.
  19. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 19:22 Новый
    0
    Когда верхи не могут,а низы не хотят. Почему это происходит, разобраться в этом чувствуется небольшое желания.Волнений в мире много,а революций нет. Но точно знаю,такие революции происходят не из-за желания кого то.
  20. bober1982
    bober1982 Сегодня, 19:24 Новый
    -2
    Статья странная и,слегка безграмотная.
    Упомянутая в статье русская знать,что убила Павла I,была сплошь связана с английскими масонскими кругами и,убит был Павел Петрович,именно по приказу этих самых английских лиц,нашими русскими дюраками.
    Русская императрица Анна Иоанновна подавила не основы зарождающегося парламентаризма,как это иногда принято считать,а по сути восстановила самодержавие,после всего того хаоса,который остался после царствования Петра I.
    1. stas
      stas Сегодня, 19:47 Новый
      +2
      Статья про сейчас, что делать и как дальше жить!
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 19:56 Новый
        -3
        Цитата: stas
        Статья про сейчас, что делать и как дальше жить!

        Подобные статьи- подстрекательские,если говорить не дипломатическим языком.
        Надо укреплять армию и флот,полицию.Больше надеяться не на кого.
        Сам народ вороватый,избалованный,такой на баррикады не полезет,но властям,на всякий случай,надо быть очень осторожными и аккуратными,не надо повторять ошибок своих предшественников,царских и советских.
        1. stas
          stas Сегодня, 20:01 Новый
          +1
          Свои дипломат-размышления оставь себе. У тебя народ не для тебя, а ты не для народа! Всё как у Николая II, пока не замочили!
          1. bober1982
            bober1982 Сегодня, 20:06 Новый
            -1
            Цитата: stas
            Всё как у Николая II, пока не замочили!

            Когда "мочили" Николая Александровича,то в расстрельной команде было всего несколько русских дегенератов,остальные цареубийцы были лицами неопределенной национальности
            - вот эти самые лица и,есть движущая сила любой революции,своего рода боевой отряд.
            1. stas
              stas Сегодня, 20:09 Новый
              0
              И чё дальше, если современные буржуи творят те же ошибки против народа. Или ты считаешь что русские воры лучше еврейских!
              1. bober1982
                bober1982 Сегодня, 20:13 Новый
                -2
                Цитата: stas
                если современные буржуи

                А,кого считать буржуем?
                Если начнется революция то, под упомянутую вами буржуйскую категорию,попадут владельцы велосипедов и,их реквизируют.
                Это закон любой революции.
                1. stas
                  stas Сегодня, 20:21 Новый
                  0
                  Это ты курам на птицефабрике рассказывай. А если власть не измениться то и судьбу СССР можно повторить на 70 государств.
                  1. bober1982
                    bober1982 Сегодня, 20:24 Новый
                    0
                    Цитата: stas
                    Это ты курам на птицефабрике рассказывай

                    В том-то и дело,что никого и ничего не научило,крутимся как белка в колесе.